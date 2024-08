10 Alternativas e concorrentes da Chili Piper a serem considerados em 2024

Procurando alternativas de agendamento on-line para o Chili Piper? Neste artigo, exploraremos os 10 principais concorrentes em 2024 que podem ajudá-lo a simplificar seu processo de agendamento e marcação de consultas.

Quer você seja uma equipe de vendas em busca de uma maneira mais eficiente de agendar reuniões ou uma equipe de sucesso do cliente com o objetivo de aprimorar a experiência do cliente, essas alternativas de ferramentas de agendamento on-line oferecem recursos robustos e interfaces fáceis de usar.

Diga adeus aos e-mails intermináveis e diga olá ao agendamento sem esforço.

Pronto para encontrar a alternativa perfeita do Chili Piper para sua empresa? Junte-se a nós enquanto exploramos o software de agendamento de compromissos que pode levar seu jogo de agendamento para o próximo nível!

O que você deve procurar nas alternativas ao Chili Piper?

Ao procurar alternativas ao Chili Piper, procure os recursos mais importantes para você, além de vantagens adicionais que tornariam a nova plataforma de agendamento de compromissos uma excelente opção para a sua equipe, tais como

Integração perfeita : Certifique-se de que sua alternativa se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como CRM e plataformas de e-mail, para um agendamento de compromissos muito rápido

: Certifique-se de que sua alternativa se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como CRM e plataformas de e-mail, para um agendamento de compromissos muito rápido Opções de personalização : Procure uma ferramenta de agendamento de compromissos que ofereça opções de personalização para adaptar a solução aos seus processos e fluxos de trabalho comerciais específicos

: Procure uma ferramenta de agendamento de compromissos que ofereça opções de personalização para adaptar a solução aos seus processos e fluxos de trabalho comerciais específicos Preços: o Chili Piper é acessível para muitas equipes, custando de US$ 15 a US$ 25 mensais por pessoa. Ao procurar uma alternativa, verifique o preço para garantir que ele se ajuste ao seu orçamento

Considere os benefícios adicionais que podem tornar o software mais funcional, como:

Programação de tarefas : Considere alternativas que forneçamsoftware de agendamento de tarefas para que você possa atribuir e rastrear tarefas na mesma plataforma

: Considere alternativas que forneçamsoftware de agendamento de tarefas para que você possa atribuir e rastrear tarefas na mesma plataforma Ferramentas de gerenciamento de clientes: Segerenciamento de clientes for a prioridade da sua equipe, procure alternativas que ofereçam recursos abrangentes de gerenciamento de clientes, incluindomodelos de gerenciamento de clientes ou a capacidade de agendar reuniões de grupo

Considerando esses recursos e vantagens, você pode encontrar uma alternativa ao Chili Piper que se alinhe aos requisitos da sua equipe e aumente a produtividade.

As 10 melhores alternativas ao Chili Piper para usar em 2024

Crie seu sistema ideal para gerenciar contatos, clientes e negócios e, ao mesmo tempo, adicione facilmente links entre tarefas e documentos para agilizar seu trabalho

Os profissionais de vendas e as equipes que lidam com compromissos e leads podem se beneficiar das ferramentas e dos recursos avançados da plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Mantenha o controle de todo o seu trabalho com a Modelo de programação mensal do ClickUp que oferece uma estrutura pré-projetada para organizar programações mensais.

Acompanhe leads, gerencie contatos e cultive relacionamentos com o ClickUp CRM (Customer Relationship Management) para equipes, que permite:

Visualizar pipelines

Simplificar os fluxos de trabalho

Colaborar em oportunidades

Aprimore suas habilidades de gerenciamento de tempo usando Visualização do calendário do ClickUp que oferece uma visão abrangente e visual de prazos, eventos e tarefas, além de recursos que permitem que você:

Organizar projetos por prioridade e responsável

Filtrar tarefas

Sincronizar com o Google Calendar

Personalizar a visualização

Com o ClickUp, as equipes podem integrar perfeitamente as funcionalidades de CRM, calendário e agendamento em um aplicativo abrangente gerenciamento de tarefas plataforma que permite que sua equipe cresça, personalize e aumente a escala sem limites.

