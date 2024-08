10 melhores alternativas e concorrentes da Whimsical em 2024

Whimsical é um dos melhores ferramentas de colaboração visual disponíveis, permitindo que equipes presenciais e remotas colaborem em whiteboarding e brainstorming visual em tempo real.

Ele é popular por um motivo, mas isso não significa que seja perfeito. Talvez você esteja procurando outro espaço de trabalho visual ferramenta, seja para suas próprias necessidades ou para suas equipes distribuídas. Talvez seja por causa dos limitados recursos de personalização, da falta de recursos aprofundados de gerenciamento de projetos, da defasagem em relação à visualização de dados mais complexos ou dos recursos de colaboração pouco funcionais.

A ferramenta não é para todos, e este artigo pode ajudá-lo a descobrir as melhores alternativas e concorrentes do Whimsical.

O que é o Whimsical?

Em sua essência, o Whimsical é uma solução de diagramação e software de mapeamento mental que ajuda equipes remotas a trabalharem juntas em tarefas, como brainstorming gratuito ou prototipagem estruturada de sites. Sua interface de arrastar e soltar permite que os usuários criem rapidamente diagramas e protótipos.

Como uma solução baseada em nuvem, você trabalha em seu navegador da Web. O Whimsical depende de uma conexão com a Internet e não há otimização de aplicativos móveis.

No entanto, ele vem com alguns recursos importantes que qualquer alternativa ao Whimsical teria de igualar:

Colaboração em tempo real para vários usuários por meio de um recurso integrado de bate-papo e comentários

Conexões entre projetos por meio de links internos em seus mapas mentais

Recursos de wireframing e modelos para criar rapidamente protótipos de sites

Um recurso de fluxograma para ajudá-lo a criar organogramas ou fluxos de trabalho de projetos

Visualização de quadro Kanban para ajudar no gerenciamento de projetos

Um recurso integrado do Docs para fazer anotações, documentar projetos e anotar ideias

Ao considerar alternativas ao Whimsical, esses recursos são a linha de base. Os outros softwares devem corresponder a eles ou oferecer outras ferramentas melhores para ajudar com diagramas, mapeamento mental, comunicação, gerenciamento de projetos e muito mais.

O que procurar em uma alternativa ao Whimsical?

Em sua busca pelas melhores alternativas ao Whimsical, concentre-se em pelo menos alguns recursos principais, incluindo:

Uma interface visual que permita a criação de quadros brancos ou diagramas de rede, por exemplo

Colaboração em tempo real oportunidades para vários usuários trabalharem juntos

Integração de projetos para planejamentoprojetos e tarefas para todos os membros da equipe

Integrações com software de colaboração externa, como o Google Drive

A capacidade de compartilhar arquivos e documentos entre diferentes usuários

Uma ferramenta de arrastar e soltar que facilita o esboço de ideias, a criação de formas e o uso de componentes existentes

Uma biblioteca de modelos para designers e desenvolvedores criarem ideias rapidamente

Uma solução baseada na nuvem que os usuários podem acessar de qualquer lugar para criar e colaborar

Uma plataforma simples e organizada que facilita o envolvimento em colaboração visual

Uma boa alternativa ao Whimsical deve ter todos esses recursos. Se a ferramenta tiver ainda mais funcionalidades, isso só aumentará seus benefícios.

10 melhores alternativas ao Whimsical em 2024

Antes de se comprometer com o Whimsical, talvez você queira dar uma olhada em outras opções. Estas são as principais alternativas ao Whimsical para designers, desenvolvedores e outros usuários em 2024 e nos anos seguintes.

Planeje e organize projetos, ideias ou tarefas existentes no ClickUp para obter o melhor esboço visual

O ClickUp tem muito a oferecer como plataforma de produtividade. É uma ferramenta de colaboração visual, gerenciamento de projetos e diagramação, em um só lugar. Há um motivo pelo qual o ClickUp está no topo desta lista, e o fato de ser a melhor software de quadro branco que você encontrará é apenas parte disso. Recursos como mapas mentais e modelos abrangentes aumentam seu valor.

