커플이 체계적으로 관리할 수 있는 최고의 공유 달력 앱 TOP 10

단 한 가지 간단한 것만으로도 아규먼트의 절반을 피할 수 있습니다: 제대로 일하는 공유 캘린더.

계속해서 일정이 겹치거나 중요한 날짜를 잊어버리거나, '잠깐, 오늘 우리 플랜 있지 않았어?'라고 텍스트를 보낸다면? 그건 제대로 작동하지 않는 가정 관리 시스템의 일입니다.

이 블로그 글에서는 커플이 체계적으로 관리하고, 일정 잡는 번거로움을 피하며, 가장 중요한 것에 집중할 수 있도록 도와주는 최고의 커플용 공유 캘린더 앱 10가지를 엄선해 소개합니다.

지금 바로 시작해 보세요! 🗓️

커플을 위한 최고의 공유 달력 한눈에 보기

커플을 위한 최고의 공유 달력 10선:

tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 스마트 공유 캘린더, AI 기반 작업 자동화, 드래그 앤 드롭 일정 관리, 맞춤형 알림 기능 커플, 가족, 개인 Free Forever; 기업용 맞춤형 가능 Cupla 공유 캘린더 보기, 앱 내 채팅, Google/Apple/Outlook 동기화, 자동 알림 기능 커플 Free Plan 이용 가능 타임트리 여러 개의 공유 캘린더, 이벤트 우선순위 설정, 이미지 첨부 파일, 공개 캘린더 공유 기능 커플, 가족, 소셜 그룹 Free Plan 이용 가능; 추가 기능을 위한 프리미엄 플랜 Between 공유 캘린더, 개인 채팅, 기념일 추적기, 음성 통화 커플 Free Plan 이용 가능 Cozi 색상 구분 가족 달력, 작업 목록, 레시피 플래너, 일일 아젠다 보기 커플, 가족 Free Plan 이용 가능; 프리미엄 버전으로 광고 없이 업그레이드하세요 Raft GIF/이모티콘, 카운트다운, 선택적 공유, 다국어 지원이 가능한 시각적 캘린더 커플, 절친한 친구들 Free Plan 이용 가능 Fantastical 플랜 토글 기능, 시간대 지원, 공동 초대 기능을 갖춘 달력 세트 커플 및 5인 가족 회원 Free Plan 이용 가능 FamCal 작업 할당, 생일/기념일 추적기, 여행 경비 차트, 공유 계정 로그인 커플, 대가족 Free Plan 이용 가능; 프리미엄 버전 제공 *어때요? 파트너 활동 피드, 이벤트 내 채팅, 개인 게시물, 공유 가능한 이벤트 초대장 커플, 소셜 친구 그룹 Free Plan 이용 가능 Apple 달력 Apple 기기 간 원활한 동기화, 공유 iCloud 달력, Siri 알림 기능 지원 애플 제품만 사용하는 커플 Apple 기기에서 무료로 이용 가능

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 절차를 따르므로, 추천이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 설명입니다.

커플을 위한 공유 달력 앱에서 무엇을 찾아야 할까요?

커플을 위해 맞춤화된 공유 캘린더 앱을 선택할 때는 소통을 강화하고, 친밀감을 조성하며, 일상적인 조율을 효율화하는 기능을 우선시하는 것이 중요합니다. 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

실시간 동기화: 모든 기기에서 앱이 즉시 업데이트되는지 확인하여 일정 변경 사항을 실시간으로 파악하세요

*사용자 친화적 인터페이스: 직관적인 디자인의 앱을 선택하세요. 복잡한 학습 과정 없이도 이벤트 추가, 보기, 수정이 간편합니다

통합 커뮤니케이션 tools: 내장된 채팅 또는 노트 기능을 제공하는 앱을 선택하여 다가오는 이벤트나 작업에 대한 원활한 논의가 가능하도록 하세요

맞춤형 옵션: 색상 코딩, 라벨, 맞춤형 알림과 같은 기능을 우선적으로 활용하여 다양한 이벤트 유형과 우선순위를 구분하세요

크로스 플랫폼 호환성: 여러 기기와 운영체제에서 앱을 이용할 수 있도록 하여, 두 파트너가 선호하는 플랫폼에 관계없이 여러 달력을 관리하고 연결 상태를 유지할 수 있도록 합니다

🧠 재미있는 사실: 정신적 부담은 실재하며, 보통 한 사람이 더 많이 짊어집니다. 생일 기억하기, 동물병원 예약하기, 학교 이벤트 챙기기 등이 포함되죠. 연구에 따르면 동등한 관계에서도 여성들이 이런 계획 부담을 주로 떠안는 경우가 많습니다. 커플이 데이트나 기타 일정을 공유 캘린더로 플랜하면, 보이지 않던 이 일이 가시화되어 공유하기 쉬워집니다.

커플을 위한 최고의 공유 달력 앱 10선

적합한 공유 캘린더 앱을 찾는 것은 커플이 함께 일상을 관리하는 방식에 큰 차이를 만들어 줍니다. 데이트 일정, 일 스케줄, 가족 책임 등을 조율할 때, 올바른 tool은 서로 연결을 유지하고, 충돌을 피하며, 서로를 위한 시간을 마련하는 데 도움을 줍니다.

커플을 위해 맞춤화된 기능을 제공하는 10가지 뛰어난 달력 앱을 소개합니다. 💑

1. ClickUp (공유 캘린더 및 작업 관리에 최적)

ClickUp 달력으로 바쁜 일정을 최적화하세요 ClickUp의 AI 기반 달력으로 일정 관리를 간편하게

밤 11시에 '그거 달력에 추가했어?'라며 아규먼트하는 것보다 더 나은 관계를 누리세요. 데이트 날짜를 기억하고 내일 누가 강아지 산책을 할지 10가지 앱 없이도 챙기는 게 커플 목표라면, 여러분의 새로운 즐겨찾기 ClickUp을 소개합니다.

먼저 여러분의 삶에 맞춰 조정되는 스마트 스케줄링 tool, ClickUp Calendar부터 살펴보겠습니다. 핵심 기능은 공유 목표, 개인 약속, 실시간 가용성에 기반해 작업과 이벤트를 자동으로 스케줄링하는 능력입니다.

개인적인 용무, 일 회의, 심지어 파트너의 갑작스러운 '식료품 사야 해'라는 알림까지 미리 플랜된 하루를 맞이하는 상상을 해보세요.

최고의 캘린더 앱으로서, 약속 시간을 수동으로 블록하거나 텍스트로 일정을 조율할 필요가 없도록 합니다. 두 사람 모두 개인의 우선순위와 공동 플랜을 조화롭게 반영한 맞춤형 캘린더를 갖게 됩니다. 저녁 산책, 주말 여행, 휴식 시간 등 소중한 순간을 보호하기 위해 우선순위가 낮은 작업을 자동으로 재조정하여 연결을 위한 스페이스를 확보해 줍니다.

안전한 권한 설정, 프라이버시 설정, Google 캘린더 확장까지 지원되어 공유할 내용과 비공개로 유지할 내용을 완벽하게 통제할 수 있습니다.

배경에서 작동하는 ClickUp Brain은 AI 기반 어시스턴트로, 대화 내용과 플랜을 실제 작업으로 전환해 마감일, 알림, 진행 추적까지 완료합니다. 휴가나 데이트를 계획 중이신가요? ClickUp에 작업을 생성하고 소유자를 지정하며, 채팅 내용이나 회의 노트를 실행 가능한 단계로 요약해줍니다. 👇🏼

AI 어시스턴트와 함께 데이트, 기념일 등을 플랜하고 예약하세요

누가 호텔 예약을 할지 다시 논의할 필요가 전혀 없을 거예요.

ClickUp 작업 내에서 우선순위 수준을 설정하여 가장 중요한 사항에 대해 의견을 일치시키세요

반복되는 집안일(예, 매주 수요일 쓰레기 버리기)도 자동화할 수 있어 서로 계속 알림을 보낼 필요가 없습니다. ClickUp 자동화 기능으로 작업이 할당되고, 업데이트되며, 완료됨으로써 누구도 추적할 필요가 없게 합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 달력 플래너 템플릿을 활용하여 여러분의 스타일에 맞게 일정을 맞춤형으로 설정하세요

즉각적인 해결책이 필요하다면 ClickUp 달력 플래너 템플릿을 사용해 보세요. 카테고리별로 작업을 스케줄링하고, 명확성을 위해 색상을 코드하며, 클릭 몇 번으로 일일, 주간 또는 월간 플랜을 지도할 수 있습니다.

게다가 완료함 맞춤 설정 가능합니다. 그래서 당신이 철저한 계획가 유형이든, '흐름에 맡기는' 파트너 유형이든, 당신에게 맞춰 일합니다.

ClickUp 최고의 기능

함께 하는 일상에 색상 코드 적용하기:* 색상 코드나 라벨을 활용해 일, 개인, 공유 이벤트를 쉽게 구분하세요. 그러면 두 사람 모두 한눈에 다가올 일정을 파악할 수 있습니다

마감일을 함께 관리하세요: 기념일, 청구서 마감일, 예정된 이벤트 등 중요한 날짜에 대해 기념일, 청구서 마감일, 예정된 이벤트 등 중요한 날짜에 대해 ClickUp 알림을 설정하여 놓치는 일이 없도록 하세요

나만의 방식으로 캘린더 맞춤 설정하기: '담당자?', '예산', '위치' 같은 '담당자?', '예산', '위치' 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가해 일상적인 심부름부터 주말 여행까지 모든 것을 완벽하게 플랜하세요

실시간으로 함께 계획하기: ClickUp 문서를 활용해 식료품 목록, 여행 일정, 리모델링 플랜 등을 하나의 공유 hub에서 협업하세요

한 순간도 놓치지 마세요: ClickUp에서 반복 작업을 설정해 집안일, 결제, 주간 체크인 등을 관리하세요. 서로 알림을 보낼 필요가 없습니다 ClickUp에서 반복 작업을 설정해 집안일, 결제, 주간 체크인 등을 관리하세요. 서로 알림을 보낼 필요가 없습니다

한눈에 한 달을 파악하세요: ClickUp 달력 보기를 활용해 공유 캘린더를 일별, 주별, 월별로 시각화하고 간편한 드래그 앤 드롭 일정 관리가 가능합니다 ClickUp 달력 보기를 활용해 공유 캘린더를 일별, 주별, 월별로 시각화하고 간편한 드래그 앤 드롭 일정 관리가 가능합니다

ClickUp의 한도

다양한 범위의 기능과 맞춤형 설정 옵션으로 인해 처음에는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 눈에 띄었습니다:

ClickUp의 다재다능함은 타의 추종을 불허합니다. 단순한 할 일 목록 작업이든 복잡한 다중 팀 프로젝트든 ClickUp은 완벽하게 대응합니다. 시간 블록 관리 시 유용한 달력 뷰, 일정 재조정 시 편리한 드래그 앤 드롭 기능, Slack, Google Drive, Zapier 등과 손쉬운 연동 기능이 특히 마음에 듭니다. 대시보드 맞춤 설정, 워크플로우 자동화, 실시간 작업 모니터링 기능 덕분에 생산성이 크게 향상되었습니다.

