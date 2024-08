10 melhores ferramentas gratuitas (e pagas) de software para construção de gráficos de Gantt em 2024

Os projetos de construção têm muitas partes móveis, desde o gerenciamento dos cronogramas das empreiteiras até o controle da entrega dos principais materiais no canteiro de obras.

Os melhores software de gerenciamento de projetos de construção ajuda qualquer gerente de projeto a lidar com todas essas partes móveis. E Gráficos de Gantt são um recurso ideal para procurar em tais ferramenta de gerenciamento de projetos s.

Esses gráficos fornecem uma visão geral do projeto, para que você possa ver rapidamente como o projeto de construção está avançando, onde podem surgir possíveis problemas e se você está ou não no caminho certo para cumprir os prazos. A maioria dos aplicativos de gerenciamento de projetos oferece suporte a gráficos de Gantt de alguma forma, mas nem todos são iguais. Neste artigo, examinaremos algumas das melhores opções para 2024.

O que é um software de construção de gráficos de Gantt?

Um gráfico de Gantt cria uma representação visual fácil de entender da linha do tempo de um projeto de construção. Essa compreensão rápida do desenvolvimento de um projeto permite que os empreiteiros supervisores façam seu trabalho com mais eficiência, pois é mais fácil encontrar e acompanhar tarefas específicas em projetos complexos.

É por isso que muitas ferramentas de software de gerenciamento de projetos têm suporte integrado para os gráficos de Gantt e outros técnicas de visualização em seu conjunto de recursos. O melhor software de gráficos de Gantt permite que a sua equipe crie facilmente gráficos de Gantt para acompanhar projetos ilimitados e oferece um conjunto abrangente de ferramentas para funcionalidades adicionais de gerenciamento de projetos.

O que você deve procurar em um software de construção de gráficos de Gantt?

Sua escolha de software de gráfico de Gantt pode afetar significativamente o fluxo de trabalho de construção. Para um gerenciamento de projetos eficaz, é preciso encontrar uma solução que atenda às suas necessidades. Há ferramentas básicas disponíveis para necessidades simples e plataformas mais complexas para o gerenciamento de grandes projetos. Para encontrar a ferramenta certa, é preciso saber o que procurar.

Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao explorar suas opções de software de gráfico de Gantt:

Interface amigável: O melhor software de gráfico de Gantt é fácil e intuitivo de usar, encaixando-se perfeitamente nos fluxos de trabalho e processos existentes

O melhor software de gráfico de Gantt é fácil e intuitivo de usar, encaixando-se perfeitamente nos fluxos de trabalho e processos existentes Visualização clara do gráfico de Gantt: Você e sua equipe precisam de uma visualização abrangente do gráfico de Gantt para visualizar facilmente as tarefas e os marcos de um projeto

Você e sua equipe precisam de uma visualização abrangente do gráfico de Gantt para visualizar facilmente as tarefas e os marcos de um projeto Recursos robustos de tarefas: A adição de tarefas, o agendamento de tarefas e o gerenciamento de dependências devem ser fáceis, garantindo projetos bem organizados e gerenciados

A adição de tarefas, o agendamento de tarefas e o gerenciamento de dependências devem ser fáceis, garantindo projetos bem organizados e gerenciados Escalabilidade: Você precisará de suporte para projetos e usuários ilimitados se for uma grande empresa de construção. Se você for uma empresa menor, escolha uma ferramenta de gráfico de Gantt que ofereça suporte às suas necessidades atuais e futuras para que você tenha espaço para crescer

Você precisará de suporte para projetos e usuários ilimitados se for uma grande empresa de construção. Se você for uma empresa menor, escolha uma ferramenta de gráfico de Gantt que ofereça suporte às suas necessidades atuais e futuras para que você tenha espaço para crescer Rastreamento de tempo: O gerenciamento de projetos é mais fácil quando você tem a funcionalidade de rastreamento de tempo para ajudá-lo a analisar melhor o tempo gasto em um projeto

O gerenciamento de projetos é mais fácil quando você tem a funcionalidade de rastreamento de tempo para ajudá-lo a analisar melhor o tempo gasto em um projeto Fácil avaliação: O software de diagrama de Gantt que oferece um plano gratuito ou um período de teste permite que você avalie o software e veja como ele se encaixa em seus fluxos de trabalho antes de investir dinheiro nele

Os 10 melhores softwares de gráficos de Gantt para construção a serem usados em 2024

Cada opção abaixo está entre as melhores opções de software de gráfico de Gantt no mercado atual e inclui software de gráfico de Gantt gratuito e opções pagas.

