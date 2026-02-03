일에 최적화된 Claude 모델 선택하기

상상해 보세요: 월요일 아침, 스프린트 계획 문서를 열어놓고 노트 탭 다섯 개를 열어둔 상태에서 누군가 이렇게 메시지를 보냅니다:

“이 내용을 요약하고 실행 항목을 추출하여 작업으로 전환해 줄 수 있나요?” 오푸스를 던져놓고 하루를 마무리할 수도 있습니다. 아니면 소넷을 사용할 수도 있고, 하이쿠를 사용할 수도 있습니다. 그리고 어떤 모델을 선택하느냐에 따라, 훌륭한 결과를 얻을 수도 있고… 빠른 결과를 얻을 수도 있고… 놀라울 정도로 비싼 결과를 얻을 수도 있습니다. 이 가이드는 Claude Opus 4.5, Sonnet 4.5, Haiku 4.5의 실질적 차이점을 분석합니다. 각 모델이 가장 뛰어난 분야, 비용 대비 가치가 있는 시점, 팀을 구성하여 출력을 실제 실행으로 전환하는 방법을 실제 예시와 함께 제시합니다. 업무에 최적화된 Claude 모델 선택법을 논의해 보겠습니다. 또한 가장 현명한 팀들이 별도의 채팅 도구를 번갈아 사용하기보다 AI를 프로젝트 관리 도구( ClickUp!)에 직접 연결하는 이유를 알아보세요.

이 가이드는 Claude Opus 4.5, Sonnet 4.5, Haiku 4.5의 실질적 차이점을 분석합니다. 각 모델이 가장 뛰어난 분야, 비용 대비 가치가 있는 시점, 팀을 구성하여 출력을 실제 실행으로 전환하는 방법을 예시와 함께 제시합니다.

업무에 최적화된 Claude 모델 선택법을 논의해 보겠습니다. 또한 가장 현명한 팀들이 별도의 채팅 도구를 번갈아 사용하기보다 AI를 프로젝트 관리 도구( ClickUp!)에 직접 연결하는 이유를 알아보세요.

Anthropic의 Claude 모델이란 무엇인가요?

AI 모델에 대해 들어보셨겠지만, 이름이 헷갈릴 수 있습니다. Anthropic의 Claude 모델은 전문가 및 기업 일을 위해 구축된 대규모 언어 모델(LLM) 제품군입니다. 각기 다른 기술을 가진 AI 어시스턴트 팀이라고 생각하시면 됩니다. 🛠️

이 모델들은 강력한 추론 능력, 안전성 중시, 그리고 긴 컨텍스트 윈도우 (한 번에 기억할 수 있는 정보량)로 유명합니다.

팀이 직면한 주요 과제는 작업에 적합한 모델을 선택하는 것입니다.

간단한 작업에 가장 강력한 모델을 사용한다면, 돈을 낭비하는 것입니다

복잡한 작업에 경량 모델을 사용하면 저조한 결과를 얻게 됩니다.

🔮 현실 점검: 대부분의 팀은 개발자처럼 '클로드 모델을 선택'하지 않습니다. 채팅 앱이나 작업 공간 도구를 통해 클로드를 사용하며, 모델 선택은 기본값이나 라우팅을 통해 배경에서 처리되는 경우가 많습니다. 클로드, 제미니, 챗GPT의 최신 모델을 한곳에서 이용하고 싶다면 ClickUp Brain을 사용해 보세요. ClickUp의 내장형 컨텍스트 AI 어시스턴트로, 여러분의 일을 이해합니다. ClickUp Brain으로 하나의 가격으로 여러 AI 모델을 활용하세요 여러 구독을 동시에 관리하며(탭을 오가며) 번거로움을 겪을 필요 없이, 이미 작업, 문서, 프로젝트가 있는 ClickUp 작업 공간 내에서 바로 필요한 모델을 활용하세요. 하나의 AI 앱으로 결제하세요. 다중 모델 유연성을 누리세요.

일에 적합한 Claude 모델 선택 방법: Claude 4.5 모델 한눈에 보기

Opus, Sonnet, Haiku 같은 모델 이름에 "멋지긴 한데… 실제로 어떤 걸 써야 하지?"라는 생각이 든다면, 당신만 그런 게 아닙니다.

