2025년 더 스마트한 작업 관리를 위한 10대 최고의 솔루션

달력이 넘쳐나고 할 일 목록이 디지털 먼지를 쌓고 있나요? 놓친 마감일, 놓친 작업, 그리고 모든 것을 관리하는 혼란은 현실입니다. 하지만 시간을 더 효율적으로 관리할 수 있는 더 스마트한 방법이 있다면 어떨까요?

AI 일정 관리 도구가 등장했습니다. Trevor AI와 같은 tools는 시간을 블록하고, 지연된 작업을 재일정 조정하며, 목표 달성을 위해 맞춤형 제안을 제공하는 제공자가 될 수 있습니다.

그러나 더 많은 지원, 데이터 처리의 편의성, 또는 유연한 가격 정책이 필요하신 경우, 탐색할 수 있는 더 스마트한 대안이 많이 있습니다.

이 목록에서는 시간 관리를 위한 최고의 AI 도구 10개를 엄선해 소개합니다. 이 도구들을 통해 완벽한 개인용 작업 관리자를 찾아 통제권을 되찾고 할 일 목록을 완벽히 처리하세요! ⏰

Trevor AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Trevor AI는 작업을 달력에 드래그 앤 드롭으로 배치하는 기본적인 AI 일정 관리 기능을 제공하지만, 사용자들은 더 강력한 기능을 자주 찾습니다. AI 지원 작업 및 시간 관리를 효과적으로 수행하기 위해 대체 자기 일정 관리 tools를 평가할 때 다음 키 기능을 고려하세요:

*기존 tools와의 통합: 모든 달력 앱과 작업 관리 앱과 통합 가능한 AI 일정 관리 앱들을 찾아보세요

고급 작업 추적: *기본적인 일정 관리 및 작업 플랜 프로세스를 넘어선 tools 선택 (예: Unlimited 일정 설정 옵션)

사용자 친화적인 인터페이스: *tools의 사용 편의성을 테스트하여 더 유연한 환경에서 일해 보세요

맞춤형 알림: *맞춤형 알림을 설정하여 회의 충돌을 방지하고 약속을 관리하세요

🎥 가장 스마트한 AI tool라도 일정표가 어지러우면 도움이 되지 않습니다. 이 5분짜리 비디오에서는 자동 일정 설정부터 더 스마트한 알림까지, 달력을 체계적으로 관리하고 스트레스 없이 하루를 보낼 수 있는 8가지 실용적인 달력 관리 팁을 공유합니다.

👀 알고 계셨나요? 적절한 시간 관리 시스템을 갖춘 사람은 단 18%에 불과하며, 25%는 '가장 중요해 보이는 것'을 기준으로 작업을 관리하고 있습니다.

트레버 / AI의 최고의 대안 한눈에 보기

AI 기반 일정 관리 및 시간 관리 tools 상위 10개의 개요를 소개합니다. 각 tool의 키 기능, 최적의 사용 사례, 가격 정보를 제공하여 작업 관리와 달력 최적화에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드립니다.

