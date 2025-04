Zoom vs Webex: Análise de 2025 (recursos, preços)

_Tentando escolher entre Zoom e Webex para sua empresa?

À medida que o trabalho remoto se torna mais difundido, software de videoconferência é indispensável para a maioria das equipes.

_Mas, com tantas ferramentas disponíveis, por onde começar a procurar a que atenda às suas necessidades?

Acreditamos que a comparação entre os dois líderes do mercado de videoconferência, Zoom e Webex, é um bom ponto de partida.

E com a ajuda do elenco do programa "IT Crowd", você poderá fazer a escolha certa em breve.

Neste artigo, faremos um Comparação do Zoom Webex para ajudá-lo a decidir qual desses dois aplicativos de videoconferência é mais adequado para você. Também abordaremos como usar a videoconferência para gerenciar seus projetos enquanto você trabalha remotamente .

Vamos começar!

O que é o Zoom?

Espere... por que estamos começando com "o que é o Zoom?"?

Se há uma coisa que o Departamento de TI é conhecido por é o seu rigor.

_Você sabe como a Jen, a chefe de TI, leva isso a sério!

(Isso é "Eu sou um nerd", para aqueles de nós que não sabem alemão)

É por isso que vamos começar entendendo os dois serviços de videoconferência antes de começarmos a compará-los.

Mas se quiser pular para a seção de comparação imediatamente, basta clicar em aqui .

Para todos os outros, vamos lá!

**Afinal, o que é o Zoom?

De chamadas de trabalho de longa distância a interrupções em grupo em tempos de COVID, Os recursos fáceis de usar do Zoom o tornaram uma ferramenta de videoconferência popular para todos os tipos de usuários.

Fundado pelo atual CEO do Zoom, Eric Yuan, em 2011, a base de usuários do Zoom era de cerca de 10 milhões em dezembro de 2019! Durante a pandemia de 2021, o uso "aumentou" para novos níveis, com mais de 300 milhões de participantes de reuniões diárias em abril de 2020!

Sim.

Faz nossa equipe de TI pensar: "o que é responsável pelo crescimento sem precedentes do Zoom?"

Veja a seguir alguns dos recursos de destaque que o tornaram tão popular.

A. Reuniões e bate-papo do Zoom

O aplicativo Zoom oferece aos seus usuários uma plataforma de videoconferência confortável com esse recurso principal de chamada de vídeo.

Em uma chamada do Zoom, você pode adicionar até 1.000 participantes de vídeo e visualizar simultaneamente até 49 deles na sua tela!

Durante a reunião on-line, você também pode:

Usar o recurso de documento e compartilhamento de tela para uma rápidacolaboração Ative a opção " gravar " para permitir que o Zoom faça a transcrição ao vivo de sua reunião por vídeo

para uma rápidacolaboração Adicione um fundo virtual (você pode manter uma imagem de seu programa de TV favorito, como IT Crowd, como fundo de sua chamada!)

(você pode manter uma imagem de seu programa de TV favorito, como IT Crowd, como fundo de sua chamada!) Realize enquetes ou sessões de perguntas e respostas

Levante sua mão virtualmente

virtualmente Realize uma reunião dentro de uma reunião com o recurso "salas de descanso"

A qualidade de áudio e vídeo HD do Zoom também aprimorará sua experiência de videoconferência, ajudando-o a conhecer melhor sua equipe, como o chefe da Reynholm Industries, Douglas.

Além disso, o Zoom está fortalecendo sua recursos de privacidade e segurança para protegê-lo contra convidados indesejados. Por exemplo, os anfitriões de reuniões podem proteger totalmente a reunião com senhas e autenticação de dois fatores.

B. Zoom Rooms

Os recursos de videoconferência do Zoom são muito úteis quando você está trabalhando em casa.

Mas isso não é tudo o que o Zoom tem a oferecer!

O recurso Zoom Rooms ajuda você a conduzir reuniões virtuais quando você volta a trabalhar em um escritório

O Zoom Rooms é o suporte de software da Zoom para as salas de conferência de sua empresa.

É especialmente útil quando você e sua equipe estão na sala de conferência da empresa, tentando se conectar com um grupo de pessoas fora da sala - tudo ao mesmo tempo.

Mas, ao contrário do porão do escritório da Reynholm Industries, o Zoom Rooms permite que você:

Usar sistemas existentes de sala de conferência , como equipamentos Polycom, Cisco ou Lifesize, para suporte adicional

, como equipamentos Polycom, Cisco ou Lifesize, para suporte adicional Conectar-se com outros usuários do Zoom Rooms ou do Zoom por meio de seu desktop ou telefone aplicativo

Compartilhe múltiplas telas durante a chamada

durante a chamada Participe de reuniões e compartilhe arquivos com um toque

Operar em um sistema sem fio

Use quadros brancos interativos on-line que podem ser compartilhados com toda a equipe durante as chamadas

que podem ser compartilhados com toda a equipe durante as chamadas Gerencie todas as Zoom Rooms em um único dashboard

Nota: _Este recurso voltado para a empresa tem uma taxa de assinatura de US$ 49/mês por sala com um teste gratuito de 30 dias

O Zoom está disponível em:

Dispositivos móveis: Android e iOS

Desktop: Web, Windows e Mac

leia nossos detalhes revisão do Zoom e saiba mais sobre o alternativas de topo do Zoom aqui.