Vamos considerar os recursos de gerenciamento de projetos como um exemplo. Com um único clique, você pode transformar mapas mentais em tarefas e criar um fluxo de trabalho completo para o projeto maior. É possível organizar qualquer coisa em uma única ferramenta, como organogramas ou diagramas profissionais. Adicionar Recursos de IA e você terá uma solução abrangente que pode simplificar e otimizar todo o seu projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Quadros brancos do ClickUp é um espaço de trabalho visual para equipes remotas criarem fluxos de trabalho, diagramas e wireframes

Mapas mentais do ClickUp permite que os usuários estabeleçam conexões entre tarefas e projetos para organizar melhor seus pensamentos

ClickUp Collaboration (Colaboração) facilita a colaboração, o brainstorming e o trabalho em equipe dos usuários

Extensas integrações, como o Google Drive e o Zoom, permitem videoconferências diretamente das tarefas na ferramenta

Limitações do ClickUp

Complexo para aprender e dominar, pois o software é mais abrangente do que uma ferramenta de uso único, como o Whimsical

A colaboração em tempo real pode ser difícil na versão gratuita, que é melhor para uso pessoal

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para saber o preço

O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Figma

Via Figma O Figma é uma ferramenta de prototipagem e um espaço de trabalho visual direto que ajuda designers e desenvolvedores a colaborar. Vários usuários podem trabalhar juntos para criar belos produtos finais, usando mapas mentais simples, modelos de prototipagem complexos e um fluxo de trabalho simplificado.

Melhores recursos do Figma

Experiência amigável ao usuário com um layout limpo, facilitando a criação de diagramas e o trabalho em projetos

Recursos avançados de prototipagem, permitindo que os usuários simulem fluxos de aplicativos sem codificação

Um conjunto de mais de 300 modelos, como projetos de wireframe, roadmaps e modelos de brainstorming

Recursos complementares integrados, como recursos de edição de fotos que simplificam o fluxo de trabalho e reduzem o número de ferramentas necessárias

Limitações do Figma

O plano empresarial tem alguns de seus melhores recursos, que podem ser caros para alguns usuários

Os recursos móveis são limitados; a plataforma funciona melhor em dispositivos desktop

Preços do Figma

Grátis para sempre

Profissional: US$ 12/mês por editor

Organização: US$ 45/mês por editor

Enterprise: US$ 75/mês por editor

Figma avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

3. Gerenciador de Mente

Via MindManager Como o próprio nome sugere, o MindManager é uma ferramenta dedicada ao mapeamento mental. O software permite que os usuários colaborem facilmente na visualização de dados, como linhas do tempo, fluxogramas e diagramas conceituais. É uma solução baseada em nuvem disponível para todos os sistemas operacionais, portanto, funciona especialmente bem para equipes distribuídas.

Melhores recursos do MindManager

Gerenciamento de projetos simples, com a capacidade de criar tarefas que se integram diretamente à plataforma

Uma interface de usuário de arrastar e soltar, incluindo formas básicas e gráficos avançados ou importados

Ampla funcionalidade de exportação, incluindo a capacidade de enviar arquivos e documentos para softwares de edição, como o Microsoft Word

Atualizações frequentes, tornando bugs e atrasos uma raridade na plataforma

Limitações do MindManager

Recursos limitados de gerenciamento de projetos em comparação com outras opções desta lista

Tomada de notas não centralizada, com notas anexadas diretamente aos seus mapas mentais e modelos

Preços do MindManager

Essentials: US$ 99 por ano

Professional: US$ 179 por ano

Enterprise: Entre em contato para obter preços

MindManager avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4. Miro

Via Miro Em sua melhor forma, Miro é uma tela em branco que pode levar a um simples brainstorming, diagramas complexos, protótipos e muito mais. Adicione ferramentas de colaboração e você terá uma caixa de areia pronta para exploração e colaboração. Afinal de contas, há um motivo para você considerar o Miro ao tentar encontrar seu próximo espaço de trabalho visual e considerar alternativas caprichosas.

