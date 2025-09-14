n8n vs. Make: 어떤 자동화 tool이 당신에게 가장 일할까요?

자동화는 첫해에 25,000시간, 3년차에는 225,000시간을 절약할 수 있습니다. 이는 귀하와 팀이 전략적 작업에 집중할 수 있는 상당한 시간입니다. 하지만 어디서부터 시작해야 할까요?

n8n과 Make는 현재 가장 주목받는 자동화 tools 중 두 가지입니다. 둘 다 워크플로우를 구축할 수 있다는 점에서 언뜻 비슷해 보일 수 있습니다. 하지만 자세히 살펴보면 차이점이 드러나기 시작합니다.

n8n은 오픈소스이며 매우 유연해서 완료하기를 원할 때 좋습니다. 반면 Make는 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 간편함을 추구합니다.

그렇다면 어떤 도구가 여러분의 워크플로우에 더 잘 맞을까요? 기능, 사용 편의성 등을 비교하여 결정하는 데 도움을 드리겠습니다. 만약 둘 다 마음에 들지 않는다면, 두 도구 모두를 능가하는 대안인 ClickUp을 자세히 소개합니다!

n8n vs. Make 한눈에 보기

자세한 내용에 들어가기 전에, n8n과 Make가 서로 어떻게 비교되는지 간략히 살펴보겠습니다.

기능 n8n Make 보너스: ClickUp 🥇 인터페이스 및 사용자 경험* 기능적이지만 기술적인 UI; 기술에 능숙한 사용자에게 가장 적합합니다 드래그 앤 드롭 빌더를 통한 깔끔한 시각적 인터페이스; 비기술 사용자에게 더 쉬운 접근성 직관적이고 현대적인 UI로 작업, 문서, 워크플로우를 하나의 스페이스에 통합; 모든 사용자 유형에 이상적입니다 워크플로우 유연성과 논리* 매우 유연함; 완전한 논리를 갖춘 복잡한 브랜치 워크플로우를 지원 선형 또는 모듈형 자동화에 탁월함; 조건 브랜치링에 대한 제어력이 다소 부족함 맞춤형 자동화, 조건 및 동적 흐름을 위한 AI 제안 기능을 갖춘 시각적 워크플로우 빌더 통합 및 확장* 통합의 광범위한 범위, 특히 커뮤니티 노드를 통한 연동 다양한 사전 구축 통합 라이브러리; 간편한 설정 1,000개 이상의 통합 기능, API 지원, 문서, 대시보드, 자동화 같은 기본 제공 tools AI 기능 및 자동화* 일부 AI 에이전트를 제공하지만, 기본 제공 AI tools의 한도가 있습니다 에이전트형 자동화에 중점을 두지만, AI는 특정 작업에 한정됩니다 ClickUp Brain은 자연어 처리로 워크플로우를 자동화하고 요약하며 향상시킵니다 협업과 팀워크* 내장 협업 기능 없음; 별도의 tools 필요 기본 협업 tools가 부족합니다 내장 문서, 채팅, 댓글 및 실시간 편집 기능으로 원활한 팀워크 구현 자체 호스팅 및 제어* 완전한 오픈소스이며 자체 호스팅이 가능합니다 클라우드 기반; 자체 호스팅 옵션 없음 자체 호스팅은 아니지만, 세분화된 접근 제어 및 관리자 설정과 함께 보안이 보장되는 클라우드 인프라

N8n이란 무엇인가요?

via n8n

n8n은 오픈소스 워크플로우 자동화 tool로, 앱을 연결하고 데이터를 주고받으며 코딩 유무에 관계없이 맞춤형 자동화를 구축할 수 있습니다. 기존 자동화 플랫폼보다 더 많은 제어권과 유연성을 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

이 자동화 플랫폼은 완전히 시각적인 워크플로우 에디터로 두각을 나타냅니다. 논리, 조건, 루프를 활용해 워크플로를 구축하고, 필요한 곳에 맞춤형 JavaScript 코드를 추가하며, 완전한 데이터 소유권과 통제를 위해 전체 설정을 자체 호스팅할 수도 있습니다.

