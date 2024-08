10 melhores alternativas e concorrentes do Kanbanize em 2024

Os quadros Kanban oferecem às equipes de qualquer tipo uma maneira útil de gerenciar projetos e capacidade. Se você já é um usuário do Kanbanize, está bem ciente do poder e da eficácia dessa abordagem inspirada no Agile para gerenciamento de tarefas .

O que você deve estar se perguntando é se existe uma alternativa melhor para essa popular ferramenta SaaS baseada em nuvem. Quer você seja um usuário atual ou esteja apenas explorando suas opções, acreditamos que há uma opção melhor de gerenciamento de projetos para os fãs do quadro Kanban em 2024.

Continue lendo para descobrir as melhores alternativas ao Kanbanize, para que você possa encontrar a combinação ideal para suas necessidades de planejamento de tarefas e projetos. ✅

O que é Kanbanize? Como o Kanban é usado para gerenciamento de projetos?

O Kanbanize é uma ferramenta criada para equipes que usam Princípios de gerenciamento de projetos ágeis com foco no uso de quadros Kanban para otimizar fluxos de trabalho, organizar tarefas e manter o foco nas tarefas prioritárias.

Os quadros Kanban em si são uma forma útil de visualizar as tarefas em andamento, para que você saiba no que trabalhar, o que está se tornando um obstáculo e o que já foi concluído. Os quadros Kanban pegam sua lista tradicional de tarefas ou afazeres e a transformam em uma visão geral altamente visual.

Via Kanbanize Esse popular sistema ágil ferramenta de gerenciamento de projetos vem completa com seções, tarefas, responsáveis, sinalizadores de prioridade e outros recursos que tornam a experiência de organização e conclusão de tarefas mais eficaz.

Os usuários do Kanbanize se beneficiam não apenas dos quadros Kanban, mas também de uma série de outros recursos, incluindo gerenciamento de fluxo de trabalho, linhas do tempo e painéis de relatórios. Uma ferramenta com um sistema de quadro Kanban fácil de usar é indispensável para quem procura uma alternativa ao Kanbanize.

Mas esses outros recursos também desempenham um papel importante ao considerar qual ferramenta para gerenciar projetos é a mais adequada para você.

O que procurar em uma alternativa ao Kanbanize

O Kanbanize oferece muito para os usuários que desejam organizar seus fluxos de trabalho com quadros Kanban, mas não é a única ferramenta com essa funcionalidade. Há uma grande variedade de alternativas ao Kanbanize disponíveis. Você só precisa encontrar uma que seja adequada às suas necessidades.

Ao analisar as alternativas do Kanbanize, considere:

Recursos: O aplicativo tem todos os recursos de que você precisa?

O aplicativo tem todos os recursos de que você precisa? Experiência do usuário: A ferramenta de software Kanban é fácil de usar e navegar? É possível integrar toda a sua equipe com sucesso? A interface do usuário é intuitiva e fácil de usar?

A ferramenta de software Kanban é fácil de usar e navegar? É possível integrar toda a sua equipe com sucesso? A interface do usuário é intuitiva e fácil de usar? Integrações: O aplicativo pode se integrar ao restante das suas ferramentas de software, incluindo ferramentas de colaboração como o Slack? Ele poderia substituir algumas delas?

O aplicativo pode se integrar ao restante das suas ferramentas de software, incluindo ferramentas de colaboração como o Slack? Ele poderia substituir algumas delas? Visualizações: Só posso usar uma visualização de quadro Kanban? Existem outros tipos de visualização, como gráficos de Gantt ou uma visualização de calendário?

Só posso usar uma visualização de quadro Kanban? Existem outros tipos de visualização, como gráficos de Gantt ou uma visualização de calendário? Preço : A ferramenta é acessível? Há um custo de assinatura mensal ou anual?

