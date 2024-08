10 melhores alternativas e concorrentes do Freshdesk em 2024

Os clientes são o núcleo de sua empresa. Se quiser ter sucesso, você fará da satisfação do cliente uma de suas principais metas. Isso significa vender produtos ou serviços excelentes, com foco na experiência do cliente e no suporte desde o início da jornada do cliente até o fim.

No entanto, o suporte ao cliente pode consumir muito tempo e as centrais telefônicas não são baratas. É por isso que muitas empresas dependem de software de helpdesk para melhorar a produtividade do agente de suporte e agilizar os fluxos de trabalho . 🎧

Uma solução de software de suporte ao cliente bem conhecida é o Freshdesk, que faz parte do conjunto de produtos Freshworks. É uma boa opção, mas pode não ser a ideal para sua empresa. Portanto, antes de escolher sua solução de helpdesk - e faça a reengenharia de seus processos de negócios vale a pena dar uma olhada em algumas alternativas.

Vamos começar entendendo quais tipos de recursos e funcionalidades estão disponíveis nos sistemas de suporte ao cliente. Em seguida, veremos algumas das melhores alternativas do Freshdesk para você considerar. 🤔⚖️

O que você deve procurar em uma alternativa ao Freshdesk?

Embora existam muitas alternativas ao Freshdesk, é importante encontrar uma que atenda às necessidades e ao orçamento de sua empresa.

Também vale a pena lembrar que uma boa plataforma de atendimento ao cliente deixa as equipes de suporte satisfeitas, o que, por sua vez, gera um atendimento ao cliente de qualidade. 😊

Esses são alguns elementos a serem observados:

As 10 melhores alternativas ao Freshdesk para usar em 2024

Cada solução SaaS de suporte ao cliente tem seus prós e contras e, quando você souber quais são eles, poderá fazer uma boa escolha para a sua empresa. Vamos ver o que essas alternativas do Freshdesk têm a oferecer.

via Zoho Desk Essa alternativa ao Freshdesk é uma solução omnicanal que se concentra em melhorar a produtividade do agente da central de serviços e, ao mesmo tempo, criar felicidade para o cliente.

O software de atendimento ao cliente reúne tíquetes de suporte de formulários da Web, e-mails, bate-papo ao vivo, mídias sociais e chamadas telefônicas para sua central de atendimento de entrada, armazenando tudo em um local central. Basta configurar regras de atribuição para encaminhar esses tíquetes ao departamento correto para resolução. Eles também podem ser classificados usando filtros como tipo de cliente, urgência ou status do tíquete.

A funcionalidade de histórico de tíquetes e a integração com o Zoho CRM permitem que você transfira os dados do cliente para a tela do tíquete para fornecer aos seus agentes todas as informações de que eles precisam, tornando as conversas com os clientes fáceis e produtivas. E se você tiver diferentes departamentos que prestam suporte aos clientes, a funcionalidade multidepartamental pode dar conta de tudo. 💪

Melhores recursos do Zoho Desk

Reduza os custos de seu call center com o Zia, o chatbot do Zoho, para lidar com perguntas e solicitações de rotina

Use a IA integrada para analisar o sentimento do cliente para que você possa lidar com problemas recorrentes logo no início

Crie acordos de nível de serviço (SLAs) para diferentes tipos de clientes, por exemplo, especificando a prioridade e o tempo de resolução

Use APIs personalizadas para se integrar com outros softwares da Zoho e de terceiros

Limitações do Zoho Desk

A inteligência artificial só está disponível no plano Enterprise

Embora a interface do usuário seja bastante amigável, pode levar algum tempo para se familiarizar com alguns dos recursos mais avançados

Preços do Zoho Desk

Teste gratuito: 15 dias

15 dias Padrão: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (4.900+ avaliações)

4,4/5 (4.900+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Arrastar

via Arrastar O Drag usa o Gmail para criar um espaço de trabalho centralizado para a equipe de suporte, facilitando a colaboração. Dê suporte aos clientes, crie e gerencie tarefas e faça anotações sobre o progresso ou as interações, tudo em uma caixa de entrada compartilhada, por exemplo, support@example.com. Você pode responder como você mesmo ou em nome da sua equipe. 📤

