ClickUp에서 슈퍼 AI 에이전트로 AI 이사회 구축하는 방법

슬림한 서비스 또는 소프트웨어 팀을 이끌고 있다면 이런 패턴을 잘 알 것입니다. 스프린트 보드는 가득 차 있고, 클라이언트 실험은 반쯤 진행된 상태이며, 모든 '간단한 질문'이 어찌어찌 당신에게로 넘어옵니다. 그러다 가장 안 좋은 순간에 중요한 클라이언트 이메일이 도착하죠.

저에게는 그 순간이 새해 첫날 찾아왔습니다.

거의 확실한 재계약으로 여겼던 클라이언트가 이렇게 연락해 왔습니다. "일단 중단하겠습니다. 초과 사용분에 대한 청구서를 보내주세요. 업무를 정리해 나가도록 합시다."

과거에는 주말 내내 빈 커서를 응시하며 모든 함의를 곱씹었을 겁니다. 수익 영향, 납품 위험, 팀 용량, 관계 유지까지. 이번에는 우리가 AI 이사회라 부르는 시스템에 상황을 맡겼습니다. 작업 공간에서 임명된 임원진처럼 행동하는 소규모 ClickUp 슈퍼 에이전트 명단입니다.

대부분의 팀은 이미 데이터로 가득 찬 도구를 보유하고 있습니다. 그들이 갖추지 못한 것은 예상치 못한 전환을 차분하고 체계적인 플랜으로 전환해 주는 신뢰할 수 있는 AI 관리 계층입니다.

소개: 하이브리드 헬릭스 컨설팅 CEO이자 ClickUp 전문가

저는 앤드류입니다. ClickUp Verified Consultant로서, 저는 슬림한 소프트웨어 팀을 위한 AI 기반 관리 시스템을 설계합니다. 제 회사인 Hybrid Helix Consulting은 팀이 기존 도구를 더 효과적으로 활용할 수 있도록 컨설팅과 생산성 코칭을 제공합니다.

이 글에서는 ClickUp 내에서 AI 이사회를 구축한 구체적인 방법과, 실제 클라이언트사의 사업 방향 전환을 처리하면서도 휴일 주말을 희생하지 않고 클라이언트 관계도 유지한 사례를 소개합니다.

린 팀이 AI 보드를 필요로 하는 이유

창업자나 단독 리더로서 여러분은 거의 항상 모든 것의 중추 역할을 하게 됩니다. 모든 상급 보고, 모든 결정, 모든 "이 상황에서 어떻게 해야 할까?"라는 질문이 여러분의 머릿속을 거칩니다.

정보로 가득한 도구가 너무 많습니다. 스프린트 보드, 댓글, 문서, 티켓, 수많은 이메일이 있지만, 그 모든 것은 이야기의 일부 조각만을 담고 있을 뿐입니다. 그리고 그 어느 것도 여러분이 다음에 무엇을 해야 할지 결정하는 데 도움을 주지 않습니다. 이것이 바로 업무 산재 현상입니다. 그리고 여러분이 지쳐버리는 이유이기도 합니다.

문제는 상황을 파악하고 맥락을 설정하여 원시적인 잡음이 아닌 체계적인 결정을 제시할 수 있는 통합 시스템이 부재하다는 점입니다. 바로 이 공백을 메우기 위해 저희 AI 이사회가 설계되었습니다.

👀 알고 계셨나요? CEO의 61%가 이미 적극적으로 AI 에이전트를 도입 중입니다. 또한 대규모로 적용할 플랜이 있습니다.

왜 우리는 ClickUp 내부에 AI 보드를 구축했을까요?

AI 보드는 파악할 수 있는 맥락만큼만 효과적이기 때문입니다.

대부분의 AI 도구는 업무의 외부에서 작동합니다. 문서를 요약하거나 이메일을 재작성하거나 질문에 답하는 식으로 독립적으로 작동하죠. 하지만 이러한 도구들은 결정 사항이 작업, 타임라인, 대화, 실행 과정 전반에 걸쳐 어떻게 연결되는지 파악하지 못합니다. 바로 이 때문에 업무 분산 현상이 지속되는 것입니다. 맥락은 조각난 채로 남아 있고, 리더들은 여전히 스스로 이야기를 이어붙여야 하는 상황에 처합니다.