Projete e crie gráficos de Gantt com as ferramentas de gerenciamento de projetos on-line fáceis e intuitivas do ClickUp

O ClickUp é uma solução de gerenciamento de projetos tudo-em-um que oferece Visualização do gráfico de Gantt além de muitas outras exibições úteis de seus dados.

Comece com Construção do ClickUp que oferece recursos específicos para o setor de construção. Isso inclui modelos especializados de gerenciamento de projetos para o setor de construção que apresentam recursos fáceis de usar Modelos de projeto de gráfico de Gantt permitindo que sua equipe comece a trabalhar com o software rapidamente.

Como uma solução completa, o ClickUp tem muitos outros recursos que serão úteis para a sua equipe de construção. Por exemplo, você pode criar e compartilhar documentos facilmente com seus clientes, fornecendo um repositório central para comunicação. Enquanto isso, as ferramentas de colaboração permitem que os membros da sua equipe trabalhem juntos em diferentes áreas do projeto de construção e se mantenham atualizados sobre o que está acontecendo plano do projeto .

Melhores recursos do ClickUp

Visualizações abrangentes de gráfico de Gantt para visualizar e gerenciar cronogramas de projetos

Uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos permite atribuir tarefas, definir prioridades e acompanhar o progresso

Funcionalidade de arrastar e soltar para um gerenciamento intuitivogerenciamento de tarefas e ajustes no gráfico de Gantt

Recursos de controle de tempo para garantir que as tarefas do projeto mantenham os prazos

Gerenciamento de recursos para equilibrar de forma eficaz as necessidades de vários projetos

Ferramentas de planejamento de projetos, incluindo modelos de gráficos de Gantt, para criar e gerenciar cronogramas de projetos

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários

O aplicativo móvel não tem algumas das funcionalidades da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Enterprise: entre em contato para obter preços

IA do ClickUp está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Projeto Microsoft

Via Microsoft O Microsoft Project é um software popular de gerenciamento de projetos que fornece aos gerentes de projeto as ferramentas necessárias para gerenciar projetos com eficiência. Os usuários podem criar facilmente gráficos de Gantt, gerenciar recursos e acompanhar o andamento de um projeto. Muitos setores usam o Microsoft Project devido à sua funcionalidade abrangente de gerenciamento de projetos. Seus recursos de gráfico de Gantt podem ajudar a gerenciar tarefas específicas ou um projeto inteiro.

Melhores recursos do Microsoft Project

Criação e personalização de gráficos de Gantt para linhas de tempo visuais do projeto

Recursos de gerenciamento de projetos, incluindo gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos

Acompanhamento do progresso do projeto para manter todos atualizados e melhorar o planejamento

Gerenciamento de dependências de tarefas para garantir a conclusão tranquila das tarefas

Integração com outros aplicativos do Microsoft 365 para melhorar a funcionalidade

Limitações do Microsoft Project

A complexidade vem com uma curva de aprendizado acentuada

Opções de integração limitadas para ferramentas fora dos recursos da Microsoft

As opções de preços e planos podem ser confusas

Preços do Microsoft Project

Plano 1: US$ 10/mês por usuário

Plano 3: US$ 30/mês por usuário

Plano 5: US$ 55/mês por usuário

Classificações e resenhas do Microsoft Project

G2: 4,1/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Microsoft Project !

3. Plano de alternância

Via Toggl O Toggl Plan é uma ferramenta de gerenciamento de projetos simples, versátil e fácil de usar, com o objetivo de tornar o gerenciamento de projetos acessível a todos. Seus gráficos de Gantt proporcionam uma visualização fácil dos tempos do projeto, e seus recursos detalhados de controle de tempo oferecem uma medição precisa do tempo de trabalho.

Com o Toggl Plan, é fácil criar um gráfico de Gantt, gerenciar a equipe cargas de trabalho da equipe e acompanhar marcos do projeto . Ele oferece uma solução direta de gerenciamento de projetos com uma pequena curva de aprendizado.

Melhores recursos do Toggl Plan

Funcionalidade simples de arrastar e soltar para facilitar a criação e a manipulação de gráficos de Gantt

Gráficos de Gantt para visualizar oslinha do tempo do projeto e acompanhar o progresso

Capacidade de os membros da equipe atribuírem facilmente tarefas e definirem dependências de tarefas

Gerenciamento de projetos com foco na simplicidade e em uma interface de usuário intuitiva

Funcionalidade de controle de tempo para garantir faturamento e gerenciamento de projetos precisos

Limitações do plano Toggl

O plano básico de equipe carece de algumas das funcionalidades avançadas que os usuários desejam

A interface pode ser confusa em alguns momentos

Preços do plano Toggl

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Toggl Plan

G2: 4,3/5 (37 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. GanttPRO

Via GanttPRO Como muitas outras opções nesta lista dos melhores softwares de gráficos de Gantt, essa popular plataforma de gerenciamento de projetos se concentra especificamente em gráficos de Gantt. Como um software especializado em gráficos de Gantt, ele permite que os usuários criem gráficos de Gantt dinâmicos para facilitar o gerenciamento de projetos.

Como é de se esperar, o GanttPRO tem uma ampla gama de recursos de software de gráficos de Gantt. Ele lida com o gerenciamento de tarefas e equipes e com a alocação de recursos, o que o torna um criador de gráficos de Gantt robusto.

Melhores recursos do GanttPRO

Funcionalidade de arrastar e soltar para gerenciamento de projetos

Modelos de gráfico de Gantt e de projeto para planejamento e programação rápidos

Funcionalidade de dependências de tarefas para gerenciar as tarefas do projeto com eficiência

Acompanhamento fácil do progresso para manter o cronograma do projeto dentro do prazo

A capacidade da sua equipe de colaborar, atribuir tarefas e atualizar o progresso das tarefas

Limitações do GanttPRO

A avaliação gratuita é muito curta para obter insights adequados

Integração limitada com ferramentas de terceiros

Alguns usuários desejam uma funcionalidade mais abrangente de visão geral do projeto

Preços do GanttPRO

Básico: US$ 7,99/mês por usuário

Pro: US$ 12,99/mês por usuário

Business: US$ 19,99/mês por usuário

Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

GanttPRO avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 450 avaliações)

5. Segunda-feira.com

Via Segunda-feira.com O Monday.com é uma plataforma popular de gerenciamento de projetos que oferece vários recursos para gerenciamento de fluxo de trabalho e colaboração em equipe. Esse conjunto de recursos permite que os usuários criem facilmente gráficos de Gantt para uma visualização conveniente do progresso de um projeto.

O Monday.com inclui recursos adicionais de gerenciamento de projetos e revisão de fluxo de trabalho para organizações grandes e pequenas, o que o torna uma das melhores opções de software de gráficos de Gantt disponíveis no mercado.

Melhores recursos do Monday.com

Exibição de gráfico de Gantt para visualização abrangente da linha do tempo do projeto

Uma plataforma de gerenciamento de projetos que permite que os membros da equipe colaborem e gerenciem projetos com eficiência

Ferramentas de gerenciamento de tarefas para manter o projeto no caminho certo e os membros da equipe responsáveis

Funcionalidade de controle de tempo para manter a conclusão das tarefas em tempo hábil

Ferramentas de gerenciamento de projetos para dependências de tarefas e análise de caminho crítico

limitações do #### Monday.com

Seu preço é bastante alto em comparação com outras ferramentas de produtividade

O processo de configuração pode ser complexo e demorado

A curva de aprendizado inicial pode ser assustadora

preços do #### Monday.com

Grátis

Básico: US$ 8/mês para quatro assentos

Padrão: US$ 10/mês para três estações

Pro: US$ 16/mês para três estações

Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Monday.com classificações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

6. Wrike

Via Wrike Esse software de gerenciamento de projetos oferece um conjunto abrangente de recursos para planejamento, gerenciamento e conclusão de projetos. A ferramenta intuitiva de gráfico de Gantt do Wrike permite que a sua equipe crie gráficos de Gantt e visualize o progresso do projeto.

Os recursos avançados dessa ferramenta de gerenciamento de projetos proporcionam um poder extra aos gráficos de Gantt. Por exemplo, as camadas de preço mais alto têm ferramentas para gerenciar orçamentos de projetos . Enquanto isso, a interface amigável do Wrike permite que sua equipe comece a usar o software imediatamente.

Melhores recursos do Wrike

Visualizações de gráfico de Gantt para planejamento detalhado do projeto e visualização da linha do tempo do projeto

Recursos de gerenciamento de projetos para facilitar o acompanhamento do progresso do projeto

A capacidade de atribuir tarefas e definir dependências de tarefas para facilitar o gerenciamento

A capacidade de colaborar, comunicar e atualizar o progresso com a sua equipe em tempo real

Controle de tempo para garantir o faturamento preciso e o gerenciamento eficaz do tempo

Limitações do Wrike

Há uma granularidade limitada para definir funções de usuário

Os recursos de orçamento só estão disponíveis nos planos mais caros

A complexidade dos níveis de preços torna difícil encontrar a opção certa

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 9,80/mês

Negócios: US$ 24,80/mês

Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

7. Smartsheet

Via Smartsheet O Smartsheet é diferente de outros ferramentas de gerenciamento de projetos pois adota a abordagem exclusiva de representar os dados em um formato de planilha. No entanto, as planilhas não são sua única opção. O software tem um criador de gráficos de Gantt incorporado e oferece alternativas de gráficos de Gantt, como as visualizações Kanban e Calendário. O gráfico de Gantt é dinâmico, atualizando-se automaticamente quando ocorrem alterações nas datas de tarefas individuais.

Melhores recursos do Smartsheet

Ferramentas de gráfico de Gantt para facilitar o gerenciamento de projetos e a visualização da linha do tempo do projeto

Gerenciamento de recursos funcionalidade para determinar e alocar recursos onde você mais precisa deles

Recursos de gerenciamento de projetos para dependências de tarefas e análise de caminho crítico

Acompanhamento do progresso do projeto para ajudar o gerente de projeto a manter as coisas funcionando sem problemas

Oportunidade para os membros da equipe colaborarem, atribuírem tarefas e atualizarem o andamento das tarefas

Recursos avançados para manter projetos complexos sob controle

Limitações do Smartsheet

A interface pode ser confusa para usuários não familiarizados com planilhas

O preço é caro para equipes maiores

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 25/mês por usuário

Enterprise: entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 14.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

8. EquipeGantt

Via EquipeGantt O TeamGantt é outro software especializado em gráficos de Gantt da lista. Ele se destina especificamente à criação de gráficos de Gantt para gerenciamento de projetos; no entanto, o software também funciona como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos. O design visualmente atraente dos gráficos do TeamGantt facilita o gerenciamento de vários projetos ao mesmo tempo.

Melhores recursos do TeamGantt

Criação de gráficos de Gantt com funcionalidade de arrastar e soltar para gerenciamento de projetos

Modelos gratuitos para iniciar facilmente o planejamento de projetos

A capacidade de definir dependências de tarefas para garantir o fluxo de trabalho mais produtivo possível

Um painel de controle fácil de ler para gerenciar vários projetos

Uma interface visual que permite que os gerentes de projeto acompanhem facilmente o progresso do projeto

Limitações do TeamGantt

Recursos limitados de faturamento e cobrança

Não possui tantos recursos de colaboração quanto alguns usuários desejam

O preço é por gerente, o que significa que outros usuários têm funcionalidade limitada

Preços do TeamGantt

Grátis

Lite: US$ 19/mês por gerente

Pro: US$ 49/mês por gerente

Enterprise: US$ 99/mês por gerente

Classificações e resenhas do TeamGantt

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (200 avaliações)

9. Instagantt

Via Instagantt O Instagantt é um software robusto de gráficos de Gantt on-line que oferece gráficos de Gantt detalhados e personalizáveis para o gerenciamento de projetos. Ele fornece agendamento de tarefas e gerenciamento de carga de trabalho recursos. Sua equipe pode criar gráficos de Gantt para compartilhar e editar de forma colaborativa.

O software pode funcionar como um criador de gráficos de Gantt autônomo, mas ele se destaca quando é usado com a Asana para torná-lo um aplicativo completo de gerenciamento de projetos.

melhores recursos do #### Instagantt

Integração perfeita com a ferramenta de gerenciamento de projetos da Asana

Funcionalidade robusta de gráfico de Gantt para criar cronogramas, dependências e marcos detalhados

Funcionalidade de arrastar e soltar para fácil controle dos elementos do gráfico de Gantt

Ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para garantir o uso eficiente de toda a equipe

Ferramentas para gerenciar tarefas e subtarefas

Recursos de colaboração que permitem que a sua equipe e as partes interessadas permaneçam na mesma página

Limitações do Instagantt

Opções limitadas de integração com terceiros

Ferramentas de colaboração insuficientes no software para os usuários

Recursos limitados além da funcionalidade Gantt

Preços do Instagantt

Usuário único: US$ 7/mês

Vários usuários: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Instagantt

G2: 4,5/5 (19 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

10. Paymo

Via Paymo O Paymo é um software de gerenciamento de projetos que oferece um módulo de gráfico de Gantt entre seus recursos. Além da criação de gráficos de Gantt, o Paymo pode lidar com controle de tempo, faturamento e gerenciamento de tarefas. O software é bem dimensionado, atendendo tanto a equipes pequenas quanto a equipes grandes. Os modelos gratuitos de gráficos de Gantt permitem que sua equipe comece a trabalhar imediatamente.

Melhores recursos do Paymo

Excelentes recursos de controle de tempo para faturamento preciso e análise de produtividade

A capacidade de criar e gerenciar tarefas e suas dependências diretamente de uma visualização de Gantt

Fácil visualização do caminho crítico de qualquer projeto

Configuração fácil da linha de base para ver os desvios do cronograma do projeto e adaptar-se a eles

Criação de marcos para marcos visuais claros dos próximos prazos e eventos

Controles fáceis de arrastar e soltar para ajustar a duração das tarefas e outros recursos da linha do tempo

Limitações do Paymo

Os gráficos de Gantt só estão disponíveis nos níveis de preços mais altos

Seus recursos de gerenciamento de projetos são insuficientes em comparação com os da concorrência

Preços do Paymo

Gratuito

Starter: US$ 4,95/mês por usuário

Small Office: US$ 9,95/mês por usuário

Business: US$ 20,79/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Explore os benefícios dos gráficos de Gantt no ClickUp

Você já viu uma grande seleção das melhores opções de software de gráficos de Gantt para 2024. Algumas das opções listadas têm abordagens especializadas úteis para gerentes de construção, enquanto todas elas têm recursos ampliados de gerenciamento de projetos que se encaixam perfeitamente em qualquer setor.

Para obter a abordagem mais robusta, experimente o ClickUp. O ClickUp não apenas inclui um criador de gráficos de Gantt on-line integrado e vários modelos gratuitos, mas também é o software de gerenciamento de projetos e tarefas mais abrangente que você encontrará. Experimente o ClickUp hoje mesmo para ver como ele pode ajudar seus projetos de construção e operações comerciais em geral a funcionar com mais tranquilidade.