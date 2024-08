10 alternativas ao LibreOffice para a criação de documentos em 2024

Embora o Microsoft Office detenha uma fatia impressionante do mercado global de processadores de texto. O LibreOffice surgiu em 2010 como um software gratuito de código aberto alternativo ao MS Office .

Mas, por mais útil que essa suíte de escritório gratuita possa ser, ela não é para todos. O LibreOffice é reconhecidamente um pouco desajeitado, portanto, sua equipe pode precisar de algo mais ágil e robusto.

Se o LibreOffice não for a sua praia, você ainda precisará escolher um processador de texto sólido para criação de conteúdo . Se você trabalha com marketing, vendas, desenvolvimento, RH ou outro campo, a criação e o gerenciamento de documentos são essenciais. ✍️

Para ajudá-lo a encontrar o software certo, criamos este guia prático sobre o que procurar em alternativas ao LibreOffice, juntamente com uma lista das 10 melhores alternativas ao LibreOffice de 2024.

O que você deve procurar em alternativas ao LibreOffice?

Claro, o LibreOffice é uma suíte de escritório gratuita e de código aberto, mas se você estiver procurando um substituto, é melhor encontrar uma solução que atenda a todas as necessidades da sua empresa. ✅

Sua alternativa ao LibreOffice deve vir com estas funcionalidades:

Compatibilidade: Você tem muitos arquivos do MS Office neste momento, certo? Obtenha uma alternativa ao LibreOffice que acomode todos os formatos de arquivo e se integre às ferramentas que você já usa

Você tem muitos arquivos do MS Office neste momento, certo? Obtenha uma alternativa ao LibreOffice que acomode todos os formatos de arquivo e se integre às ferramentas que você já usa Gerenciamento de documentos: A criação de conteúdo por si só não é suficiente. Os documentos do Office se acumulam rapidamente, portanto, você precisa de uma ferramenta que também o ajude aorganizar e gerenciar documentos *Ferramentas de colaboração: Você precisa enviar uma RFP o mais rápido possível? Não envie arquivos por e-mail para a sua equipe - obtenha um processador de texto que permita a colaboração em tempo real. Pontos de bônus se escolher uma solução com armazenamento em nuvem para que todos da sua equipe possam acessar os documentos de qualquer dispositivo, a qualquer momento

A criação de conteúdo por si só não é suficiente. Os documentos do Office se acumulam rapidamente, portanto, você precisa de uma ferramenta que também o ajude aorganizar e gerenciar documentos *Ferramentas de colaboração: Você precisa enviar uma RFP o mais rápido possível? Não envie arquivos por e-mail para a sua equipe - obtenha um processador de texto que permita a colaboração em tempo real. Pontos de bônus se escolher uma solução com armazenamento em nuvem para que todos da sua equipe possam acessar os documentos de qualquer dispositivo, a qualquer momento Simplicidade: Sinos e assobios podem ser úteis, mas não quando criam barreiras. Evite a curva de aprendizado e opte por uma alternativa ao LibreOffice que tenha uma interface de usuário intuitiva

Sinos e assobios podem ser úteis, mas não quando criam barreiras. Evite a curva de aprendizado e opte por uma alternativa ao LibreOffice que tenha uma interface de usuário intuitiva Ferramentas de gerenciamento de projetos: Por que separar seus documentos do seu fluxo de trabalho real? Procure uma ferramenta que combine a criação de documentos com o gerenciamento de projetos. Essa é a melhor maneira deencontrar eficiências e fazer um trabalho melhor e mais rápido

As 10 melhores alternativas ao LibreOffice para usar em 2024

O LibreOffice inclui o Writer para documentos de escritório e processamento de texto, Calc para planilhas, Impress para apresentações, Draw para gráficos, Base para bancos de dados e Math para fórmulas. São muitos recursos para uma ferramenta gratuita.

Ainda assim, há boas alternativas ao LibreOffice que oferecem mais valor.

Se já está na hora de reformular seus processos de criação de documentos, confira estas 10 principais alternativas ao LibreOffice.

O ClickUp Docs permite uma formatação rica e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Você já criou um documento e pensou: "Puxa, eu gostaria de poder combinar isso com meu software de PM"?

Ótima notícia - o ClickUp faz tudo isso e muito mais! 🤩 Documentos do ClickUp conecta seus fluxos de trabalho, projetos e bate-papos para criar uma plataforma de trabalho verdadeiramente completa. Passe menos tempo alternando entre as ferramentas e concentre-se no que importa: a essência do seu trabalho.

