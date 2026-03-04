Claude로 다이어그램 만드는 법: 완벽 가이드

다이어그램 작성은 간단해야 합니다. 워크플로우나 시스템을 글로 명확하게 설명할 수 있다면, 이를 시각적으로 전환하는 작업도 빠르고 수월할 거라 기대할 것입니다.

하지만 보통은 그렇게 되지 않습니다.

먼저 텍스트로 된 개요를 작성합니다. 그런 다음 별도의 도구로 전환해 플로우차트나 시스템 다이어그램을 구축합니다. 이제 모양을 끌어다 놓고, 단계를 연결하고, 상자를 제자리에 밀어 넣고, 레이아웃을 조정하고, 라벨을 다시 작성합니다. 텍스트로는 명확해 보이던 내용이 시각적 형태로 전환되려면 갑자기 훨씬 더 많은 시간과 노력이 필요합니다.

그리고 무언가 변경되면, 모든 과정을 다시 처음부터 반복해야 합니다.

클로드와 같은 AI 도구는 프롬프트의 구조화된 설명을 플로우차트, 시퀀스 다이어그램 또는 시스템 맵으로 변환하여 이 과정을 간소화합니다. 본 가이드에서는 클로드로 다이어그램을 생성하는 방법과, ClickUp의 통합 작업 공간 내에서 시각 자료를 생성함으로써 프로젝트 진행에 맞춰 이를 지속적으로 조정하는 방법을 살펴보겠습니다. ✨

AI 다이어그램 생성기로 Claude를 선택해야 하는 이유

수동으로 다이어그램을 작성하는 작업은 숙련된 인력을 본업에서 멀어지게 합니다. 엔지니어들은 시스템 구축 대신 캔버스 위에서 모양을 배치하는 데 시간을 낭비하게 됩니다. 프로젝트 관리자들은 워크플로우 문서를 정확하고 최신 상태로 유지하는 대신 시각적 요소를 다듬는 데 몇 시간을 허비합니다.

Claude는 이러한 역학을 바꿉니다.

AI 다이어그램 생성기인 Claude는 일반 텍스트 설명을 구조화된 다이어그램 코드로 변환합니다. 복잡한 다이어그램 인터페이스를 탐색할 필요 없이 자연어로 시스템을 설명하기만 하면 됩니다. 그러면 Claude가 Mermaid, PlantUML, SVG 등의 형식으로 즉시 렌더링 가능한 출력을 생성합니다.

via Claude

이것만으로도 시간을 절약할 수 있습니다. 하지만 클로드가 특히 유용한 이유는 모호성을 처리하는 방식 때문입니다.

설명 내용이 완벽히 명확하지 않을 경우, Claude는 추가 설명을 요청하는 질문도 합니다. 이러한 상호작용 덕분에 최소한의 입력만으로 시각 자료를 자동 생성하려는 다른 tools들보다 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.

클로드로 다이어그램을 만드는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

시스템 설명을 구조화된 다이어그램으로 변환하세요

시퀀스 다이어그램 및 아키텍처 다이어그램과 같은 기술적 형식으로 일하세요

컨텍스트를 잃지 않고 빠르게 반복하세요

물론 AI 다이어그램도 간단한 규칙을 따릅니다: 불분명한 입력은 불분명한 출력을 낳습니다. 따라서 AI에 프롬프트를 입력하기 전에 생각을 정리하는 것이 중요합니다.

💡 프로 팁: 다이어그램이 복잡한 회의 노트로 시작된다면, 먼저 ClickUp Brain (ClickUp 작업 공간 내장형 컨텍스트 인식 AI)으로 정리하세요. 노트를 ClickUp 문서나 작업 코멘트에 붙여넣고 Brain을 @멘션하여 구성 요소, 의존성, 프로세스 단계를 추출하세요. Brain은 흩어진 노트를 단 몇 초 만에 체계적인 개요(시스템, 행위자, 흐름)로 변환합니다. 이렇게 정리된 구조를 클로드에 직접 복사하여 훨씬 더 정확한 아키텍처나 워크플로우 다이어그램을 생성할 수 있습니다. AI에 질문만 따로 던지지 마세요. ClickUp Brain으로 작업 공간에 통합하세요*

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 익숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업에서 인기를 끌고 있습니다. 하지만 매번 AI에 질문할 때마다 다른 탭으로 전환해야 한다면, 관련 전환 비용과 맥락 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 특히 집중 작업 시간대에 근로자가 평균 2분마다 방해받는 상황에서는 더욱 그렇죠. ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 현재 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 업무와 매우 관련성 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

클로드가 만들 수 있는 다이어그램 유형은 무엇인가요?

