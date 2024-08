As 10 melhores ferramentas de software PRINCE2 para gerenciamento de projetos em 2024

Há muitas abordagens bem pesquisadas para o gerenciamento de projetos bem-sucedido, e uma das mais populares é a metodologias de gerenciamento de projetos é o de projetos em ambientes controlados, ou PRINCE2. Essa abordagem baseada em processos concentra-se em pegar seu projeto e dividi-lo em fases bem definidas e controláveis, tudo com ênfase na organização.

É por isso que ferramentas de gerenciamento de projetos que permitem que você se mantenha organizado e gerencie cada fase são essenciais para a implementação bem-sucedida da metodologia PRINCE2.

Felizmente, existem plataformas de software PRINCE2 para isso. No entanto, nem todas as ferramentas e plataformas PRINCE2 são iguais, e você precisa saber quais recursos de software deve procurar para encontrar o melhor software PRINCE2 para suas necessidades de gerenciamento de projetos.

O que são ferramentas PRINCE2?

As ferramentas PRINCE2 são especializadas software de gerenciamento de projetos programas que permitem que os gerentes de projeto e suas equipes implementem o PRINCE2 estratégia de gerenciamento de projetos efetivamente.

O método tem sete princípios fundamentais:

Manter uma justificativa comercial contínua com benefícios, custos e riscos definidos Aplicar as experiências aprendidas em projetos anteriores para melhorar o desempenho futuro Criar funções e responsabilidades claramente definidas na equipe do projeto Planejar, monitorar e controlar o projeto em cada etapa Encaminhe os problemas para a gerência superior, mas somente se a equipe não atender aos critérios predefinidos Concentre-se no gerenciamento da entrega do produto com requisitos específicos e escopo claro do projeto Adaptar os métodos PRINCE2 para atender ao projeto específico e ao seu fluxo de trabalho

O software de projeto PRINCE2 facilita esses sete estágios ao fornecer uma estrutura de gerenciamento de projetos estruturada para o gerente de equipe e todos os membros do projeto colaborarem. A estrutura garante um ambiente controlado que adere aos padrões de gerenciamento de projetos PRINCE2.

O que você deve procurar nas ferramentas PRINCE2?

A metodologia de gerenciamento de projetos PRINCE2 é muito específica, portanto, procure uma ferramenta que se integre bem aos sete estágios da metodologia ou que, pelo menos, lhe dê a opção de fazer isso você mesmo.

Algumas funções da ferramenta de gerenciamento de projetos que aderem aos princípios do PRINCE2 incluem:

Alinhamento com a metodologia PRINCE2: A ferramenta deve integrar os sete princípios do PRINCE2, garantindo que o ambiente do projeto esteja alinhado com a metodologia

A ferramenta deve integrar os sete princípios do PRINCE2, garantindo que o ambiente do projeto esteja alinhado com a metodologia Interface amigável: Gerentes de projeto e membros da equipe com habilidades técnicas variadas usarão essa ferramenta. Ela deve ser fácil o suficiente para que todos eles possam navegar e usar, e deixar claro qual função de usuário tem responsabilidades para cada parte do projeto

Gerentes de projeto e membros da equipe com habilidades técnicas variadas usarão essa ferramenta. Ela deve ser fácil o suficiente para que todos eles possam navegar e usar, e deixar claro qual função de usuário tem responsabilidades para cada parte do projeto Personalização: O ambiente do projeto será diferente para cada projeto. Uma ferramenta que se adapte facilmente ao fluxo de trabalho da equipe será útil, especialmente quando se trata de escalonamento de problemas e gerenciamento da entrega do produto

O ambiente do projeto será diferente para cada projeto. Uma ferramenta que se adapte facilmente ao fluxo de trabalho da equipe será útil, especialmente quando se trata de escalonamento de problemas e gerenciamento da entrega do produto Colaboração: Os membros do projeto devem trabalhar juntos sem problemas. O quadro do projeto deve permitir que os membros da equipe vejam suas tarefas e se comuniquem de forma eficaz, além de transferir os aprendizados de projetos anteriores

Os membros do projeto devem trabalhar juntos sem problemas. O quadro do projeto deve permitir que os membros da equipe vejam suas tarefas e se comuniquem de forma eficaz, além de transferir os aprendizados de projetos anteriores Relatórios e análises: O PRINCE2 enfatiza o planejamento e o monitoramento em todos os estágios, portanto, você precisa de uma visão geral completa do progresso. A ferramenta deve gerar relatórios para facilitar isso