ClickUp의 다재다능함은 타의 추종을 불허합니다. 단순한 할 일 목록 작업이든 복잡한 다팀 프로젝트든 ClickUp은 완벽하게 대응합니다. 시간 블록 관리 시 유용한 달력 뷰, 일정 재조정 시 편리한 드래그 앤 드롭 기능, Slack, Google Drive, Zapier 등과 손쉽게 연동되는 점이 마음에 듭니다. 대시보드를 맞춤 설정하고, 워크플로를 자동화하며, 작업을 실시간으로 모니터링할 수 있어 생산성이 크게 향상되었습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 사용자의 18%는 AI가 캘린더, 작업, 알림을 통해 삶을 정리하는 데 도움을 주길 원한다고 답했습니다. 한편 15%는 일상적인 관리 업무를 처리해 줄 AI를 찾고 있습니다. ClickUp의 AI 기반 달력은 두 가지 모두를 위해 설계되었습니다. 하루 일정을 자동으로 우선순위화하고, 긴급도에 따라 작업을 스케줄링하며, 플랜이 변경될 때마다 모든 것을 동기화 상태로 유지합니다.

2. Cupla (사랑과 일상 관리자의 균형을 잡기에 최적)

via Cupla

Cupla는 커플을 위해 특별히 설계된 관계 중심의 캘린더 및 생산성 앱으로, 두 사람의 공유된 삶을 더욱 원활하게 관리할 수 있도록 돕습니다. 두 파트너의 캘린더를 하나의 보기에 병합하여 일정 동기화가 번거로움이 아닌 습관이 되도록 합니다.

이 tool은 서로의 가능한 시간을 확인하고, 소중한 시간을 플랜하며, 스트레스를 가중시키는 일상적인 오해를 피하는 데 도움을 줍니다. 약속 예약, 휴가 플랜, 데이트 밤 설정 등 어떤 상황에서도 Cupla는 당신과 파트너가 같은 페이지를 보게 합니다.

Cupla 최고의 기능

Google, Apple, Outlook, Android 캘린더와 연동하여 공유 일정이 한 보기에 표시됩니다

파트너의 플랜과 나란히 확인하여 번거로운 연락 없이도 쉽게 플랜을 조율하세요

두 사람 모두에게 자동으로 표시되는 이벤트를 생성하고, 공유 작업을 추가하여 적절한 시기에 알림을 받으세요

Cupla 한도

체크리스트나 장보기 목록 추가와 같은 특정 기능은 Android에서는 사용할 수 없습니다

Cupla는 웹 버전 버전 접근을 제공하지 않습니다

Cupla 가격 정책

Free

Cupla 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Cupla에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 리뷰에서 직접 발췌:

저희는 Cupla를 사용 중이며 커플에게 정말 효과적임을 확인했습니다. 기존 캘린더를 공유하므로, 기존 Google 캘린더를 공유할 때 필요한 복잡한 관리자 절차나 일일 우회 방법을 거칠 필요가 없습니다.

저희는 Cupla를 사용 중이며 커플에게 정말 효과적임을 확인했습니다. 기존 달력을 공유하므로, 기존 Google 캘린더를 공유할 때 필요한 복잡한 관리자 절차나 일의 우회 방법을 거칠 필요가 없습니다.

3. 타임트리 (여러 그룹과 협업 일정 관리에 최적)

via TimeTree

타임트리(TimeTree) 는 커플이 빠짐없이 일상을 관리할 수 있도록 설계 된 공유 캘린더 앱입니다. 두 파트너가 서로의 일정을 추적하고, 이벤트를 조정하며, 다가올 플랜에 대해 실시간으로 대화를 나눌 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다.

수직 타임라인 보기로 전환하면 스크롤하며 직관적으로 다가올 일정을 훑어볼 수 있어 개인 작업 관리에 도움이 됩니다. 또한 TimeTree 공개 달력을 통해 휴대폰에서 미니 이벤트 페이지 형태의 맞춤형 달력을 생성하고 공유할 수 있습니다.

TimeTree 최고의 기능

여러 개의 공유 달력을 만들어 커플 플랜, 가족, 취미 등 삶의 다양한 부분을 체계적으로 관리하세요

파트너가 이벤트를 추가하거나 업데이트할 때 즉시 알림을 받아 소외감을 느끼지 않도록 하세요

타임트리 프리미엄으로 이벤트 상세 정보에 사진과 파일을 게시하여 티켓, 예약 정보, 쇼핑 목록 등을 공유하기에 안성맞춤입니다

이벤트 우선순위를 설정하여 가벼운 플랜과 꼭 지켜야 할 약속을 구분하세요

TimeTree의 한도

웹 버전은 모바일 앱에 있는 일부 기능이 부족합니다

'마지막 접속' 상태와 같은 기능은 일부 사용자에게 프라이버시 문제를 야기할 수 있습니다

타임트리 가격 정책

Free

타임트리 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 TimeTree에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어 한 분의 말에 따르면:

저는 TimeTree 무료 버전을 사용 중이라 광고가 나오긴 하지만, 참을 수 없을 정도는 아니에요… 가끔 실수로 광고를 클릭할 때가 있는데 정말 짜증나네요!!

