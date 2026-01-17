2026년을 위한 최고의 Method CRM 대안 12선

QuickBooks 또는 Xero 내에서 운영되는 비즈니스에는 Method CRM이 효과적이지만, 회계 기능에 지나치게 집중된 점이 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

회계 중심의 환경에 프로세스가 제대로 맞지 않을 때 팀이 어려움을 겪을 수 있습니다. 특히 거래가 성사되고 본격적인 일이 시작될 때, 다른 tool로 전환하여 여러 플랫폼에 동일한 업데이트를 반복해야 하는 상황이 이를 잘 보여줍니다.

이 가이드는 이러한 인수인계 문제를 해결하는 12가지 메소드 CRM 대안을 분석하여, 각 솔루션의 CRM 기능, 자동화 역량, 프로젝트 관리 기능, 그리고 첫 접촉부터 최종 납품까지 고객 컨텍스트를 유지하는 능력을 비교합니다.

왜 메소드 CRM 대안을 선택해야 할까요?

영업 팀의 데이터는 한 곳에, 프로젝트 실행은 다른 곳에 분산되면 추진력이 떨어집니다. 팀원들은 정보를 수동으로 옮기느라 시간을 낭비하고, 고객에 대한 전체적인 이야기는 혼란 속에서 사라집니다. 제한된 맞춤형 설정 옵션이나 강력한 프로젝트 관리 기능 부족으로 제약받고 있다면, 이제 대안을 고려할 때입니다.

변경이 필요한 주요 이유는 다음과 같습니다:

제한된 통합 생태계: 핵심 회계 통합 기능 외에는 선택지가 부족하여 다른 필수 도구와의 연결이 어렵습니다.

내장형 프로젝트 관리 기능 부재: 리드 추적은 가능하지만, 거래 성사 후 실제 일 관리를 위해 별도 시스템으로 이동해야 하여 일 연속성이 단절됩니다.

기본 자동화 기능: 워크플로우 자동화는 팀이 성장함에 따라 복잡한 다단계 프로세스를 처리하는 데 필요한 강력한 기능과 유연성이 부족합니다.

확장성 문제: 성장 중인 많은 팀이 Method CRM의 한계를 빠르게 마주하게 되어, 이후 어려운 마이그레이션을 강요받게 됩니다.

분산된 고객 데이터: 고객 정보가 영업 단계에 갇혀 배송 및 지원 팀으로 자연스럽게 흐르지 않습니다.

현대적인 대안들은 통합된 작업 공간을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다. CRM, 프로젝트, 문서, 팀 커뮤니케이션을 한곳에 모아 업무 속도를 저하시키는 tool 과잉 현상을 없애줍니다.

메소드 CRM 대체 솔루션 한눈에 보기

간단히 요약하면 다음과 같습니다:

ClickUp AI 슈퍼 에이전트; 통합 CRM 및 프로젝트 관리; 자동화된 거래-프로젝트 전환 모든 크기 (영업 팀과 실행 팀 간 격차를 해소하는 팀) Free Forever; 맞춤형 플랜 제공 Salesforce Sales Cloud 아인슈타인 AI; 방대한 AppExchange; 무한한 맞춤형 설정 기업 (복잡한 글로벌 영업 주기를 가진 대규모 조직) 유료 플랜: 사용자당 월 $25부터 HubSpot CRM 인바운드 마케팅 도구; Free 핵심 CRM; 이메일 시퀀스 중소기업부터 중견기업 (마케팅 중심 팀의 리드 생성 확대) 무료; 유료 플랜: $15/좌석/월부터 Zoho CRM Zia AI; Canvas UI Studio; 50개 이상의 앱으로 구성된 Zoho One 제품군의 일부 중소기업 (예산 내에서 심층 기능을 원하는 팀) 유료 플랜: 사용자당 월 $14부터 파이프드라이브 시각적 칸반 파이프라인; 활동 기반 프롬프트; 스마트 문서 중소기업 (성장 동력에 집중하는 영업 팀) 유료 플랜: 사용자당 월 19달러부터 monday CRM 노코드 시각적 보드; 크로스보드 대시보드; 높은 유연성 모든 크기 (시각적이며 맞춤형 워크플로우를 원하는 팀) 유료 플랜: 월 $12/좌석 Dynamics 365 Microsoft 365 네이티브 지원; Power BI 분석; LinkedIn 동기화 기업 (이미 Microsoft 스택을 깊이 활용 중인 조직) 유료 플랜: 사용자당 월 $65부터 Nutshell 내장형 이메일 마케팅; 간편한 파이프라인; 파이프라인 자동화 소규모 팀 (마케팅 활동을 자체적으로 수행하는 영업 팀) 유료 플랜: 사용자당 월 19달러부터 Bigin by Zoho 파이프라인 중심; 내장형 전화 기능; 웹 양식 소규모 Teams/개인 (표준 CRM이 부담스러운 신규 사용자) 무료; 유료 플랜 월 $9부터 ActiveCampaign 고급 자동화 빌더; 사이트 추적; 리드 스코어링 마케팅 중심 (정교한 이메일 육성 전략에 주력하는 팀) 월 $15부터 시작하는 유료 플랜 인사이트리(Insightly) 관계 연결; 통합 프로젝트 인수인계; 맞춤형 오브젝트 중소기업 제공자 (판매 후 프로젝트 수행을 관리하는 팀) 유료 플랜: 사용자당 월 29달러부터 Freshsales Freddy AI; 내장형 전화/이메일; 영업 시퀀스 중견 기업 (AI를 활용해 리드 점수를 매기는 급성장 중인 팀) 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $11부터

사용하기에 가장 적합한 메소드 CRM 대안

메소드 CRM 사용자가 직면하는 주요 과제를 기준으로 각 도구를 분석했습니다. 평가 기준은 CRM 기능, 타 도구와의 통합 용이성, 프로젝트 관리 기능, 워크플로우 자동화 능력에 중점을 두었습니다. 진정한 통합 작업 공간인 ClickUp을 사용해 도구 과다 현상을 해소하세요. 다른 도구들은 특정 영역에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. ✨

1. ClickUp (내장형 CRM 기능을 갖춘 AI 기반 업무 관리에 최적)

ClickUp으로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요

Method CRM은 회계 중심 시스템 내에서 거래 추적에 주력할 때 효과적입니다. 그러나 거래가 성사되는 순간부터 문제가 발생합니다. 고객 정보는 CRM에 저장되지만 실제 일은 다른 곳에서 진행됩니다. 프로젝트는 맥락 없이 시작되고, 실행 팀은 기대치를 재구성해야 하며, 영업 약속은 기록 시스템이 아닌 이메일 속에 존재합니다.