O PRINCE2 enfatiza o planejamento e o monitoramento em todos os estágios, portanto, você precisa de uma visão geral completa do progresso. A ferramenta deve gerar relatórios para facilitar isso Integrações: A conclusão de projetos complexos depende de mais do que apenas um software de gerenciamento de projetos. Todas as ferramentas da pilha devem se integrar ao software PRINCE2 para manter os dados sincronizados

10 plataformas de software PRINCE2 mais bem avaliadas para gerenciamento de projetos em 2024

Se você é um profissional de gerenciamento de projetos que procura ferramentas compatíveis com o PRINCE2, os dez produtos desta lista o ajudarão a restringir sua pesquisa.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional gerenciamento de projetos com recursos avançados que se alinham com toda a estrutura PRINCE2. Um gerente de projeto pode criar plano de projeto s, definir marcos e gerenciar dependências usando a abordagem estruturada exigida pelo PRINCE2.

Colaboração e gerenciamento de tarefas permitem que os membros da equipe tenham funções definidas e, ao mesmo tempo, se envolvam com as metas e a progressão gerais do projeto. Os painéis em tempo real permitem monitorar o progresso individual com exibições personalizáveis para que você possa se concentrar em cada estágio do projeto.

A funcionalidade de controle de tempo mantém os projetos dentro do cronograma e se ajusta perfeitamente ao foco do PRINCE2 no gerenciamento dos limites dos estágios. O agendamento também permite a alocação eficaz da equipe, o que pode melhorar o gerenciamento da entrega do produto.

melhores recursos do #### ClickUp

Dependências e marcos para gerenciar os estágios do projeto

Relatórios e análises para manter uma justificativa comercial contínua

Ferramentas avançadas de documentos para criarinício do projeto documentação

Status e fluxos de trabalho personalizados para controlar os estágios de forma eficaz

Gráficos de Gantt e visualizações de linha do tempo para planejar projetos

Limitações do ClickUp

A interface pode ser inicialmente confusa

Os aplicativos móveis têm recursos reduzidos em comparação com a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. OpenProject

Via Projeto aberto Essa plataforma de código aberto e altamente personalizável destina-se a equipes que desejam incorporar uma variedade de metodologias de gerenciamento de projetos. O OpenProject funciona com projetos clássicos, ágeis ou de estilo híbrido, incluindo o PRINCE2. Ele dá grande ênfase à segurança dos dados e, como projeto de código aberto, à transparência do software. A ferramenta armazena os dados do projeto em um ambiente controlado, permitindo que você decida com quem compartilhar as informações.

As equipes de gerenciamento de projetos podem usar as ferramentas Agile, Scrum e Kanban para se adequar ao seu fluxo de trabalho preferido, e o Team Planner é uma maneira útil de atribuir tarefas e organizar todos.

Melhores recursos do OpenProject

Plataforma de código aberto, personalizável e extensível

Modelos e pacotes de trabalho PRINCE2 para melhor aderência à estrutura

Roteiros e cronogramas para planejamento e visualização dos estágios do projeto

Rastreamento e gerenciamento integrados de tarefas

Colaboração em tempo real para documentos de texto e reuniões

Limitações do OpenProject

Configuração inicial complicada

Interface de usuário desatualizada

Falta de recursos avançados encontrados em outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do OpenProject

Gratuito

Básico: US$ 7,25/mês por usuário

Profissional: US$ 13,50/mês por usuário

Premium: US$ 19,50/mês por usuário

Corporativo: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

OpenProject avaliações e comentários

G2: 3,7/5 (22 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. Wrike

Via Wrike Essa versátil ferramenta de gerenciamento de projetos o ajudará a otimizar os processos de trabalho em todos os departamentos. O objetivo do Wrike é centralizar o trabalho para que você possa supervisionar as tarefas e manter o projeto entregáveis no caminho certo à medida que você o conduz pelas diferentes fases do método PRINCE2.

O Wrike vem com vários recursos de automação, reduzindo tarefas trabalhosas e mantendo os membros da equipe concentrados na fase principal do projeto. As funções de colaboração mantêm toda a equipe atenta às tarefas e unida à medida que o projeto avança. Painéis e fluxos de trabalho personalizáveis facilitam a adaptação do Wrike a um projeto específico.

