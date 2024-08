10 melhores softwares de automação de escritório em 2024

As tarefas repetitivas são a desgraça da vida de todo trabalhador. Elas são uma parte essencial do gerenciamento de dados e do gerenciamento do escritório, mas consomem muito tempo e, muitas vezes, são entediantes. O pior de tudo é que, se você não estiver prestando atenção, elas podem levar a erros que causam um efeito cascata em outros processos de negócios. 👀

Antigamente não havia como fugir desses processos manuais, mas a tecnologia evoluiu e agora temos mais opções. Entre no escritório software de automação .

Vamos explorar as ferramentas de automação de escritório e como elas podem otimizar seus fluxos de trabalho. Em seguida, conheça alguns dos melhores softwares de automação de escritório disponíveis atualmente para que você possa escolher o mais adequado para manter o sucesso de sua empresa.

O que é um software de automação de escritório?

O software de automação de escritório cuida das tarefas administrativas repetitivas, sem exigir muita - ou nenhuma - intervenção humana. Isso deixa você e sua equipe livres para se concentrarem em tarefas mais estratégicas ou que exijam especificamente um toque humano.

O software de automação de escritório foi projetado para gerenciar processos automatizados por meio de uma série de acionadores. Eles acionam ações específicas, por exemplo, para gerar uma atualização de status, alterar uma data de vencimento ou enviar uma notificação por e-mail ou lembrete. 📤

Os diferentes tipos de ferramentas de automação de escritório têm uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo:

Tarefas de front-office, como controle de acesso, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e funções de help desk de atendimento ao cliente

Automação de back-office, dando suporte a processos como gerenciamento de instalações, gerenciamento de estoque, faturamento e folha de pagamento

Funções de RH, como rastreamento de candidatos, integração e treinamento

Alguns dos muitos benefícios da tecnologia de automação de escritório incluem melhorias eficiência dos processos e produtividade por meio de:

Maior precisão devido à redução de erros humanos

Otimização do fluxo de trabalho para que todos os seus processos funcionem como um relógio

Menos tempo desperdiçado - as máquinas não fazem pausas para o almoço nem perdem o foco

Custos operacionais mais baixos, resultando em lucros maiores

Maior satisfação dos funcionários e dos clientes

E isso é só para começar. 🤩

O que você deve procurar em um software de automação de escritório?

Ao implementar um software de automação de escritório, você provavelmente precisará fazer algumas reengenharia de processos de negócios . Para minimizar isso, escolha o sistema de automação de escritório que melhor atenda às suas necessidades.

Por exemplo, de qual destes sistemas você precisa?

Software de mapeamento de processos para planejar seus processos de negócios

Um sistema de gerenciamento de dados que simplificaa entrada de dados e a troca de dados

Software de gerenciamento de fluxo de trabalho para otimizar os fluxos de trabalho do seu escritório e reduzir os gargalos

Software de gerenciamento de tarefas para manter os membros da sua equipe no caminho certo, facilitando o gerenciamento de projetos

Ferramentas que ajudam vocêdelegar trabalho e a acompanhar de perto o progresso, sem microgerenciamento

Canais de comunicação que ajudam sua equipe a colaborar e compartilhar informações

Software de automação de marketing para manter os clientes em movimento em seu funil de vendas

Implementação com pouco código, para que você não precise de uma equipe de TI para começar

Armazenamento seguro de dados para que todas as informações de seus clientes e negócios estejam protegidas

Relatórios perspicazes que informam o que está funcionando e o que não está

A melhor solução de software de automação de escritório lhe oferecerá a combinação certa de ferramentas. Você ainda precisará realizar regularmente análise do fluxo de trabalho para verificar se todas as operações do seu escritório estão em dia, mas se você estiver começando com uma base sólida e automatizada, já estará um passo à frente. 💪

Os 10 melhores softwares de automação de escritório para usar em 2024

Agora que você sabe o que é possível com um automação de fluxo de trabalho prepare-se para conferir algumas das melhores opções disponíveis atualmente.

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

O ClickUp é um software multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos que ajuda você a manter o controle de todos os aspectos da sua empresa. Com um forte foco na melhoria da eficiência e da produtividade, esse software de automação de escritório foi projetado para otimizar seu fluxo de trabalho da melhor maneira possível. 🙌

Escolha entre mais de 100 aplicativos pré-criados Automações do ClickUp -ou personalizá-las para lidar com as tarefas rotineiras de gerenciamento do escritório. Por exemplo, crie rapidamente novas tarefas e atribua-as automaticamente aos membros certos da equipe, com comentários anexados.

