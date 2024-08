10 melhores alternativas à Lattice para um melhor gerenciamento de desempenho em 2024

Lattice, a popular plataforma de gestão de talentos, é um software de RH muito respeitado. No entanto, seu custo, recursos, facilidade de uso e abordagem focada em dados não são necessariamente os mais adequados para todas as equipes de RH.

Neste artigo, ajudaremos você a verificar 10 das melhores alternativas do Lattice para ajudá-lo a melhorar gerenciar o desempenho dos funcionários em 2024.

O que é a Lattice? O que é gerenciamento de desempenho?

Lattice é um popular Software de RH projetado para melhorar o desempenho, o envolvimento e a satisfação dos funcionários com ferramentas e recursos fáceis de usar que permitem às equipes de RH

Conduzir análises de desempenho

Definir e acompanhar metas

Aplicar objetivos de recursos humanos e resultados-chave (OKRs)

Obter feedback

Reconhecer as conquistas dos funcionários

Realizar pesquisas com a equipe

Revisar a análise de desempenho e feedback

Pense no gerenciamento de desempenho como a maneira pela qual as empresas ajudam seus funcionários a fazer o melhor trabalho possível. Não se trata apenas de uma conversa anual em que você recebe feedback sobre seu desempenho. Trata-se de uma conversa contínua.

O gerenciamento de desempenho tem como objetivo ajudar todos a dar o melhor de si e a crescer em suas funções. É uma via de mão dupla, que beneficia tanto o funcionário quanto a empresa.

O que procurar em uma alternativa Lattice

Embora a Lattice seja uma excelente plataforma de gerenciamento de desempenho, ela pode não ser a opção ideal para todos.

Ao procurar alternativas para a Lattice, tenha em mente o seguinte:

A plataforma é fácil de usar e quanto tempo levará para aprender a usá-la com proficiência?

Ela é flexível o suficiente para atender às necessidades de seu departamento de RH?

É personalizável?

Oferece análises fáceis de usar?

Ele pode ser integrado a outros sistemas de RH?

A segurança é forte o suficiente para proteger os registros confidenciais dos funcionários?

10 melhores alternativas ao Lattice em 2024

Aqui estão 10 opções fantásticas de software de gerenciamento de desempenho de funcionários quando você estiver querendo mudar para uma alternativa ao Lattice.

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

O ClickUp é uma solução abrangente software de gerenciamento de projetos com uma grande variedade de ferramentas e recursos para ajudar as equipes de RH a desenvolver um melhor gerenciamento de desempenho.

A plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp fornece modelos como o Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp que pode ser usado para acompanhar as metas e o progresso do desenvolvimento do funcionário ou o Modelo de RH e Recrutamento do ClickUp para gerenciar todas as fases de seu processo de contratação.

De fato, o ClickUp tem um conjunto completo de recursos humanos ferramentas para ajudar as organizações a gerenciar seus processos de RH com mais eficiência e eficácia.

Além disso, as automações do ClickUp podem ajudar as equipes de RH a economizar uma quantidade significativa de tempo e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência automatizando tarefas como:

Envio de lembretes para eventos ou prazos futuros

Geração de relatórios sobre o desempenho dos funcionários

Agendamento de entrevistas

Integração de novos funcionários

Processamento da folha de pagamento

Gerenciamento de solicitações de férias e folgas

Ao automatizar essas tarefas, as equipes de RH podem economizar tempo e abrir espaço para outras coisas, inclusive iniciativas mais estratégicas.

Em geral, o ClickUp é uma solução poderosa de gerenciamento de desempenho que pode ser usada para melhorar significativamente o processo de gerenciamento de desempenho de seus funcionários.

A ampla gama de recursos e funcionalidades da plataforma a tornam uma boa alternativa ao Lattice para empresas de praticamente qualquer porte.

