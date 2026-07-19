마케팅용 Claude 스킬: 브랜드의 전략 가이드를 실행 가능한 AI로 전환하는 방법

Claude Skills는 브랜드 가이드라인을 AI가 모든 초안 작성 시 따르는 규칙으로 전환해 줍니다. AI 글쓰기 도구에는 문서화된 ‘단조로움’ 문제가 있기 때문에 이는 매우 중요합니다.

『Trends in Cognitive Sciences』에 실린 130여 건의 연구를 종합한 결과, 언어 모델의 출력은 훈련 데이터에서 가장 흔한 패턴으로 수렴하는 것으로 나타났습니다. 브랜드들이 동일한 AI 도구를 사용하고 있기 때문에, 결과적으로 동일한 브랜드 목소리를 만들어내고 있습니다.

Claude 스킬은 이러한 문제를 방지합니다. 모델이 단 한 글자도 작성하기 전에, 스킬은 귀사의 음성 규칙, 위치, 형식을 초안에 반영합니다. 음성과 맥락이 귀사에 속하기 때문에, 경쟁사는 동일한 tool을 사용하더라도 동일한 결과물을 바로 가기할 수 없습니다.

이 가이드에서는 마케팅용 Claude 스킬을 구축하는 방법과, 이미 여러분의 작업 공간을 파악하고 있는 AI가 아이디어를 한 단계 더 발전시키는 방법을 안내합니다.

요약: 클로드 스킬은 지침, 참조 파일, 스크립트가 담긴 폴더로, 작업이 해당 설명과 일치할 때마다 클로드가 자동으로 불러와 매번 일관된 방식으로 브랜드의 목소리를 반영해 글을 작성합니다. AI에게 동일한 어조나 형식 규칙을 세 번이나 다시 설명해야 했다면, 바로 스킬을 구축하세요. 광고 문안, 캠페인 브리프, 뉴스레터가 가장 먼저 적용해 볼 만한 대상입니다. 일회성 업무를 수행하는 1인 마케터라면 claude.ai의 독립형 스킬만으로도 충분히 업무를 처리할 수 있습니다. 서로 연동되지 않은 tools들로 인해 업무에 지친 팀이라면, AI가 실시간 캠페인에 직접 개입할 수 있는 환경에서 업무를 통합함으로써 더 큰 효과를 얻을 수 있습니다. 이 가이드는 두 가지 경우 모두를 다룹니다.

클로드 스킬이란 무엇인가요?

Claude 스킬은 특정 작업이 일치할 때 Claude가 자동으로 불러오는 지침 폴더입니다. 모든 스킬에는 SKILL.md라는 파일이 하나 필요합니다. 이 파일은 YAML 프론트매터라고 하는 짧은 블록으로 시작되며, 여기에는 스킬의 이름, 사용 시점에 대한 설명, 그리고 지침이 포함됩니다. 또한 스킬에는 참조 파일과 스크립트를 함께 포함할 수도 있습니다.

Anthropic은 Claude가 매번 동일한 방식으로 작업을 수행할 수 있도록 ‘스킬(Skills)’을 개발했습니다. 마케팅 팀의 경우, 그 작업이란 브랜드의 정체성을 반영한 글쓰기입니다. 즉, 어조 지침, 사용 금지 문구, 가치 제안, 그리고 검토자가 기대하는 형식 등을 따르는 글쓰기를 의미합니다.

Anthropic은 2025년 10월에 Skills를 출시했습니다. 그해 12월, 이 형식을 개방형 표준으로 공개했습니다. Skills를 하나 구축하면 claude.ai, Claude API, Cowork, Claude Code 등 다양한 플랫폼에서 실행됩니다.

Claude 스킬은 어떻게 작동하나요?

Claude 스킬은 점진적 정보 공개 방식을 통해 작동합니다. Claude는 작업에 필요한 경우에만 스킬의 각 계층을 불러옵니다:

시작 시: Claude는 설치된 모든 스킬의 이름과 설명만 미리 불러옵니다.

일치 시: 요청 내용이 설명과 일치하면, Claude는 해당 스킬의 전체 SKILL.md 파일을 읽어옵니다.

요청 시: SKILL.md 파일이 전체 스타일 가이드와 같은 추가 파일을 참조하는 경우, Claude는 해당 작업에 그 정도의 세부 정보가 필요할 때만 해당 파일을 엽니다.

이러한 계층 구조가 존재하는 이유는 브랜드 지식이 너무 방대하여 단일 프롬프트 하나로 다 담을 수 없기 때문입니다. 브랜드 목소리, 메시징 프레임워크, 제품 정보, 법적 문제가 없는 표현 등 이 모든 것을 합치면 프롬프트가 담을 수 있는 범위를 넘어섭니다. 스킬(Skill)은 SKILL.md 파일을 간결하게 유지합니다. 세부적인 내용은 필요할 때만 불러오는 참조 파일에 담겨 있습니다.

설명 문구는 스킬이 활성화될지 여부를 결정하기 때문에 다른 어떤 문구보다 중요합니다. ‘콘텐츠 지원’과 같은 설명은 절대 작동하지 않습니다. ‘사용자가 우리 브랜드의 어조로 작성된 광고 문구, 랜딩 페이지 또는 이메일을 요청할 때 사용’과 같은 설명은 맞춤형 마케팅 콘텐츠를 생성해 줄 것입니다.

스킬은 채팅 환경 외에도 활용됩니다. Claude Code와 Claude Cowork에서도 실행되는데, Claude Cowork는 실제 파일을 읽고 백그라운드에서 다단계 작업을 수행하는 데스크탑 에이전트입니다. 예를 들어, Anthropic의 성장 팀은 Claude Code에서 Google Ads 워크플로우를 구축했습니다. 이 워크플로우는 브랜드 톤과 제품 정확도를 위해 스킬을 활용하며, 광고당 15개의 헤드라인과 4개의 설명을 CSV 파일로 패키징하여 팀이 검토하고 업로드할 수 있도록 합니다.

Claude 스킬, 프롬프트, 에이전트, MCP의 차이점은 무엇인가요?

스킬(Skill)은 클로드에게 반복 가능한 작업을 수행하는 방법을 가르치는 반면, 프롬프트(prompt)는 일회성 지시입니다. AI 에이전트는 여러 단계로 구성된 작업을 스스로 수행하는 시스템입니다. MCP(Model Context Protocol)는 클로드를 Google Ads나 HubSpot과 같은 외부 도구와 연결해 줍니다.

이 네 가지는 서로 경쟁하기보다는 서로 조화를 이룹니다.

레이어 스킬이란 무엇인가 언제 활용해야 할까요? 프롬프트 채팅창에 입력하는 일회성 지시문 한 번만 필요한 간단한 요청이 있을 때 스킬 브랜드의 목소리로 클로드에게 반복 가능한 작업을 가르쳐 주는 폴더 캠페인 브리프, 광고 변형, 랜딩 페이지 등 같은 일을 자주 수행하곤 합니다. 에이전트 여러 단계의 일을 자동으로 처리하는 시스템 각 단계를 일일이 확인하지 않아도 워크플로우가 처음부터 끝까지 원활하게 완료되기를 원하신다면 MCP 서버 Claude와 외부 도구 간의 실시간 연결 Claude는 Google Ads, GA4, HubSpot 또는 귀사의 CMS에서 최신 데이터를 필요로 합니다.

스킬과 MCP는 가장 자주 혼동되는 개념입니다. MCP 서버는 Claude에 접근 권한을 부여합니다. 즉, Claude를 귀사의 Google Ads 계정, GA4 데이터 또는 CMS에 연결해 줍니다. 이를 통해 Claude는 복사하여 붙여넣기한 내보내기 파일을 사용하는 대신 실제 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다.

스킬은 미리 설정된 규칙에 따라, 사용자의 목소리로 클로드에게 해당 접근 권한을 어떻게 활용해야 할지 지시합니다.

따라서 MCP를 통해 Claude를 Google Ads에 연결하면, 지난 달 헤드라인의 성과를 가져올 수 있습니다. 하지만 Claude는 여전히 귀사의 브랜드 목소리나 문자 수 규정을 알지 못합니다. 이러한 지식은 스킬에 담겨 있습니다.

Claude에서 마케팅 스킬을 구축하면 어떤 이점이 있을까요?

스킬을 구축하면 네 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 경쟁사들 사이에서 두각을 나타낼 수 있고, 검토 주기가 단축되며, 사용자가 이탈하더라도 음성 데이터는 그대로 유지되고, 자산의 가치는 시간이 지남에 따라 향상됩니다.

유사한 콘텐츠로 넘쳐나는 웹에서 두각을 나타내세요: 현재 웹에는 AI 콘텐츠가 넘쳐나지만, 그 대부분은 검색 현재 웹에는 AI 콘텐츠가 넘쳐나지만, 그 대부분은 검색 순위에 오르지도, 인용되지도 않습니다. Graphite의 조사에 따르면 Google 검색 순위에 오른 기사의 86%는 사람이 작성한 것입니다. ChatGPT와 Perplexity가 인용한 기사의 경우 이 비율은 82%입니다. 독창적인 글쓰기가 상위 노출을 결정합니다. 스킬을 활용하면 AI 생성 콘텐츠의 완성도를 높여, 상위 14%에 진입할 수 있습니다. 게다가 단 하루 만에 구축할 수 있습니다.

검토 주기 단축: 에디터가 매 검토 단계마다 같은 문체 문제를 지적한다면, 수정 시기가 너무 늦어집니다. 스킬은 이러한 실수가 초안에 반영되기 전에 바로잡아 줍니다. 에디터의 일주일을 잡아먹는 반복적인 수정 작업을 없애주므로, 각 검토 단계가 더 빠르게 진행됩니다.

사람이 떠나도 브랜드의 목소리는 남습니다: 가장 뛰어난 카피라이터가 휴가를 가거나 퇴사하면, 그 사람이 세웠던 기준도 대개 함께 사라집니다. 그 공백을 누군가가 메울 때까지는 카피의 질이 떨어지게 마련입니다. 스킬을 활용하면 누가 초안을 작성하든 그 기준을 유지할 수 있습니다. 신입 사원이 작성한 세 번째 초안도 최고의 카피라이터가 작성한 초안과 동일한 기준을 충족하게 됩니다.

자산은 시간이 지날수록 발전합니다: 프롬프트는 탭을 닫는 순간 그 가치를 잃습니다. 반면 스킬은 사용자가 입력한 모든 수정 사항을 저장합니다. 스킬은 첫날보다 6개월 차에 더 잘 작동합니다. 따라서 스킬은 프롬프트는 탭을 닫는 순간 그 가치를 잃습니다. 반면 스킬은 사용자가 입력한 모든 수정 사항을 저장합니다. 스킬은 첫날보다 6개월 차에 더 잘 작동합니다. 따라서 스킬은 AI 워크플로우 설정 중 재설정되지 않고 누적 효과를 발휘하는 유일한 요소입니다.

평범함에서 벗어나는 것은 일의 절반에 불과합니다 스킬에 자신의 목소리를 녹음하는 것은 현명한 선택입니다. 이를 통해 업계 평균을 뛰어넘을 수 있습니다. 하지만 독특한 목소리는 단 한 번만 주목을 끌 뿐입니다. 매번 자신만의 목소리를 유지하는 것이야말로 사람들이 여러분을 기억하게 만드는 비결입니다. How Brands Grow의 저자인 에렌버그-배스 연구소( Ehrenberg-Bass Institute)의 연구는 한 가지 간단한 사실을 보여줍니다. 바로 사람들은 반복적으로 제시되는 몇 가지 단서를 통해 브랜드를 인식한다는 것입니다. 제니 로마니우크 교수는 대부분의 팀이 간과하는 혼란의 원인을 지적합니다. 바로 브랜드 자체에서 나오는 모순된 신호입니다. 간단히 말해, 계속해서 변화를 거듭하면 스스로와 주목을 두고 경쟁하게 되는 것입니다. 예를 들어, 트로피카나가 익숙한 포장 디자인을 더 깔끔한 디자인으로 변경했을 때, 고객들은 진열대에서 해당 제품을 더 이상 찾을 수 없게 되었습니다. 한 달 뒤 기존 디자인이 다시 도입되기 전까지 매출은 약 2,600만 달러 감소한 것으로 추정됩니다. 브랜드의 목소리 역시 동일한 원칙이 적용되는 브랜드 자산입니다. 목소리가 일관성을 잃을 때마다 브랜드 인지도는 떨어집니다. 목소리 가이드라인은 목표를 설명할 수는 있지만, 열 명이 동시에 글을 작성할 때 일관성을 유지하기는 어렵습니다. 반면 스킬은 이러한 일관성을 잘 유지해 줍니다. 이는 단순히 경쟁사와 차별화하는 데 그치지 않고, 모든 초안에서 브랜드의 정체성을 일관되게 유지하여 인지도가 누락되지 않고 누적되도록 합니다. AI가 가능하게 한 빠른 게시 속도 속에서 이러한 일관성을 유지하는 것은 프롬프트가 결코 줄 수 없는 유일한 가치입니다.

클로드 스킬에 적합한 마케팅 워크플로우는 무엇일까요?

클로드 스킬(Claude Skills)에 가장 적합한 9가지 마케팅 워크플로우는 다음과 같습니다: SEO 및 AI 검색 최적화, 유료 광고, 콘텐츠 운영, 랜딩 페이지, 이메일, 마케팅 캠페인 기획, UGC 및 비디오 대본, 분석, 소셜 미디어. 각 워크플로우는 정해진 모양으로 반복되며, 이것이 바로 중요한 검증 기준입니다.

AI에게 브랜드 목소리나 콘텐츠 브리프 형식을 세 번이나 다시 설명해야 했다면, 그 지식은 스킬에 담아야 합니다.

각 클러스터가 다루는 내용은 다음과 같습니다:

SEO, GEO, AEO: 스킬은 기술적 감사를 수행하고, 스키마를 생성하며, AI 답변 엔진에 노출될 수 있도록 페이지를 최적화할 수 있습니다. 또한 Search Console 또는 순위 추적 도구와의 MCP 연결과 연동됩니다.

유료 광고: 광고 문안 스킬은 광고 제목과 설명을 생성하며, 각각 Google의 문자 한도를 미리 준수하도록 확인됩니다. 또한 이 문안들은 혜택, 입증, 이의 제기 등의 다양한 관점에서 순환하여 표시됩니다.

콘텐츠 운영: 콘텐츠 스킬은 블로그 초안을 작성하고, 브리핑을 구성하며, 긴 형식의 콘텐츠를 뉴스레터와 소셜 미디어 게시물로 재가공하고, AI가 작성한 흔적을 제거합니다. 이 모든 과정은 귀사의 구조와 어조를 그대로 따릅니다. 수작업 없이도 달력을 꽉 채워줍니다.