*tools 키 기능 가장 적합한 가격 ClickUp – AI 기반 작업 관리– 맞춤형 보기– 작업 자동화– 달력 통합– 성과 분석 프로젝트 및 작업 관리에 종합적인 플랫폼이 필요한 Teams를 위해, AI 일정 관리 기능을 포함한 솔루션이 필요합니다 Free Forever; 기업 맞춤형 옵션 제공 reclaim. ai* – 달력 최적화– 스마트 회의 일정 조정– Google 캘린더 통합– 작업 자동 조정 자동화된 일정 조정 및 회의 조정이 필요한 Google 캘린더 사용자를 위한 솔루션 Free Forever; 스타터: $10/월(1 좌석당); 비즈니스: $15/월(1 좌석당) 모션 aI 기반 작업 일정 관리– Kanban/프로젝트 관리– 다중 달력 지원– 맞춤형 작업 공간 프로젝트 관리자와 작업 일정 관리와 프로젝트 관리를 모두 필요로 하는 Teams Pro AI: $49/월 사용자당; Business AI: $69/월 사용자당 SkedPal – 지능형 시간 블록 관리– 적응형 일정 조정– 작업 분류 기능– 작업 우선순위 지정 적응형 일정 관리 및 스마트 달력 기능을 필요로 하는 사용자 월 $14.95부터 (사용자당) Amie – 최소한의 인터페이스– 자연어 처리(NLP) 기반 작업 입력– 포모도로 타이머– 이메일에서 작업으로 변환 미적 감각과 미니멀리즘을 갖춘 작업 관리 tools를 찾는 사용자들 프로: $25/월 사용자당; 비즈니스: $50/월 사용자당 BeforeSunset AI – 일일 작업 플랜– 기분 추적– 생산성 분석– AI 작업 제안 AI 지원을 통해 일일 플랜 수립 및 생산성 추적이 필요한 사용자 프로: $18/월(사용자당); 팀 프로: $20/월(회원당) Timely – 자동 생성된 타임시트– 용량 플랜– 메모리 추적기– 자원 할당 자동 타임시트 생성 및 자원 관리가 필요한 프리랜서나 비즈니스 기본 요금제: $11/월(사용자당); 프리미엄 요금제: $20/월(사용자당); Unlimited 요금제: $28/월(사용자당) Arcush – 시각적 타임라인 인터페이스– 작업 우선순위 지정– 받은 편지함 제로 기능– 작업 색상 코드 아이폰 사용자로서 작업 관리와 일 우선순위 설정을 위한 간단하고 직관적인 tool이 필요한 분들을 위해 Free Forever; 프로: $1.99/월(사용자당) 일반 작업 – Google 캘린더 통합– 작업 드래그 앤 드롭– 집중 모드– GitHub 통합 Google 캘린더 사용자로서 간단한 작업 추적과 기본적인 통합 기능을 필요로 하는 분들 Free Planimo – 개인화된 시간 분석– 작업 분해– 자동 작업 할당– 일상 중심 플랜 수립 생산성 향상을 위해 개인별 일정 관리와 작업 분할이 필요한 아이폰 사용자 첫 3개월: $9.99; 이후: $9.99/월 (1개 계정); $15.99/월 (최대 6개 계정)

트레버 AI의 10대 최고의 /AI 대안

만약 당신의 일이 개구리를 먹는 것이라면, 아침에 제일 먼저 완료하는 것이 가장 좋습니다. 그리고 만약 당신의 일이 두 마리의 개구리를 먹는 것이라면, 가장 큰 것을 먼저 먹는 것이 가장 좋습니다.

마크 트웨인의 명언은 작업 우선순위를 정하는 데 훌륭한 교훈을 제공합니다—가장 중요한 것부터 시작하세요.

AI 기반 일정 관리 AI tools 10개를 살펴보고 전문가처럼 우선순위를 설정하는 방법을 알아보세요.

1. ClickUp (종합적인 작업 관리와 AI 기반 일정 관리에 가장 적합한 솔루션)

ClickUp 달력을 무료로 체험해 보세요! 지능형 /AI 기반 달력은 일의 미래입니다

ClickUp, 일을 위한 모든 것을 한 곳에 담은 앱은 작업 추적, 프로젝트 관리, 지식 공유, AI 기반 채팅을 한 곳에서 통합합니다

📮 ClickUp 인사이트: 직원 중 64%가 일정 외 시간에 가끔 또는 자주 일하며, 24%는 대부분의 날 추가 일정을 기록합니다! 이는 유연성이 아닙니다—끝이 없는 일입니다. 😵‍💫 ClickUp 작업은 큰 목표를 작은 관리 가능한 단계로 나누어 다음에 무엇을 해야 할지 항상 명확히 알려주어 과부하 없이 일을 진행할 수 있도록 도와줍니다. ClickUp의 AI에게 하위 작업 생성, 체크리스트 추가, 의존성 지도를 요청해 조직적으로 관리하고 통제권을 유지하세요. 한편, ClickUp 자동화는 업데이트, 할당, 알림을 처리하여 반복적인 일을 자동화해 주므로, 번거로운 일에 덜 시간을 할애하고 중요한 일에 더 집중할 수 있습니다. 🚀💫 실제 결과: Pigment는 ClickUp을 통해 팀 커뮤니케이션 효율성을 20% 향상시켰으며, Teams가 더 잘 연결되고 일치된 상태를 유지할 수 있도록 했습니다.

