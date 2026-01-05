보안 AI 어시스턴트를 위한 랭독(Langdock) 최고의 11가지 대안

최근 맥킨지 연구에 따르면 연간 매출 5억 달러 이상의 기업들이 생성형 AI 도입을 주도하고 있으며, 그 누구보다 빠르게 워크플로우를 재설계하고 있습니다.

AI는 더 이상 부수적인 프로젝트가 아닙니다. 일상적인 인프라로 자리잡고 있습니다. Langdock과 같은 플랫폼은 채팅, 추론, 자동화를 한곳에서 통합하여 이러한 경험을 제공할 것을 약속합니다.

그러나 Langdock은 다양한 기능을 한데 모았음에도 불구하고 깊이 면에서는 부족합니다. 통합의 한도, 경직된 워크플로우, 일관되지 않은 컨텍스트 유지로 인해 단순한 사용 사례를 넘어 확장하기 어렵습니다.

이 글은 그러한 한계점을 살펴보고, AI가 실제로 작동하기를 원하는 팀을 위해 구축된 더 나은 대안을 소개합니다.

한눈에 보는 상위 11개 Langdock 대안

Langdock이 제한적으로 느껴진다면, 더 강력하고 유연한 대안이 많다는 점이 다행입니다. 더 나은 검색 기능, 다중 에이전트 워크플로우, 문서 파싱, 또는 완전한 통합 작업 공간을 원하는지에 따라 선택할 수 있습니다. 주요 대안을 간략히 살펴보겠습니다.

tool 가장 적합한 용도 주요 기능 가격* ClickUp 내장형 AI로 통합 업무 관리 팀 규모: 스타트업부터 대기업까지 작업량 및 타임라인 보기, 사용자 정의 필드, 작업 + 문서, 자동화, 작업 공간 기반 AI 답변, 1,000개 이상의 통합 기능 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 플로우이즈 다중 에이전트 + RAG 워크플로우용 비주얼 빌더 팀 크기: 개발 팀 + 기술 빌더 드래그 앤 드롭 방식의 채팅플로우 및 에이전트플로우, tool 호출, HITL 승인, 벡터 DB 커넥터, 가시성 관리 무료; 유료 플랜은 $35/사용자/월부터 시작 LlamaIndex 문서 중심 파싱, RAG, 에이전트 오케스트레이션 팀 크기: 데이터 팀 + AI 엔지니어 LlamaParse, LlamaExtract, 에이전트용 SDK, 워크플로우 게이트, 광범위한 모델 + DB 지원 무료; 유료 플랜은 월 $50부터 시작 AutoGPT 지속적인 로우코드 자율 에이전트 팀 크기: 자동화를 구축하는 엔지니어링 팀 일정/이벤트 기반 클라우드 에이전트, 단계 연결, API/tool 확장, 비용 상한선, 추적 기능 맞춤형 가격 책정 Kore. ai 엔터프라이즈 검색, 서비스 및 프로세스 자동화 팀 크기: 중견 기업 + 엔터프라이즈 서비스 팀 노코드 + 프로코드 빌더, 다중 에이전트 오케스트레이션, HR/IT 가속기, RBAC, 감사 로그 무료 이용권; 맞춤형 가격 정책 TensorFlow 대규모 머신러닝 모델 구축 및 배포팀 크기: AI/ML 연구 및 엔지니어링 조직 Keras API, 분산 훈련, TFX 파이프라인, TensorBoard, 크로스 플랫폼 배포 Free Haystack 생산 환경 수준의 RAG + 에이전트 파이프라인 팀 크기: 검색 시스템을 배포하는 개발자 재사용 가능한 컴포넌트, 파이프라인, 로깅, 모니터링, LLM 및 벡터 저장소 통합 Free TESS AI 200개 이상의 AI 모델을 위한 통합 작업 공간 팀 크기: 개인 및 다중 모델 접근이 필요한 팀 단일 채팅 내 모델 전환, 공유 크레딧, 노코드 에이전트 스튜디오, 웹/소셜 검색, 이미지 도구 유료 플랜: $7.99/사용자/월부터 간소화됨 노코드 멀티에이전트 마케팅 워크플로우 팀 크기: 마케팅 팀 + 콘텐츠 제작자 AI 글쓰기/디자인, 비디오 클립 생성, 브랜드 키트, 소셜 달력, 협업 및 승인 맞춤형 가격 책정 Akka.io 기업 규모에 적합한 탄력적인 에이전트 시스템 팀 크기: 분산 시스템을 보유한 대규모 엔지니어링 조직 내구성 있는 오케스트레이션, 장애 복구, Akka 에이전트 및 메모리, 실시간 스트리밍, 고가용성 SLA 무료; 유료 플랜: 월 $10부터 모듈형 AI 통합 컴퓨팅 레이어 + 저지연 모델 서비스 팀 크기: 인프라 + 머신러닝 플랫폼 팀 하드웨어 이동성, MAX 서빙, 모조 언어, 매머드 확장성, 500개 이상의 최적화된 모델 Free Plan; 엔드포인트용 GPU 시간당 요금제

Langdock 대안에서 무엇을 살펴봐야 할까요?

Langdock과 같은 많은 팀들이 각자의 장점을 지니고 있지만, 몇 가지 요소가 여러분의 속도를 늦출 수 있습니다.

학습 곡선이 존재합니다. 어시스턴트 및 워크플로우용 API는 아직 성숙 단계에 있으며, 일부 모델은 특정 지역에 먼저 출시됩니다. 이로 인해 단일 플랫폼에만 의존하기 어려울 수 있습니다.

Langdock 대안에서 고려해야 할 사항:

진정한 드래그 앤 드롭 인터페이스와 인간 개입 제어 기능 (Langdock은 이제 실시간 워크플로우 모니터링을 지원합니다)

데이터 계보, 모델 선택 및 통합에 대한 완벽한 통제권을 제공하는 Langdock은 모델에 구애받지 않는 워크플로우와 기업급 규정 준수를 지원합니다.

추적, 승인, 오류 처리 기능을 갖춘 다중 에이전트 오케스트레이션 및 워크플로우 체인 (Langdock의 "워크플로우" 모듈에서 핵심 기능으로 제공)

LLM 교체 또는 자체 LLM 활용, 벡터 데이터베이스 통합, 스택 전반에 걸친 임베딩 기능 지원

작업 자동화, 데이터 분석 및 내부 어시스턴트 서비스의 즉시 가동

최고의 Langdock 대안

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

“AI는 이미 우리 곁에, AI는 어디에나 있습니다.” Google 클라우드의 최신 보고서에 따르면, 드라이브스루 주문 에이전트부터 뱅킹 코파일럿, 공장 계획 담당자에 이르기까지 실제 적용된 생성형 AI 사례가 601건으로, 1년 만에 6배 증가했습니다.