ClickUp은 차별화된 방식으로 작동합니다. 작업, 문서, 채팅, 스프린트 계획, 의사 결정이 한데 어우러진 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 이러한 통합은 AI가 단일 자료가 아닌 전체 상황을 파악할 수 있게 해주기 때문에 중요합니다.

ClickUp과의 융합

ClickUp 내부에 AI 이사를 구축할 때, 우리는 이미 연결된 일 위에 관리 계층을 추가했습니다. 슈퍼 에이전트는 활성 대화를 읽고, 진행 중인 사항을 파악하며, 과거 결정을 참조하고, 동일한 시스템에 다시 기록할 수 있습니다. 이를 통해 도구 간 전환 없이도 작업을 생성하고, 스프린트를 구성하며, 교훈을 포착할 수 있습니다.

다시 말해, ClickUp은 AI가 맥락 속에서 사고할 수 있는 공간을 제공합니다 . AI가 전체 시스템을 파악할 수 있게 되면, 더 이상 챗봇처럼 행동하지 않고 이사회처럼 행동하기 시작합니다.

생산성의 미래는 모든 업무 맥락과 참여를 AI가 주변 환경처럼 작동하는 단일 공간으로 통합하는 데 있습니다. 주변형 AI는 맥락과 참여를 활용해 명시적 프롬프트 없이도 사용자의 필요를 예측하고 통찰력을 제공하며 가치를 전달함으로써 사용자의 삶에 자연스럽게 녹아듭니다. 이것이 바로 일의 미래입니다.

생산성의 미래는 모든 업무 맥락과 참여를 AI가 주변 환경처럼 작동하는 단일 공간으로 통합하는 데 있습니다. 주변형 AI는 맥락과 참여를 활용해 명시적 프롬프트 없이도 사용자의 필요를 예측하고 통찰력을 제공하며 가치를 전달함으로써 사용자의 삶에 자연스럽게 녹아듭니다. 이것이 바로 일의 미래입니다.

ClickUp에서 AI 이사회가 실제로 어떤 모습인지 살펴보세요

저희 AI 보드는 단일 보조 도구나 영리한 프롬프트가 아닙니다. 소규모의 슈퍼 에이전트 팀으로, 각자 명확한 권한을 부여받아 ClickUp 내에서 운영되며 인간 팀과 동일한 맥락에 접근할 수 있습니다.

이 설정의 핵심은 각 클라이언트별로 트라이아지 컨텍스트 지도라 부르는 것입니다.

트라이아지 컨텍스트 지도가 모든 것을 연결하는 방식

상단에는 활성 작업 컨텍스트를 종합한 지도가 표시됩니다:

최근 이메일 및 클라이언트 메시지

회의록 및 채팅 스레드

진행 중인 작업에 대한 코멘트

하단에는 보다 안정적인 지식 기반이 자리 잡고 있습니다:

지금까지 구축된 내용의 문서화

GitHub 문제 및 풀 리퀘스트

과거 스프린트 플랜 및 로드맵

팀이 습득한 지식의 '지능 아카이브'

중심에는 이 맥락을 활용하는 방법을 아는 슈퍼 에이전트 이사 명단이 자리합니다.

AI 이사회에는 누가 참여하나요?

현재 당사 AI 보드는 다음과 같은 구성원으로 이루어져 있습니다:

성장 이사 : 매출 창출 기회, 계약 갱신, 중대한 거래 결정을 주도합니다.

운영 및 생산 지원 이사 : ClickUp 스페이스 전반의 업무량, 용량 및 생산 위험을 감시합니다.

클라이언트 프로젝트 관리 슈퍼 에이전트 : 클라이언트 프로젝트 컨텍스트 내에 상주하며 모든 체크리스트, 스프린트, 진행 중인 항목을 파악합니다.

클라이언트 스프린트 플래너 : 변화 속에서도 클라이언트의 ClickUp 엔진을 안정화시키기 위해 스프린트를 재구성합니다.

정보 담당 이사 : 원시적인 맥락을 인간이 쉽게 이해할 수 있는 간결한 브리핑으로 전환합니다.