🧠 ClickUp Brain으로 워크플로우를 효율화하세요

ClickUp 문서 내에서 ClickUp Brain을 활용하여 프로세스 문서를 생성하세요

ClickUp Brain은 작업 공간의 AI 검색 및 콘텐츠 엔진입니다. ClickUp 내 어디서나 질문만 하면 즉시 정보를 찾고, 요약문을 생성하며, 콘텐츠를 초안으로 작성하고, 답변을 얻을 수 있습니다.

워크플로우를 간단한 영어로 설명하여 빠른 자동화를 실현하세요

작업 공간에서 질문을 하고 즉시 답변을 받으세요

AI 프롬프트를 활용해 요약, 초안, 업데이트를 생성하세요

회의를 자동으로 녹취하고 실행 항목을 추출하세요

ClickUp AI 에이전트 (자동화 및 워크플로우 실행에 가장 적합)

AI 에이전트: 문제 해결

ClickUp AI 에이전트는 일상 업무를 자동화하는 능동적인 디지털 어시스턴트입니다. 단순히 제안하는 것이 아니라, 작업을 관리하고 일정 조정 및 워크플로우를 자동화하여 실행합니다. 위 이미지는 ClickUp AI 에이전트가 일상적인 지원 스레드를 자동화된 셀프 서비스 헬프데스크로 전환하여 HR/IT 관련 문제를 더 빠르게 해결하고 팀이 더 값진 업무에 집중할 수 있도록 지원하는 방식을 보여줍니다.

반복적인 작업과 업데이트를 자동화하세요

일을 미리 계획하고 조정하세요

작업 공간을 모니터링하고 작업을 자동으로 실행하세요

코딩 없이 자동화를 설정하려면 필요한 작업을 설명하세요

aI 필드를 활용하여 실시간 작업 인사이트를 잠금 해제하세요*

AI 필드를 사용하여 작업 세부 정보를 자동 요약하고, 인공지능 진행 상황 업데이트를 생성하며, 콘텐츠를 번역하거나 실행 가능한 다음 단계를 직접 작업 보기에 생성하세요. 클라이언트 업데이트 작성, 설명 재작성, 또는 한눈에 키 내용을 추출하는 등 워크플로우에 맞게 맞춤형 AI 필드를 구축할 수도 있습니다.

작업에 대한 AI 요약문을 생성하세요

🧠 ClickUp Brain Max를 회의하세요: 당신의 AI 일정 관리의 핵심 ClickUp Brain Max는 기본 AI를 넘어선 기능을 제공합니다. 음성 입력을 통해 즉시 작업을 생성하고, 스마트 일정 제안 기능을 활용하며, 반복적인 플랜을 자동화하세요. 회의, 마감일, 우선순위를 한 곳에서 손쉽게 관리할 수 있습니다.

⚙️ ClickUp 자동화로 반복적인 작업을 자동화하세요

ClickUp 자동화는 반복적인 일을 효율적으로 처리하여 정말 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 100개 이상의 사전 구축된 자동화 템플릿과 AI 기반 자동화 빌더를 통해 트리거와 작업을 몇 초 만에 설정할 수 있습니다. 작업을 할당하고, 상태를 업데이트하며, 알림을 전송하고, 작업을 단계 간에 자동으로 이동시킬 수 있습니다.

심지어 일반 영어로 자동화를 생성할 수 있으며, ClickUp이 대신 구축해 드립니다. 반복적인 작업 전달을 관리하거나 이해관계자를 최신 상태로 유지하는 등 어떤 상황에서도 자동화는 수동 단계를 제거하고 작업 누락 위험을 줄여줍니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp AI는 ClickUp 채팅의 대화를 작업에 직접 연결할 수 있어, 회의에 참석하지 못했더라도 모든 작업에 완전한 맥락을 제공됩니다.

📅 ClickUp 달력: 당신의 일정, 완전히 연결된

ClickUp 내장 달력을 통해 회의 일정을 잡고 직접 참석하세요

ClickUp 달력은 작업, 회의, 팀의 우선순위를 한 곳에서 통합하여 관리할 수 있습니다.

전체 일주일의 플랜을 세우고, 마감일을 추적하며, 실시간으로 일을 관리할 수 있습니다—tools 간 전환 없이.

다음이 가능합니다:

작업들을 날짜 간에 드래그하여 시작 날짜와 마감일을 즉시 업데이트하세요

Google, Outlook, Apple Calendar와 동기화하여 완료된 일정을 한눈에 확인하세요. 작업 방식에 따라 일일, 주간, 월간 또는 아젠다 보기 모드 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다

AI가 작업 추정 시간과 가용성을 기반으로 제안한 슬롯을 기반으로 시간을 블록으로 나누세요

팀 달력 전체에서 간극, 중복, 병목 현상을 한눈에 파악하세요

달력에서 직접 작업을 생성, 편집 또는 재일정 조정하세요—추가 단계 없이

🧠 ClickUp 팁: AI를 활용해 집중 일이나 협업에 가장 적합한 시간을 찾아보세요, 특히 달력이 이미 빡빡할 때 특히 유용합니다.

모든 것이 흐름을 유지하도록 설계되었습니다—플랜과 우선순위 설정부터 실행까지.

Outlook, Apple, Google 캘린더 데이터를 ClickUp 캘린더와 통합하여 모든 작업을 한 곳에서 관리하세요. 일주일 전체를 플랜하고, 마감일을 놓치는 걱정을 덜어보세요!

✅ ClickUp 작업을 사용하여 작업 플랜을 세우고, 우선순위를 지정하며, 워크플로우를 체계적으로 관리하세요

모든 작업과 상태를 한눈에 보기로 확인하세요

ClickUp 작업은 간단한 할 일 목록부터 복잡한 다단계 프로젝트까지 모든 것을 관리할 수 있는 강력한 프레임워크를 제공합니다. 유연한 뷰와 강력한 맞춤 설정 기능을 통해 개인 생산성부터 팀 수준 실행까지 모든 것을 지원합니다.

다음이 가능합니다:

맞춤형 상태를 사용하여 실제 워크플로우를 반영하세요(단순히 "To Do"와 "완료됨"이 아닌)

5단계의 우선순위 수준을 설정하고 가시성을 위해 색상으로 구분하세요

체크리스트, 하위 작업, 의존성을 생성하여 복잡한 일을 세분화하세요

예산, 연결된 링크, 시간 추정, 또는 소유자 등을 추적하기 위해 사용자 지정 필드를 추가하세요

박스 보기 또는 작업량 보기를 통해 시간 및 자원 할당을 모니터링하세요

문서, 화이트보드, 및 템플릿을 통해 모든 것을 한 곳에 통합하세요

ClickUp은 플랜 수립과 작업 추적을 넘어 더 많은 기능을 제공합니다. 내장된 Docs, 화이트보드, 그리고 즉시 사용 가능한 템플릿을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

ClickUp 문서에서 직접 노트와 아이디어를 기록하세요

ClickUp 화이트보드에서 스티커 노트, 그림, 실시간 협업을 통해 시각적으로 아이디어를 브레인스토밍하세요

ClickUp 작업 관리 템플릿으로 워크플로우를 빠르게 시작하세요

무료 템플릿을 다운로드하세요 ClickUp 작업 관리 템플릿을 사용하여 명확하고 시각적인 작업 가시성을 확보하세요

시각적이고 즉시 사용 가능한 시스템을 원하시나요? ClickUp 작업 관리 템플릿 은 워크플로우를 빠르게 설정하는 데 완벽합니다. 이 템플릿은 작업을 세 가지 카테고리(아이디어, 작업 항목, 백로그)로 분류하고, 목록, 보드, 달력, 박스 보기를 사용해 드래그 앤 드롭으로 쉽게 관리할 수 있습니다.