이러한 추세는 언어 모델을 실용적인 AI 에이전트로 전환하고, 독점 데이터에 연결하며, 추가 번거로움 없이 실제 워크플로우 자동화를 가능하게 하는 도구를 선호합니다. Langdock이 요구사항에 다소 부적합하다고 느껴진다면, 현재 상황에 부합하고 팀 성장에 따라 확장 가능한 대안을 고려하는 것이 합리적입니다.

자, 이제 다양한 AI 플랫폼과 최고의 Langdock 대안에 대해 논의해 보겠습니다.

1. ClickUp (내장형 AI 어시스턴트 및 워크플로우를 갖춘 최고의 통합 업무 플랫폼)

ClickUp Brain으로 과거 프로젝트 패턴을 파악하고 더 빠르게 학습하세요

모든 사람에게 주어진 24시간은 같지만, 팀마다 그 시간을 활용하는 방식은 크게 다릅니다. 채팅, 이메일, 문서, 무작위 AI 탭을 오가며 업데이트를 쫓느라 시간을 낭비하고 있다면, 바로 '업무 산발화(Work Sprawl)'입니다.

여러분을 돕기 위해 ClickUp은 실제 업무 맥락과 간단한 자동화를 통해 모든 것을 하나의 통합된 AI 작업 공간 으로 끌어와 일이 실제로 진행되도록 합니다.

ClickUp Brain으로 팀이 신뢰할 수 있는 즉각적인 답변을 얻으세요

ClickUp Brain으로 작업 공간 데이터에서 즉각적인 답변을 얻으세요

ClickUp Brain 은 누구나 자연스러운 질문을 통해 정확한 문서, 작업 또는 댓글과 연결된 답변을 얻을 수 있게 합니다.

프로젝트 매니저는 "이번 주 모바일 출시 플랜에서 변경된 사항은 무엇인가요?"라고 질문하면, 진행 중인 작업으로 연결되는 링크와 함께 간결한 답변을 받을 수 있습니다. 영업 팀 리더는 계정 전반에 걸쳐 언급된 갱신 위험을 요청하고 바로 해당 소스 노트에 접근할 수 있습니다.

답변이 작업 공간에 기반하므로 리더는 상태 확인 없이도 맥락을 파악할 수 있습니다. 별도의 tool이 아닌, 든든한 팀원 같은 느낌을 줍니다.

한편, 긴 스레드와 회의 내용은 동일한 작업 공간 내에서 깔끔한 요약, 실행 항목, 마감일로 전환됩니다. 킥오프 후 ClickUp Brain은 디자인, 카피, 데이터 통합, QA를 위한 소유자가 지정된 작업을 생성하여 플랜이 실행 준비를 완료하도록 합니다.

프로젝트 진행 중 매주 업데이트를 정리하고, 장애 요소를 표시하며, 다음 단계를 제안합니다. 관리 부담은 줄이고 추진력은 높일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이 시스템은 다단계 추론 워크플로우를 체계적으로 관리하는 간편한 방법이 됩니다.

ClickUp Brain이 AI 파트너로서 즉각적인 답변, 더 스마트한 계획 수립, 손쉽게 정리된 일을 제공하는 모습을 직접 확인해 보세요.

작업 공간 지식 통합으로 시간 절약

ClickUp Brain을 사용하여 회의 내용을 요약하고 후속 작업을 생성하세요

ClickUp은 작업, 문서, 댓글, 화이트보드, 채팅을 연결한 후, ClickUp Brain이 의미론적 검색 스타일의 이해력을 바탕으로 이 모든 것을 가로질러 검색할 수 있게 합니다.

특정 클라이언트와 연결된 모든 자료를 요청하면 작업, 문서, 결정을 하나의 목록으로 확인할 수 있습니다. 출시를 지연시키는 일반적인 단계를 문의하고, 원본 노트 링크와 함께 과거 프로젝트 전반의 패턴을 확인하세요.

이 기능은 답변이 작업 공간 내에 머무르기 때문에 검색 시간을 단축하고 독점 데이터 관리를 지원합니다.

ClickUp 문서로 플랜, 실행, 상태 확인을 한 곳에서

ClickUp 문서로 실시간 공동 편집하고 피드백을 스레드 형태로 관리하세요

대부분의 팀은 산발적인 업데이트와 불분명한 소유자로 고군분투합니다. ClickUp은 실제 일 진행 상황을 반영하는 목록, 칸반, 타임라인, 대시보드를 제공합니다.

ClickUp 문서는 작업 옆에 실시간으로 표시되어 의사결정을 쉽게 찾을 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 통해 리더가 중요하게 여기는 세부사항을 추적하세요.

StandUp 회의 중에도 날짜를 드래그하고, 소유자를 변경하며, 우선순위를 순식간에 재정렬할 수 있습니다. 일상적인 사용에는 충분히 간편하면서도 생산 환경에 적합한 구조를 갖추고 있습니다.

ClickUp 자동화로 업무 인계 및 수동 작업 감소

ClickUp 자동화를 통해 트리거를 설정하고 일상적인 작업 단계를 자동으로 실행하세요

ClickUp에는 자동화 빌더와 템플릿 라이브러리가 포함되어 있어 일상적인 단계가 자동으로 실행됩니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 상태 변경, 양식 접수, 마감일 임박 시 작업을 트리거하고 관련 담당자에게 자동으로 업데이트를 게시할 수 있습니다. 동적 담당자 배정 기능으로 작업이 제작자, 관찰자 또는 특정 역할로 자동 전달되어 업무가 지연되지 않습니다.

필요한 경우 모델에 구애받지 않는 프롬프트를 추가하여 단순한 지시를 일관된 의견이나 요약으로 전환할 수도 있습니다.

ClickUp Brain MAX로 정보를 포착하고 더 빠른 출력을 생성하세요

ClickUp Brain으로 작업 공간 전체에 질문하고 인용 출처와 함께 답변을 받아보세요

ClickUp Brain MAX는 리더에게 전체 작업 공간을 아우르는 기업용 검색 및 문서 검색 기능을 제공합니다. 지난 분기 장애 요소, 고객 피드백 주제, 마일스톤별 미해결 위험 요소를 질의하면 컨텍스트 링크와 함께 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Talk to Text는 음성으로 업데이트를 제공할 수 있게 해주며, ClickUp은 텍스트를 다듬고, 이름을 멘션으로 추가하며, 적절한 작업이나 문서에 연결합니다. 바쁜 하루 동안 노트를 최신 상태로 유지하는 편리한 방법입니다.