ClickUp은 고객 라이프사이클 전체를 한 곳에서 관리하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다. CRM과 프로젝트 실행을 별개의 단계로 다루는 대신, ClickUp은 이를 단일 워크플로우 내에서 연결합니다. 리드, 거래, 작업 수행, 문서화, 커뮤니케이션이 모두 동일한 작업 공간에 존재하므로, 소유권이 변경되더라도 맥락이 사라지지 않습니다.

영업 단계에서 팀은 ClickUp의 CRM 구조를 활용해 실제 영업 방식을 반영한 파이프라인 내에서 리드, 계정, 기회를 추적합니다. 고객 세부정보, 거래 가치, 타임라인, 메모는 사용자 지정 필드를 통해 각 레코드에 연결되어 영업 및 배송 팀이 관계 발전 과정을 공유된 시각으로 파악할 수 있게 합니다. 이를 통해 나중에 정보를 재구성하거나 재해석할 필요가 사라집니다.

거래가 성사된 것으로 표시되면 자동화가 작동합니다. ClickUp 자동화 기능은 거래를 즉시 배송 프로젝트로 전환하고, 소유자를 배정하며, 타임라인을 설정하고, 수동 조정 없이 관련 팀에 알립니다. 인수인계나 후속 메시지에 의존하지 않고, 시스템이 명확한 소유권과 기대치를 바탕으로 작업이 즉시 시작되도록 보장합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 이러한 자동화 접근 방식을 한 단계 더 확장합니다 . 이들은 들어오는 요청을 분류하고, 작업 업데이트를 생성하며, 일상적인 후속 조치를 처리하고, 사전 정의된 규칙이나 상황에 따라 업무를 진행시킬 수 있습니다. 이를 통해 지속적인 확인과 상태 업데이트의 필요성이 줄어들어 팀은 조율보다는 실행에 집중할 수 있습니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 사람의 개입 없이도 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리할 수 있습니다.

작업이 진행됨에 따라 ClickUp은 운영의 중심 역할을 유지합니다. 작업, 의존성, 마일스톤이 고객 정보와 함께 관리되며, ClickUp Brain은 팀이 거래와 프로젝트 전반에서 발생하는 상황을 신속하게 파악하도록 지원합니다. 기록이나 대시보드를 일일이 살펴보지 않아도 활동 요약, 위험 요소 노출, 즉각적인 상황 파악이 가능합니다.

협업과 지식 보존은 업무가 이미 존재하는 곳에서 이루어집니다. 계약서, 제안서, 실행 매뉴얼, 납품 명세서는 ClickUp Docs에 문서화되어 작업 및 고객과 직접 연결됩니다. 대화는 ClickUp Chat에서 발생하며, 여러 도구에 흩어지지 않고 참조하는 작업과 연계됩니다. 이는 CRM에 AI 기반 실행 레이어를 더한 것으로, 심층적인 맥락을 바탕으로 지원됩니다!

ClickUp 최고의 기능

ClickUp CRM 템플릿: 영업 파이프라인 관리를 위한 즉시 사용 가능한 프레임워크를 확보하세요. 리드, 계정, 거래에 대한 사용자 정의 가능한 단계가 포함되어 있어 즉시 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

ClickUp Brain: 내장된 AI 어시스턴트를 활용하여 고객 커뮤니케이션 초안 작성, 거래 내역 요약, CRM 데이터를 기반으로 한 지능형 제안 획득까지—모두 ClickUp 내에서 수행하세요.

ClickUp 자동화: 맞춤형 노코드 워크플로우를 구축하여 거래를 단계 간 자동 이동시키고, 후속 작업을 할당하거나, 거래 상태 변경 시 알림을 발송하세요.

ClickUp 대시보드: 작업 공간의 실시간 데이터를 활용하여 파이프라인 가치, 전환율, 팀 성과 등 핵심 메트릭을 추적하는 시각적 영업 대시보드를 생성하세요. 작업 공간의 실시간 데이터를 활용하여 파이프라인 가치, 전환율, 팀 성과 등 핵심 메트릭을 추적하는 시각적 영업 대시보드를 생성하세요.

ClickUp 사용자 지정 필드: 거래 값, 리드 출처, 계약 갱신일 등 필요한 모든 데이터 포인트를 추적할 수 있는 유연한 필드를 추가하여 CRM을 정확한 프로세스에 맞게 조정하세요.

ClickUp 장단점

장점:

CRM, 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼으로 통합하여 영업 팀부터 배송까지 고객 컨텍스트가 원활하게 흐르도록 보장하세요.

ClickUp Brain의 내장형 AI 기능: AI가 작업 공간 맥락을 이해하여 타사 도구 없이도 작업을 자동화하고, 커뮤니케이션을 초안 작성하며, 인사이트를 도출합니다.

코딩 없이도 높은 수준의 맞춤 설정 가능: 개발자 도움 없이도 사용자 지정 필드, 상태, 자동화를 활용해 정확한 워크플로우에 맞는 CRM을 구축할 수 있습니다.

단점:

고도로 맞춤화 가능한 플랫폼을 처음 접하는 팀을 위한 학습 곡선

모바일 앱은 데스크톱 버전보다 기능이 적습니다.

고급 다단계 자동화는 초기 설정 시간이 필요합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

ClickUp은 매우 다재다능하여 거의 모든 비즈니스 사례나 프로세스에 대한 솔루션을 만들 수 있습니다. 자동화 기능과 AI 에이전트도 매우 강력합니다! 논리나 AI 프롬프트를 통해 자동 작업을 설정하여 ClickUp에서 상상할 수 있는 거의 모든 작업을 실행할 수 있습니다. 마지막으로, 제품 업데이트 속도만 봐도 놀랍습니다. 매달 정말 중요한 기능 업데이트가 이루어지며 회사는 성장에 막대한 투자를 하고 있습니다.

2. Salesforce Sales Cloud (광범위한 맞춤형 기능이 가능한 기업용 CRM에 최적)

via Salesforce

비즈니스가 Method CRM의 단순한 구조를 넘어섰다고 느끼고 맞춤형 한도에 부딪혔다면, Salesforce가 기업용 대안입니다. 복잡한 영업 프로세스가 경직된 시스템에 억지로 맞추어지고, 조직이 효과적으로 확장하는 데 필요한 특정 워크플로우를 구축할 수 없습니다. 이는 더 많은 기능이 필요한 기업들이 겪는 흔한 성장통입니다.

Salesforce Sales Cloud는 거의 무제한의 맞춤형 설정을 제공하여 이러한 문제를 해결하도록 설계되었습니다. QuickBooks를 중심으로 구축된 Method CRM과 달리 Salesforce는 확장 가능한 플랫폼입니다. Lightning 플랫폼과 AppExchange 마켓플레이스를 통해 사용 중인 거의 모든 비즈니스 시스템과 통합되며, 복잡하고 독특한 영업 운영을 완벽하게 반영하는 CRM을 구축할 수 있습니다.

