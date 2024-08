10 melhores alternativas ao TeamViewer para acesso remoto em 2024

As equipes remotas precisam de uma maneira estável de acessar arquivos, permanecer conectadas e trabalhar juntas. As ferramentas de conectividade remota, como o TeamViewer, tornam isso não apenas uma possibilidade, mas um processo tranquilo.

O TeamViewer é muito bem avaliado, mas não é o único software de acesso remoto disponível no mercado.

Neste guia, compararemos os principais recursos, limitações, preços e análises de 10 ferramentas de área de trabalho remota concorrentes para ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa ao TeamViewer. Independentemente do tamanho ou do orçamento de sua equipe, estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a solução certa para que sua equipe possa se comunicar entre vários monitores e manter o controle. 🤝

O que é o TeamViewer e como ele funciona?

O TeamViewer é um software de acesso remoto que permite que as pessoas usem dispositivos remotos para se conectarem a outro servidor ou dispositivo. Isso permite que as equipes acessem arquivos, aplicativos e dados de forma rápida e fácil a partir de qualquer dispositivo, sem a necessidade de uma VPN.

Além do acesso remoto a arquivos, o TeamViewer é usado para suporte remoto para equipes de TI. As equipes de suporte usam o TeamViewer para assumir remotamente o controle de dispositivos para solucionar problemas e implementar aplicativos e atualizações de programas.

Juntos, esses recursos tornam o TeamViewer uma opção atraente para empresas que priorizam o trabalho remoto, com membros da equipe distribuídos pelo país ou pelo mundo. O software torna a conectividade, o trabalho em equipe e a

manter as equipes remotas envolvidas

mais fácil. ✨

O que procurar em uma alternativa ao TeamViewer

O TeamViewer é uma solução popular de acesso remoto para equipes que precisam acessar seus arquivos em qualquer lugar, mas será que é a melhor opção para todas as equipes? Vamos deixar que você seja o juiz disso! Continue lendo para encontrar sua alternativa ideal ao TeamViewer disponível atualmente.

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Para ajudá-lo a encontrar as melhores alternativas ao TeamViewer, veja o que você deve considerar:

Finalidade: Você precisa do aplicativo para suporte técnico ou de TI remoto, acesso remoto ou colaboração em equipe ?

Você precisa do aplicativo para suporte técnico ou de TI remoto, acesso remoto ou colaboração em equipe ? Recursos: Ele tem os recursos de que você precisa, como áudio de alta qualidade, transferência de dados, acesso sem supervisão ou impressão remota?

Ele tem os recursos de que você precisa, como áudio de alta qualidade, transferência de dados, acesso sem supervisão ou impressão remota? Escala: O produto foi desenvolvido para usuários individuais ou pode ser dimensionado para toda a sua equipe?

O produto foi desenvolvido para usuários individuais ou pode ser dimensionado para toda a sua equipe? Marca: Você pode personalizar a marca para que pareça uma experiência de marca branca?

Você pode personalizar a marca para que pareça uma experiência de marca branca? Facilidade de uso: O aplicativo é fácil de usar? Todos os usuários finais poderão instalá-lo e usá-lo com confiança?

O aplicativo é fácil de usar? Todos os usuários finais poderão instalá-lo e usá-lo com confiança? Suporte ao cliente: Você pode entrar em contato com o suporte quando precisar? Há uma central de ajuda ou opção de bate-papo ao vivo?

Algumas ferramentas de área de trabalho remota são projetadas para usuários altamente técnicos, enquanto outras funcionam melhor para equipes pequenas. Decida o que é mais importante para você e use este guia para criar uma lista de opções para suas necessidades.

10 melhores alternativas para o TeamViewer em 2024

Embora você possa usar o TeamViewer para fornecer suporte remoto, este guia se concentrará nos aspectos de trabalho em equipe e acesso remoto do software. Com isso em mente, aqui estão as melhores alternativas ao TeamViewer para ajudá-lo a trabalhar de forma mais eficaz em qualquer local.

1.

ClickUp

A visualização da carga de trabalho do ClickUp mantém você em contato com sua equipe e com o progresso individual de cada membro

OK, sabemos que o ClickUp pode não ser a primeira ferramenta que você considera quando procura uma alternativa ao TeamViewer. Mas, embora essa ferramenta de colaboração remota não permita o acesso à área de trabalho remota, ela facilita a produtividade e o trabalho em equipe de outras maneiras interessantes (e incrivelmente eficientes).