As tarefas recorrentes serão repetidas automaticamente, sem que você precise realizar nenhuma ação adicional. Ou configure gatilhos ou condições para colocar ações em ação, como alterar status, datas de vencimento ou prioridades, ou realocar tarefas conforme necessário.

Veja as mais de 15 visualizações do ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Aproveite a ampla variedade de modelos disponíveis para cada necessidade comercial, desde o Modelo de gerenciamento de espaço de escritório do ClickUp para o Modelo de integração de funcionários do ClickUp ou o Modelo de Help Desk do ClickUp .

Fique de olho em absolutamente tudo usando o Painéis do ClickUp . Você pode personalizá-los para mostrar as métricas em tempo real e os insights profundos necessários para uma boa tomada de decisão. 📊

Melhores recursos do ClickUp:

Comece imediatamente com essa solução de automação de escritório sem código

UseMapas mentais do ClickUp ou umQuadro branco do ClickUp para projetar seus fluxos de trabalho antes de automatizá-los

Automatize as notificações de lembrete para que todos saibam o que fazer e quando

Aproveite as vantagens doFerramentas de IA do ClickUp para simplificar processos como escrever e editar textos, resumir anotações de reuniões e formatar conteúdo para você

Reúna tudo em um fluxo de trabalho compartilhado por meio de integrações com uma série de aplicativos de terceiros, incluindo Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot e muitos outros

Use o recurso integradoferramentas de aprimoramento de processoscomodocumentação do processo, fluxos de trabalho visuais e relatórios detalhados para ajustar continuamente cada elemento de sua empresa

Limitações do ClickUp:

Embora o ClickUp seja extremamente fácil de usar, há tantas opções que pode levar algum tempo para entender todas elas

O aplicativo móvel ainda não está no mesmo nível da versão para desktop, mas está chegando lá

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e avaliações do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. BetterCloud

via BetterCloud O BetterCloud é um software de automação de escritório sem código que gerencia ambientes on-line e os protege contra vulnerabilidades de segurança. Ele foi projetado para melhorar a produtividade e a eficiência das equipes de TI, usando a automação para simplificar as operações diárias.

Use os fluxos de trabalho pré-configurados para automatizar as tarefas típicas de TI, como a integração de usuários e o gerenciamento de licenças. Isso economiza tempo e aumenta a precisão, pois há menos intervenção manual. ✅

A avaliação e a ferramentas de relatório oferecem insights sobre como a plataforma baseada em nuvem é usada e sinalizam possíveis ameaças à segurança para ações adicionais.

Melhores recursos da BetterCloud:

Economize dinheiro consolidando automaticamente as redundâncias, como o excesso de licenciamento

Automatize os processos do ciclo de vida do usuário, integrando-o e desligando-o nos momentos certos

Mantenha os dados da empresa seguros e em conformidade com a varredura automática de arquivos, backups e recursos de recuperação

Integre-se com mais de 70 aplicativos SaaS, como Google Workspace, Salesforce, Asana e ClickUp

Limitações do BetterCloud:

Há uma curva de aprendizado inicial para se familiarizar com a plataforma BetterCloud

Alguns usuários acham que os fluxos de trabalho poderiam ser mais personalizados de acordo com suas necessidades específicas

Preços da BetterCloud:

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da BetterCloud:

G2: 4,4/5 (340+ avaliações)

4,4/5 (340+ avaliações) Capterra: 4/5 (27 avaliações)

3. Funcionável

via Viável O Workable é uma ferramenta de automação de escritório voltada para recrutadores. Ela automatiza o processo de busca de novos membros da equipe, sua integração e gerenciamento, economizando tempo e reduzindo custos.

Use as ferramentas de arrastar e soltar do Workable para criar rapidamente uma página de carreiras para atrair candidatos de alta qualidade. Em seguida, use os modelos predefinidos de descrição de cargos para criar descrições de funções. As ferramentas de IA criam sua lista de candidatos pesquisando on-line por candidatos passivos que possam estar interessados em novas funções, bem como por candidatos que já se candidataram anteriormente.