랜딩 페이지 및 웹 디자인: 스킬은 일반적인 템플릿 대신 귀사의 디자인 시스템에 맞춰 마케팅 페이지나 캠페인 마이크로사이트를 생성합니다. 스킬은 일반적인 템플릿 대신 귀사의 디자인 시스템에 맞춰 마케팅 페이지나 캠페인 마이크로사이트를 생성합니다. Claude Design은 브랜드 시스템이 내장된 시각적 캔버스를 제공하며, 이를 PDF, PPTX 또는 Canva 형식으로 내보낼 수 있습니다.

이메일 마케팅: 이메일 스킬은 세분화 논리와 브랜드의 어조를 반영하여 이메일 스킬은 세분화 논리와 브랜드의 어조를 반영하여 라이프사이클 시퀀스 , 제목 변형, 캠페인 문구를 작성합니다 . 발송 플랫폼과의 MCP 연결을 연동하면, Claude가 실제 목록 데이터를 기반으로 일할 수 있습니다.

캠페인 플랜 및 시장 출시(GTM): 간단한 스킬을 활용하면 한 문장으로 된 아이디어를 이해관계자들이 기대하는 섹션이 포함된 완전한 브리프로 전환할 수 있습니다. 또한, 알 수 없는 부분은 임의로 답을 만들어내는 대신 개방형 질문으로 표시합니다.

UGC 및 비디오: 대본 스킬은 제품 설명 비디오와 UGC 스타일의 광고 대본을 처리하며, 각 콘텐츠를 귀사의 핵심 메시지, 진행 속도, 길이 기준에 맞춰 모양을 바꾸어 줍니다. 이 스킬이 반복적인 기본 구조를 자동으로 처리해 주므로, 팀은 비디오의 핵심이 되는 아이디어 구상에 시간을 할애할 수 있습니다.

분석, 기여도 분석, 전환율 최적화(CRO): 분석 스킬은 정해진 방법론에 따라 전환율 감사를 수행하거나 메트릭 하락 원인을 진단합니다. 이를 통해 ‘트래픽이 감소했다’는 막연한 정보를 우선순위가 지정된 개선 사항 목록으로 전환해 줍니다.

소셜 및 개인 브랜드: 소셜 스킬은 LinkedIn 게시물, 다중 채널 배포용 콘텐츠, 창업자 대필 글을 각 채널에 적합한 어조와 분량으로 작성해 줍니다.

한눈에 보기: 어떤 스킬을 먼저 구축해야 할까요?

가장 자주 반복하는 작업에 해당하는 행부터 시작해 보세요.

사용 사례 먼저 이것을 구축하세요 다음과 함께 활용하세요 어디서나 브랜드 정체성을 반영한 카피 브랜드 보이스 스킬 기존 출력 자산 및 사용 금지 문구 목록 대규모 Google/RSA 광고 문안 제작 광고 문안 스킬 Google Ads와의 MCP 연결 및 CSV 내보내기 스크립트 AI 검색 가시성 GEO/AEO 스킬 Search Console과의 MCP 연결 및 FAQ 스키마 스킬 블로그 및 콘텐츠 파이프라인 콘텐츠 운영 스킬 인간적인 감성을 더하는 과정과 브리프 템플릿 랜딩 페이지 및 캠페인 비주얼 Claude 디자인 브랜드 보이스 스킬과 디자인 시스템 아이디어를 캠페인 브리프로 전환하세요 캠페인 브리프 스킬 마케팅 플랜 템플릿 및 프로젝트 하나의 자산을 다양한 용도로 재활용하세요 콘텐츠 재활용 스킬 브랜드 보이스 스킬 및 채널별 형식 규칙 라이프사이클 및 캠페인 이메일 이메일 스킬 ESP와의 MCP 연결 및 세분화 규칙 메트릭 하락 원인 분석 분석/CRO 스킬 GA4와의 MCP 연결 및 CRO 방법론 파일

적용할 수 없는 한 가지 영역: 전략과 취향. 스킬은 브랜드의 위치를 결정하지 않으며, 생성된 결과물이 타겟 고객과 공감대를 형성하는지 판단할 수도 없습니다.

모든 Claude 초안을 출발점으로 삼고, 목표 고객에 대한 이해를 바탕으로 각 결과를 다듬어 나가세요. 양질의 결과를 얻으려면 에이전트에게 최고의 자료를 제공하세요. 이렇게 하면 결과물이 평균 수준이 아닌 기대되는 기준을 충족하게 됩니다.

마케팅용 Claude 스킬 구축 방법: 6가지 간단한 단계

6단계로 마케팅 스킬을 구축해 보세요: 반복되는 작업을 선택하고, SKILL.md 파일을 작성하고, 브랜드 규칙을 추가하고, 긴 콘텐츠를 연결된 파일로 분할하고, 실제 브리프를 통해 테스트하고, 오류가 발생하면 수정하세요.

구축하기 전에: 이미 존재하는 내용을 확인하세요 항상 빈 파일에서 시작할 필요는 없습니다. 먼저 확인해 볼 만한 세 가지 장소는 다음과 같습니다: Anthropic의 자체 마케팅 플러그인. 자사 개발 제품이며, 스타터 키트에 가장 가까운 모양입니다. /draft-content, /campaign-플랜, /brand-review, /seo-audit, /이메일-sequence와 같은 명령어를 제공합니다. 잘 구축된 스킬의 모양을 파악하는 데 유용합니다.

Anthropic 프롬프트 라이브러리. 실전에서 검증된 단일 작업용 프롬프트(제목 변형, 인터뷰 요약 등)를 스킬의 지침에 바로 적용할 수 있습니다.

GitHub의 커뮤니티 레포지토리. 방대한 컬렉션이 존재하며, 그중 일부는 수만 개의 스타를 기록하고 있습니다. 구조적인 참고 자료로는 유용하지만, 완성된 자산으로 활용되는 경우는 드뭅니다.

나만의 스킬을 구축하려면 다음 단계를 따르세요:

1단계: 반복되는 작업 하나를 선택하세요

적합한 첫 번째 스킬은 이미 반복하고 있는 일에서 비롯됩니다. 최근 AI 채팅 기록을 살펴보고, 같은 문맥을 계속해서 붙여넣기하고 있는 작업을 찾아보세요. 다음 세 가지 조건이 모두 충족된다면, 해당 작업은 스킬로 만들 준비가 된 것입니다:

AI에 동일한 음성이나 형식 규칙을 적어도 세 번 이상 적용한 적이 있습니다.

입력값은 변하지만 구조는 고정됩니다

서면으로 작성된 체크리스트는 신입 사원에게 작업 방법을 가르쳐 줄 수 있습니다

광고 문안, 캠페인 브리프, 뉴스레터는 매번 일괄 처리할 때마다 형식과 규칙이 일관되므로 이 세 가지 기준을 모두 충족합니다. 반면 포지셔닝 전략은 매번 의사결정에 따라 모양이 달라지기 때문에 체크리스트 테스트를 통과하지 못합니다. 반복적인 업무는 스킬로 이전되고, 판단은 팀에게 남게 됩니다.

2단계: SKILL.md 파일 작성하기

폴더를 생성하고 SKILL.md 파일을 하나 추가하세요. 이 파일은 다음 세 부분으로 구성됩니다:

이름: 스킬에 브랜드명-광고문안 과 같이 짧고 구체적인 라벨을 지정하세요.

설명: 트리거를 한 문장으로 명시하세요. 예: 사용자가 브랜드의 어조로 광고 문구, 이메일 또는 랜딩 페이지 문구를 작성하거나 업데이트해 달라고 요청할 때 사용

지침: 프론트매터 아래에 규칙을 쉬운 말로 작성하세요.

설명에 가장 많은 노력을 기울이세요. 설명 하나만으로도 스킬이 활성화될지 여부가 결정되기 때문입니다. 팀이 실제 요청 시 입력하는 문구를 그대로 사용해 작성하세요. 예를 들어, 여러분이 ‘광고 문안’을 작성하는 동안 팀원이 ‘RSA 갱신’을 요청한다면, 설명에는 두 가지 모두를 포함해야 합니다.

3단계: 브랜드 맥락 추가하기

다운로드한 스킬에는 일반적인 규칙이 포함되어 있으며, 이러한 일반적인 규칙은 여러분이 스킬을 통해 피하고자 했던 평범한 문구를 만들어 냅니다. 이를 오직 여러분의 팀만이 보유한 자료로 대체하세요:

‘2인칭으로 작성하라’와 같이 명령어 형식으로 작성된 어조 규칙

브랜드가 절대 사용하지 않는 단어, 문구, 주장 목록

최고의 카피가 사용하는 언어로 표현된 귀사의 값 제안

브랜드의 목소리를 잘 담아낸 게시물 2~3개

기억에 의존해 요약하기보다는 실제 스타일 가이드에서 직접 내용을 복사해 붙여넣기하세요. 요약본은 기억에 남는 규칙만 담고 세부 사항은 빠지기 마련인데, 바로 그 세부 사항들이 브랜드만의 목소리를 만들어내는 핵심입니다.

전문가 팁: 단일 브랜드를 관리하는 경우, 스킬에 브랜드의 목소리를 반영하세요. 여러 브랜드를 관리하는 경우, 스킬은 일반적인 형태로 유지하고 브랜드 관련 정보는 클로드 프로젝트에 로드하여 하나의 스킬로 모든 브랜드를 지원하도록 하세요.

4단계: 긴 파일을 분할하기

스킬은 수정 사항을 반영할수록 발전하지만, SKILL.md 파일이 한 화면을 넘어가면 모든 것이 느려집니다. 파일이 그 정도 길이에 도달하면, 서로 연결된 부분으로 나누세요:

SKILL.md 파일에는 트리거, 핵심 규칙, 그리고 다른 요소들과 연결된 정보가 담겨 있습니다.

references/style-guide.md 파일에는 전체적인 어조와 형식 관련 세부 사항이 담겨 있습니다.

references/product-facts.md 파일에는 검증된 주장, 가격 및 기능 설명이 포함되어 있습니다.

references/예시.md 파일에는 자산 유형별로 분류된, 과거에 작성한 가장 뛰어난 카피들이 저장되어 있습니다.

Claude는 작업에 필요한 만큼만 참조된 파일을 열어봅니다. 광고 문안 요청 시 문자 수 규칙만 불러오고 가격표는 건너뛰기 때문에, 스킬이 아무리 많은 지식을 담고 있더라도 처리 속도는 항상 빠릅니다.

5단계: 실제 브리프를 바탕으로 테스트하기

세부 사항이 누락되고 마감 기한의 압박이 그대로 남아 있는 미완성 캠페인 요청에 스킬을 적용해 보세요. 완벽하게 정리된 샘플은 부족한 부분을 가려버리지만, 실제 브리프는 개선할 여지를 드러내줍니다.

다음 두 가지 유형의 실패 사례에 유의하세요:

스킬이 활성화되지 않았습니다. 이는 설명에 사용자가 입력한 문구가 포함되지 않았음을 의미합니다. 설명을 더 폭넓게 작성하고, 인식에 실패한 요청 문구를 추가해 보세요.

스킬이 활성화되었지만 음성이 어긋났습니다. 이는 지침에 누락된 부분이 있음을 의미합니다. 음성이 어긋난 원인을 구체적으로 명시한 규칙을 추가해 주세요.

진단을 할 때는 이 두 가지를 구분하세요. 문제가 설명에 있는 상황에서 해결 방법을 수정하면 한 라운드를 낭비하게 되고, 그 반대의 경우라면 두 라운드를 낭비하게 됩니다.

6단계: 수정 사항을 다시 반영하기

스킬은 사용함에 따라 향상되며, 이 과정의 반복 주기는 짧습니다. 출력 결과가 브랜드 정체성과 어긋날 경우, 클로드에게 무엇이 잘못되었는지 알려주고, 초안을 직접 수정한 다음, 그 수정 내용을 스킬이나 예시에 반영하세요.

각 라운드마다 여러분의 판단이 한 조각씩 파일에 반영됩니다. 다음 초안은 더욱 정교해진 논리를 바탕으로 시작되므로, 편집 작업과 임시 방편을 더욱 최소화할 수 있습니다.

팀 전체에 마케팅 스킬을 공유하는 방법

마케팅 팀은 클로드 스킬을 세 가지 방법으로 공유할 수 있습니다. 압축된 스킬 폴더를 직접 전송하거나, 클로드의 팀(Team) 및 엔터프라이즈 플랜(Enterprise Plan)에 포함된 내장 공유 기능을 이용하거나, 공유된 GitHub 저장소를 통해 공유할 수 있습니다.

직접 전송 방식은 외부 파트너에게 적합하고, 내장 공유 기능은 사내 팀에 적합하며, GitHub는 검토 및 버전 이력이 필요한 라이브러리에 적합합니다. 결정적인 요소는 브랜드 라이브러리가 누구에게 필요한지와 변경 빈도입니다.

옵션 1: 압축하여 보내기

스킬은 폴더 형태이므로 압축하여 이메일이나 Slack으로 보낼 수 있습니다. 상대방이 이를 자신의 Claude 설정에 업로드하면, 어떤 플랜을 사용하든 상관없이 작동합니다.

스킬을 전송하려면:

컴퓨터에서 ‘Skill’ 폴더를 찾으세요. 이 폴더에는 반드시 SKILL.md 파일이 포함되어 있어야 합니다.

해당 스킬 폴더의 사이드바를 토글한 후 다운로드를 클릭하세요.

Claude Skills zip 폴더 다운로드 중

수신한 스킬을 업로드하려면:

Claude를 열고 설정 으로 이동하세요.

기능을 선택하고 ‘코드 실행 및 파일 생성’이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이 기능이 활성화되어 있지 않으면 스킬이 실행되지 않습니다.

Claude 스킬의 코드 실행 및 파일 생성 기능 토글(활성화/비활성화)

맞춤형 으로 이동한 다음, ‘스킬’을 선택하세요.

스킬 업로드를 선택한 후 zip 파일을 선택하세요.

Claude에 Skills 폴더 업로드하기

브랜드 보이스 스킬을 프리랜서나 대행사 파트너에게 맡길 때 이 경로를 사용하세요. 팀 내부에서는 이 경로를 피하는 것이 좋습니다. 보이스 가이드가 업데이트될 때마다 새로운 zip 파일이 생성되고, 새로 업로드해야 하며, 누가 현재 버전을 관리하는지 기록이 남지 않기 때문입니다. 캠페인, 슬로건, 제품 정보가 매달 바뀌기 때문에 마케팅 스킬은 다른 스킬보다 더 자주 변경됩니다. 따라서 업데이트 문제는 이 카테고리에서 다른 카테고리보다 더 심각하게 나타납니다.

옵션 2: Claude 내에서 공유하기 (팀 및 엔터프라이즈 플랜)

Claude는 Teams 및 엔터프라이즈 플랜에 공유 기능이 기본으로 제공됩니다. 특정 동료나 조직 전체와 스킬을 공유할 수 있으며, 소유자는 스킬을 모든 사용자에게 한 번에 배포할 수 있습니다.

누구든지 콘텐츠를 공유하기 전에, 조직 소유자가 해당 기능을 활성화해야 합니다:

조직 설정으로 이동한 후, ‘스킬’을 선택하세요.

‘코드 실행 및 파일 생성’을 켠 다음, 스킬 을 켜세요.

회원들이 서로 콘텐츠를 공유할 수 있도록 하려면, 동일한 섹션에서 공유 토글을 켜주세요. 기본적으로 공유 기능은 꺼져 있습니다.

직접 만든 스킬을 공유하려면:

맞춤형 으로 이동한 다음, ‘스킬’을 선택하세요.

직접 만든 스킬을 열고 공유 를 선택하세요.

이름이나 이메일 주소를 입력하거나, 조직 전체와 공유하세요.

스킬을 조직 전체에 배포하려면(소유자만 해당):

조직 설정으로 이동한 후 스킬 을 선택하세요.

‘조직 스킬’ 섹션에서 추가 를 선택한 후 zip 파일을 선택하세요.

이 스킬은 기본적으로 활성화되어 있어 모든 사용자에게 즉시 제공됩니다.

이는 사내 마케팅 팀에 가장 적합한 기본값입니다. 브랜드 보이스 스킬은 모든 마케터가 동일하게 운영해야 하는 필수 자산이며, 소유자 프로비저닝을 통해서만 업로드를 생략하거나 버전 관리에 뒤처지는 일이 발생하지 않습니다.

옵션 3: 공유 GitHub 저장소

각 스킬을 GitHub 저장소 내의 폴더로 저장하세요. GitHub 저장소는 모든 변경 사항을 추적하는 공유 프로젝트 폴더입니다. 팀원들은 동기화된 사본을 다운로드하여 전체 브랜드 라이브러리를 이용할 수 있으며, 변경 사항은 누구에게도 반영되기 전에 검토 절차를 거칩니다.

마케팅 팀은 검토 단계에 구체적인 역할을 부여합니다. 누군가 브랜드 보이스 스킬의 값(value props)을 업데이트하면, 변경 사항이 모든 마케터의 출력물로 배포되기 전에 다른 담당자가 이를 승인합니다. 다음 두 가지 규칙을 통해 라이브러리를 체계적으로 관리합니다:

모든 SKILL.md 파일 상단에 버전 번호(# Version: 1. 3)를 추가하고, 변경할 때마다 이 번호를 늘려가세요. 그래야 팀원들이 자신도 모르게 서로 다른 버전의 브랜드 보이스 가이드를 사용하는 일이 없도록 할 수 있습니다.

저장소를 비공개로 유지하세요. 마케팅 스킬에는 공개하고 싶지 않은 브랜드의 어조, 위치, 미공개 제품 정보가 포함되어 있습니다.

팀에서 여러 도구를 사용 중이거나, 브랜드 변경 시 승인 절차가 필요하거나, 이미 Claude Code를 사용하고 있다면 이 경로를 활용하세요.

어떤 것을 선택해야 할까요? 외부 파트너에게 스킬을 전달할 때는: zip 파일로 압축하세요. 사내 팀을 Teams 또는 엔터프라이즈 플랜으로 표준화할 때는: Claude 내에서 공유하세요. 검토 및 이력을 포함해 점점 커지는 브랜드 라이브러리를 관리할 때는: GitHub를 사용하세요. 한 가지 기능은 세 가지 경로 모두에 적용됩니다. 스킬은 조합이 가능하므로, Claude는 브랜드 목소리 스킬과 이메일 형식 스킬을 동일한 작업에 함께 불러올 수 있습니다. 따라서 라이브러리는 배포 방식에 관계없이 하나의 시스템처럼 작동합니다.

Claude를 활용해 가장 먼저 구축해야 할 4가지 마케팅 스킬

네 가지 클로드 스킬이 마케팅 팀의 반복적인 일 대부분을 처리해 줍니다: 브랜드 보이스 스킬, 광고 카피 스킬, 캠페인 브리프 스킬, 그리고 콘텐츠 재활용 스킬입니다.

각 스킬은 팀이 이미 매주 실행하고 있는 워크플로우에서 비롯됩니다. 또한 모든 스킬은 동일한 구조를 따릅니다. 즉, 트리거 설명이 포함된 SKILL.md 파일과 브랜드의 깊이를 담아내는 참조 파일들로 구성됩니다.

다음은 각 스킬이 실제로 어떻게 적용되는지 보여주는 예시입니다.

1. 브랜드 목소리 스킬

마케팅용 Claude 스킬을 활용한 브랜드 목소리 예시

6명으로 구성된 팀이 광고, 이메일, 소셜 미디어용 카피를 제작하며, 모든 콘텐츠는 일관된 어조를 유지해야 합니다. 카피 요청이 접수되면 이 스킬이 실행되며, SKILL.md 파일에는 작업을 수행하는 네 가지 구성 요소가 포함되어 있습니다:

참고 자료: 브랜드의 목소리를 잘 담아낸 게시된 콘텐츠 2~3개를 연결된 예시 파일에 담아 제출해 주세요.

트리거 설명: 스킬을 활성화하는 문구로, 예를 들어 사용자가 브랜드의 고객 대상 문구를 작성하거나 편집할 때 사용 과 같은 내용입니다.

톤 규칙: 명령어 형태로 작성된 브랜드의 목소리: 화자, 문장 길이, 리듬

사용 금지 목록: 브랜드에서 절대 사용하지 않는 단어, 문구 및 주장

성공과 실패를 가르는 요소: 참조 문구입니다. Claude는 설명된 규칙을 따르는 것보다 예시를 더 정확하게 반영합니다. 어조를 나타내는 형용사는 포함되어 있지만 실제 샘플이 없는 스킬은 브랜드의 ‘진정한 목소리’가 아닌, 대략적인 모방만 제공할 뿐입니다. 이점: 여기에 소개된 다른 모든 스킬은 이 스킬을 레이어로 불러옵니다. 이 스킬을 먼저 구축하면, 이후에 추가되는 각 스킬은 음성을 다시 정의할 필요 없이 이를 상속받게 됩니다. 이는 나머지 라이브러리를 지탱하는 토대가 됩니다.

2. 광고 문안 스킬

클로드 스킬 광고 문구 예시

이제 몇 주마다 반응형 검색 광고를 갱신하는 퍼포먼스 마케터를 상상해 보세요. 캠페인 데이터와 키워드가 포함된 요청이 스킬을 트리거하면, 구성 요소들이 작업을 분담합니다:

문자 한도 규칙: 제목당 30문자, 설명당 90문자라는 엄격한 한도로, 출력 전에 확인됩니다.

각도 체크리스트: 혜택, 사회적 증명, CTA, 이의를 해소하는 헤드라인 등 모든 광고 세트에 필요한 요소들의 조합

금지된 주장: 법무팀의 승인을 받지 못한 제품 관련 진술로, 연결된 사실 자료 파일에 보관되어 있습니다.

내보내기 형식: 광고 플랫폼에서 요구하는 CSV 열 구조

성공과 실패를 가르는 요소: 문자 한도 적용을 반드시 지켜야 합니다. 30자를 단순한 권장 사항으로만 취급하는 스킬을 사용하면, 결국 수작업으로 헤드라인을 다듬어야 하므로 수작업이 다시 필요해집니다. 이점: 광고 제작 과정에서 가장 시간이 오래 걸리는 단계를 제거해 줍니다. 스킬에 한도와 각도가 설정되면, 빈 페이지에서 단 한 번의 작업만으로 검토 준비가 완료된 대본 전체를 완성할 수 있습니다. 물론 게시되기 전에는 여전히 사람이 모든 대본을 검토하고 승인해야 합니다.

3. 캠페인 브리프 스킬

캠페인 브리프 클로드 스킬 예시

다음으로, 막연한 아이디어를 이해관계자들에게 제시할 수 있는 브리프로 다듬어내는 마케팅 매니저를 예로 들어보겠습니다. 한 문장의 아이디어가 트리거가 되어 스킬이 작동하고, 나머지 과정은 시스템이 자동으로 처리합니다:

섹션 템플릿: 이해관계자들이 기대하는 제목들을 그들이 읽는 순서대로 정리한 것

필수 필드: 타깃 고객, 예산 항목, 성공 메트릭 등 어떤 브리핑에서도 빠질 수 없는 필수 필드들

자리 표시자 규칙: 알 수 없는 내용을 임의로 답을 지어내지 말고 개방형 질문으로 표시하라는 지침

이전 브리프: 연결된 파일에 포함된 두 가지 훌륭한 예시를 참고하여, 깊이와 어조가 이전에 승인된 내용과 일치하도록 하세요.

성공과 실패를 가르는 요소: 자리 표시자 규칙입니다. 이 규칙이 없으면 스킬은 빈 필드를 채우기 위해 임의의 답변을 만들어 냅니다. 그리고 실제처럼 보이는 임의의 예산 번호는, 누군가가 채워야 한다는 것을 알고 있는 빈 칸보다 더 나쁜 결과를 초래합니다. 이점: 이 방법은 시간을 가장 많이 절약해 줍니다. 대략적인 아이디어를 단 몇 분 만에 체계적이고 이해관계자들에게 바로 제시할 수 있는 브리프로 다듬을 수 있습니다. 또한, ‘자리 표시자 규칙’을 적용함으로써 아직 알려지지 않은 부분에 대해서는 솔직하게 드러낼 수 있습니다.

4. 콘텐츠 재활용 스킬

Claude 스킬 재활용 예시

마지막으로, 각 장문 콘텐츠를 일주일 분량의 채널 콘텐츠로 전환해 주는 콘텐츠 팀을 상상해 보세요. 하나의 블로그 게시물이나 웨비나 대본이 트리거가 되면, 구성 요소들이 모든 결과물을 정의합니다:

채널 형식: 뉴스레터 섹션이나 스레드와 같이 선택하는 구체적인 모양은 각각 길이 제한 규칙이 적용됩니다.

추출 규칙: 뉴스레터에 포함할 가장 뛰어난 통계치 등, 소스에서 어떤 정보를 추출할지 결정합니다.

채널별 음성 노트: 브랜드 목소리는 일관성을 유지하면서도 채널에 따라 어조가 어떻게 달라지는지

브랜드 보이스 스킬: 스킬은 동일한 작업 내에서 구성되므로 함께 로드됩니다.

성공과 실패를 가르는 핵심: 각 채널의 형식을 얼마나 구체적으로 명시하느냐에 달려 있습니다. “소셜 미디어 게시물을 몇 개 만들어 주세요”와 같은 모호한 요청은 막연한 결과물만 낳습니다. 스킬에 “링크드인 게시물 3개를 원하며, 각 게시물은 150단어 미만이고 원본 자료의 주장 하나씩을 바탕으로 작성해 주세요”라고 구체적으로 지시하면, 그대로 일정에 반영할 수 있는 콘텐츠를 얻을 수 있습니다. 장점: 이미 완료한 일의 효과를 배가시켜 주므로, 새로운 제작 비용을 들일 필요가 없습니다. 또한 구성의 중요성이 실제로 드러나는 부분이기도 합니다. 한 스킬은 어조를 유지하고, 다른 스킬은 구조를 재구성합니다.

ClickUp이 마케팅 워크플로우를 한 곳에서 운영하는 방법

ClickUp Brain에서 마케팅 캠페인 브리프 작성하기

ClickUp은 캠페인, 브리프, 팀이 이미 활동하고 있는 작업 공간 내에서 동일한 스킬 기능을 제공합니다. markdown 파일을 작성해 zip 파일로 배포하는 대신, AI에게 프로세스를 한 번만 가르쳐 주면 AI가 그 지식을 저장하여 팀원 모두가 활용할 수 있게 됩니다.

특히 마케팅 스킬에 효과적인 방법은 다음과 같습니다:

별도의 프롬프트 없이 워크플로우를 ClickUp Brain에 학습시키세요

ClickUp Brain의 전용 ‘스킬(Skills)’ 기능을 활용하세요. ‘다음 규칙과 형식을 따라 우리 브랜드의 어조로 광고 문안을 작성한다’와 같이 반복되는 워크플로우를 평이한 언어로 설명하기만 하면 됩니다. Brain이 해당 지침을 저장합니다.

다음에 팀원 중 누군가가 해당 작업을 요청하면, Brain은 동일한 방식으로 작업을 실행합니다. 누군가가 결과물을 수정하면, Brain은 향후 실행을 위해 그 수정 사항을 반영합니다. 이는 6단계와 동일한 반복 루프이지만, SKILL.md 파일을 직접 저자(author)로 작성할 필요는 없습니다.

또한, Claude와 달리 스킬 폴더 내에 연결된 참조 파일을 추가할 필요가 없습니다. 스타일 가이드, 제품 정보, 캠페인 브리프 등이 ClickUp Docs에 저장되어 있으므로, Brain은 콘텐츠를 생성할 때 이를 직접 참조합니다. 이를 통해 AI가 항상 최신 버전의 정보를 반영한다는 점을 확신할 수 있습니다. 포지셔닝이 변경되거나 광고 문구가 만료되더라도 폴더를 다시 배포할 필요가 없습니다.

브랜드 맥락을 슈퍼 에이전트에 제공하세요

슈퍼 에이전트(@멘션)를 태그하여 캠페인 카피나 브리프를 작성해 보세요. 슈퍼 에이전트는 자연어 빌더를 통해 지시사항, 트리거, 지식을 받아들이는 AI 팀원입니다.

ClickUp Docs의 스타일 가이드를 지정하기만 하면, 해당 가이드를 신뢰할 수 있는 정보원으로 삼아 캠페인 문구를 작성하거나 브리프를 생성합니다. 생성된 결과물은 워크플로우 내에서 소유자, 상태, 마감일이 지정된 작업으로 자동 생성됩니다. 채팅 창에 머물러 있다가 프로젝트 트래커로 복사되기를 기다리는 일이 없습니다.

이 비디오를 시청하여 첫 번째 슈퍼 에이전트를 구축해 보세요:

단일 작업 공간에서 Claude 및 기타 언어 모델에 액세스하세요

ClickUp Brain을 사용하면 별도의 구독 없이도 하나의 작업 공간에서 Claude, GPT, Gemini를 모두 이용할 수 있습니다. 모델을 직접 선택하거나 Brain이 작업에 따라 자동으로 선택하도록 할 수 있습니다. 즉, 캠페인을 관리하는 바로 그 장소에서 독립형 스킬을 구동하는 것과 동일한 Claude 추론 기능을 다른 모델들과 함께 사용할 수 있습니다.

모든 워크플로우를 한 곳에서 관리하세요

AI를 넘어, 마케팅 팀을 위한 ClickUp은 동일한 작업 공간에서 마케팅의 운영 측면을 처리합니다.

100개 이상의 사전 구축된 자동화 기능을 통해 콘텐츠 일정 관리, 승인 및 업무 인계를 자동화하세요.

실시간으로 업데이트되는 ClickUp 대시보드 에서 50가지 이상의 카드 유형에 걸쳐 캠페인 KPI를 추적하세요.

ClickUp 양식을 사용하여 크리에이티브 요청을 수집하고 적절한 워크플로우로 전달하세요.

HubSpot, Slack, Figma, Google Drive 등 평소 사용하는 모든 tool과 연동하여, 스킬이 작동하는 데 필요한 데이터가 지속적으로 연결되도록 하세요.

솔직한 한계점. Brain은 ClickUp 작업 공간 내에서 작동하도록 설계되었습니다. claude.ai, API, Claude Code를 동시에 실행하는 맞춤형 스크립트가 포함된 휴대용 스킬이 필요한 경우, ClickUp 외부에서 이를 구축하고 관리하는 것이 더 나을 수 있습니다. 적합한 대상. 마케팅 팀이 이미 하나의 작업 공간에서 캠페인, 콘텐츠 달력, 협업 조정을 관리하고 있는 경우, 또는 Claude의 스킬과 다른 곳의 프로젝트 트래커 사이에서 맥락을 분산 관리하는 것을 중단하고 싶은 경우에 ClickUp이 가장 적합합니다.

이러한 통합이 실제로 어떻게 구현되는지 살펴보겠습니다. 한 명의 마케팅 매니저가 하나의 작업 공간에서 캠페인, 브리프, AI 워크플로우를 모두 관리하는 모습입니다:

마케팅 스킬에서 흔히 저지르는 실수 (그리고 해결 방법)

대부분의 마케팅 스킬이 기대에 미치지 못하는 데에는 여섯 가지 실수가 원인이 됩니다: 설명이 중복되는 경우, 규칙과 모순되는 예시, 모든 곳에 브랜드명을 명시하지 않은 경우, 유효 기간이 지난 제품 정보, 모든 것을 금지하는 규칙 세트, 그리고 한 사람의 표현 방식만으로 테스트를 진행하는 경우입니다.

각 기회를 파악하고 성사시키는 방법은 다음과 같습니다.

두 개의 스킬이 동일한 요청을 처리하려고 합니다. 브랜드 목소리 스킬을 만든 다음 이메일 문안 스킬을 만들었는데, 두 스킬의 설명 모두 ‘이메일’을 멘션하고 있습니다. 이제 Claude는 어느 스킬이 해당 작업을 담당해야 하는지 구분할 수 없게 되어, 처리 순서가 매일 달라지고, 이에 따라 품질도 들쑥날쑥해집니다.

수정 사항: 각 스킬에 고유한 영역을 부여하세요. 음성 스킬이 모든 고객 대응 문구를 담당하게 하고, 이메일 스킬이 이메일 구조, 발송 순서, 제목 줄을 담당하게 하세요. 지침에 해당 스킬이 음성 스킬을 대체하는 것이 아니라 함께 작동한다는 노트를 추가하세요.

규칙과 예시가 서로 상충할 때는 예시가 우선합니다. SKILL.md 파일에서는 느낌표를 사용할 수 없도록 제한하고 있지만, 예시로 붙여넣기한 실제 캠페인에는 느낌표가 두 개나 사용되었습니다. 클로드는 사용자가 설명하는 내용보다 보여주는 내용을 더 중요하게 여기기 때문에, 금지된 습관이 계속해서 재현되고 있습니다.

수정 사항: 예시를 묶어 제공하기 전에 모든 예시가 규칙을 준수하는지 확인하세요. 각 예시는 규칙을 따르거나, ‘느낌표 사용 금지’ 규칙이 제정되기 전의 예시임을 알리는 한 줄의 노트를 포함해야 합니다. 이렇게 하면 모순된 내용을 학습의 기회로 전환할 수 있습니다.

스킬이 ‘우리’라고 표현하면, 파트너가 이를 사용할 때 오류가 발생합니다. ‘우리 제품’이나 ‘우리의 어조’와 같은 표현은 사내 단일 팀에서는 문제없이 작동합니다. 하지만 세 클라이언트를 동시에 관리하는 대행사에 스킬을 전달하면, 클로드는 ‘우리’가 어느 브랜드를 지칭하는지 알 방법이 없습니다.

수정 사항: 모든 곳에 브랜드 이름을 명시하여 브랜드 고유의 어조로 읽히도록 하세요. 내부적으로는 추가 비용이 들지 않으며, 프리랜서나 대행사로 작업이 넘어가더라도 스킬의 정체성을 명확하게 유지할 수 있습니다.

제품 정보는 추가되었다가 유효 기간이 만료됩니다. 누군가가 3월에 가격과 기능 설명을 하드코딩해 놓습니다. 6월에 가격이 변경되었음에도, 스킬은 여전히 모든 초안에 예전 번호를 완벽한 브랜드 어조로 계속 삽입합니다. 이는 정보가 아예 없는 것보다 더 심각한 문제입니다. 왜냐하면 오류가 이미 사전 승인된 상태로 전달되기 때문입니다.

수정 사항: 사실과 어조를 분리하세요. 안정적인 어조 규칙은 SKILL.md 파일에 남기고, 변동성이 큰 사실은 상단에 소유자와 검토 날짜가 명시된 별도의 제품 사실 파일로 옮기세요. 이렇게 하면 누구나 한눈에 기한이 지났는지 확인할 수 있습니다.

모든 규칙은 ‘하지 말아야 할 것’으로만 구성되어 있으므로, 클로드는 피해야 할 것은 알지만 무엇을 해야 할지는 모릅니다. 금지된 단어 20개만으로 구성되고 긍정적인 지침이 전혀 없는 스킬은 클로드를 평범한 중간 지점으로만 몰아넣을 뿐입니다. 이는 여러분이 없애고자 하는 바로 그 ‘단조로움’으로 이어지게 됩니다.

수정 사항: 금지된 표현마다 대체 표현을 지정하세요. 단순히 ‘leverage’를 삭제하는 대신, ‘use’를 사용하도록 지시하세요. 단순히 과대광고를 피하라고 요청하는 대신, 구체적인 번호를 제시하고 그 번호로 주장을 뒷받침하도록 지시하세요. ‘하지 말아야 할 것’보다 ‘해야 할 것’을 더 많이 제시하는 것을 목표로 하세요.

이 스킬은 빌더의 문구만을 대상으로 테스트되었으며, 다른 사람의 문구는 테스트되지 않았습니다. 저자가 광고 문안을 수정해 달라고 요청하면 매번 트리거됩니다. 팀원이 RSA 변형 문구를 생성해 달라고 요청하면 아무것도 로드되지 않습니다. 위험 요소: Claude는 실수를 하지 않습니다. 단지 일반적인 답변만 제공할 뿐이므로, 팀원은 귀사의 규칙이 전혀 적용되지 않은 그럴듯한 초안을 받게 됩니다.

수정 사항: 정식 출시 전에, 채팅 기록에서 팀원들이 실제로 사용한 요청 문구를 일주일 분량으로 추출하여 설명을 모두 대조해 테스트해 보세요. 그런 다음 지침에 ‘지시어’를 추가하세요. 예를 들어, 모든 초안의 첫 줄에 자산 유형과 채널을 기재하도록 하는 식입니다. 이렇게 하면 지시어가 누락된 경우 스킬이 로드되지 않았음을 즉시 파악할 수 있습니다.

스킬 하나부터 시작하여 레포지토리를 구축해 보세요

Claude 스킬은 AI가 브랜드에 대해 알고 있는 내용을 변화시킵니다. 스킬이 없다면 모든 모델은 동일한 훈련 데이터를 기반으로 글을 작성하여 평범한 결과물만 내놓게 됩니다. 하지만 스킬을 사용하기 시작하면 모델은 매번 맞춤형 브랜드 목소리, 규칙, 근거를 바탕으로 글을 작성하게 됩니다.

대부분의 팀이 저지르는 실수는 일반적인 스킬 팩을 다운로드한 뒤 더 나은 결과를 기대하는 것입니다. 이는 그저 평범한 결과물 하나를 또 다른 평범한 결과물로 대체할 뿐입니다. 진정한 가치는 에디터가 고수하는 어조, 실제 사례 연구, 검증된 콘텐츠 구조 등 여러분의 독자적인 판단을 스킬에 반영할 때 비로소 드러납니다.

가장 자주 제작하는 하나의 자산부터 시작하세요. 브랜드의 목소리를 하나의 스킬에 담아보세요. 실제 브리프를 바탕으로 테스트해 보세요. 어긋나는 부분을 수정하고, 계속해서 다듬어 나가세요. 스킬은 초기 상태로 되돌리는 대신 수정 사항을 누적해 나가기 때문에, 반복할 때마다 더욱 정교해집니다.

첫날부터 AI, 브랜드 지식, 캠페인을 한곳에서 관리하고 싶다면, ClickUp을 무료로 시작해 보세요.

마케팅용 Claude 스킬에 관한 자주 묻는 질문

코드 없이 Claude 스킬을 만드는 방법은 무엇인가요?

코딩 없이 Claude 스킬을 만들려면, SKILL.md 파일 하나로 구성된 폴더를 생성하고, 이름과 트리거에 초점을 맞춘 설명이 포함된 YAML 프론트매터를 추가하세요. 그런 다음, 평이한 언어로 지침을 작성하세요. 실제 브랜드의 목소리와 두세 가지 예시 자산을 반영하여 스킬을 구성하세요. 마지막으로, 실제 브리프를 통해 테스트하고, 브랜드 목소리가 어긋나는 부분을 다듬으세요.

GitHub에 있는 커뮤니티 제작 Claude 마케팅 스킬을 설치해 볼 가치가 있을까요?

GitHub에 있는 커뮤니티의 Claude 마케팅 스킬은 참고용 패턴으로 유용합니다. 하지만 이를 무분별하게 설치하면, 각 스킬이 귀사의 브랜드가 아닌 타인의 판단을 반영하고 있기 때문에 평범한 콘텐츠가 생성되기 쉽습니다. anthropics/skills와 같은 공개 리포지토리는 SKILL.md 파일의 구조를 보여줍니다. 스킬을 구축하기 전에 이를 살펴보는 것이 좋습니다. 더 현명한 방법은 내용이 아닌 구조를 차용하는 것입니다. 귀사의 고유한 목소리, ICP, 사용 금지 문구가 담긴 스킬을 직접 구축하세요.

스킬에 포함된 브랜드의 독점 데이터를 개인으로 유지할 수 있나요?

네, 스킬 내의 독점적인 브랜드 데이터는 개인으로 유지할 수 있습니다. 스킬은 귀하가 관리하는 파일 모음이기 때문에, 음성 규칙, 위치, 미공개 제품 정보는 귀하의 작업 공간이나 저장소에 안전하게 보관됩니다. 팀 및 엔터프라이즈 플랜에서는 소유자가 스킬을 누구와 공유할지 관리할 수 있습니다. 라이브러리를 개인 GitHub 레포지토리에 보관하면 내부적으로만 관리할 수 있을 뿐만 아니라 검토 이력도 남게 됩니다.

클로드(Claude)가 마케팅에 가장 적합한 AI일까요?

마케팅에 가장 적합한 AI는 단 하나만 있는 것이 아닙니다. 어떤 AI가 적합한지는 일에 따라 달라집니다. Claude는 캠페인 데이터에 대한 강력한 추론 능력과 브랜드 가이드 전체를 담을 수 있는 긴 컨텍스트 덕분에 마케팅 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 에이전트 스킬(Agent Skills) 지원과 Google Ads, HubSpot 같은 도구와의 MCP 연결 기능도 큰 도움이 됩니다. 가장 큰 차별화 요소는 대개 모델 자체가 아니라, 브랜드 지식과 일이 같은 공간에 통합되어 있는지 여부입니다.

마케팅에는 어떤 Claude 모델을 사용해야 할까요?

음성 관련 작업(카피, 브리프, 장문 콘텐츠)에는 플랜에서 제공하는 가장 성능이 뛰어난 모델을 사용하세요. 긴 문서 전반에 걸쳐 브랜드의 맥락과 리듬을 가장 잘 유지해 주기 때문입니다. 대량 제목 변형과 같이 빠르고, 처리량이 많으며, 위험 부담이 낮은 작업에는 성능이 다소 낮은 모델도 충분합니다. 스킬은 모든 모델에서 동일하게 작동하므로, 모델 선택은 스킬의 실행 여부가 아니라 품질과 비용에 영향을 미칩니다.

Claude 스킬과 맞춤형 GPT의 차이점은 무엇인가요?

둘 다 재사용 가능한 지침을 포함하고 있습니다. 하지만 클로드 스킬은 특정 시나리오에서만 로드됩니다. 즉, 작업이 해당 설명과 일치할 때만 로드되며, 스크립트와 여러 참조 파일을 묶어 제공할 수 있고, 클로드.ai, API, 클로드 코드(Claude Code) 등 개방형 표준 환경에서 실행됩니다. 반면 맞춤형 GPT는 OpenAI 생태계 내에서만 작동하며, 단일 지침 세트를 통해 구성됩니다. 마케팅 팀의 관점에서 볼 때, 클로드 스킬의 실질적인 장점은 이식성과 전체 스타일 가이드를 연결된 첨부 파일로 첨부할 수 있는 능력입니다.

스킬은 어떤 Claude 플랜에서 사용할 수 있나요?

스킬은 코드 실행 및 파일 생성 기능이 활성화된 상태라면 Free, Pro, Max, Team, 엔터프라이즈 플랜에서 모두 실행할 수 있습니다. 소유자가 하나의 스킬을 전체 조직에 배포하는 내장 공유 기능은 Team 및 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다. 다른 플랜의 경우, 폴더를 압축하여 전송하는 방식으로 공유해야 합니다.