Melhores recursos do ClickUp

Altamente avaliado por milhares de usuários em plataformas como G2 e Capterra

Personalizável e dimensionável para equipes de qualquer tamanho

Muitos recursos disponíveis, como uma forte comunidade de usuários e desenvolvedores

Limitações do ClickUp

O foco está mais na automação do que nas vendas

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel em comparação com a versão para desktop

A plataforma requer treinamento e pode ter uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (8.795+ avaliações)

4,7/5 (8.795+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.805+ avaliações)

2. vCita

via Vcita o vCita é uma plataforma abrangente de gerenciamento de negócios que oferece uma variedade de ferramentas para otimizar a comunicação com o cliente agendamento de compromissos, pagamentos on-line e muito mais. Ele ajuda as empresas a aprimorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência.

melhores recursos do #### vCita

Preço acessível e oferece um plano gratuito com recursos generosos

Fácil de usar com uma interface mais intuitiva do que o Chili Piper

Inclui um poderoso construtor de sites que permite aos usuários criar um site personalizado sem código

limitações do #### vCita

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel (campos personalizados e filtragem avançada não disponíveis no celular)

A interface do usuário pode ser complexa e cansativa para novos usuários

Alguns usuários do vCita relataram problemas de desempenho, como tempos de carregamento lentos e falhas

Preços do vCita

Essenciais: US$ 24/mês para um usuário

US$ 24/mês para um usuário Business: $49/mês para um usuário

$49/mês para um usuário Platinum: $83/mês para um usuário

$83/mês para um usuário Preços para vários usuários: Visite o site para obter os preços

vCita ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 63 avaliações)

4,5/5 (mais de 63 avaliações) Capterra: 4,5/5 (249+ avaliações)

3. Desencaixar

via Desencaixar O Undock é uma plataforma de coordenação e agendamento de reuniões projetada para simplificar a configuração e o gerenciamento de reuniões.

Ao contrário da Chili Piper, que se concentra em equipes de receita B2B, a Undock atende a indivíduos e equipes de vários setores que buscam soluções eficientes de gerenciamento de reuniões.

Melhores recursos do Undock

Mais acessível que o Chili Piper, com preços diferenciados que começam em US$ 0 para até 10 usuários

Tem uma interface simples e intuitiva que é fácil de aprender e usar

Oferece excelente suporte ao cliente por uma equipe de representantes dedicados

Limitações do Undock

Tem um conjunto de recursos mais limitado do que o Chili Piper, sem qualificação de leads e recursos de roteamento de leads.

É um produto relativamente novo, portanto, não tem tantas integrações ou avaliações de clientes quanto seus concorrentes

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

Preços do Undock

Gratuito

Premium: $10/mês

$10/mês Ilimitado: $20/mês

Undock avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Compromissos da Square

via Compromissos da Square O Square Appointments é um software de agendamento e reserva que permite que as empresas gerenciem seus compromissos, pagamentos e informações de clientes.

Em comparação com o Chili Piper, o Square Appointments se concentra apenas no agendamento de compromissos, portanto, não possui recursos avançados de vendas e marketing.

O Square Appointments pode ser uma excelente opção para pequenas empresas, como salões de beleza, spas e centros de bem-estar.

Melhores recursos do Square Appointments

Preços acessíveis (taxa mensal mais baixa que a do Chili Piper)

Interface simples e intuitiva que é fácil de aprender e usar

Integra-se bem com outros produtos Square, como o Square POS e o Square Payments

Limitações do Square Appointments

Concentra-se apenas na definição de compromissos

Limitado a empresas de serviços, como salões de beleza, spas e centros de bem-estar

Suporte limitado a vários idiomas e moedas

Preços do Square Appointments

Gratuito (+ taxas de transação)

(+ taxas de transação) Plus: $29 + taxas de transação/mês por local

$29 + taxas de transação/mês por local Premium: $69 + taxas de transação/mês por local

Square Appointments avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 36 avaliações)

4,3/5 (mais de 36 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 176 avaliações)

5. No sentido horário

via No sentido horário O Clockwise é um software aprimorado por IA que ajuda indivíduos e equipes a otimizar seus calendários e programações.

Ao contrário do Chili Piper, ele se concentra no gerenciamento do tempo e não na coordenação de reuniões.