클라이언트 레슨 디렉터: 팀이 습득한 교훈을 기록하여 향후 거래를 더 현명하게 진행합니다

각 이사는 특정 역할, 정의된 입력값, 명확한 출력값을 갖습니다. 따라서 이들은 ClickUp 내부의 소규모 경영진처럼 행동하며, 무관한 자동화 기능들의 집합체가 아닙니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 12%는 AI 에이전트 설정이나 도구 연결이 어렵다고 답했으며, 13%는 에이전트로 간단한 작업조차 수행하는 데 단계가 너무 많다고 응답했습니다. 데이터는 수동으로 입력해야 하며, 권한은 재정의해야 하고, 모든 워크플로우는 시간이 지남에 따라 끊어지거나 흐트러질 수 있는 일련의 통합에 의존성을 가지고 있습니다. 좋은 소식? ClickUp의 슈퍼 에이전트를 작업, 문서, 채팅 또는 회의에 '연결'할 필요가 없습니다. 이들은 다른 인간 동료와 동일한 오브젝트, 권한 및 워크플로우를 사용하여 ClickUp 작업 공간에 기본적으로 내장되어 있습니다. 통합, 접근 제어 및 컨텍스트가 기본적으로 작업 공간에서 상속되므로 에이전트는 별도의 맞춤형 설정 없이도 도구 전반에서 즉시 작동할 수 있습니다. 에이전트를 처음부터 구성하는 번거로움은 이제 그만!

AI 보드(AI 이사회)가 고위험 클라이언트 전환을 처리하는 방법

다시 그 새해 첫날 이메일로 돌아가 보겠습니다.

오후 4시 59분. 재계약이 '확실해 보였던' 클라이언트가 서비스를 일시 중단하고 업무를 정리하고 싶다는 연락을 보냅니다. 트리거는 단순합니다—당신이 성사될 것으로 예상했던 계약을 클라이언트가 거절했기 때문이죠. 하지만 상황은 복잡합니다.

저는 세 가지 상충되는 목표를 가지고 있었습니다:

관계를 보호하고 클라이언트의 비즈니스 맥락을 존중하세요

단일 이메일에 기반한 성급하고 감정적인 결정을 내리지 마세요

휴일 연휴 동안 가족과 함께하는 시간을 보호하세요

그래서 바로 내 받은 편지함으로 달려들지 않고, AI 이사회가 먼저 전개되는 상황을 검토하도록 합니다.

🔑 핵심 요점: 중요한 이메일이 도착하면, 보드가 즉시 활성화되어 구조화된 의사결정 프레임워크로 전환합니다. 제가 빈 커서를 응시할 필요조차 없도록 말이죠.

1단계: 성장 이사는 위협적인 이메일을 체계적인 의사결정으로 재구성합니다

가장 먼저 응답하는 에이전트는 성장 이사입니다.

이 에이전트는 다음과 같이 통합했습니다:

수신 이메일

최근 노트 및 체크인

서명된 계약서 및 청구서

해당 클라이언트와 연결된 모든 공개 기회 또는 체험판

게임 체인저는? 지원 티켓으로 처리하는 대신, 성장 이사는 이를 충성도 결정의 순간으로 인식했습니다.

배경에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다:

전환을 위한 전용 거래 작업 생성하여 일반 지원 업무에 묻히지 않도록 했습니다. 일을 정확히 태그 처리하여 내 결정 후보 목록에 표시되도록 했습니다 신중하게 대응하기 위한 3단계 플랜을 수립했습니다: 실제로 제공할 내용을 결정 명확하고 전문적인 전환 이메일을 발송 클라이언트가 동의할 경우, 전환을 깔끔하게 이행 실제로 무엇을 제공할지 결정하세요 명확하고 전문적인 사업 전환 이메일을 보내세요 클라이언트가 승낙하면, 전환을 깔끔하게 실행하세요

실제로 무엇을 제공할지 결정하세요

명확하고 전문적인 사업 전환 이메일을 보내세요

클라이언트가 승낙하면, 전환을 깔끔하게 실행하세요

동시에 정보 담당 이사가 참여하여 전체 클라이언트 이력을 훑어보며 실제 상황을 설명했습니다:

클라이언트는 구축된 ClickUp '엔진'과 애자일 관리 시스템을 매우 만족해했습니다.

그들은 새해를 맞아 현금 보존 모드 에 진입하고 있었다

문제는 시스템 자체가 아니라 리테이너였습니다.

그 재구성이 모든 것을 바꿨습니다. 일시 정지를 거부하기보다는, 보드는 전문적인 퇴출과 함께 자체 이주 및 자율 관리 경로를 제안했습니다. 이는 클라이언트가 선호하는 엔진과 관행을 유지하면서도 지속적인 서비스 비용을 절감하는 데 도움이 될 것입니다.

🔑 핵심 요점: 성장 이사(Growth Director)와 인텔리전스 이사(Intelligence Director)가 충격적인 이메일을 단 몇 분 만에 차분한 3단계 전환 플랜으로 바꿔줍니다.

2단계: 운영, 프로젝트 관리, 스프린트로 중단되기 전에 전달을 보호하기

상위 플랜이 모양을 갖추자, 나머지 보드 구성원들이 진행 중인 일을 보호하기 위해 개입했습니다.

운영 및 생산 지원 이사는 ClickUp 스페이스의 모든 활성 업무량을 살펴보며 물었습니다:

이 클라이언트를 정리하면 무엇이 무너지나요?

어디에서 용량을 보호하거나 다른 스프린트를 조정해야 할까요?

클라이언트가 이전 제안을 수락할 경우, 우리의 생산성과 용량에는 어떤 영향이 있을까요?

이것은 파급 효과를 드러냈습니다. 따라서 팀은 이 프로젝트를 '구하려는' 과정에서 다른 프로젝트에 우연히 과부하를 주지 않도록 했습니다.

클라이언트 프로젝트 관리 슈퍼 에이전트는 클라이언트 자체 프로젝트 컨텍스트 내에 존재합니다. 이 에이전트는 다음을 이해합니다:

진행 중인 모든 체크리스트, 스프린트, 서비스 항목

GitHub 문제 및 풀 리퀘스트로 이어지는 의존성

어떤 실험이 활성화되었고 어떤 실험이 보류되었는가

이후 깔끔하고 완료 가능한 인수인계 플랜을 구상하기 시작했습니다. 이를 통해 클라이언트는 항상 어떤 작업이 완료되고, 어떤 작업이 일시 중지되며, 그들의 ClickUp 엔진이 어떤 상태로 남게 될지 항상 파악할 수 있게 되었습니다.

마지막으로, 클라이언트 스프린트 플래너가 다음 스프린트를 안정화 스프린트로 재구성했습니다:

시스템의 신뢰성을 유지하는 핵심 일을 완료하세요

가치도가 낮은 실험은 보류하여 로드맵의 일관성을 유지하세요

클라이언트가 향후 몇 주간 에이전시 없이도 따라갈 수 있는 단기 개발 로드맵을 준비하세요.

🔑 핵심 요점: 이사회와 백로그를 뒤적거리며 허둥대지 않고, 제 AI 이사회가 무엇을 완료하고 무엇을 중단하며 시스템을 최상의 상태로 유지할지 AI가 정리한 명확한 보기를 제공했습니다.

3단계: 전문적인 퇴출 및 자체 이주 경로 설계

보드가 결정 사항과 그 실행 영향력을 모두 이해한 후, 실행 단계로 넘어갔다.

스프린트 계획 에이전트들은 함께 다음과 같은 결과를 도출했습니다:

단기 개발 로드맵 : 지금 마무리해야 할 일, 보류할 실험, 그리고 향후 며칠 동안 주시해야 할 사항

자기 관리 가이드 : 클라이언트가 주간 스프린트 계획 및 검토를 스스로 진행하는 방법을 안내하는 간단한 실행 지침서

이탈 후 매뉴얼: 그들이 물려받는 시스템과 그 운영 방법에 대한 명확한 설명

이 사례에서 클라이언트는 소프트웨어 기업이었습니다. 즉, ClickUp 엔진과 관련된 개발자 경험의 질이 그들에게 매우 중요했습니다.

보드의 목표는 단순히 '원활한 퇴출'이 아니었습니다. 그 목표는 다음과 같았습니다:

지난 12주간 구축한 애자일 관행을 유지하세요

로드맵이 혼란에 빠지지 않고 일관성을 유지하도록 보장하세요.

클라이언트와 관계가 시작될 때보다 더 나은 상태로 클라이언트를 떠나게 하십시오.

🔑 핵심 요점: 클라이언트가 계약금을 유지했든 아니든, AI 이사회는 시스템, 로드맵, 관계가 급격히 무너지지 않도록 보장했습니다.

교훈을 포착하여 AI 보드가 매번 더 똑똑해지도록

시스템의 마지막 조각은 제가 즐겨찾는 부분 중 하나인 클라이언트 레슨 디렉터입니다.

이 이사는 '확실한 승부'로 여겨졌던 재판의 흔들림 속에서 실제로 무슨 일이 벌어졌는지 살펴보았습니다:

갱신 위험을 암시했던 초기 신호는 무엇이었나요?

피벗 이메일과 DIY 제안 중 어떤 부분이 잘 먹혔나요?

클라이언트 또는 내부 팀에게 마찰은 어디에서 발생했나요?

인텔리전스 디렉터와 협력하여 이러한 통찰력을 ClickUp 내부의 재사용 가능한 패턴으로 전환했습니다:

향후 시험 및 갱신을 위한 문서화된 조기 경고 신호

유사한 피벗 이메일 작성 시 참고 가능한 개요

다른 이사들이 다음에 참고할 수 있는 체크리스트와 가이드라인

다음번에 재판이나 계약이 "확실해 보일" 때, 이사회는 조용히 손을 들어 이렇게 말할 수 있습니다:

“이건 다른 클라이언트의 경험과 매우 유사해 보이네요. 갱신 계약을 가정하기 전에 DIY 경로를 마련해 두는 게 어떨까요?” 🔑 핵심 요점: 모든 흔들림은 보드에 대한 훈련의 기회가 되므로, 매번의 참여를 통해 AI 관리 계층이 더욱 날카로워집니다. 📮 ClickUp 인사이트: 당사의 AI 성숙도 설문조사에 따르면, 33%의 사람들이 새로운 도구를 거부하며, 단 19%만이 AI를 신속하게 도입하고 확장합니다. 새로운 기능이 또 다른 앱, 또 다른 로그인, 또는 또 다른 워크플로우 학습 형태로 제공될 때마다 팀은 거의 즉시 도구 피로감에 시달립니다. ClickUp Brain은 팀이 이미 계획, 추적, 소통하는 통합된 작업 공간 내에 직접 존재함으로써 이 간극을 메웁니다. 다양한 AI 모델, 이미지 생성, 코딩 지원, 심층 웹 검색, 즉각적인 요약, 고급 추론 기능을 업무가 이미 이루어지는 바로 그 장소로 가져옵니다.

“이건 다른 클라이언트의 경험과 매우 유사해 보이네요. 갱신 계약을 가정하기 전에 DIY 경로를 마련해 두는 게 어떨까요?”

🔑 핵심 요점: 모든 흔들림은 보드에 대한 훈련의 기회가 되므로, 매번의 참여를 통해 AI 관리 계층이 더욱 날카로워집니다.

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 AI 성숙도 설문조사에 따르면, 33%의 사람들이 새로운 도구를 거부하며, 단 19%만이 AI를 신속하게 도입하고 확장합니다. 새로운 기능이 또 다른 앱, 또 다른 로그인, 또는 또 다른 워크플로우 학습 형태로 제공될 때마다 팀은 거의 즉시 도구 피로감에 시달립니다. ClickUp Brain은 팀이 이미 계획, 추적, 소통하는 통합된 작업 공간 내에 직접 존재함으로써 이 간극을 메웁니다. 다양한 AI 모델, 이미지 생성, 코딩 지원, 심층 웹 검색, 즉각적인 요약, 고급 추론 기능을 업무가 이미 이루어지는 바로 그 장소로 가져옵니다.

ClickUp에서 나만의 AI 이사회 구축 방법

이를 위해 대규모 팀이 필요하지 않습니다. 저희 접근 방식은 하루 종일 ClickUp 내에서 활동하는 소규모 팀을 위해 의도적으로 범위를 설정했습니다.

작게 시작하면서도 실질적인 효과를 볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

중요한 결정 순간 하나를 선택하세요. 저희에게는 갱신 및 체험판 '불안정'이었습니다. 여러분에게는 범위 확장, 고위험 인시던트 또는 주요 제품 베팅이 될 수 있습니다.