O que é Webex?

Se o aplicativo Zoom é o garoto prodígio do mundo das videoconferências, o Webex da Cisco é o avô.

Fundado em 1995, o Webex foi comprado pela Cisco em 2007 para ser incluído no amplo pacote de colaboração de produtividade e videoconferência da Cisco.

Em março de 2020, o CEO da Cisco, Chuck Robbins, declarou que a plataforma tinha registrado 5,5 bilhões de minutos de reunião !

E temos certeza de que Jen provavelmente contribuiu bastante para esse número!

Perguntando-se o que diferencia o Cisco _Webex dos demais?

Aqui estão seus dois principais recursos:

A. Reuniões Webex

O Webex da Cisco oferece todos os recursos usuais em um aplicativo de videoconferência, como compartilhamento de tela, áudio e vídeo HD, recursos de gravação e muito mais!

Além dos recursos normais de videoconferência, o Cisco Webex também permite que você:

Adicionar 10.000 pessoas por chamada de conferência e assistir a 25 feeds de vídeo na tela ao mesmo tempo

por chamada de conferência e assistir a na tela ao mesmo tempo Escolher quantos feeds de vídeo você deseja continuar assistindo

Usar o recurso de compartilhamento de tela para explicações detalhadas

para explicações detalhadas Acesse " People insights " para ler sobre o histórico de uma pessoa na empresa, sua função e outras informações públicas

" para ler sobre o histórico de uma pessoa na empresa, sua função e outras informações públicas Receba notas transcritas da reunião por e-mail

da reunião **Grave reuniões com um único clique e encontre-as em Webex Recordings (Gravações Webex) no seu site Webex (você também pode armazená-las localmente)

B. Treinamento Webex

Embora a videoconferência tradicional seja perfeitamente capaz de lidar com treinamentos de pequena escala em nível de departamento, o Webex da Cisco permite que você leve suas sessões para o próximo nível.

O Webex Training destina-se a instrutores e educadores sérios que trabalham com turmas de até 1.000 pessoas ao mesmo tempo.

Você obtém uma série de recursos intuitivos, como:

A opção entre sessões sob demanda ao vivo e pré-gravadas

e Classificação automatizada para simplificar seu processo de correção de testes

para simplificar seu processo de correção de testes funcionalidade de e-Commerce , como checkouts de pagamento para monetizar seu treinamento

, como checkouts de pagamento para monetizar seu treinamento Suporte para 13 idiomas como espanhol, francês, japonês e turco

Além disso, os instrutores podem aproveitar a experiência da Cisco no setor com a ampla gama de recursos de suporte do Webex Training.

Quem sabe, talvez ele possa ajudar o engenheiro de TI Moss com sua ortografia algum dia!

Cisco Webex está disponível em:

Dispositivos móveis: Android e iOS

Desktop: Web, Windows e Mac

Zoom vs. Webex: 5 diferenças para ajudá-lo a decidir qual é o melhor para você

Certamente, o Webex e o Zoom oferecem algumas vantagens óbvias em relação a alternativas como o Google Meet (anteriormente conhecido como Google Hangout) e o Microsoft Teams.

_Mas, fora isso, ambos parecem bastante semelhantes, certo?

Não, eles têm suas diferenças!

quer saber quais são elas?

Nossos geeks de TI o ajudarão a identificar as diferenças entre as duas e a determinar qual ferramenta de videoconferência escolher!

Então, pegue aquele café e acompanhe Moss e sua equipe!

Diferença nº 1: Iniciando uma chamada

Quando se trata de facilidade de uso, tanto a Zoom quanto a Cisco seguem caminhos diferentes:

A. Zoom

Qualquer pessoa pode participar de uma reunião no Zoom com um único link - não é necessário criar uma conta.

Essa opção é ideal para quem deseja se conectar com pessoas de várias empresas (sem usar uma plataforma de colaboração compartilhada) ou precisa fazer uma chamada de vídeo de última hora.

B. Webex

Ao contrário do Zoom, o Webex pode ser um incômodo quando você quer participar de uma reunião rápida.

Para participar de uma chamada do Webex, você precisa:

Criar uma conta Webex

Verificar a conta por e-mail

E, finalmente, fazer login para participar de uma reunião

Às vezes, isso pode incomodar pessoas como a Jen.

diferença ### #2: Hospedagem de eventos

as videoconferências on-line não são o único uso do software de videoconferência, certo?

E os treinamentos em grupo, as sessões de aprendizado ou os programas de alcance comunitário que você teve que adiar devido ao confinamento?

cancelar todos eles é uma opção?

Bem, você sabe o que o gótico residente do departamento de TI, Richmond, pensa sobre isso:

Felizmente, tanto o Zoom quanto o Webex apresentam alguns recursos impressionantes para a realização de eventos:

A. Zoom

Se você quiser um webinar sem complicações e sem frescuras, opte pelo Zoom.