💡 전문가 팁: 생산성 향상을 위한 더 많은 AI 기능을 찾고 계신가요? ClickUp AI 에이전트는 사소하지만 지속적으로 발생하는 업무를 처리하여 사람들이 집중할 수 있도록 돕습니다. 앰비언트 에이전트는 팀의 질문을 듣고 맥락을 포함한 풍부한 답변을 제공하거나, 주간 요약 및 상태 점검을 자동으로 생성합니다. 프롬프트, 모니터링할 리소스 범위, 수행할 작업을 선택하여 코드 없이도 자체 에이전트를 구축할 수 있습니다. Google Drive 또는 GitHub에 연결하여 에이전트가 로드맵을 최신 상태로 유지하고, 백로그를 분류하며, 팀이 출시 작업을 진행하는 동안 릴리스 노트를 준비하도록 하세요.

ClickUp 최고의 기능

팀이 실제 일과 연결된 명확한 목표와 측정 가능한 핵심 성과를 수립할 수 있도록 지원합니다.

시각적 대시보드와 맞춤형 뷰를 통한 실시간 진행 상황 추적 제공

공유된 목표와 업데이트를 통해 부서 간 협업을 활성화하세요

다양한 워크플로우에 맞춰 조정 가능한 필드, 상태, 템플릿으로 맞춤형 설정을 지원합니다.

Microsoft Teams, Google Workspace, Slack과 연동되는 목표 추적 앱으로도 활용 가능합니다.

ClickUp의 한도

처음에는 다양한 기능 때문에 압도될 수 있습니다

최대 가치를 얻으려면 일관된 설정 및 업데이트가 필요합니다

고급 맞춤형 설정은 신규 사용자가 익히는 데 추가 시간이 필요할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 다음과 같이 언급했습니다:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합하는 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성이 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성-텍스트 변환 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다.

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합하는 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성이 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성-텍스트 변환 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다.

2. Flowise (다중 에이전트 시스템 및 RAG 워크플로우를 위한 최고의 오픈소스 시각적 빌더)

Flowise를 통해

현재 팀이 겪는 어려움은 매우 구체적입니다: 단일 공급업체에 얽매이지 않고 실제 AI 솔루션을 출시하고 싶으며, 독점 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 자율적 AI 에이전트가 필요하고, 명확한 추적 기록과 승인을 통해 거버넌스를 입증해야 합니다.

플로우이즈(Flowise)는 바로 그 세계를 구현합니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 여러 도구에 걸친 복잡한 AI 워크플로우를 설계하고, 다양한 언어 모델과 벡터 데이터베이스를 연결하며, 민감한 의사 결정 시 인간을 루프에 포함시킬 수 있습니다.

다중 에이전트 시스템, 여러 데이터 소스에 걸친 검색 강화 생성(Retrieval Augmented Generation), 온프레미스 운영 옵션이 필요하여 Langdock 대안을 검토 중이라면, Flowise가 바로 그 요구사항을 위해 설계되었습니다.

Flowise 최고의 기능

최신 추론 모델 지원: OpenAI o1/o1-mini, Claude 3.5, Gemini 2.0, Mistral Large 2 포함

Agentflow로 다중 에이전트 시스템을 구축하고 병렬 또는 순차적 단계를 오케스트레이션하세요

Chatflow, tool 호출, 검색 강화 생성 기능을 활용하여 단일 에이전트 어시스턴트를 설계하세요

문서 및 데이터 소스(PDF, DOC, CSV, SQL, 웹)를 통합하고 재정렬기 및 검색기를 연결하세요.

중요한 출력물을 승인하거나 수정하기 위해 인적 개입(Human-in-the-loop) 검토를 삽입하세요.

이벤트 로그로 실행 경로를 추적하고, 더 깊은 관측성을 위해 Prometheus + OpenTelemetry를 통합하세요.

플로우이즈의 한도

복잡한 에이전트 그래프와 브랜치 논리를 다루려면 학습 곡선이 예상됩니다.

환경 전반에 걸친 모델 확산, 벡터 저장소, 자격 증명 관리를 위한 플랜을 조기에 수립하세요

각 도메인별로 RAG 품질(청크화, 리트리버, 재순위 지정기)을 조정할 시간을 확보하세요.

자체 모델/API 계정 및 비용 관리가 필요합니다.

플로우이즈 가격 정책

Free

스타터 : 월 35달러

Pro: 월 65달러

플로우이즈 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Flowise에 대해 말하는 것

이 레딧 댓글이 소개되었습니다:

Flowise는 솔루션을 신속하게 연결할 수 있는 훌륭한 저수준 AI 노코드 tool을 제공합니다. 필요한 모든 기본 AI 구성 요소를 제공합니다.

Flowise는 솔루션을 신속하게 연결할 수 있는 훌륭한 저수준 AI 노코드 tool을 제공합니다. 필요한 모든 기본 AI 구성 요소를 제공합니다.

3. LlamaIndex (문서 중심 에이전트 프레임워크로 파싱, RAG, 워크플로우 오케스트레이션에 최적)

LlamaIndex를 통해

팀원들의 하루 대부분은 PDF, 복잡한 테이블, SharePoint 폴더 안에서 소비됩니다. 또 다른 챗봇이 필요한 게 아닙니다. 신뢰할 수 있는 답변과 후속 조치를 자동화할 방법이 필요합니다.

LlamaIndex는 문서를 중심에 두고, 복잡한 파일을 구조화되고 검색 가능한 컨텍스트로 전환하여 실제 구축이 가능하게 합니다.

LlamaCloud의 파싱 및 추출 기능을 통해 복잡한 다중 페이지 테이블과 내장 이미지도 손상 없이 처리되며, 관심 있는 필드만 깔끔하게 추출됩니다. 이후 인덱스를 생성하고 LlamaIndex SDK를 활용하여 출처를 인용하는 RAG, 채팅 및 에이전트를 생성하세요.

LlamaIndex의 주요 기능

LlamaParse V2는 테이블이 많고 레이아웃이 복잡한 초대형 PDF를 지원합니다

LlamaExtract는 다운스트림 앱을 위한 깔끔하고 구조화된 필드를 추출합니다

워크플로우(현재 GA)는 게이트, 트리거 및 인간 검토를 지원합니다

Python + TypeScript 기반 SDK로 맞춤형 에이전트, RAG(Retrieval-Augmented Generation), 파이프라인 구축

기존 스택에 맞춰 인기 있는 대규모 언어 모델 , 벡터 데이터베이스 및 데이터 소스와 통합하세요.

주요 벡터 데이터베이스 및 기업 데이터 소스와 연동됩니다

LlamaIndex의 한도

플러그 앤 플레이 방식의 앱 빌더와 달리, SDK, 인덱스, 배포를 직접 구성해야 하는 엔지니어링 소유권이 따릅니다.

매우 크고 테이블이 많은 문서 세트를 처리할 때 토큰화 및 파싱 비용을 플랜에 포함하세요.

브랜드화된 비개발자 경험을 원한다면 자체 프론트엔드 또는 채팅 UI를 활용하세요

경량 MLOps를 활용하여 평가, 프롬프트 버전, 검색 품질을 시간 경과에 따라 관리하세요

LlamaIndex 가격 정책

Free

스타터 : 월 50달러

프로 : 월 500달러

Enterprise: 맞춤형 가격

LlamaIndex 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 LlamaIndex에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰 에서 강조된 내용:

대규모 언어 모델(LLM)을 다루는 데이터 과학자로서 LlamaIndex가 관리에 매우 유용하다는 것을 발견했습니다.

대규모 언어 모델(LLM)을 다루는 데이터 과학자로서 LlamaIndex가 관리에 매우 유용하다는 것을 발견했습니다.

4. AutoGPT (지속적이고 저코드로 운영되는 자율 에이전트를 위한 최고의 오픈소스 플랫폼)

AutoGPT를 통해

팀을 이끌고 있다면 아이디어가 부족한 것은 아닙니다. 부족한 것은 시간과 꾸준한 실행입니다.

아직도 감독이 필요한 AI 도우미를 사용해 보셨고, 이미 넘쳐나는 작업에 또 다른 탭을 추가하셨을 겁니다. 따라서 진짜 질문은 "AI가 글을 쓸 수 있나요?"가 아니라 "사용자가 계속 지켜보지 않아도 프로세스를 처음부터 끝까지 실행할 수 있나요?"입니다.

AutoGPT는 트리거에 반응하여 활성화되고, 제한된 플레이북을 따르며, 승인용 완성된 출력을 제공하는 에이전트로 이러한 격차를 해소합니다.

운영 책임자는 단계 연결 및 검토 게이트를 위한 로우코드 캔버스를 활용하고, 엔지니어는 기본 기능이 부족할 때 자체 도구와 데이터로 확장합니다. 에이전트가 볼 수 있는 정보, 행동 가능한 영역, 에스컬레이션 시점을 결정하고, 비용 상한선과 가시성을 설정하여 실제 운영 환경에서 안정적으로 동작하도록 관리합니다.

AutoGPT 최고의 기능

이벤트 트리거 및 스케줄링을 통한 지속적 클라우드 에이전트 운영

새로운 툴체인 빌더로 도구, 단계 및 리뷰를 연결하세요

콘텐츠 워크플로우, 연구 및 데이터 운영을 위한 사전 구축된 패턴

오픈소스 코드, API 및 자체 tools를 활용하여 맞춤형 사용 사례로 확장하세요

광범위한 커뮤니티와 예시를 활용하여 프로토타이핑 주기를 단축하세요

AutoGPT의 한도

자체 호스팅 사용을 위한 기술적 설정과 심층적인 맞춤형 설정이 필요합니다.

에이전트가 여러 tools를 순환, 탐색 또는 호출할 때 모델/API 사용량에 대한 예산 책정

위험한 작업에 대한 인적 감독 플랜을 수립하고 환각 현상을 완화하세요

완벽한 사용자 경험을 원한다면 자체 브랜드 UI를 적용하세요

모니터링 및 가드레일을 추가하여 재시도, 실패, 시간이 지남에 따른 프롬프트 드리프트를 관리하세요

AutoGPT 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AutoGPT 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

5. Kore.ai (검색, 서비스, 프로세스 자동화를 위한 최고의 기업용 에이전트 플랫폼)

확장과 책임성을 담당하는 분이라면, 문제는 AI 부족이 아닌 성과 부재입니다. 일은 CRM, ITSM, HRIS, 지식베이스, 받은 편지함 등 여러 곳에 분산되어 있어, 모든 '간단한' 요청이 추적 작업으로 변합니다.

Kore.ai는 사일로 간 기업 검색, 다중 에이전트 오케스트레이션, 강력한 프라이버시·접근·감사 제어 기능을 통해 이러한 현실에 부응합니다.

속도가 중요할 때는 팀이 노코드 캔버스를 설계하고, 심층 통합이 필요할 때는 프로 코드로 전환합니다. HR, IT 또는 고객 서비스를 위한 사전 구축된 tiltt 액셀러레이터로 시작하여 데이터와 모델로 확장할 수 있습니다.

Kore.ai 주요 기능

티켓, wiki, 파일, 앱 전반에 걸친 기업 검색으로 지식을 통합하여 상황에 맞는 답변을 제공합니다.

이력, 컨텍스트 공유 및 도메인 로직을 통한 다중 에이전트 오케스트레이션

HR, IT, 금융, 의료, 소매 분야를 위한 사전 구축된 가속기

노코드 디자이너로 에이전트를 구축하고 필요 시 프로 코드, API, 이벤트 훅으로 확장하세요.

역할 기반 접근 제어, 감사 추적, 프라이버시 설정, 기록 클라우드 전반의 모델 선택을 통해 AI를 관리하세요

제안 및 요약 기능을 통한 실시간 에이전트 지원

Kore.ai의 한계점

기업 수준의 세분화된 분류 체계, 의도 모델링 및 거버넌스 정책 설정을 위한 온보딩 과정이 필요합니다.

서비스 및 직원 지원 전반에서 사용량이 급증할 때를 대비해 LLM 및 검색 비용 관리 플랜을 수립하세요.

즉시 사용 가능한 커넥터로는 충분하지 않은 복잡한 레거시 시스템에 대한 통합 시간을 할당하세요.

규제 환경에서 피크 트래픽 및 장기 실행 워크플로우에 대한 지연 시간과 대체 방안을 조정하세요.

Kore.ai 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

Kore.ai 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Kore.ai에 대해 말하는 것

G2 리뷰 에서 공유된 내용:

코어.AI 플랫폼의 유연성과 확장성이 정말 마음에 듭니다. 노코드/로우코드 인터페이스는 봇 개발 속도를 높여주면서도 복잡한 사용 사례에 대한 심층적인 맞춤형 설정을 가능하게 합니다.

코어.AI 플랫폼의 유연성과 확장성이 정말 마음에 듭니다. 노코드/로우코드 인터페이스는 봇 개발 속도를 높여주면서도 복잡한 사용 사례에 대한 심층적인 맞춤형 설정을 가능하게 합니다.

6. TensorFlow (대규모 모델 구축 및 배포를 위한 최고의 오픈소스 머신러닝 스택)

TensorFlow를 통해

AI를 활용하는 모든 팀은 결국 동일한 난관에 직면합니다: 강력한 연구를 실제 운영 환경에서 신뢰할 수 있는 시스템으로 전환하는 일입니다.

노트북에서 멋지게 보이는 모델도 드리프트될 수 있으며, 데이터 파이프라인은 복잡해지고, CPU, GPU, 모바일, 클라우드를 가로지르는 이동은 숨겨진 변동성을 초래할 수 있습니다.

