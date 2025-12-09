ClickUp 4.0: 업무 산재의 종말

수년간 팀들은 미로에 갇혀 있었습니다.

흩어진 도구들을 다루고, 탭을 전환하며, 맥락을 쫓고, 소중한 시간이 흘러가는 것을 지켜보는 일.

비즈니스 리더들을 잠 못 이루게 하는 숫자들은 다음과 같습니다:

맥락 분산 2.5시간 이 낭비됩니다. : 팀 회원들이 대화 사이를 오가며 파일을 찾고 집중력을 되찾으려 애쓰는 과정에서 하루 평균이 낭비됩니다.

AI 확산 문제: 매일 팀원들은 서로 연동되지 않는 다양한 AI 도구들을 60분 동안 번갈아 사용하며 시간을 낭비하고, 이는 좌절감과 노력의 낭비를 초래합니다. 매일 팀원들은 서로 연동되지 않는 다양한 AI 도구들을시간을 낭비하고, 이는 좌절감과 노력의 낭비를 초래합니다.

앱 산재 현상: 사람들이 필요한 것을 찾고 흩어진 워크플로우를 따라잡기 위해 끊임없이 앱을 전환하면서 또 다른 55분이 흘러갑니다. 사람들이 필요한 것을 찾고 흩어진 워크플로우를 따라잡기 위해 끊임없이 앱을 전환하면서 또 다른

이는 전 세계적으로 2조 5천억 달러에 달하는 생산성 손실을 의미합니다. 그리고 이는 훨씬 더 근본적인 문제를 드러냅니다: 생산성에 대한 가장 큰 위협은 노력 부족이 아니라 일의 관리 방식입니다.

ClickUp은 항상 더 나은 방법이 있음을 알고 있었습니다. 창립 초기부터 우리의 사명은 모든 업무 소프트웨어를 대체하고 작업 환경의 산만함을 없애 세계의 생산성을 높이는 것이었습니다.

우리는 빠르게 구축했습니다. 끊임없이 출시했습니다. 거대하고 통합된 플랫폼을 만들었습니다. 하지만 이제 기반은 완료되었습니다. ClickUp의 새로운 시대가 열렸습니다. 속도만이 아닌, 집요한 장인정신과 타협 없는 품질로 정의되는 시대입니다.

우리는 전례 없는 것을 상상했습니다: 작업, 문서, 채팅, 회의, 지식이 하나의 유연한 시스템으로 융합되는 플랫폼. 모든 픽셀 하나하나까지 정교하게 설계되었습니다. 소프트웨어, 사람, AI의 융합입니다.

세계 최초의 통합 AI 플랫폼을 소개합니다: ClickUp 4.0

ClickUp 4.0이란 무엇인가요?

ClickUp 4.0은 모든 일과 협업이 이루어지는 공간입니다.

모든 세부 사항에 주의를 기울여 완전히 새롭게 재구성했습니다. 모든 워크플로우가 연결된 느낌을 줍니다. 모든 경험은 정교하게 다듬어지고 세련되어, 마치 아무런 노력 없이 이루어지는 듯한 느낌을 선사합니다.

모든 일이 정교하게 설계된 AI 기반의 단일 작업 공간으로 통합되면 모든 것이 자연스럽게 맞아떨어집니다. 실제로는 다음과 같습니다:

마침내 여러분의 우선순위를 이해하고 그에 맞춰 일정을 자동으로 시간 블록으로 나누는 달력

지난주 1:1 통화에서 논의된 실행 항목을 즉시 불러올 수 있는 AI

작업 분류, 프로젝트 설정, 질문에 대한 답변까지 자동으로 처리해 주는 에이전트

작업, 문서, 목표, 채팅, AI 기반 자동화를 하나로 모은 아름답게 설계된 단일 작업 공간

ClickUp 4.0은 우리가 처음 해결하고자 했던 핵심 문제, 즉 단절된 업무 도구와 흩어진 맥락으로 인한 파편화에 집중합니다. 하지만 이번에는 사용자 경험에 세심한 주의를 기울여 해결했으며, 모든 클릭이 직관적으로 이루어지도록 했습니다.

새로운 기준으로 구축된 소프트웨어가 바로 그 변화를 이끌어냅니다.

ClickUp 4.0은 커뮤니티에서 가장 많이 요청된 기능과 업그레이드를 제공합니다.