'아인슈타인'이라는 AI는 예측 리드 점수 산정 및 예측을 지원하며, 보고 tools를 통해 영업 주기의 모든 측면에 대한 깊은 가시성을 제공합니다. 그러나 이러한 강력한 기능은 상당한 복잡성을 동반합니다. Salesforce 구현에는 일반적으로 전담 관리자나 외부 컨설턴트가 필요하므로, 설정 및 지속적인 유지 관리에 투자할 자원을 보유한 대기업에 더 적합합니다.

Salesforce Sales Cloud의 주요 기능

아인슈타인 AI: 예측 리드 점수, 기회 인사이트, 자동화된 활동 기록을 통해 영업 팀이 가장 가치 있는 잠재 고객에 집중할 수 있도록 지원합니다.

AppExchange 생태계: 수천 개의 사전 구축된 통합 솔루션과 타사 앱을 통해 핵심 CRM 기능을 훨씬 뛰어넘는 확장성을 제공합니다.

Lightning 플랫폼: 복잡한 기업 영업 프로세스에 맞춤형 애플리케이션, 워크플로우 및 자동화를 구축할 수 있습니다.

고급 보고 및 예측: 고도로 맞춤 설정 가능한 대시보드와 AI 기반 예측 기능을 통해 파이프라인 상태와 수익 예측에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다.

Salesforce Sales 클라우드 장단점

장점:

복잡한 기업 요구사항을 위한 광범위한 맞춤형 설정 및 확장성

AppExchange를 통한 광범위한 통합 생태계

Einstein 기능을 통한 업계 선도적인 AI 역량

단점:

전용 관리자 리소스가 필요한 가파른 학습 곡선

구현은 복잡하며 종종 컨설턴트 고용이 필요합니다

소규모 팀에게는 부담스럽고 지나치게 비쌀 수 있습니다

Salesforce 클라우드 가격 정책

스타터 스위트: 월간 사용자당 25달러

프로 스위트: 월간 사용자당 $100

Enterprise: 사용자당 월 175달러

Salesforce Sales 클라우드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (23,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (18,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Salesforce Sales Cloud에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Salesforce Sales Cloud의 가장 큰 장점은 AI 에이전트와 인간 SDR 간의 원활한 통합입니다. 데이터 중앙 집중화 기능이 핵심입니다. 높은 사용 빈도로 AI가 진정한 핫 리드를 정확히 식별하면 인간 SDR이 즉시 대응할 수 있습니다. 시스템의 사용 편의성과 원활한 구현 덕분에 즉시 업무를 시작할 수 있었습니다. 또한 신뢰할 수 있는 고객 지원으로 모든 문제가 신속히 해결됩니다. 이러한 원활한 협업이 진정한 효율성을 이끌고 전환율을 극대화합니다.

3. HubSpot CRM (마케팅 자동화 기능이 포함된 무료 CRM으로 최적)

via HubSpot

완전한 기능을 갖춘 CRM의 비용이 팀의 장벽이 되고 있나요? 필요 이상의 기능을 가진 tool에 비용을 지불하거나, 너무 비싸서 중요한 마케팅 자동화를 놓치는 상황에 갇혀 있다고 느낄 수 있습니다. 이는 강력하면서도 접근 가능한 솔루션을 찾는 중소기업과 스타트업에게 흔히 발생하는 고민입니다.

HubSpot CRM은 인기 있는 프리미엄 모델로 이 문제를 직접 해결합니다. 핵심 CRM은 사용자 한도 없이 완전히 무료이므로, 재정적 투자를 결정하기 전에 플랫폼을 시험해보고자 하는 메소드 CRM을 떠나는 팀에게 매력적인 선택지입니다.

이 도구는 이메일 시퀀스, 랜딩 페이지, 리드 육성 워크플로우 등 통합 마케팅 tools를 제공하여 캠페인을 CRM 기록과 직접 연결합니다. 깔끔하고 직관적인 인터페이스로 빠른 도입이 가능합니다. 무료 CRM은 풍부한 기능을 제공하지만, 고급 영업 및 마케팅 기능 이용을 위해서는 유료 'hub'로 업그레이드해야 하며, 팀 규모가 커질수록 비용이 증가할 수 있다는 점을 유의하세요.

HubSpot CRM의 주요 기능

무료 핵심 CRM: 무제한 사용자에게 무료로 연락처 관리, 거래 추적, 기본 보고 기능을 제공합니다.

마케팅 허브 통합: 마케팅 캠페인과 영업 파이프라인 간의 원활한 연결을 통해 전체 퍼널 가시성을 확보하세요.

이메일 시퀀스 및 워크플로우: CRM 내에서 직접 자동화된 후속 조치 시퀀스와 리드 육성 워크플로우를 구축하세요.

회의 스케줄러: 달력과 동기화된 내장 스케줄링 tool을 사용하여 회의를 자동으로 연락처 기록에 등록하세요.

HubSpot CRM 장단점

장점:

핵심 CRM 기능을 제공하는 사용자 수 한도 없는 풍부한 Free Plan

인바운드 중심 팀을 위한 탁월한 마케팅 자동화 기능

최소한의 교육만으로도 사용 가능한 직관적인 인터페이스

단점:

고급 기능 이용을 위해서는 다양한 hub로의 고가의 업그레이드가 필요합니다

기업용 대안과 비교했을 때 맞춤형 설정 옵션의 한도가 더 큽니다.

영업 팀이 더 복잡해질수록 플랫폼이 제한적으로 느껴질 수 있습니다

HubSpot CRM 가격 정책

Free

스타터 맞춤형 고객 플랫폼: 월 $16부터

프로페셔널 맞춤형 고객 플랫폼: 월 $1,300부터

기업 고객 플랫폼: 월 $4,300부터

HubSpot CRM 평가 및 리뷰:

G2: 4.4/5 (29,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

HubSpot을 처음 사용해봤음에도 설정하기 쉬웠습니다. 영업 파이프라인 관리부터 워크플로우 자동화에 이르기까지 유용한 기능을 많이 제공합니다. 고객 데이터베이스 역할도 합니다. 다른 플랫폼과 쉽게 연동할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 고객 지원도 매우 빠르고 도움이 됩니다.

📖 더 알아보기: CRM 시스템을 성공적으로 도입하는 방법

4. Zoho CRM (저렴한 CRM을 찾는 중소기업에 최적)

via Zoho CRM

Method CRM보다 더 강력한 기능을 원하지만 기업용 솔루션의 높은 비용을 꺼린다면, 중간에 갇힌 듯한 느낌을 받을 수 있습니다. 이는 대기업과 경쟁하려는 중소기업이 자주 마주하는 과제입니다.