Crie documentos personalizados com páginas aninhadas, marcadores e tabelas perfeitamente formatadas no ClickUp. Você tem total controle criativo para criar documentos que se ajustem perfeitamente às diretrizes da sua marca. Todos os documentos do ClickUp também funcionam na nuvem, para que sua equipe possa colaborar, editar e comentar os documentos em conjunto e em tempo real.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com um clique de um botão usando o ClickUp AI

É claro que há um limite para o quanto sua equipe pode fazer sozinha. Para aumentar a produtividade, estimule sua equipe com IA do ClickUp . Este é o único assistente com tecnologia de IA especializado em determinadas funções de trabalho. Quer você seja um PM, representante de vendas, engenheiro ou diretor de marketing, o ClickUp AI tem recursos personalizados projetados para suas tarefas mais comuns.

Use o ClickUp AI para preencher os detalhes de todos os seus documentos, inclusive:

Criação de relatórios de status

Geração de pautas de reuniões

Esboço de resumos de projetos

Criação de planos de teste

Redação de boletins informativos por e-mail

Melhores recursos do ClickUp

Resuma relatórios, gere ideias de conteúdo e formate textos na velocidade da luz com o recursoFerramenta de redação ClickUp AI* Experimente oModelo de estrutura analítica de trabalho para gerenciamento de documentos do ClickUp para criar rapidamente uma estrutura para o gerenciamento de documentos

Categorize documentos e wikis da empresa para facilitar a referência em toda a empresa

Sinta-se à vontade para enviar documentos para clientes ou equipes externas. O ClickUp oferece privacidade 100% personalizável e controles de edição para que você possa controlar quem vê o quê

Ative o Modo de Foco para eliminar distrações e se concentrar em seu trabalho

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI só está disponível em planos pagos

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, pode levar algum tempo para os novatos aprenderem a plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. OfficeSuite

Via OfficeSuite Mais de 300 milhões de usuários confiam no OfficeSuite como uma alternativa ao LibreOffice. Ele é totalmente compatível com arquivos do Microsoft Office, como PowerPoint, Excel e Word, bem como com o Google Docs, o Google Sheets e o Google Slides.

O melhor de tudo é que o OfficeSuite funciona na nuvem e sincroniza todos os seus arquivos com o Google Drive, OneDrive, MobiDrive e muitas outras soluções de armazenamento em nuvem. Se você não tiver certeza se o OfficeSuite é adequado para sua empresa, confira o download gratuito do Pacote Office para testar o software antes de comprá-lo. 🚗

Melhores recursos do OfficeSuite

Acesse o OfficeSuite no Windows, Android ou iOS

Crie assinaturas digitais e proteções de senha para PDFs usando o Google Docs

Além de documentos, planilhas, slides e PDFs, o OfficeSuite controla e-mails e calendários em várias contas

O OfficeSuite é compatível com os formatos de arquivo do Microsoft Office e do Google Drive

Limitações do OfficeSuite

O OfficeSuite não inclui recursos de gerenciamento de projetos ou de tarefas

Alguns usuários ficam frustrados por terem de pagar a mais por fontes e funcionalidades adicionais

Preços do OfficeSuite

Familiar: US$ 59,99/ano para seis usuários

US$ 59,99/ano para seis usuários Pessoal: US$ 39,99/ano para um usuário

US$ 39,99/ano para um usuário Home & Business 2024: $99,99 para um usuário (compra única)

OfficeSuite avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

4,5/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 20 avaliações)

3. WordPerfect Office

Via WordPerfect Office O WordPerfect Online se apresenta como uma combinação de software de processamento de texto e suíte de escritório. Inclui documentos, planilhas e apresentações compatíveis com o MS Office. 📚

Embora possa parecer um software de escritório comum, o WordPerfect oferece alguns recursos extras úteis. O eBook Publisher é excelente se você cria e-books com frequência, e o editor de fotos AfterShot é útil para melhorar rapidamente as imagens.

Melhores recursos do WordPerfect Office

O WordPerfect Lightning coleta textos e imagens de várias fontes para acelerar a pesquisa

Escolha entre mais de 10.000 imagens de clipart, 300 modelos e 900 fontes

Use os Gráficos de Apresentação para criar seus próprios desenhos

O WordPerfect Reveal Codes oferece mais controle sobre a formatação e a estrutura

Limitações do WordPerfect Office

O WordPerfect não inclui um cliente de e-mail ou ferramentas de gerenciamento de projetos

Vários usuários dizem que a solução Quattro Pro do WordPerfect não é páreo para o Microsoft Excel

Preços do WordPerfect Office

licença única de US$249,99

Avaliações e resenhas do WordPerfect Office

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

4. Escritório Polaris

Via Escritório da Polaris O Polaris Office é uma alternativa ao LibreOffice surpreendentemente robusta e acessível que funciona em todos os dispositivos e sistemas operacionais populares. Ele é compatível com todos os formatos de documentos, permite que você editar e converter documentos PDF e inclui até mesmo mala direta.