O ClickUp foi projetado para

trabalho remoto

e tem muitos recursos que capacitam as equipes a trabalhar melhor em conjunto, onde quer que estejam. E como o ClickUp é baseado na nuvem, sua equipe pode colaborar e concluir tarefas em qualquer dispositivo, sem a necessidade de acessar remotamente a área de trabalho ou se preocupar com conexões remotas confiáveis. ✨

Arraste e solte facilmente tarefas em uma tabela ClickUp para manter o controle dos membros da equipe

Use o

tarefas no ClickUp

para organizar tarefas pessoais e de equipe e acompanhar seu progresso. Colabore no

Documentos do ClickUp

em conteúdo, relatórios, wikis e muito mais. Obtenha uma visão geral do progresso individual e da equipe com

Dashboards do ClickUp

e, em seguida, use um dos

Mais de 15 visualizações do ClickUp

para personalizar a maneira como você trabalha.

Uma das maiores vantagens do ClickUp é que ele é altamente personalizável. Isso significa que você pode moldá-lo para se alinhar a qualquer equipe, departamento ou caso de uso. Use a plataforma como um

ferramenta de colaboração de conteúdo

para sua equipe de marketing, como

software de gerenciamento de projetos

para suas equipes de projeto ou como

software de monitoramento de funcionários

para suas equipes de RH ou de gerenciamento.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Curioso para saber como você pode usar o ClickUp para trabalho e colaboração remotos? Assista a este vídeo para ver

como usar o ClickUp para trabalho remoto

. 🤩

Melhores recursos do ClickUp

Crie um ecossistema completo para gerenciamento de projetos e produtividade na nuvem

Monitore seu progresso em tempo real com Metas do ClickUp

Trabalhe com sua equipe em chamadas de vídeo ou compartilhe sua tela durante reuniões on-line com o Integração com o Zoom

Conecte-se remotamente com sua equipe e colabore com o Quadros brancos ClickUp

Conecte o ClickUp às suas ferramentas existentes com mais de mais de 1.000 integrações do ClickUp incluindo ferramentas de reunião on-line

Vários planos e opções de preços com muitos recursos, mesmo na versão gratuita do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp é principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, em vez de uma ferramenta de acesso remoto

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado com seu rico conjunto de recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. AnyDesk

via

AnyDesk

O AnyDesk é um aplicativo de software de área de trabalho remota que permite que as equipes permaneçam conectadas a programas e transfiram arquivos, independentemente de onde estejam. Acesse o dispositivo remoto de qualquer membro da equipe por meio de senha, ative recursos de segurança, como o modo de privacidade, e gerencie dispositivos móveis em escala com este ferramenta de colaboração remota . 🔏

Melhores recursos do AnyDesk

Instale em suas próprias instalações ou use a solução em nuvem do AnyDesk

Permita que os membros da equipe controlem ou acessem remotamente os dispositivos de qualquer lugar

Personalize a experiência com sua própria marca

Beneficie-se da criptografia de nível militar e do acesso seguro

Limitações do AnyDesk

Alguns usuários relatam que as configurações de segurança podem ser confusas e complicadas

A interface do usuário não é tão simplificada quanto a de outros concorrentes, segundo alguns usuários

Preços do AnyDesk

**Gratuito

Solo: $14,90/mês para 1 usuário

$14,90/mês para 1 usuário Standard: $29,90/mês para 20 usuários

$29,90/mês para 20 usuários Avançado: $79,90/mês para 100 usuários

AnyDesk avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Remmina

via

Remmina

O Remmina é um software de acesso remoto gratuito e de código aberto para compartilhamento de tela e de arquivos. Ele se conecta à sua área de trabalho a partir de outro dispositivo. Essa ferramenta de software simplificada para usuários de desktop Linux foi criada pensando em desenvolvedores e profissionais de TI. 💻

melhores recursos do #### Remmina

Acesse remotamente seu desktop Linux de qualquer lugar

Personalize sua experiência com opções de visualização e configurações de teclas de atalho

Use o software como base para criar sua própria alternativa

Disponível em mais de 60 idiomas e em mais de 50 distribuições

Limitações do Remmina

O Remmina só funciona em distribuições Linux

Essa alternativa gratuita ao TeamViewer é mais adequada para profissionais de TI individuais do que para equipes novatas

Preços do Remmina

**Gratuito

Remmina ratings and reviews

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Área de trabalho remota do Chrome

via

Área de trabalho remota do Chrome

A Área de Trabalho Remota do Chrome é uma ótima alternativa para acesso rápido à área de trabalho remota e compartilhamento de tela entre vários monitores. Use a ferramenta para se conectar com outras pessoas como um ferramenta de software de gerenciamento de projetos para fornecer suporte de controle remoto ou para acessar seu computador remoto enquanto você estiver trabalhando fora. 🖥️

