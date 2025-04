10 melhores ferramentas de software de gerenciamento visual de projetos em 2025

De acordo com estudos o cérebro humano pode processar informações visuais 60.000 vezes mais rápido do que textos. De fato, 90% das informações que recebemos tendem a ser visuais.

O gerenciamento de projetos tem tudo a ver com alfabetização de dados. Os gerentes de projeto lidam simultaneamente com vários conjuntos de dados e planilhas enfadonhas, e é apenas uma questão de tempo até que o cérebro pare de absorver informações. É exatamente por isso que você precisa de recursos visuais ferramentas de gerenciamento de projetos para elevar seu espaço de trabalho.

Essas ferramentas permitem que você use visualizações como mapas mentais use mapas mentais, quadros brancos, gráficos e diagramas para mapear seus processos e obter eficiência operacional. 😍

Neste guia, reunimos uma lista dos 10 melhores recursos visuais **software de gerenciamento de projetos **Ferramentas garantidas para ajudá-lo a aprimorar seu gerenciamento de projetos.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento visual de projetos?

Uma ferramenta de gerenciamento visual de projetos facilita um ambiente rico em dados para uma melhor tomada de decisões. Ela aproveita os infográficos para ajudá-lo a planejar, executar e monitorar projetos sem causar fadiga de dados. 🥱

Ao escolher a solução ideal, preste atenção aos seguintes aspectos:

Design amigável ao usuário: Deve ter uma interface intuitiva e um design de arrastar e soltar para organizar visualmente os quadros de trabalho Comunicação: A ferramenta deve permitir a comunicação e a colaboração contínuas entre equipes, gerentes de projeto e partes interessadas Relatórios e análises: As melhores ferramentas de gerenciamento visual de projetos têm recursos de relatórios e análises em tempo real que oferecem percepções rápidas sobre seus fluxos de trabalho Gerenciamento visual de tarefas: Você deve ter painéis para o gerenciamento visual de tarefas com recursos como acompanhamento do progresso e codificação de tarefas por cores para facilitar a priorização Visualizações de fluxo de trabalho: A ferramenta deve oferecer calendários e linhas do tempo, permitindo dependências de tarefas para ajudá-lo a gerenciar cronogramas de projetos e cargas de trabalho Ferramentas de gráficos, diagramas e mapas: Possui quadros brancos, fluxogramas e suporte de mídia integrados para facilitar o brainstorming, o planejamento e o esboço do processo de entrega do projeto

As 10 melhores ferramentas de software de gerenciamento visual de projetos para usar em 2024

Escolhemos as 10 melhores ferramentas de gerenciamento visual de projetos para você! Quer esteja trabalhando em um único projeto ou lidando com um grande portfólio, temos opções para todas as escalas. Veja suas avaliações abaixo. 🤿

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Use o ClickUp, uma solução de gerenciamento de projetos visual tudo-em-um, para gerenciar vários projetos desde o início até a conclusão.

Obtenha uma visão de 360° dos fluxos de trabalho de seu projeto com Painéis do ClickUp . É um espaço altamente personalizável e dimensionável, equipado com estados, tabelas e ferramentas de relatório personalizados. Você pode adicionar widgets de painel para acessar informações específicas, como tempo rastreado e velocidade de sprint e aproveite a eficiência máxima!

Aprimore o gerenciamento de recursos e o acompanhamento do progresso com 15+ Visualizações ClickUp que permitem a codificação por cores. Use o estilo Kanban Visualização do quadro para organizar tarefas como cartões de arrastar e soltar. Você também pode explorar o Gráfico de Gantt linha do tempo e visualizações de carga de trabalho para criar um visual rico linhas do tempo do projeto com marcos e dependências do projeto .

Transforme suas tarefas mais importantes em marcos para criar uma representação visual do progresso feito em seus projetos

Está começando um novo projeto? Aproveite as vantagens do Modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp . Sua estrutura pronta e as métricas integradas ajudam você a ficar por dentro do status das tarefas, do progresso do projeto e dos orçamentos. O formato de visualização rápida do modelo tem os recursos visuais adequados para:

Agendamento de tarefas

Acompanhar cronogramas e o desempenho do projeto

Colaborar com colegas de equipe

Capacite suas equipes com Quadros brancos ClickUp ideal para colaboração interativa com a ajuda de gráficos e tabelas, notas adesivas s e outros itens de mídia. Use Mapas mentais do ClickUp para desenhar fluxos de trabalho lógicos e bem conectados e transformar a maneira como você conceitua as tarefas!

Melhores recursos do ClickUp

Escalável colaboração visual e gerenciamento de projetos

mais de 1.000 modelos totalmente personalizáveis

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos de trabalho populares

Painéis com mais de 15 exibições personalizáveis para visibilidade de 360°

Linhas do tempo e gráficos de Gantt para determinar caminhos críticos Mapas mentais e quadros brancos

Interface fácil de usar

Assistente de IA nativo

Calendários para rastrear marcos e cronogramas

Recurso de bate-papo para colaboração perfeita em equipe

Disponível em navegadores e dispositivos móveis e de desktop

Limitações do ClickUp

A abundância de recursos faz com que a curva de aprendizado inicial seja alta

O aplicativo móvel poderia ter mais recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

:4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra:4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Toggl

Via: Toggl O Toggl é uma ferramenta de controle de tempo muito popular - seu produto Toggl Plan é um software simples de gerenciamento de projetos visuais com uma interface de arrastar e soltar. Ele incorpora linhas do tempo para gerenciar equipes e cronogramas de projetos, além de apresentar quadros Kanban para monitorar o progresso das tarefas .

Os quadros Kanban do Toggl permitem que você forme segmentos de tarefas distintos para cada estágio do projeto. Programe e atribua tarefas do projeto e acompanhe os marcos usando rótulos codificados por cores. Mova as tarefas pelas seções, dependendo do status delas: Em andamento, Concluída ou A ser atribuída.

Todos os membros da equipe podem acessar e participar do projeto, observando como os cronogramas se alinham à medida que você adiciona e atualiza tarefas. Com a otimização visual do fluxo de trabalho, é possível evitar cargas de trabalho desiguais ou o esgotamento da equipe. 🔥

Melhores recursos do Toggl

Marcos codificados por cores

Interface de arrastar e soltar fácil de usar

Aplicativo móvel disponível

Agendamento visual de tarefas

Limitações do Toggl

A navegação pode ser confusa em alguns momentos

Podem ocorrer problemas de sincronização ao alternar de um desktop para um smartphone

Preços do Toggl

Gratuito

Inicial : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Premium:$20/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Toggl classificações e comentários

G2 :4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

:4,6/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

3. GanttPro

Via: GanttPRO O GanttPRO é uma solução visual de gerenciamento de projetos para controle de tarefas, gerenciamento de dependências e alocação de recursos.

O software se concentra principalmente em fornecer um excepcional criador de gráficos de Gantt para gerentes de projeto . O criador de gráficos do tipo arrastar e soltar ajuda você a idealizar cronogramas de projetos inteiros a partir do zero. Atribua tarefas e acompanhe o progresso da sua equipe simultaneamente. 🎉

Para ter uma visão geral clara dos seus projetos, aproveite a visualização Board para representar visualmente as tarefas como cartões ou a visualização Grid, que permite ver as principais informações das tarefas, como prioridades, custos, status e durações.

O software também oferece ferramentas de controle de tempo, importação/exportação de documentos e monitoramento de orçamento.

melhores recursos do #### GanttPRO

Criador simples de gráficos de Gantt do tipo arrastar e soltar

Programação automática de projetos

Modelos personalizáveis

Planejamento de recursos e estimativa de custos

Várias exibições para facilitar a visualização do projeto

Limitações do GanttPRO

Suporte limitado para necessidades mais complexas de gerenciamento de projetos

A importação de tarefas e arquivos pode ser complicada

Preços do GanttPRO

Basic :a partir de US$ 7,99/mês por usuário

:a partir de US$ 7,99/mês por usuário Pro :a partir de US$ 12,99/mês por usuário

:a partir de US$ 12,99/mês por usuário Business :a partir de US$ 19,99/mês por usuário

:a partir de US$ 19,99/mês por usuário Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

GanttPRO avaliações e comentários

G2 :4.8/5 (mais de 450 avaliações)

:4.8/5 (mais de 450 avaliações) Capterra:4.8/5 (mais de 400 avaliações)

4. Noção

Via: NoçãoO Notion é uma solução de gerenciamento de projetos respeitável com um conjunto abrangente de recursos. Crie um fluxo de trabalho impecável usando as ferramentas de conexão visual da plataforma. Com etiquetas de status e rótulos de prioridade práticos, é possível definir uma hierarquia clara de tarefas para a sua equipe.

Você obtém tabelas totalmente personalizáveis que permitem criar desde tarefas básicas até um complexo sistema de gerenciamento de projetos. Automatize tarefas repetitivas, como relatórios de bugs e entradas no banco de dados, e libere seu tempo.

O software também vem com vários modelos para marketing, planejamento Agile e design, ajudando-o a apresentar visualmente os conceitos à sua equipe com mais rapidez.

O Notion oferece várias visualizações de banco de dados. Abra a visualização Timeline para ter uma visão mais ampla dos seus projetos, abordar dependências e planejar ações para cumprir prazos. Acompanhe o progresso das tarefas por meio de status personalizados ou abra a visualização Calendar para monitorar as datas de vencimento.

melhores recursos do #### Notion

Visualizações personalizáveis com documentos e tabelas

Mapas mentais disponíveis

Modelos de gerenciamento de projetos

Integrado Assistente de IA Várias integrações de aplicativos



Limitações do Notion

O aplicativo móvel poderia usar mais widgets

A configuração inicial pode ser complicada

Preços do Notion

Gratuito

Plus : a partir de US$ 8/mês por usuário

: a partir de US$ 8/mês por usuário Business : a partir de US$ 15/mês por usuário

: a partir de US$ 15/mês por usuário Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Notion classificações e comentários

G2 :4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

:4,7/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

5. Trello

Via: Trello O Trello é uma ferramenta simples, mas poderosa ferramenta de produtividade que dá vida às suas ideias por meio de várias exibições e modelos. 💡

A plataforma oferece Boards, Lists e Cards para visualizar fluxos de trabalho em qualquer escala.

Os quadros ajudam a organizar suas tarefas de acordo com status como A fazer, Fazendo e Feito. Mude para Lists se quiser que suas tarefas sejam apresentadas como uma lista fácil de rastrear. Use Cards para adicionar notas e lembretes às suas tarefas.

Incentive o planejamento de projetos entre equipes com a visualização Workspace Table. Esse recurso permite exibir cartões de vários quadros dentro do seu espaço de trabalho em um formato de planilha, oferecendo uma exibição compacta de fluxos de trabalho dispersos. Você pode filtrar e organizar os cartões do Trello na tabela do espaço de trabalho com base em listas, rótulos, membros e datas de vencimento. O Trello se integra às principais ferramentas de gerenciamento de projetos, como o ClickUp possibilitando processos de trabalho mais tranquilos.

Melhores recursos do Trello

Organiza tarefas em quadros, listas e cartões

Integra-se a vários aplicativos

Opções de automação sem código

Modelos fáceis de usar para design e projetos de marketing Limitações do Trello

Relatórios e análises nativos limitados

Não há visualização integrada de gráfico de Gantt ou gerenciamento de linha do tempo

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium :$10/mês por usuário

:$10/mês por usuário Enterprise:$17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 :4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

:4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

6. Projeto Kissflow

Via: Fluxo de beijo O Kissflow Project oferece um toque inovador aos quadros Kanban já visuais ao incorporar categorizações em cada coluna. Legal, não é? ✔️

Acompanhe as tarefas da equipe usando as tags Hold, In-Progress e Done. Isso simplifica o layout do quadro, reduzindo a necessidade de várias colunas que tendem a cansar os espectadores.

Com o Kissflow Project, você pode criar listas de tarefas acionáveis com itens atribuídos por ordem de prioridade para todos os seus colegas de equipe. Configure lembretes automáticos de atualizações para garantir que você esteja pronto para a entrega nas datas de vencimento. Como seus concorrentes o software também vem com fluxos de trabalho totalmente personalizáveis que não exigem codificação. Ele é especialmente útil para identificar gargalos operacionais por meio de ferramentas visuais simples.

Melhores recursos do Kissflow Project

Visualização facilitada com quadros Kanban

Plataforma sem código

Tarefas com prioridade

Interface suave

Recurso de criação de aplicativos

Limitações do projeto Kissflow

Desafio para gerenciar fluxos de trabalho altamente complexos

Incapacidade de converter tabelas em PDF nativamente

Preços do Kissflow Project

Basic :a partir de US$ 1.500/mês

:a partir de US$ 1.500/mês Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Kissflow Project

G2 :4.3/5 (mais de 500 avaliações)

:4.3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 3.9/5 (mais de 30 avaliações)

7. Miro

Via: Miro Miro é um plataforma de quadro interativo que oferece uma biblioteca com mais de 2.000 modelos. Ela tem tudo o que você precisa para colaborações visuais, incluindo mapas, gráficos de Gantt, quadros Kanban, fluxogramas e quadros de pesquisa.

Assuma o controle das apresentações de ideias com o quadro branco Miro! Use-o para fazer brainstorming ou expressar conceitos complexos usando diagramas, desenhos e notas adesivas, tornando-o ideal para gerenciamento de projetos de design . Adicione imagens, GIFs, documentos, planilhas e PDFs para aprimorar o apelo visual de suas criações.

Faça a transição perfeita entre o brainstorming criativo e o trabalho estruturado gerenciamento de tarefas convertendo qualquer nota adesiva ou caixa de texto em um cartão de tarefas do Miro com detalhes cruciais, como responsável e data de vencimento.

Facilite a priorização de tarefas integrando os cartões do Miro em um quadro Kanban flexível. Você também pode promover a colaboração entre departamentos criando mapas de dependência com conectores. 🔃

Melhores recursos do Miro

Quadros brancos totalmente personalizáveis

Modelos com vários casos de uso

Suporte a diversos itens de mídia, como gráficos e diagramas

Funcionalidades aprimoradas de gerenciamento de tarefas

Limitações do Miro

Ocasionalmente, apresenta atrasos

Pode apresentar falhas durante o compartilhamento de tela

Preços do Miro

**Gratuito

Para iniciantes : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Empresa :$16/mês por usuário

:$16/mês por usuário Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Miro ratings and reviews

G2 :4,8/5 (mais de 5.000 avaliações)

:4,8/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Mapa de negócios

via Mapa de negócios Crie quadros Kanban de várias camadas com o Businessmap e mantenha todos os seus dados de trabalho centralizados. Você pode dimensioná-los horizontal e verticalmente, acrescentando uma nova dimensão à forma como você visualiza os fluxos de trabalho. 👁️‍🗨️

Use diagramas de raias para organizar suas tarefas, dividindo o quadro em seções com linhas horizontais para uma divisão clara das tarefas. Para uma organização ainda mais complexa de seu fluxo de trabalho, divida os estágios do processo em várias subcolunas.

Além de oferecer uma visibilidade perfeita das tarefas, a plataforma prevê o progresso, os bloqueadores e os riscos. Os recursos do Businessmap painéis de projetos ajudam a comparar suas metas com o progresso atual do trabalho ou a visualizar seus dados entre as equipes por meio de gráficos coloridos.

Melhores recursos do Businessmap

Quadros escalonáveis horizontal e verticalmente

Painéis para ver iniciativas, resultados e resumos de desempenho O Team Workspace aumenta a colaboração e transparência do projeto Previsões automáticas de projetos



Limitações do Businessmap

A interface do usuário e a experiência do usuário precisam ser aprimoradas

O aplicativo móvel não é tão funcional quanto a versão para desktop

Preços do Businessmap

Padrão : $179/mês para 15 usuários

: $179/mês para 15 usuários Enterprise:Entre em contato com a equipe de vendas

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Businessmap

G2 :3.8/5 (mais de 20 avaliações)

:3.8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra:4.8/5 (mais de 100 avaliações)

9. Acumulado

Via: Acervo O Backlog combina o gerenciamento de projetos e códigos, o que o torna uma excelente opção para equipes de desenvolvimento de software que buscam um espaço de trabalho moderno e visualmente orientado. Ele atende às necessidades específicas de gerenciamento de projetos de engenharia com recursos para rastreamento de problemas e bugs, suporte a trabalho remoto e amplo espaço de armazenamento. 🌌

O Backlog tem os recursos essenciais que você esperaria de um produto de gerenciamento visual de projetos, como ferramentas de comunicação, atualizações em tempo real e gráficos Burndown e Gantt. Visualize o progresso da sua equipe em cada etapa do processo com quadros Kanban editáveis.

Use o controle de versão para adicionar revisores e aprovar suas modificações antes da produção. Com repositórios de código incorporados e compartilhamento de arrastar e soltar, você pode manter seus documentos de conhecimento em um só lugar.

melhores recursos do #### Backlog

Rastreamento de bugs e problemas

Repositórios de código incorporados

Quadros Kanban personalizáveis

Gráficos de Gantt e Burndown disponíveis

Limitações do backlog

Muitos recursos essenciais estão bloqueados por um acesso pago

Opções de integração limitadas

Preços do Backlog

Gratuito

Inicial : uS$ 35/mês para até 35 usuários

: uS$ 35/mês para até 35 usuários Padrão : $100/mês para usuários ilimitados

: $100/mês para usuários ilimitados Premium:$175/mês para usuários e projetos ilimitados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Backlog

G2 :4.5/5 (mais de 100 avaliações)

:4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 100 avaliações)

10. Microsoft Planner

Via: Planejador da Microsoft O Microsoft Planner serve como um visual **Ferramenta Kanban para facilitar a colaboração da equipe e agilizar o gerenciamento visual de tarefas . O software permite que você visualize os status das tarefas automaticamente por meio de gráficos de pizza e de barras, sem nenhuma configuração adicional.

Acompanhe cada etapa do progresso de seu projeto por meio de Gráficos de status ou confira Gráficos de balde para ver baldes codificados por cores que exibem tarefas atrasadas, em dia ou em risco.

Cada membro da equipe tem acesso ao Planner Hub para obter uma visão geral clara de todas as tarefas atribuídas a ele. Eles também podem ver seu progresso nos planos fixados, permitindo a conclusão mais eficiente das tarefas e a progressão da entrega.

Melhores recursos do Microsoft Planner

Integra-se às ferramentas da Microsoft, incluindo Excel, Word, Teams e PowerPoint

Gráficos personalizáveis para tarefas

Rastreamento simples de tarefas por meio do Planner Hub

Etiquetas com código de cores

Limitações do Microsoft Planner

Não há opção para editar os comentários do cartão depois de publicá-los

A ferramenta Planner pode ser pouco intuitiva

Preços do Microsoft Planner

Business Basic : US$ 6/mês por usuário

: US$ 6/mês por usuário Business Standard : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Business Premium:$22/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Microsoft Planner classificações e comentários

G2 :4.2/5 (mais de 150 avaliações)

:4.2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra:4.2/5 (mais de 150 avaliações)

Sonhe, visualize e realize com a melhor ferramenta visual de gerenciamento de projetos

Você pode facilmente transformar suas ideias visionárias em um projeto bem-sucedido usando as melhores ferramentas de software de gerenciamento de projetos visuais que discutimos.

Não tem certeza de qual opção escolher? Experimente o ClickUp ! Seus amplos recursos são perfeitos para projetos comerciais e criativos. Aproveite os gráficos, tabelas, quadros Kanban, quadros brancos e outras ferramentas visuais da plataforma para levar sua equipe a novos patamares! 🏆