Melhores recursos do Miro

Uma ampla variedade de modelos torna a abordagem de tela em branco do software menos assustadora

Integração de vídeo para que equipes distribuídas colaborem em tempo real

Recursos de apresentação que facilitam a organização de seus pensamentos e dados para as partes interessadas externas

Miro Cards, uma abordagem inovadora para o gerenciamento de projetos em uma interface de quadro branco e fluxograma

Limitações do Miro

Opções de edição limitadas, especialmente quando se vai além da funcionalidade e dos modelos principais da ferramenta

Uma curva de aprendizado relativamente alta, considerando a simplicidade da ferramenta

Preços do Miro

Grátis

Starter: US$ 8/mês por membro

Business: US$ 16/mês por membro

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

5. MindMeister

Via MindMeister O MindMeister é uma ferramenta baseada em navegador que pode ajudar as equipes a visualizar ideias em conjunto. Sua funcionalidade se concentra nesse fato central, tornando-o talvez a alternativa mais parecida com o Whimsical nesta lista. Crie espaços de brainstorming, planeje seus projetos, faça com que sua equipe trabalhe em conjunto e crie um meio visual de comunicação.

Melhores recursos do MindMeister

Fácil incorporação de mídia para criar diagramas e projetos mais abrangentes

Uma interface intuitiva para arrastar e soltar elementos, criar tarefas, construir e visualizar seu trabalho

Armazenamento seguro de dados e informações em conformidade com todas as normas internacionais de privacidade

Flexibilidade de software que lhe permite criar projetos e ideias do seu próprio jeito

Limitações do MindMeister

Funcionalidade de exportação limitada e integrações com soluções de armazenamento, como o Google Drive

Incapacidade de rastrear alterações individuais, o que pode complicar a colaboração entre vários usuários

Preços do MindMeister

Básico: gratuito

Pessoal: US$ 6/mês por usuário

Pro: US$ 10/mês por usuário

Business: US$ 10/mês por usuário

MindMeister avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

6. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart é um convidado frequente na lista dos melhores alternativas às ferramentas de colaboração visual, como o SmartDraw . Sua interface intuitiva ajuda a criar e alinhar sua visão criativa. É melhor para projetos visuais, como wireframes de sites, diagramas e fluxogramas.

Melhores recursos do Lucidchart

Ótima solução de diagramação para vários usuários colaborarem em documentos visuais e conexões

Integração com ferramentas de colaboração comuns, como Google Drive, Slack e Microsoft Teams

Extensivo e gratuitobase de conhecimento para ajudar os novos usuários a começar a expressar suas ideias rapidamente

Diversos modelos para todos os tipos de dados e documentos

Limitações do Lucidchart

A natureza baseada na nuvem permite a colaboração em tempo real, mas pode se tornar difícil quando você trabalha frequentemente em projetos on-line

Alguns recursos e ferramentas avançados não intuitivos têm uma curva de aprendizado alta para novos usuários

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 7,95/mês

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 4.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

7. SmartDraw

Via SmartDraw Muitos consideram o SmartDraw um melhor opção de software de fluxograma o software de fluxogramas é ideal para projetos complexos. A interface facilita a organização até mesmo dos dados mais complexos em arquivos visuais simples, permitindo que sua equipe e usuários externos criem visões gerais, como organogramas e fluxos de produção.

Melhores recursos do SmartDraw

O recurso CAD integrado ajuda em projetos mais avançados do que a maioria dos softwares de fluxogramas

As extensões integradas podem puxar dados diretamente para a ferramenta para melhorar a visualização

O realinhamento automático de gráficos mantém seus dados intuitivos à medida que as informações se tornam mais complexas

Integração com vários ferramentas de gerenciamento de projetos permite que você passe das ideias à execução em tempo real

Limitações do SmartDraw

Complexo para aprender e dominar, pois tem muitos recursos avançados

Não há versão gratuita

Preços do SmartDraw

Usuário único: US$ 9,95/mês

Vários usuários: US$ 8,25/mês por licença

Avaliações e opiniões sobre o SmartDraw

G2: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

8. Microsoft Visio

Via Microsoft Se você estiver procurando alternativas básicas de diagramas e fluxogramas, o Visio pode resolver essas necessidades. Parte do pacote de nuvem do Office 365, esse software ajuda a criar diagramas usando sua interface de usuário intuitiva de arrastar e soltar que leva segundos para ser aprendida.

Melhores recursos do Visio

Extensas integrações com outras ferramentas do Microsoft Office, como Word, Teams, Power BI e OneDrive

Software baseado em nuvem com recursos off-line, que sincronizarão seus fluxogramas criados na próxima vez que você estiver on-line

Recursos de acessibilidade, incluindo Narrador, Verificador de Acessibilidade e suporte de alto contraste para usuários com deficiências

Modelos avançados de diagramas de engenharia estão disponíveis no plano premium mais abrangente

Limitações do Visio

A capacidade de importar dados ou objetos visuais, como vídeos e imagens, é limitada

Os usuários de Mac só podem acessar a plataforma on-line, pois a versão para desktop é apenas para Windows

Preços do Visio

Visio no Microsoft 365: Incluído nos planos comerciais do Microsoft 365

Plano 1 do Visio: US$ 5/mês por licença

Plano 2 do Visio: US$ 15/mês por licença

Empresa: Entre em contato para obter preços

Visio avaliações e comentários

G2: 4.2/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

9. OmniGraffle

Via OmniGroup O OmniGraffle é destinado a profissionais que buscam uma visualização aprimorada. Ele oferece recursos avançados que podem ajudar até mesmo nos desenhos de engenharia mais complexos. Você não conseguirá criar diagramas rápidos com esse software, portanto, ele provavelmente não é a melhor opção para iniciantes que buscam alternativas ao Whimsical.

Melhores recursos do OmniGraffle

A interface de prototipagem rápida permite que você crie rapidamente modelos bonitos e compartilháveis

O agrupamento, o encaixe e o alinhamento inteligentes permitem que você posicione os elementos com precisão

A funcionalidade de documentos em camadas permite a diagramação complexa além de uma única dimensão

Ampla biblioteca de imagens e alguma integração de vídeo para adicionar contexto aos seus diagramas e desenhos

Limitações do OmniGraffle

Disponível apenas para Mac, com o software totalmente funcional disponível apenas para dispositivos de desktop

Os recursos de colaboração são limitados, portanto, é melhor para usuários individuais

Preços do OmniGraffle

Assinatura: US$ 12,49 por mês

licença v7 Standard: US$ 149,99 em um único pagamento

licença v7 Pro: US$ 249,99 em um único pagamento

Avaliações e opiniões sobre o OmniGraffle

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

10. Tarefa

Via Tarefa O Taskade é a alternativa da Whimsical com a mais ampla gama de opções disponíveis. Os planos variam de gratuitos a uma opção empresarial expansiva que inclui funcionalidade avançada de IA, personalização completa da interface, integrações avançadas de dados e visões gerais de projetos de alto nível.

Melhores recursos do Taskade

A rara alternativa do Whimsical que é igualmente proficiente no gerenciamento de tarefas e na colaboração visual

Uma interface gamificada que torna divertida a criação das tarefas mais complexas

Ferramentas baseadas em IA, como a geração automatizada de projetos e um mecanismo de IA de conversação integrado

Personalização de cada recurso para torná-lo realmente seu

Limitações do Taskade

Integrações limitadas, especialmente com APIs de automação, como o Zapier

Ferramentas de IA que exigem créditos; você pode usá-los rapidamente nas versões mais baratas, limitando a funcionalidade

Preços do Taskade

Gratuito

Starter: US$ 4/mês para até 3 usuários

Plus: US$ 8/mês para até 5 usuários

Pro: US$ 19/mês para até 10 usuários

Business: US$ 49/mês para até 25 usuários

Ultimate: US$ 99/mês para até 50 usuários

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Taskade

G2: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Gerencie projetos e crie seu espaço de trabalho visual com o ClickUp

Se você está procurando recursos de colaboração que lhe permitam visualizar ideias complexas e agir sobre elas, por que não procurar um software que faça tudo isso? O ClickUp é a melhor alternativa do Whimsical por um motivo.

Ao contrário de outras alternativas do Whimsical, você não obtém apenas uma única funcionalidade. Em vez disso, há um conjunto completo de ferramentas para ajudá-lo a trabalhar melhor individualmente e em conjunto.

O melhor de tudo é que, com o plano gratuito para sempre, você pode experimentar o ClickUp para ver se é a melhor opção para suas necessidades.

Pronto para começar? Crie sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo !