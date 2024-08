10 Software avançado de análise de caminho crítico 2024

O software de caminho crítico é uma ferramenta dinâmica usada por indivíduos e equipes para planejar, organizar, executar e monitorar projetos, especialmente os complexos que envolvem várias tarefas, dependências e cronogramas.

Seu principal objetivo é erradicar as incertezas identificando o chamado caminho crítico, a sequência de tarefas necessárias para executar um projeto com sucesso.

Em geral, esse software apresenta uma arquitetura baseada em nuvem para aumentar a segurança e a facilidade de uso. Ele equipa os usuários com ferramentas essenciais, como gráficos de Gantt e visualizações intuitivas de calendário, para aprimorar o controle do projeto e o gerenciamento de recursos.

Neste artigo, apresentaremos as 10 principais soluções de software de caminho crítico criadas para facilitar a execução de projetos complexos, tornando-as um ativo valioso na caixa de ferramentas de qualquer gerente de projeto. 🧰

O que você deve procurar em um software de análise de caminho crítico?

Ao escolher seu software de análise de caminho crítico, você deve ficar atento aos seguintes recursos:

Suporte abrangente à dependência de tarefas : Ele deve ter soluções que englobem todos os quatro tipos de dependência de tarefas (início-início, início-parada, parada-início e parada-parada)

: Ele deve ter soluções que englobem todos os quatro tipos de dependência de tarefas (início-início, início-parada, parada-início e parada-parada) Representação visual da dependência: Permite que você visualize as dependências e sequências de tarefas com tabelas e gráficos

Descubra a sequência mais longa de atividades críticas e a margem de manobra que você tem com as atividades não críticas

Cálculo automático do caminho crítico : Automatizacálculos de caminho crítico com base nas dependências das tarefas, garantindo atualizações em tempo real e refletindo prontamente as mudanças nas relações e na duração das tarefas

: Automatizacálculos de caminho crítico com base nas dependências das tarefas, garantindo atualizações em tempo real e refletindo prontamente as mudanças nas relações e na duração das tarefas Ajustes flexíveis com funcionalidade de arrastar e soltar : Oferece uma interface amigável de arrastar e soltar para ajustes contínuos de tarefas e dependências e rápida adaptação, alinhando o caminho crítico com as flutuações do projeto 📈

: Oferece uma interface amigável de arrastar e soltar para ajustes contínuos de tarefas e dependências e rápida adaptação, alinhando o caminho crítico com as flutuações do projeto 📈 Análise de cenários e gerenciamento de recursos: Oferece suporte à análise de cenários hipotéticos, permitindo que você avalie o impacto das alterações no caminho crítico

Os 10 melhores softwares de caminho crítico para usar em 2024

Vasculhamos o mercado e apresentamos o crème de la crème das soluções de software de caminho crítico. Explore nossa seleção das 10 principais ferramentas que possibilitam o uso de análise do caminho crítico e resultados de projetos bem-sucedidos. 🤩

Determine facilmente as tarefas críticas e gerencie cronogramas e dependências com o ClickUp

O ClickUp é um software de produtividade abrangente com uma grande variedade de recursos que podem dar suporte a qualquer metodologia de gerenciamento de projetos . Suas opções versáteis de gerenciamento de tarefas, rastreamento de metas, visualização e colaboração fazem dele uma excelente ferramenta para executar sem problemas a análise do caminho crítico e garantir o sucesso do projeto.

Veja como o ClickUp simplifica o processo de identificação e gerenciar o caminho crítico ou seja, estimar a duração geral do projeto:

Visões gerais de tarefas: Você obtém uma estrutura ideal para organizar tarefas, subtarefas e todos os detalhes relevantes em campos personalizáveis, formando um layout abrangente semelhante a uma planilha Definição de dependência: Estabelecerdependências entre atribuições para que sua equipe possa sempre saber quais tarefas não podem ser iniciadas antes que outras sejam concluídas. Isso é essencial para uma estimativa de tempo e planejamento realistas Visualização: Use recursos visuais, como diagramas de rede, estruturas de divisão de trabalho (WBS) eGráficos PERT para simplificar cronogramas de projetos elaborados Estimativa de cronograma: Atribuir duração estimada às tarefas com base em sua experiência, dados coletados e referências do setor Identificação do caminho crítico: Ativar as opções de caminho crítico e/ou tempo de folga no ClickUpGráficos de Gantt6. Execução e monitoramento: Aproveite o ClickUp para configurarObjetivos eMarcose automatize o controle do progresso

A melhor coisa sobre os recursos de caminho crítico do ClickUp é que você não precisa descobrir nada por conta própria. O Modelo de análise de caminho crítico do ClickUp é uma estrutura pré-fabricada que ajuda a identificar zonas de risco em potencial, decifrar sequências de tarefas ideais e programar tarefas estrategicamente, permitindo o planejamento e a execução ideais do projeto. 🙌

melhores recursos do #### ClickUp

mais de 15 visualizações, incluindo lista, quadro e linha do tempo

Campos e status personalizados para gerenciamento eficiente de tarefas

Dependências de tarefas, incluindo "Waiting On" e "Blocking"

Variedade de ferramentas de visualização e colaboração, comoGráficos PERT e GanttwBSs e quadros brancos

Modelos prontos projetados especificamente para análise de caminho crítico

Metas, marcos e automações para acompanhamento do progresso sem esforço

Limitações do ClickUp

Os inúmeros recursos podem ser excessivos para novos usuários

O aplicativo móvel não tem todas as funções disponíveis na versão da Web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. LiquidPlanner

Via: LiquidPlanner O LiquidPlanner é um sistema de software que pode automatizar datas de vencimento de tarefas e ajudar a prever quando seu produto ou projeto será concluído. Esse software de caminho crítico é especialmente útil para as equipes de marketing, desenvolvimento e fabricação que precisam se adaptar às mudanças em movimento sem interromper o processo fluxo de trabalho do projeto .

Logo de cara, você perceberá que o LiquidPlanner usa agendamento baseado em prioridade para atribuir datas de vencimento às tarefas. Forneça um escopo estimado de quanto tempo você acha que cada tarefa levará, e o software de caminho crítico as programará automaticamente da maneira mais eficiente.

Se precisar mudar o foco, você pode usar o gerenciador de tarefas do tipo arrastar e soltar para reorganizar as tarefas e, em seguida, atualizar a página para atualizar automaticamente todo o cronograma. 🗓️

Melhores recursos do LiquidPlanner

Barras de programação inteligentes para mostrar claramente quando as tarefas serão concluídas

Opções de controle de tempo

Funções de cálculo que estimam as datas de conclusão

Datas-alvo adicionadas à programação preditiva

Limitações do LiquidPlanner

Pode ser difícil de usar para novos usuários que gerenciam tarefas críticas

Alguns usuários reclamaram de preços não transparentes para suas ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do LiquidPlanner

Essenciais : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Profissional : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Ultimate: uS$ 35/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 600 avaliações)

3. Segunda-feira.com

Via: Segunda-feira.com O Monday.com é um site de produtividade visual dinâmica e software de gerenciamento de projetos que pode ajudar a gerenciar a análise do caminho crítico com eficiência. A visualização do gráfico de Gantt é um dos recursos de destaque do software da Monday.

O caminho crítico pode ser identificado usando essa visualização, que permite mapear as tarefas e dependências do projeto até a conclusão do projeto. Você pode identificar possíveis gargalos ou atrasos no cronograma do projeto visualizando a rota principal no gráfico de Gantt e, em seguida, tomar medidas proativas para reduzi-los.

O sistema oferece um versátil planejamento de projetos e opções de monitoramento de progresso . Os usuários podem optar por uma visualização abrangente do projeto ou se aprofundar em detalhes por meio de calendários, gráficos, arquivos, quadros, mapas ou linhas do tempo. Na visualização central da plataforma, as colunas encapsulam e visualizam de forma abrangente os detalhes das tarefas, facilitando a execução perfeita do projeto.

melhores recursos do #### Monday.com

Interface altamente visual em comparação com algumas ferramentas de gerenciamento de projetos

Recursos eficazes de criação, gerenciamento e priorização de tarefas

Acompanhamento fácil de projetos com fluxos de trabalho personalizáveis

Quadros e documentos ilimitados no plano gratuito

limitações do #### Monday.com

Serviço de suporte ao cliente supostamente sem resposta

Recursos de integração relativamente limitados para determinados gerentes de projeto

Preços do Monday.com

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Empresarial: Preços disponíveis mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

4. Gerente de projeto

Via: Gerenciador de projetos Com recursos robustos e uma interface fácil de usar, incluindo a opção de arrastar e soltar tarefas sem esforço para criar cronogramas de projetos, o ProjectManager tem o potencial de revolucionar seu abordagem de gerenciamento de projetos .

O ProjectManager é excelente para tratar projetos e tarefas com rastreamento de marcos. Use um gráfico de Gantt para criar um cronograma de projeto e, em seguida, filtre o caminho crítico. Você também pode usar painéis e relatórios para acompanhar tudo e permanecer no alvo.

Ao gerenciar um projeto com gráficos de Gantt, você pode planejar e programar tudo em um só lugar. Adicionar suas tarefas e suas durações fará com que elas apareçam instantaneamente em uma linha do tempo do projeto, permitindo que você visualize todo o projeto de uma só vez. 🕵️

Melhores recursos do ProjectManager

Timesheets para registrar o tempo que os membros da equipe gastam nas tarefas

Algoritmo de cálculo de caminho crítico e visualização com gráficos de Gantt

Apresenta priorização de tarefas e hierarquia em marcos

Fácil de usar e rápido para dominar tarefas críticas e criar cronogramas de projetos

Limitações do ProjectManager

Alguns usuários relataram que os painéis poderiam ser mais personalizáveis

O aplicativo móvel precisa ser aprimorado na ferramenta de gerenciamento de projetos

Preços do ProjectManager

Equipe : uS$ 13/mês por usuário

: uS$ 13/mês por usuário Negócios : uS$ 24/mês por usuário

: uS$ 24/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

ProjectManager avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (89 avaliações)

: 4.4/5 (89 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 300 avaliações)

5. Lucidchart

Via: Lucidchart O Lucidchart é um verdadeiro paraíso baseado na Web para criar e editar diversos diagramas, como fluxogramas de caminho crítico. Você pode usá-lo para capacitar a execução de projetos, aprimorar o gerenciamento de tempo e facilitar a colaboração eficaz.

O aspecto visual do Lucidheart, assim como a representação do fluxograma do CPA, permite visualizar o progresso do projeto. Ele oferece uma interface interativa no estilo de fluxograma que o ajuda a entender as relações entre as tarefas e a identificar gargalos, melhorando a compreensão e o controle do projeto.

Ao identificar o caminho crítico dentro do fluxograma, sua equipe pode identificar a sequência de tarefas que, coletivamente, determinam a duração mínima do projeto. O caminho crítico serve como uma luz de orientação, destacando as tarefas que devem ser gerenciadas e executadas com diligência para garantir que o projeto permaneça no caminho certo. 🛤️

Melhores recursos do Lucidchart

Opções de arrastar e soltar para editar organogramas

Criação perfeita de fluxogramas com a ajuda de modelos ilimitados

Opções integradas de atribuição de tarefas

Limitações do Lucidchart

Não há aplicativo de desktop para seu software de gerenciamento de projetos

Alguns gerentes de projeto relataram que os gráficos demoram muito tempo para serem carregados

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual : a partir de US$ 7,95/mês

: a partir de US$ 7,95/mês Equipe : a partir de US$ 9/mês por usuário

: a partir de US$ 9/mês por usuário Empresa: Mediante solicitação

Lucidchart avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.500 avaliações)

6. Base rápida

Via: Base rápida Aproveitando os benefícios do método do caminho crítico, o Quickbase oferece uma solução abrangente para a programação de projetos de construção. Esse software ajuda a identificar e priorizar claramente os principais objetivos, a definir marcos para acompanhar o progresso e a alinhar os recursos em termos de cronogramas e custos.

Por meio de sua interface intuitiva e dos recursos de integração de dados, o software de caminho crítico simplifica o processo de fornecimento de atualizações de status cristalinas. Ele permite que você se concentre nas tarefas que mais importam, resultando em maior eficiência do projeto, minimização de atrasos e uma capacidade inigualável de fornecer resultados bem-sucedidos.

Melhores recursos do Quickbase

Cria tarefas com detalhes e prazos para cada usuário e as atribui

Adiciona níveis de prioridade às tarefas para que os membros da equipe possam organizar seu trabalho

A funcionalidade de arrastar e soltar permite que os usuários movam tarefas e modifiquem dependências

Determina e atualiza o caminho crítico dos projetos

Limitações do Quickbase

Opções limitadas de relatórios

Apresenta uma curva de aprendizado

Preços do Quickbase

Equipe : a partir de US$ 35/mês por usuário

: a partir de US$ 35/mês por usuário Business : a partir de US$ 55/mês por usuário

: a partir de US$ 55/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Quickbase

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

7. nTask

Via: nTarefa Todo projeto começa com um plano e prazos, portanto, o nTask é mais avançado. Ele usa o método do caminho crítico (CPM) para ajudá-lo a configurar quais tarefas são importantes e não podem ser adiadas.

Quaisquer problemas, limites, recursos ou riscos - todos podem vê-los e atualizá-los conforme necessário. E aqui está o ponto alto: o nTask permite que você alterne para uma Visão em grade. Isso é como ter uma linha do tempo dinâmica em que as tarefas estão vinculadas. Altere uma delas e você verá instantaneamente como isso afeta as outras.

Essa plataforma ajuda você a se tornar um profissional de projetos de longo prazo. Situações complexas tornam-se gerenciáveis, e você as gerencia com sucesso, dentro do prazo, sempre. ⏰

Melhores recursos do nTask

Gráfico de Gantt eQuadro Kanban para visibilidade completa do fluxo de trabalho

Definição de marcos e comparação de datas planejadas e reais

Status personalizados epriorização de tarefas* Criação e alocação de riscos e problemas

nLimitações da tarefa

Falta de funções essenciais na versão de teste

Preços do nTask

Plano Básico gratuito para sempre

Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Business : $8/mês por usuário

: $8/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a empresa para obter os preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

nTask ratings and reviews:

G2 : 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

8. Linha do tempo do escritório

Via: Linha do tempo do escritório O Office Timeline é um planejador de projetos intuitivo e versátil, que permite criar, sem esforço, análises de caminhos críticos com gráficos de Gantt visualmente atraentes, cronogramas e roteiros de programas diretamente no PowerPoint. 📊

O caminho crítico é a sequência de tarefas que decide quando seu projeto será concluído. Se algo nesse caminho atrasar, todo o projeto será prejudicado. Você tem duas maneiras de rastrear isso: na Visão de linha do tempo ou no Painel de estilo.

Quando você o ativa, sua linha do tempo destaca as tarefas com as quais você absolutamente não pode se dar ao luxo de mexer. E não é complicado - você pode até ajustar a aparência com a guia Critical Path. Pense nisso como seu painel de controle para o modo super-herói do projeto. 🦸

Melhores recursos do Office Timeline

Exibição instantânea do caminho crítico

Duração da tarefa, marcadores de % de conclusão, bem como indicadores de tempo atual e decorrido

Funcionalidade de arrastar e soltar para atualizar imediatamente seus planos

Limitações do Office Timeline

Não há ferramentas de colaboração, atualizações de software ou tarefas atribuídas

Preços do Office Timeline

Versão de avaliação gratuita

Edição Pro adicional : $149/ano por usuário

: $149/ano por usuário Premium Online : $149/ano por usuário

: $149/ano por usuário Add-in Pro+ Edition: uS$ 199/ano por usuário

Office Timeline avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.6/5 (30+ avaliações)

9. Zona Kanban

Via: Zona Kanban Quando as coisas ficam complexas, é crucial ver como todas as peças importantes se encaixam. A zona Kanban ajuda você a estabelecer a sequência de etapas que compõem o caminho do seu projeto.

Você define tudo: o que precisa ser feito, o que pode acontecer ao mesmo tempo, quanto tempo cada tarefa leva, os recursos necessários e até mesmo quando as coisas acontecem. É como se fosse a planta de seu projeto. 🗺️

Com todas essas informações, a zona Kanban calcula o caminho que leva mais tempo. Ela também informa quando começar e terminar cada tarefa para manter tudo no caminho certo.

Melhores recursos do Kanban Zone

Oferece métricas transparentes sobre rendimento, tempo de ciclo, fluxo cumulativo e alocação

Aumenta a eficiência do fluxo de trabalho, visualizando os principais processos

Permite o acompanhamento do progresso em todos os quadros para otimizar o fluxo de trabalho

Limitações da zona Kanban

Falta de opções de visualização

Preços do Kanban Zone

Teste gratuito

Pessoal : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Profissional : $11/mês por usuário

: $11/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a empresa para obter os preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Kanban Zone classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 10 avaliações)

10. Projetos Zoho

Via: Projetos Zoho O Zoho Projects é um poderoso sistema de gerenciamento de negócios on-line que otimiza a conclusão de projetos, garantindo cronogramas realistas e eficiência. Para acompanhar o progresso com precisão, um painel de controle de caminho crítico oferece uma visão geral completa de todas as tarefas e marcos atuais, e a linha do tempo do projeto é marcada com marcos para ajudar na definição de metas e no acompanhamento detalhado.

O Zoho Projects exibe o caminho crítico do projeto, que é o trecho mais longo de atividades dependentes em um projeto. Essas atividades ou tarefas não podem ser adiadas sem comprometer todo o projeto. A identificação dos caminhos essenciais permite que você dedique tempo e recursos a esses projetos com mais eficiência. 🤝

Melhores recursos do Zoho Projects

Opções para criar e modificar quatro tipos diferentes de dependências de tarefas

Identificação de tarefas críticas

Recurso de rastreamento de linha de base

Vários modelos

Limitações do Zoho Projects

É necessário fazer upgrade para planos premium para obter funcionalidades básicas

Preços do Zoho Projects

Gratuito para até 3 usuários

Premium : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Enterprise: uS$ 9/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho Projects ratings and reviews:

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

Navegando pelo caminho crítico com finesse

Mantenha o controle, agilize as tarefas e garanta o sucesso do projeto como um profissional. Com ClickUp e outros softwares da lista, você pode experimentar o poder de realizar análise de caminho crítico com facilidade. ✨