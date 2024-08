10 melhores alternativas e concorrentes do Keap em 2024

Todas as empresas funcionam com base em vendas - e o gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) é o centro de tudo isso.

O CRM inclui a obtenção de novos leads e o gerenciamento dos dados dos clientes, e depois o uso desses dados para executar ações direcionadas campanhas de marketing para mover esses clientes em seu pipeline de vendas.

Se você é proprietário de uma empresa que está começando, talvez consiga gerenciar isso com uma simples planilha. Mas, à medida que sua empresa cresce, seria bom fazer um upgrade para um software de automação de marketing. Software de automação de tarefas cuida do trabalho de rotina para você - nesse caso, seu processo de CRM - deixando mais tempo para você se concentrar no que é realmente importante: criar estratégias para expandir seus negócios. 📈

O Keap é uma ferramenta de marketing popular - e também há muitas alternativas ao Keap no mercado atualmente.

Vamos ver o que o Keap pode fazer por você e depois compará-lo com o software de CRM oferecido por outros fornecedores. Em seguida, você poderá decidir qual plataforma de CRM melhor levará sua empresa para o próximo nível.

O que é o Keap (Infusionsoft)?

O Keap é uma plataforma de automação de vendas e marketing projetada para ajudar as empresas a crescer. Anteriormente conhecida como Infusionsoft, a Keap oferece CRM, bem como marketing e automação de vendas além de uma plataforma de pagamento.

Seu principal produto, que já foi chamado de Infusionsoft, agora é conhecido como Keap Max Classic. Ele é voltado para empresas de comércio eletrônico com equipes de vendas que precisam de uma solução sofisticada de automação de marketing.

Via Keap O Keap permite a captura de leads usando páginas de destino incorporadas e simplifica o gerenciamento de contatos com segmentação avançada. Ele mantém os leads engajados, conduzindo-os pela jornada do cliente usando campanhas personalizadas de marketing por SMS e marketing por e-mail. 📤

Quando o cliente estiver pronto para comprar, o Keap fatura automaticamente e facilita o pagamento por meio de integrações com suas ferramentas de pagamento existentes. Durante todo o processo de vendas, os recursos de relatório ajudam a rastrear e monitorar exatamente o que está acontecendo para que você possa fazer ajustes quando necessário.

O Keap faz um ótimo trabalho, mas não é a única opção. Existem alguns concorrentes fortes do Keap para usar como plataforma de automação de marketing ou como solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

O que procurar em um software de automação de marketing

Quando você estiver no mercado para um CRM para sua empresa de serviços ou loja de varejo, há recursos específicos nos quais se concentrar. A maioria dos softwares de CRM oferece alguma combinação dos seguintes recursos e funcionalidades de automação de vendas:

Geração de leads por meio de páginas de destino personalizadas

Gerenciamento de contatos para que você esteja sempre no topo do seu banco de dados, facilitando o marketing e o suporte ao cliente 🙋‍♀️

Pontuação de leads para ajudá-lo a maximizar as chances de uma venda

Modelos de CRM que se alinham com seu processo de gerenciamento de pipeline, garantindo que a comunicação de acompanhamento seja sempre relevante

Recurso de mensagens SMS e automação de e-mail com modelos de e-mail personalizáveis

Ferramentas de publicação em mídias sociais para divulgar rapidamente a sua mensagem

Ferramentas de gerenciamento de projetos que o ajudam a encaixar perfeitamente as tarefas de marketing em seu fluxo de trabalho

Recursos avançados de geração de relatórios para ajudá-lo a avaliar a eficácia do processo de suas equipes de marketing e vendas

Se você estiver procurando por CRM para uma startup ou software de marketing empresarial para uma grande empresa estabelecida, você precisará de pelo menos alguns, se não todos, desses recursos de CRM de vendas para gerenciar os relacionamentos com os clientes e muito mais.