저는 TimeTree 무료 버전을 사용 중이라 광고가 나오긴 하지만, 참을 수 없을 정도는 아니에요… 가끔 실수로 광고를 클릭할 때가 있는데 정말 짜증나네요!!

💡 전문가 팁: 주말을 과도하게 채우지 마세요. 모든 것을 '잠깐 할 일'로 표시하면, 다섯 번의 '잠깐'이 얼마나 지치게 하는지 잊게 됩니다. 친구와의 만남이나 집안 프로젝트를 수락하기 전에 반드시 회복 시간을 확보하세요.

4. Between (프라이버시 중심 커플 소통에 최적)

via Between

Between은 커플만을 위해 특별히 만들어진 관계 스페이스입니다. 일정 관리, 개인 메시징, 추억 공유, 기념일 추적 기능을 하나의 매끄러운 경험으로 결합하여 파트너가 가깝고 연결된 상태를 유지하도록 돕습니다.

모든 플랜, 알림, 메시지는 오직 두 사람 사이에만 공유되어 실용적인 방식으로 서로의 동기화를 유지할 수 있게 합니다. '썸키스(ThumbKiss)'는 두 파트너가 각자의 화면에서 같은 지점을 터치하면 두 기기가 동시에 진동하는 독특한 기능으로, 친밀감을 높여줍니다.

주요 기능 비교

내장된 타임라인으로 기념일과 마일스톤을 추적하세요. 모든 특별한 날들을 기억해 줍니다

동기화나 설정 번거로움 없이 함께 일정을 손쉽게 관리할 수 있는 공유 캘린더로 함께 계획하세요

선명한 음질로 무제한 음성 통화를 즐기며, 거리를 막론하고 항상 연결된 상태를 유지하세요

커플을 위해 특별히 제작된 GIF 셀카, 표현력 풍부한 스티커, 이모티콘으로 채팅을 개성 있게 꾸며보세요

한도 사이에서

Google 캘린더나 Apple 캘린더 같은 플랫폼과의 연동 기능이 없으므로, 이벤트는 수동으로 추가해야 합니다

상세 달력 보기(일별 또는 주별) 및 고급 일정 관리 옵션이 부족합니다

가격 비교

Free

평가와 리뷰 사이에서

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Between에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

노트 기능은 이해하지만 목록 섹션이 추가되면 정말 좋을 것 같습니다. 또한 캘린더 기능은 다소 불편하고 커스터마이징이 제한적이어서 개선이 필요합니다. iCal이나 Google 캘린더의 일정/공유 캘린더를 앱으로 가져올 수 있는 옵션이나, 해당 캘린더 앱에서 직접 "Between에 일정 공유"할 수 있는 기능도 있으면 좋겠습니다. 전반적으로 저희는 사진 기능을 가장 많이 사용합니다(스토리는 아니지만, 아이디어는 귀엽네요). 그 완료됨 방식이 정말 마음에 듭니다. 평생 프리미엄 계정으로 업그레이드했는데, 앱을 사용하는 가치가 확실히 느껴집니다!

"노트" 기능은 이해하지만 "리스트" 섹션이 추가되면 정말 좋을 것 같아요. 또한 캘린더 기능은 약간 불편하고 커스터마이징이 잘 안 되어서 개선이 필요해요. iCal이나 Google 캘린더의 일정/공유 캘린더를 앱으로 가져올 수 있는 옵션이나, 해당 캘린더 앱에서 직접 "Between에 일정 공유"할 수 있는 기능도 있으면 좋겠네요. 전반적으로 저희는 사진 기능을 가장 많이 사용합니다(스토리는 아니지만, 아이디어는 귀엽네요). 그 완료됨 방식이 정말 마음에 듭니다. 평생 프리미엄 계정으로 업그레이드했는데, 앱을 사용하는 가치가 확실히 느껴집니다!

📖 추천 읽기: 스트레스 없는 웨딩 플래닝을 위한 무료 웨딩 체크리스트 템플릿

5. Cozi (가족 중심의 조직화에 최적)

via Cozi

코지는 바쁜 커플이 끊임없이 확인하는 정신적 부담 없이도 서로의 일정을 조율할 수 있도록 설계된 디지털 오거나이저입니다. 모든 기기에서 접근 가능한 공유형 색상 코드 달력을 제공하여, 약속부터 주말 플랜까지 모든 것을 파트너와 함께 관리할 수 있습니다.

Google 캘린더, 애플 캘린더, Outlook을 병합하여 모든 이벤트를 한곳에 모아보세요. 디자인은 미적 요소보다 기능성을 우선시할 수 있지만, 협업을 강화하는 효과 덕분에 커플이 체계적으로 관리하고 연결하기 위한 소중한 tool이 됩니다.