Melhores recursos da Área de Trabalho Remota do Chrome

Tudo o que você precisa é de seu computador e um dispositivo Android ou iOS

Beneficie-se da infraestrutura segura do Google

Colabore com membros da equipe ou clientes em tempo real a partir do seu navegador Chrome

Controle uma área de trabalho remota, transfira arquivos, utilize o compartilhamento de tela e acesse dados de qualquer dispositivo

Limitações da área de trabalho remota do Chrome

Os usuários relatam que a experiência é extremamente simples em comparação com opções alternativas de software

Alguns usuários sugerem que o aplicativo é mais adequado para uso pessoal do que para uso profissional

Preços da Área de Trabalho Remota do Chrome

**Gratuito

Chrome Remote Desktop classificações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

5. NoMachine

via

NoMachine

O NoMachine é uma ferramenta de área de trabalho remota que ajuda as pessoas a se conectarem à sua área de trabalho de qualquer local. O software facilita o trabalho durante uma viagem de negócios ou em um espaço de coworking. Acesse arquivos e programas e edite-os ou imprima-os onde quer que você esteja. 🖨️

Melhores recursos do NoMachine

Acesse ou transfira arquivos de qualquer local

Ofereça acesso rápido e seguro a desktops para os membros da sua equipe

Controle remotamente dispositivos paracolaboração da equipe ou suporte remoto de TI

Implantar o software em escala para permitir o trabalho remoto em toda a empresa

Limitações do NoMachine

Alguns usuários relatam que o software pode ser difícil de usar se você tiver uma conexão lenta

Questões de conectividade têm sido um problema para alguns usuários

Preços do NoMachine

**Gratuito

Avaliações e resenhas do NoMachine

G2: 4,5/5 (10 avaliações)

4,5/5 (10 avaliações) Capterra: 4,3/5 (3 avaliações)

6. Zoho Assist

via

Zoho Assist

O Zoho Assist é uma ferramenta de software de suporte remoto de TI que permite que os membros da sua equipe assumam o controle de dispositivos remotos para solucionar problemas, implementar correções e oferecer suporte a outras pessoas. Isso se destina principalmente às equipes de TI que oferecem suporte a outras pessoas, mas o software também permite que você acesse seu próprio dispositivo remotamente. ⚒️

Melhores recursos do Zoho Assist

Estabeleça uma conexão com uma variedade de dispositivos, incluindo desktops, dispositivos móveis e servidores

Execute sessões de suporte remoto sob demanda, sem necessidade de pré-instalação

Ofereça suporte remoto e acesso remoto e compartilhe sua tela

Suportado por segurança de nível empresarial

Limitações do Zoho Assist

Esse software foi projetado para suporte remoto, portanto, é melhor usar outra alternativa se quiser usar o software para acessar sua própria área de trabalho remota ou para trabalho em equipe e colaboração

Alguns usuários relatam que o software pode consumir muitos recursos, especialmente em dispositivos mais antigos

Preços do Zoho Assist

Padrão: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Profissional: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise: $24/mês por usuário

Zoho Assist avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

7. RemotePC

via

PC remoto

O RemotePC é uma ferramenta de acesso remoto à área de trabalho projetada para consumidores e equipes profissionais que desejam acessar seu dispositivo principal ou área de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer local. Essa alternativa ao TeamViewer permite acessar remotamente arquivos, imprimir e colaborar com vários usuários. 👀

Melhores recursos do RemotePC

Convide membros da equipe para colaborar em apresentações ou solucionar um problema

Salve e grave sessões remotas e acesse registros de rastreamento

Aproveite o suporte multiplataforma para dispositivos PC, Mac, Linux, iOS e Android

Acesse seu dispositivo pelo navegador da Web sem instalar software

Limitações do RemotePC

Alguns usuários relatam problemas com o congelamento do software durante o trabalho

A versão móvel poderia se beneficiar de atualizações para aumentar a velocidade e a funcionalidade, de acordo com alguns usuários

Preços do RemotePC

Consumidor: A partir de US$ 18,38/ano para 1 usuário

A partir de US$ 18,38/ano para 1 usuário SOHO: A partir de US$ 7,95/mês ou US$ 59,62/ano para usuários ilimitados

A partir de US$ 7,95/mês ou US$ 59,62/ano para usuários ilimitados Equipe: A partir de US$ 29,95/mês ou US$ 224,62/ano para usuários ilimitados

A partir de US$ 29,95/mês ou US$ 224,62/ano para usuários ilimitados Enterprise: A partir de US$ 59,95/mês ou US$ 449,62/ano para usuários ilimitados