10 melhores alternativas ao Keap em 2024

Se você está preocupado com a possibilidade de o Keap não atender às suas necessidades comerciais, ao orçamento da sua pequena empresa ou aos seus planos de expansão, estamos aqui para ajudar. Aqui estão as melhores alternativas ao Keap disponíveis atualmente.

O ClickUp agiliza seu processo de vendas com ferramentas de gerenciamento de leads e tarefas

O ClickUp é uma solução SaaS que vai muito além da automação de marketing e do software de gerenciamento de projetos - embora também faça isso de forma brilhante. Esse concorrente da Keap combina CRM e gerenciamento de projetos o CRM e o gerenciamento de projetos são ferramentas que automatizam o processo de vendas e o gerenciamento de tarefas, além de facilitar todas as outras partes do seu fluxo de trabalho. ClickUp CRM mantém o controle de todos os seus clientes, mostra exatamente onde eles estão no pipeline e gerencia seu envolvimento com eles. Acompanhe o tamanho médio dos negócios, o valor do tempo de vida do cliente, o quanto você está longe de sua meta de receita e muitas outras estatísticas úteis que apoiam a tomada de decisões. Funcionalidade de IA do ClickUp ajuda você a vender com mais rapidez e eficiência. Com apenas algumas palavras-chave, você pode escrever o que quiser - resumos de conteúdo, postagens de blog ou e-mails promocionais. Resumir reunião com o cliente notas ou outros documentos extensos, identifique as informações importantes itens de ação para acompanhamento e muito mais. 📝

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

Para facilitar ainda mais sua vida, o ClickUp oferece uma ampla gama de integrações com todas as suas ferramentas de trabalho favoritas, seja de forma nativa ou via Zapier. Execute sua campanha de e-mail usando o Microsoft Outlook, o Gmail ou o Mailchimp.

Publique suas postagens de mídia social diretamente no Facebook, Instagram ou Twitter. Realize reuniões no Zoom ou no Microsoft Teams e trabalhe perfeitamente com outras ferramentas de marketing, como o Salesforce ou o HubSpot.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerencie todos os dados de seus clientes usando um práticoModelo de CRM do ClickUp para um gerenciamento eficaz de leads

Veja suas contas da maneira que preferir, seja como uma lista, uma tabela ou um quadro Kanban

Reorganize sua visualização em segundos com a funcionalidade de arrastar e soltar

Comunique-se com clientes e colegas de trabalho diretamente de um hub central de e-mail dentro da plataforma ClickUp

Vincule documentos e tarefas a clientes específicos para que você tenha todos os dados de que precisa na ponta dos dedos

Controle o acesso aos dados com permissões que você pode gerenciar

Colaborar emprojetos de marketing em tempo real com sua equipe

Acesse o sistema baseado em nuvem de qualquer lugar, inclusive em dispositivos Android ou iOS

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel de gerenciamento de projetos ainda não está no mesmo nível da versão para desktop

Embora o sistema seja altamente intuitivo, com tantos recursos e opções de personalização, ele pode ser um pouco complicado no início

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. HubSpot

via HubSpot Essa alternativa do Keap é voltada para startups e pequenas empresas que desejam economizar dinheiro em seu CRM usando um plano gratuito. Também é boa para departamentos de marketing de grandes empresas que gerenciam milhares de contatos.

A solução de software de CRM da HubSpot tem um banco de dados central que é a base de todos os seus principais produtos, incluindo marketing, vendas, operações, gerenciamento de conteúdo, comércio e atendimento ao cliente. Isso garante que as informações corretas estejam sempre disponíveis, quer você esteja rastreando leads, trabalhando em seu pipeline de vendas ou fornecendo suporte ao cliente.

O plano gratuito oferece ferramentas básicas para gerar e segmentar leads e, em seguida, fazer o acompanhamento deles por e-mail. Você também pode postar nas mídias sociais e monitorar suas análises em seu software de CRM.

Os planos Starter e Professional permitem mais opções de marca e segmentação e mais e-mails por mês. Eles também oferecem outros recursos, como uma plataforma de pagamento, várias moedas e relatórios personalizados.

O plano Enterprise oferece a maior flexibilidade e controle dos seus processos de vendas e esforços de gerenciamento de contatos.

Melhores recursos da HubSpot

Use o construtor de páginas do tipo arrastar e soltar para criar páginas de destino que capturem leads

Segmentar leads e clientes potenciais de acordo com suas origens

Automatize tarefas como escrever conteúdo, além de identificar insights úteis dos dados de seus clientes usando a IA integrada

Simplifique seus relacionamentos com clientes e interações com clientes potenciais com chat ao vivo e chatbots

Limitações da HubSpot

Embora a versão gratuita seja um bom começo, se sua empresa crescer substancialmente, você logo precisará mudar para uma versão paga dessa solução de automação de marketing e e-mail marketing

Os planos de preços de nível mais alto rapidamente se tornam muito mais caros

Preços da HubSpot

Gratuito: Gratuito

Gratuito Iniciante: $18/mês para 1.000 contatos de marketing

$18/mês para 1.000 contatos de marketing Profissional: $800/mês para 2.000 contatos de marketing

$800/mês para 2.000 contatos de marketing Enterprise: US$ 3.600/mês para 10.000 contatos de marketing

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.800+ avaliações)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign A ActiveCampaign oferece software de CRM, automação de vendas e marketing, marketing por e-mail e suporte ao cliente.

Esse concorrente da Keap ajuda você a criar páginas de destino e formulários para capturar detalhes de leads e acompanhar as interações com o seu site. O sistema faz o acompanhamento automático com um e-mail e notifica sua equipe de vendas se o visitante estiver interessado em saber mais.

Você também pode monitorar os negócios no pipeline e nutrir automaticamente os leads até que eles tomem uma decisão de venda. 🎉

O mapa de automações (disponível somente a partir do pacote Professional) mostra todo o ciclo de vida do cliente em todos os seus canais. Em seguida, se você detectar algum problema, ele permitirá que você atualize sua automação para torná-la mais eficaz.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Automatize e-mails, mensagens SMS e publicações em mídias sociais

Atribuir pontuações de engajamento a seus leads e definir notificações para acompanhamento em datas importantes

Monitore o desempenho da sua equipe de vendas e do seu pipeline

Integração com mais de 900 outras soluções de software, como Slack, Zapier, WordPress e Shopify

Limitações da ActiveCampaign

Não é um sistema de CRM totalmente autônomo, pois se concentra mais em vendas do que em marketing

Tem um bom custo-benefício para começar, mas, à medida que sua equipe de vendas crescer, provavelmente será necessário atualizar seu pacote

Não há recursos reais de gerenciamento de projetos, caso você precise disso em seu processo

Preços da ActiveCampaign

Plus: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Profissional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 10.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 10.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

4. Ontraport

via Ontraport O Ontraport é uma alternativa ao Keap que oferece muitos dos mesmos recursos. Destinada a empresas de médio e grande porte, sua solução de automação de marketing ajuda a automatizar seus processos de vendas e marketing.

Use a funcionalidade simples de arrastar e soltar para criar páginas da Web e formulários bonitos e personalizados, projetados para capturar leads. Em seguida, configure formulários de pedidos usando modelos de alta conversão.

Todos os leads capturados são adicionados ao seu banco de dados de CRM, e as visitas às páginas do seu site e os pedidos feitos também são registrados.

Se você usa o WordPress, pode incorporar o Ontraport ao seu site WordPress. A plataforma de pagamento seguro se conecta a vários gateways e permite que você ofereça planos de pagamento, gerencie assinaturas e muito mais. 💸

Melhores recursos da Ontraport

Crie até quatro versões de suas páginas da Web para testes A/B

Rastreie automaticamente suas fontes de leads para otimizar o gerenciamento de leads

Veja uma representação visual do seu pipeline para que você possa identificar rapidamente os leads quentes

Aumente a escala facilmente quando estiver pronto - cada plano de preços sucessivo oferece recursos mais avançados

Limitações do Ontraport

Os planos de preços começam com apenas 500 contatos e, se você tiver mais do que isso, precisará pagar mais

Não é a plataforma mais simples, e a curva de aprendizado inicial pode ser bastante acentuada

Faltam alguns recursos de gerenciamento de projetos, marketing por e-mail e marketing de mídia social

Preços da Ontraport

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Basic: A partir de US$ 24/mês para até três usuários

A partir de US$ 24/mês para até três usuários Plus: A partir de US$ 83/mês para até 10 usuários

A partir de US$ 83/mês para até 10 usuários **Pro: a partir de US$ 124/mês para usuários ilimitados

Enterprise: A partir de US$ 249/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do Ontraport

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 80 avaliações)

5. Vendas frescas

via Vendas frescas O Freshsales é um CRM de vendas com recursos de automação. Ele o ajuda a atribuir automaticamente leads e tarefas à sua equipe de vendas, criar lembretes e enviar e-mails, para que você possa se concentrar em seu trabalho principal de vender mais.

O Freshsales também simplifica a produção de documentos - como contratos, cotações e faturas - que precisam estar livres de erros. A IA do Freshsales, conhecida como Freddy, faz a pontuação de leads para que você possa acompanhar facilmente os leads de alta intenção.

Essa ferramenta de gerenciamento de pipeline também faz recomendações para melhorar sua estratégia de vendas, para que você possa fechar mais negócios.🤝

Melhores recursos do Freshsales

Crie rapidamente e-mails personalizados usando a funcionalidade de arrastar e soltar

Dê à sua equipe de atendimento ao cliente acesso a uma fonte unificada de informações para que ela possa oferecer melhor suporte aos clientes

Use o Freshsales em qualquer lugar por meio de um aplicativo móvel para iOS ou Android

Integre-se a várias plataformas úteis, como WooCommerce, Big Commerce, Asana e Mailchimp

Limitações do Freshsales

O Freddy não está disponível no plano gratuito e, quanto mais IA você quiser usar, mais precisará pagar por planos mais altos

O sistema pode ser lento se você estiver trabalhando com grandes conjuntos de dados, especialmente em aplicativos móveis

Preços do Freshsales

Gratuito: Gratuito para até três usuários

Gratuito para até três usuários Growth: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Pro : $39/mês por usuário

: $39/mês por usuário Enterprise: US$ 69/mês por usuário

Freshsales avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 590 avaliações)

6. Zoho CRM

via Zoho CRM Essa alternativa do Keap faz parte do conjunto mais amplo de ferramentas de negócios do Zoho. A ferramenta de automação de marketing e gerenciamento de pipeline de vendas ajuda a capturar e segmentar leads, rastrear negócios e interagir com os clientes por meio de vários canais.

Torne seu dia ainda mais produtivo automatizando jornadas de clientes, campanhas e fluxos de trabalho, bem como atribuições, validações e escalonamentos. 🙌

Peça à IA (chamada Zia) previsões e as próximas etapas para seus leads com base em seus perfis de clientes para ajudá-lo a fechar o negócio. A análise avançada permite que você configure painéis e relatórios personalizados para fornecer os insights que você está procurando.

Melhores recursos do Zoho CRM

A interface do usuário é intuitiva e responsiva, o que facilita o uso

Interaja com seus clientes por e-mail, bate-papo ou vários canais de mídia social

Depois de se registrar, o Zoho CRM pode ser implementado muito rapidamente

O Zoho CRM se integra a mais de 800 aplicativos, incluindo o Microsoft 365 e o Google Workspace

Limitações do Zoho CRM

A ampla gama de recursos pode exigir tempo e prática para se familiarizar com eles

Alguns usuários gostariam de ter mais opções de personalização para atender melhor às necessidades de seus negócios

Preços do Zoho CRM

Padrão: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 2.400 avaliações)

4,0/5 (mais de 2.400 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.300+ avaliações)

7. Pipedrive

via Pipedrive Criado por vendedores, o Pipedrive é excelente para o gerenciamento de leads. Ele ajuda a configurar os estágios do seu pipeline - seja do zero ou usando um de seus modelos - e, em seguida, importa ou adiciona seus negócios existentes. Em seguida, use os formulários da Web personalizáveis para capturar mais leads diretamente de seu site.

A tecnologia de IA e a análise útil identificam oportunidades de vendas para ajudá-lo a concentrar esforços onde há maior chance de fechar o negócio. Em seguida, você pode programar lembretes automáticos para as próximas etapas, a fim de garantir que seus leads continuem avançando pelo pipeline. Cada nível sucessivo do plano oferece mais automação e personalização. 💪

Melhores recursos do Pipedrive

Atualize seus negócios arrastando e soltando-os em seu prático funil de vendas visual

Personalize sua comunicação, usando segmentação e filtros para criar listas direcionadas

Veja seu histórico completo de contatos, além de anotações para cada um dos seus leads

Personalize seus relatórios para mostrar detalhes sobre seus leads, vendas e receita gerada

Limitações do Pipedrive

Embora ofereça alguns recursos de marketing, esse concorrente do Keap foi projetado principalmente para vendas

Destina-se a empresas menores, portanto, se você quiser aumentar a escala ou precisar de recursos mais complexos, talvez não funcione para você

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14,90/mês por usuário

US$ 14,90/mês por usuário Avançado: US$ 27,90/mês por usuário

US$ 27,90/mês por usuário Profissional: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Power: US$ 64,90/mês por usuário

US$ 64,90/mês por usuário Enterprise: $99,00/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)

8. Ágil

via Ágil O Nimble é um CRM voltado para solopreneurs, vendedores e equipes de negócios. Projetado para aprimorar a criação de relacionamentos, essa alternativa do Keap reúne dados comerciais e sociais usando a correspondência de perfis sociais.

Crie novos registros de contato ou atualize os existentes diretamente da sua caixa de entrada do Outlook, Gmail ou LinkedIn, das mídias sociais ou de qualquer outro lugar on-line. Você também pode automatizar fluxos de trabalho entre departamentos, use modelos para economizar tempo e rastreie e-mails de grupo para saber exatamente quem abriu seus e-mails ou clicou em um link - e quando o fez. 📫

Melhores recursos do Nimble

Combine dados de clientes de várias fontes em um único contato unificado

Segmentar leads para que você possa nutrir cada tipo da maneira mais apropriada

Defina lembretes de atividades para acompanhar os leads ou concluir outras tarefas

Gerencie todas as suas atividades em um painel de clientes e vendas

Limitações do Nimble

Há apenas um plano de preços, que permite 25.000 registros de contatos, mas é preciso pagar mais para obter recursos atualizados, como encontrar dados de contatos on-line ou enviar e rastrear mensagens de grupo personalizadas

Alguns usuários acham que gerenciar e mesclar contatos duplicados é mais difícil do que deveria ser

Preços do Nimble

uS$ 24,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nimble

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)

9. Força de vendas

via Força de vendasCRM do Salesforce já existe há algum tempo. Seu produto Customer 360 é uma solução completa de software de automação de marketing, o que o torna uma alternativa viável ao Keap. Com um CRM central atuando como uma única fonte de verdade, ele fornece à sua equipe todas as informações necessárias para prestar um excelente atendimento ao cliente.

Reúna e analise dados sobre os clientes e seu comportamento a partir de várias fontes. Use esses insights para gerenciar seu pipeline e fechar negócios. Fique em dia com suas tarefas, comunique-se e colabore com todas as partes interessadas internas e externas por meio do Slack, que agora faz parte do universo Salesforce.

Os planos do Sales Cloud são precificados de acordo com o aumento da funcionalidade, sendo que a automação e a IA só estão disponíveis nos planos mais altos. 🤖

Como um bônus para aqueles que se preocupam com o meio ambiente, o Salesforce é neutro em carbono.

Melhores recursos do Salesforce

Veja todas as suas interações com um cliente em um relance, juntamente com linhas do tempo e insights em tempo real

Use o Einstein - a IA do Salesforce - para automatizar seus fluxos de trabalho, aumentando a produtividade

Trabalhe de qualquer lugar e em qualquer dispositivo porque o Salesforce é baseado na nuvem

Integre-se com milhares de outros aplicativos e serviços de parceiros

Limitações do Salesforce

O Salesforce é voltado mais para organizações empresariais, portanto, pode não ser acessível para empresas menores

Embora haja uma avaliação gratuita disponível, não há plano gratuito, portanto, você precisará pagar por ele

Preços do Salesforce

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Iniciante: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Profissional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

Salesforce avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 18.200 avaliações) para Salesforce Sales Cloud

4,3/5 (mais de 18.200 avaliações) para Salesforce Sales Cloud Capterra: 4,4/5 (mais de 17.800 avaliações)

10. CRM ágil

via CRM ágil Esse concorrente da Keap tem funcionalidades de vendas, marketing e help desk. Destina-se a empresas maiores que também precisam de recursos de operações e gerenciamento de projetos.

Crie páginas de destino para capturar leads e avalie esses leads para dedicar seu tempo aos clientes em potencial certos. Em seguida, acompanhe seus negócios para conduzi-los pelo pipeline de vendas.

Otimize seu marketing por e-mail com testes A/B e rastreamento de e-mail e publique facilmente nas mídias sociais como parte de sua estratégia de marketing. Há também o software de help desk, que ajuda a gerenciar tíquetes e contratos de nível de serviço, entre outras coisas. 🎧

Melhores recursos do Agile CRM

Gerencie e pontue seus leads e agende compromissos a partir do sistema

Arraste e solte para criar cronogramas para seus projetos de vendas e marketing

Acesse os dados de seus clientes em tempo real a partir de seu aplicativo móvel, onde quer que você esteja

O Agile CRM se integra a vários provedores de terceiros, como Zendesk, Shopify, Stripe e Freshbooks

Limitações do Agile CRM

Alguns usuários acham que a funcionalidade de e-mail poderia ser melhorada

O atendimento ao cliente nem sempre é o melhor, especialmente se você quiser cancelar seu contrato

Preços do Agile CRM

Gratuito: Gratuito para até 10 usuários

Gratuito para até 10 usuários Inicial: US$ 8,99/mês por usuário

US$ 8,99/mês por usuário Regular: US$ 29,99/mês por usuário

US$ 29,99/mês por usuário Enterprise: US$ 47,99/mês por usuário

Agile CRM avaliações e comentários

G2: 4,0/5 (mais de 340 avaliações)

4,0/5 (mais de 340 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 480 avaliações)

Aumente o envolvimento do cliente e feche negócios com as melhores alternativas ao Keap

Os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente evoluíram exponencialmente desde a época em que simplesmente armazenavam os detalhes dos clientes. Agora, eles também oferecem ferramentas para obter novos leads, gerenciar seu pipeline, automatizar as vendas e de marketing, além de fornecer insights poderosos que o ajudam a fechar negócios. 🎯

O Keap é uma solução eficaz de software de automação de marketing, mas há outras plataformas disponíveis que funcionam tão bem quanto, se não forem melhores. Uma das melhores plataformas de CRM a ser considerada é o ClickUp.

O ClickUp é um balcão único quando se trata de gerenciar todos os aspectos de suas vendas e marketing. Com um CRM poderoso que mantém o controle de todos os seus clientes e negócios, IA que automatiza muitas tarefas rotineiras e uma enorme variedade de integrações, é difícil de superar. Registre-se gratuitamente com o ClickUp hoje mesmo para economizar tempo, criar mais envolvimento com seus clientes e fechar negócios.