Cozi의 최고의 기능

Cozi를 지금 사용해 보세요. 매일의 아젠다, 이벤트, 할 일, 쇼핑 업데이트를 한눈에 확인할 수 있는 일일 계획을 제공합니다

각 파트너의 일정에 맞춤형 색상을 지정하여 누가 바쁘고 누가 무료인지 한눈에 파악하세요

휴가 준비, 예산 관리, 집안일 등 공동 책임에 대한 작업 목록을 만들고 공유하세요

내장된 식사 플래너에 레시피를 추가하고 정리한 후, 즉시 공유 목록으로 변환하세요

Cozi의 한도

이 tool은 통합 메시징 시스템이 없어 사용자들이 이벤트 세부 사항을 논의하기 위해 다른 앱으로 전환해야 합니다

모든 가족 회원이 동등한 접근 권한을 가지므로, 어떤 회원이든 이벤트를 편집하거나 삭제할 수 있어 실수로 삭제될 가능성이 있습니다

Cozi 가격 정책

Free

Cozi Gold: 맞춤형 가격 정책

코지(Cozi) 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Cozi에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

대체로 이 앱은 가족 일정을 체계적으로 관리하는 데 꼭 필요한 기능들을 갖추고 있습니다. 유일하게 개선되길 바라는 점은 쇼핑 목록 내 항목 검색 기능이 추가되는 것입니다. 여러 사람이 목록에 이미 있는 항목인지 확인하지 않고 무작정 추가하기 때문에 같은 품목이 중복으로 너무 많이 등록됩니다.

대체로 이 앱은 가족 일정을 체계적으로 관리하는 데 꼭 필요한 기능들을 갖추고 있습니다. 유일하게 개선되길 바라는 점은 쇼핑 목록 내 항목 검색 기능이 추가되는 것입니다. 여러 사람이 목록에 이미 있는 항목을 확인하지 않고 무작정 추가하기 때문에 중복된 품목이 너무 많습니다.

🧠 재미있는 사실: 커플용 공유 캘린더 앱을 사용하면 '인지적 오프로딩'을 줄일 수 있습니다. 이는 머릿속으로 모든 것을 기억하려 애쓰지 않고 앱이 대신 기억해 주도록 하는 것을 의미합니다. 정신적 부담이 줄어들면 약속을 놓치거나 주말 일정이 겹쳐 기분이 나빠지는 일도 줄어듭니다.

6. Raft (우아한 조화를 원하는 디자인을 사랑하는 커플에게 최적)

via Raft

래프트는 플랜을 잡는 일을 번거로운 일이 아닌 유대감을 쌓는 시간으로 바꿔줍니다. 아이폰의 이벤트를 동기화하고 가장 중요한 것만 선택적으로 공유할 수 있어, 파트너는 불필요한 정보 없이 관련 이벤트만 확인할 수 있습니다.

사진, 이모지, GIF를 추가할 수 있어 단순한 일정을 더 의미 있는 이야기로 바꿔줍니다. 단순한 할 일 목록이 아닌 공유되는 이야기로 변모시키죠. 이 앱은 달력의 기능성과 소셜 상호작용의 친밀함을 결합하여, 체계적인 관리와 연결 모두를 가치 있게 여기는 커플에게 이상적입니다.

Raft 최고의 기능

기념일, 데이트나이트, 휴가 같은 중요한 날짜를 카운트다운으로 추적하고, 기대감을 높이는 이벤트 게시물 상세 정보를 확인하세요

업무 일정 같은 외부 캘린더를 동기화하여, 파트너에게 보여주고 싶은 이벤트만 선택적으로 공유하세요

파트너나 마음이 맞는 친구들과 공유할 이벤트를 선택하고, 나머지는 개인으로 유지하세요

Raft가 글로벌 지원을 지속적으로 확장함에 따라 다양한 언어로 전환할 수 있어 다국어 커플에게 완벽합니다

래프트 한도

Raft는 반복 이벤트를 지원하지 않아, 반복되는 플랜은 수동으로 입력해야 할 수 있습니다

이 앱은 이벤트에 특정 위치 주소를 추가하는 기능이 부족합니다

Raft 가격 정책

Free

래프트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Raft에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저와 제 파트너는 둘 다 정신없는 일정을 가지고 있어서 공유 캘린더 앱이 일을 정리하는 데 도움이 됩니다. 게다가 GIF도 귀엽고요. 하지만 앱에 문제가 많아요. 기존 이벤트를 편집하려고 하면 앱이 갑자기 멈추거나 종료됩니다. 가끔은 서로의 일정을 볼 수 있도록 설정해뒀는데도 상대방이 입력한 내용을 전혀 볼 수 없을 때가 있어요. 그럴 땐 다시 들어가서 업데이트하거나 이벤트를 새로 만들어야 상대방 달력에 표시되죠. "이번 주 내 일정이 달력에 보여?"라고 계속 물어봐야 한다면 함께 쓰는 달력이 별 도움이 안 되잖아요.

저와 제 파트너는 둘 다 정신없는 일정을 가지고 있어서 공유 캘린더 앱이 일을 정리하는 데 큰 도움이 됩니다. 게다가 GIF도 귀엽고요. 하지만 앱에 문제가 많아요. 기존 이벤트를 편집하려고 하면 앱이 갑자기 멈추거나 종료됩니다. 가끔은 서로의 일정을 볼 수 있도록 설정해뒀는데도 상대방이 입력한 내용을 전혀 볼 수 없을 때가 있어요. 그럴 땐 다시 들어가서 업데이트하거나 이벤트를 새로 만들어야 상대방 달력에 표시되죠. "이번 주 내 일정이 달력에 보여?"라고 계속 물어봐야 한다면, 함께 쓰는 달력이 별 도움이 안 되잖아요.