다이어그램이 필요할 때는 대개 알 수 있습니다. 문제는 올바른 다이어그램을 선택하는 것입니다.

대부분의 팀은 익숙한 방식—간단한 플로우차트나 대충 그린 상자-화살표 스케치—을 기본적으로 삼으며, 그걸로 충분하리라 기대합니다. 하지만 다이어그램이 문제와 맞지 않으면 중요한 의존성을 숨기고, 결정을 지나치게 단순화하며, 모두가 시각적 자료를 다르게 해석하게 되어 검토 속도를 늦춥니다.

Claude는 팀이 실제로 사용하는 다이어그램 유형을 지원하므로 복잡한 아이디어를 부적합한 형식에 억지로 맞출 필요가 없습니다. 빈 캔버스에서 시작하는 대신 설명하려는 내용을 기술하면 Claude가 상황에 맞는 구조화된 시각 자료를 생성합니다.

🧠 재미있는 사실: 브래드포드와 바라드와즈의 연구에 따르면, 화이트보드 애니메이션은 전통 지식을 공유하는 데 매우 매력적이고 문화적으로 존중받는 방식이 될 수 있습니다. 이는 커뮤니티가 중요한 이야기와 아이디어를 보다 시각적이고 접근하기 쉬운 형식으로 연결하는 데 도움을 줍니다.

실무에서 가장 흔히 사용되는 다이어그램 유형은 다음과 같습니다:

플로우차트 및 프로세스 지도

프로세스가 한 단계에서 다음 단계로 어떻게 진행되는지 보여주고 싶을 때 플로우차트가 유용합니다. 결정 지점을 시각화하여 조건이 변경될 때 정확히 어떤 일이 발생하는지 파악할 수 있게 합니다. 더 넓은 시각이 필요하다면 프로세스 맵을 활용하세요. 사람, 시스템 또는 팀 간 일 흐름을 보여줌으로써 한 단계 더 깊이 이해할 수 있습니다.

이러한 시각 자료는 신입 직원 교육, 승인 절차, 운영 워크플로우 등 업무 인수인계가 불분명해 작업이 지연될 수 있는 모든 상황에서 자주 활용됩니다.

💡 프로 팁: AI로 다이어그램을 생성하기 전에 개념화하는 훌륭한 방법은 ClickUp 플로우차트 다이어그램 템플릿을 활용하는 것입니다. 이 템플릿은 프로세스, 의사 결정 지점, 시스템 흐름을 매핑할 수 있는 모양, 커넥터, 시각적 섹션이 포함된 미리 준비된 화이트보드 레이아웃을 제공합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 플로우차트 다이어그램 템플릿으로 시스템, 참여자, 워크플로우 리스트를 명확한 플로우차트로 변환하세요. 빈 캔버스에서 시작하는 대신 단계, 의존성, 분기 논리를 빠르게 개요화할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우가 실제로 한 단계에서 다음 단계로 어떻게 이동하는지 검증하기 쉬워집니다. 따라서 나중에 AI로 다이어그램을 생성할 때 구조가 이미 명확하고 논리적으로 정리된 상태가 됩니다.

🎥 보너스: AI를 활용한 프로세스 지도 제작에 관한 최고의 팁을 여기서 확인하세요:

아키텍처 및 시스템 다이어그램

아키텍처 다이어그램은 시스템의 모든 구성 요소가 어떻게 결합되는지 팀원들과 의견을 통일하는 데 도움이 됩니다. 복잡한 설정도 구성 요소, 연결 관계, 데이터 흐름을 직관적으로 보여줌으로써 이해와 논의가 용이해집니다.

기술 팀에 있다면 클라우드 인프라를 문서화하거나 서로 다른 서비스 간 상호작용을 시각화하는 데 활용할 수 있습니다. 비즈니스 팀에 있다면 조직 내 도구 간 연결 관계와 데이터 이동 경로를 파악하는 데 도움이 됩니다.

Claude를 사용하면 소프트웨어 아키텍처를 위한 C4 모델 다이어그램, AWS 인프라 시각화, 데이터베이스용 엔티티-관계 다이어그램 등 다양한 기술 다이어그램을 생성할 수 있습니다.

🛠️ 다음과 같은 프롬프트를 입력해 보세요: "웹 앱 프론트엔드, API 게이트웨이, 세 개의 마이크로서비스(사용자, 주문, 결제), 그리고 PostgreSQL 데이터베이스와 이들 간의 연결 관계를 보여주는 시스템 아키텍처 다이어그램을 생성해 주세요." 출력 결과는 다음과 같습니다: via Claude

시퀀스 다이어그램

시퀀스 다이어그램은 상호작용이 시간에 따라 어떻게 전개되는지 보여주기 때문에 사용자 인증 흐름, API 호출, 백그라운드 프로세스 등을 차트로 표현하는 데 매우 유용합니다.

클로드는 시퀀스 다이어그램을 특히 잘 처리합니다. 이는 명확하고 예측 가능한 규칙을 따르며, 종종 머메이드 구문을 사용하기 때문입니다. 상호작용, 참여자, 메시지 흐름을 명확하게 설명하면 클로드는 그 구조를 정확한 시각 자료로 변환할 수 있으며, 사용자의 노력은 거의 필요하지 않습니다.

조직 차트

조직도는 팀 구성과 책임 범위가 변함에 따라 금방 낡아질 수 있습니다. 수동으로 업데이트하는 일은 대개 할 일 목록 맨 아래로 밀려나게 마련이죠. 클로드가 간단한 역할이나 팀 설명만으로 직접 조직도를 생성해 더 쉽게 관리할 수 있도록 도와드립니다.

via Claude

Claude로 다이어그램을 만드는 단계별 가이드

시행착오에 의존하지 말고, Claude의 다이어그램 워크플로우를 세 가지 간단한 단계로 나누어 진행하세요: 시스템을 명확하게 설명하고, 올바른 형식으로 다이어그램을 생성한 후, 실제 업무 흐름을 정확히 보여줄 때까지 다듬어 나가세요.

1단계: 명확한 시스템 설명 작성

다이어그램의 품질은 클로드에 대한 프롬프트를 얼마나 잘 구성하느냐에 전적으로 달려 있습니다.

설명문을 작성할 때는 다음 네 가지 키 사항에 집중하세요:

구성 요소: 사용자, 데이터베이스, API, 결제 서비스 등 다이어그램에 포함되어야 할 모든 요소를 목록으로 작성하세요.

관계: 구성 요소들이 어떻게 연결되거나 상호작용하는지 명확히 설명하세요. 예를 들어, "사용자가 API에 데이터를 전송한다" 또는 "API가 데이터베이스를 쿼리한다"와 같이 표현합니다.

흐름 방향: 다이어그램이 특정 순서, 계층 또는 방향(예: 상단에서 하단으로, 왼쪽에서 오른쪽으로)을 따라야 하는지 지정하세요.

범위 설정: 다이어그램에 포함할 내용과 제외할 내용을 정의하여 집중력을 유지하고 이해하기 쉽게 만드세요.

📌 "우리 로그인 시스템 다이어그램을 만들어 주세요" 같은 모호한 프롬프트 대신 다음과 같이 지시하세요: "사용자 인증 시퀀스 다이어그램을 생성해 주세요. 참여자는 사용자(User), 웹 애플리케이션(Web App), 인증 서비스(Auth Service), 데이터베이스(Database)입니다. 로그인 요청, 자격 증명 검증, 토큰 생성, 세션 생성을 올바른 순서로 표시해 주세요."

via Claude

🧠 재미있는 사실: 프롬프트 엔지니어링 기법에 관한 연구에 따르면, 구조화된 프롬프트는 복잡한 추론 작업에서 AI 정확도를 0%에서 90%까지 향상시킵니다.

2단계: Claude에게 다이어그램 코드 프롬프트를 보내세요

시스템 설명을 준비한 후 다음 단계는 Claude에게 다이어그램 코드 생성을 요청하는 것입니다. 이 단계에서 가장 중요한 것은 출력 형식을 명확히 하는 것이며, 이는 다이어그램이 실제로 어떻게, 어디에 표시될지를 결정하기 때문입니다.

Mermaid 플로우차트, 시퀀스, 조직도 Mermaid Live, GitHub, Notion PlantUML 복잡한 UML, 클래스 다이어그램 PlantUML 서버, IDE 플러그인 SVG 맞춤형 그래픽, 로고 모든 브라우저, 디자인 도구

대부분의 사용 사례에서는 직접적이고 구체적인 프롬프트가 가장 효과적입니다.

🛠️ 다음과 같은 프롬프트를 입력해 보세요: “지출 승인 절차를 보여주는 인어(Mermaid) 플로우차트를 생성하세요. 500달러 미만과 초과 승인에 대한 결정 지점을 포함하고 각 단계를 명확하게 라벨링하세요.” 출력 결과는 다음과 같습니다: 클로드로

특히 나중에 다이어그램을 편집하거나 확장할 플랜이 있다면, Claude가 생성한 코드에 대한 간단한 설명을 요청하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 출력물을 더 쉽게 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 다이어그램-어스-코드 형식에 익숙하지 않은 팀원들과 공유하기도 더 간편해집니다.

3단계: 다이어그램 내보내기 및 수정하기

다이어그램의 첫 번째 버전이 최종 버전으로 남는 경우는 거의 없습니다. 클로드의 가장 큰 장점 중 하나는 대화를 통해 출력물을 개선할 수 있다는 점입니다. 맥락을 기억하므로 처음부터 다시 시작하거나 프롬프트 전체를 재작성하지 않고도 변경을 요청할 수 있습니다.

다이어그램을 개선하는 일반적인 방법으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

🛠️ “플로우차트를 세로가 아닌 가로로 만드세요”

🛠️ “사용자 작업과 시스템 작업을 구분하기 위해 색상 코딩을 추가하세요”

🛠️ “이 세 가지 구성 요소를 ‘백엔드 서비스’라는 라벨을 가진 하위 그래프로 그룹화하세요”

다이어그램이 완성되면 다음 과제는 실제 일과 지속적으로 연결하는 것입니다. 다운로드 폴더나 별도 tools에 보관된 다이어그램은 특히 시스템과 프로세스가 변경될 때 빠르게 구식이 될 수 있습니다.

이러한 분할은 또한 여러분과 팀원들에게 더 많은 작업 전환을 의미하며, 이는 모든 사람의 작업 속도를 늦추고 문서가 현실과 일치하도록 유지하기 어렵게 만듭니다.

💡 프로 팁: 다이어그램을 고립된 상태로 두지 마세요. ClickUp 화이트보드를 사용하면 플로우차트와 다이어그램을 ClickUp 작업이나 문서에 직접 삽입할 수 있어, 실제 일과 연결된 상태로 유지할 수 있습니다. 클릭업의 통합 AI 작업 공간이 빛을 발하는 순간입니다. 다이어그램 관리와 실행을 별도의 도구로 분리하지 않고, 화이트보드에서 워크플로우를 브레인스토밍한 후 문서화용 문서에 삽입하고 실제 작업이 이루어지는 태스크에 연결할 수 있습니다. 결과: 다이어그램은 가시성과 맥락성을 유지하며 프로세스 변화에 따라 업데이트가 용이해집니다. 팀원들이 여러 도구 사이를 오가며 작업할 필요가 없습니다.

클로드는 명확하고 구조화된 다이어그램 코드를 생성할 수 있지만, 이는 절반의 성과에 불과합니다. 실제로 활용하려면 코드를 명확하고 공유 가능한 시각 자료로 변환할 수 있는 도구가 필요합니다. 적절한 도구가 없다면 올바른 코드조차 활용이 제한되어 앱을 오가거나 다이어그램을 수동으로 수정하는 데 추가 시간을 소모하게 됩니다.

렌더링 도구는 다이어그램 코드를 이해하기 쉽고 협업하기 편한 시각 자료로 변환하여 이 문제를 해결합니다.

1. Mermaid 라이브 에디터

다양한 비즈니스 및 프로젝트 관리 다이어그램을 만들 때 Mermaid 라이브 에디터는 가장 쉽게 시작할 수 있는 도구 중 하나입니다. 무료이며 브라우저 기반이고 계정이 필요하지 않습니다. Claude가 생성한 코드를 붙여넣기만 하면 실시간 미리보기를 확인하고 다이어그램을 PNG, SVG 또는 markdown 호환 코드로 내보낼 수 있습니다.

via Mermaid Live 에디터

Mermaid는 다음과 같은 다이어그램에 효과적입니다:

플로우차트

시퀀스 다이어그램

간트 차트

엔티티 관계 다이어그램

간단한 조직 차트

빠른 미리보기 루프 기능으로 다이어그램을 공유하기 전에 아이디어를 신속하게 테스트하거나 구조를 다듬는 데 유용합니다.

한 가지 제한 사항은 협업 기능입니다. 라이브 에디터 자체는 주로 개인 편집을 위해 설계되었기 때문에 내장된 실시간 협업 기능을 제공하지 않습니다.

2. XML 다이어그램을 위한 Draw.io

더 많은 제어가 필요하다면 Draw.io(diagrams.net으로도 불림)가 확실한 선택입니다. 클로드가 모든 경우에 완벽한 Draw.io XML 다이어그램을 생성하지는 않지만, 구조화된 다이어그램 로직이나 Mermaid 코드를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 Draw.io 내에서 워크플로우를 재구성하거나 가져올 수 있습니다.

Draw.io는 다음과 같은 훨씬 더 심층적인 맞춤형 기능을 제공합니다:

다양한 모양 라이브러리

세부적인 레이아웃 제어

맞춤형 아이콘 및 커넥터

계층형 다이어그램

Google Drive, OneDrive, GitHub, Confluence와 연동되며 오프라인 사용을 위한 데스크탑 버전도 제공합니다. 이로 인해 정교한 다이어그램이나 표준화된 아키텍처 시각 자료가 필요한 팀에 적합합니다.

실시간 협업이 필요하다면 Whimsical, Lucidchart, Miro 같은 도구가 매우 유용합니다. 이들 중 다수는 이제 Mermaid 다이어그램을 가져올 수 있어 Claude로 생성한 다이어그램을 기반으로 팀과 함께 계속 편집할 수 있습니다. 또한 이러한 플랫폼은 댓글 기능, 버전 기록, 공유 템플릿 같은 기능을 추가하여 협업을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다.

via Whimsical

단점은 여러 플랫폼을 사용하면 업무 분산 현상이 발생할 수 있다는 점입니다. 다이어그램, 논의 내용, 업데이트 사항이 서로 다른 앱에 흩어져 업무 속도를 늦추고 혼란을 야기할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 직원의 48%가 다이어그램 도구, 문서, 채팅 간 끊임없는 앱 전환으로 인해 일이 혼란스럽다고 말합니다.

시간이 지남에 따라 다이어그램을 표현하는 시스템 및 워크플로우와 일치시키는 것이 점점 더 어려워집니다.

📮ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 펼쳐져 있거나, 별도 도구에 문서화되어 있어 팀원들은 업무를 수행하기보다 정보 찾기에 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"에 작별을 고하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

표현하는 업무와 다이어그램을 연결해 두고 싶다면, ClickUp 화이트보드가 다른 접근법을 제공합니다. 다이어그램을 별도 도구로 내보내는 대신, 프로젝트, 문서, 작업이 이미 존재하는 동일한 작업 공간 내에서 다이어그램을 구축하고, 개선하고, 공유할 수 있습니다. 화이트보드를 통해 팀은 모양, 연결선, 스티커 노트를 활용해 워크플로우, 시스템 흐름, 프로세스를 시각적으로 매핑할 수 있습니다. 보드상의 요소를 직접 작업 항목으로 변환할 수 있어, 구조를 별도로 재구성하지 않고도 계획에서 실행으로의 전환이 용이해집니다. 또 다른 장점은 내장된 AI입니다. ClickUp Brain을 사용하면 화이트보드 내에서 직접 AI 기반 이미지나 시각적 컨셉을 생성할 수 있습니다. 🧠 재미있는 사실: ClickUp Brain은 Claude를 포함한 여러 AI 모델을 지원하므로, 작업 공간을 떠나지 않고도 AI에게 시각적 자산이나 개념도를 생성하도록 프롬프트를 보낼 수 있습니다.

4. ClickUp 화이트보드

표현하는 업무와 다이어그램을 연결해 두고 싶다면, ClickUp 화이트보드가 다른 접근법을 제공합니다. 다이어그램을 별도 도구로 내보내는 대신, 프로젝트, 문서, 작업이 이미 존재하는 동일한 작업 공간 내에서 다이어그램을 구축하고, 개선하고, 공유할 수 있습니다.

화이트보드를 통해 팀은 모양, 연결선, 스티커 노트를 활용해 워크플로우, 시스템 흐름, 프로세스를 시각적으로 매핑할 수 있습니다. 보드상의 요소를 직접 작업 항목으로 변환할 수 있어, 구조를 별도로 재구성하지 않고도 계획에서 실행으로의 전환이 용이해집니다.