O Clockwise é mais adequado para profissionais que desejam maximizar seu tempo e melhorar sua produtividade.

melhores recursos do #### Clockwise

Oferece uma variedade de opções de agendamento, incluindo agendamento round-robin, agendamento prioritário e tempos de buffer

Tem uma interface simples e intuitiva que é fácil de aprender e usar

Mais econômico que o Chili Piper, com planos a partir de US$ 10 por mês

Limitações no sentido horário

Tem um conjunto de recursos mais limitado do que o Chili Piper; por exemplo, não oferece recursos de qualificação de leads ou de roteamento de leads

Tem uma equipe de suporte ao cliente menor, o que pode dificultar a obtenção de ajuda em caso de problemas

Solução superfácil de usar, plug-and-play

Preços no sentido horário

**Gratuito

Equipes: US$ 6,75/mês por usuário

US$ 6,75/mês por usuário Empresa: US$ 11,50/mês por usuário

US$ 11,50/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Clockwise avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 37 avaliações)

4,8/5 (mais de 37 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 11 avaliações)

6. Agendador Zynq

via Agendador Zynq O Zynq Scheduler é uma plataforma de gerenciamento de escritório tudo-em-um que agiliza o agendamento e o gerenciamento de compromissos.

Ao contrário do Chili Piper, o Zynq Scheduler oferece recursos avançados, como lembretes automáticos e integrações com aplicativos de calendário populares.

O Zynq Scheduler é ideal para empresas que dependem de compromissos e desejam aprimorar seu processo de agendamento.

Melhores recursos do Zynq Scheduler

Muito econômico, especialmente em comparação com o Chili Piper, com planos a partir de US$ 2 por mês

Ótimo atendimento ao cliente, rápido na resolução de problemas

Oferece uma ampla gama de recursos, incluindo agendamento de reuniões, reserva de salas, gerenciamento de visitantes e análises

Limitações do Zynq Schedule

Não oferece recursos de qualificação e roteamento de leads

Preços do Zynq Schedule

Inicial: $2/mês por usuário

$2/mês por usuário Premium: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Profissional: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Zynq Workspace classificações e comentários

G2: 5/5 (1 avaliação)

5/5 (1 avaliação) Capterra: 4,9/5 (18 avaliações)

7. Uma vez no Hub

via Uma vez no Hub O OnceHub é uma plataforma abrangente de agendamento e gerenciamento de compromissos. Ela oferece uma ampla gama de recursos projetados especificamente para ajudar as empresas de serviços a gerenciar seus compromissos, pagamentos e clientes.

Embora tanto o OnceHub quanto o Chili Piper ofereçam soluções de agendamento, o OnceHub oferece recursos adicionais como agendamento de grupos, sincronização de calendários e páginas de agendamento personalizadas.

Se você está procurando um agendamento eficiente e contínuo para equipes e clientes, o OnceHub pode ser uma boa opção para você.

Melhores recursos do OnceHub

Oferece uma ampla gama de recursos de agendamento, incluindo agendamento de reuniões, agendamento de equipes e agendamento de recursos

Tem uma interface simples e intuitiva que é fácil de aprender e usar

O agendamento de grupos permite que várias pessoas agendem compromissos juntas

Limitações do OnceHub

Personalizações limitadas, sem campos personalizados ou fluxos de trabalho

não oferece recursos avançados, como qualificação de leads e roteamento de leads

O suporte limitado ao cliente pode dificultar a obtenção de ajuda quando você precisar

Preços do OnceHub

Início: Gratuito

Gratuito Crescimento: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

OnceHub classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 123 avaliações)

8. Agendamento da Acuity

via Agendamento do Acuity O Acuity Scheduling é um software de agendamento de compromissos on-line que ajuda as empresas de serviços a gerenciar seus compromissos e reservas. É ótimo para agendar reuniões ou reuniões de grupo com sua equipe.

Aqui estão alguns exemplos de empresas de serviços que podem se beneficiar do uso do Acuity:

Salões de cabeleireiro e barbearias

Massagistas

Personal trainers

Estúdios de ioga e fitness

Faxineiros

Babás de animais de estimação

Médicos e dentistas

Em comparação com a Chili Piper, o Acuity Scheduling está mais focado no agendamento de compromissos e no gerenciamento de compromissos do que no roteamento de leads e na automação de vendas.

