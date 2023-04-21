협업과 창의력 잠금 해제: 가상 화이트보드가 크리에이티브 에이전시에 제공하는 이점

원격 근무가 보편화되기 전에는 크리에이티브 팀이 모두 모여 거대한 화이트보드에서 협업을 진행했습니다.

상황이 바뀌었다고 해서 모든 것이 바뀌어야 하는 것은 아닙니다. ClickUp은 오늘날의 분산된 인력을 지원하기 위해 프로세스를 현대화했습니다.

가상 화이트보드는 크리에이티브 에이전시가 프로젝트 범위를 정의하고, 실행 가능한 작업을 만들고, 위치에 상관없이 작업을 효율적으로 검토 및 승인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

화이트보드에서 프로젝트 범위를 정의하세요

프로젝트 범위를 정의하는 것은 팀이 비전을 일치시키는 데 도움이 되기 때문에 창의적인 프로세스에서 매우 중요한 단계입니다. ClickUp 화이트보드는 크리에이티브 에이전시와 클라이언트가 함께 프로젝트 범위를 정의할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

크리에이티브 팀 회원은 아이디어를 브레인스토밍하고, 클라이언트의 요구 사항을 파악하고, 프로젝트 목표를 실시간으로 요약할 수 있어 더 효율적이고 즐거운 업무가 가능합니다!

ClickUp의 가상 화이트보드를 사용하면 필요한 수의 보드를 쉽게 만들 수 있으므로 프로젝트 범위를 체계적으로 정리하고 접근할 수 있습니다.

문서, 작업 등을 추가하여 화이트보드를 쉽게 맞춤 설정하세요

색상 코드 라벨, 댓글, 첨부 파일 등의 기능을 사용하여 프로젝트 범위에 대한 추가적인 컨텍스트와 시각적 단서를 제공할 수도 있습니다. 모든 팀원이 항상 같은 페이지를 보고 있다면 팀의 생산성이 얼마나 향상될지 상상해보세요!

ClickUp의 프로젝트 범위 화이트보드 템플릿을 사용하여 프로젝트의 요구 사항, 목표 및 결과물을 시각화하세요.

화이트보드에서 실행 가능한 작업으로 브레인스토밍, 창의적 작업 및 개발을 시작하세요

프로젝트 범위가 정의되면, 창의적이고 개발적인 프로세스를 시작할 시간입니다. ClickUp 화이트보드는 크리에이티브 에이전시가 아이디어를 브레인스토밍하고, 창의적인 컨셉을 플랜하고, 통찰력 있는 작업을 개발할 수 있는 캔버스를 제공합니다.

팀 회원은 화이트보드에 아이디어, 스케치, 노트를 추가하며 실시간으로 협업할 수 있습니다. 실제로, 이러한 화이트보드는 ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어 및 기능과 원활하게 통합되어 몇 번의 클릭만으로 아이디어를 유용한 작업으로 전환할 수 있습니다.

보드에서 벗어나지 않고도 팀 회원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 설명을 추가하고, 파일을 첨부할 수 있으므로 아이디어에서 실행까지 순식간에 진행할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드를 사용하여 작업 할당, 담당자 태그 지정 및 다음 협업을 시작하는 데 필요한 모든 것을 수행하세요

화이트보드의 유연성은 다목적성을 제공할 뿐만 아니라 창의력과 혁신을 촉진합니다. 웹 페이지, 비디오, 문서, 이미지 등을 추가할 수 있는 기능을 통해 보드는 창의력을 발휘할 수 있는 최고의 캔버스가 됩니다.

이는 아이디어의 자유로운 흐름과 혁신적인 솔루션의 개발을 촉진하는 역동적이고 상상력 넘치는 환경을 조성합니다.

ClickUp의 무드 보드 템플릿을 통해 팀을 모아 아이디어를 모으고, 프로젝트를 계획하고, 작업을 개발하세요.

보너스: 아이디어를 정리할 수 있는 10가지 무료 무드 보드 템플릿을 확인해보세요.

클라이언트와 함께 승인을 진행하고 최종 제품의 만족도를 보장하세요

창의적이고 개발적인 프로세스가 끝나면, 최종 제품을 클라이언트에게 전달하기 전에 작업을 검토하고 승인하는 것이 매우 중요합니다. 화이트보드를 사용하면 팀 회원들이 자신의 작업을 발표하고, 디자인 모형을 선보이며, 실시간 피드백을 수집할 수 있습니다.

ClickUp의 가상 화이트보드를 사용하면 내부 팀에 속하지 않은 클라이언트와도 쉽게 협업할 수 있습니다. 클라이언트에게 쉽게 액세스 권한을 부여하고 피드백을 남길 수 있는 기능을 제공하여 승인 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다.

가상 화이트보드를 사용하여 클라이언트 또는 내부 팀과 보다 효과적으로 협업하고 혁신을 촉진하세요

화이트보드는 크리에이티브 에이전시에 획기적인 변화를 가져다주는 도구입니다. 화이트보드는 현대의 팀에 협업 및 시각적 플랫폼을 제공할 뿐만 아니라 창의력, 혁신 및 효과적인 프로젝트 관리를 촉진합니다.

크리에이티브 에이전시의 워크플로우에 가상 화이트보드를 통합하면 새로운 차원의 생산성을 달성하고 클라이언트에게 뛰어난 결과를 제공할 수 있습니다.

ClickUp의 영향력 노력 매트릭스 템플릿을 사용하여 영향력과 노력에 따라 작업의 우선 순위를 정하세요!