또 다른 장점은 내장된 AI입니다. ClickUp Brain을 사용하면 화이트보드 내에서 직접 AI 기반 이미지나 시각적 컨셉을 생성할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드 내에서 AI 이미지를 생성하고 실제 작업에 연결하세요

🧠 재미있는 사실: ClickUp Brain은 Claude를 포함한 여러 AI 모델을 지원하므로, 작업 공간을 떠나지 않고도 AI에게 시각적 자산이나 개념도를 생성하도록 프롬프트를 보낼 수 있습니다.

Claude 다이어그램 내보내기 및 공유 방법

Claude에서 다이어그램을 만드는 것은 첫 단계에 불과합니다. 효과적으로 공유하고 최신 상태로 유지하는 것이 진정한 가치를 발휘하는 순간입니다. 정적 PNG 파일을 보내는 것이 빠르다고 느껴질 수 있지만, 시스템이나 프로세스가 변경되는 즉시 해당 이미지는 구식이 됩니다. 일관된 접근 방식이 없다면 버전 관리가 무너지고 문서의 신뢰성은 급속히 떨어집니다.

적절한 형식과 공유 방법을 선택하면 시각 자료의 정확성과 관련성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 다음은 세 가지 일반적인 접근 방식입니다:

정적 공유: 프레젠테이션, 편집 불가 문서 또는 이메일에 필요한 간단한 이미지로 PNG 또는 SVG 파일을 내보내세요.

임베디드 공유: Markdown 코드 블록을 활용하여 문서 사이트, GitHub 저장소 또는 Notion 페이지에 다이어그램을 실시간으로 렌더링하세요.

협업 공유: 다이어그램을 팀 공유 tool로 가져와 실시간으로 편집, 코멘트, 업데이트하세요.

💡 전문가 팁: 내보낸 이미지와 함께 항상 원본 Claude 대화 내용이나 생성된 코드를 함께 저장하세요. 프로세스나 시스템이 변경될 경우, 오래된 이미지를 수정하는 대신 업데이트된 프롬프트로 다이어그램을 재생성하세요. 이는 더 빠르고, 오류를 줄이며, 팀원들의 이해를 일치시키는 데 도움이 됩니다.

문서를 살아있는 워크플로우로 전환하세요

다이어그램, 노트, 프로젝트 플랜은 접근이 용이하고 최신 상태이며 작업 중인 업무와 프로세스에 직접 연결될 때만 유용합니다. 정보가 여러 도구에 흩어져 있으면 맥락을 찾아 헤매게 되고, 버전 관리가 곧 골칫거리가 됩니다.

클릭업으로 모든 것을 한곳에 간편하게 관리하세요. 클릭업 문서, 클릭업 작업, 클릭업 화이트보드, ClickUp Brain을 하나의 작업 공간에서 활용하면 팀이 프로젝트와 연계된 문서를 생성, 업데이트, 추적할 수 있습니다.

모든 것이 연결된 상태로 유지되고 변경 사항의 가시성이 실시간으로 반영되므로, 검색 시간을 줄이고 업무를 완료하는 시간을 늘릴 수 있습니다.

ClickUp(ClickUp)을 무료로 시작하여 직접 확인해 보세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

네, Claude는 승인 프로세스용 플로우차트, Mermaid 구문을 활용한 간트 차트 스타일의 타임라인 시각화, 작업 간 연결 관계를 보여주는 의존성 다이어그램 등 프로젝트 관리 워크플로우용 다이어그램 제작에 탁월합니다.

클로드는 대화를 통해 복잡하고 미묘한 요구사항을 이해하는 데 더 큰 유연성을 제공하는 반면, 전용 tools는 드래그 앤 드롭 편집 기능을 통해 더 정교한 시각적 결과물을 제공하는 경우가 많습니다.

Claude는 코드만 생성하며 렌더링된 이미지는 생성하지 않으므로 별도의 렌더링 tool이 필요합니다. 또한 외부 데이터에 접근하여 실시간 시스템에서 다이어그램을 자동 생성할 수 없습니다.

Miro, Lucidchart, Notion과 같은 대부분의 현대적 협업 도구는 Mermaid 코드 가져오기를 지원하므로, Claude로 생성한 다이어그램을 팀 공유 환경으로 가져올 수 있습니다.