첫 번째 이사를 설계하세요. 예시: 성장 이사부터 시작하세요: 명확한 업무 영역을 부여하세요 (예: 갱신 및 확장 결정) 입력 자료를 정의하세요 (이메일, 주요 ClickUp 목록, 청구서, 회의 노트) * 출력물을 구체화하세요 (결정 요약서, 이메일 초안, 거래 관련 작업, 플레이북 업데이트)

명확한 역할을 부여하세요(예: 갱신 및 확장 결정)

입력 데이터 정의하기 (이메일, 주요 ClickUp 목록, 청구서, 회의 노트)

출력물 지정 (결정 요약, 이메일 초안, 거래 작업, 플레이북 업데이트)

명확한 역할을 부여하세요(예: 갱신 및 확장 결정)

입력 데이터 정의하기 (이메일, 주요 ClickUp 목록, 청구서, 회의 노트)

출력물 지정 (결정 요약, 이메일 초안, 거래 작업, 플레이북 업데이트)

슈퍼 에이전트에게 명확한 지침을 제공하여 더 현명한 행동을 이끌어내세요

기존 ClickUp 구조에 통합하세요. ClickUp 슈퍼 에이전트와 ClickUp Brain(내장형 AI 어시스턴트)을 활용해 적절한 스페이스, 목록, 문서에서 정보를 읽어들이고, 체계적인 작업, 댓글, 요약으로 응답하도록 설정하세요.

슈퍼 에이전트가 접근할 수 있는 지식 출처와 tools를 지정하세요.

지능 담당 이사를 추가하세요. 이사의 역할은 원시적인 맥락을 몇 분 안에 검증 가능한 간결한 서사로 전환하는 것입니다—한 시간이 아닌.

실제 테스트를 실행하세요. 다음에 "확실한 일"이 흔들리기 시작할 때, 보드가 먼저 검토하도록 하세요. 보드가 세운 플랜을 혼자서 완료했을 때의 결과와 비교해 보세요.

결과를 패턴으로 전환하세요. 성공 요인, 실패 요인, 개선점을 파악한 후 ClickUp 내에서 이사진의 지침과 체크리스트를 업데이트하세요.

🎥 보너스: 나만의 성장 디렉터를 설계할 수 있는 ClickUp 맞춤형 청사진이 필요하신가요? 슈퍼 에이전트 디렉터 청사진을 확인해 보세요!

💡 프로 팁: (ClickUp 초보자라도) 슈퍼 에이전트 시작하는 방법 먼저 ClickUp에서 AI hub를 열고 단일 업무를 가진 슈퍼 에이전트 하나를 생성하세요. "에이전트 새로 만들기"를 선택한 후, 그 역할을 평이한 언어로 설명하세요(예시: "성장 이사로 활동하며 갱신 위험과 클라이언트 전환 전략을 함께 고민해 주세요."). 코드 없이도 구축할 수 있습니다. 프롬프트가 표시되면 해당 에이전트를 해당 결정이 이미 존재하는 하나의 스페이스 또는 목록에 연결하세요. 간단한 트리거(수동 실행 또는 예약된 점검)를 설정하고 실제 작업에서 테스트해 보세요. 진행하면서 에이전트 프로필 내에서 바로 지침을 세밀하게 조정할 수 있습니다. 빠른 튜토리얼을 보려면 이 비디오를 시청하세요:

다음 위기가 닥치기 전에 차분한 AI 관리 계층을 구축하세요

창업자 2명 중 1명은 번아웃을 경험한다고 보고합니다. 지나치게 신경 쓰기 때문이 아닙니다. 모든 의사결정 과정을 머릿속에 담아내고 있기 때문입니다.

AI 보드(이사회)는 다른 길을 제시합니다:

채팅, 문서, 티켓, 레포지토리의 컨텍스트가 하나의 공유 뷰로 매핑됩니다

슈퍼 에이전트는 단순히 일정대로 작동하는 것이 아니라 중요한 일이 발생할 때 깨어납니다.

주말까지 희생하기 전에, 결정 브리핑, 안정화 스프린트, 전문적인 퇴출 경로를 확보하세요.

모든 업무의 중계자 역할을 그만두고 자신의 비즈니스 이사회 의장처럼 행동할 준비가 되었다면, ClickUp 작업 공간에서 단일 이사를 구성해 보세요. 다음 위기를 처리하게 하고, 결과에서 배운 후, 시간이 지나면서 완전한 AI 이사회로 프로모션시키세요.

미래의 당신과 다음 갱신 시기가 고마워할 거예요!

지금 바로 Free ClickUp 계정을 등록하고 시작하세요!

앤드류는 하이브리드 헬릭스 컨설팅의 CEO이자, 슬림한 소프트웨어 팀을 위한 AI 기반 관리 시스템을 설계하는 ClickUp 전문가입니다.