Melhores recursos do Wrike

Painéis e fluxos de trabalho personalizáveis

Integração com uma ampla gama de ferramentas de terceiros

Gráficos de Gantt para planejamento visual de projetos

Colaboração em tempo real eedição de documentos* Relatórios e análises detalhados

Limitações do Wrike

Interface desordenada com muitos recursos

A personalização pode exigir planos de nível superior

Bugs ocasionais

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 9,80/mês

Negócios: US$ 24,80/mês

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

4. Gerenciador de Mente

Via MindManager O MindManager é mais do que uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é uma plataforma visual que transforma ideias em estruturas organizadas, como mapas mentais, fluxogramas e linhas do tempo. Além das funções PRINCE2, ele também possui recursos avançados de brainstorming.

O MindManager incorpora recursos que podem ser ajustados para atender às necessidades de planejamento de projetos de todos, desde indivíduos até grandes empresas. O MindManager se integra a muitos outros aplicativos comerciais populares para levar essa funcionalidade ainda mais longe.

Melhores recursos do MindManager

Ferramentas avançadas de mapeamento mental para brainstorming e planejamento

Integrações com aplicativos populares, como o MS Office e o SharePoint

Cronogramas de projetos e gráficos de Gantt

Gerenciamento de tarefas e recursos

Marcadores visuais para acompanhar o progresso do projeto

Limitações do MindManager

Não é tão rico em recursos quanto outras ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

Recursos de colaboração limitados

Preços do MindManager

Profissional: US$ 169/ano

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

MindManager avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (69 avaliações)

5. Praxia

Via Praxia A Praxie é uma plataforma de transformação digital com tecnologia de IA que pode digitalizar totalmente uma empresa por um custo menor do que outros softwares corporativos. É possível automatizar funções de rotina, mantendo a equipe do projeto concentrada em tarefas importantes. O produto enfatiza fortemente a personalização, de modo que você pode facilmente definir o ambiente do projeto para se concentrar em metodologias específicas de gerenciamento de projetos PRINCE2.

Os recursos de relatório em tempo real fornecem os dados para apoiar a justificativa comercial contínua do projeto. As ferramentas de colaboração incentivam a comunicação entre os membros do projeto.

melhores recursos do #### Praxie

Fácil de usar, com orientação durante todo o processo

Flexível o suficiente para se encaixar em qualquer fluxo de trabalho

Relatórios e painéis de controle facilitam a compreensão de informações complexas

Boa coleção de conteúdo pré-criado

limitações do #### Praxie

A função de exportação pode ser problemática

Algumas opções de personalização são difíceis de usar

Falta de alguns recursos de outros produtos

Preços do Praxie

Grátis para sempre

Modelos Pro: uS$ 9,95/mês por usuário

Aplicativos Premium: US$ 24,95/mês por usuário

Empresas: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Praxie avaliações e comentários

Capterra: 4.1/5 (12 avaliações)

6. Celoxis

Via Celoxis O Celoxis é outra ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos. Você pode criar um plano de projeto dinâmico que se atualiza automaticamente de acordo com as mudanças nas condições, mantendo o objetivo geral do projeto no caminho certo. A funcionalidade avançada de geração de relatórios permite que você crie um relatório de status do projeto que garante que o caso de negócios esteja alinhado com o projeto.

Recursos do Celoxis ferramentas de gerenciamento de recursos para ajudar no controle de custos, evitando déficits orçamentários e encerramento prematuro do projeto.

Melhores recursos do Celoxis

Funções abrangentes de gerenciamento de projetos

Painéis e relatórios personalizáveis

Gerenciamento de riscos e controle de problemas

Gerenciamento financeiro, incluindo controle de despesas e orçamento

Uma ampla gama de integrações

Limitações do Celoxis

Interface de usuário desatualizada em comparação com os concorrentes

Curva de aprendizado acentuada

Personalização complexa

Preços da Celoxis

Nuvem: US$ 22,50/mês

No local: entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do Celoxis

G2: 4,3/5 (78 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

7. FunçãoFox

Via FunçãoFox Os profissionais de criação são o principal alvo do FunctionFox. Ele inclui recursos como controle de planilha de horas e monitoramento de orçamento, que se alinham bem com os princípios de justificativa comercial da abordagem PRINCE2.

O FunctionFox divide o projeto em listas de tarefas acionáveis e gráficos de Gantt para que a equipe do projeto possa ver facilmente como o projeto está progredindo, alinhando as prioridades de todos. Com um forte foco no gerenciamento da entrega do produto, o FunctionFox pode ajudar a equipe a concluir o projeto no prazo e dentro dos requisitos de qualidade.