TensorFlow는 실험부터 배포까지 단일 프레임워크를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 빠른 구축을 위한 Keras, 파이프라인을 위한 TFX, 프로덕션 및 에지 컴퓨팅을 위한 TensorFlow Serving 및 Lite를 포함합니다.

스택 전반에서 동일한 모델을 실행하고, TensorBoard로 모니터링하며, 필요 시 배포된 학습으로 확장할 수 있습니다.

TensorFlow의 주요 기능

고수준 Keras API로 모델을 신속하게 구축하고 배포 전략을 사용하여 훈련을 확장하세요

모바일 및 에지 환경에는 TensorFlow Lite를, 브라우저 및 노드 환경에는 TensorFlow.js를 활용하여 어디서나 배포하세요. 컨테이너 및 쿠버네티스 환경에서도 서비스가 가능합니다.

TFX를 활용한 프로덕션 파이프라인 구축: 데이터 검증, 모델 평가, 지속적 배포 포함

TensorBoard로 실험을 검사, 디버깅 및 프로필링하여 반복 속도를 높이고 회귀 현상을 줄이세요

대규모 모델 라이브러리, TensorFlow 데이터셋, Kaggle 모델을 활용하여 미세 조정 및 평가를 가속화하세요.

TensorFlow의 한도

딥 러닝, 배포 훈련, 그래프 기반 실행이 처음인 팀은 학습 곡선이 예상됩니다.

CUDA, cuDNN 및 드라이버 전반에 걸친 버전 정렬 플랜을 수립하여 GPU 머신에서 환경 드리프트를 방지하세요.

프로토타입에서 생산 환경으로 전환할 때 난해한 오류 메시지 해석 및 성능 튜닝에 소요되는 시간 확보

매우 소규모 프로젝트의 경우 텐서플로우의 부피가 불필요할 수 있으므로 더 가벼운 프레임워크를 고려하세요.

TensorFlow 가격 정책

Free

TensorFlow 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

사용자들이 TensorFlow에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 언급했습니다:

저는 약 2년 넘게 텐서플로우를 사용해 왔습니다. 주로 이미지 분류 작업에 활용했습니다. 레이어에 대한 지식을 바탕으로 전이 학습을 수행하면 더 나은 정확도를 얻을 수 있습니다.

저는 약 2년 넘게 텐서플로우를 사용해 왔습니다. 주로 이미지 분류 작업에 활용했습니다. 레이어에 대한 지식을 바탕으로 전이 학습을 수행하면 더 나은 정확도를 얻을 수 있습니다.

7. Haystack (생산 환경용 RAG 및 에이전트 파이프라인을 위한 최고의 오픈소스 프레임워크)

via Haystack

현재 거의 10개 기업 중 8개 기업이 비즈니스의 어느 부분에서든 AI를 활용하고 있지만, 대부분의 팀은 여전히 영리한 프로토타입에서 안정적인 생산 환경으로의 전환에 어려움을 겪고 있습니다.

문제는 이렇습니다: 서로 다른 시스템에서 데이터를 가져오고, 검색 정확도를 유지하며, 모든 답변의 추적 가능성을 보장하려다 보면 상황이 금방 복잡해질 수 있습니다.

Haystack은 바로 그런 순간을 위해 설계되었습니다. 출시 후에도 무너지지 않는 실용적인 AI 애플리케이션을 Teams가 구축할 수 있도록 지원합니다. 검색 또는 검색 워크플로우로 소규모로 시작하여 모든 것을 다시 작성하지 않고도 다중 에이전트 파이프라인으로 확장할 수 있습니다.

이 도구는 OpenAI, Anthropic, Weaviate, Pinecone과 같은 tools들과 자연스럽게 연결되며, 동시에 백엔드에서 발생하는 상황을 가시적으로 파악할 수 있게 해줍니다.

과대광고보다 체계성과 명확성을 중시하는 개발자 및 제품 팀을 위해, Haystack은 실제 사용자가 등장했을 때도 견고하게 작동하는 AI를 구축, 테스트, 배포할 수 있는 안정적인 방법을 제공합니다.

Haystack 주요 기능

재사용 가능한 구성 요소와 파이프라인으로 검색, 생성, tools 및 에이전트를 구성하세요.

반복 가능한 배포 및 K8s 호환 워크플로우를 위한 파이프라인 저장 및 로드

락인 없이 선도적인 대규모 언어 모델(LLM), 벡터 데이터베이스 및 검색 백엔드를 연결하세요

추적 가능한 실행 및 보다 쉬운 인시던트 대응을 위한 로깅 및 모니터링 기능 추가

드래그 앤 드롭 방식의 심층 설정 스튜디오에서 더 빠르게 구축한 후, 준비되면 코드로 내보내세요

기업 템플릿 및 배포 가이드를 통해 RAG 및 에이전트 사용 사례를 제공하세요

헤이스택의 한도

우수한 파이프라인 설계 및 관련 테스트를 위해서는 엔지니어링 소유권이 필요합니다.

맞춤형 구성 요소 및 고급 에이전트 흐름에 대한 학습 곡선

준비된 커넥터가 없는 레거시 데이터 소스에 대한 통합 일

단말 사용자용 앱에는 여전히 자체 UX 및 호스팅 선택이 필요합니다.

헤이스택 가격 정책

Free

헤이스택 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 헤이스택에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

Haystack은 자연어 처리(NLP) 파이프라인 구축을 위한 강력한 오픈소스 Python 프레임워크입니다. 일반적인 NLP 작업을 위한 다양한 사전 구축된 구성 요소의 범위와 함께, 여러 사전 훈련된 언어 모델 및 딥러닝 프레임워크를 지원합니다.

Haystack은 자연어 처리(NLP) 파이프라인 구축을 위한 강력한 오픈소스 Python 프레임워크입니다. 일반적인 NLP 작업을 위한 다양한 사전 구축된 구성 요소의 범위와 함께, 여러 사전 훈련된 언어 모델 및 딥러닝 프레임워크를 지원합니다.

8. TESS AI (모든 주요 AI 모델을 하나의 공유 작업 공간에서 활용하고자 하는 팀에 최적)

이제 그 어느 때보다 많은 팀이 업무에 AI를 활용하고 있지만, 대부분의 사람들에게 이는 여전히 단일 작업을 완료하기 위해 수십 개의 탭과 모델 사이를 전환해야 한다는 것을 의미합니다.

문제는 모든 아이디어마다 별도의 구독, 로그인 또는 API 키가 필요할 때 시간을 낭비하기가 너무 쉬워진다는 점입니다.

TESS는 AI를 친근하게 만듭니다. OpenAI, Gemini, Claude, Mistral, Leonardo 같은 모델들을 하나의 채팅에서 연결할 수 있으며, 실제로 서로에게서 학습합니다.