Zoho CRM은 이 분야에서 가격 대비 성능이 뛰어난 솔루션으로, 훨씬 더 합리적인 가격대에 포괄적인 CRM 기능 세트를 제공합니다. 비용이나 기능 한도로 Method CRM을 떠나는 팀에게 Zoho는 지출한 금액 대비 더 많은 기능을 제공합니다. AI 어시스턴트 Zia는 리드 점수 산정과 거래 예측을 지원하며, Blueprint 기능을 통해 시각적 워크플로우를 구축하여 영업 프로세스를 표준화할 수 있습니다.

또한 Zoho CRM은 더 넓은 Zoho One 생태계의 일부로, CRM을 수십 개의 다른 비즈니스 애플리케이션과 함께 묶어 제공합니다. 이는 CRM을 넘어 소프트웨어 스택을 통합하려는 팀을 위한 깊이 통합된 제품군을 만들어, 단일 구독으로 재무부터 인사까지 모든 것을 포괄합니다.

Zoho CRM의 주요 기능

Zia AI 어시스턴트: 리드 스코어링, 거래 예측, 이상 징후 탐지 지원을 통해 팀이 노력을 효과적으로 우선순위 설정할 수 있도록 돕습니다.

블루프린트 프로세스 자동화: 시각적 워크플로우 빌더를 활용하여 영업 프로세스를 표준화하고 팀 전체의 일관성을 보장하세요.

Canva 디자인 스튜디오: 코드 작성 없이도 팀의 선호도에 맞춰 CRM 인터페이스의 디자인과 느낌을 맞춤형으로 설정하세요.

Zoho 생태계 통합: Zoho Books, 프로젝트, Desk 및 Zoho 제품군의 수십 가지 다른 애플리케이션과 원활하게 연결됩니다.

Zoho CRM 장단점

장점:

탁월한 값, 경쟁력 있는 가격에 포괄적인 기능 제공

Zia의 강력한 AI 기능은 모든 유료 플랜에서 이용 가능합니다

완전히 통합된 비즈니스 앱을 원하는 팀을 위한 포괄적인 생태계

단점:

사용자 인터페이스는 최신식 CRM 플랫폼에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다.

일부 고급 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

고객 지원 응답 시간은 플랜 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

Zoho CRM 가격 정책

표준: 사용자당 월 $20

프로페셔널: 사용자당 월 35달러

기업: 사용자당 월 50달러

얼티밋: 사용자당 월 65달러

Zoho CRM 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (2,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (6,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Zoho CRM은 특히 중소기업을 위한 신뢰할 수 있고 경제적인 옵션으로 두각을 나타냅니다. 직관적인 인터페이스로 탐색이 간편하지만, 일부 고급 기능 숙달에는 다소 시간이 필요할 수 있습니다. 명확한 지침과 사전 제작된 템플릿이 제공되어 설정 과정을 쉽게 따라갈 수 있으며, 이를 통해 경험을 간소화할 수 있습니다. Zoho CRM은 일상적인 사용을 위해 설계되었으며 지속적인 영업 활동 및 고객 관계 관리에 탁월합니다. 자동화, 분석, AI 기반 인사이트 등 강력한 기능 세트를 제공하여 상당한 가치를 창출합니다. 고객 지원은 일반적으로 신속하게 응답하지만, 지원 품질은 구독 등급에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 다른 Zoho 제품 및 타사 서비스와의 통합은 원활하고 유연하여 Zoho CRM을 다양한 비즈니스 요구 사항에 대응하는 다목적 솔루션으로 만듭니다.

📖 더 알아보기: 비즈니스를 개선할 수 있는 최고의 CRM 대안 8가지

5. Pipedrive (시각적 파이프라인 관리 기능을 갖춘 영업 팀에 최적)

via Pipedrive

CRM이 다음 단계로 무엇을 해야 할지 안내하지 않으면 영업 담당자는 집중력을 잃고 기회는 정체될 수 있습니다. Pipedrive는 바로 이 문제를 해결하기 위해 영업 전문가들이 직접 개발했습니다 .

이 플랫폼의 핵심 철학은 활동 기반 영업에 있습니다. 즉, 팀이 거래를 진전시키는 실질적인 행동(전화, 이메일, 회의)에 집중하도록 유도합니다. 플랫폼의 핵심은 시각적 칸반 파이프라인으로, 거래 진행 상황을 직관적이고 만족스럽게 관리할 수 있게 합니다.

이 도구는 각 거래에 대해 정확히 수행해야 할 작업을 파악할 수 있게 하여 후속 조치를 놓치지 않도록 합니다. 순수한 영업 도구로 설계되었기 때문에 파이프라인 관리에는 탁월하지만, 보다 강력한 프로젝트 관리나 마케팅 자동화를 위해서는 다른 도구를 통합해야 합니다.

파이프드라이브 최고의 기능

시각적 파이프라인 관리: 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 인터페이스로 모든 거래의 진행 상태와 다음 단계가 명확하게 파악됩니다.

활동 기반 영업: 플랫폼은 모든 거래에 대한 활동 일정을 수립하도록 유도하여 영업 담당자가 일관된 조치를 취하도록 보장합니다.

스마트 문서: 전자 서명이 가능하고 CRM 데이터로 자동 채워지는 추적 가능한 문서로 제안서 워크플로우를 간소화하세요.

AI 영업 어시스턴트: 다음 단계에 대한 선제적 제안, 성과 향상 팁, 거래에 대한 통찰력을 얻으세요

파이프드라이브 장단점

장점:

최소한의 교육만으로도 사용 가능한 매우 직관적인 시각적 파이프라인

활동 중심 접근법은 영업 팀이 실행 지향적이고 책임감 있게 일하도록 합니다

불필요한 기능으로 사용자를 압도하지 않는 깔끔하고 간결한 인터페이스

단점:

판매 완료 후 제한된 프로젝트 관리 기능

마케팅 자동화 기능은 애드온 또는 타사 통합이 필요합니다.

보고 기능은 Enterprise 대안 제품들에 비해 커스터마이징이 제한적입니다.

파이프드라이브 가격 정책

필수: 사용자당 월 $24

고급: 사용자당 월 $44

프로페셔널: 사용자당 월 $64

가격: 사용자당 월 79달러

Enterprise: 사용자당 월 $129

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

불필요한 양식이나 체크박스에 신경 쓰지 않고 핵심 업무에 집중할 수 있습니다. 컴퓨터와 휴대폰 간 연동은 즉각적이며 매우 유용합니다. 어디서든 매일 사용합니다. 수년간 여러 CRM을 사용해 본 결과, 영업 팀 중심에 서비스 후속 조치가 많은 제 업무에는 Pipedrive가 가장 적합하다고 확신합니다.

불필요한 양식이나 체크박스에 신경 쓰지 않고 핵심 활동에 집중할 수 있습니다. 컴퓨터와 휴대폰 간 접근 통합이 즉각적이며 매우 유용합니다. 어디서든 매일 사용합니다. 수년간 여러 CRM을 사용해 본 결과, 영업 팀 중심이며 서비스 후속 조치가 많은 제 요구사항에 Pipedrive가 가장 적합하다고 확신합니다.

6. Monday CRM (맞춤형 워크플로우 및 팀 협업에 최적)

via Monday

Method CRM의 경직된 구조에 좌절감을 느끼고, 원하는 대로 정확히 구성할 수 있는 영업 워크플로우를 구축하고 싶다면, 당신은 혼자가 아닙니다. 많은 팀들이 상용 CRM이 고유한 프로세스에 적응하기보다는 오히려 틀에 박히게 만든다고 느끼고 있습니다.

monday CRM은 매우 유연한 monday.com Work OS를 기반으로 구축되어 시각적·구조적 자유를 원하는 팀을 위한 솔루션을 제공합니다. 이미 프로젝트 관리에 monday.com을 사용 중이라면, 이 CRM은 자연스러운 확장으로 느껴질 것입니다. 코딩 없이 드래그 앤 드롭 방식으로 보드, 열, 대시보드를 활용해 맞춤형 CRM을 구축할 수 있어 기술적 전문성이 필요하지 않습니다.

이 시각적 접근 방식은 전체 영업 프로세스를 한눈에 파악하고 팀과 실시간으로 협업하기 쉽게 합니다. 그러나 일반 업무 플랫폼을 기반으로 한 신제품이기 때문에, 전용 CRM에서 찾아볼 수 있는 심층적인 영업 특화 기능 중 일부는 덜 성숙하거나 창의적인 설정이 필요할 수 있습니다.

monday CRM 최고의 기능

시각적 보드 기반 CRM: 25가지 이상의 열 유형을 지원하는 고도로 맞춤 설정 가능한 보드를 활용하여 상상할 수 있는 모든 영업 팀 데이터 포인트를 추적하세요.

노코드 자동화: 개발자 없이도 간단한 '조건-행동' 논리로 강력한 워크플로우 자동화를 구축하세요.

크로스 보드 대시보드: 여러 영업 및 프로젝트 보드의 데이터를 통합 대시보드로 가져와 고객 라이프사이클 전반에 걸친 완벽한 가시성을 확보하세요.

monday.com 생태계: monday 프로젝트 관리 도구와 원활하게 통합되어 영업 팀에서 사후 관리 프로젝트 팀으로의 업무 인계가 매끄럽게 이루어집니다.

Monday CRM 장단점

장점:

매우 시각적이고 직관적인 인터페이스로 최소한의 교육만으로도 사용 가능

코드를 작성할 필요 없이 뛰어난 맞춤형 설정 유연성 제공

팀 기반 영업에 탁월한 강력한 협업 기능

단점:

신규 CRM 제품으로서 기존 경쟁사들에 비해 기능 세트가 덜 성숙합니다.

일부 CRM 전용 기능은 구현을 위해 창의적인 우회 방법이 필요할 수 있습니다.

팀 규모가 커짐에 따라 버킷형 좌석 가격 정책으로 인해 예상치 못한 비용 증가가 발생할 수 있습니다

Monday CRM 가격 정책

기본: 사용자당 월 $12

표준: 사용자당 월 $17

프로: 사용자당 월 28달러

기업: 맞춤형 가격

monday CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 monday CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 monday CRM의 이메일 및 활동 기능을 정말 좋아합니다. 클라이언트와 리드에게 이메일을 자동으로 태그하여 추적을 매우 효율적으로 만들어주거든요. 이 자동화 기능은 AI 기능과 결합되어 후속 조치 날짜나 중요한 세부 정보 같은 핵심 정보를 손쉽게 추출할 수 있게 해줍니다. 워크플로우 센터는 또 다른 뛰어난 기능으로, 'if-this-then-that' 문장과 유사한 향상된 자동화를 제공하여 일을 추진하고 정체되는 것을 방지함으로써 궁극적으로 시간과 비용을 절약해줍니다.

📖 더 읽어보기: 비즈니스를 관리하는 10가지 CRM 전략

7. Dynamics 365 (Microsoft 생태계 통합에 최적)

Dynamics 365를 통해

귀사는 이미 Microsoft 환경에서 운영 중인가요? 그렇다면 Outlook, Teams 또는 SharePoint와 기본적으로 연결되지 않는 Method CRM 같은 tools를 사용할 때 발생하는 불편함을 경험해 보셨을 것입니다.

Dynamics 365 Sales는 이러한 문제점을 해결하는 탁월한 솔루션입니다. Microsoft 생태계에 깊이 투자한 모든 조직에게 자연스러운 CRM 선택지이며, 다른 플랫폼이 따라올 수 없는 원활한 네이티브 통합을 제공합니다. 이 tool은 Microsoft 비즈니스 스택 전체와 통합되어 팀에게 통합된 경험을 제공합니다.

그러나 진정한 가치는 Power Platform과의 통합에서 비롯됩니다. 고급 분석을 위한 Power BI, 복잡한 워크플로우 자동화를 위한 Power Automate, 맞춤형 비즈니스 앱 구축을 위한 Power Apps를 활용할 수 있습니다. 이는 기업 중심의 솔루션으로 복잡성을 수반하므로, Microsoft 환경을 관리할 전문성을 갖춘 기업에 가장 적합합니다.

Dynamics 365 최고의 기능

기본 Microsoft 통합: Outlook, Teams, SharePoint, Excel과 함께 즉시 사용 가능한 심층 통합을 경험하세요.

Power Platform 연결: Power BI 대시보드, Power Automate 워크플로우, 맞춤형 Power Apps로 CRM 기능을 확장하세요.

LinkedIn Sales Navigator 통합: 강력한 소셜 세일링 및 잠재 고객 조사를 위한 LinkedIn과의 내장형 연결 기능 제공

AI 기반 인사이트: 관계 분석, 예측 점수, 대화 인텔리전스를 활용하여 영업 팀의 노력을 주도하세요

Dynamics 365 장단점

장점:

Microsoft 중심 조직을 위한 탁월한 통합 솔루션

파워 플랫폼은 맞춤형 개발 없이도 기능을 크게 확장합니다

강력한 AI 및 분석 기능이 플랫폼에 내장되어 있습니다.

단점:

구현은 복잡하며 일반적으로 전문적인 Microsoft 기술력이 필요합니다.

사용자 인터페이스가 최신형 CRM 대안들에 비해 직관성이 떨어질 수 있습니다.

복수의 모듈로 구성된 라이선싱 모델은 이해하기 어려울 수 있습니다

Dynamics 365 가격 정책

영업 팀 전문가: 월 $65부터

영업 팀 Enterprise: 월 $105부터

영업 팀 프리미엄: 월 $150부터

Microsoft Relationship Sales: 월 $162부터

Dynamics 365 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (1,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (5,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Dynamics 365에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 파트너 인증 관리와 고객으로서의 이력 검토를 위해 주로 Dynamics 365 CRM을 사용합니다. 모든 정보를 한곳에 모아 상호작용을 추적하고 기록을 최신 상태로 유지하며 파트너를 효과적으로 지원하는 데 매우 유용합니다. 보고 도구와 Microsoft 앱과의 통합은 진정한 장점이며 협업을 훨씬 원활하게 만듭니다.

저는 파트너 인증 관리와 고객으로서의 이력 검토를 위해 주로 Dynamics 365 CRM을 사용합니다. 모든 정보를 한곳에 모아 상호작용을 추적하고 기록을 최신 상태로 유지하며 파트너를 효과적으로 지원하는 데 매우 유용합니다. 보고 도구와 Microsoft 앱과의 통합은 진정한 장점이며 협업을 훨씬 원활하게 만듭니다.

8. Nutshell (이메일 마케팅이 포함된 간단한 CRM에 최적)

via Nutshell

Nutshell은 직관적인 CRM과 이메일 마케팅 기능을 결합했습니다. 성장에 필요한 핵심 tools를 포기하지 않으면서도 간편함을 원하는 소규모 팀을 위해 설계되었습니다. CRM 내에서 직접 이메일 캠페인, 자동화된 드립 시퀀스, 뉴스레터를 생성 및 발송할 수 있으며, 모든 연락처가 자동으로 동기화됩니다.

이 올인원 접근 방식은 시간과 비용을 동시에 절약해 줍니다.

Nutshell은 단순성에 중점을 두기 때문에 대규모 조직이 필요로 하는 고급 맞춤형 설정이나 보고 기능이 부족할 수 있습니다. 그러나 소규모 팀에게는 영업 팀과 마케팅 활동을 한 곳에서 관리할 수 있는 깔끔하고 효과적인 솔루션을 제공합니다.

Nutshell 최고의 기능

내장형 이메일 마케팅: CRM 내에서 직접 이메일 캠페인과 뉴스레터를 생성 및 발송하여 별도 tool이 필요 없습니다.

파이프라인 자동화: 정의된 트리거에 따라 자동 리드 할당, 작업 생성 및 단계 진행을 설정하세요.

개인화된 이메일 시퀀스: 확장 가능한 맞춤형 커뮤니케이션을 위한 자동화된 1:1 이메일 시퀀스 발송

Google Workspace 통합: Gmail 및 Google 캘린더와의 심층 통합으로 원활한 이메일 동기화와 일정 관리를 경험하세요.

Nutshell 장단점

장점:

통합된 CRM 및 이메일 마케팅 기능으로 별도의 tools가 필요하지 않습니다

소규모 팀이 빠르게 익힐 수 있도록 설계된 깔끔하고 직관적인 인터페이스

매우 신속하게 대응하는 팀의 탁월한 고객 지원

단점:

고급 맞춤형 설정 옵션의 한도

보고 기능은 기업용 대안 제품들에 비해 덜 강력합니다.

대형 플랫폼 대비 타사 통합 기능이 적음

Nutshell 가격 정책

기본 요금제: 사용자당 월 19달러

성장: 사용자당 월 32달러

프로: 사용자당 월 49달러

비즈니스: 사용자당 월 $67

기업: 사용자당 월 $89

Nutshell 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nutshell에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Nutshell은 영업 팀이 쉽게 도입하고 실제로 매일 사용할 수 있습니다. 깔끔한 인터페이스, 유연한 파이프라인, 무겁거나 과도하게 구축된 느낌 없이 체계적인 영업 프로세스를 지원합니다. 거래와 활동에 대한 확실한 가시성을 제공하여 팀 관리 및 코칭을 더욱 직관적으로 만듭니다.

9. Bigin by Zoho CRM (CRM을 처음 사용하는 소규모 팀에 최적)

via Bigin

매우 소규모 팀이나 개인 사업자로서 Method CRM 같은 '간단한' CRM조차 부담스럽게 느껴지시나요? 대부분의 CRM 플랫폼이 지닌 복잡성, 비용, 과도한 기능은 막 시작하는 분들에게 큰 장벽이 될 수 있습니다.

Zoho CRM의 Bigin이 해결책이 될 수 있습니다. 이 제품은 CRM을 처음 접하는 소규모 팀 및 개인을 위해 특별히 설계된 초보자용 파이프라인 중심 CRM입니다. 복잡한 기능을 모두 제거하고 연락처 관리와 영업 프로세스 시각화라는 핵심 기능에만 집중합니다. 따라서 훨씬 단순한 솔루션을 찾아 Method CRM을 떠나는 사용자에게 이상적인 첫 단계가 될 수 있습니다.

Bigin을 사용하면 다양한 프로세스에 맞춰 여러 파이프라인을 설정하고, 내장된 전화 기능을 통해 통화 및 기록을 관리하며, 리드 확보를 위한 웹 양식을 생성할 수 있습니다. 신속한 설정과 즉시 사용을 위해 설계되었습니다.

Bigin by Zoho CRM의 주요 기능

다중 파이프라인: 신규 계약과 갱신 등 서로 다른 영업 프로세스를 별도의 직관적인 시각적 파이프라인으로 관리하세요.

내장형 전화 기능: CRM 내에서 직접 전화를 걸고 받을 수 있으며, 모든 활동이 자동으로 기록됩니다.

웹 양식: 웹사이트에 간단한 리드 수집 양식을 생성하여 신규 연락처를 파이프라인에 직접 연결하세요.

Zoho CRM 업그레이드 경로: 팀 규모가 Bigin의 기능을 초과할 경우 모든 데이터를 완전한 Zoho CRM 플랫폼으로 손쉽게 마이그레이션하세요.

Bigin by Zoho CRM 장단점

장점:

CRM 초보자를 위해 설계된 매우 단순하고 깔끔한 인터페이스

최소한의 설정만으로 빠르게 시작할 수 있는 간편한 설정

초소규모 팀 및 개인 사용자를 위한 합리적인 가격의 진입점

단점:

완전한 기능을 갖춘 CRM에 비해 맞춤형 설정 옵션의 한도가 매우 큽니다.

팀은 1~2년 이내에 Teams의 기능을 넘어설 가능성이 높습니다

Zoho CRM 전체 버전보다 통합 가능한 기능이 적습니다.