Automatize o agendamento de entrevistas e, em seguida, avalie os candidatos coletando feedback da equipe de contratação por meio da plataforma, facilitando a identificação da pessoa certa para o trabalho. 🥇

Melhores recursos do Workable:

Publique vagas de forma rápida e fácil em mais de 200 sites, além de seus canais de mídia social

Reúna perfis e detalhes de contato de candidatos em sites de mídia social como LinkedIn e Twitter

Preencher perfis de candidatos automaticamente usando análise de currículo

Use testes de avaliação automatizados para verificar se os candidatos estão qualificados para a função

Faça com que os novos contratados assinem documentos eletronicamente e depois os armazene com segurança no sistema

Limitações viáveis:

É necessário pagar a mais por recursos premium, como avaliações, envio de mensagens de texto pela plataforma e entrevistas em vídeo

Às vezes, os dados dos candidatos não se fundem perfeitamente com os de outros aplicativos e precisam ser inseridos manualmente

Preços viáveis:

Starter: $149/mês para até 50 funcionários

$149/mês para até 50 funcionários Standard: A partir de $299/mês para até 20 funcionários

A partir de $299/mês para até 20 funcionários Premier: A partir de US$ 599/mês para até 20 funcionários

Avaliações e opiniões sobre o Workable:

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 430 avaliações)

4. Brevo

via Brevo Esse software de automação de escritório é uma plataforma de CRM que simplifica o ciclo de vendas e ajuda a movimentar os clientes em seu pipeline. Escolha entre a plataforma de marketing, a plataforma de vendas, a ferramenta de e-mail transacional e a ferramenta de conversas - ou obtenha todas elas juntas no BrevoPlus.

Configure mensagens automatizadas que são enviadas no momento certo. Por exemplo, um e-mail de boas-vindas após o registro, um lembrete quando um cliente abandona o carrinho ou um check-in quando você não o vê há algum tempo.

Automatize a segmentação para identificar os interesses, o comportamento e outras qualidades do cliente, para que você possa personalizar o conteúdo e criar relacionamentos melhores. Em seguida, use o histórico de compras de um cliente para recomendar vendas cruzadas e vendas adicionais para aumentar seus lucros. 💰

Melhores recursos do Brevo:

Configure campanhas de marketing por e-mail, SMS, WhatsApp ou chat

Envie até 300 e-mails por dia no plano gratuito

Se não quiser assinar um plano mensal, compre créditos pré-pagos para enviar e-mails, SMS e mensagens do WhatsApp por meio do plano pré-pago

Use a pontuação de leads para identificar seus melhores leads, para que você possa se concentrar em fechar a venda

Integre-se com mais de 150 outras ferramentas digitais, como Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify e WooCommerce

Limitações do Brevo:

O Brevo é bom para marketing por e-mail e mensagens, mas não oferece marketing via mídia social

Os modelos incorporados são um pouco limitados e alguns não são tão atraentes quanto poderiam ser

Preços do Brevo:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Iniciante: A partir de US$ 25/mês por caixa de entrada compartilhada

A partir de US$ 25/mês por caixa de entrada compartilhada Business: A partir de US$ 65/mês por caixa de entrada compartilhada

A partir de US$ 65/mês por caixa de entrada compartilhada BrevoPlus: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Brevo:

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

5. Xero

via Xero O Xero é um software de contabilidade que ajuda você a lidar com tudo, desde a criação automática de faturas e a reivindicação de despesas até o pagamento de contas, o gerenciamento do fluxo de caixa e a geração de relatórios. Ele é sincronizado com seu banco, de modo que todas as suas informações financeiras são reconciliadas e facilmente acessíveis em um piscar de olhos.

O software de rastreamento de projetos ajuda você a ver exatamente onde está em um trabalho, desde a cotação até o pagamento. Você também pode pagar a sua equipe, armazenar registros de pagamento e executar relatórios de folha de pagamento. 💸

Essa ferramenta de automação de escritório foi projetada principalmente para indivíduos e pequenas empresas, mas oferece um pacote premium para empresas maiores.