Essa plataforma organiza os e-mails recebidos para você e permite que você crie regras para automatizar seus fluxos de trabalho e, em seguida, visualize-os e gerencie-os usando quadros compartilhados.

melhores recursos do #### Drag

Economize tempo usando modelos de e-mail e automatizando o acompanhamento de e-mails

Identifique rapidamente oportunidades de melhoria usando insights de relatórios sobre o desempenho da equipe

Use a integração Zapier para conectar seu software de suporte ao cliente a mais de 5.000 outros aplicativos, como Google, Slack e Asana

Obtenha toda a ajuda necessária da premiada equipe de suporte Drag

Limitações do Drag

A funcionalidade e as opções de personalização são bastante limitadas, portanto, se o seu processo de suporte ao cliente for mais complexo, você precisará procurar outro produto

O software Drag torna sua caixa de correio mais lenta, especialmente se você também estiver usando outras integrações

Preços do Drag

Gratuito: Até 3 usuários

Até 3 usuários Inicial: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: $16/mês por usuário

Drag ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

4,5/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

4. SpiceWorks

via SpiceWorks O SpiceWorks é uma solução gratuita de helpdesk e gerenciamento de tíquetes baseada na nuvem. Ele ajuda a rastrear e priorizar as solicitações dos usuários e as tarefas relacionadas, simplificando o gerenciamento do atendimento ao cliente.

O SpiceWorks gerencia tíquetes usando um portal da Web personalizável. Você pode configurá-lo para atribuir automaticamente tarefas com datas de vencimento com base em categorias ou prioridades. Libere ainda mais a sua equipe de atendimento ao cliente com respostas automatizadas que respondem a perguntas frequentes (FAQs). Você também pode configurar uma base de conhecimento personalizada para a sua equipe, para que ela esteja totalmente equipada para prestar um ótimo atendimento. 📚

Melhores recursos do SpiceWorks

Economize dinheiro usando essa ferramenta de suporte ao cliente totalmente gratuita

Fique por dentro de suas tarefas com relatórios detalhados disponíveis diariamente ou mensalmente

Solicite ajuda quando precisar de especialistas no Fórum da Comunidade SpiceWorks

Use o SpiceWorks em qualquer lugar por meio do aplicativo móvel nativo, que está disponível para Android ou iOS

Limitações do SpiceWorks

Embora ofereça muito para uma ferramenta gratuita, a funcionalidade pode não ser adequada para aplicativos de grandes empresas, especialmente se você tiver equipes de suporte dispersas

Os relatórios não são tão personalizáveis quanto alguns usuários gostariam

Preços do SpiceWorks

Gratuito

Avaliações e resenhas do SpiceWorks

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

5. Ajude o Scout

via Ajuda ao olheiro O Help Scout é uma alternativa escalável ao Freshdesk que prioriza o envolvimento do cliente. Projetado para empresas de pequeno e médio porte, ele ajuda a gerenciar as conversas com os clientes por e-mail, suporte por chat ao vivo e mensagens no aplicativo, todas encaminhadas para uma caixa de entrada compartilhada. As conversas podem ser atribuídas a agentes específicos com notas particulares anexadas. 📫

O banco de dados dá à sua equipe de suporte acesso às informações do cliente, bem como ao histórico do site e aos detalhes de interações anteriores. E se você mover os dados dos clientes de outra plataforma, o Help Scout facilita muito esse processo, sem necessidade de envolvimento da equipe de TI.

Melhores recursos do Help Scout

Aprenda rapidamente a usar a interface intuitiva da plataforma

Crie uma base de conhecimento de autoatendimento para os clientes e libere sua equipe de suporte para ajudar outras pessoas que precisam de suporte mais personalizado

Use a automação para acelerar tarefas repetitivas

Acompanhe as métricas da equipe e a satisfação do cliente com relatórios do portal do cliente

Limitações do Help Scout

Os canais sociais e o histórico ilimitado de relatórios estão disponíveis apenas nos planos Plus e Pro

Alguns usuários acham que a plataforma de conhecimento não é tão fácil de usar quanto poderia ser

Preços do Help Scout

Teste gratuito: 15 dias

15 dias Padrão: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Plus: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Pro: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e críticas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

4,4/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

6. Hub de serviços da HubSpot

via Hub de serviços da HubSpot O HubSpot Service Hub faz parte do pacote de software mais amplo da HubSpot. Ele conecta as informações de seus clientes e seus canais de atendimento em uma única plataforma.