🔍 알고 계셨나요? 동성 커플은 종종 각자의 선호도나 장점에 따라 계획 작업을 분담하며, 전통적인 성 역할에 기반하지 않습니다. 이는 더 공정한 관계와 오해의 여지를 줄여줍니다. 이러한 유연한 사고방식은 균형을 찾는 데 초점을 맞춘 커플용 공유 캘린더 앱 사용에도 잘 일합니다.

via Fantastical

판타스티컬은 공유 캘린더 기능을 제공하여 당신과 파트너가 데이트, 약속, 가족 이벤트를 한 곳에서 추적할 수 있게 합니다.

자연어 입력 기능을 통해 '알렉스와 저녁 7시 식사' 같은 문구를 입력하기만 하면 빠르게 이벤트를 생성할 수 있습니다. 또한 앱은 모든 기기에서 동기화되므로 iPhone, iPad, Mac을 사용하더라도 일정이 항상 최신 상태로 유지됩니다. 'Flexibits Premium for Families'를 선택하면 별도의 계정을 유지하면서 고급 기능을 이용할 수 있어 공유 플랜과 개인 플랜을 손쉽게 조율할 수 있습니다.

Fantastical 최고의 기능

달력 세트를 활용해 혼란 없이 공동 플랜과 개인 일정을 토글하세요

실시간 일기예측을 이벤트와 함께 보기하여 야외 활동 플랜을 더 쉽게 세울 수 있습니다

장거리 커플을 위한 맞춤형 시간대 설정으로 통화 및 가상 데이트 플랜을 더 쉽게 세울 수 있습니다

이벤트 초대 기능을 통해 협업하세요. 두 파트너 모두 수락, 거절 또는 대체 시간을 제안할 수 있습니다

판타스티컬의 한도점

다른 앱에 비해 달력 보기 맞춤형 옵션이 한도로 느껴질 수 있습니다

내장된 작업 관리 시스템이 없어, 할 일 목록을 위해 별도의 앱이 필요합니다

판타스티컬 가격 정책

Free

개인 이용자: 월 $4.75 (연간 결제)

최대 5인 가족 기준: 월 $7.50 (연간 결제)

팀용: 사용자당 월 $4.75 (연간 결제)

판타스티컬 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 판타스틱에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

커플용 공유 캘린더 앱에 대한 Capterra 리뷰 를 소개합니다:

사용법이 매우 간편합니다. Microsoft Exchange/Outlook과의 완벽한 연동성을 자랑합니다. 모든 동기화, 달력 보기, Zoom 연동 기능이 원활하게 일합니다. 달력 항목 복사/붙여넣기 기능은 반복 회의가 적합하지 않은 동일하거나 유사한 이벤트 세 인스턴스, 네 인스턴스를 새로 생성하는 것에 비해 놀라울 정도로 많은 시간을 절약해 줍니다.

사용법이 매우 간편합니다. Microsoft Exchange/Outlook과의 완벽한 연동성을 자랑합니다. 모든 동기화, 달력 보기, Zoom 연동 기능이 원활하게 작동합니다. 달력 항목 복사/붙여넣기 기능은 반복 회의가 적합하지 않은 동일하거나 유사한 이벤트 세 인스턴스, 네 인스턴스를 새로 생성하는 것에 비해 놀라울 정도로 많은 시간을 절약해 줍니다.

💡 전문가 팁: 달력에 빈 스페이스를 남겨두는 것을 두려워하지 마세요. 하루의 모든 순간을 채울 필요는 없습니다. '아무 계획 없음' 블록을 조금 넣어두면 서로 여유 시간이 있다는 걸 알 수 있어요. 이 시간은 쉬거나 여유를 즐기거나 흐름에 맡길 수 있는 기회입니다.

8. FamCal (대가족과 동기화하는 커플에게 최적)

via FamCal

FamCal은 바쁜 일상을 살면서도 서로를 가까이 연결하고 싶은 커플을 위해 만들어졌습니다. 하루 전체 일정을 깔끔한 한 스페이스에 모아 보여줍니다. 이제 잊어버린 저녁 약속, 겹치는 주말 일정, 갑작스러운 변수도 없습니다.

이 가족용 캘린더 앱은 달력과 아젠다 보기 기능을 모두 제공하여 일정을 표시하고 확인하는 방식에 유연성을 부여합니다. 각 파트너는 공유 계정 아래에서 자신의 이메일로 로그인하여 언제 어디서나 모든 기기에서 원활하게 일정을 관리할 수 있습니다.

FamCal 최고의 기능

여행 플랜이나 게스트 맞이 준비 등 할 일을 작은 크기의 작업으로 나누어 처리할 수 있도록 하위 작업이 포함된 공유 및 개인별 작업을 할당하세요

레시피를 보면서 손을 자유롭게 사용할 수 있도록 화면을 켜두는 무디밍 요리 모드를 사용하세요

내장된 생일 및 기념일 추적기로 특별한 날을 관리하세요

다양한 시각적 차트를 활용해 여행 경비를 기록하고 내보내어 누가 무엇을 지불했는지 확인하고 투명하게 관리하세요

FamCal의 한도

이 앱은 시간별 또는 주간 달력 보기가 없어 세부적인 일정 관리가 한도가 됩니다

앱의 무료 버전에는 광고가 포함되어 있습니다

FamCal 가격 정책

Free

FamCal 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 FamCal에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자들이 FamCal을 훌륭한 앱이라고 생각하는 이유는 다음과 같습니다:

이 앱 정말 좋아요. 제 일정과 가족 일정을 플랜하는 데 사용합니다. 우리 모두 일정이 매우 복잡하거든요. 색상 구분 기능, 통합된 목표 및 쇼핑 목록, 다양한 달력 보기 스타일이 마음에 듭니다. 게다가 고객 지원도 훌륭해요. 앱에 문제가 생겼을 때 연락을 주셨고 당일에 모든 문제를 해결해 주셨어요. 정말 최고예요!

이 앱 정말 좋아요. 저와 가족의 일정을 플랜하는 데 사용합니다. 우리 모두 일정이 매우 복잡하거든요. 색상 구분 기능, 통합된 목표 및 쇼핑 목록, 다양한 달력 보기 스타일이 마음에 듭니다. 게다가 고객 지원도 훌륭해요. 앱에 문제가 생겼을 때 바로 연락을 주셔서 당일에 모든 문제를 해결해 주셨어요. 정말 최고예요!

9. 하우바웃 (사회생활이 활발한 커플과 친구 그룹에게 최적)

via Howbout

하우바웃은 마치 두 사람의 관계 개인 홈 피드와 같습니다. 공식적인 초대장, 긴 텍스트, 복잡한 달력 없이도 서로의 일정을 완벽히 동기화해줍니다. 앱을 열기만 하면 파트너의 현재 상황, 진행 중인 플랜, 이미 예약된 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

동네에서 우연히 만난 친구를 만나거나, 파트너의 토요일이 무료임을 확인하는 순간, 긴 대화 없이도 '이봐, 뭐 좀 하자'는 순간을 선사합니다. 달력 기능과 소셜 감성을 병합하여, 사소한 플랜조차도 더 의미 있고 재미있게 느껴지게 합니다.

주요 기능 살펴보기

파트너의 실시간 활동 피드를 스크롤하며 상대방의 근황을 놓치지 마세요

이벤트 내장 채팅을 활용해 세부 사항을 플랜하고, 업데이트를 공유하거나, 급한 변경 사항을 전달하세요

업데이트, 사진, 심지어 주말의 재미난 이야기까지 두 사람만의 비밀로 공유하세요. 모두에게 알리지 않고요

공유 가능한 링크로 이벤트 초대를 보내세요. 더블 데이트나 가족 플랜에 안성맞춤입니다

어떤 이벤트는 개인으로 유지하고, 어떤 이벤트는 파트너가 볼 수 있게 하며, 어떤 이벤트는 가까운 친구 목록에 공유할지 결정하세요

한도 사항

앱에서 색상 코딩 기능을 제공하지만, 추가 맞춤형 옵션은 한도입니다

일부 사용자들은 앱 내 탐색에 다소 시간이 걸린다고 노트했습니다

가격은 어때요?

Free

평가와 리뷰는 어때요?

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Howbout에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

커플용 공유 달력 앱에 대한 Product Hunt 리뷰 에서 발췌:

이런 앱이 아직 없었단 게 믿기지 않네요, 모임 플랜에 정말 안성맞춤이에요! Howbout은 친구나 가족과 이벤트를 플랜하는 걸 정말 쉽게 만들어줍니다.

이런 앱이 아직 없었단 게 믿기지 않네요, 모임 플랜에 정말 안성맞춤이에요! Howbout은 친구나 가족과 함께 이벤트를 플랜하는 걸 정말 쉽게 만들어줍니다.

10. Apple 달력 (애플 생태계 커플에게 최적, 마찰 없는 사용 경험 제공)

apple 달력을 통해

애플 달력은 커플이 일정을 효율적으로 조정할 수 있도록 매끄러운 맥 달력 앱을 제공합니다. iCloud를 활용하여 실시간 동기화를 보장하므로, 공유 플랜 수립이 직관적이고 간편해집니다.

커플은 전용 iCloud 캘린더를 생성하여 개인으로 공유할 수 있습니다. 이를 통해 두 파트너 모두 이벤트를 확인하고, 권한이 부여된 경우 편집할 수 있습니다. 캘린더 공유 시 초대받은 사람이 보기 권한만 가질지, 변경도 가능할지 선택할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 두 파트너 모두 원하는 대로 캘린더에 기여할 수 있습니다.

Apple 달력의 최고의 기능

자녀나 친척 등 다른 가족 회원들과 동일한 달력에서 협업하세요

"금요일 저녁 8시에 저녁 약속, 나에게 상기시키라고 Siri에게 말하면, 즉시 공유 달력에 추가됩니다."

간단한 드래그 앤 드롭으로 수동 편집 없이도 플랜을 빠르게 재조정하거나 재배열하세요

Apple 달력의 한도

온라인 달력을 사용하려면 두 파트너 모두 Apple 기기를 사용해야 합니다

Apple 달력은 이벤트 내에서 통합 채팅이나 작업 관리 기능을 제공하지 않습니다

Apple 달력 요금제

Free

Apple 달력 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

*실제 사용자들은 Apple 달력에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

저는 리뷰를 절대 쓰지 않지만, 이 앱을 수년간 사용해 왔기에 현재 상황을 보니 매우 실망스럽습니다. 우선, 이 앱은 원래 무료였습니다. 어느 날 갑자기 광고를 표시하기 시작했고, 저장된 모든 것을 유지하려면 구독료를 내도록 거의 강요당하는 기분이 들게 했습니다. 최근 월간 구독료를 지불했는데, 며칠간 광고가 안 보이더니 오늘 다시 나타나기 시작했습니다. 앱을 열면 달력이 표시되기 전에 광고가 끝날 때까지 기다려야 합니다. 전화로 약속을 잡는 중일 때 이런 불편함은 정말 큰 문제입니다.