RemotePC avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

8. LogMeIn Pro

via

LogMeIn

O LogMeIn Pro é uma alternativa ao TeamViewer que oferece a indivíduos e equipes uma maneira de permanecerem conectados a seus arquivos e uns aos outros em qualquer dispositivo. Use o software para acessar arquivos, aplicativos e marcadores em uma variedade de dispositivos e sistemas operacionais diferentes. 💾

Melhores recursos do LogMeIn Pro

Assuma o controle remoto da sua área de trabalho, onde quer que esteja

Imprima de um local próximo a você com a impressão remota

Controle sua área de trabalho em qualquer lugar a partir do seu iPhone, iPad ou dispositivo Android

Aproveite as opções de exibição em vários monitores

Limitações do LogMeIn Pro

Alguns usuários podem achar o preço menos acessível do que outras alternativas

A conexão com os servidores pode ser lenta às vezes

Preços do LogMeIn Pro

Indivíduos: US$ 30/mês para usuários ilimitados

US$ 30/mês para usuários ilimitados Usuários avançados: US$ 70/mês para usuários ilimitados

US$ 70/mês para usuários ilimitados Pequenas empresas: $129/mês para usuários ilimitados

Avaliações e opiniões sobre o LogMeIn Pro

G2: n/a

n/a Capítulo: n/a

9. GoToMyPC

via

GoToMyPC

O GoToMyPC é um software de área de trabalho remota que permite que os usuários se conectem a arquivos, aplicativos e dados enquanto estão em trânsito. Recursos como impressão remota e transferência de arquivos por arrastar e soltar ajudam as equipes a se manterem produtivas, mesmo que não consigam acessar o dispositivo principal de trabalho. 📱

Melhores recursos do GoToMyPC

Tenha uma visão rápida de sua área de trabalho a partir de dispositivos PC, Mac, iOS e Android

Beneficie-se da segurança de nível bancário e da autenticação multifator

Use o visualizador de compartilhamento de tela para colaborar com os membros da equipe em tempo real

Integre-se à sua infraestrutura de rede existente

Limitações do GoToMyPC

Alguns usuários relatam que você pode ter problemas ao tentar usar o aplicativo em sistemas operacionais antigos

Alguns encontraram um atraso entre mover o cursor e as alterações aparecerem na tela

Preços do GoToMyPC

Pessoal: US$ 44/mês por computador

US$ 44/mês por computador Pro: $41,50/mês por computador

$41,50/mês por computador Corporativo: US$ 28/mês por computador

GoToMyPC avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

10. Splashtop

via

Splashtop

O Splashtop é uma ferramenta de software de acesso remoto e suporte remoto que mantém os membros da equipe conectados aos seus arquivos e uns aos outros. Essa alternativa ao TeamViewer permite que os usuários acessem seus dispositivos de qualquer lugar, além de recursos como impressão remota, transferência de arquivos e gravação de sessões. 🖨️

Melhores recursos do Splashtop

Conecte-se a uma variedade de dispositivos, incluindo iOS, Android, Microsoft Windows, Mac e Linux

Configure controles para decidir quem pode acessar quais dispositivos

Organize sua configuração local para espelhar sua área de trabalho principal com suporte a vários monitores

Conecte controladores USB e use-os como se estivessem conectados ao seu desktop com o redirecionamento de dispositivos USB

Limitações do Splashtop

Alguns usuários relatam que a variedade de funções disponíveis é menos interessante do que a de outros concorrentes

Alguns usuários sugerem que o software não é tão fácil de implementar no Mac quanto no Windows

Preços do Splashtop

Business Access Solo: US$ 5/mês, cobrado anualmente

US$ 5/mês, cobrado anualmente Business Access Pro: US$ 8,25/mês por usuário

US$ 8,25/mês por usuário Business Access Performance: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Splashtop ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 600 avaliações)

Fique conectado com estas alternativas ao TeamViewer

O TeamViewer continua sendo um dos serviços de área de trabalho remota mais populares do mundo, mas essa lista de alternativas prova que pode haver uma solução de acesso remoto melhor para suas necessidades individuais. Use este guia para ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa ao TeamViewer para sua equipe. 🙌

Se você está pronto para revolucionar sua abordagem ao trabalho remoto,

experimente o ClickUp gratuitamente

. Nosso aplicativo tudo-em-um foi projetado para permitir que os usuários criem um espaço de trabalho digital onde as equipes possam trabalhar juntas em tempo real ou de forma assíncrona em documentos, tarefas, projetos e muito mais.