Se você precisa de uma ferramenta para organizar seus Equipe Scrum ou quiser usar quadros Kanban para ajudá-lo a visualizar sua lista pessoal de tarefas, há uma alternativa ao Kanbanize que fará o que você deseja.

Use esses critérios para ajudá-lo a descobrir exatamente o que você precisa e qual é o melhor aplicativo para você.

As 10 melhores alternativas ao Kanbanize em 2024

Muitas ferramentas de software afirmam oferecer quadros Kanban incríveis que o ajudarão a simplificar seus fluxos de trabalho e organizar projetos e recursos de forma mais eficaz. Apenas algumas delas estão à altura da propaganda.

Descubra as 10 melhores alternativas ao Kanbanize para experimentar em 2024.

via Segunda-feiraSegunda-feira descreve-se como um "sistema operacional de trabalho", e seus quadros Kanban integrados oferecem aos usuários uma alternativa ao Kanbanize. Os usuários podem usar os quadros Kanban para gerenciar iniciativas e projetos, organizar processos e centralizar as comunicações da equipe. 🖊️

Com a colaboração de projetos e o ferramentas de gerenciamento de recursos para ajudar as equipes a trabalhar melhor em conjunto, o Monday é uma opção sólida a ser considerada entre as principais alternativas do Kanbanize.

Melhores recursos do Monday

Mova automaticamente tarefas de um grupo de quadros para outro - em vários projetos

Receber notificações e rastrear tarefas para saber quando tudo está concluído ou atrasado

Use modelos incorporados para começar a usar seus quadros Kanban

Personalize a aparência de seus quadros Kanban para gerenciar atribuições de tarefas e monitorar o progresso da maneira que desejar

Limitações de segunda-feira

As opções de personalização para quadros Kanban são mais limitadas do que outras áreas do software, de acordo com alguns usuários

Alguns usuários relatam que a maneira atual do Monday de organizar as subtarefas nas listas de verificação por status poderia ser melhorada

Preços do Monday

Gratuito

Básico: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Standard: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.200+ avaliações)

3. nTask

via nTarefa nTask é um software de gerenciamento de projetos que pode ser usado para planejar, organizar e monitorar projetos. A plataforma inclui quadros Kanban projetados para facilitar aos usuários o gerenciamento de fluxos de trabalho e aumentar a transparência dos projetos. 🔒

Melhores recursos do nTask

Vincule projetos, atribua tarefas e controle seu tempo

Envie e-mails automaticamente para criar novas tarefas em seus quadros Kanban

Defina responsáveis e gerencie conversas em um só lugar

Personalize seus quadros Kanban com cores de status e imagens de fundo

Limitações do nTask

Alguns usuários relatam que a interface não é tão intuitiva quanto a de outros concorrentes nesse espaço

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários, de acordo com alguns avaliadores

Preços do nTask

Premium: $3/mês por usuário

$3/mês por usuário Business: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

nTask avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4. Wrike

via WrikeWrike é uma plataforma criada para ajudar os usuários a simplificar seus processos e fluxos de trabalho em um só lugar. A plataforma inclui sua abordagem de quadros Kanban para Gerenciamento de projetos ágeis . Os quadros Kanban do Wrike são projetados para ajudar as equipes a manter o foco, reduzir os check-ins e agilizar as filas de tarefas. 💬

Melhores recursos do Wrike

Atribuição automática de tarefas usando formulários de solicitação

Visualizar todo o histórico de uma tarefa simplesmente clicando nela

Use status personalizados para personalizar seus quadros Kanban

Use modelos incorporados para começar com seu primeiro quadro

Limitações do Wrike

Os usuários que procuram gerenciamento de dependências podem achar a abordagem do Wrike mais limitada do que a de outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Alguns usuários sugerem que outras ferramentas têm recursos de automação mais avançados

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.300+ avaliações)