Bigin by Zoho CRM 가격 정책

Free

익스프레스: 월 $9부터

프리미어: 월 $15부터

Bigin 360: 월 $21부터

Bigin by Zoho CRM 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho CRM의 Bigin에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Bigin의 가장 큰 장점은 단순함과 명확성에 있습니다. 대형 CRM의 복잡성 없이 맞춤형 파이프라인을 설계하고 비즈니스 프로세스를 구성할 수 있어 팀의 도입이 용이합니다. 영업 파이프라인을 체계화하고 정보를 중앙 집중화하며 기회 추적을 개선해야 하는 중소기업에 매우 유용합니다. 단계와 필드 맞춤 설정을 통해 실제 프로세스에 맞게 조정할 수 있으면서도 사용자에게 부담을 주지 않습니다.

10. ActiveCampaign (CRM 기능을 갖춘 이메일 마케팅에 최적)

via ActiveCampaign

정교한 행동 기반 이메일 캠페인으로 리드를 육성하는 것이 주요 과제입니까? Method CRM을 사용 중이라면 마케팅 자동화 기능 부재로 인해 좌절감을 느끼고 있을 것입니다.

ActiveCampaign은 기존 CRM 모델을 완전히 뒤집어 이 문제를 해결합니다. 강력한 마케팅 자동화 플랫폼에 유능한 CRM 기능을 통합하여, 이메일 육성 전략에 크게 의존하는 영업 팀에 완벽합니다. 업계 최고 수준의 시각적 자동화 빌더를 통해 이메일 열람, 링크 클릭, 웹사이트 방문에 반응하는 복잡한 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

이 tool은 리드의 참여도에 따라 자동으로 점수를 매기고, 정밀하게 고객층을 세분화하며, 리드가 유망해지면 영업 팀을 위한 작업을 자동으로 실행합니다. CRM 기능도 탄탄하지만, 마케팅 자동화 기능에 비해 부차적입니다. 깊이 있고 복잡한 영업 파이프라인 관리가 필요한 팀은 전용 영업 CRM에 비해 제한적일 수 있습니다.

ActiveCampaign의 최고의 기능

고급 자동화 빌더: 시각적 워크플로우 빌더를 활용하여 복잡한 행동 트리거 기반 자동화 시퀀스를 생성하세요.

사이트 추적: 웹사이트 방문자의 행동을 모니터링하고 방문한 페이지에 따라 자동화를 트리거하세요.

리드 스코어링: 고객의 참여도와 인구통계학적 데이터를 기반으로 리드를 자동으로 점수화하여 영업 팀이 연락 우선순위를 정할 수 있도록 지원합니다.

이메일 전달률: 강력한 평판과 효과적인 전달률 tools를 활용하여 이메일이 받은 편지함으로 전달되도록 보장하세요.

ActiveCampaign 장단점

장점:

업계 최고의 마케팅 자동화 기능

정교한 리드 스코어링 및 고객 세분화 기능

강력한 이메일 전달률과 평판

단점:

CRM 기능은 전용 CRM 플랫폼에서 제공하는 것보다 덜 강력합니다

CRM 작업에만 집중하는 사용자에게는 인터페이스가 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

고급 자동화 기능을 숙달하려면 학습 곡선이 존재합니다.

ActiveCampaign 가격 정책

사용자당 월 $15부터 시작

ActiveCampaign 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ActiveCampaign에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

ActiveCampaign은 제 비즈니스의 생명선입니다. 이 없이는 마케팅 노력이 크게 떨어지고, 프로그램 잠재고객에게 시의적절하게 관련 정보를 전달할 수 없을 것입니다. 또한 Active Intelligence는 마치 마케팅 팀에 시장 조사원, 카피라이터, 그래픽 디자이너, 컨설턴트를 모두 보유한 것과 같습니다.

11. Insightly (CRM 통합이 가능한 프로젝트 관리에 최적)

via Insightly

거래 성사 후에만 일이 시작되나요? 많은 서비스 기반 기업에게 영업 프로세스는 복잡한 프로젝트의 서막에 불과합니다. Method CRM 같은 도구를 사용하면 심각한 단절이 발생합니다. 거래가 '성사 완료'로 표시되는 순간, 모든 중요한 고객 정보가 뒤로 밀려나고 프로젝트 팀은 별도의 시스템에서 처음부터 다시 시작해야 합니다.

인사이트리(Insightly)는 바로 이 간극을 메웁니다. 통합 프로젝트 관리 기능을 갖춘 CRM으로, 단 한 번의 클릭으로 성사된 기회를 바로 프로젝트로 전환할 수 있습니다. 영업 과정에서 생성된 모든 연락처, 이메일, 노트가 그대로 이어지므로 번거로운 인수인계 과정이 사라지고, 실행 팀이 전체 상황을 완벽히 파악할 수 있습니다.

관계 연결 기능을 통해 연락처, 조직, 영업 기회, 프로젝트를 연결하여 고객 관계에 대한 완벽한 360도 뷰를 제공합니다. Insightly는 영업과 프로젝트 간 격차를 성공적으로 해소하지만, 각 분야별 최고 수준의 전문 도구들에 비해 CRM 및 프로젝트 관리 기능의 깊이가 다소 부족하다는 점을 유의해야 합니다.

인사이트리 최고의 기능

통합 프로젝트 관리: 확보한 영업 기회를 직접 프로젝트로 전환하여 모든 고객 정보를 보존하고 수동 데이터 전송을 제거합니다.

관계 연결: 연락처, 조직, 기회, 프로젝트를 연결하여 고객 관계의 전체 이력과 네트워크를 시각화하세요.

Gmail 및 Outlook 사이드바: 애플리케이션을 전환할 필요 없이 받은 편지함에서 바로 CRM 데이터에 접근하고 이메일을 기록하세요.

맞춤형 오브젝트: 업계별 정보나 고유한 비즈니스 요구사항을 수용하기 위한 맞춤형 데이터 구조를 구축하세요.

인사이트리 장단점

장점:

독보적인 CRM-프로젝트 연계 기능으로 거래 성사 시 맥락 손실을 방지합니다

강력한 관계 시각화로 고객에 대한 완전한 그림을 제공합니다

CRM과 기본적인 프로젝트 관리가 모두 필요한 팀에게 적합한 가성비 솔루션

단점:

CRM 기능이나 프로젝트 관리 기능 모두 전문 도구만큼 깊이 있지 않습니다.

사용자 인터페이스는 더 현대적인 대안들에 비해 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다.

자동화 기능은 경쟁사 대비 상대적으로 한도가 낮습니다

인사이트리 가격 정책

CRM Plus: 사용자당 월 29달러

프로페셔널: 사용자당 월 $49

기업: 사용자당 월 $99

인사이트리 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Insightly에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Insightly의 가장 큰 장점은 CRM과 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에서 통합하여 고객을 최초 리드 단계부터 최종 납품까지 추적할 수 있다는 점입니다. 또한 깔끔한 워크플로우와 강력한 이메일 및 달력 연동 기능을 갖추고 있어 사용이 매우 간편합니다.

