10 melhores alternativas ao RescueTime para controle de tempo em 2025

O tempo é como o dinheiro: Se você quiser economizá-lo, o primeiro passo é entender para onde ele vai. E assim como o controle do orçamento ajuda a determinar como usar os fundos de forma mais eficiente, um software de controle de tempo o ajudará - você adivinhou - a usar o tempo de forma mais eficiente. 🙌

Se você já chegou às 17 horas pensando: "Para onde foi o tempo?", você precisa usar um aplicativo de controle de tempo.

Várias ferramentas de software de controle automático de tempo, como o RescueTime, ajudam a registrar as horas enviar relatórios faturáveis aos clientes e avaliar quanto tempo os projetos realmente levam. Mas, apesar desses recursos importantes, essas ferramentas ainda compartilham muitas diferenças, inclusive o RescueTime.

Em vez de se contentar com a opção mais fácil quando se trata de software de controle de tempo, procure o melhor ferramenta de gerenciamento de tempo para sua situação específica. Há muitas opções para escolher, mas, felizmente, já vasculhamos o mercado para apresentar as 10 melhores alternativas ao RescueTime para qualquer empresa ou equipe.

O que você deve procurar em uma alternativa ao RescueTime?

Seus requisitos para uma alternativa ao RescueTime variam de acordo com suas necessidades específicas ou práticas comerciais. Dito isso, a melhor software de controle de tempo vem completo com estes recursos principais:

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

10 melhores alternativas ao RescueTime em 2024

Procurando uma ferramenta de controle de tempo que ajude sua organização a controlar as despesas e a trabalhar com mais eficiência? Abaixo, vamos nos aprofundar nas 10 melhores alternativas ao RescueTime para que você tenha mais tempo de volta em seu dia de trabalho. 🔥

1. ClickUp

Controle o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios do seu tempo de qualquer lugar com o cronômetro global do ClickUp

O ClickUp é a plataforma de produtividade completa que ajuda mais de 800.000 equipes a trabalhar com mais eficiência. Essa plataforma multifuncional software de gerenciamento de projetos inclui rastreamento de tempo nativo para documentar facilmente o tempo gasto em várias tarefas, adicionar notas e visualizar relatórios de tempo para ter uma visão completa de sua produtividade. 📈

Com a extensão gratuita do ClickUp para o Chrome, o cronômetro global pode ser iniciado ou interrompido em qualquer dispositivo. As equipes podem adicionar etiquetas, editar e filtrar entradas de tempo ou até mesmo visualizar o tempo por tarefa ou subtarefa. Além de usar o ClickUp para suas folhas de ponto, você também pode marcar suas horas faturáveis para facilitar o faturamento.

Além disso, com o Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp com o ClickUp, você pode fazer um plano para cumprir prazos importantes. Priorize suas tarefas e programe seu dia para manter sua carga de trabalho equilibrada e suas metas no caminho certo.

Por fim, os usuários podem aproveitar o Metas do ClickUp para definir estimativas de tempo e metas mensuráveis para projetos futuros. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Sincroniza-se perfeitamente com outros aplicativos de controle de tempo, como Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor e Timecamp, para que você possa visualizar todo o seu tempo registrado em um só lugar

Crie planilhas de horas detalhadas por dia, semana, mês ou intervalo personalizado

Calcule o tempo total gasto em uma única tarefa ou em um projeto inteiro para toda a sua organização por meio do controle de tempo acumulado

Compare facilmente o tempo gasto com o tempo metas para cada projeto Crie faturas mais rapidamente usando o recurso de tempo faturável



Limitações do ClickUp

A grande quantidade de personalizações pode ser esmagadora para novos usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. Equipe do Hub

via Equipe do Hub A Hubstaff é uma plataforma de gerenciamento da força de trabalho que ajuda as organizações a automatizar seu dia de trabalho. Com o sistema integrado de aplicativo de controle de tempo com o aplicativo de controle de horas, as equipes executivas podem controlar as horas da folha de pagamento de funcionários remotos, híbridos ou de escritório. Além disso, as horas registradas são adicionadas diretamente às faturas, reduzindo o tempo gasto com a folha de pagamento dos funcionários ou com o faturamento dos clientes.

Com seu aplicativo integrado, os funcionários podem registrar as horas em qualquer lugar por meio de seus dispositivos Apple ou Android.

Melhores recursos do Hubstaff

Crie facilmente relatórios que mostram como os colegas gastam seu tempo

Aprovar solicitações de folga e intervalos

Gerar folhas de ponto automaticamente, incluindo um detalhamento das horas por data, cliente ou projeto

Integre sua ferramenta de controle de horas com PayPal, Payoneer, Wise e Bitwage para executar automaticamente a folha de pagamento com base nos registros de horas

Limitações do Hubstaff

O painel de controle interno pode ser difícil de navegar para novos usuários

Não se integra a todas as plataformas de folha de pagamento

Preços do Hubstaff

Inicial: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário Crescimento: US$ 7,50/mês por usuário

US$ 7,50/mês por usuário Equipe: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

3. Tempo de Mesa

via Tempo de mesa O DeskTime é um rastreador de tempo e uma plataforma de gerenciamento da força de trabalho tudo em um. A solução baseada na Web permite automatizar o gerenciamento de equipes, organizando turnos, ausências e solicitações de folga, o que a torna uma alternativa ideal ao RescueTime.

O rastreador automático de tempo começa a funcionar no momento em que os funcionários abrem seus computadores, ajudando a reduzir o erro humano. Além disso, os relatórios incorporados ajudam a estimar os custos do projeto e a atribuir recursos internos.

Melhores recursos do DeskTime

Atribua turnos e supervisione as ausências de equipes híbridas ou remotas

Supervisione o progresso do trabalho com o rastreamento de URLs e títulos de documentos

Aproveite o controle automático de tempo (que começa a ser executado no segundo em que os funcionários abrem o computador) ou o controle manual de tempo (para garantir que as horas off-line ainda sejam registradas)

Identifique os melhores desempenhos da sua equipe com as ferramentas de avaliação de desempenho e produtividade

Limitações do DeskTime

A plataforma não tem tantas integrações quanto outros rastreadores de tempo no mercado

Alguns funcionários podem achar que o ferramentas de produtividade confundem os limites entre o controle do tempo e o microgerenciamento

Preços do DeskTime

Pro: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: $20/mês por usuário

DeskTime avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é o rastreador de tempo que permite aos gerentes criar planilhas e relatórios de tempo em segundos. A funcionalidade rastreia facilmente a presença dos funcionários, analisa a rentabilidade do projeto e registra as horas faturáveis. Além disso, você pode analisar os hábitos diários da sua equipe em tempo real para corrigir as quedas de produtividade.

Melhores recursos do TimeCamp

Rastreie o tempo em qualquer lugar com a ferramenta de geofencing

Use o recurso de quiosque para registrar a entrada e a saída do dia de trabalho

Utilize tags em cada registro de horas para entender melhor como os funcionários gastam seu tempo

Gaste menos tempo com a folha de pagamento com o recurso de aprovação de folha de ponto

Limitações do TimeCamp

Os funcionários podem estar preocupados com a capacidade da plataforma de monitorar os hábitos de navegação e pesquisa

Pode ser difícil para os novos usuários ajustar manualmente os registros de horas

Preços do TimeCamp

Versão gratuita : US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Versão inicial: $2,99/mês por usuário

$2,99/mês por usuário Básico: US$ 5,99/mês por usuário

US$ 5,99/mês por usuário Pro: $7,99/mês por usuário

TimeCamp avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

4,7/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,7 (mais de 500 avaliações)

5. Tempo Maníaco

via ManicTime O ManicTime é um serviço baseado em nuvem que permite que os usuários controlem automaticamente suas horas de trabalho. Como uma plataforma para download, ele registra todos os dados no seu computador, permitindo que você controle o tempo mesmo quando não estiver on-line. A partir daí, você pode gerar facilmente relatórios de horas e exportá-los para o Excel ou outra plataforma.

