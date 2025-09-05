지금 바로 시도해볼 수 있는 최고의 Google AI 모드 대체 솔루션 10선

Google의 AI 모드는 답변을 찾는 데는 뛰어나지만, 그 답변으로 무언가를 해야 할 때는 어떻게 해야 할까요?

문제는 각기 다른 AI 도구가 각기 다른 분야에서 뛰어난 성능을 발휘한다는 점입니다. 일부는 원활한 앱 통합을 위해 설계되었고, 다른 일부는 데이터 분석을 탁월하게 처리하며, 몇몇은 특정 산업 분야의 맥락을 이해하는 데 특화되어 있습니다.

일상 업무의 중책을 맡아줄 Google AI 모드 대안을 찾고 있다면, 이 옵션들은 각기 테이블에 독특한 장점을 제공합니다. 🎯

주요 Google AI Mode 대안 한눈에 보기

다음은 비교 분석한 최고의 Google AI Mode 대안들입니다. 👇

tool 가장 적합한 *주요 기능 가격* ClickUp 개인, 소규모 Teams, 그리고 대기업까지 AI 인사이트를 팀 실행으로 전환할 수 있는 통합 플랫폼을 찾는 모든 분들을 위한 솔루션 ClickUp Brain으로 AI 프롬프트를 예약 작업으로 전환하고, Autopilot Agents로 질문에 자동 응답하며, 여러 대규모 언어 모델(LLM) 간에 즉시 전환하세요 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 퍼플렉시티 /AI 실시간 연구를 수행하는 분석가, 학자 및 호기심 많은 학습자들 인용 출처가 포함된 답변을 얻고, 뉴스와 학술 논문을 탐색하며, 스레드에서 팔로워 질문을 할 수 있습니다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 You. com 맞춤형 AI 경험이 필요한 제작자, 학생, 마케터 여러분 검색 모드 전환, 저품질 사이트 제외, 시간 기반 필터 활용 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 1분 /AI 빠른 정보 종합을 원하는 작가, 콘텐츠 연구자, 솔로프렌처를 위한 솔루션 주제를 요약하고, 통계를 추출하며, 콘텐츠를 생성하고, 여러 검색 결과에서 맥락을 추출하다 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $8부터 시작합니다 Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 사용자들과 Enterprise Teams를 위한 Office 앱 내 AI 통합 솔루션 Edge 및 Bing 내에서 사용하세요. 채팅에서 직접 이미지와 데이터를 분석하고, 상황 인식 지원을 받으세요 Free Plan 제공 (채팅 기능만); 유료 플랜은 사용자당 월 $30부터 시작 ChatGPT Pro 복잡한 검색 추론이 필요한 전문가, 연구원 및 기술 Teams을 위한 솔루션 맥락 유지, 긴 연구 대화 구조화, 창의적 아이디어 구상 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 Claude /AI 미묘한 대화를 추구하는 연구자, 작가, 그리고 깊이 생각하는 이들 민감한 주제에 대한 윤리적 통찰력을 얻고, 맥락적 추론의 제공자가 되어주세요 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 Inflection AI의 Pi 캐주얼한 검색 대화를 진행하는 개인들 주제를 대화식으로 탐색하고, 후속 질문을 하며, 세부 수준을 선택하세요 Free Brave의 Leo 개인 및 보안에 민감한 Teams를 위한 프라이버시 중심 AI 지원 솔루션 로컬에서 쿼리 처리, 브라우저 탭 요약하다, 완전한 익명성 유지 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $14.99부터 시작합니다 Opera One의 Aria 웹 브라우징 활동에 /AI를 통합하려는 멀티태스커를 위한 솔루션 기사 요약하다, 페이지 번역, 기기 간 동기화 Free

왜 Google AI 모드 대안을 선택해야 할까?

Google AI 모드 대안을 살펴봐야 하는 이유는 다음과 같습니다:

검색을 넘어: *Google의 AI 검색 엔진은 정보 탐색에 탁월하지만, 그 통찰력을 바탕으로 창작하거나 구축하거나 실행에 옮길 수 있는 tools가 필요할 수 있습니다

특화된 강점: 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 워크플로우 자동화 등 Google 검색으로는 따라잡을 수 없는 특정 사용 사례를 위해 설계된 다양한 플랫폼들

*워크플로우 통합: 대부분의 전문가들은 단순히 검색 방식이 아닌 일 방식에 맞춰 맥락을 기억하고 기존 tools와 통합되며 적응하는 AI를 필요로 합니다

작업별 특화 성능:* 특정 목적에 맞춰 설계된 Google AI Mode 대안들은 대량의 창작 일, 복잡한 분석, 또는 산업별 요구사항에 대해 종종 더 나은 결과를 제공합니다

원활한 프로세스 흐름: *최고의 지능형 검색 tools는 단순히 답변을 제공하는 데 한도를 두지 않습니다. 사용자의 워크플로우에 자연스럽게 녹아들어 전체 프로세스를 더 스마트하게 만듭니다

🔍 알고 계셨나요? 검색 결과에서 Google의 AI 개요를 항상 신뢰한다고 답한 사람은 단 8.5%에 불과합니다. 이는 사용자들이 온라인에서 접하는 정보를 AI가 모양을 만드는 것에 여전히 신중함을 보이고 있음을 분명히 보여줍니다.