Você pode:

Adicionar até 10.000 pessoas como visitantes

como Rotular até 100 pessoas dentre elas como panelistas

dentre elas como Escolher entre um webinar ao vivo ou sob demanda

ou Dirigir o webinar com controles do anfitrião, como ativar ou desativar o som dos participantes, promovê-los a palestrantes e muito mais

Após o término do evento, o Zoom fornece relatórios sobre os inscritos no evento, participantes e muito mais para análise detalhada e acompanhamento.

Seja para realizar o treinamento mensal do seu projeto por meio de uma videoconferência ou para colocar o programa de treinamento do seu departamento on-line, o Zoom Webinars é a ferramenta perfeita para você.

B. Webex

Um webinar Webex permite que você adicione até 100.000 pessoas e obtenha suporte adicional, como:

Marketing do seu evento com um site personalizado para inscrições, convites personalizados e lembretes automáticos

com um site personalizado para inscrições, convites personalizados e lembretes automáticos Um produtor certificado pela Webex para oferecer suporte técnico em tempo real e orientação sobre as práticas recomendadas

para oferecer suporte técnico em tempo real e orientação sobre as práticas recomendadas Uma sala de prática virtual para os palestrantes aperfeiçoarem sua atuação

Se o seu estilo é realizar experiências on-line imersivas e maiores do que a vida real, a Cisco Webex é a plataforma ideal para você!

Temos certeza de que Moss teria adorado usar o Cisco Webex, já que ele adora fazer uma grande entrada:

Diferença nº 3: segurança

Nenhuma análise de produtos de videoconferência está completa sem uma análise detalhada de suas políticas de segurança.

A. Zoom

Embora o Zoom tenha enfrentado algumas reações negativas em termos de segurança, ele foi rápido em implementar recursos para solucioná-las. De fato, no início de abril de 2020, o Zoom congelou todas as novas atualizações por 90 dias para resolver preocupações com sua segurança .

Ele agora tem vários novos recursos de segurança, como:

Criptografia de dados (emboraainda não seja de ponta a ponta)

(emboraainda não seja de ponta a ponta) Autenticação de dois fatores para aqueles que desejam ativá-la

para aqueles que desejam ativá-la Alertas visuais para quando algum participante estiver gravando a chamada

para quando algum participante estiver gravando a chamada Salas de espera que podem ser impostas pelos administradores em nível de conta ou de chamada

que podem ser impostas pelos administradores em nível de conta ou de chamada Controles do anfitrião para compartilhamento de arquivos ou de tela e para colocar os participantes em espera

B. Webex

Embora o Webex seja há muito tempo o favorito dos setores de saúde e financeiro (em que a privacidade e a segurança são muito importantes), ele também tem seus próprios problemas, como mencionado na seção 'problemas conhecidos' do site da empresa.

No entanto, a Cisco está continuamente abordando e corrigindo esses problemas com recursos como:

Criptografia opcional de ponta a ponta para cada videoconferência

para cada videoconferência Recursos flexíveis de gerenciamento de senhas que podem ser aplicados de forma diferente por cada administrador

que podem ser aplicados de forma diferente por cada administrador Permissões para hosts e administradores para conceder e revogar o acesso de qualquer participante

para conceder e revogar o acesso de qualquer participante Centros de dados fisicamente protegidos

No geral, tanto o Zoom quanto o Cisco Webex oferecem garantias razoáveis para a segurança de seus usuários.

Mas nenhum deles pode salvar Moss de si mesmo!

(Para o Moss, você precisa de algo ainda mais avançado do que o Zoom Webex)

Diferença nº 4: integrações

Se você já estiver trabalhando em uma ferramenta para toda a empresa que gerencia seus fluxos de trabalho, faz sentido encontrar uma ferramenta de videoconferência que se integre a ela.

_Por quê?

Um recurso de integração na sua ferramenta de videoconferência poupará à sua equipe o esforço de alternar entre muitas janelas.

Sabemos como isso esgota a nossa líder de equipe favorita, Jen:

Tanto o Zoom quanto o Webex se integram a algumas ferramentas comuns de colaboração e plataformas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Google Calendar e Microsoft OneDrive.

No entanto, há também outras integrações que são exclusivas de cada plataforma de videoconferência:

A. Zoom

Conclusão

A escolha do software de videoconferência certo é agora super essencial para a maioria das empresas.

E entre o Zoom e o Webex, não há um vencedor claro - cada aplicativo de videoconferência é perfeito para necessidades específicas.

Se você for uma PME, o Zoom ou o uma destas alternativas é a mais adequada para você.

No entanto, se você quiser realizar grandes videoconferências corporativas, opte pelo Cisco Webex.

Mas o fato de ter a solução certa de videoconferência não fará de você um craque em projetos.

Você também precisa de uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos, como o ClickUp!

Desde o acompanhamento das metas do projeto até a realização de chamadas rápidas pelo Zoom, o ClickUp pode lidar com qualquer desafio que você enfrentar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e tenha uma vida produtiva reuniões de gerenciamento de projetos que fazem a sua equipe se mexer: