디지털 노트 작성을 위한 10가지 최고의 삼성 노트 대안

Samsung Notes는 작업이 완료될 때까지는 제 역할을 잘 합니다. 회의 중에 간단한 식료품 목록이나 캐주얼한 낙서를 시작했을 수도 있습니다. 그러나 수업 노트, 프로젝트 플랜, 연구 개요 등 노트 필기 요구 사항이 늘어남에 따라 한도가 점점 줄어들고 있다는 것을 눈치채셨을 수도 있습니다.

크로스 플랫폼 동기화는 까다롭습니다. 협업은 불가능해 보입니다. 그리고 노트는? 하나의 생태계에 갇혀 있습니다.

현실은 간단합니다. 간단한 목록이나 손으로 쓴 메모에는 잘 작동하는 것이 복잡한 디지털 텍스트 파일을 관리하거나 여러 기기에서 정리 정리를 하려고 할 때 종종 부족함을 드러냅니다.

이것이 많은 학생, 전문가 및 생산성 애호가들이 더 나은 조직 도구를 찾기 시작하는 이유입니다. 그들은 노트를 관리할 뿐만 아니라 협업, 풍부한 형식 및 어디서나 원활한 액세스를 지원하는 노트 작성 앱을 원합니다.

이 가이드에서는 워크플로우를 간소화할 수 있는 최고의 삼성 노트 대안 10가지를 정리했습니다. 스포일러 경고: ClickUp 이 1위를 차지했습니다!

Samsung Notes의 한도

Samsung Notes 앱은 세련되고 몇 가지 훌륭한 기능을 갖추고 있지만, 솔직히 말해서 삼성 사용자를 위해 제작된 앱이기 때문에 피할 수 없는 몇 가지 한계가 있습니다.

제한된 크로스 플랫폼 지원 : 삼성 휴대폰 및 S Pen에 가장 적합하며, Windows, iOS 및 웹 브라우저에서는 지원이 부실하거나 지원되지 않습니다

기본 협업 : 실시간 공유를 위한 팀 : 실시간 공유를 위한 팀 협업 도구 또는 도구가 내장되어 있지 않습니다

저장소 잠금 : 노트는 주로 Samsung Cloud를 통해 동기화되므로 다른 생태계로 마이그레이션이 복잡할 수 있습니다

기능의 단순성 : 기본적인 : 기본적인 메모 작성 도구로 훌륭하지만, 이 무료 앱에는 작업 연결, AI 요약, 데이터베이스 스타일의 구성 등 고급 옵션이 없습니다

필기 제한: 안정적이지만, 필기 인식 기능은 GoodNotes와 같은 경쟁 제품에 비해 그다지 발전되지 않았습니다

💡 프로 팁: 개요 노트 작성 방법은 노트를 깔끔하고 논리적인 흐름으로 정리하고 싶을 때 유용한 방법입니다. 제목, 부제목, 글머리 기호 등을 사용하여 노트를 계층적으로 구조화하면 키 아이디어와 세부 사항을 쉽게 스캔하고 나중에 검토할 수 있습니다. 회의, 강의 또는 정보가 빠르게 전달되고 신속하게 정리해야 하는 모든 상황에서 특히 유용합니다.

삼성 노트 대안 한눈에 보기

최고의 삼성 노트 대안, 각 앱이 가장 적합한 사용자, 제공하는 기능, 정확한 가격(모든 가격은 미국 달러 기준)을 한눈에 볼 수 있는 요약 정보를 확인하세요.

Tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 노트를 작업, 공동 문서 및 화이트보드로 즉시 변환하세요. AI 회의 요약을 만들고, 연결된 검색을 통해 모든 노트를 검색하세요 개인, 중소기업, 중견 기업 및 대기업 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤 설정 가능 Evernote 노트를 작업, 공동 문서 및 화이트보드, AI 회의 요약, 유니버설 검색으로 즉시 변환하세요 개인, 소규모 비즈니스 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 $14.99부터 시작합니다 Notion 사용자 지정 가능한 작업 공간 및 데이터베이스, 연결된 페이지 및 템플릿, 실시간 협업, 통합 개인, 중소기업, 중견 기업 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 $12부터 시작합니다 Obsidian Markdown 지원, 로컬 저장소 및 프라이버시, 노트 연결을 위한 그래프 보기, 플러그인 생태계 개인, 소규모 비즈니스 무료 플랜 이용 가능, 유료 애드온은 $5부터 시작합니다 Microsoft OneNote 필기 및 그리기, MS Office와의 긴밀한 통합, 오디오 노트, 기기 간 동기화 개인, 중소기업, 중견 기업 및 대기업 무료 플랜 이용 가능, Microsoft 365에 포함 Google Keep 빠른 노트 및 체크리스트, 음성 텍스트 변환, 색상 코딩 및 라벨, 위치/시간 알림 개인, 소규모 비즈니스 무료 플랜 이용 가능 Apple Notes iCloud 동기화, 필기/스케치, 노트 잠금, 실시간 협업 개인, 소규모 비즈니스 무료 (Apple 기기 사용 시) Joplin 종단 간 암호화, Markdown 지원, 플러그인 라이브러리, 웹 클리퍼 개인, 소규모 비즈니스 맞춤형 가격 GoodNotes 필기 텍스트 변환, PDF 마크업, 디지털 노트북, 필기 노트 검색 개인, 소규모 비즈니스 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 $6.99부터 시작합니다 표준 노트 종단 간 암호화, Markdown 및 리치 텍스트, 크로스 플랫폼 동기화, 생산성 확장 기능 개인, 소규모 비즈니스 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 $63부터 시작합니다

사용할 수 있는 최고의 삼성 노트 대안

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체와 무관한 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

노트 작성 능력을 한 단계 업그레이드하고 싶다면, 각 앱이 실제로 어떤 기능을 제공하는지 (그리고 어떤 단점이 있는지) 알아두는 것이 좋습니다.

일부 도구는 레이저처럼 집중된 글쓰기를 위해 만들어졌으며, 다른 도구는 유연성을 자랑하여 한 곳에서 브레인스토밍, 플랜, 협업을 모두 진행할 수 있습니다.

아래에서 각 삼성 노트 대안을 그 장점, 주의해야 할 사항, 실제 사용자의 평가로 분류하여 정리했습니다. 따라서 시행착오를 거치지 않고도 자신에게 딱 맞는 제품을 찾을 수 있습니다.

1. ClickUp (작업 관리 기능을 갖춘 올인원 생산성 앱으로 가장 적합)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp을 사용하여 전체 팀을 한 페이지에 모아 작업을 완료하세요

Samsung Notes는 빠른 목록을 작성하기에 유용하지만, 노트에 무언가를 해야 할 경우 어떻게 해야 할까요? ClickUp , 일을 위한 모든 것을 갖춘 앱이 게임의 규칙을 바꿉니다. 단순히 생각을 적는 것이 아니라, 그 생각을 작업, 공동 문서, 그리고 본격적인 프로젝트로 바꿀 수 있습니다.

아이디어를 브레인스토밍하거나, 회의 노트를 작성하거나, 전체 프로젝트를 관리하는 등, ClickUp을 사용하면 탭을 전환할 필요 없이 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 문서 및 메모장에서 ClickUp Brain으로 AI가 생성한 요약 기능을 사용하면 몇 초 만에 노트를 정리할 수 있습니다.

ClickUp 문서에서 AI로 생성된 요약을 작성하세요

ClickUp 문서

노트가 역동적이고 협업이 가능한 문서로 변신하는 ClickUp Docs를 사용해보세요. 중첩된 페이지를 만들고, 리치 텍스트를 추가하고, 미디어를 삽입하고, 문서 내에서 직접 작업을 연결할 수도 있습니다. 이제 브레인스토밍과 실행을 동시에 진행할 수 있습니다.

노트를 고정된 상태로 유지하는 Samsung Notes와 달리, ClickUp은 노트를 실행 가능한 상태로 유지합니다. 또한 ClickUp Docs를 사용하여 ClickUp Brain으로 노트와 글을 다듬을 수 있습니다!

ClickUp Brain을 사용하여 노트, 댓글, 상태 변경, 새로운 하위 작업 및 주요 프로젝트 업데이트에서 키 업데이트를 빠르게 요약하세요

ClickUp 메모장

더 기본적인 기능이 필요하신가요? ClickUp 메모장은 아이디어를 즉석에서 기록할 수 있는 간단한 도구입니다. 가볍고 방해 요소가 없으며 영감이 떠오를 때 생각을 기록하기에 적합합니다. 그러나 ClickUp이 정말 뛰어난 점은 노트를 통해 *더 많은 일을 할 수 있게 해준다는 점입니다.

ClickUp 메모장의 매우 풍부한 편집 기능을 사용하여 노트에 생기를 불어넣으세요

몇 번의 클릭만으로 ClickUp Tasks를 사용하여 노트를 마감일, 담당자 및 알림이 포함된 작업으로 바꿀 수 있습니다. 잊어버린 아이디어는 이제 안녕입니다.

노트를 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환하여 의사 결정이 실행으로 이어지도록 하세요

ClickUp 화이트보드

시각적 사고를 하는 사람들을 위해 ClickUp은 아이디어를 브레인스토밍하고, 워크플로우를 지도에 표시하거나, 프로젝트 플랜을 스케치할 수 있는 유연한 스페이스인 화이트보드도 제공합니다. 스티커 메모와 선형 목록으로는 충분하지 않을 때 이상적입니다.

ClickUp 화이트보드를 사용하여 팀과 협업하거나 혼자서 일하세요

ClickUp AI 노트 작성기

그리고 스타 플레이어인 ClickUp AI Notetaker도 잊지 마세요.

ClickUp AI Notetaker를 사용하여 회의에서 아무것도 놓치거나 잃어버리지 않도록 하세요

이 도구는 회의를 자동으로 녹음, 필사 및 요약하므로 실시간으로 메모를 작성하기 위해 애쓰지 않아도 됩니다. 더 이상 집중력과 노트를 동시에 관리할 필요가 없습니다.

ClickUp의 최고의 기능

AI를 사용하여 회의 기록을 실행 가능한 작업으로 즉시 변환하세요

템플릿, 북마크 및 리치 미디어 삽입으로 문서를 맞춤 설정하세요

드래그 앤 드롭 화이트보드로 브레인스토밍 세션을 체계적으로 정리하세요

문서에서 중첩된 하위 페이지를 만들어 복잡한 프로젝트를 쉽게 구성하세요

노트에서 직접 작업 상태 및 우선순위를 관리하세요

연결된 검색을 통해 작업, 노트 및 문서를 즉시 검색하세요

실시간으로 업데이트를 동기화하여 전체 팀이 어디서나 동일한 정보를 확인할 수 있습니다

ClickUp의 한도

모바일 앱은 데스크톱 버전보다 편집 기능이 적습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

TrustRadius 리뷰에 따르면-

저는 이 앱을 작업 관리, 노트 정리, 워크플로우 도구로 매일 사용합니다... 모든 노트를 한 곳에 보관할 수 있게 되어 생산성이 향상되었습니다.

저는 이 앱을 작업 관리, 노트 정리, 워크플로우 도구로 매일 사용합니다... 모든 노트를 한 곳에 보관할 수 있게 되어 생산성이 향상되었습니다.

💡 프로 팁: 코넬 노트 필기 방법은 내장된 검토 기능으로 노트를 정리하는 데 적합합니다. 페이지를 주요 노트 영역, 키워드 또는 질문용 큐 열, 하단의 요약 스페이스로 여러 섹션으로 나눕니다. 이 레이아웃을 사용하면 노트에 적극적으로 참여하여 나중에 쉽게 기억하고 공부할 수 있으므로 회의 및 프레젠테이션을 준비하는 학생이나 전문가에게 적합합니다.

2. Evernote (웹 클리핑 및 다중 형식 노트 캡처에 가장 적합)

evernote를 통해

수백만 개의 탭이 열려 있지만 저장할 곳이 없으신가요? Evernote가 도와드리겠습니다. 강력한 웹 클리퍼로 유명한 Evernote를 사용하면 기사, PDF, 이미지, 심지어 전체 웹 페이지까지 쉽게 캡처하여 나중에 볼 수 있도록 깔끔하게 저장할 수 있습니다. 연구자, 작가, 그리고 모든 곳에서 아이디어를 수집하는 것을 좋아하는 모든 사람에게 최고의 도구입니다.

Samsung Notes는 기본 텍스트와 그림에 국한되어 있지만, Evernote는 다양한 기능을 제공합니다. 콘텐츠를 노트북으로 정리하고, 쉽게 검색할 수 있도록 노트에 태그를 지정하고, 체크리스트, 오디오 및 첨부 파일을 모두 한 곳에 삽입할 수도 있습니다. 오프라인 액세스를 통해 출퇴근이나 비행기 안에서도 언제든지 노트에 액세스할 수 있습니다.

자신의 생각뿐만 아니라 모든 것을 캡처하기 위해 만들어진 디지털 파일 캐비넷이 필요한 경우, Evernote는 깊이와 유연성 면에서 Samsung Notes를 쉽게 능가합니다.

Evernote의 최고의 기능

중요한 노트를 노트북 상단에 핀으로 고정하여 빠르게 액세스하세요

마감일과 알림을 설정하여 작업 마감일을 추적하세요

노트에서 직접 PDF에 주석 달기

손으로 쓴 메모나 노트를 스캔하여 검색 가능하게 만드세요

한 번의 클릭으로 팀원들과 노트 또는 전체 노트북을 공유하세요

여러 기기에서 자동으로 동기화하여 실시간 업데이트를 확인하세요

Evernote의 한도

무료 플랜은 동기화를 2개의 기기로 제한합니다

좋은 조직화 습관이 없으면 혼란스러울 수 있습니다

Evernote 요금제

Free

개인용: $14.99/월

프로페셔널: $17.99/월

Evernote 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (8,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Evernote에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

Evernote 계정에 거의 모든 것을 저장할 수 있습니다. 입력한 노트, 웹사이트 클리핑, PDF 파일, 사진 등입니다. 웹 클리퍼와 "수신함으로 이메일 보내기" 기능은 저에게 특히 유용합니다.

Evernote 계정에는 거의 모든 것을 저장할 수 있습니다. 입력한 노트, 웹사이트 클립, PDF 파일, 사진 등입니다. 웹 클리퍼와 "받은 편지함으로 이메일" 기능은 저에게 특히 유용합니다.

💡 프로 팁: 문장 노트 필기 방법은 속도와 단순성이 핵심입니다. 모든 새로운 정보를 별도의 문장으로 적어두면 구조에 대해 걱정할 필요 없이 세부 사항을 빠르게 파악할 수 있습니다. 강의, 브레인스토밍 세션, 빠른 속도로 진행되는 회의 등 정보가 빠르게 오가는 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

3. Notion (사용자 지정 가능한 작업 공간 및 데이터베이스에 가장 적합)

notion을 통해

폴더와 텍스트로 기본 기능을 제공하는 Samsung Notes와 달리 Notion을 사용하면 연결된 시스템을 구축할 수 있습니다. 노트를 연결하고, 비디오를 삽입하고, 동적 테이블을 만들고, 전체 프로젝트 대시보드를 실행할 수도 있습니다. 실시간 협업과 사용자 지정 가능한 템플릿을 통해 혼자 일하든 팀과 함께 일하든 설정을 쉽게 확장할 수 있습니다.

평범한 노트를 버리고 더 큰 것을 만들 준비가 되었다면, Notion은 Samsung Notes가 제공하지 못하는 자유와 유연성을 제공합니다.

Notion의 최고의 기능

연결된 데이터베이스를 구축하여 콘텐츠를 체계적이고 동적으로 관리하세요

이미지, 코드 블록 및 삽입물을 드래그 앤 드롭하세요

공유 페이지에서 팀 회원들과 실시간으로 협업하세요

반복 작업 및 알림 설정

Notion을 Slack, Google Drive, Trello와 같은 도구와 연결하세요

커뮤니티에서 만든 템플릿을 복제하여 시간을 절약하세요

Notion의 한도

오프라인 모드는 사용 환경에 따라 결과가 다를 수 있습니다

설정이 많을수록 검색 속도가 느려집니다

Notion 가격

Free

개인용 : 사용자당 월 12달러

프로페셔널 : 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면:

사용하기 쉬운 인터페이스, 원하는 도구를 자유롭게 만들 수 있는 유연성, 무제한 데이터 및 파일 업로드, Notion 차트, 자동화 기능이 마음에 듭니다.

사용하기 쉬운 인터페이스, 원하는 도구를 자유롭게 만들 수 있는 유연성, 무제한 데이터 및 파일 업로드, Notion 차트, 자동화 기능이 마음에 듭니다.

📚 또한 읽기: 업무에서 더 많은 일을 완료하기 위한 할 일 목록 예시

4. Obsidian (마크다운 애호가 및 로컬 우선 노트에 가장 적합)

via Obsidian

Obsidian은 노트가 정적인 상태에서 벗어나 생동감 넘치는 상태로 변하는 곳입니다. 작가, 연구원, 큰 생각을 하는 사람들을 위해 설계된 이 앱은 일반 텍스트를 사용자와 함께 성장하는 상호 연결된 아이디어의 웹으로 바꿔줍니다.

모든 노트는 로컬 Markdown 파일로 저장되므로 클라우드 없이도 완벽한 프라이버시와 제어를 누릴 수 있습니다. 그래프 보기는 시각적인 마인드 맵처럼 노트 간의 관계를 매핑하는 뛰어난 기능입니다. 아이디어를 즉석에서 연결하고, 강력한 플러그인으로 설정을 맞춤화하고, 작업 공간을 원하는 대로 정확하게 모양을 만들 수 있습니다.

개인 wiki를 구축하거나, 책을 쓰거나, 또는 단순히 두 번째 두뇌라는 아이디어를 좋아한다면, Obsidian은 Samsung Notes가 따라올 수 없는 유연성과 창의적인 자유를 제공합니다.

Obsidian의 최고의 기능

커뮤니티 플러그인과 테마로 작업 공간을 맞춤 설정하세요

입력하면서 Markdown 형식의 실시간 미리 보기를 확인하세요

간단한 [[ ]] 바로 가기로 노트 간 내부 링크를 만들 수 있습니다

노트를 폴더로 정리하거나 태그를 사용하여 유연하게 정렬하세요

백링크와 그래프 탐색 패널로 쉽게 이동하세요

휴대성을 위해 전체 지식 기반을 일반 텍스트로 내보내기

Obsidian의 한도

내장형 협업 기능 없음

일부 플러그인은 수동으로 설정해야 합니다

Obsidian 가격 정책

개인용으로 무료

옵션 애드온: 동기화: 사용자당 월 5달러 게시: 사용자당 월 10달러

동기화: 사용자당 월 5달러

게시: 사용자당 월 $10

동기화: 사용자당 월 5달러

게시: 사용자당 월 $10

Obsidian 평가 및 리뷰

G2 : 평가가 없습니다

Capterra: 4.8/5 (35개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Obsidian에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

Obsidian은 깔끔한 마크다운 노트 작성 앱입니다. OneNote와 같은 오랜 노트 작성 앱에 비해 기능이 많지는 않지만, Obsidian의 기능은 일상적인 사용에 충분합니다. 그러나 표준 라이선스 버전에서도 동기화 기능이 지원되지 않는 점은 아쉬운 부분입니다.

Obsidian은 깔끔한 마크다운 노트 작성 앱입니다. OneNote와 같은 오랜 노트 작성 앱에 비해 기능이 많지는 않지만, Obsidian의 기능은 일상적인 사용에는 충분합니다. 그러나 표준 라이선스 버전에서도 동기화 기능이 지원되지 않는 것이 단점입니다.

💡 프로 팁: 마인드 매핑 방법은 아이디어 간의 연결을 한눈에 보고 싶어하는 시각적 사고를 하는 사람들에게 이상적입니다. 선형적인 노트 대신, 중심 아이디어에서 시작하여 관련 주제, 하위 주제 및 세부 사항으로 브랜치로 나뉩니다. 이 노트 작성 방법은 프로젝트 계획, 창의적인 세션 또는 아이디어 간의 관계가 중요한 복잡한 주제를 다루는 데 유용합니다.

5. Microsoft OneNote (필기 노트 및 MS Office 팬에게 가장 적합)

microsoft OneNote를 통해

Microsoft OneNote는 실제 노트북과 비슷하지만 더 스마트합니다. 손으로 메모를 하고, 스케치를 하고, 아이디어를 캡처하면서 모든 것을 여러 장치에서 정리하고 싶은 사람들을 위해 만들어졌습니다.

대부분 휴대폰이나 태블릿에 연결되어 있는 삼성 노트와 달리, OneNote는 Windows, Mac, iOS 및 Android 기기와 원활하게 동기화됩니다. 노트북 및 섹션 레이아웃이 직관적이어서 손으로 쓴 노트, 입력한 목록, 삽입된 파일을 번거로움 없이 전환할 수 있습니다.

보너스: 전체 Microsoft 365 제품군과 잘 호환되어 이메일, 스프레드시트 및 회의 노트를 쉽게 가져올 수 있습니다.

Microsoft OneNote의 최고의 기능

손으로 쓴 노트와 그림을 쉽게 캡처하세요

모든 주요 기기에서 손쉽게 동기화

노트북, 섹션 및 페이지 탭으로 정리하세요

빠른 참조를 위해 중요한 정보에 태그를 지정하세요

Outlook, Excel 및 Teams와 통합

페이지에서 직접 오디오 노트를 녹음하세요

Microsoft OneNote의 한도

고급 동기화 및 완전한 통합과 같은 최고의 기능은 Microsoft 365 구독과 연결되어 있습니다

일부 작가와 개발자가 놓칠 수 있는 Markdown을 지원하지 않습니다

Microsoft OneNote 가격

Free

Microsoft 365에 포함되어 있습니다(사용자당 월 $9.99)

Microsoft OneNote 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft OneNote에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 매일 onenote를 사용하여 매일 진행 중인 일과 후속 조치를 추적하고 있습니다. 노트에 이미지, 다이어그램도 추가하여 컨텍스트를 제공할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 동기화 옵션 덕분에 어느 기기에서든 어디서나 노트에 액세스할 수 있습니다.

저는 매일 onenote를 사용하여 매일 진행 중인 일과 후속 조치를 추적하고 있습니다. 노트에 이미지, 다이어그램도 추가하여 컨텍스트를 제공할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 동기화 옵션 덕분에 어느 기기에서든 어디서나 노트에 액세스할 수 있습니다.

6. Google Keep (빠른 노트 및 체크리스트에 가장 적합)

google Keep을 통해

Google Keep은 빠르고, 다채롭고, 사용하기 쉽습니다. 항상 손이 닿는 곳에 있는 디지털 스티커 메모 보드라고 생각하면 됩니다. 식료품 목록, 갑작스런 아이디어, 이동 중의 음성 메모 등, 빠르게 메모를 하고 넘어가기를 원하는 사람들을 위해 설계되었습니다.

Samsung Notes는 비슷한 빠른 메모 기능을 제공하지만, Google Keep은 Google 생태계에 깊이 통합되어 한 발 앞서 있습니다. Google 계정에 로그인된 모든 기기에서 노트가 즉시 동기화되므로 번거로움이나 한도 제한이 없습니다.

Google Keep의 최고의 기능

몇 초 만에 노트와 목록을 작성하세요

핸즈프리 노트 필기를 위한 음성-텍스트 기능 사용

쉬운 정렬을 위한 색상 코드 및 라벨 노트

위치 기반 또는 시간 기반 알림 설정

친구나 팀원과 노트를 즉시 공유하세요

Google 드라이브와 자동으로 동기화

Google Keep의 한도

리치 텍스트 형식을 제공하지 않으므로 기본 노트 및 체크리스트로만 제한됩니다

폴더 구조가 없습니다. 색상 코드와 라벨에 의존해야 하기 때문에 노트가 많을 경우 혼란스러울 수 있습니다

Google Keep 가격

Free

Google Keep 평가 및 리뷰

G2: 평가가 없습니다

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 이미지와 단어를 함께 사용하여 학습자의 기억력을 높이는 이중 코딩 이론은 시각적 메모가 매우 효과적인 학습 전략임을 증명합니다.

7. Apple Notes (Apple 생태계 사용자에게 가장 적합)

apple Notes를 통해

Apple Notes는 Apple에서 기대하는 그대로, 깔끔하고 간단하며 매우 편리합니다. iPhone, iPad 또는 Mac을 사용한다면, 식료품 목록부터 대규모 브레인스토밍 세션에 이르기까지 모든 것에 사용할 수 있는 내장형 조력자입니다.

가장 좋은 점은 무엇일까요? 그냥 일 합니다. iCloud 덕분에 모든 Apple 기기에서 노트가 즉시 동기화되므로, 별도로 신경 쓰지 않아도 항상 최신 상태로 유지됩니다. 자체 생태계에 갇혀 있는 Samsung Notes 및 일부 다른 Apple Notes 대안과 비교할 때, Apple Notes는 전체 Apple 제품군과 완벽하게 호환되며, 외관도 멋집니다.

손가락이나 Apple Pencil로 스케치를 하고, 문서를 스캔하고, Face ID로 민감한 정보를 잠그고, 친구나 동료들과 노트를 공유할 수도 있습니다. 간단하지만 놀랍도록 강력하며, Apple 사용자라면 솔직히 이보다 더 좋은 앱을 찾기 어려울 것입니다.

Apple Notes의 최고의 기능

ICloud를 통해 모든 Apple 기기에서 자동으로 동기화

손글씨, 스케치, 스캔한 문서를 간편하게 추가하세요

암호 또는 Face ID로 개인 노트를 잠그세요

폴더, 태그 및 스마트 검색으로 정리하세요

공유 노트에서 실시간으로 협업하세요

간단한 탭으로 완료되는 기능으로 체크리스트를 만드세요

Apple Notes의 한도

노트 내보내기에는 한도가 있습니다. 콘텐츠를 공유하거나 복사할 수는 있지만, 노트를 다른 앱이나 플랫폼으로 이동하는 것은 항상 원활하게 이루어지지는 않습니다

Notion이나 ClickUp과 같은 고급 도구에 비해 형식 옵션은 다소 기본적입니다

Apple Notes 가격

무료 (Apple 기기 사용 시)

Apple Notes 평가 및 리뷰

G2: 평가가 없습니다

Capterra: 평가가 없습니다

📮 ClickUp Insight: 회의 효율성 설문조사 응답자의 49%는 여전히 손으로 필기를 하고 있습니다. 디지털이 우선인 시대에 놀라운 추세입니다. 펜과 종이에 의존하는 것은 개인적인 취향일 수도 있지만, 디지털 노트 작성 도구가 워크플로우에 완전히 통합되지 않았다는 신호일 수도 있습니다. 동시에, 또 다른 ClickUp 설문조사에 따르면 35%의 사람들이 회의 요약, 작업 항목 공유, 팀에 정보 전달에 30분 이상을 소비하고 있습니다. 👀 ClickUp AI Notetaker는 이러한 관리 업무의 부담을 없애줍니다! AI가 회의를 자동으로 캡처, 필사, 요약하고, 작업 항목을 식별 및 할당하므로, 더 이상 손으로 필기하거나 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없습니다! ClickUp의 즉각적인 회의 요약, 자동화된 작업, 중앙 집중식 워크플로우를 통해 생산성을 최대 30%까지 높일 수 있습니다.

8. Joplin (오픈 소스 프라이버시 및 암호화에 가장 적합)

joplin을 통해

프라이버시와 관련하여 Joplin은 절대 타협하지 않습니다. 이 오픈 소스 앱은 완전한 제어를 원하는 사람들을 위해 만들어졌으며, 추적기나 데이터 마이닝이 없으며, 사용자의 노트만 안전하게 잠겨 있습니다.

Samsung Notes는 기능을 간단하게 유지하지만 사용자를 클라우드에 묶어둡니다. Joplin은 종단 간 암호화 및 노트를 로컬에 저장하거나 Dropbox 또는 OneDrive와 같은 신뢰할 수 있는 서비스를 통해 동기화할 수 있는 옵션으로 이러한 단점을 보완합니다.

깨끗한 쓰기, 강력한 태그 기능, 원하는 대로 기능을 조정할 수 있는 플러그인 라이브러리가 계속 추가되는 이 앱은 Markdown 팬들의 꿈이 실현된 앱입니다. 보안을 중시하고 이것저것 만지작거리는 것을 좋아하는 분들에게 Joplin은 Samsung Notes에서는 느낄 수 없는 프라이버시를 최우선으로 하는 유연성을 제공합니다.

Joplin의 최고의 기능

강력한 종단 간 암호화로 노트를 안전하게 보호하세요

Markdown을 완벽하게 지원하여 방해 요소 없이 글쓰기

선택한 서비스를 사용하여 기기 간에 동기화하세요

강력한 플러그인과 테마로 기능 확장

전체 웹 페이지를 노트에 바로 클립하세요

태그, 정렬 및 검색으로 빠르게 정리하세요

Joplin의 한도

인터페이스는 깔끔하지만 Notion이나 Evernote와 같은 세련된 앱에 비해 약간 단순하게 느껴집니다

내장된 협업 기능이 없으므로 개인 사용에는 적합하지만 팀에는 적합하지 않습니다

Joplin 가격 정책

맞춤형 가격

Joplin 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 평가가 없습니다

9. GoodNotes (손으로 쓴 디지털 노트에 가장 적합)

via GoodNotes

GoodNotes는 종이에 쓰는 느낌을 디지털 마법으로 한 단계 업그레이드합니다. 학생, 아티스트, 손글씨를 좋아하지만 검색 가능한 메모와 PDF 마크업과 같은 디지털의 모든 장점을 원하는 모든 사람들에게 즐겨찾기입니다.

Samsung Notes는 기본적인 필기 기능을 제공하지만 GoodNotes는 정밀한 도구, 아름다운 템플릿, 초고속 필기-텍스트 변환 기능으로 한 단계 더 발전했습니다. 노트를 세련된 디지털 노트북으로 정리하고, 전문가처럼 PDF에 주석을 달고, 필기 콘텐츠도 검색할 수 있습니다 (예, 지저분한 낙서도 검색 가능합니다).

태블릿을 어수선함 없이 최고의 종이 노트처럼 사용하고 싶다면, GoodNotes는 디자인과 성능 면에서 삼성 노트보다 훨씬 앞서 있습니다.

GoodNotes의 최고의 기능

최고 수준의 정확도로 필기체를 텍스트로 변환하세요

PDF, 슬라이드 및 문서를 직접 마크업하세요

디지털 노트북과 맞춤형 커버로 정리하세요

다양한 종이 템플릿과 스티커에 액세스하세요

필기 및 타이핑한 노트에서 검색

다른 사람들과 노트북을 공유하여 협업하세요

GoodNotes의 한도

실시간 협업 기능이 없으며, 공유는 읽기 전용입니다

IPad에서 최상의 경험을 즐기실 수 있으며, Android 및 Windows 지원은 아직 준비 중입니다

GoodNotes 가격

iOS 기기 한 번 구매: $9.99

안드로이드 기기: 월 $6.99

App Store에서 1회 구매: $29.99

GoodNotes 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (60개 이상의 리뷰)

10. Standard Notes (보안 및 암호화 된 메모 작성에 가장 적합)

via Standard Notes

보안이 가장 중요한 경우 Standard Notes가 적합합니다. Samsung Notes와 달리 기본적으로 모든 것을 암호화하여 데이터를 종단 간으로 보호합니다. 깔끔하고 미니멀하며 Markdown 및 서식 있는 텍스트를 지원합니다.

크로스 플랫폼 동기화 및 선택적 생산성 확장 기능을 갖춘 Standard Notes는 단순성과 보안을 중시하는 모든 사용자에게 적합합니다. 기본 기능은 기본으로 제공되지만, 고급 사용자는 테마, 파일 첨부 및 백업 도구와 같은 확장 기능을 위해 업그레이드할 수 있습니다.

Standard Notes의 최고의 기능

끝부터 끝까지 암호화

Markdown 및 리치 텍스트 지원

크로스 플랫폼 동기화

생산성 확장 기능

Standard Notes의 한도

대용량 노트(1MB 이상)는 기기의 암호화 처리로 인해 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다

Standard Notes 가격

무료 플랜 이용 가능

생산성 플랜: 연간 63달러

프로페셔널 플랜: 연간 $84

Standard Notes 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

ClickUp으로 메모를 더 유용하게 만드세요

빠른 아이디어를 메모하거나 기존 노트를 가져오고 싶을 때, 적합한 노트 작성 앱을 찾는 것이 매우 중요합니다. Samsung Notes는 특히 삼성 생태계에 충실한 사용자에게는 훌륭한 시작점입니다. 하지만 현실적으로, 때로는 더 많은 유연성이 필요할 수도 있습니다.

기기를 넘나드는 원활한 동기화일 수도 있고, 더 심층적인 정리, 협업, 또는 더 빠른 일을 돕는 스마트 AI 도구일 수도 있습니다. 이 노트 앱의 대안들이 빛을 발하는 부분입니다.

ClickUp은 노트, 작업, 프로젝트 등 모든 것을 하나의 강력한 플랫폼에서 관리하고 싶으신 분들에게 적합한 솔루션입니다. Notion과 Obsidian은 완전한 창의적 제어를 제공하며, GoodNotes와 Apple Notes는 정밀함과 세련미를 원하는 필기 애호가들을 위해 제작되었습니다.

대부분의 노트 작성 앱은 무료 플랜을 제공하므로, 워크플로우에 가장 적합한 앱을 찾아보실 수 있습니다.

노트 필기 기능을 업그레이드할 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 가입하고 노트 필기 기능을 한 단계 업그레이드하세요.