Google AI 모드 최고의 대안들

최고의 Google AIO 모드 대안을 함께 살펴보겠습니다. 🤖

clickUp의 소프트웨어 평가 기준 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

1. ClickUp (AI 인사이트에서 팀 실행까지 한 곳에서 해결하기에 최적)

ClickUp Brain을 통해 인사이트를 할당된 작업으로 전환하세요

AI tools는 답변을 제공하는 데 탁월합니다. 하지만 대부분의 팀에게 문제는 그게 아닙니다.

진정한 도전은 답을 얻은 후에 시작됩니다: 그 답을 어떻게 활용할지 결정하고, 작업으로 전환하며, 적절한 담당자를 배정하고, 후속 조치를 취하며, 진행을 추적하는 일입니다.

ClickUp은 여러분의 통찰력, 워크플로우, 팀 활동을 연결하여 입력에서 실행까지 끊김 없이 진행할 수 있도록 지원합니다. 바로 이 점이 ClickUp을 가장 완료한 Google AI Mode 대안 중 하나로 만드는 이유입니다.

AI 응답을 가시적인 진행으로 전환하세요

ClickUp Brain은 작업 위에 덧씌운 채팅봇이 아닙니다. 여러분의 ClickUp 작업 공간을 속속들이 파악하는 어시스턴트입니다. 프로젝트, 소유자, 타임라인, 워크플로우, 의존성은 물론 Google Drive 같은 연결된 앱까지 이해합니다.

예를 들어 고객 피드백을 ClickUp 문서에서 통합한 후 ClickUp Brain에게 주요 불만 사항을 찾아달라고 요청하면, 신속하게 '느린 온보딩'이나 '불분명한 가격 정책' 같은 주요 문제를 요약해 줍니다. 이후 팀원에게 작업을 생성 및 할당하고, 마감일을 설정하며, 맥락을 위해 원본 문서를 연결할 수 있습니다.

팀 작업을 자동화하세요

ClickUp의 Answers Autopilot Agent를 활용하여 상태 관련 질문에 자동 응답하세요

ClickUp 자동화 에이전트는 AI 어시스턴트를 기반으로 구축되어 프로젝트 진행을 늦추는 수동 후속 작업을 자동화하도록 설계되었습니다. 두 가지 유형이 있습니다:

사전 구축된 에이전트 는 질문에 답변하고 업데이트를 생성하며, 특정 트리거에 반응하여 즉시 배포할 수 있도록 준비되어 있습니다

*맞춤형 에이전트를 통해 코드가 필요 없이도 나만의 자동화 로직을 구축할 수 있습니다

예를 들어, 양식 제출이 '긴급'으로 태그되고 '클라이언트 대응'으로 표시되지만 1만 달러 이상의 거래에만 해당되는 경우를 가정해 보겠습니다. 맞춤형 자동화 에이전트는 이 세 가지 조건을 모두 자동으로 확인한 후 작업을 생성하고, 해당 리드에게 할당하며, 마감일을 추가하고, 채팅 업데이트를 게시합니다.

ClickUp 맞춤형 자동화 에이전트에 맞춤형 지침을 추가하세요

음성으로 프롬프트 입력하고 즉시 실행하세요

작업에 깊이 몰입 중일 때 프롬프트 입력과 메뉴 클릭은 속도를 늦출 수 있습니다. ClickUp Brain MAX는 빠른 상호작용을 위해 설계된 음성 중심 데스크탑 AI 도우미를 제공합니다.

기자회견 초안을 검토 중이라고 가정해 보세요. Brain MAX를 열고 이렇게 말합니다: '이 문단을 더 공식적으로 다듬어 주세요. 그리고 2분기 보고서에서 키 통계 항목을 글머리 기호 목록으로 추가해 주세요.'

연결된 AI는 연결된 문서에서 맥락을 추출하고, 사용자의 선호하는 어조로 콘텐츠를 재작성하며, 작업 공간 내 Q2 보고서에서 적절한 수치를 가져와서 문서에 모든 것을 삽입합니다.

Brain MAX에게 이미지 생성, 작업 생성, 회의 일정 잡기 등을 요청할 수도 있습니다.