가족, 친구, 팀원들이 개별 라이선스를 구매하는 대신 크레딧을 공유할 수 있습니다. 또한 자동화, 파일 생성, 이미지 편집을 위한 내장 도구를 통해 플랫폼을 벗어나지 않고 보고서 작성부터 캠페인 디자인까지 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

간단한 아이디어를 훌륭하게 완료했습니다: 일, 학습, 창의성이 실제로 연결된 단일 공간입니다.

TESS AI 주요 기능

단일 작업 공간에서 글쓰기, 디자인, 코딩, 자동화를 위한 200개 이상의 AI 모델에 접근하고 결합하세요

사용자당 요금 대신 팀 또는 가족 구성원 간 크레딧 공유

노코드 스튜디오로 몇 분 만에 나만의 AI 에이전트를 구축하세요

OpenAI, Claude, ElevenLabs, Leonardo와 같은 모델을 연결하여 다중 에이전트 워크플로우를 생성하세요

코드 생성, 파일 내보내기, 실시간 웹 또는 소셜 검색과 같은 고급 작업을 채팅 내에서 직접 수행하세요.

인페인팅, 업스케일링, 배경 제거 tools를 활용하여 이미지를 생성, 수정 및 향상시키세요.

TESS AI의 한계점

신규 사용자에게 혼란을 줄 수 있는 크레딧 기반 가격 정책을 신뢰하세요

대량 작업 시 가끔 발생하는 버그나 성능 지연을 경험할 수 있습니다.

보고서 디자인 및 에이전트 시각화에서 맞춤형 설정의 한도를 제공합니다.

신규 사용자나 기술에 익숙하지 않은 사용자를 위한 더 명확한 문서가 필요합니다.

TESS AI 가격 정책

Go: 사용자당 월 $7.99

기본: 무제한 사용자 기준 월 $35

PRO: 무제한 사용자 이용 가능, 월 $100

팀: 무제한 사용자 기준 월 $200

Enterprise: 맞춤형 가격

TESS AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (460개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 TESS AI에 대해 말하는 것

이 G2 사용자는 이렇게 썼습니다:

Tess를 통해 여러 AI 도구를 활용하는 것은 내 일과 기술 활용 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 다양한 AI 애플리케이션을 원활하게 통합할 수 있는 능력은 효율성, 창의성 및 문제 해결 능력을 크게 향상시킵니다.

Tess를 통해 여러 AI 도구를 활용하는 것은 제 업무 방식과 기술 활용 방식을 완전히 바꿔놓았습니다. 다양한 AI 애플리케이션을 원활하게 통합할 수 있는 능력은 효율성, 창의성 및 문제 해결 능력을 크게 향상시킵니다.

9. Simplified (현대 마케팅 팀을 위한 최고의 노코드 멀티 에이전트 플랫폼)

via Simplified

올해 마케터들은 Google이 퍼포먼스 맥스를 확장하며 더 나은 결과와 그 원인을 명확히 파악할 수 있는 새로운 기능을 선보인다는 사실을 깨달았습니다. 이는 매주 테스트할 형식이 늘어나고 배포할 크리에이티브가 더 많아진다는 의미입니다.

흥미로운 일이지만, 동시에 팀의 기준도 높여줍니다.

여러 채널에 걸쳐 아이디어, 카피, 비디오, 디자인을 관리하고 있으며, 매번 작업 인계 시마다 속도가 느려집니다.

브리프가 포스트로, 포스트가 클립으로 변환되고 달력은 항상 동기화되는 단일 공간을 원하시나요? 심플리파이드(Simplified)는 글쓰기, 디자인, 일정 관리, 성과 측정을 단 몇 분 만에 처리하는 올인원 작업 공간으로 이러한 현실을 구현합니다. 팀원들이 도구를 전환하지 않고도 초안에서 게시까지 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다.

공유 달력과 몇 가지 템플릿 같은 기본 기능으로 시작하여, 성장함에 따라 AI 워크플로우와 승인 기능을 추가하세요.

이제 AI 워크플로우와 에이전트 기반 오케스트레이션을 통해 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 검토 및 게시 루프 같은 반복 작업을 자동화할 수 있습니다!

간소화된 최고의 기능들

단일 작업 공간에서 텍스트, 이미지, 비디오, 캐러셀 게시물 등 모든 콘텐츠 유형 생성 및 관리

AI 에이전트 워크플로우와 노코드 오케스트레이션으로 마케팅 운영을 자동화하세요

AI 동영상 생성기 및 자막 기능을 활용해 장편 비디오를 짧은 소셜 클립으로 재구성하세요

모든 템플릿에 고정된 폰트, 색상, 음성을 사용하여 브랜드에 맞는 자산을 구축하세요

디자인, 작성, 출판 워크플로우 전반에 걸쳐 실시간 협업하세요

30개 이상의 소셜 플랫폼에 걸쳐 게시물을 하나의 통합 달력으로 예약하고 분석하세요

Canva, Shopify, Instagram, WordPress와 연동하여 콘텐츠 전달을 간소화하세요

간소화된 한도

대용량 비디오 또는 디자인 파일 작업 시 성능 저하가 발생할 수 있습니다

저가 플랜에서는 AI 크레딧 소모가 빠르며, 특히 비디오 생성 시 더욱 두드러집니다.

긴 양식의 AI 콘텐츠에서 어조나 뉘앙스를 수동으로 조정해야 함

전용 에디터보다 고급 전환 효과나 타임라인 제어 기능을 적게 제공합니다.

간소화된 가격 정책

Simplified Pro: 월 29달러

Simplified Business: 월 79달러

간소화된 성장: 월 199달러

Simplified Enterprise: 맞춤형 가격 정책

간소화된 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (4,980개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (300개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Simplified

이 G2 사용자는 다음과 같이 언급했습니다:

심플라이즈드(Simplified)가 디자인, 비디오 편집, AI 글쓰기, 팀 협업을 하나의 플랫폼에 통합한 점이 정말 마음에 듭니다. 템플릿이 현대적이고 다양해서 시간을 많이 절약해 줍니다.

심플라이즈드(Simplified)가 디자인, 비디오 편집, AI 글쓰기, 팀 협업을 하나의 플랫폼에 통합한 점이 정말 마음에 듭니다. 템플릿이 현대적이고 다양해서 시간을 많이 절약해 줍니다.

10. Akka.io (탄력적인 에이전트 시스템용 최고의 기업 플랫폼)

신뢰하는 법을 배우는 것은 인생에서 가장 어려운 작업 중 하나입니다.

신뢰하는 법을 배우는 것은 인생에서 가장 어려운 작업 중 하나입니다.

— 아이작 와츠* 인용

이 아이디어는 오늘날의 AI 환경에 완벽하게 부합합니다. 모든 기업은 스스로 작동하는 지능형 시스템을 원하지만, 그 시스템이 안정적으로 작동할 것이라고 약속할 수 있는 기업은 극소수에 불과합니다.