이러한 개선 사항들은 업무의 마찰을 없애고 생산성을 극대화하며, 하루의 주도권을 되찾아 드립니다. 새롭게 추가된 기능은 다음과 같습니다:

맞춤형 내비게이션 4.0: 필요한 모든 것이, 필요한 바로 그곳에

ClickUp 4.0의 사이드바는 매끄럽고 맞춤 설정 가능합니다.

이제 토글 세금(toggle tax)은 끝입니다: 채팅을 위한 탭, 표준 운용 절차 (SOP)를 위한 또 다른 탭, 그리고 AI를 위한 완전히 새로운 창을 따로 열어야 했던 시대는 지났습니다.

ClickUp 4.0의 새로운 통합 사이드바는 통합 계층 구조를 제공하여 작업, 문서, 채팅, 화이트보드, 대시보드, 달력 등을 한곳에 모아 손쉽게 접근할 수 있게 합니다.

맞춤형 탐색: 맞춤형 섹션으로 나만의 사이드바를 생성하여 일을 원하는 방식으로 정리하세요

통합 계층 구조: 단일 통합 스페이스에서 작업, 문서, 채팅, AI 등을 모두 이용하세요

고정 항목: 가장 중요한 일을 사이드바에 스페이스, 목록 또는 문서를 고정하여 항상 눈에 띄게 유지하세요

빠른 필터링: 새 사이드바 필터로 스페이스, 미확인 메시지 또는 DM으로 즉시 이동하세요

더 깔끔하고 단순해진 경험: 복잡함을 덜고 직관적인 인터페이스로 집중력과 통제력을 높여보세요

협업과 AI 채팅: 작업 현장에서 바로 포착되는 컨텍스트

대부분의 플랫폼은 단순한 번들로 그칩니다. ClickUp 4.0은 모든 tools를 상황 인식 가능하고 상호 연결되도록 만들어 한 단계 더 나아갑니다.

채팅, 회의, 회의 노트, AI, 작업이 단일 플랫폼에 통합되면, 지난 금요일 회의 내용으로 실행 항목을 생성해 할당해 달라고 AI에게 요청하는 것만큼 간단해집니다. 그리고 단 몇 초 만에 완료됩니다!

이제 ClickUp 작업 공간은 엔드투엔드 프로젝트 관리를 위한 단일 정보 원천이자 협업의 중심지로 운영됩니다.

ClickUp에서 워크플로우가 손쉽게 연결되는 방식은 다음과 같습니다:

통합 AI 채팅: ClickUp 채팅이 이제 여러분의 일과 완전히 통합되었습니다. 모든 대화가 작업, 문서, 프로젝트와 연결됩니다. 더 이상 탭을 전환하거나 답을 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 필요한 모든 것이 한 곳에 모여 있어 항상 최신 정보를 파악할 수 있으며, AI가 100% 맥락을 이해합니다.

즉석 회의: 급하게 통화해야 하나요? 채팅에서 바로 급하게 통화해야 하나요? 채팅에서 바로 SyncUp (내장형 비디오 및 음성 통화)을 시작하세요. 회의 내용, 노트, 실행 항목이 모두 기록되고 연결됩니다. 새로운 인트라넷 게시물 기능을 통해 업데이트를 공유하고 성과를 축하하며 모든 구성원의 협업을 유지하세요. 이 모든 것이 ClickUp 내에서 가능합니다.

AI 노트테이커: AI 노트테이커로 회의를 녹음하고 필기하여 모든 세부 사항을 포착하세요. 요약, 핵심 내용, 실행 항목 등이 완벽하게 포함됩니다.

실행 가능한 노트: 회의록과 채팅 스레드를 즉시 회의록과 채팅 스레드를 즉시 ClickUp 작업으로 전환하여 실행 항목이 누락되지 않도록 하세요.

검색 가능한 대화록: 모든 대화와 대화록은 모든 대화와 대화록은 ClickUp Brain을 통해 자연어 프롬프트로 검색 가능합니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 필기하고, 작업 및 실행 항목을 생성하며, 업무를 위임하세요

개인 플래너: 하루 일과를 완벽하게 자동으로 조율해 드립니다

ClickUp 4.0의 개인 플래너는 집중적인 일을 넘어서는 당신의 초능력입니다.

매일 여러분을 위해 세심하게 정리된 모든 회의와 일이 담긴 맞춤형 달력을 경험해 보세요. 이제 더 이상 수동으로 계획하거나 재조정하거나 조율할 필요가 없습니다.

상황이 변하면 AI가 자동으로 달력을 조정해 주므로, 항상 집중할 시간을 확보하고 업무를 완수할 수 있습니다.

AI 기반 일정 관리: AI가 최우선 순위 과제와 회의 시간을 자동으로 블록화하여 복잡한 일정 관리를 처리해 드립니다.

통합 달력: 동료들의 일정을 확인하고, 함께 회의를 예약하며, 원하는 방식으로 달력을 보세요.

시간 블록 관리: 작업을 달력으로 드래그하여 손쉽게 일정을 잡으세요. 과도한 약속 없이 각 작업에 적절한 시간을 할당할 수 있습니다.

집중 세션: 심도 있는 작업 시간을 손쉽게 확보하고, 우선순위가 변동될 때 AI가 나머지를 세밀하게 조정하도록 하세요.

회의 내 컨텍스트: 이벤트를 작업 및 문서와 연결하여 모든 것이 연결되고 실행 가능하도록 합니다

Teams hub: 지속적인 확인 없이도 끝까지 명확하게

팀 허브는 팀이 진행 중인 작업을 파악하는 완전히 새로운 방식입니다.

분석, 우선순위, 용량이 한곳에 통합되어 관리자가 팀의 업무량을 즉시 파악할 수 있습니다. 팀원이 어떤 작업을 진행 중인지, 마감일이 현실적인지 더 이상 추측할 필요가 없습니다.

Teams hub에는 다음이 포함됩니다:

조직 구조 시각화: 각 팀 구성원을 확인하고, 더 많은 맥락을 위해 개인 및 팀 프로필을 모두 보십시오.

실시간 활동 피드: 모든 팀에 피드가 제공되므로 ClickUp 내 어느 팀의 최신 활동과 업데이트도 확인할 수 있습니다.

순위별 우선순위: Teams hub에서 모든 구성원이 집중하고 있는 작업의 순위별 목록을 확인하고, 특정 작업이 개인의 우선순위 목록에서 어느 정도 높은 위치에 있는지 정확히 파악하세요.

용량 및 분석: 모든 구성원의 일 현황을 즉시 확인하고, 팀 용량을 시각화하며, 자원 부족이 발생할 수 있는 부분을 정확히 파악하세요.

AI 기반 스탠드업: AI가 키 업데이트를 요약해 주므로 항상 최신 정보를 파악할 수 있습니다

내장형 타임시트: 내장형 타임시트로 청구 가능한 일량을 정확히 파악하고 프로젝트에 실제로 소요되는 시간을 확인하세요.

ClickUp Brain과 Ambient AI 에이전트: 생산성, 배가됩니다

ClickUp Brain을 통해 다중 LLM 접근, 실시간 웹 검색 실행, 일 질문에 대한 높은 맥락적 답변 획득 등 다양한 기능을 경험하세요.

ClickUp 4.0의 기능은 디지털 팀원이라는 개념을 완전히 새롭게 재정의합니다.

ClickUp Brain은 항상 대기 중인 생산성 어시스턴트 역할을 하며, 필요할 때마다 즉시 작업을 생성하고, 문서를 초안 작성하며, 대화를 요약하고, 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다.

또한 앰비언트 AI 에이전트가 있습니다: 요청받지 않아도 언제 도움을 줄지 아는 지능형 어시스턴트입니다. 이 맞춤형 자율형 도우미들은 백그라운드에서 실행되며, 프로젝트 업데이트를 선제적으로 전송하고, 채팅 질문에 응답하며, 반복적인 일을 필요할 때 즉시 처리합니다. 당신이 위임된 일을 기억할 때가 아니라 바로 그때 말입니다.

그 결과, 번거로운 업무는 사라지고 정보는 즉시 흐르며 팀은 영향력 있는 전략적 업무에 집중할 수 있는 작업 공간이 탄생했습니다.

생산성 어시스턴트: ClickUp Brain은 여러분과 함께 작업하며 500가지 이상의 다양한 워크플로우를 수행할 수 있도록 설계되었습니다.

AI 명령어 바: 댓글에서 스페이스 바만 누르면 새로운 AI 명령어 바가 열리며, 스레드의 모든 세부 정보를 포함한 작업 생성, 관련 답변 초안 작성, 긴 대화 스레드 요약 등 컨텍스트 인식 기능을 활용할 수 있습니다.

다양한 AI 모델: ChatGPT, Claude, Gemini 등과 직접 대화하고, 프리미엄 모델 및 실시간 웹 검색까지 단일 인터페이스에서 모두 이용하세요.