ClickUp Brain MAX에 회의 일정 관리 및 그 이상의 업무를 지원해 달라고 요청하세요

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

Teams가 ClickUp과 같은 올인원 플랫폼에 익숙하지 않다면 학습 곡선이 있을 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유한 내용:

ClickUp Brain은 솔직히 말해 수많은 번거로운 작업을 덜어줍니다. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI tools가 있다는 건 알지만, 탭을 계속 전환하는 건 정말 힘들어요. 그리고 솔직히, 집중 작업 중일 때 이런 건 정말 하고 싶지 않아요. 콘텐츠 업계에 종사하다 보니 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 문서 기능입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 정말 마음에 들어요. 너무 귀여워요!

ClickUp Brain은 솔직히 말해 수많은 번거로운 작업을 덜어줍니다. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI tools가 있다는 건 알지만, 탭을 계속 전환하는 건 정말 힘들어요. 그리고 솔직히, 집중 작업 중일 때 이런 건 정말 하고 싶지 않아요. 콘텐츠 업계에 종사하다 보니 주로 글쓰기에 AI를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 문서 기능입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 정말 마음에 들어요. 너무 귀여워요!

🧠 재미있는 사실: 최초의 신경망 개념은 1943년 신경생리학자 워런 맥컬록과 수학자 월터 피츠에 의해 제안되었습니다. 이는 신경망을 실행할 수 있는 컴퓨팅 파워가 등장하기 수십 년 전의 일이었습니다.

2. 퍼플렉시티 /AI (실시간 연구에 최적)

via Perplexity AI/AI

퍼플렉시티 AI는 뉴스를 읽고 이색적인 부분만 골라 알려주는 친구 같은 존재입니다. 질문을 하면 검색 결과의 벽이 아닌, 증거 자료와 함께 명확한 답변을 얻을 수 있습니다

이 플랫폼은 다양한 출처에서 정보를 수집하여 일관성 있는 논리로 엮어냅니다. 학술 문헌, 기술 문서, 레딧 같은 토론 포럼 등 특정 분야에 검색 쿼리를 집중시킬 수도 있습니다.

퍼플렉시티의 뛰어난 점은 팔로워 질문을 처리하는 방식입니다. 매번 처음부터 시작하지 않고도 주제를 더 깊이 탐구할 수 있습니다. 마치 끝없는 '그런데...' 질문에도 지치지 않는 연구 조교를 둔 듯한 경험을 선사합니다.

Comet 브라우저가 추가되면서, 이제 이 AI 도구를 활용해 달력 관리, 이메일 후속 조치, 아이디어 구상까지 할 수 있습니다.

퍼플렉시티 AI의 주요 기능

여러 데이터베이스와 출처를 동시에 쿼리하여 모든 주제에 대한 포괄적인 정보를 수집하고, 각 주장에 대한 상세한 출처 인용을 제공합니다

실시간 웹 크롤링 기능을 통해 발생하는 속보와 최신 이벤트를 즉시 확인하세요

연구 스레드를 컬렉션 으로 정리하여 프로젝트에 공유 가능하고 집중된 지식 리포지토리를 생성하세요

PDF, CSV, 텍스트 파일을 포함한 업로드된 문서를 분석하여 콘텐츠를 요약하거나 키 데이터 포인트를 추출하세요

퍼플렉시티 /AI의 한도

때로는 서로 다른 출처에서 상충되는 정보를 제공하는 제공자가 될 수 있으며, 명확한 해결책이 제시되지 않을 수 있습니다

매우 기술적이거나 전문적인 쿼리를 처리할 때 성능이 현저히 저하됩니다

응답 스타일이나 형식 선호도를 조정할 수 있는 한도의 맞춤형 옵션

퍼플렉시티 /AI 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

Enterprise 프로: 사용자당 월 $40

퍼플렉시티 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 퍼플렉시티 AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 댓글에 따르면:

기술계 많은 이들이 Google보다 이를 선호하기 시작했습니다. 기억하세요, 퍼플렉시티 AI는 오픈AI를 대체하려는 게 아닙니다. Google을 대체하려는 것입니다. 결과물이 더 우수할 뿐 아니라 스레드와 라이브러리 개념까지 갖추고 있죠. 확실히 올바른 방향으로 나아가고 있습니다.

기술계 많은 이들이 Google보다 이를 선호하기 시작했습니다. 기억하세요, 퍼플렉시티 AI는 오픈AI를 대체하려는 게 아닙니다. Google을 대체하려는 것입니다. 결과물이 더 우수할 뿐 아니라 스레드와 라이브러리 개념까지 갖추고 있죠. 확실히 올바른 방향으로 나아가고 있습니다.

3. You. com (맞춤형 /AI 경험에 최적)

via You.com

You. com은 알고리즘이 생각하는 방식이 아닌, 여러분이 생각하는 방식으로 검색을 맞춤 설정할 수 있게 합니다. 이 플랫폼은 전통적인 웹 검색과 /AI 채팅을 결합하여 자연스럽게 질문하고 의미 있는 결과를 얻을 수 있도록 합니다.

가장 큰 장점은? 어떤 출처를 우선순위로 할지 직접 제어할 수 있다는 점입니다. 검색 결과에는 AI가 생성한 요약이 함께 제공되지만, 더 자세한 내용이 필요할 때는 원본 출처로 바로 이동할 수 있습니다. 특정 기간 내 검색하거나 특정 유형의 콘텐츠를 제외하는 것도 가능합니다.

게다가 GPT-4, Claude 등 주요 대규모 언어 모델(LLM)과 연구, 이미지 생성, 코드 등 특정 작업을 위한 전문 모드도 이용할 수 있습니다.

You.com 최고의 기능

반복 작업에 특화된 맞춤형 AI 어시스턴트 를 설계하세요. 개별적인 성격, 전문 분야, 응답 스타일을 설정할 수 있습니다

사실 기반 연구가 필요한지 창의적 영감이 필요한지에 따라 검색 모드의 전환에 의존하세요

동일한 플랫폼 내에서 양식 텍스트와 시각적 자산을 모두 생성하세요

검색 결과에서 특정 웹사이트나 콘텐츠 유형을 제외하여 관련성 없는 정보나 품질이 낮은 정보를 피하세요

You.com의 한도

사용자 기반이 상대적으로 작아 틈새 쿼리에 대한 커버리지의 폭과 깊이에 영향을 미칠 수 있습니다

연구 모드에서 인용 기능을 제공하지만, 그 가시성과 일관성이 다소 떨어질 수 있습니다

사용자들은 특히 AI 집약적 작업이나 파일 업로드 시 플랫폼이 느리거나 버벅거리는 느낌이 든다고 보고합니다

You.com 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: 월 200달러

enterprise: *맞춤형 가격

You. com 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 You.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

사용 중 페이지 간 이동 없이 편리하게 이용할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 유럽 클라이언트와의 커뮤니케이션 번역과 프로젝트 프레젠테이션 초안 작성용 브레인스토밍에 활용해 보았습니다. 사용하기 쉬웠습니다.

사용 중 페이지 간 이동 없이 편리하게 이용할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 유럽 클라이언트와의 커뮤니케이션 번역과 프로젝트 프레젠테이션 초안 작성용 브레인스토밍에 활용해 봤는데 사용하기 쉬웠습니다.

🔍 알고 계셨나요? ClickUp Brain을 사용하는 Teams들은 반복 일이 자동화되면서 최대 86%의 비용 절감 효과를 보고합니다.

4. 1min. AI (빠른 정보 종합에 최적)

via 1min.AI

1min. AI에 질문하면 60초 이내에 키 사실과 관련 맥락을 포함한 포괄적인 답변을 얻을 수 있습니다. 이 Google AI Mode 대안은 복잡한 검색 주제를 필요한 핵심 정보로 압축하는 데 탁월합니다.

화려한 애니메이션이나 복잡한 인터페이스에 시간을 낭비하지 않습니다. 파일을 업로드하면 바로 처리됩니다. 간단합니다.

이 애플리케이션은 OpenAI, Anthropic, Midjourney 등의 다양한 tools를 하나의 플랫폼에 통합합니다. 단순한 검색 도구가 아닌 콘텐츠 생성 지원을 위해, 오디오 파일 편집부터 AI를 활용한 이미지 생성 및 카피라이팅까지 가능합니다.

1min. AI 최고의 기능

수동 검토 없이도 관련성 높은 실시간 정보를 추출하기 위해 여러 검색 결과들을 동시에 처리하세요

트렌딩 주제, 속보, 시사 이벤트에 대한 빠른 요약 생성으로 신속한 이해를 돕습니다

키워드 검색 대신 자연어 질문을 활용하여 검색 결과에서 특정 데이터 포인트와 통계를 추출하세요

텍스트 추출이나 PDF 파일과의 채팅 기능을 통해 문서와 상호작용하며 정보를 빠르게 찾아보세요

1분. AI의 한도

빠른 처리 속도는 때로 속도를 위해 미묘한 차이와 맥락을 희생하기도 합니다

매우 창의적이거나 주관적인 콘텐츠 요청을 처리하는 데는 한도가 있습니다

간결함에 집중하다 보면 복잡한 시나리오에서 중요한 세부 사항을 놓칠 수 있습니다

1min. AI 가격 정책

Free

프로: 월 $8

business: *월 12.5달러

enterprise: *사용자당 월 $8.5

1분. AI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (360개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 1min. AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 /AI 기반 검색 엔진에 대한 G2 리뷰는 다음과 같이 말합니다:

사용이 얼마나 빠르고 쉬운지 정말 마음에 듭니다. 플랫폼이 결과를 제공해 주기 때문에, 시간이 촉박할 때 빠른 초안 작성, 요약, 콘텐츠 아이디어 구상에 완벽합니다. 깔끔하고 사용자 친화적인 인터페이스에, 작업을 완료해 주는 효율적인 AI 지원이 제공됩니다.