400개 이상의 통합을 지원하는 n8n은 간단한 일상 작업부터 복잡한 비즈니스 프로세스까지 모든 것을 쉽게 자동화합니다. 워크플로우 템플릿을 활용해 자동화를 신속하게 배포할 수도 있습니다.

이 작업 자동화 소프트웨어의 유연성과 복잡한 워크플로우 처리 능력은 고도의 기술 프로젝트를 수행하는 팀들 사이에서 즐겨찾기인 이유입니다.

👀 알고 계셨나요? 생성형 AI 에이전트는 검토 주기 시간을 20~60% 단축할 수 있습니다 . 이는 신용 위험 평가나 소프트웨어 현대화와 같은 프로세스 전반에 걸쳐 절약되는 시간(심지어 며칠)을 의미합니다.

n8n 기능

n8n은 팀, 기술 사용자, 개인 작업자를 위한 강력하고 맞춤 설정 가능한 자동화를 지원하는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 복잡한 워크플로우 처리부터 데이터 이동 경로와 방식을 완료할 수 있는 기능까지, n8n이 제공하는 주요 기능은 다음과 같습니다:

기능 #1: 워크플로우 자동화

via n8n

n8n의 시각적 워크플로 빌더는 트리거 노드를 작업에 연결하여 사용자의 논리에 맞는 자동화된 워크플로를 구성하는 데 중점을 둡니다. 각 노드는 이메일을 보내기, 데이터베이스 쿼리 실행, 출력 형식 등 특정 작업을 나타냅니다. 루프, 조건부 논리, 특정 조건이 충족될 때까지의 일시 중지 등을 활용하여 다단계 워크플로를 지도할 수 있습니다.

코드 노드를 사용하면 복잡한 데이터 변환을 위해 맞춤형 JavaScript 또는 Python을 작성할 수 있습니다. 또한 스위치, 병합, 데이터 정리 기능을 통해 복잡한 워크플로우를 관리할 수 있습니다.

기술 사용자는 드래그 앤 드롭 인터페이스를 유지하면서 맞춤형 API 통합 또는 HTTP 요청 노드를 통해 고급 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

n8n은 OpenAI 및 Hugging Face와 같은 모델을 지원하는 AI 워크플로우 생성기도 포함하고 있어, 텍스트 분석이나 콘텐츠 요약하는 작업에 유용합니다.

기능 #2: 자체 호스팅

via n8n

n8n은 자동화 플랫폼 전체를 자체 서버 또는 클라우드 설정에서 운영할 수 있도록 하여 데이터와 워크플로우 실행에 대한 완료한 통제권을 제공합니다. 이 설정에서는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:

업데이트를 제어하고 필요에 맞게 플랫폼을 맞춤형으로 설정하세요

워크플로우, 실행 및 통합에 대한 한도를 제거하세요

내부 시스템 및 개인 데이터베이스와 보안을 유지하며 연결하세요

로컬 머신, 개인 클라우드 또는 쿠버네티스 환경에 n8n을 배포하세요

사용자 정의 보안 및 접근 정책 설정

기능을 추가하거나 기능을 조정하기 위해 오픈소스 코드를 수정하세요

기능 #3: 워크플로우 템플릿

via n8n

기술적 지식이 부족해 처음부터 구축하기 어렵다면, n8n이 제공하는 사전 제작된 워크플로우 템플릿으로 AI 워크플로우 자동화를 빠르게 구현하세요. 이 사전 구축된 통합 기능은 완전히 커스터마이징 가능하며 인기 앱과 호환됩니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

엔지니어링, 마케팅, 영업 팀, 운영 분야별 템플릿을 찾아보세요

Slack, Google 스프레드시트, Airtable, GitHub 같은 tools들을 연결하세요

노코드 인터페이스로 워크플로우를 편집하세요—노드를 추가, 제거 또는 조정하세요

단계별 예시를 통해 복잡한 자동화를 탐색해 보세요

맞춤형 통합을 다른 사람과 공유하거나 여러 프로젝트에서 재사용하세요

n8n 가격 정책

맞춤형 가격

👀 알고 계셨나요? 맥킨지 연구 노트에 따르면, 현재 이용 가능한 기술로 산업 분야에서도 일의 최대 50%까지 자동화할 수 있다고 합니다.

Make란 무엇인가요?

via Make

Make는 고급 기술적 지식 없이도 앱을 연결하고 일을 간소화하고자 하는 비기술적 사용자를 위해 설계된 노코드 자동화 tool입니다. 깔끔한 시각적 인터페이스를 제공하며, 캔버스에 단계를 드래그 앤 드롭하여 시나리오를 구축할 수 있습니다.

마케팅, 운영, 고객 지원 분야 전반에 걸친 워크플로우 관리에 탁월합니다. Google 스프레드시트와 Slack부터 CRM 및 AI 도구(검색 강화 생성 기능을 지원하는 도구 포함)까지 모든 것을 연결하여 더 스마트하고 역동적인 자동화를 구현할 수 있습니다.

Make의 차별점은 배우고 사용하기가 얼마나 쉬운지입니다. 데이터를 실시간으로 각 단계가 통과하는 모습을 확인하고, 진행 중에도 작업을 조정하며, 거의 학습 곡선 없이 강력한 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

Make 기능

직접 워크플로를 구축할 기술적 능력이 없더라도, Make는 접근성과 유연성을 제공합니다. 간단한 단일 단계 작업을 설정하든 여러 앱에 걸친 다층적 프로세스를 구축하든, 사용자의 워크플로에 맞춰 조정됩니다.

키 기능은 다음과 같습니다:

기능 #1: AI 자동화

via Make

Make는 코드 작성 없이 AI tools를 자동화에 통합할 수 있게 합니다. OpenAI, Hugging Face, Gmail, Slack 같은 서비스를 연결하여 이메일 요약, 티켓 분류, 메시지 번역, 콘텐츠 생성을 수행할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스는 비기술 사용자에게 적합하며, 고급 사용자는 API 입력을 맞춤형으로 설정하고 복잡한 데이터 변환을 구축할 수 있습니다.

Make는 단순 트리거 반응을 넘어 AI가 독립적으로 추론하고 행동하는 에이전트형 자동화도 지원합니다. 기본 워크플로우 자동화부터 복잡한 설정 구축까지, Make는 직관적인 인터페이스와 심층적인 기술 역량을 결합하여 유연하고 확장 가능한 워크플로우 자동화를 실현합니다.

기능 #2: AI 에이전트 빌더

via Make

Make의 AI 에이전트 빌더를 사용하면 자동화된 워크플로우 내에서 사고하고, 결정하며, 행동하는 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있어 워크플로우 실행을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

일반적인 자동화와 달리, 이 에이전트들은 지시를 따르고, 데이터에 접근하며, 수동 입력 없이 최적의 다음 단계를 선택함으로써 복잡한 목표를 관리할 수 있습니다. 비기술적 사용자와 고급 사용자 모두를 위해 설계되었습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스로 인간과 유사한 논리를 가진 에이전트를 쉽게 설계할 수 있습니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

평이한 언어로 에이전트의 역할, 목표, 성격을 정의하세요

Gmail, Notion, Google 스프레드시트 등 지원되는 모든 앱에 에이전트를 연결하세요

웹 검색, 정보 검색, 증강 생성, 파일 처리 등의 tools로 /AI 에이전트를 강화하세요

프롬프트, 입력 데이터 또는 연결된 tools를 편집하여 에이전트 동작을 조정하세요

오류 관리 경로를 설정하여 문제를 자동으로 감지하고 해결하세요

기능 #3: AI 앱 통합

via Make

Make는 워크플로우에 바로 연결할 수 있는 다양한 AI 앱의 범위를 제공합니다. OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM, 고객 지원 등과의 사전 구축된 통합 기능을 활용하여 복잡한 작업을 자동화하고, 데이터를 강화하며, 워크플로우에 지능을 도입하세요—처음부터 시작할 필요 없이.

이 광범위한 AI 통합의 확장을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

분류, 요약하다, 감정 분석과 같은 작업을 위해 언어 모델을 활용하여 데이터를 풍부하게 만드세요; 빠른 데이터 보강에 완벽합니다

이메일 생성, 텍스트 번역, 지원 티켓 분석 등 복잡한 작업을 최소한의 설정으로 자동화하세요

워크플로우 내에서 AI 앱의 동작 방식을 맞춤 설정하기 위해 맞춤형 기능을 활용하세요

마케팅, 운영, 지원 전반에 걸쳐 AI 앱을 다른 비즈니스 tools와 결합하세요

Make 가격 정책

free Forever (월 최대 1,000회 작업 )*

Core: 월 $10.59 (월 10,000회 작업 기준)

프로: 월 $18.82 (월 10,000회 작업 기준)

팀: $34. 12/월 (월 10,000회 작업 기준)

기업: 맞춤형 가격

🧠 재미있는 사실: Zapier나 GitHub 같은 tools로 스포티파이 재생목록 생성과 재생을 자동화할 수 있습니다. 특정 시간에 재생목록이 재생되도록 스케줄링하는 것도 가능하죠.

n8n vs. Make: 기능 비교

두 tools 모두 강력한 자동화 tools로 서로 다른 사용자 요구를 충족시킵니다. 하지만 실제 사용 환경에서는 어떻게 다를까요? n8n과 Make를 비교하여 실제 사용 시 차이점을 살펴보겠습니다.

1. 사용자 경험 및 인터페이스

n8n은 노드 기반 빌더를 사용하며, 기술 역량이 있고 복잡한 자동화 요구사항이 있는 팀에 적합합니다. 유연하고 강력하지만 워크플로우 자동화가 처음이라면 학습 곡선이 다소 가파를 수 있습니다. 템플릿을 사용할 수 있지만, 일반적으로 설정에 맞게 일부 기술적 조정이 필요합니다.

반면, Make는 깔끔한 노코드 인터페이스와 직관적인 드래그 앤 드롭 시스템으로 차별화된 접근 방식을 취합니다. Make는 깔끔한 노코드 인터페이스와 직관적인 드래그 앤 드롭 시스템으로 두각을 나타냅니다. 비기술적 사용자를 위해 설계되어 워크플로우 구축 및 관리가 복잡하지 않게 간단하게 이루어집니다.

플랫폼은 각 단계를 거치며 데이터를 실시간으로 표시하여 자동화된 작업별 진행을 추적할 수 있게 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 초보자부터 고급 사용자까지 누구나 빠르게 시작하고 자동화 규모를 확장할 수 있습니다.

🏆 승자: Make. 사용 편의성과 원활한 온보딩 측면에서 선두를 달리고 있습니다.

2. 워크플로우 유연성과 복잡성

n8n은 복잡하고 시각적인 워크플로우 구축에 탁월합니다. 루프, 스위치 및 if 노드를 통한 브랜치, 데이터 스트림 병합을 지원하며, 맞춤형 코드를 통해 필요한 대로 정확하게 데이터를 변환할 수 있습니다.

오류 처리 및 상세한 라우팅 기능이 내장되어 있어 복잡한 다단계 자동화를 한도 없이 손쉽게 관리할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 자동화 로직을 완벽하게 완료하고자 하는 기술 사용자에게 즐겨찾기로 자리매김하고 있습니다.

Make는 견고한 워크플로우 기능을 제공하지만, 매우 복잡한 시나리오를 처리할 때는 유연성이 떨어질 수 있습니다.

🏆 승자: n8n. 고급 맞춤형 워크플로우 구축에 더 나은 선택입니다.

3. 통합 및 확장

n8n은 강력한 통합 범위를 제공하며 오픈 소스이기 때문에 사용자가 필요에 따라 맞춤형 노드를 구축하고 기능을 확장할 수 있습니다. 이는 자체 호스팅을 원하고 고유한 워크플로우에 밀접하게 통합을 맞춤화하려는 사용자에게 이상적입니다. 간단히 말해, 사용자 정의와 기술적 설정에 익숙한 사용자에게 보상을 주는 보다 직접적인 접근 방식을 제공합니다.

Make는 다양한 AI 앱과 많은 연동 기능을 제공합니다. 그러나 독점 시스템에 얽매이게 될 것입니다. 또한 n8n의 개방형 플랫폼에 비해 맞춤형 측면에서 더 제한적입니다.

🏆 승자: n8n, 무제한 확장성과 통합 및 배포에 대한 완전한 통제를 원한다면 n8n이 상당한 이점을 제공합니다

4. AI 역량과 자동화 지능

Make는 AI 에이전트, 검색 강화 생성(RAG), 에이전트형 자동화 등 더 진보된 AI 자동화 tools를 제공하여 워크플로우가 추론하고 적응할 수 있게 합니다. 플랫폼의 AI 기능은 직관적인 인터페이스에 직접 통합되어 있어 기술에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 접근할 수 있으면서도 기술에 정통한 사용자에게도 충분히 강력합니다.

n8n은 통합을 통해 AI도 지원하며 자체 API를 생성할 수 있습니다. 다만 이 워크플로우 자동화 플랫폼은 내장형 AI보다는 유연성과 자체 호스팅에 더 중점을 둡니다.

🏆 우승자: Make. 내장형 AI 자동화 및 지능형 워크플로우 부문에서 확실한 승자입니다.

🧠 재미있는 사실: 고양이 배변 습관을 추적하는 AI 기반 시스템이 있습니다! 배변 빈도, 배설물 종류, 무게, 전반적인 배변 패턴을 모니터링하여 분석하죠!

레딧에서 n8n vs. Make 비교

레딧에서 n8n과 Make에 대한 사용자 의견은 갈리고 있습니다.

일부 사용자는 Make의 초보자 친화적인 설정과 확장성을 높이 평가하는 반면, 다른 이들은 특히 복잡한 데이터 집약적 워크플로우와 맞춤형 자동화 처리에 있어 n8n의 유연성과 강력한 성능을 강조합니다.

예시, 레딧 사용자 jsreally가 r/n8n에 공유한 내용:

n8n은 확실히 학습 곡선이 있습니다, 특히 처음에는 더욱 그렇죠. 또한 Make에서는 제공되지 않는 기능들도 갖추고 있습니다. 예를 들어 1000개 항목에 대한 처리를 실행하는 데 드는 비용이 10개 항목을 처리할 때와 동일하다는 점입니다. 이로 인해 이전에는 꿈만 꾸던 작업을 수행하는 자동화를 구축할 수 있게 됩니다.

n8n은 확실히 학습 곡선이 있습니다, 특히 처음에는 더욱 그렇죠. 또한 Make에는 없는 기능들도 갖추고 있습니다. 예를 들어 1000개 항목에 대한 처리를 실행하는 데 드는 비용이 10개 항목을 처리할 때와 동일하다는 점입니다. 이로 인해 이전에는 꿈만 꾸던 작업을 수행하는 자동화를 구축할 수 있게 됩니다.

다른 이들은 단순함 때문에 Make를 선호합니다. 예시: Admirable_Shape9854는 r/자동화 스레드에서 이렇게 언급했습니다:

간단한 자동화 작업에는 Make를 추천합니다. 설정하기 쉽고 확장성이 뛰어나며 클라이언트 친화적이기 때문입니다. AI 에이전트나 복잡한 워크플로우가 필요하다면 n8n을 사용하세요. 다만 저렴한 플랜의 한도는 불편할 수 있습니다.

간단한 자동화 작업에는 Make를 추천합니다. 설정하기 쉽고 확장성이 뛰어나며 클라이언트 친화적이기 때문입니다. AI 에이전트나 복잡한 워크플로우가 필요하다면 n8n을 사용하세요. 다만 저렴한 플랜의 한도는 불편할 수 있습니다.

또한 작업에 따라 두 가지를 모두 사용하는 것을 선호하는 사람들도 있습니다. 레딧 사용자 CompetitiveChoice732의 표현을 빌리자면:

복잡성과 클라이언트 요구에 따라 다르다고 생각합니다. 간단한 자동화와 쉬운 시작을 원한다면 Make는 매우 사용자 친화적이고 빠르게 설정할 수 있습니다. 하지만 맞춤형 AI 에이전트 워크플로우나 더 깊은 유연성이 필요하다면, n8n이 단점에도 불구하고 빛을 발합니다. 저는 종종 간단한 흐름에는 Make를, 복잡한 작업에는 n8n을 함께 사용합니다. 각자의 장점을 살려 둘 다 활용해 보는 건 어떨까요?

복잡성과 클라이언트 요구에 따라 다르다고 생각합니다. 간단한 자동화와 쉬운 시작을 원한다면 Make는 매우 사용자 친화적이고 빠르게 설정할 수 있습니다. 하지만 맞춤형 AI 에이전트 워크플로우나 더 깊은 유연성이 필요하다면, n8n이 단점에도 불구하고 빛을 발합니다. 저는 종종 간단한 흐름에는 Make를, 복잡한 작업에는 n8n을 함께 사용합니다. 각자의 장점을 살려 둘 다 활용해 보는 건 어떨까요?

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 약 88%가 개인 작업을 간소화하고 가속화하기 위해 AI tools를 활용하고 있습니다. 일에서도 동일한 혜택을 누리고 싶으신가요? ClickUp이 도와드립니다! 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 회의 횟수 감소, 신속한 AI 요약 생성, 자동화된 작업 수행을 통해 생산성을 30% 향상시켜 드립니다.

ClickUp(ClickUp)과 회의하세요 — n8n과 Make의 최고의 대안

N8n과 Make 모두 작업 자동화에 탁월하지만, 특히 복잡한 워크플로우를 구축하거나 여러 tools를 동시에 사용해야 할 경우 익숙해지기까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 학습 곡선 없이 동일한 성능과 유연성을 원하시나요?

일을 위한 모든 것 앱, ClickUp을 만나보세요.

이 플랫폼은 작업 자동화, 맞춤형 AI 에이전트 구축, 프로젝트 관리, 팀 협업은 물론 프로젝트 관리 자동화를 위한 자체 AI 워크플로우 구축까지 원스톱으로 제공합니다.

팀의 기술적 지식 수준과 상관없이 사용법이 매우 간편합니다.

ClickUp의 독보적인 강점 #1: ClickUp 오토파일럿과 맞춤형 AI 에이전트

코드 없이 자동화 에이전트를 설정하여 활동을 모니터링하고 지시에 따라 실행하세요

오토파일럿 에이전트는 ClickUp에 내장된 지능형 노코드 어시스턴트로, 팀이 더 복잡하고 상황 인식이 가능한 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다. 고정된 규칙을 따르는 기존 자동화와 달리, 오토파일럿 에이전트는 정보를 분석하고 실시간으로 변화에 대응하며 사용자의 지시에 따라 다단계 작업을 수행할 수 있습니다.

이들은 모든 스페이스, 폴더, 목록 또는 채팅 채널에 추가할 수 있으며, 작업, 문서, 양식 및 대화를 가로지르며 작동합니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

회의 노트를 실행 항목으로 전환하세요

팀 채널에 일일 또는 주간 보고서를 게시하세요

관계자를 위한 문서 또는 업데이트 요약하다

작업 공간의 정보를 활용하여 질문에 답변하세요

자동화 에이전트가 반복 작업을 처리하므로 팀은 더 높은 영향력을 발휘하는 일에 집중할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 반복적인 작업을 자동화하고, 귀사의 고유한 비즈니스 요구에 맞춰 설계된 AI 에이전트를 활용하여 워크플로를 간소화하고 싶으신가요? ClickUp의 맞춤형 에이전트는 팀과 업종에 적합한 다양한 작업 범위를 처리하도록 구성할 수 있습니다:

ClickUp의 차별점 #2: ClickUp 자동화 기능

ClickUp 자동화를 활용하여 작업 트리거로 업무와 워크플로우를 자동화하세요

n8n은 심층적인 제어 기능을 제공하지만 기술적 노하우가 필요하며, Make는 초보자 친화적이지만 복잡한 워크플로우에서는 혼란스러울 수 있습니다.

ClickUp 자동화는 강력하면서도 사용하기 쉬운 기능으로 이 간극을 메웁니다. 100개 이상의 작업 트리거, 자동화 템플릿을 제공하며 코딩 없이도 자유롭게 직접 구축할 수 있습니다. 작업을 단계 간 이동하거나, 팀원을 할당하거나, 업데이트를 전송하는 등 모든 작업이 백그라운드에서 원활하게 실행됩니다.

자동화를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

상태 변경 시 작업을 자동으로 할당하세요

마감일이 도래하면 작업을 다음 단계로 이동시키세요

특정 필드가 업데이트될 때 팀 회원에게 알림

서로 다른 스페이스 및 폴더 간에 작업을 트리거하세요

ClickUp의 One-Up #3: ClickUp Brain 및 Brain Max

ClickUp Brain으로 자동화된 워크플로우를 생성하고 개선 제안을 받아보세요

n8n은 AI 모델 연결을 완료할 수 있지만, 수동 설정 방식이라 초보자에게는 적합하지 않습니다. Make는 시작하기는 쉽지만, AI 도구가 분산되어 있어 조합하는 데 노력이 필요합니다.

ClickUp Brain은 번거로움을 생략합니다.

작업 공간에 내장되어 있어 별도의 설정이 필요 없습니다. 작업 요약, 상태 업데이트, 응답 초안 작성은 물론 자연어 프롬프트로 전체 워크플로우를 생성하도록 요청할 수 있습니다. 기존 자동화도 검토하고 개선할 수 있습니다. 결과는? tool 간 전환이나 코드 한 줄 작성 없이도 더 지능적이고 빠른 워크플로우 자동화를 경험하세요.

✨ 게다가, ClickUp Brain 사용자는 다양한 글쓰기, 추론, 코딩 작업을 위해 GPT-4o, Claude, DeepSeek, Gemini를 포함한 여러 외부 AI 모델 중에서 선택할 수 있습니다!

💡 보너스: 워크플로우를 음성으로 실행하고 싶다면 AND: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱 + 웹에서 일 맥락을 즉시 직관적으로 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 음성으로 질문하고, 지시하며, 일을 실행하세요—핸즈프리로, 어디서나

ChatGPT, Claude, DeepSeek 같은 AI tools를 단일 LLM 독립형 기업 솔루션으로 활용하세요 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하기 때문에 진정으로 여러분을 이해하는 초강력 데스크탑 AI 동반자입니다. AI tool의 복잡함을 버리고, 음성으로 맞춤형 워크플로우를 구축하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요. ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능을 통해 아이디어를 기록하고, 지침을 공유하며, 업무를 4배 더 빠르게 완료됨

ClickUp의 One-Up #4: ClickUp 문서

ClickUp Docs로 워크플로우 설계에 협업하고 프로세스 플랜을 수립하세요

n8n과 Make는 자동화 구축에는 탁월하지만, 계획 수립, 문서화 또는 협업에는 적합하지 않습니다. 아이디어를 정리하고 세부 사항을 추적하며 팀과 실시간으로 일할 수 있는 공유 스페이스가 없습니다.

바로 그곳에 ClickUp 문서가 있습니다.

워크플로우 설계, 표준 운용 절차 (SOP) 문서화, 팀원 태그 지정, 대시보드 임베딩까지 한 곳에서 모두 해결하세요. 모든 글머리 기호를 작업으로 전환하고, 문서 내에서 채팅하며, 모든 대화를 일과 연결하세요. 내장된 AI 에이전트를 통해 추천 응답, 스마트 요약, 즉각적인 작업 생성 기능도 활용할 수 있습니다.

ClickUp으로 더 스마트하게 자동화하고, 더 효과적으로 협업하며, 더 빠르게 확장하세요

n8n은 복잡한 워크플로우에 대한 심층적인 제어 기능을 제공합니다. Make는 빠른 자동화를 위한 직관적인 설정을 제공합니다. 그러나 내장된 협업 기능과 손쉬운 확장성 측면에서는 두 도구 모두 부족합니다.

ClickUp이 모든 것을 통합합니다—ClickUp Automations로 자동화된 워크플로우를 구축하고, ClickUp Docs에서 프로세스를 브레인스토밍 및 문서화하며, ClickUp Brain의 AI 지원을 통해 모든 것을 관리하세요. 컨텍스트 전환 없이. 별도의 tools를 조합할 필요 없이.

자동화를 간소화하고 동기화를 유지할 준비가 되었다면, ClickUp이 더 혁신적인 올인원 솔루션입니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요. 학습 곡선이나 복잡한 설정 없이 자동화, 관리, 협업 방식을 간편하게 개선하세요.