O Polaris Office vem com uma estrutura de gerenciamento de documentos centralizada e 100% personalizável. Se você quiser fazer anotações em PDFs ou editar um documento em tempo real com sua equipe, o Polaris dá conta de tudo isso e muito mais. 🌻

Melhores recursos do Polaris Office

O Polaris Office AI combina o Open AI, o CLOVA e o Stable AI para a criação de conteúdo muito bom

Monitore o histórico de alterações em todos os documentos

Crie seus próprios modelos de apresentação para economizar tempo

Converta arquivos PDF em Word, Planilha ou Slides com um clique

Limitações do Polaris Office

A versão gratuita tem anúncios

Alguns usuários dizem que é difícil navegar no aplicativo móvel

Preços do Polaris Office

Gratuito

Polaris Office Business: US$ 7,99/mês por usuário

US$ 7,99/mês por usuário Windows OS: $79,99 de licença vitalícia

$79,99 de licença vitalícia Mac OS : $79,99 de licença vitalícia

Polaris Office avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (20 avaliações)

4,2/5 (20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (15+ avaliações)

5. Espaço de trabalho do Google

Via Espaço de trabalho do Google O Google Workspace é uma das alternativas mais populares de suíte de escritório ao Microsoft Word, pois se conecta a todos os serviços do Google e opera na nuvem.

Se você é uma organização do Google, o Workspace é uma opção óbvia. Ele funciona em todos os dispositivos e conecta e-mail, armazenamento de arquivos, documentos de escritório, apresentações, planilhas, bate-papos e muito mais em uma única plataforma. 🛠️

Melhores recursos do Google Workspace

Use a ferramenta de IA recentemente lançada pelo Google para criar cópias

Edite documentos em tempo real e marque os membros da equipe para chamar a atenção deles

Você pode fazer upload e editar praticamente todos os formatos de arquivo

O Google não limita o histórico de revisões - veja todas as alterações desde o início

Limitações do Google Workspace

Algumas pessoas relatam dificuldade em obter suporte ao cliente

Outros usuários gostariam que o Planilhas Google tivesse mais atalhos semelhantes aos do Excel

Preços do Google Workspace

Business Starter: US$ 6/mês por usuário, compromisso anual

US$ 6/mês por usuário, compromisso anual Business Standard: US$ 12/mês por usuário, compromisso anual

US$ 12/mês por usuário, compromisso anual Business Plus: US$ 18/mês por usuário, compromisso anual

US$ 18/mês por usuário, compromisso anual Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 40.600 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (15.100+ avaliações)

6. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice OK, sabemos que este parece um pouco... antiquado. Mas não julgue um aplicativo pela capa. O Apache OpenOffice é uma alternativa 100% gratuita ao LibreOffice.

É a opção mais segura e de alta qualidade? Talvez não.

Mas se você tem uma pequena empresa e precisa de um processador de texto simples, o Apache é uma alternativa viável ao LibreOffice. Ele inclui opções básicas para processamento de texto, planilhas, apresentações e até mesmo gráficos e bancos de dados. 📈

Melhores recursos do Apache OpenOffice

O Apache OpenOffice está disponível em vários idiomas

O OpenOffice tem uma enorme comunidade internacional de usuários, o que é útil se você precisar de ajuda para solucionar problemas

Produza ilustrações em 3D com o OpenOffice Draw

Use a ferramenta Matemática para visualizar fórmulas com um editor de equações

Limitações do Apache OpenOffice

Os gráficos e ícones nem sempre são da melhor qualidade

Os usuários relatam que esse aplicativo gratuito tem muitos bugs

Preços do Apache OpenOffice

Gratuito

Avaliações e críticas do Apache OpenOffice

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.4/5 (480+ avaliações)

7. Escritório WPS

Via Escritório da WPS O WPS Office é compatível com Windows, Mac, Android, iOS e Linux, o que o torna uma ótima opção para equipes que usam diferentes dispositivos e sistemas operacionais. 🖥️

O WPS Office tem mais de 100.000 modelos para tudo, desde planos de comunicação a planos de ensino e relatórios de trabalho. Colabore com sua equipe em tempo real e insira imagens, GIFs, tabelas, emojis, blocos de código, contagens regressivas e muito mais.

Melhores recursos do WPS Office

Use o WPS AI para escrever textos na velocidade da luz

Compartilhe rapidamente informações com sua equipe usando o Screen Recorder

Preencha, assine e converta PDFs

Consulte a loja de modelos do WPS para obter modelos que economizam tempo

Limitações do WPS Office

Alguns usuários desejam ferramentas de gramática e ortografia mais precisas

Outros usuários dizem que a plataforma precisa de mais segurança nos documentos

Preços do WPS Office

Gratuito

WPS Pro: US$ 35,99/ano

US$ 35,99/ano WPS Business: Entre em contato para saber o preço

WPS Office avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 280 avaliações)

4,4/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.380 avaliações)

8. Números da Apple

Via Números da Apple Se você é um fã obstinado da Apple, o Apple Numbers pode ser sua próxima alternativa favorita ao LibreOffice. Essa cópia gratuita do Excel foi projetada para Mac, iPad e iPhone. 📱

No entanto, ele não se destina exclusivamente à criação e edição de documentos. O Apple Numbers se concentra mais em dados e planilhas, mas se você trabalha com planilhas o dia inteiro, pode ser o que você precisa. Ele é bastante robusto para uma ferramenta gratuita, desde que você não se importe em não ter um processador de texto.