사용이 얼마나 빠르고 쉬운지 정말 마음에 듭니다. 플랫폼이 결과를 제공해 주기 때문에, 시간이 촉박할 때 빠른 초안 작성, 요약, 콘텐츠 아이디어 구상에 완벽합니다. 깔끔하고 사용자 친화적인 인터페이스에, 작업을 완료해 주는 효율적인 /AI 지원이 제공됩니다.

5. Microsoft 365 Copilot (Office 통합에 최적)

via Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot은 동일한 공간에서 검색과 채팅을 가능하게 합니다. 질문을 하면 웹에서 정보를 수집하고 대화 형식으로 응답하며, 필요 시 출처 연결을 제공합니다.

빙(Bing)과 Microsoft 엣지(Microsoft Edge) 내에서 일하므로 브라우징 중에도 상호작용할 수 있습니다. 또한 GPT-4와 Microsoft의 프로메테우스(Prometheus) 모델을 기반으로 실시간 데이터를 가져옵니다. 탭 전환 없이도 이미지 생성이나 페이지 요약하기를 할 수 있습니다.

핵심 값은 조직의 내부 데이터(이메일, 문서, 채팅, 달력)를 활용하여 상황에 맞는 지원을 제공하는 것입니다.

Microsoft 365 Copilot의 최고의 기능들

사진을 업로드하면 사진 속 내용에 대한 AI 인사이트를 얻을 수 있습니다. 오브젝트 식별, 차트 분석, 필기 노트 해석 등 다양한 기능을 제공합니다

Bing Chat에서 직접 코드 스니펫, 수식 또는 논리 쿼리를 실행하여 아이디어를 테스트하거나 도구를 전환하지 않고도 기술적 문제를 해결하세요

AI 채팅과 기존 검색 결과를 전환하며 동일한 창에서 응답을 비교하거나 다양한 관점을 탐색하세요

Microsoft 365 앱과 직접 연동하여 워드 문서 초안 작성, 개요에서 파워포인트 프레젠테이션 생성, 자연어 처리로 엑셀 데이터 분석이 가능합니다

Microsoft 365 Copilot의 한도

때로는 응답 시 Microsoft 서비스(예: Edge 또는 Office)를 우선시하여 결과가 왜곡될 수 있습니다

이 도구는 Bing의 검색 인덱스에 의존하므로 Google AI 도구보다 다른 출처나 더 적은 수의 출처를 제공할 수 있습니다

고급 기능 및 더 긴 채팅 세션을 포함한 전체 이용을 위해서는 Microsoft 계정이 필요합니다

Microsoft 365 Copilot 가격 정책

microsoft 365 Copilot 채팅: *Free

microsoft 365 Business Basic 및 Copilot: *사용자당 월 36달러 (연간 결제)

microsoft 365 비즈니스 표준 및 Copilot: *사용자당 월 $42.50 (연간 결제)

Microsoft 365 Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (105개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 1956년, 다트머스 대학 워크숍에서'인공 지능(Artificial Intelligence)'이라는 용어가 처음 만들어졌습니다. 단 5명만이 참석했지만, 이 워크숍은 AI 필드 탄생의 발상지로 여겨집니다.

6. ChatGPT Pro (복잡한 검색 추론에 최적)

via ChatGPT Pro

ChatGPT Pro는 심도 있는 사고가 필요한 검색 쿼리를 처리합니다. 복잡한 주제에 대한 조사를 요청하면, 발견한 내용을 분석하고 비교하며 논리적으로 추론합니다.

이 tool은 긴 연구 세션 동안 맥락을 유지하므로, 전체 프로젝트를 다시 설명하지 않고도 이전 검색을 기반으로 한 후속 질문을 할 수 있습니다.

원인과 결과 관계를 이해하거나, 다양한 관점을 비교하거나, 복잡한 연구 질문을 일해야 할 때, ChatGPT Pro는 기본적인 인트라넷 검색 엔진이 감당할 수 없는 중대한 분석 작업을 처리해 줍니다.

ChatGPT Pro 최고의 기능

시간 또는 며칠에 걸친 확장의 대화를 유지하면서 맥락을 잃지 않고 반복적인 설명 없이도 이어가세요

논란이 되거나 복잡한 주제에 대한 다양한 관점을 비교·대조하여 검색 결과의 균형 잡힌 이해를 제공하는 제공자입니다

복잡한 연구 질문을 더 작고 관리 가능한 부분으로 분해하고 체계적으로 각 구성 요소를 일하세요

업로드된 문서, 스프레드시트, 이미지의 데이터를 분석하여 요약, 인사이트, 시각화 자료를 생성합니다

단일 대화형 인터페이스 내에서 고품질 이미지 생성, 다양한 콘텐츠 형식 초안 작성, 코드 스니펫 디버깅을 수행하세요

ChatGPT Pro의 한도

월간 구독 비용이 누적되면 개인 사용자가 ChatGPT 대안을 고려하게 됩니다

ChatGPT는 허위 또는 조작된 콘텐츠(가짜 인용문이나 인용구 포함)를 그럴듯하게 생성할 수 있습니다

수요가 극도로 높은 기간에는 응답 시간이 여전히 달라질 수 있습니다

이 모델의 지식은 공개 데이터와 업로드된 파일을 기반으로 하며, 사용자의 개인 회사 데이터, 채팅 또는 이메일 접근 권한이 없어 문맥적 이해가 불가능합니다

ChatGPT Pro 가격 정책

프로: 월 200달러

ChatGPT Pro 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (825개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (220개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT Pro에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 일상적인 글쓰기 작업을 쉽고 명확하게 시작할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 저는 편지, 이메일, 정책 초안 작성 등 완성도 높이기 위해 시간이 많이 소요되는 작업에 정기적으로 활용합니다. ChatGPT는 제가 공유한 생각이나 요점을 바탕으로 탄탄한 출발점을 제공하여 아이디어를 체계적이고 일관성 있는 모양으로 다듬는 데 도움을 줍니다. 이는 백지 페이지의 부담감을 덜어주는데, 이는 무에서 시작하는 모든 글쓰기에서 가장 큰 장벽 중 하나입니다.

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 일상적인 글쓰기 작업을 쉽고 명확하게 시작할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 저는 편지, 이메일, 정책 초안 작성 등 완성도 높이기 위해 시간이 많이 소요되는 작업에 정기적으로 활용합니다. ChatGPT는 제가 공유한 생각이나 요점을 바탕으로 탄탄한 출발점을 제공하여 아이디어를 체계적이고 일관성 있는 모양으로 다듬는 데 도움을 줍니다. 이는 백지 페이지의 부담감을 덜어주는데, 이는 무에서 시작하는 모든 글쓰기에서 가장 큰 장벽 중 하나입니다.

💡 프로 팁: 하나의 LLM만 사용할 이유가 있을까요? 한 플랫폼에서 모든 최상위 LLM을 활용하세요. ClickUp의 지식 관리 소프트웨어는 요약하다, 글쓰기, 플랜, 의사 결정 지원 등 필요에 따라 GPT, Gemini, Claude 같은 LLM을 자유롭게 전환할 수 있게 해줍니다. ClickUp Brain으로 선도적인 대규모 언어 모델(LLM)을 한곳에서 이용하세요

7. Claude /AI (미묘한 대화를 표현하는 데 최적)

via Claude

이 Google /AI Mode 대안은 특히 단순한 사실이 아닌 분석을 원할 때 검색어 뒤에 숨겨진 의도를 이해합니다.

클로드에게 윤리적 딜레마나 복잡한 사회 문제를 연구해 달라는 프롬프트 요청을 하면, 단순한 답변 대신 다양한 관점을 깊이 있게 분석한 결과를 얻을 수 있습니다. 미묘한 차이를 고려하여 검색하고 여러 관점을 공정하게 제시하며, 출처가 왜 편향되거나 불완전할 수 있는지에 대한 배경 정보도 함께 제공합니다.

특히 넓은 컨텍스트 창으로 유명하여, 단일 프롬프트 내에서 방대한 문서, 코드베이스 또는 대화 기록을 처리하고 분석할 수 있습니다. 전문가들에게는 깊은 문맥 이해가 필요한 작업에 탁월한 선택지입니다.

Claude AI의 주요 기능

다양한 이해관계자의 관점을 신중히 고려해야 하는 복잡한 윤리적·사회적 문제를 다루세요

검색 주제에 대한 역사적·문화적 맥락을 제공자가 제공하여 현재 문제가 시간에 따라 어떻게 발전해 왔는지 이해하도록 돕습니다

복잡한 문서와 긴 텍스트를 분석하면서 어조, 구조, 대상 독자를 고려한 맥락적 피드백을 제공하는 제공자입니다

서로 다른 대화를 프로젝트로 정리하여 다양한 워크플로우와 지식 기반을 분리하여 관리하세요

Claude /AI의 한도점

많은 Claude AI 버전들은 실시간 웹 브라우징이나 동적 데이터 소스 접근을 지원하지 않아 최신 뉴스, 주가, 날씨, 이벤트 제공 능력에 한도가 있습니다

유료 플랜조차도 엄격한 메시지 할당량을 적용합니다—수십 번의 프롬프트만으로도 많은 사용자가 사용 한도에 도달하여 수 시간 동안 서비스 이용이 차단됩니다

Claude 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

Max: 사용자당 월 $100부터 시작

Claude 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (55개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

clickUp 인사이트: *근로자의 45%가 자동화 사용을 고려해봤지만, 아직 실행에 옮기지 못하고 있습니다. 한도, 최적의 tools에 대한 불확실성, 압도적인 선택지 같은 요소들은 사람들이 자동화를 위한 첫 단계를 내딛는 것을 주저하게 만듭니다. ⚒️ 간편한 AI 에이전트 구축과 자연어 기반 명령어로 ClickUp은 자동화 시작을 쉽게 만들어줍니다 . 작업 자동 할당부터 AI 생성 프로젝트 요약까지, 학습 곡선 없이도 강력한 자동화를 잠금 해제하고 몇 분 만에 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했으며, 수시간의 수작업이 실시간 인사이트로 전환되었습니다.

8. Inflection AI의 Pi (캐주얼 검색 대화 최적)

via Inflection AI

Pi는 검색을 마치 지식이 풍부한 친구에게 묻는 듯한 경험으로 바꿔줍니다. 키워드를 입력하고 결과를 기다리는 대신, 자연스럽게 질문을 던지면 호기심 수준에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다. Pi는 이전 검색 기록을 기억하며, 새로운 질문을 기존 이자와 연결해 줍니다.

심층적인 연구보다는 주제를 가볍게 탐색할 때 일합니다. 예를 들어 밤늦게 위키피디아에서 무한한 정보의 늪에 빠지는 것과 비슷하지만, 더 매력적인 대화를 나눌 수 있습니다. 자연스러운 언어 흐름과 감정 지능적인 어조가 강점입니다.

Inflection AI의 Pi 주요 기능

추가 팔로워 질문을 통해 더 깊이 탐구하여 처음에는 놓쳤을 수도 있는 관련 아이디어나 관점을 발견하세요

빠른 답변을 원하시든 주제를 깊이 있게 탐구하시든, 원하는 세부 수준을 선택하세요

낯선 분야에 도전할 때 단계별 안내를 받아보세요. 복잡한 작업을 하나씩 분해해 해결하는 데 도움이 될 것입니다

웹, 모바일 앱, 메시지 연동 등 다양한 플랫폼에서 어시스턴트에 접근하여 지속적인 대화를 이어가세요

음성 채팅 기능을 통해 생각과 아이디어를 말로 표현하세요. 멀티태스킹 중이거나 이동 중에도 쉽게 사용할 수 있습니다

Inflection AI의 Pi 한도

다른 Google AI Mode 대안에 비해 기술적 작업이나 사실 기반 연구에는 덜 효과적입니다

해당 AI는 시각적 입력을 지원하지 않으므로, 이미지, 스크린샷 또는 기타 시각적 데이터를 분석을 위해 업로드할 수 없습니다

대화 초점 방식은 필요한 시점에 직접적인 답변을 제공하지 않을 수 있음을 의미합니다

전문적인 작업이나 생산성 워크플로우에 한도의 통합 옵션 또는 실험적 기능 제공

Inflection AI의 Pi 가격 정책

Free

Inflection AI의 Pi 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Inflection AI의 Pi에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유합니다:

Pi는 실시간 인터넷 접속이라는 추가 장점을 갖춘 우정/대화/성격 측면에서 여전히 최고의 AI 동반자 중 하나이며, 이러한 요소들이 결합되면 매우 재미있을 수 있습니다! ChatGPT나 Claude 같은 업무 생산성 tools만큼 화려하지는 않지만, 그런 목적이 아닙니다. Inflection AI의 3.0 API 접근 모델이 그런 측면에 더 초점을 맞춥니다. 그럼에도 Pi는 작업 정리와 동기 부여에 여전히 탁월하며, 일상적인 채팅에는 업무 생산성 AI보다 더 적합합니다.

Pi는 실시간 인터넷 접속이라는 추가 장점을 갖춘 우정/대화/성격 측면에서 여전히 최고의 AI 동반자 중 하나이며, 이러한 요소들이 결합되면 매우 재미있을 수 있습니다!

ChatGPT나 Claude 같은 업무 생산성 tool만큼 화려하지는 않지만, 그런 목적이 아닙니다. Inflection AI의 3.0 API 접근 모델이 그런 측면에 더 초점을 맞춥니다. 그럼에도 Pi는 작업 정리와 동기 부여에 여전히 탁월하며, 일상적인 채팅에는 업무 생산성 AI보다 더 적합합니다.

🧠 재미있는 사실: AI 모델은 수십 가지 언어를 구사할 수 있지만, 훈련 데이터 내 공유 비중이 낮은 언어에서는 성능이 떨어집니다. 그래서 여전히 영어로 가장 일관성 있는 결과를 얻을 수 있습니다.

9. Brave의 Leo (프라이버시 중심 AI 지원에 최적)

via Brave

Brave Leo는 Brave 브라우저에 직접 내장된 프라이버시 중심 AI 어시스턴트입니다. 검색 쿼리를 처리하면서도 사용자의 호기심이 디지털 흔적을 남기지 않도록 합니다. AI는 가능한 경우 질문을 로컬에서 처리하므로 민감한 검색 내용은 기기 내에 안전하게 보관됩니다.

개인 건강 정보, 금융 조언 또는 논란의 여지가 있는 주제에 대해 레오에게 검색을 요청할 수 있으며, 이후 목표 광고가 팔로워를 따라다니는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이 Enterprise 검색 소프트웨어는 또한 맥락을 파악하기 위해 사용자가 이미 보고 있는 페이지들을 분석합니다.

Brave의 Leo 최고의 기능들

외부 서버로 데이터를 전송하거나 사용자 프로필을 생성할 걱정 없이 기기 내에서 민감한 쿼리와 개인 정보를 안전하게 공유하세요

여러 브라우저 탭에서 동시에 요약된 내용을 통해 다양한 출처의 복잡한 주제를 효율적으로 연구하세요

사용자 프라이버시를 위해 추적 스크립트와 광고를 블록하면서 현재 브라우징 기록을 기반으로 콘텐츠 추천을 받아보세요

계정이나 로그인이 필요 없는 익명 대화로 사용자 프라이버시를 보호하며 무료로 이용 가능합니다

Brave의 Leo 한도

클라우드 기반 AI 플랫폼에 비해 축소된 모델 기능

프라이버시 보호 중심 설계로 인해 고급 기능이 제한됩니다

Brave의 Leo 가격 정책

Free

Leo Premium: 월 $14.99

Brave의 레오 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

10. Opera One의 Aria (통합 웹 브라우징에 최적)

via Opera One

Opera One은 AI를 애드온 기능이 아닌 브라우징 경험의 일부로 제공합니다. 복잡한 기사를 읽고 계신가요? AI '아리아(Aria)'가 페이지 내에서 바로 키 포인트로 요약해 드립니다. 외국어 웹사이트에서 막히셨나요? 원본 형식을 유지한 채 즉시 번역해 드립니다.

AI 제안은 도움이 될 때 나타나고 필요 없을 때는 사라져 성가신 팝업 문제를 방지합니다. 모든 내용이 기기 간에 동기화되므로 대화와 설정은 팔로워를 따라 다닙니다.

Opera One의 Aria 주요 기능

실시간 웹 검색을 기반으로 한 최신 종합 답변을 쿼리에 대해 확인하세요

원본 형식, 이미지, 인터랙티브 요소를 완벽하게 보존한 채 전체 웹사이트와 특정 텍스트 선택 영역을 번역하세요

페이지 컨텍스트 모드를 통해 현재 페이지에 대한 요약, 번역 또는 질문에 대한 답변을 제공하며 웹페이지와 상호작용하세요

탭 정리와 같은 브라우저 기능을 자연어 명령어로 제어하세요

간단한 명령어 또는 채팅 인터페이스를 사용하여 브라우저 내에서 직접 텍스트와 이미지를 생성하세요

관련 페이지 콘텐츠가 참고 자료가 되어 포럼 토론, 댓글 스레드, 온라인 대화에 대한 지능형 응답을 생성하세요

Opera One의 Aria 한도

AI 행동 및 응답 조정을 위한 맞춤형 옵션의 한도가 있습니다

데스크탑 빌드(특히 개발자 버전)에서 Aria를 호출하면 브라우저 충돌, 멈춤 현상 또는 과도한 CPU/RAM 사용이 트리거될 수 있습니다—Aria 자체가 적극적으로 사용되지 않더라도 마찬가지입니다

아리아의 진행 중인 대화 맥락을 기억하는 능력은 한도입니다

Opera One의 Aria 요금제

Free

Opera One의 Aria 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? AI 모델은 실시간 인터넷 데이터를 기반으로 훈련되지 않습니다. 대부분의 데이터는 책, 위키피디아, 포럼, 웹사이트에서 수집된 후 특정 시점에서 고정됩니다. 따라서 대규모 언어 모델(LLM) 검색 엔진이 2023년 또는 2024년을 데이터 컷오프 시점으로 명시할 때, 이는 문자 그대로의 의미입니다—업데이트되지 않는 한 그 이후의 정보는 전혀 알지 못합니다.

ClickUp에서는 일이 달라집니다

무엇을 해야 할지 아는 것은 결코 어려운 부분이 아닙니다. 문제는 그 아이디어를 실행으로 옮기고, 팀을 하나로 묶으며, 변화하는 모든 상황에 앞서 나가는 데 있습니다. 대부분의 AI 도구는 바로 이 부분에서 부족함을 드러냅니다.

ClickUp은 그렇지 않습니다.

답변을 제공할 뿐만 아니라, 다음 작업을 생성하고, 관련 담당자에게 알리며, 프로젝트 타임라인을 업데이트하고, 흩어진 모든 정보를 한곳에 모아줍니다. 따라서 연구 자료가 문서에 방치되거나, 후속 조치가 채팅에서 사라지거나, 일이 담당자 배정을 기다리며 지연되는 일이 없습니다.

팀이 전환은 줄이고 완료됨은 늘려야 한다면, ClickUp이 이미 그걸 위해 만들어졌습니다. 지금 바로 Free로 가입하세요! ✅