Melhores recursos do ManicTime

Controle automaticamente seu tempo mesmo quando estiver off-line

Crie automaticamente atividades no local de trabalho com base nos seus dados (por exemplo, você pode registrar automaticamente a rolagem no Instagram, Facebook ou outras mídias sociais como "navegação")

Integrar seus dados com outras plataformas, como Jira ou GitHub

Use o recurso ManicTime Server para gerar relatórios para toda a empresa

Limitações do ManicTime

Não é possível usar o recurso de pesquisa em vários dias

Pode ser difícil sincronizar tags automaticamente entre dispositivos

Preços do ManicTime

Licença: A partir de US$ 67/mês

A partir de US$ 67/mês **Plano padrão de assinatura na nuvem: a partir de US$ 7/mês

Plano Ultimate de assinatura na nuvem: A partir de US$ 9/mês

ManicTime avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

4,2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,4/5 (15+ avaliações)

6. Kimai

via Kimai O Kimai é uma plataforma personalizável e de código aberto criada para registrar e analisar as horas dos funcionários. Essa plataforma alternativa ao RescueTime vem completa com um certificado SSL gratuito, campos personalizados, planejamento de tarefas e gerenciamento de despesas. Além disso, ela ajuda a simplificar gerenciamento de tarefas analisando os registros de tempo, os clientes e o tempo gasto em cada projeto ou tarefa.

melhores recursos do #### Kimai

Economize tempo no faturamento por meio de modelos nos formatos PDF, DOCX, HTML, XLSX e ODS

Integre-se ao seu rastreador de tempo favorito com a extensa API JSON

Personalize a plataforma para atender às suas necessidades exclusivas com plug-ins

Traduza a plataforma para mais de 30 idiomas para atender às equipes globais

Limitações do Kimai

Você precisará de um desenvolvedor para colocar o sistema em funcionamento

A interface pode ser um pouco difícil de entender para novos usuários

Preços do Kimai

O KImai é uma plataforma gratuita e baseada em doações

Kimai ratings and reviews

G2: 4,7/5 (5 avaliações)

4,7/5 (5 avaliações) Capterra: 3,6/5 (7 avaliações)

7. Carrapato

via Carrapato O Tick é um software de controle de tempo fácil de usar e uma alternativa ao RescueTime que ajuda as equipes a executar projetos mais lucrativos. A plataforma intuitiva funciona perfeitamente em todas as plataformas - com controle de tempo para Mac iOS e Android, Apple Watch e Chrome, permitindo que os funcionários registrem o tempo em suas mesas ou em trânsito.

Os membros da equipe podem registrar o tempo com o clique de um botão e, em seguida, enviar registros de tempo, cobrar clientes e analisar quedas de produtividade.

melhores recursos do #### Tick

Aproveite o rastreamento automático de tarefas dentro do Basecamp

Adicione notas para se aprofundar em cada registro de horas

Alternar entre vários cronômetros se estiver fazendo várias tarefas ao longo do dia de trabalho

Exibir projetos e orçamentos de tarefas para obter feedback instantâneo sobre se você está ou não dedicando a quantidade adequada de tempo a cada tarefa

Limitações de ticks

Não oferece tantas integrações quanto outras plataformas de controle de tempo

O número de recursos de personalização pode ser excessivo para novos usuários

Preços do Tick

Um projeto: Gratuito para usuários ilimitados

Gratuito para usuários ilimitados 10 projetos: $19/mês para usuários ilimitados

$19/mês para usuários ilimitados 30 projetos: $49/mês para usuários ilimitados

$49/mês para usuários ilimitados 60 projetos: $79/mês para usuários ilimitados

$79/mês para usuários ilimitados Projetos ilimitados: $149/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do Tick

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

8. Colheita

via Colheita O Harvest é uma plataforma de controle de tempo fácil de usar para criar faturas, gerar relatórios, monitorar orçamentos e controlar custos. O aplicativo se integra perfeitamente com os sistemas de contabilidade e ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana, Trello, Basecamp, Quickbooks, Slack, Xero e Stripe.

Além disso, o Harvest ajuda a otimizar equipes grandes e corporativas com permissões personalizáveis, insights sobre capacidade da equipe e previsão, além de relatórios visuais em todos os projetos.