Melhores recursos do Acuity Scheduling

Facilita aos clientes a marcação de consultas on-line, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Integra-se com processadores de pagamento populares, como Stripe e PayPal

Integra-se a uma variedade de ferramentas de terceiros, como sistemas de CRM, plataformas de marketing por e-mail e software de contabilidade

Limitações do Acuity Scheduling

Opções de personalização limitadas

Falta de alguns recursos avançados em comparação com alguns softwares de agendamento de compromissos desta lista

Os planos gratuitos e de nível inferior permitem apenas um usuário

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Em crescimento: US$ 27/mês por usuário

US$ 27/mês por usuário Powerhouse: US$ 49/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (395+ avaliações)

4,7/5 (395+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (5.505+ avaliações)

9. Nomeação

via Nomeação O Appointy é um software de agendamento baseado em nuvem que ajuda profissionais e empresas a gerenciar suas atividades e rotinas de agendamento de compromissos. Ele é voltado para uma variedade de empresas, incluindo empresas de serviços, pequenas empresas e empreendedores individuais.

Semelhante ao Chili Piper, ele ajuda a gerenciar compromissos, mas o Appointy também inclui opções para agendamento de aulas, gerenciamento de recursos e integração com PDV.

O Appointy é mais adequado para empresas de vários setores, incluindo saúde, fitness, beleza e educação.

Melhores recursos do Appointy

Integra-se a uma variedade de ferramentas de terceiros, como sistemas de CRM, plataformas de marketing por e-mail e processadores de pagamento

Automatiza o processo de agendamento, poupando tempo e aborrecimentos para as empresas

Tem uma interface muito simples e fácil de usar que não requer muito treinamento

Limitações do Appointy

O aplicativo móvel tem funcionalidade limitada; por exemplo, campos personalizados e filtragem avançada não estão disponíveis no aplicativo móvel

Suporte limitado a vários idiomas e moedas

Alguns usuários com grandes espaços de trabalho e equipes relataram problemas de desempenho, como tempos de carregamento lentos e falhas

Preços do Appointy

Gratuito

Growth: $19,99/mês

$19,99/mês Profissional: $49,99/mês

$49,99/mês Enterprise: $79,99/mês

Appointy avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 21 avaliações)

4,7/5 (mais de 21 avaliações) Capterra: 4,6/5 (276+ avaliações)

10. Calendly

via Calendly O Calendly é uma ferramenta de agendamento on-line que ajuda as empresas a a economizar tempo e melhorar sua eficiência. Ele permite que os usuários criem e compartilhem links de agendamento que os clientes podem usar para marcar consultas on-line.

O Calendly se integra a uma variedade de ferramentas de terceiros, como sistemas de CRM, plataformas de marketing por e-mail e processadores de pagamento. Isso facilita a automatização de seu fluxo de trabalho e economiza ainda mais tempo.

O Calendly é especialmente popular entre pequenas empresas e empreendedores individuais.

É uma boa opção para empresas que precisam de uma ferramenta de agendamento simples e fácil de usar que possa ser integrada a uma variedade de ferramentas de terceiros.

Se estiver procurando um software de agendamento de compromissos, dê uma olhada nessa ferramenta.

Melhores recursos do Calendly

Planos acessíveis, incluindo um plano gratuito

Integra-se a uma ampla gama de ferramentas de terceiros

Tem um aplicativo móvel que permite aos usuários gerenciar sua agenda e marcar compromissos em qualquer lugar

Limitações do Calendly

Não oferece ferramentas de análise incorporadas

As opções limitadas de agendamento não permitem que os usuários agendem compromissos múltiplos ou recorrentes com intervalos personalizados

Recursos avançados limitados (sem qualificação ou roteamento de leads)

Preços do Calendly

Sempre gratuito

Essentials: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Profissional: $12/mês por assento

$12/mês por assento Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.909 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.909 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.870+ avaliações)

Alternativas do Chili Piper sob medida para sua empresa

Neste artigo, exploramos 10 alternativas ao Chili Piper, cada uma com recursos e benefícios exclusivos, adaptados a diferentes necessidades de negócios.

Ao escolher a alternativa certa do Chili Piper para sua empresa, é útil ter em mente suas preferências específicas.

Se você precisa de Aplicativos de planejamento diário , Software de sucesso do cliente , Aplicativos de agendamento , Aplicativos de programação de trabalho ou CRM para consultoria se você está interessado em trabalhar com a sua equipe, certamente encontrará ferramentas e softwares para ajudá-la a trabalhar de forma mais produtiva e eficiente no guia acima!

Se estiver procurando uma solução abrangente que vá além do agendamento e ofereça uma ampla gama de recursos para gerenciar seus projetos, tarefas e equipes, o ClickUp é a melhor opção.