12. Freshsales (AI 기반 리드 스코어링 및 영업 자동화에 최적)

영업사원들이 구매 준비가 된 잠재 고객과 충분한 시간을 보내지 못하고, 차가운 리드를 쫓는 데 너무 많은 시간을 소비하고 있지는 않나요?

Freshworks 생태계의 일부인 Freshsales는 AI 어시스턴트 프레디(Freddy)로 이 문제를 해결합니다. 프레디는 영업 팀이 더 열심히 일하는 대신 더 스마트하게 일할 수 있도록 설계된 현대적인 CRM입니다. 프레디 AI는 예측 리드 점수, 거래 인사이트, 차선책 권장 사항을 제공하여 팀이 성사 가능성이 가장 높은 기회에 집중할 수 있도록 합니다.

Freshsales는 AI 기능 외에도 내장된 전화 및 이메일 tools를 제공하여 CRM을 벗어나지 않고도 잠재 고객과 소통하고 모든 활동을 기록할 수 있습니다. 또한 Freshdesk와 같은 다른 Freshworks 제품과 원활하게 연동되므로, 고객 지원이나 마케팅을 위해 이미 Freshworks 제품군을 사용하는 팀에게 강력한 선택지입니다.

Freshsales의 주요 기능

Freddy AI: 예측 리드 점수, 거래 인사이트, 그리고 전체 영업 프로세스 전반에 걸친 지능형 추천을 제공합니다.

내장형 전화 및 이메일: 모든 커뮤니케이션의 자동 기록 및 추적 기능과 함께 기본 제공되는 통화 및 이메일 기능을 활용하세요.

영업 시퀀스: 이메일, 전화 통화, 작업을 결합한 다중 채널 자동화 시퀀스를 생성하여 일관된 후속 조치를 보장합니다.

Freshworks 생태계: Freshdesk, Freshmarketer 및 Freshworks 제품군 내 다른 제품들과의 원활한 통합으로 혜택을 누리세요.

Freshsales 장단점

장점:

강력한 AI 기능을 합리적인 중견 기업용 가격대로 이용 가능합니다.

내장된 커뮤니케이션 도구로 별도의 다이얼러나 이메일 클라이언트 필요성을 줄입니다

직관적인 탐색이 가능한 깔끔하고 현대적인 인터페이스

단점:

Freddy AI의 기능 수준은 선택한 플랜에 따라 크게 달라집니다.

일부 대형 CRM 플랫폼에 비해 타사 통합 기능이 적습니다.

보고서 맞춤형 설정 기능은 기업용 대안 제품들에 비해 한도가 있습니다.

Freshsales 가격 정책

성장: 사용자당 월 $11

프로: 사용자당 월 47달러

기업: 사용자당 월 $71

Freshsales 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Freshsales에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Freshsales의 비용 효율성이 마음에 듭니다. 비용 대비 시퀀스, 대량 이메일 발송 기능 등 다양한 기능을 갖춘 전체 제품군을 이용할 수 있습니다. 단계별 안내를 제공하여 모든 설정이 정말 쉬웠습니다. 계정 필드와 회사를 생성했으며, Freshsales는 다른 항목들에 대한 템플릿을 제공합니다. 수신함을 연결하지 않은 상태에서 이메일 상태를 테스트한 후, Freshsales에 DKIM, SPF 및 DMARC 설정을 적용하여 다시 테스트했습니다. 시퀀스 기능을 사용하면 특정 논리에 따라 이메일을 발송할 수 있습니다. 예를 들어 이메일을 열람한 클라이언트에 후속 이메일을 보내는 식이죠. 자동화된 이메일 캠페인을 발송할 수 있으며, 대량 이메일 기능을 통해 단일 이메일을 캠페인으로 발송하면서도 각 이메일의 모든 측면을 개인화할 수 있습니다.

ClickUp으로 메소드를 업그레이드하세요

Method CRM은 회계가 운영의 중심일 때 가장 효과적입니다. 그러나 계약 체결 후 본격적인 일이 시작되는 팀에서는 이 모델이 금세 무너집니다. 업무 맥락이 분산되고, 진행 속도가 느려지며, 결국 팀은 고객 관리를 유지하기 위해 여러 도구를 억지로 연결해야 하는 상황에 처합니다.

최고의 Method CRM 대안은 영업, 실행, 협업을 연결하여 이 문제를 해결합니다. 일부는 파이프라인 관리에 탁월하고, 다른 일부는 마케팅 자동화나 기업 맞춤형 설정에 중점을 둡니다. 올바른 선택은 현재 비즈니스에서 가장 큰 마찰이 발생하는 지점에 따라 달라집니다.

영업 팀에서 배송으로의 업무 인계가 가장 큰 과제라면, ClickUp은 설계 단계부터 차별화됩니다. 단순한 고객 관계 추적을 넘어, 이를 체계적인 일로 전환하고 전환 과정을 자동화하며 첫 대화부터 최종 배송까지 맥락을 완벽히 유지합니다.

궁극적인 목표는 Method CRM을 또 다른 사일로로 대체하는 것이 아닙니다. 실제 일 수행 방식을 지원하는 시스템을 선택하는 것입니다. ClickUp을 사용해 보시고 일을 어떻게 집중시키는지를 확인해 보세요!

자주 묻는 질문

네, 이 목록의 대부분의 대안은 회계 소프트웨어와 독립적으로 작동합니다. ClickUp, HubSpot, Pipedrive와 같은 플랫폼은 QuickBooks나 Xero 없이도 강력한 CRM 기능을 제공하지만, 많은 플랫폼이 선택적 애드온으로 회계 연동을 제공합니다.

Method CRM은 QuickBooks를 사용하는 소규모 비즈니스를 위해 설계되어 매우 틈새 시장용입니다. Salesforce는 심층적인 맞춤형 기능이 가능한 기업용 플랫폼으로, 소규모 팀에게는 종종 너무 복잡하고 비쌉니다. QuickBooks에 의존하지 않는 소규모 비즈니스는 ClickUp이나 Zoho CRM 같은 대안이 기능과 가격 대비 효율성 측면에서 더 나은 균형을 제공하는 경우가 많습니다.

파이프라인 시각화, 워크플로우 자동화, 통합 유연성에 주목하세요. 이 부분은 Method CRM이 한도가 있는 대표적인 영역입니다. 무엇보다도, 거래 성사부터 작업 수행까지의 맥락 단절을 해소하기 위해 CRM 데이터를 프로젝트 관리 워크플로우와 연결해주는 플랫폼을 찾아보세요.