Melhores recursos do Xero:

Aceite pagamentos de seus clientes por cartão de débito ou crédito, diretamente da fatura deles

Importar com segurança as transações diárias de sua conta bancária para o sistema Xero

Use o aplicativo Xero baseado na nuvem para verificar seus números, mesmo quando estiver em trânsito

Convide sua equipe financeira (ou um amigo prestativo e conhecedor de dinheiro) para colaborar com você em tempo real quando estiver trabalhando em suas contas

Limitações do Xero:

As pequenas empresas podem achar que até mesmo o pacote Xero Starter é um pouco caro para seu orçamento

Por ser baseado na nuvem, é necessária uma conexão confiável com a Internet para acessá-lo, o que pode ser um problema para empresas em locais mais remotos

Preços do Xero:

Inicial: $25/mês

$25/mês Standard: $40/mês

$40/mês Premium: $54/mês

Xero ratings and reviews:

G2: 4,3/5 (mais de 580 avaliações)

4,3/5 (mais de 580 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.700 avaliações)

6. e-Procure

via e-Procure o e-Procure foi projetado para simplificar e automatizar a compra e a venda para empresas B2B. Criado em uma rede segura de blockchain, esse software de automação de escritório conecta compradores e fornecedores em todo o mundo e os ajuda a fazer negócios.

Os vendedores podem criar um catálogo inteligente de produtos ou serviços no sistema, ou gerar e enviar cotações, lances ou propostas. Os compradores podem encontrar novos fornecedores em todo o mundo e gerenciar os processo de aquisição por meio da plataforma. Quando o negócio é fechado, o processo de pagamento é seguro e estritamente controlado. 💳

Melhores recursos do e-Procure:

Comunicar-se por meio da plataforma, negociar e gerenciar contratos e pagar ou ser pago

Conduzir ou participar de leilões eletrônicos ao vivo na plataforma e-Procure

Gerar relatórios para analisar e fornecer informações sobre suas vendas B2B

Contratar especialistas confiáveis em diferentes categorias de negócios e compras quando precisar de consultoria

Limitações do e-Procure:

Pode levar algum tempo para processar todas as etapas de uma transação e navegar pelas várias aprovações necessárias

A empresa ainda não tem classificações suficientes para avaliar sua eficácia

Preços do e-Procure:

Gratuito

Avaliações e resenhas do e-Procure:

G2: 4,8/5 (2 avaliações)

4,8/5 (2 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

7. Coupa

via Coupa Essa ferramenta de automação de escritório ajuda a gerenciar seus gastos comerciais, economizar dinheiro e reduzir riscos. Seu objetivo é tornar as organizações de médio e grande porte mais sustentáveis e lucrativas para que estejam bem posicionadas para crescer.

A Coupa trabalha com vários parceiros verificados para oferecer serviços a seus clientes que otimizam os gastos comerciais - por exemplo, soluções de tecnologia, sistemas de pagamento ou serviços de consultoria de gerenciamento. 🤝

Melhores recursos da Coupa:

Integre seu planejamento de recursos empresariais com a Coupa para automatizar processos manuais e melhorar seu controle financeiro

Faça com que seus fornecedores usem faturas eletrônicas e, em seguida, pague-os automaticamente e faça a cobrança na conta de despesas correta, reduzindo o tempo gasto no processamento de faturas

Elimine pagamentos duplicados ou fraudulentos de faturas com o Spend Guard

Simplifique suas compras e acompanhe-as em tempo real para aumentar seus gastos pré-aprovados

Limitações do Coupa:

As integrações nem sempre são tão fáceis quanto deveriam, e os problemas podem demorar um pouco para serem resolvidos

Alguns usuários, especialmente as pequenas empresas, acham o preço do Coupa um pouco alto para seu orçamento

Preços da Coupa:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Coupa:

G2: 4,2/5 (mais de 350 avaliações)

4,2/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

8. UiPath

via UiPath A UiPath usa a automação de processos robóticos e a inteligência artificial para automatizar processos e fornecer insights sobre todas as áreas da sua empresa.

Desenvolva aplicativos com pouco código ou crie automações simplesmente gravando suas ações na tela e depois reproduzindo-as. Use robôs para extrair dados de documentos de todos os tipos e processá-los, de modo que você só precise validá-los ou lidar com exceções, economizando tempo e dinheiro e reduzindo erros.

Visualize tudo em um só lugar para poder monitorar e gerenciar e, em seguida, aprimorar os processos quando necessário.

Melhores recursos do UiPath:

Aproveite os mais de 25 modelos de aprendizado de máquina pré-criados para diferentes casos de uso

Treine seus robôs para notificá-lo por meio do Action Center quando eles precisarem de intervenção humana 🤖

Use o UiPath com seus documentos e planilhas do Microsoft Office, Gmail e Gerenciador de Arquivos

Integre-se ao SAP e ao Citrix para aumentar a produtividade em sua empresa

Limitações do UiPath:

Alguns usuários gostariam de ver mais opções de integração de terceiros para esse software de automação de escritório

A automação baseada em imagens poderia ser melhorada

Preços do UiPath:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Pro: A partir de US$ 420/mês

A partir de US$ 420/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

UiPath ratings and reviews:

G2: 4,6/5 (18 avaliações)

4,6/5 (18 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

9. Enviado

via Enviado O Envoy é uma solução de local de trabalho que ajuda a otimizar espaços de trabalho híbridos e a gerenciar visitantes.

Essa ferramenta de automação de escritório permite que os funcionários híbridos reservem a mesa que desejam para o tipo de trabalho que planejam fazer naquele dia, dependendo se o objetivo principal é se concentrar ou colaborar. Eles também podem reservar salas de reunião e receber um lembrete antes do início de uma reunião.

Faça a triagem dos visitantes antes de chegarem e peça que se inscrevam digitalmente, concordando com quaisquer acordos de não divulgação ou renúncias no processo. O sistema imprime um crachá de visitante e os funcionários anfitriões são notificados automaticamente para que possam acompanhar seus convidados. 🙋‍♀️

Melhores recursos do Envoy:

Gerencie as reservas de mesas e salas para sua força de trabalho, oferecendo uma visão clara do uso do espaço

Defina critérios de entrada para manter seus funcionários e seu capital intelectual seguros

Acompanhe a correspondência e as entregas com registros claros e distribuição segura

Descubra quem está no edifício a qualquer momento com análises e relatórios detalhados

Limitações do Envoy:

Alguns visitantes podem não se sentir confortáveis com o processo de check-in digital

O ideal é investir em um dispositivo como um iPad para a recepção - um smartphone é um pouco pequeno demais

Preços do Envoy:

Standard: US$ 3/mês por usuário

US$ 3/mês por usuário Premium: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e críticas do Envoy:

G2: 4,6/5 (mais de 490 avaliações)

4,6/5 (mais de 490 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

10. Zapier

via Zapier O Zapier é bem conhecido por automatizar conexões com aplicativos de terceiros e simplificar fluxos de trabalho.

Automatize tarefas manuais repetitivas vinculando dois ou mais aplicativos e especificando acionadores e as ações consequentes, por exemplo, atualizando os detalhes de contato de um cliente em seu CRM quando ele preencher um formulário de alteração de detalhes ou enviando um e-mail de boas-vindas quando ele se registrar em seu site. 📨

Cuide das tarefas administrativas de rotina em projetos e envie atualizações de tarefas e projetos. Colabore entre as equipes - por exemplo, entre vendas e marketing, ou entre o helpdesk e o departamento de TI - com transferências automatizadas. E depois dimensione tudo à medida que sua empresa cresce.

Melhores recursos do Zapier:

Use a ferramenta de arrastar e soltar para criar seu fluxo de trabalho automatizado

Escolha entre 1.000 serviços da Web para vincular os que você precisa em diferentes plataformas

Armazene seus dados em tabelas criadas para automação e consolide atualizações de qualquer um dos aplicativos conectados

Incentive a colaboração e controle quem tem acesso a quê com uma variedade de opções de compartilhamento e autorização

Limitações do Zapier:

Se houver problemas com os aplicativos de terceiros que você está conectando, o sistema poderá ficar temporariamente fora do ar

A versão gratuita limita você a apenas 100 tarefas por mês com automações de etapa única, o que pode não ser suficiente para empresas maiores

Preços do Zapier:

Gratuito: Gratuito

Gratuito Iniciante: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Profissional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Team: US$ 69/mês para usuários ilimitados

US$ 69/mês para usuários ilimitados Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Zapier:

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

Economize tempo e dinheiro com o melhor software de automação de escritório

As ferramentas de automação de escritório gerenciam tarefas repetitivas que consomem tempo para você, otimizando seus fluxos de trabalho e liberando-o para trabalhos mais importantes. Elas minimizam o erro humano, melhoram a eficiência e a produtividade e ajudam a deixar seus clientes e sua equipe satisfeitos, o que aumenta seus resultados. 😊

O melhor software de automação de escritório para sua empresa oferecerá as ferramentas necessárias para conectar os pontos entre os processos específicos de sua empresa. Ele também fornecerá insights para ajudá-lo a fazer ajustes finos quando necessário.

Embora existam muitas soluções de automação de escritório disponíveis, uma das melhores é o ClickUp. O ClickUp é um balcão único que o ajuda a gerenciar melhor todos os aspectos de sua empresa, simplificando e otimizando todos os processos do escritório. ✨ Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!