5. Adobe Workfront

via Adobe WorkfrontFrente de trabalho da Adobe é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho projetada para ajudar os usuários a não se preocuparem com a caixa de entrada e a se concentrarem na produtividade. A ferramenta inclui um recurso de quadro Kanban que apresenta uma maneira melhor de Equipes ágeis para trabalharem juntas, visualizarem tarefas e atingirem metas. 🎯

Melhores recursos do Adobe Workfront

Personalize seus quadros Kanban e cartões de história com nomes personalizados e campos de status

Adicionar automaticamente histórias de seu backlog de trabalho

Determine por quanto tempo os cartões são exibidos em seu quadro Kanban, para que as tarefas concluídas caiam automaticamente

Configure seus limites de trabalho em andamento para controlar a quantidade de trabalho em que sua equipe está concentrada

Limitações do Adobe Workfront

Alguns usuários sugerem que pode haver uma curva de aprendizado acentuada para usuários novos ou não técnicos

As notificações podem se tornar excessivas, a menos que você as modifique individualmente, de acordo com alguns revisores

Preços do Adobe Workfront

Select: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Prime: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Ultimate: Entre em contato para obter o preço

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Workfront

G2: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

4,1/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

6. Jira

via JiraJira é o mais bem avaliado Ferramenta ágil para equipes de desenvolvimento de software, portanto, é claro que ela inclui um recurso robusto de quadro Kanban. As equipes podem usar os quadros Kanban ou Scrum do Jira para visualizar seus fluxos de trabalho, maximizar a eficiência e lidar com bloqueios antes que se tornem um problema. 🛑

Melhores recursos do Jira

Obter uma visão geral de um projeto e identificar quais tarefas precisam de atenção

Direcionar as tarefas para a conclusão e limitar as tarefas com trabalho em andamento

Identifique rapidamente a categoria de uma tarefa, sua importância e a quem ela foi atribuída

Use o recursoModelos ágeis para começar; depois, personalize-os para atender às necessidades da sua equipe

Limitações do Jira

O Jira foi criado para equipes de desenvolvimento de software, portanto, as equipes de outros departamentos podem achar que alguns dos recursos não são relevantes

Alguns usuários gostariam que a visualização de subtarefas fosse mais prática de usar e entender

Preços do Jira

Gratuito

Standard: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.300+ avaliações)

7. Trello

via TrelloTrello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos criada com base no princípio do quadro Kanban. As equipes podem usar o Trello para organizar tarefas, membros da equipe e aplicativos, tudo em um só lugar. O Trello oferece uma introdução simplificada aos quadros Kanban, o que o torna uma opção popular para os novatos no conceito. ⚒️

Melhores recursos do Trello

Crie quadros Kanban para organizar pensamentos, projetos, listas e programas

Personalize os cartões do quadro para conter todas as informações, arquivos e links relevantes

Organize tarefas em quadros para criar uma lista de tarefas mais eficaz

Atribua tarefas aos membros da equipe e visualize o progresso deles

Limitações do Trello

Alguns usuários podem achar que os recursos mínimos de relatórios e análises do Trello são uma limitação

Mover tarefas entre quadros pode ser complicado se você estiver usando o aplicativo móvel, de acordo com alguns avaliadores

Preços do Trello

Gratuito

Standard: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.800 avaliações)

8. Ferramenta Kanban

via Ferramenta Kanban O Kanban Tool é um sistema dedicado de gerenciamento de projetos Kanban. A ferramenta inclui não apenas quadros Kanban, mas também controle de tempo integrado, projetado para ajudar as equipes a trabalharem juntas com mais eficiência. Os quadros do Kanban Tool incentivam o gerenciamento visual, a colaboração da equipe e as atualizações em tempo real. 🙌

Melhores recursos da Kanban Tool

Visualize as tarefas de forma mais eficiente com quadros personalizáveis

Obtenha uma visão geral do status atual do trabalho para que você possa priorizar as tarefas