Aceite consultas de clientes por meio de chamadas recebidas, e-mails, bate-papo ao vivo ou canais de mídia social como o Facebook Messenger. Um portal do cliente mantém as conversas entre os clientes e seus agentes de atendimento em um único lugar, independentemente de onde tenham começado. Isso dá à sua equipe de front office todos os dados e o contexto necessários para oferecer um atendimento rápido e personalizado. 🙋

Melhores recursos da HubSpot

Ofereça suporte aos seus clientes onde eles estiverem usando o sistema de tíquetes e as ferramentas de gerenciamento omnicanal

Use a base de conhecimento para criar uma biblioteca de respostas a perguntas frequentes para que os clientes possam se ajudar

Ligue de volta para seus clientes usando o software VoIP integrado

Fique por dentro de tudo o que está acontecendo usando o painel de relatórios

A HubSpot oferece atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que você possa entrar em contato com eles a qualquer momento para obter ajuda com o sistema

Limitações da HubSpot

Você também precisa usar o HubSpot CRM se quiser ter acesso contínuo a todos os dados de seus clientes

Os recursos de automação só estão disponíveis nos planos pagos e o portal do cliente só fica on-line a partir do plano Professional

Preços da HubSpot

Inicial: US$ 45/mês para 2 usuários

US$ 45/mês para 2 usuários Profissional: US$ 450/mês para 5 usuários

US$ 450/mês para 5 usuários Enterprise: US$ 1.200/mês para 10 usuários

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 140 avaliações)

7. Nuvem de serviços do Salesforce

via Força de vendas O Salesforce Service Cloud é a solução de atendimento ao cliente para a Plataforma Salesforce CRM . Com sua visão de 360 graus de sua base de clientes, esse software de help desk simplifica o suporte ao cliente em vários canais.

A plataforma apresenta uma ferramenta de assistência remota que permite o compartilhamento da área de trabalho. Isso permite que seus agentes de atendimento vejam exatamente o que o cliente está vendo em sua tela para que possam identificar o problema. A IA reconhece partes de imagens da visualização remota e recomenda etapas ao membro da equipe de suporte para ajudá-lo a resolver rapidamente os problemas do cliente.

Se eles não conseguirem resolver o problema, podem facilmente passar para um nível superior. A ferramenta de IA também encaminha os agentes para artigos no sistema de gerenciamento de conhecimento para ajudar a melhorar a produtividade e os níveis de serviço. ✨

Melhores recursos do Salesforce Service Cloud

Ofereça suporte por telefone, por meio de um chatbot em um site de comércio eletrônico ou por meio de aplicativos de mídia social como Facebook, Twitter ou Instagram

Use o aplicativo Service Cloud para Slack para ajudar os agentes a colaborar com especialistas para resolver consultas de suporte

Monitore os riscos para os relacionamentos com os clientes comferramentas de detecção e gerenciamento de incidentespara que você possa resolver os problemas logo no início

Use a IA para capturar e automatizar fluxos de trabalho, economizando tempo e custos

Limitações do Salesforce Service Cloud

Você precisa usar o Service Cloud com o Salesforce CRM para ter acesso aos dados do cliente

Muitos dos recursos do software, como IA, roteamento omnichannel e a plataforma de autoatendimento, têm um custo extra

Preços do Salesforce Service Cloud

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

Classificações e resenhas do Salesforce Service Cloud

G2: 4,3/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

8. LiveAgent

via LiveAgent O LiveAgent é uma plataforma de suporte ao cliente que apresenta a configuração e a implementação mais rápidas e fáceis. Essa alternativa ao Freshdesk é conhecida por seu software LiveChat eficaz e fácil de usar.

Também oferece atendimento ao cliente por telefone com uma solução de central de atendimento LiveAgent, bem como suporte via WhatsApp, Messenger e Viber, e canais de mídia social como Instagram, Twitter e Facebook. O sistema de emissão de tíquetes reúne toda a comunicação com o cliente em um só lugar, para que você possa resolver problemas de forma rápida e eficiente sem precisar trocar de plataforma. 🙌

Melhores recursos do LiveAgent

Adapte a interface do usuário à sua empresa com campos e filtros personalizados

Configure respostas automatizadas para perguntas frequentes para que os agentes possam se concentrar onde realmente são necessários

Motive sua equipe de suporte ao cliente com distintivos, recompensas e tabelas de classificação

Crie uma base de conhecimento para oferecer soluções aos clientes por meio do portal do cliente

Integre-se a mais de 200 outras ferramentas e aplicativos, como Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp e WordPress

Limitações do LiveAgent

Há tantos recursos que pode demorar um pouco para encontrar e aprender a usar todos eles

Alguns usuários acham que a funcionalidade de análise e relatórios é um pouco básica para suas necessidades

Preços do LiveAgent

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Pequeno: $9/mês por usuário

$9/mês por usuário Médio: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Grande: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o LiveAgent

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

9. Central de Ajuda do ProProfs

via Central de ajuda do ProProfs O ProProfs Help Desk tem como objetivo fornecer atendimento multicanal ao cliente e, ao mesmo tempo, melhorar a produtividade do agente e da equipe. As conversas com clientes internos e externos são organizadas em um sistema central de gerenciamento de suporte. Juntamente com notas e bate-papos internos, isso facilita a colaboração para resolver os problemas dos clientes. 🎯

Todas as solicitações recebidas nessa alternativa do Freshdesk são rastreadas em caixas de entrada compartilhadas com endereços úteis, como support@, help@ ou contact@.

Melhores recursos do ProProfs Help Desk

Gerente de integração dedicado para ajudar você a começar

Use a automação para atribuir tíquetes de forma justa usando um sistema round-robin ou regras avançadas de tíquetes

Evite confusão e mensagens cruzadas com a detecção de colisão de agentes

Crie uma base de conhecimento para que os clientes possam obter rapidamente respostas às perguntas mais frequentes

Avalie a experiência do cliente usando métricas como First Call Resolution (FCR) e Customer Satisfaction Scores (CSATs)

Limitações do ProProfs Help Desk

Suas opções de integração com terceiros são bastante limitadas e podem não ser suficientes para uma empresa maior

O ProProfs não oferece suporte via mídia social, o que pode ser um obstáculo para alguns usuários

Preços do ProProfs Help Desk

Teste gratuito: 15 dias

15 dias Plano anual: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ProProfs Help Desk

G2: 4,7/5 (18 avaliações)

4,7/5 (18 avaliações) Capterra: 4,8/5 (13 avaliações)

10. Zendesk

via Zendesk Essa alternativa bem conhecida ao Freshdesk foi projetada para empresas maiores e se concentra na criação de excelentes experiências do cliente por meio de interações personalizadas. Ele combina suporte humano com funcionalidade de IA para oferecer a você o melhor dos dois mundos.

Dependendo do que precisam, os clientes são encaminhados para o portal de autoatendimento para perguntas comuns ou para o agente de serviço mais qualificado para resolver sua dúvida. IA ferramentas de automação de fluxo de trabalho certifique-se de que todos os seus processos de serviço sejam tão otimizados quanto possível. 🛠️

Embora haja uma variedade de planos disponíveis para diferentes tamanhos de empresas, caso você precise apenas de um sistema de emissão de tíquetes, eles também têm um plano básico a partir de € 19.

Melhores recursos do Zendesk

Gerencie solicitações recebidas por e-mail, telefone, SMS ou mídia social

Use o Zendesk na Web ou em dispositivos móveis Android ou iOS por meio de integrações

Integre-se com mais de 1.000 outros aplicativos, incluindo Jira, Tymeshift, Teamviewer e Harvest

Use a análise e oferramentas de relatórios para descobrir insights sobre seu processo de atendimento ao cliente

Limitações do Zendesk

Embora você possa criar visualizações personalizadas, não é possível exportá-las, portanto, é necessário criá-las manualmente para cada usuário

Você pagará um adicional de € 50 por mês por agente para obter assistência de IA avançada

Preços do Zendesk

Avaliação gratuita: 30 dias

30 dias Suite Team: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Suite Growth: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Suite Professional: $115/mês por usuário

$115/mês por usuário Suite Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Suite Enterprise Plus: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Advanced AI (add-on): US$ 50/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.700 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.700+ avaliações)