Melhores recursos do Apple Numbers

Escolha em uma biblioteca de mais de 700 formas personalizáveis e visualizações de dados

Identificar tendências com tabelas dinâmicas

Trabalhe em vários dispositivos com a mesma conta do Numbers

Os usuários de PC podem acessar o Apple Numbers por meio de um navegador da Web

Limitações do Apple Numbers

O Apple Numbers inclui apenas planilhas

Vários usuários dizem que o Numbers não é tão robusto quanto o Excel

Preços do Apple Numbers

Gratuito

Avaliações e resenhas do Apple Numbers

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

4,3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.400 avaliações)

9. Microsoft 365

Via Microsoft 365 O Microsoft Office 365 é a versão renovada do Microsoft Office para a nuvem. Ele inclui Teams, Word, Excel e PowerPoint para combinar todas as suas ferramentas de trabalho, bate-papo e colaboração em uma única plataforma.

O Microsoft 365 é uma alternativa respeitável ao LibreOffice que é popular entre as empresas devido aos seus rígidos protocolos de segurança. Se você deseja a conveniência de uma plataforma de trabalho completa e recursos de segurança avançados, o Microsoft 365 é uma ótima opção. ✨

Melhores recursos do Microsoft 365

O Microsoft 365 anunciou o Copilot, uma ferramenta de IA para resumir, editar e priorizar tarefas

Agende reuniões para centenas de participantes

Obtenha um terabyte de armazenamento em nuvem por usuário via OneDrive com sua conta da Microsoft

Crie um site do SharePoint para compartilhar informações e conteúdo com sua equipe

Limitações do Microsoft 365

Vários usuários dizem que precisaram de muito treinamento para usar o Microsoft 365 corretamente

Outros usuários dizem que têm problemas de estabilidade ao usar o Teams

Preços do Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 12,50/mês por usuário, cobrado anualmente Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário, cobrado anualmente

$22/mês por usuário, cobrado anualmente microsoft 365 Apps for Business: US$ 8,25/mês por usuário, cobrado anualmente

Microsoft 365 avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,6/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.300 avaliações)

10. Colaboração

Via Colaboração O Collabora é uma alternativa nativa da nuvem ao LibreOffice para Windows, MacOS e Linux. Ele foi projetado especificamente para uso corporativo, mas empresas de todos os tamanhos podem se beneficiar desse aplicativo em nuvem. ☁️

O Collabora inclui ferramentas para escrever planilhas, apresentações e diagramas. Use o Collabora Office Writer para editar documentos de escritório em tempo real em seu desktop, dispositivos Android ou ao usar o aplicativo Collabora para iOS.

melhores recursos do #### Collabora

O Collabora se integra ao ownCloud, SharePoint, Alfresco e muito mais

Exiba todos os tipos de formatos de arquivo no Collabora sem perder nenhum dado

Salve arquivos como PDFs ou imagens e insira-os em documentos e apresentações

Verifique o console de administração para obter análises sobre os níveis de uso

Limitações do Collabora

Como o Collabora funciona via nuvem, não é possível acessar seus documentos se você perder o acesso à Internet

Alguns usuários dizem que tiveram dificuldade para aprender a usar a ferramenta no início

Preços do Collabora

Collabora for Business: $22,29/ano por usuário para até 99 usuários

$22,29/ano por usuário para até 99 usuários Collabora for Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Collabora ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (30+ avaliações)

Aumente a produtividade do escritório com o ClickUp

Com essa lista abrangente, você certamente encontrará a melhor alternativa ao LibreOffice para a sua equipe.

Uma suíte de escritório sólida deve trabalhar com sua empresa, e não contra ela. O LibreOffice é uma ferramenta gratuita popular, mas não é a opção mais fácil de usar, especialmente para equipes maiores.

Por que gastar mais tempo alternando entre diferentes ferramentas de escritório? O ClickUp é a única alternativa ao LibreOffice que combina um pacote de escritório, colaboração em equipe, modelos, IA, métricas, quadros brancos e integrações em uma única plataforma. 🙌

Mas sabemos que ver para crer. Dê uma olhada no ClickUp agora mesmo para ver em primeira mão seus recursos que economizam tempo. Crie uma conta ClickUp gratuita - não é necessário cartão de crédito !