Colaborar com membros da equipe e clientes em tempo real

Obtenha insights sobre como você trabalha com análises e métricas integradas

Limitações da ferramenta Kanban

Alguns usuários relatam que a interface e a experiência do usuário parecem mais antiquadas do que outras ferramentas de gerenciamento de projetos nesta lista

É difícil ver as dependências de uma tarefa na visualização principal, de acordo com alguns revisores

Preços da ferramenta Kanban

**Gratuito

Equipe: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Empresa: $11/mês por usuário

Kanban Tool avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Quadro de distribuição

via Quadro de distribuição O Kanboard é uma abordagem altamente minimalista dos quadros Kanban. Essa ferramenta de gerenciamento de projetos ágeis de código aberto é de uso gratuito e oferece aos usuários experientes em tecnologia a oportunidade de criar e hospedar seu próprio sistema Kanban a partir do zero. O software permite que os usuários visualizem tarefas, arrastem e soltem-nas e personalizem a aparência do quadro. 👀

Melhores recursos do Kanboard

Gerenciar tarefas de forma simples e minimalista

Mantenha o foco nas listas de tarefas e nas próximas tarefas sem distrações

Arraste e solte tarefas entre colunas para atualizar seu quadro

Destaque automaticamente quando seu trabalho em andamento tiver atingido a capacidade, para que você possa se concentrar na conclusão das tarefas

Limitações do Kanboard

O Kanboard exige que os usuários saibam como instalar, hospedar e manter seu próprio software, por isso é mais adequado para usuários experientes

Alguns usuários podem achar o estilo e a simplicidade do Kanboard desanimadores em comparação com outras soluções de gerenciamento de projetos altamente visuais

Preços do Kanboard

**Gratuito

Avaliações e resenhas do Kanboard

G2: 2,5/5 (1 avaliação)

2,5/5 (1 avaliação) Capterra: 4/5 (4+ avaliações)

10. Asana

via AsanaAsana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que inclui quadros Kanban em seu conjunto de recursos. Os quadros Kanban da Asana promovem a colaboração e a transparência da equipe. Os usuários podem organizar tarefas, trabalhar de forma ágil e identificar obstáculos antes que eles se tornem problemas reais. 📝

A Asana tem outros recursos para acompanhar facilmente o progresso de várias tarefas. Como ferramenta de colaboração, a Asana se sai bem com menções e notificações nas tarefas.

Melhores recursos da Asana

Simplifique o gerenciamento de tarefas com um sistema fácil de arrastar e soltar

Rotular colunas para que correspondam exatamente ao seu fluxo de trabalho

Personalize sua coluna de trabalho em andamento para exibir apenas um determinado número de tarefas, para que sua equipe possa se concentrar em realizar determinadas tarefas antes de iniciar novas

Torne o gerenciamento de tarefas de rotina mais eficaz com a automação incorporada

Limitações da Asana:

Organizar subtarefas e projetos por tag em uma única visualização pode ser um desafio, de acordo com alguns avaliadores

Alguns usuários consideram o recurso de quadro Kanban menos intuitivo do que outras alternativas do Kanbanize

Preços da Asana

Gratuito

Premium: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Business: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.100 avaliações)

Encontre a melhor alternativa de Kanbanize para você

O Kanbanize não é a única ferramenta de quadro Kanban que existe. Há centenas de ferramentas de gerenciamento de projetos que você poderia usar para recriar uma experiência semelhante, mas compartilhamos as melhores das melhores com você aqui.

Considere essas opções, descubra qual é a certa para você e escolha a alternativa Kanbanize para suas necessidades.

Se você estiver procurando uma ferramenta que faça quadros Kanban e muito mais, experimente o ClickUp gratuitamente . O ClickUp não só oferece a você uma abordagem robusta e com todos os recursos para quadros Kanban e gerenciamento de projetos.

O ClickUp também pode se tornar seu local de trabalho digital completo e uma ferramenta de colaboração para produtividade, controle de tempo, gráficos de Gantt e muito mais. ✨