Anthropic의 Claude 4.5 LineUp을 이해하는 간단한 방법은 다음과 같습니다: 각 모델은 일상적인 빠른 요청부터 심층적이고 중요한 추론에 이르기까지 서로 다른 유형의 일에 최적화되어 있습니다.

모델 최적의 선택 속도 비용 (100만 토큰당) Claude Opus 4.5 심층 추론, 복잡한 다단계 일, 높은 정확도 가장 느린 $5 입력 / $25 출력 Claude Sonnet 4.5 팀을 위한 최고의 '일상적인 주력 모델' 균형 잡힌 $3 투입 / $15 산출 Claude Haiku 4.5 빠르고, 대량 처리 가능하며, 단순한 작업 가장 빠른 $1 투입 / $5 산출

이것이 여러분과 팀에게 어떤 의미인지 자세히 살펴보겠습니다:

Claude Opus 4.5: 진정으로 신경 쓰는 복잡한 프로젝트에 최적

오푸스 4.5는 가장 까다로운 문제를 해결하기 위해 투입하는 전문가라고 생각하세요. 이 플래그십 모델은 해결에 여러 단계가 필요한 고위험·복잡한 추론을 위해 설계되었습니다. 미묘한 지시사항을 이해하는 데 탁월하며 다양한 유형의 에이전트 작업을 수행할 수 있습니다.

이 모델은 작업에 '생각할 시간'이 필요할 때 가장 효과적입니다. 확장 사고 모드를 통해 답변을 제공하기 전에 문제를 숙고할 수 있습니다. 단점은 속도가 느리고 리소스 소모가 많아 간단한 질문에는 과도한 성능을 발휘한다는 점입니다.

via Anthropic

Claude Opus 4.5는 다음에 가장 적합합니다:

복잡한 코드 아키텍처와 여러 파일에 걸친 리팩토링

다양한 관점을 고려해야 하는 심층 전략적 분석

연구 프로젝트를 위해 여러 문서의 정보를 종합하기

정확도와 심층적 추론이 속도보다 중요한 모든 작업

Claude Sonnet 4.5: 실제 업무에 최적화된 '기본값' 모델

소넷 4.5는 팀의 믿음직한 만능 모델입니다. 대부분의 일상적인 업무에 지능과 속도의 최적 균형을 제공합니다. 코딩에 탁월하고, 탄탄한 추론 능력을 갖추었으며, 프리미엄 가격 없이도 오푸스보다 훨씬 빠르게 응답합니다. 이 모든 장점으로 팀이 하루 종일 의지할 수 있는 모델입니다.

Claude Sonnet 4.5 은 다음에 가장 적합합니다:

글쓰기, 재작성, 편집 (블로그, 이메일, 문서)

코딩 지원 (기능, 리뷰, 문서화, 디버깅)

문서 및 회의 노트 분석 및 요약

좋은 판단력이 필요한 일상적인 운영 업무

팀의 일반적인 질문에 답변하고 비즈니스 커뮤니케이션을 처리합니다.

🧠 재미있는 사실: 고객 지원 에이전트 구축에 Claude Sonnet 4.5를 사용할 경우, 10,000건의 지원 티켓(평균 약 3,700 토큰) 처리 비용은 총 약 $22.20입니다!

Claude Haiku 4.5: 대량 작업에 최적화된 속도와 비용 효율성

하이쿠는 팀의 스프린터입니다. 대량 처리와 단순 작업에 최적화된 가장 빠르고 효율적인 모델로, 거의 즉각적인 응답을 제공하여 지금 당장 답변이 필요할 때 완벽합니다.

특히 지시사항을 따르는 데 탁월합니다. 심층적 추론에는 적합하지 않지만, 팀의 일상적인 질문 대부분을 하이쿠로 처리하고 더 강력한 모델은 정말 필요할 때만 활용하세요. 품질 저하 없이 팀의 AI 사용을 최적화하는 가장 현명한 방법입니다.

Claude Haiku 4.5 은 다음에 가장 적합합니다:

사실이나 정의 빠르게 찾아보기

텍스트의 간단한 요약 생성

대량 자동화 워크플로우 구동

입력하는 동안 실시간 제안으로 짧은 답장이나 템플릿을 자동 초안 작성

고객 지원 티켓 분류 및 태깅

대부분의 팀이 놓치는 바로 가기: 작업 난이도에 따른 일 배분

더 나은 결과를 얻으면서 비용까지 절감하는 가장 쉬운 방법은 간단합니다:

빠른 작업에는 하이쿠 를 사용하세요

대부분의 일에는 소네트 를 사용하세요

최대 정확도가 필요한 순간을 위해 Opus를 아껴두세요

💡 전문가 팁: 훌륭한 AI 답변을 가장 빨리 낭비하는 방법은 아무도 다시 찾을 수 없는 별도의 채팅 창에 방치하는 것입니다. 해결책은 간단합니다: AI 레이어를 작업, 문서, 코멘트, 워크플로우가 이미 존재하는 공간으로 가져오세요. 클릭업의 통합 AI 작업 공간에서는 AI 출력이 단순 텍스트로 떠다니지 않습니다. ClickUp Brain을 통해 연결된 작업으로 변환됩니다: 초안을 ClickUp 문서로 전환하세요

결정을 소유자와 마감일이 지정된 ClickUp 작업으로 전환하세요

ClickUp 사용자들이 입을 모아 말합니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 문서, 작업, 채팅을 위해 별도의 도구 사이를 오가며 느끼는 '앱 피로감'을 없애주고 전체 워크플로우를 한곳에 통합한다는 것입니다. '모두 보기' 기능은 작업 공간 전체의 모든 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있는 깔끔한 인터페이스를 제공해 완전히 새로운 경험을 선사합니다. 또한 칸반 보드나 마인드 맵 등 15가지 이상의 다양한 뷰를 깊이 있게 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있어, 플랫폼을 제 특유의 창의적 프로세스에 맞출 수 있다는 점이 핵심입니다. 내장 AI인 ClickUp Brain은 긴 댓글 스레드를 즉시 요약해주고, 예전엔 아침 시간을 잡아먹던 반복적인 행정 작업을 자동화해 생산성을 획기적으로 높여주었습니다.

코딩 없이 나만의 AI 어시스턴트를 만들고 싶으신가요? 이 빠른 가이드를 시청하세요!

각 업무 작업에 가장 적합한 Claude 모델은 무엇인가요?

특정 작업에 어떤 Claude 모델을 선택해야 할지 여전히 고민된다면, 각 모델을 일반적인 업무 범주에 매칭하여 간단히 알아봅시다.

코딩 및 소프트웨어 개발

모든 Claude 모델은 코딩에 탁월하지만, 작업의 복잡도에 맞춰 모델을 선택해야 합니다:

오푸스 4.5: 소프트웨어 아키텍처 설계, 다중 파일 코드 리팩토링, 복잡한 시스템 디버깅 등 거시적 작업에 활용하세요. AI가 단계별로 문제를 해결하는 에이전트형 코딩에도 탁월합니다.

소네트 4.5: 일상적인 코딩 작업에 최적화된 모델입니다. 기능 작성, 코드 리뷰 지원, 문서 생성, 표준 디버깅 작업 처리가 가능합니다.

하이크 4.5: 구문 검사, 간단한 코드 스니펫 생성, 기본 템플릿 제작 등 빠른 작업에 최적

글쓰기 및 콘텐츠 생성

클로드는 글쓰기에 탁월하며, 특히 사용자의 특정 어조와 스타일 가이드라인에 맞춰 조정할 수 있다는 점이 강점입니다. 하지만 콘텐츠 자산 유형에 따라 다른 모델을 활용하는 것이 효과적일 수 있습니다:

오푸스 4.5: 장문 콘텐츠 전략 수립, 복잡한 기술 문서 작성, 대규모 웹사이트 전반에 걸친 일관된 브랜드 목소리 유지에 최적

소넷 4.5: 블로그 글, 마케팅 카피, 이메일 초안 작성은 물론 기존 콘텐츠 편집 및 수정까지 대부분의 콘텐츠 생성 워크플로우에 이상적인 선택입니다.

하이쿠 4.5: 소셜 미디어 게시물, 이메일 제목 줄의 짧은 카피 초안 작성이나 단일 광고 카피의 다양한 변형 생성용으로 활용하세요.

연구 및 분석

정성적이며 데이터 기반의 의사결정을 내리려는 경우, Claude의 넓은 컨텍스트 창은 큰 장점입니다. 매우 긴 문서의 정보를 매우 짧은 시간 내에 종합하는 데 도움이 될 수 있습니다.

오푸스 4.5: 다양한 출처의 연구를 종합하거나, 심층적인 경쟁사 분석을 수행하거나, 복잡한 데이터를 기반으로 전략적 권고안을 제공하는 데 완벽합니다.

소네트 4.5: 단일 문서 요약, 회의 노트 분석을 통한 실행 항목 추출, 데이터 세트를 활용한 보고서 초안 작성에 활용하세요.

하이크 4.5: 문서에서 빠른 사실 추출, 텍스트에 대한 간단한 질문 답변, 기사 요약 작성에 이상적입니다.

팀이 매일 묻는 질문들

업무에서 발생하는 대부분의 질문은 "이 프로젝트의 상태는 어때?" 또는 "이 댓글 스레드를 요약해줘"처럼 간단합니다.

하이크 4.5 : 빠르고 가벼운 응답에 탁월합니다

소네트 4.5 : 명확하고 신뢰할 수 있는 요약이나 다음 단계가 필요할 때 가장 먼저 선택하는 모델

Opus 4.5: 복잡한 맥락, 상충되는 우선순위, 또는 고위험 의사 결정이 필요한 질문에 가장 적합합니다.

👀 알고 계셨나요? Anthropic에 따르면 Claude Haiku 및 Sonnet 모델을 사용 시 프롬프트 캐싱으로 최대 90%, 배치 처리로 50%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있다고 합니다.

이제 어떤 모델을 사용하든, 유용한 답변을 얻으려면 일 맥락 전체를 모델에 입력해야 합니다. 이는 시간을 절약해주지 못할 것입니다.

바로 이 때문에 작업 공간에 직접 통합된 AI가 필요합니다. ClickUp Brain 같은 AI가 그 예입니다. 작업 공간에 직접 구축되어 있기 때문에, 작업이 이루어지는 바로 그곳—작업 항목, 문서, 댓글—에서 답안을 생성할 수 있어 끊임없는 오가기를 줄여줍니다.

또한 데스크탑 AI 도우미인 ClickUp Brain MAX는 연결된 앱(Google Drive, Figma, Slack 등)의 컨텍스트도 추출해 모든 정보를 한곳에 모아줍니다.

🎥 Brain MAX를 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

업무용 클로드 vs. 챗GPT vs. 제미니

클로드, 챗GPT, 제미니를 비교하고 있다면, 당신은 올바른 질문을 하고 있는 것입니다. 하지만 "어느 것이 최고인가?"라는 생각에 갇히기 쉽습니다. 사실은: 세 가지 모두 강력합니다. 더 나은 질문은 가장 자주 수행하는 일에 어떤 모델이 적합한가—그리고 팀이 실제로 AI를 일상적으로 어떻게 활용하는가입니다.

실용적인 분석을 소개합니다:

핵심 강점 추론, 코드 작성, 긴 맥락 일 광범위한 지식, 플러그인 생태계 Google 작업 공간 통합, 다중 모드 작문 스타일 미묘한 차이를 잘 살리며 스타일 가이드를 충실히 따릅니다 다재다능하고 대화형 효율적이고 사실에 기반한 다음 팀에 최적화됨 독립형 API 접근, 코딩 워크플로우 다양한 플러그인 요구 사항 Google Docs, Google 스프레드시트, 지메일

Claude: 긴 문서, 체계적인 일, 신중한 글쓰기에 최적

클로드는 일이 복잡해질 때 빛을 발합니다—긴 PDF, 상세한 사양서, 정책 문서, 또는 모델의 일관성이 필요한 다단계 추론 작업 등을 생각해 보세요.

다음과 같은 작업을 많이 수행하는 팀이라면 Claude를 선택하세요:

장문 맥락 읽기 + 요약

기술 문서 작성 및 구조화된 출력물

다단계 계획 수립, 코드 작성, 그리고 "세부 사항을 추적하는" 일

문서, 이메일, 고객 커뮤니케이션 등 어조와 명확성이 중요한 업무에 활용하세요.

적합하지 않을 수 있는 경우: 업무에 다수의 외부 플러그인이 의존성이 높거나, 단일 '모든 것을 포함하는 앱' 생태계를 원할 때.

ChatGPT: 최고의 만능 어시스턴트 + 광범위한 생태계

ChatGPT는 다재다능하고 널리 채택되어 가장 쉽게 사용할 수 있는 기본 AI 도구입니다. 글쓰기, 브레인스토밍, 분석, 코딩 등 다양한 분야에서 우수한 성능을 발휘합니다. 특히 한 번에 완전히 다른 작업들 사이를 유연하게 전환할 수 있는 AI 어시스턴트가 필요할 때 특히 강점을 보입니다.

다음과 같은 경우 ChatGPT를 선택하세요:

범용 "모든 것을 조금씩 수행하는" 모델

강력한 아이디어 창출, 재작성 및 콘텐츠 반복 작업

다양한 도구 및 통합 기능으로 구성된 대규모 생태계 (플랜에 따라 다름)

팀원 대부분이 이미 사용법을 알고 있는 것

적절하지 않을 수 있는 경우: 명확한 구조 없이 길고 여러 단계로 구성된 워크플로우는 복잡해질 수 있으며, 프롬프트의 세밀함에 따라 품질이 달라질 수 있습니다.

Gemini: Google Workspace 사용자에게 최적

Gemini는 이미 Google 생태계에 깊이 통합된 팀에게 강력한 선택지입니다. 특히 작업이 Docs, Gmail, Slides 또는 Sheets에서 이루어지고 바로 그곳에서 AI 지원을 원할 때 유용합니다.

팀이 하루 대부분을 다음 환경에서 작업한다면 Gemini를 선택하세요:

Gmail + Google Docs 워크플로우

시트 중심의 보고 및 계획 수립

Google 네이티브 협업 및 파일 정리

빠르고 "흐름을 타는" 생산성 작업

적합하지 않을 수 있는 경우: 회사 워크플로우의 대부분이 Google Workspace 외부에서 이루어지는 경우.

많은 팀이 결국 단일 모델만 선택하지 않습니다. 작업 유형에 따라 여러 모델을 활용하는데, 예를 들어 글쓰기 및 문서 작업용 모델과 연구 또는 자동화용 모델을 별도로 사용합니다.

진정한 승리는 어떤 모델을 사용하든 팀이 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 출력 품질도 일관되어야 합니다. 그리고 대부분의 시간 절감 효과는 AI가 지원해야 할 업무와 연결되어 있을 때 발생합니다.

반대로 팀이 모든 것을 혼합하여 사용하게 되면, AI 도구나 플랫폼이 계획 없이 무분별하게 확산되는 'AI 스프롤 (AI Sprawl)' 현상이 발생할 수 있습니다. 78%의 직원이 개인 AI 도구를 일에 활용하는 상황에서, 이는 보안 침해 위험과 조직 지식이 여러 플랫폼에 분산되는 결과를 초래합니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 22%는 일에서 AI 사용에 여전히 경계심을 갖고 있습니다. 이 중 절반은 데이터 프라이버시를 우려하는 반면, 나머지 절반은 AI가 제공하는 정보를 신뢰할 수 있을지 확신하지 못합니다. ClickUp은 강력한 보안 조치와 각 답변에 작업 및 출처에 대한 상세 링크를 생성함으로써 두 가지 우려를 동시에 해결합니다. 이는 가장 신중한 팀조차 정보 보호나 결과 신뢰성에 대한 걱정 없이 생산성 향상을 누리기 시작할 수 있음을 의미합니다.

ClickUp Brain이 AI 모델을 워크플로우에 연결하는 방법

대부분의 AI 도구는 질문에 답하는 데 탁월하지만, 여전히 여러분의 일 외부에 존재합니다. 그래서 유용한 답변을 얻은 후에도... 결국 그 내용을 작업에 복사-붙여넣기하고, 문서에 다시 작성하며, 여러 탭을 넘나들며 맥락을 찾아야 합니다.

ClickUp Brain은 이를 뒤집습니다. AI를 작업 공간에 직접 통합하여 기존 작업, 문서, 대화의 맥락을 활용하고, 번거로운 작업 이관 없이 답변을 실행으로 전환합니다.