Akka는 대규모, 분산형, 장기 실행 에이전트 시스템의 보이지 않는 백본으로서 인상적인 역할을 수행합니다.

여러 프레임워크를 임시방편으로 조합하는 대신, Akka는 팀이 시간이 지남에 따라 안전하게 사고하고, 조정하며, 행동할 수 있는 에이전트를 설계, 조정 및 모니터링할 수 있는 단일 환경을 제공합니다.

오케스트레이션 엔진이 내구성과 복구를 처리하는 동안, Akka Memory는 컨텍스트를 개인하게 유지하면서 번개 같은 속도로 접근 가능하게 합니다.

Akka.io의 주요 기능

내장된 오케스트레이션 및 장애 복구 기능을 통해 배포된 장기 실행 에이전트 시스템을 운영하세요

API 및 메시지를 통해 협업하는 내구성 있는 독립 서비스 형태로 에이전트를 구축 및 배포하세요.

Akka Memory로 메모리를 안전하게 저장하고 분할하여 빠르고, 보안이 강화된 상태이며, 복원력 있는 데이터 접근을 구현하세요.

센서 피드, 시장 가격, 비디오 입력과 같은 실시간 데이터를 저지연으로 스트리밍하고 처리하세요.

99.9999% 가용성 SLA로 가동 시간을 보장하고, 신뢰성 손실에 대한 배상 책임을 제공합니다.

SOC 2 Type II, PCI-DSS, ISO 27001, GDPR을 포함한 19개 글로벌 보안 표준 준수를 유지하세요.

Akka.io의 한도

효과적인 배포 및 튜닝을 위해서는 강력한 DevOps 및 분산 시스템 경험이 필요합니다.

이벤트 기반 아키텍처에 익숙하지 않은 소규모 팀에게는 더 가파른 학습 곡선을 제공합니다.

라이선싱 및 Enterprise 등급 보호 기능은 비기업용 사용 사례에 비용 부담을 줄 수 있습니다

라이트벤드의 BSL 라이선스 모델 전환 이후 오픈소스 유연성의 한도

Akka.io 가격 정책

Akka.io: 맞춤형 가격 정책

Akka.io 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Akka.io에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 이렇게 말했습니다:

스레드와 잠금의 복잡성 없이 비동기 메시지 처리를 위한 우수한 모델입니다. Akka를 통해 액터와 메시지 전달로 구성된 시스템을 구축할 수 있습니다.

스레드와 잠금의 복잡성 없이 비동기 메시지 처리를 위한 우수한 모델입니다. Akka를 통해 액터와 메시지 전달로 구성된 시스템을 구축할 수 있습니다.

11. 모듈러 AI (AI 인프라 및 모델 배포를 위한 최고의 통합 컴퓨팅 레이어)

via 모듈러 AI

다양한 GPU에 걸쳐 AI 시스템을 확장해 본 적이 있다면 그 어려움을 잘 알 것입니다. 한 모델은 NVIDIA에서는 완벽하게 작동하지만 AMD에서는 오류가 발생하고 클라우드 하드웨어에서는 극도로 느려집니다. 모든 조정 작업이 처음부터 다시 시작하는 것처럼 느껴집니다.

모듈러 AI는 이러한 임시방편적 해결책의 주기를 종식시키기 위해 개발되었습니다. 개발자에게 모델을 구축, 최적화, 어디서나 배포할 수 있는 단일 통합 플랫폼을 제공합니다.

이 약속은 단순한 이론이 아닙니다. 최근 모듈러 ( Modular)는 통합 컴퓨팅 레이어(Unified Compute Layer) 확장을 위해 2억 5천만 달러를 조달했습니다. 이 플랫폼은 이미 기술계 최대 기업들의 AI 업무량을 지원하고 있습니다.

모듈러는 초고속 프로그래밍 언어인 모조(Mojo)와 저지연 모델 서비스를 위한 MAX 플랫폼을 통해 오픈 소스의 유연성과 함께 기업급 성능을 제공합니다.

모듈형 AI의 최고의 기능

NVIDIA, AMD, Apple GPU 전반에 걸쳐 코드 재작성 없이 하드웨어 이동성을 구현하세요

MAX 플랫폼으로 추론을 최적화하여 지연 시간을 최대 70% 단축하고 비용을 최대 60% 절감하세요.

Mojo로 구축됨. 고성능 머신러닝 및 AI 업무량을 위해 설계된 Python 호환 언어입니다.

Mammoth를 통해 1개의 GPU에서 수천 개까지 확장하세요. Kubernetes 네이티브 오케스트레이션 레이어입니다.

500개 이상의 사전 최적화된 생성형 AI 모델을 실행하거나 자체 모델을 가져오세요

SOC 2 준수, 가동 시간 보장, 전담 엔지니어링 지원으로 기업 수준의 안정성을 확보하세요.

모듈형 AI의 한계

기존 CUDA 또는 PyTorch 파이프라인에서 전환하는 팀의 경우 일부 설정 시간이 필요합니다.

시스템 프로그래밍 경험이 없는 팀을 위한 Mojo 구문 학습 포함

현재 모듈러 생태계를 넘어서는 타사 통합 기능의 한도 제공

모듈형 AI 가격 정책

커뮤니티: Free Forever

배치 API 엔드포인트: GPU 시간당 과금

전용 엔드포인트: GPU 시간당 요금제

Enterprise: 맞춤형 가격

모듈형 AI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Langdock 대안 비교를 위한 핵심 기준

가장 적합한 Langdock 대안을 선택하는 데 활용할 수 있는 비교 테이블입니다.