Melhores recursos do Harvest

Gere notificações automáticas para lembrar a sua equipe de controlar as horas regularmente

Escolha entre uma seleção de relatórios visuais incorporados para manter os projetos funcionando sem problemas

Visualize a capacidade da sua equipe para entender quem está sobrecarregado (evitando o esgotamento antes que ele aconteça)

Defina filtros para se aprofundar no destino do tempo dos funcionários

Limitações de colheita

O recurso de pesquisa pode ser tedioso

A plataforma oferece uma visualização do dia, mas seria bom ter uma visualização de calendário semanal ou mensal

Preços do Harvest

Gratuito: US$ 0/mês para um assento e dois projetos

US$ 0/mês para um assento e dois projetos Pro: US$ 10,80/mês por usuário para assentos ilimitados e projetos ilimitados

Avaliações e resenhas do Harvest

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

9. ActivTrak

via ActivTrak A ActivTrak ajuda pequenas empresas e empresas globais a aumentar a produtividade dos funcionários. Como uma alternativa ao RescueTime, os principais recursos do ActivTrak incluem um rastreador de uso de aplicativos e sites, painéis de produtividade, um detalhamento diário de atividades produtivas e improdutivas e integração de calendário para registrar automaticamente dados off-line.

O objetivo final? Simplificar o gerenciamento da força de trabalho e, ao mesmo tempo, evitar o esgotamento dos funcionários.

Melhores recursos do ActivTrak

Aproveite os benchmarks e as metas para entender o que o quartil superior da sua equipe normalmente consegue alcançar

Identifique as distrações e os gargalos do local de trabalho com o painel de visão geral

Desenvolver políticas otimizadas de trabalho híbrido usando a ferramenta de insights de locais

Entenda as mudanças na organização (como experimentar uma semana de trabalho de quatro dias) com o recurso de análise de impacto

Limitações da ActivTrak

Alguns recursos de rastreamento (como classificações) devem ser registrados manualmente

A hora e a rastreamento de projetos podem ser muito complicadas para novos usuários

Preços da ActivTrak

Gratuito: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Essenciais: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Profissional: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o ActivTrak

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

10. Doutor do Tempo

via Médico do tempo O Time Doctor é uma plataforma de produtividade e controle de tempo fácil de usar que vem completa com uma avaliação de 14 dias. Os gerentes podem analisar como os funcionários gastam seu tempo, entender problemas de hardware ou conectividade e garantir um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional - o que o torna uma boa opção como alternativa ao RescueTime.

Você pode analisar os intervalos, horários de trabalho dos funcionários e solicitações de folga. Além disso, o aplicativo para desktop funciona perfeitamente com dispositivos Windows e Mac para registrar o trabalho off-line.

Melhores recursos do Time Doctor

Obtenha um detalhamento dos fluxos de trabalho diários por meio do relatório de linha do tempo

Entenda quanto tempo é gasto em cada projeto com as ferramentas de gerenciamento de tarefas

Crie seus próprios relatórios personalizados para atender às suas necessidades específicas

Entenda a produtividade dos funcionários com filtros produtivos, não produtivos, manuais e móveis

Limitações do Time Doctor

O aplicativo móvel não tem alguns recursos oferecidos no aplicativo para desktop

Algumas notificações podem atrapalhar a produtividade dos funcionários

Preços do Time Doctor

Basic: US$ 5,90/mês por usuário

US$ 5,90/mês por usuário Standard: US$ 8,40/mês por usuário

US$ 8,40/mês por usuário Premium: $16,70/mês por usuário

Time Doctor classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

Escolha a melhor solução alternativa do RescueTime para sua empresa

A melhor maneira de ajudar as equipes a trabalhar com mais eficiência é por meio do controle de horas. O software de controle de tempo pode ajudar a identificar gargalos no local de trabalho, criar estimativas de tempo precisas, evitar o esgotamento dos funcionários e executar projetos mais lucrativos. 🎉

O recurso de controle de tempo do ClickUp ajuda as equipes a economizar horas preciosas durante a semana de trabalho. Além disso, o ClickUp se integra às suas ferramentas favoritas, cria planilhas de tempo detalhadas e compara automaticamente o tempo gasto com as metas de tempo.