Melhores recursos do ClickUp

ExcelenteFerramentas de IA para ajudar a escrever melhores cartas, avaliações, e-mails e muito mais

Excelentes opções de personalização para adaptar a plataforma às necessidades da sua equipe

Fácil configuração de automações para simplificar e automatizar tarefas repetitivas

Dashboards do ClickUp são espaços de trabalho personalizáveis que podem ser usados para rastrear, visualizar e compartilhar dados

Documentos do ClickUp são um aplicativo baseado em nuvemcolaboração em documentos ferramenta que permite que as equipes criem, gerem, editem e compartilhem documentos em tempo real

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada devido às amplas opções disponíveis

Às vezes, o programa pode ficar lento porque está processando muitas informações

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: complemento de US$ 5 para qualquer plano pago

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.796+ avaliações)

2. BambooHR

via BambooHR O BambooHR é conhecido por sua interface amigável e recursos personalizáveis. É especialmente preferido por empresas que buscam uma plataforma de RH intuitiva que possa crescer com elas à medida que suas necessidades de RH evoluem.

Essa solução foi projetada principalmente para empresas de pequeno e médio porte. Ela fornece aos profissionais de RH ferramentas para executar uma variedade de tarefas com mais eficiência e gerenciar várias atividades de RH de forma centralizada.

Ela também se integra perfeitamente a vários sistemas de folha de pagamento diferentes - um benefício importante para os profissionais de RH que sofrem com o excesso de programas de software.

Melhores recursos do BambooHR

Interface bem organizada e intuitiva

Plataforma de software de RH muito acessível, especialmente quando comparada a outras marcas líderes

Muitos usuários elogiam o atendimento ao cliente, incluindo o suporte por telefone e e-mail 24 horas por dia, 7 dias por semana

Limitações do BambooHR

Em comparação com outras plataformas, suas integrações podem parecer limitadas

Não oferece uma solução nativa de gerenciamento de benefícios

Perfis de personalização limitados, por exemplo, gênero e pronomes

Preços do BambooHR

Essenciais : Entre em contato para obter os preços

: Entre em contato para obter os preços Vantagens: Entre em contato para obter os preços

BambooHR avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 1.560 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.560 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.573 avaliações)

3. Leapsome

via Salto Se estiver em busca de uma ferramenta que apoie um local de trabalho próspero, dê uma olhada na Leapsome!

A plataforma de desenvolvimento de funcionários baseada na nuvem não apenas auxilia na configuração de avaliações de desempenho e OKRs, mas também no agendamento de reuniões individuais e no envio de pesquisas com funcionários.

Ela também facilita a realização de reuniões individuais mais produtivas entre funcionários e gerentes, com definição de agenda orientada e pontos de discussão integrados.

Melhores recursos do Leapsome

As avaliações de desempenho e o processo de avaliação de desempenho em 360 graus permitem a contribuição de várias fontes

Depois de treinados, os usuários consideram a plataforma fácil de usar

Altamente avaliado pelos avaliadores do G2 e da Capterra

Limitações do Leapsome

Pode apresentar uma curva de aprendizado devido à complexidade da plataforma

Menos opções de personalização do que alguns líderes de RH procuram

Preços da Leapsome

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Leapsome

G2 : 4.8/5 (mais de 1.280 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.280 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 58 avaliações)

4. Melhores obras

via Obras melhores A Betterworks é uma plataforma de gerenciamento de desempenho que se esforça para ajudar as equipes a melhorar o envolvimento dos funcionários e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência e o impacto no nível gerencial.

É uma solução leve para empresas de qualquer porte que buscam monitorar continuamente o desempenho e o envolvimento dos funcionários para aumentar a retenção.

A Betterworks fornece ferramentas para ajudar as equipes de RH a gerar e acompanhar processos como check-ins, reconhecimento de funcionários, feedback e envolvimento dos funcionários

Melhores recursos do Betterworks

Excelentes recursos de controle de metas

Oferece uma ampla variedade de recursos

Os avaliadores adoram sua interface amigável

Limitações do Betterworks

Personalizações limitadas para os participantes da pesquisa

Pode ser difícil fazer com que toda a equipe de RH o utilize de forma consistente

Pode apresentar bugs e ser lento em alguns momentos

Preços do Betterworks

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do Betterworks

G2 : 4.3/5 (187+ avaliações)

: 4.3/5 (187+ avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 19 avaliações)

5. 15Cinco

via 15Cinco A plataforma de gerenciamento de desempenho 15Five ajuda as equipes de RH a atingir suas metas por meio de check-ins regulares, feedback e definição de metas. Os avaliadores elogiam sua capacidade de promover o crescimento e a comunicação no local de trabalho.

Melhores recursos do 15Five

Incentiva as equipes a fazer check-ins regulares, nos quais discutem suas metas e seu progresso

Facilita aos membros da equipe dar e receber feedback, tanto formal quanto informalmente

Ajuda as equipes a definir e monitorar metas, bem como OKRs

15Five limitações

Pode ser uma plataforma complexa de usar

Não é tão personalizável quanto alguns de seus concorrentes

Não há opções de escalonamento de tíquetes de ajuda em caso de emergência

15Five preços

Engage : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Perform : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Total Plataforma : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Transformação: Entre em contato para obter preços

15Five avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.759 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.759 avaliações) Capterra: 4.7/5 (881+ avaliações)

6. Dia de trabalho

via Dia de trabalho O Workday ajuda as equipes de RH a gerenciar todos os estágios da experiência do funcionário, incluindo recrutamento, gerenciamento e folha de pagamento.

Sua plataforma alimentada por IA e aprendizado de máquina ajuda a aumentar a eficiência e o envolvimento em cada etapa do ciclo de vida do funcionário.

Não importa se você está coletando feedback dos funcionários, visualizando análises aumentadas, usando automações para reduzir sua carga de trabalho ou criando planos de remuneração, o objetivo da Workday é tornar cada etapa da jornada um sucesso.

Melhores recursos do Workday

Navegação fácil com uma interface amigável

Baseado na nuvem, acesso de qualquer lugar

Capacidade de oferecer suporte a pequenas e grandes empresas

Limitações do Workday

Tem a reputação de ser um dos sistemas de gerenciamento de RH mais caros do mercado

O sistema complexo pode, às vezes, consumir muito tempo ao fazer alterações posteriores, encontrar determinados documentos e gerar documentos

Suas configurações podem sobrecarregar os administradores do sistema

Preços do Workday

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Workday

G2 : 4.0/5 (mais de 1.264 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 1.264 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.260 avaliações)

Confira estes

_Alternativas ao Workday

!

7. Refletivo

via Referência Se você é gerente de RH de uma PME, talvez queira dar uma olhada no software de gerenciamento de desempenho Reflektive. Sua plataforma se concentra no feedback, na responsabilidade e no treinamento dos funcionários.

O Reflektive facilita o compartilhamento de feedback entre os membros da equipe e ajuda as equipes a definir e acompanhar metas, bem como OKRs.

As equipes podem reconhecer umas às outras por suas realizações e ficar de olho nas análises internas sobre seu desempenho.

O Reflektive também oferece uma variedade de outros recursos, incluindo pesquisas e ferramentas de treinamento.

Melhores recursos do Reflektive

Tem bom desempenho e está crescendo continuamente

Facilita o reconhecimento das realizações uns dos outros pelos funcionários

A equipe de RH adora a forma como ele simplifica o gerenciamento de desempenho

Limitações do Reflektive

Alguns usuários acham o fluxo de trabalho difícil de usar

Os revisores reclamam da integração com o Outlook

Modelos pré-preenchidos limitados

Preços do Reflektive

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Reflektive

G2 : 4.2/5 (429+ avaliações)

: 4.2/5 (429+ avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

8. Lucro.co

via Lucro.co O Profit.co é um site de Software OKR plataforma que ajuda as equipes a definir, acompanhar e atingir suas metas.

Os usuários podem definir, acompanhar e gerenciar seus objetivos e resultados-chave em diferentes níveis da organização, desde a empresa como um todo até os membros individuais da equipe. A plataforma oferece recursos para a colaboração da equipe, como check-ins, atualizações e mecanismos de feedback.

Um dos principais benefícios dos OKRs é sua capacidade de alinhar as equipes. A Profit.co enfatiza isso com recursos que permitem que todos vejam como seus objetivos se encaixam no panorama geral.

Para ajudar as equipes a começar, o Profit.co oferece modelos de OKR específicos para cada setor.

Melhores recursos do Profit.co

Fácil integração e interface de usuário intuitiva

A versão gratuita oferece uma experiência robusta e rica em recursos

Faz um excelente trabalho de gerenciamento de objetivos e OKRs

Limitações do Profit.co

Pode parecer muito complicado no início

Requer um pouco de treinamento devido ao grande número de recursos e opções

Preços do Profit.co

Lançamento : Gratuito

: Gratuito Crescimento : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Profit.co avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (164+ avaliações)

9. EscritórioVibe

via OfficeVibe A plataforma de engajamento de funcionários OfficeVibe by Workleap ajuda as equipes a criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo.