기준 중요성 우수한 솔루션의 모습 빠른 확인 독점 데이터의 보안 및 거버넌스 팀이 신속하게 일하는 동안 민감한 데이터를 안전하게 보호해야 합니다 SSO, SCIM, RBAC, 감사 로그, 데이터 거주지, 기본적으로 활성화된 편집 기능 데이터 저장 위치, 프롬프트 보기 권한, 로그 비활성화 가능 여부, VPC 또는 온프레미스 환경 지원 여부 데이터 통합 및 지식 실제 일은 다양한 데이터 소스와 형식에 걸쳐 존재합니다 네이티브 커넥터, 벡터 데이터베이스, 시맨틱 검색, 검색 강화 생성(RAG), 스마트 저장소 메커니즘 어떤 데이터 소스가 동기화되며, 동기화 빈도는 어떻게 되나요? 개인 식별 정보(PII)를 필터링할 수 있나요? 비정형 데이터는 어떻게 처리되나요? 모델 유연성 다양한 작업에는 서로 다른 AI 모델이 필요합니다 다양한 언어 모델 활용, 제공자 교체, 미세 조정, 작업별 라우팅, 즉각적인 모델 반복 적용 BYO 키 지원, 컨텍스트 한도, 평가 도구, 작업 공간별 비용 관리 에이전트 및 워크플로우 팀들은 단순 채팅이 아닌 복잡한 AI 워크플로우를 처리할 수 있는 AI 에이전트를 원합니다. 다중 에이전트 시스템, 여러 도구 연동, 웹 브라우징 기능, 인간 개입(Human in the Loop) 에이전트가 API 호출, tool 실행, 브라우징, 작업 예약 및 장애 복구가 가능한가 인터페이스 및 사용자 경험(UX) 사용자들은 간편하고 유연하게 느껴지는 tools를 선택합니다 드래그 앤 드롭 인터페이스와 깔끔한 SDK, 최소한의 코딩 지식만으로도 LLM 앱용 코드로 내보내기 가능 개발자를 위한 드래그 앤 드롭 UI, CLI, 버전 관리 및 환경 지원이 있나요? 배포 및 운영 신뢰할 수 있는 상태로 프로덕션 환경에 배포해야 합니다 롤백, 스테이징, 속도 제한 처리, 블루-그린 배포, 다중 지역 지원 여러 플랫폼에 모델을 배포하는 방법, SLA와 할당량은 무엇인가요? 가시성 및 안전 장치 안전하고 안정적인 결과로 신뢰를 구축합니다 평가, 콘텐츠 필터, 정책 점검, 프롬프트 버전 관리, 드리프트 알림 tool 사용량, 지연 시간, 오류 추적 및 승인 단계 추가가 가능한가요? 검색 및 어시스턴트 사람들은 답을 찾아 헤매는 게 아니라 빠른 답변을 원합니다 분석 기능을 통해 코퍼스에 자연어 처리 기술을 적용하는 가상 어시스턴트 응답이 근거를 바탕으로 하는지, 인용 출처를 확인할 수 있는지, 순위 조정이 가능한지 워크플로우 자동화 목표는 수동 단계를 줄이고 더 빠른 성과를 거두는 것입니다 일상 작업을 위한 내장 자동화, 트리거 및 데이터 분석 tools 첫날부터 자동화할 수 있는 작업은 무엇이며, 어디에 맞춤형 코드가 필요한가 액세스 제어 및 공유 사용자의 접근 권한 부여 방식과 허용 가능한 작업을 직접 결정하세요 세분화된 역할, 프로젝트 수준 키, 감사 추적을 통한 복잡한 애플리케이션 관리 비밀 정보 범위를 설정하고, 내보내기를 제한하며, AI 팀과 안전하게 공유할 수 있을까요?

ClickUp AI가 대신 처리해 드립니다

여러분은 수많은 스마트한 tools를 살펴보셨습니다. 어떤 tools는 특정 업무 영역에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 다른 tools는 처음에는 흥미롭게 느껴지지만, 실제 일이 시작되면 복잡해지곤 합니다. 대부분의 팀이 원하는 것은 간단합니다. 플랜이 수립되고, 구성원들이 목표를 공유하며, 실제 일이 완료되는 단일 공간입니다.

ClickUp은 모든 이야기를 한 공간에 담습니다. 작업, 문서, 목표, 화이트보드, 채팅, 자동화가 나란히 배치되어 탭을 오가며 흐름을 놓치지 않습니다. 팀의 사고 방식에 맞춰진 뷰를 제공합니다. 계획가에게는 리스트, 실행가에게는 보드, 타임라인을 선호하는 분들에게는 간트 차트를 제공합니다.

간단하게 시작하고, 필요할 때만 사용자 지정 필드와 자동화를 추가하며, 성장함에 따라 깔끔한 설정을 유지하세요.

작업의 직접 연결이 아이디어가 흐트러지는 것을 어떻게 막는지 경험해 보세요. 역할과 권한이 명확하여 혼란을 방지합니다. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문 FAQ

Langdock은 팀이 내부 어시스턴트를 생성하고 관리할 수 있도록 지원하는 AI 플랫폼입니다. 대규모 언어 모델을 회사 데이터에 연결하여 직원들이 작업 공간 내에서 안전하게 문서를 쿼리하고, 작업을 자동화하며, 인사이트를 생성할 수 있게 합니다.

일부 팀은 더 유연한 도구, 쉬운 통합, 강력한 규정 준수 옵션을 원합니다. 다른 팀은 낮은 비용, 향상된 맞춤형 설정, 복잡한 설정 없이도 사용 가능한 간결한 인터페이스를 선호할 수 있습니다.

ClickUp Brain, Cohere Coral, Tess AI와 같은 도구는 엄격한 데이터 제어 및 SOC 2 또는 GDPR 준수 환경을 제공합니다. 이러한 플랫폼을 통해 기업은 민감한 데이터를 안전하게 관리하면서도 AI 기반 자동화의 혜택을 누릴 수 있습니다.

플로와이즈(Flowise)나 랭체인(LangChain) 같은 오픈소스 플랫폼은 유연성과 맞춤형 측면에서는 기업용 솔루션과 필적할 수 있지만, 보안 및 유지 관리에 더 많은 기술적 노력이 필요한 경우가 많습니다. 규제 산업의 경우 기업용 등급 도구가 여전히 더 안전한 선택입니다.

일부 사용자는 AI 사용 규모가 커짐에 따라 제한된 맞춤형 기능, 더 작은 통합 생태계, 높은 비용을 언급합니다. 인프라에 대한 완전한 통제가 필요한 팀에게는 Langdock이 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

대부분의 비즈니스 워크플로우에 적합합니다. ClickUp Brain은 작업 자동화, 문서 검색, 지능형 요약 기능을 기존 ClickUp 프로젝트와 연동하여 AI를 작업 공간에 직접 도입합니다. 여러 플랫폼을 번갈아 사용하지 않아도 되는 원활한 경험을 제공합니다.

챗봇은 미리 작성된 스크립트를 따르는 반면, AI 어시스턴트 플랫폼은 맥락을 학습하고 연결된 도구에 접근하며 복잡한 작업을 실행합니다. 이들은 정적인 응답자가 아닌 능동적인 팀원 역할을 수행합니다.

모델 독립형 AI는 플랫폼이 특정 제공자에 묶이지 않고 OpenAI, Anthropic, Mistral 또는 맞춤형 모델 등 어떤 언어 모델에도 연결할 수 있음을 의미합니다. 이는 목표에 가장 적합한 것을 자유롭게 선택할 수 있도록 보장합니다.

구독 가격만 보지 마세요. 얼마나 많은 시간을 절약해 주는지, 기존 도구와 얼마나 잘 통합되는지, 데이터 요구사항에 따라 확장 가능한지 고려하세요. 플랫폼이 워크플로우를 간소화하고 규정 준수를 개선하며 도구 과다 사용을 줄여준다면, 약간 높은 비용도 종종 그만한 가치가 있습니다.