Melhores recursos do FunctionFox

Controle de tempo e despesas

Programação de projetos e alocação de recursos

Modelos de projeto personalizáveis

Gráficos de Gantt para cronogramas visuais de projetos

Relatórios e análises detalhados

Limitações do FunctionFox

Interface de usuário desatualizada que poderia ser mais intuitiva

Integrações limitadas de terceiros

Opções de personalização limitadas

Preços da FunctionFox

Classic: US$ 5/mês por usuário

Premier: US$ 10/mês por usuário

In-House: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o FunctionFox

G2: 4,3/5 (48 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

8. Ravetree

Via Ravetree O Ravetree é um programa de gerenciamento de projetos completo que fornece muitas ferramentas para implementar efetivamente a metodologia PRINCE2 durante desenvolvimento do projeto . Por exemplo, a função de gerenciamento de recursos oferece uma visão geral da capacidade nos níveis individual, de equipe e organizacional, o que facilita e agiliza a atribuição de tarefas à equipe disponível.

Os modelos de projeto facilitam o planejamento, permitindo a criação rápida de um resumo que abrange tudo, desde a primeira etapa até o processo final. O controle de tempo e despesas ajuda a garantir que o projeto permaneça viável.

Melhores recursos do Ravetree

Gerenciamento de trabalho ágil com suporte para Scrum e Kanban

Gerenciamento de recursos e controle de tempo

Armazenamento de arquivos e gerenciamento de ativos digitais

Portais de clientes para melhor comunicação

Acompanhamento financeiro, incluindo gerenciamento de despesas

Limitações do Ravetree

Configuração inicial complexa

Os aplicativos móveis poderiam ser mais robustos

Bugs e falhas ocasionais

Preços do Ravetree

uS$ 39/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Ravetree

G2: 4,1/5 (23 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (21 avaliações)

9. Zenkit

Via Zenkit O Zenkit é uma ferramenta flexível de gerenciamento de projetos que permite a criação de projetos de forma simples e eficaz. Conhecido por sua adaptabilidade, o Zenkit permite alternar entre várias visualizações, apresentando os dados de forma mais conveniente e facilitando a adaptação aos sete princípios do PRINCE2.

Você pode controlar os estágios e manter todos na tarefa com o poderoso recurso de colaboração do Zenkit. Os membros da equipe podem visualizar o plano geral do projeto e sua função dentro dele.

Melhores recursos do Zenkit

Visualizações flexíveis, incluindo Kanban, lista, tabela, calendário e mapa mental

Campos e formulários personalizados para coleta de dados

Integrações com ferramentas comuns, como Slack e Google Calendar

Escalável para acomodar equipes em crescimento

Interface de usuário simples e intuitiva

Limitações do Zenkit

Funcionalidade limitada do gráfico de Gantt

O aplicativo móvel precisa ser aprimorado

Os recursos de relatório poderiam ser mais robustos

Preços do Zenkit

Grátis

Plus: US$ 9/mês

Negócios: US$ 25/mês

Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Zenkit avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (81 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

10. Asana

Via Asana A Asana é uma das maiores e mais populares ferramentas de gerenciamento de projetos do mercado. Os usuários a adoram por seu conjunto robusto de recursos e interface amigável.

A Asana oferece a você todas as ferramentas necessárias para definir um mandato de projeto e implementar as sete fases do PRINCE2. Um recurso importante é a visualização da linha do tempo, que oferece uma boa visão geral do plano do projeto e de seu progresso. Os amplos recursos de relatório facilitam a apresentação do caso de negócios do projeto.

Melhores recursos da Asana

Gerenciamento de tarefas e projetos com fluxos de trabalho personalizados

Visualização da linha do tempo para planejamento e gráficos de Gantt

Portfólios para monitorar vários projetos

Automação para reduzir o trabalho manual

Integra-se com muitas ferramentas populares, como Slack e Google Drive

Limitações da Asana

Caro para equipes maiores ou recursos avançados

Interface sobrecarregada para novos usuários

Os recursos de relatórios poderiam ser mais robustos

Preços da Asana

Grátis

Premium: US$ 10,99/mês por usuário

Business: US$ 24,99/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

Comece a usar a metodologia PRINCE2

Agora que examinamos os melhores produtos de software PRINCE2 disponíveis, tudo o que resta é você colocar a metodologia em prática. Com uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, você terá um local centralizado para definir um mandato de projeto, apresentar e atualizar o caso de negócios e implementar todas as sete fases da metodologia PRINCE2.

Não acredita em nós? Experimente você mesmo. Crie sua conta ClickUp gratuita e experimente uma das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos do mercado atual.