A plataforma de experiência do funcionário oferece uma boa seleção de ferramentas e recursos para ajudar sua equipe de RH a aumentar a positividade e a produtividade do seu ambiente de trabalho.

Com o OfficeVibe, você pode enviar pesquisas de pulso regulares aos funcionários para avaliar a satisfação deles com o ambiente de trabalho. O software também permite que os funcionários deem e recebam feedback com facilidade, tanto formal quanto informalmente

As equipes têm a opção de reconhecer umas às outras por suas realizações, e os gerentes de RH têm a análise interna de que precisam para acompanhar o envolvimento dos funcionários.

O OfficeVibe é usado por equipes de todos os tamanhos, desde pequenas empresas iniciantes até grandes empresas.

Melhores recursos do OfficeVibe

Equipe de atendimento ao cliente rápida, eficiente e bem-amada

Raramente é necessário entrar em contato com o suporte

Mais econômico do que programas semelhantes

Limitações do OfficeVibe

Personalizações e análises limitadas

A integração com o Slack pode ser desafiadora

Alguns usuários dizem que há uma configuração inicial difícil para os e-mails da equipe

Preços do OfficeVibe

Gratuito

Essencial : uS$ 3,50/mês por usuário

: uS$ 3,50/mês por usuário Pro: uS$ 5/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o OfficeVibe

G2 : 4.3/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 51 avaliações)

10. Amp de cultura

via Amp. de cultura A Culture Amp oferece uma plataforma que se concentra no feedback e na análise dos funcionários. Com base no feedback coletado, a plataforma oferece percepções e recomendações acionáveis para abordar áreas de preocupação.

A plataforma foi projetada para ajudar as empresas a entender, medir e melhorar o envolvimento, a experiência e a eficácia dos funcionários. Ao fazer isso, as organizações podem criar uma cultura de trabalho melhor e gerar resultados comerciais positivos.

O Culture Amp pode se integrar a outras ferramentas de RH e produtividade, facilitando a incorporação de suas funcionalidades aos fluxos de trabalho existentes.

As empresas podem até mesmo comparar seus resultados com os benchmarks do setor para entender onde estão em relação aos seus pares.

Melhores recursos do Culture Amp

Interface de usuário bem pensada e limpa

Excelente capacidade de rastrear avaliações e reflexões sem problemas

Recursos de rastreamento mais abrangentes do que muitos de seus concorrentes

Limitações do Culture Amp

Recursos de exportação limitados para registros de desempenho

Os filtros de relatórios poderiam ser aprimorados

Falta de configurações personalizáveis para notificações

Preços do Culture Amp

Engajamento : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Desempenho : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Desenvolver: Entre em contato para obter preços

Culture Amp ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 677 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 677 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 106 avaliações)

Melhor gerenciamento de desempenho para equipes de RH em 2024

Neste artigo, discutimos as 10 melhores alternativas do Lattice para um melhor gerenciamento de desempenho em 2024. Essas alternativas oferecem uma ampla gama de preços, recursos e ferramentas, e você certamente encontrará uma que atenda perfeitamente às necessidades da sua empresa!

Você também pode encontrar uma variedade de modelos de RH gratuitos , modelos de planos de 30-60-90 dias , software de agendamento de tarefas e outros recursos no ClickUp.

Além disso, talvez você queira dar uma olhada neste artigo sobre OKRs vs. KPIs este artigo sobre Ferramentas de IA ou este sobre gerenciamento de trabalho colaborativo .

Está procurando uma poderosa plataforma de RH para ajudar a melhorar o desempenho da equipe? Experimente o ClickUp!

O ClickUp oferece às equipes de RH os recursos, as ferramentas e os modelos necessários para definir metas, acompanhar o progresso e fornecer feedback, tudo em um só lugar. Além disso, é fácil de usar e econômico.

Inscreva-se para uma avaliação gratuita do ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode ajudá-lo a melhorar o desempenho de sua equipe!