실시간 답변 에이전트: ClickUp 채팅에서 누군가 질문을 하면 실시간 답변 에이전트가 자동으로 개입하여 답변을 제공하므로 사람이 직접 대응할 필요가 없습니다.

업무용 맞춤형 AI 에이전트: ClickUp 작업 공간 또는 연결된 앱의 맞춤형 트리거와 지식 소스에 매핑하여 자신만의 에이전트를 구축하세요.

자동화된 프로젝트 업데이트: 에이전트를 설정하여 상태 업데이트를 대신 처리하게 하고, 모든 리스트, 작업 또는 채팅에 대해 상세한 일일 또는 주간 보고서를 본인 또는 팀에게 전송받으세요.

💫 독립형 AI 슈퍼 앱 인 Brain MAX 로 데스크탑/PC에 ClickUp의 최고의 기능을 가져오세요! 당신의 ClickUp 지휘 센터 : 어디서든 작업에 숨겨진 맥락을 즉시 찾고, 문서를 검색하며, 프로젝트에 대한 실시간 업데이트를 받아보세요.

최고의 AI 모델에게 무엇이든 물어보세요 : 구독 관리 없이도 GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet 등과 함께 일하세요

연결된 앱 전체 검색 : 묻혀 있던 파일을 찾아내고 빠르게 답변을 확인하세요. 더 이상 Google Drive나 스레드를 뒤지며 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

웹 심층 검색 : AI 기반 분석과 신뢰할 수 있는 명확한 인용으로 수시간 걸리던 연구를 단 몇 분으로 단축하세요

음성 입력으로 4배 더 많은 일을 완료하세요: 말만 하면, AI가 타이핑과 편집까지 해줍니다! 모든 앱에서 AI로 다듬어진 음성 입력을 개인 맞춤형으로 사용하세요

개인 목록: 필요한 대로 정확히 구성되는 나만의 비공개 할 일 목록

ClickUp 4.0의 개인 목록 기능을 통해 작업 공간 내 비공개 목록으로 개인 업무를 체계적으로 관리하고 추적하세요. 이 기능은 모든 우선순위를 한곳에 모아 관리할 수 있는 종합적인 작업 공간 역할을 합니다.

원하는 방식으로 개인 목록을 시각화하세요: 목록 보기나 보드 보기 등 선호하는 ClickUp 보기를 선택하세요

프로젝트, 아이디어, 할 일을 체계적으로 정리하세요: ClickUp 내 전용 스페이스에서 하루 플랜을 세우고, 목표를 추적하며, 업무량을 관리하세요.

다른 목록에서 작업 가져오기: 작업을 개인 목록으로 빠르게 가져와 손쉽게 접근하고 관리하세요

ClickUp 4.0의 다음 단계는 무엇인가요?

다음은 향후 몇 주 내에 출시를 준비 중인 기능들입니다.

하위 폴더(베타): 세분화된 수준으로 정리

커뮤니티의 가장 큰 요청 사항인 폴더 중첩 기능을 제공하게 되어 기쁩니다! 이제 폴더 안에 폴더를 만들어 작업 공간을 구성할 수 있으며, 기존 폴더의 모든 강력한 기능도 그대로 활용 가능합니다. 상하위 보고 체계, 사용자 정의 보기, 상속된 권한 설정 등이 포함됩니다.

작업 유형별 사용자 지정 필드(베타): 궁극의 유연성, 정보 유실 없음

각 작업 유형에 중요한 사항을 정확히 추적하세요. 작업 유형별 사용자 지정 필드를 통해 특정 워크플로우에 맞게 데이터 필드를 조정할 수 있으므로, 모든 팀이 필요한 맥락을 확보하면서도 세부 사항으로 다른 팀원들을 압도하지 않습니다.

미래의 일 방식을, 오늘 만나보세요

ClickUp 4.0은 마침내 업무가 수월하게 느껴지는 공간입니다. 모든 작업, 모든 워크플로우, 모든 대화가 이제 단일하고 직관적인 작업 공간에 통합됩니다.

사이드바를 처음 열 때, Brain에게 질문을 처음 던질 때, 팀이 아이디어에서 실행으로 한 순간도 놓치지 않고 넘어갈 때 그 차이를 느끼게 될 것입니다.

융합의 시대에 오신 것을 환영합니다. ClickUp 4.0을 만나보세요!