저는 리뷰를 절대 쓰지 않지만, 이 앱을 수년간 사용해 왔기에 현재 상황을 보니 매우 실망스럽습니다. 우선, 이 앱은 원래 무료였습니다. 어느 날 갑자기 광고를 표시하기 시작했고, 저장된 모든 내용을 유지하려면 구독을 내도록 거의 강요당하는 기분이 들게 했습니다. 최근 월간 구독료를 지불했는데, 며칠간 광고가 안 보이더니 오늘 다시 나타나기 시작했습니다. 앱을 열면 달력이 표시되기 전에 광고가 끝나길 기다려야 합니다. 전화로 약속을 잡는 중일 때 이런 불편함은 정말 큰 문제입니다.

📖 추천 읽기: 꼭 알아야 할 Google 캘린더 활용법

ClickUp으로 연결을 유지하세요

공유 캘린더 앱은 커플의 시간 관리를 크게 개선하고, 오해를 줄이며, 의미 있는 순간을 위한 스페이스를 더 많이 만들어 줍니다.

이 목록의 각 앱은 독특한 기능을 제공하지만, 단순한 달력 이상의 기능을 원하는 커플에게 가장 완료한 솔루션으로 ClickUp이 두드러집니다.

ClickUp 달력으로 공유 이벤트를 보고, 중요한 날짜를 색상으로 구분하며, 데이트부터 일상적인 집안일까지 모든 것을 한 곳에서 관리하세요. AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain을 추가하면 유용한 알림이 자동 생성되고, 일주일을 체계적으로 정리하며, 심지어 아무런 노력 없이도 작업을 요약해 줍니다.

팀과 함께 더 나은 플랜을 세울 준비가 되셨나요? ClickUp을 무료로 체험하고 함께 삶을 정리해 보세요!

자주 묻는 질문

커플을 위한 최고의 달력 공유 앱은 무엇인가요?

Cupla: 커플을 위해 설계된 앱으로, 공유 캘린더 보기, 앱 내 채팅, 자동 알림 기능을 제공합니다

clickUp*: AI 기반 작업 자동화, 알림, 실시간 협업 기능을 갖춘 스마트하고 맞춤 설정 가능한 공유 캘린더를 원하는 커플에게 강력 추천합니다

타임트리(TimeTree): 여러 개의 공유 캘린더와 이벤트 우선순위 관리를 위한 탁월한 선택

Between: 개인 채팅과 기념일 추적 기능을 통해 프라이버시와 커플 커뮤니케이션에 집중합니다

코지(Cozi)*: 가족과 커플에게 이상적이며, 색상 코딩된 달력과 공유 목록을 제공합니다

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout, Apple 달력 역시 각기 다른 요구에 맞는 독특한 기능을 갖춘 훌륭한 선택지입니다

커플을 위한 공유 달력을 만드는 방법은?

적합한 앱 선택하기:* 필요 사항(기능, 기기 호환성, 프라이버시)에 따라 ClickUp, Cupla, TimeTree 등 다양한 옵션 중에서 선택하세요 계정 생성: 두 파트너 모두 가입하고 프로필을 설정해야 합니다 *공유 캘린더 설정하기: 앱의 공유 또는 초대 기능을 사용하여 두 파트너 모두 접근 권한 부여 *기존 캘린더 동기화: 대부분의 앱에서 Google, Apple 또는 Outlook 캘린더를 가져와 통합된 보기로 확인할 수 있습니다 맞춤 설정: 색상 코드, 알림, 사용자 지정 필드를 활용해 이벤트와 작업을 체계적으로 정리하세요 소통하기: 내장된 채팅이나 노트 기능을 활용해 플랜과 업데이트 사항을 논의하세요 *정기적으로 업데이트하세요: 모든 것을 최신 상태로 유지하려면 두 파트너 모두 이벤트를 추가하고 업데이트해야 합니다

가족 공유용 최고의 달력 앱은 무엇인가요?

Cozi는 가족을 위한 최고의 선택으로, 색상 구분된 캘린더, 공유 할 일 목록, 식사 계획을 제공합니다. ClickUp은 작업 관리 및 자동화 등 고급 기능을 원하는 가족에게도 탁월합니다. FamCal과 TimeTree는 대가족과 동기화하기 위한 다른 강력한 옵션입니다.

커플라 커플 공유 달력이란 무엇인가요?

Cupla는 커플을 위한 관계 중심 캘린더 앱입니다. 두 사람의 일정을 하나의 보기에 병합하여 서로의 가능한 시간을 쉽게 파악하고, 소중한 시간을 플랜하며, 오해를 방지할 수 있게 합니다. Cupla는 Google, Apple, Outlook 캘린더와 연동되며, 앱 내 채팅 및 자동 알림과 같은 기능을 제공합니다. 무료로 사용 가능하지만, 일부 기능은 Android에서 한도가 있거나 웹에서는 사용할 수 없을 수 있습니다.

커플이 공유 캘린더 앱에서 어떤 기능을 찾아야 할까요?