워크플로우를 혁신하는 방법은 다음과 같습니다:

연결형 AI: 프로젝트에 대한 질문을 실제 데이터 기반으로 답변받을 수 있습니다. 예를 들어 작업 댓글에 @brain을 입력해 스레드 요약이나 다음 단계 제안을 요청할 수 있습니다.

ClickUp 채팅 채널, 댓글 또는 DM에서 @멘션으로 ClickUp Brain을 호출하면 작업 환경에 맞춰 컨텍스트를 인식하는 AI 지원을 받을 수 있습니다.

다중 모델 접근: 어떤 AI 도구를 사용할지 고민하지 마세요. ClickUp Brain을 통해 단일 인터페이스에서 Claude, ChatGPT 및 기타 모델에 접근할 수 있으므로, 항상 당면한 작업에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.

컨텍스트 기반 AI 활용: ClickUp 문서나 작업 항목 내에서 직접 콘텐츠, 요약, 실행 항목을 생성하세요. 결과물은 필요한 위치에 바로 생성되므로 복사-붙여넣기나 작업 전환이 필요 없습니다.

ClickUp 닥스(ClickUp Docs) 내 ClickUp Brain(ClickUp Brain)으로 아이디어 구상, 작성, 결과물 다듬기

업무 인식 자동화: AI 인사이트를 워크플로우에 연결하세요. 예를 들어, AI가 들어오는 요청을 분석하고 자동으로 적절한 팀 회원에게 할당하도록 지능형 자동화를 설정할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 단순한 질문 답변 이상의 AI를 원한다면, ClickUp 슈퍼 에이전트는 워크플로우 내부에 상주하는 인간 같은 AI 팀원처럼 작동하도록 설계되었습니다. 이들은 작업, 문서, 채팅, 회의, 일정, 연결된 도구 간 연결성을 보고 이해하므로, 전체 맥락을 파악한 상태로 24시간 워크플로우를 운영할 수 있습니다. 독립형 채팅 도구와 달리 슈퍼 에이전트는 기업의 지식 체계, 권한 설정, 가이드라인 내에서 작동하도록 설계되어 실제 팀 운영에 훨씬 실용적입니다.

진정한 통합형 AI를 통해 업무 분산 (여러 앱에 업무가 분산되는 현상)으로 인한 생산성 손실을 없앨 수 있습니다. AI가 생성한 콘텐츠는 즉시 활용 가능합니다. AI 어시스턴트는 팀이 진행 중인 업무를 이해하는 진정한 팀원이 됩니다.

모델 선택에서 실질적 추진력으로

적합한 Claude 모델 선택은 현명한 첫 단계입니다. 간단한 작업에는 Haiku를, 일상 업무 대부분에는 Sonnet을 활용하고, 심층적이고 복잡한 추론이 필요할 때만 Opus를 사용하세요. '최적의' 모델은 업계 벤치마크만큼이나 여러분의 구체적인 요구사항에 따라 달라집니다.

하지만 더 큰 성과는 AI를 실제 워크플로우에 연결할 때 나옵니다. AI 어시스턴트가 프로젝트, 문서, 대화의 전체 맥락을 파악하면 단순한 도구가 아닌 강력한 파트너로 거듭납니다. AI를 업무 시스템에 직접 통합하는 팀은 독립형 채팅 도구만 사용하는 팀보다 훨씬 큰 생산성 향상을 경험할 것입니다.

실제로 여러분의 일을 이해하는 AI를 경험해 보실 준비가 되셨나요? ClickUp으로 무료로 시작하여 차이를 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

네, 이것이 권장되는 접근 방식입니다. 단순한 쿼리는 Haiku로, 표준 작업은 Sonnet으로, 복잡한 추론은 Opus로 처리하여 성능과 비용을 모두 최적화하세요.

하이크는 빠르고 직관적인 쿼리에 더 빠르고 효율적이며, 소네트는 깊이 있는 작업에 필요한 강력한 추론과 미묘한 차이를 제공합니다. 대부분의 팀은 작업에 따라 두 모델을 모두 사용합니다.

오푸스 4.5는 전략적 분석이나 다단계 코딩과 같은 복잡하고 중요한 작업에 이상적입니다. 간단한 쿼리에는 소넷이나 하이쿠도 동일한 성능을 발휘합니다.