개인 계획자든 원격 팀을 관리하는 관리자든, ClickUp은 당신의 뇌가 작동하는 방식에 맞는 워크플로우를 만들 수 있도록 도와줍니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp Brain에서 자동화하려는 작업을 설명하고, AI Builder가 필요한 트리거와 액션을 포함한 워크플로우를 설정해 드립니다

ClickUp AI의 자동화된 제안에 따라 작업 일정 수립을 위한 최적의 시간대를 선택하세요

ClickUp 내에서 작업 관계 및 의존성을 설정하여 작업들이 서로 어떻게 영향을 미치는지 파악하세요

ClickUp Brain을 사용하여 작업별 요약문을 생성해 병목 현상을 강조하고 실행 가능한 단계를 상세히 설명하세요

회의 후 대화를 텍스트로 변환하고 중요한 정보를 식별한 후 작업을 생성하세요

ClickUp의 한도

기능이 처음에는 압도적으로 느껴질 수 있으며, 특히 ClickUp의 올인원 작업 공간을 처음 사용하는 사용자에게는 더욱 그렇습니다

대규모 데이터 세트는 특히 복잡하거나 부하가 높은 작업 공간에서 간헐적인 성능 저하를 유발할 수 있습니다

ClickUp 가격 정보

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 내용:

헤스 헤이든, 타코마 커뮤니티 칼리지 전문 개발 담당자는 다음과 같이 말합니다

달력 기능을 사용하여 팀 회원들과 협업할 수 있었습니다. 주요 이벤트의 일정표를 표시하고 플랜을 세우는 데 활용했죠. 리더십 팀의 요구사항에 따라 팀 회원 모두가 달력에서 이벤트를 드래그 앤 드롭으로 이동시킬 수 있었습니다. 팀 간에 사용하기 매우 간편합니다.

달력 기능을 사용하여 팀 회원들과 협업할 수 있었습니다. 주요 이벤트의 일정과 플랜을 공유하고, 리더십 팀의 요구사항에 따라 캘린더에 이벤트들을 드래그 앤 드롭으로 이동시킬 수 있었습니다. 팀 회원 간에 사용하기 매우 간편합니다.

2. Reclaim. ai (달력 최적화 및 일정 조정 기능이 가장 우수합니다)

온라인 캘린더가 당신의 습관을 관리하며 업무와 개인적인 작업을 동시에 관리해 주는 것을 상상해 보세요! Reclaim.ai는 지능형 일정 관리 도구를 활용해 Google 캘린더 내에서 작업, 습관, 회의에 가장 적합한 시간을 찾아줍니다.

이 tool은 모든 이벤트를 관리하면서 예상치 못한 변경 사항에도 유연하게 대응합니다. Smart Meetings 기능은 참가자들의 일정에서 최적의 회의 시간을 찾아내고, 그들의 시간대와 가용성에 따라 조정합니다.

Reclaim. ai의 주요 기능

달력을 자동으로 조정하여 과도한 예약으로 인한 위험을 줄이세요

단일 연결된 회의 링크에 최대 3개의 다른 기간을 추가하고, 참석자들이 회의 기간을 직접 선택할 수 있도록 합니다

유연한 설정(예: 최적의 날짜 및 시간 범위)을 통해 일정 습관을 관리하세요

Reclaim. AI의 한도

선택적인 프로젝트 및 작업 관리 작업을 관리합니다

Google 캘린더와만 호환됩니다(Outlook 통합은 현재 대기 목록에 있습니다)

회의 일정 링크를 통해 결제 수집을 지원하지 않습니다

Reclaim. ai 가격 정보

lite: *Free Forever

스타터: $10/월 (1 좌석당)

business: *$15/월 per 좌석

Reclaim. ai 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들이 Reclaim. AI에 대해 말하는 내용:

A G2 리뷰 내용:

Asana와의 통합 기능이 정말 마음에 들어요. 이메일이나 Slack에서 작업을 생성할 때, Reclaim.ai에서 시간을 일정으로 설정할 수 있어요.

Asana와의 통합 기능이 정말 마음에 들어요. 이메일이나 Slack에서 작업을 생성할 때, Reclaim.ai에서 시간을 일정으로 설정할 수 있어요.

📖 관련 기사: 프로젝트 일정 관리에 가장 좋은 Reclaim AI 대안

3. Motion (작업 일정 관리 및 프로젝트 관리에 가장 적합)

via Motion

Motion은 프로젝트 관리 기능과 AI 일정 관리 엔진을 결합했습니다. 작업, 회의, 개인 이벤트를 중심으로 하루를 플랜하면서 마감일과 용량을 항상 고려할 수 있습니다.

Siri에게 이동 중에도 Motion 달력에서 작업을 추가하도록 요청할 수 있습니다. 그리고 전체적인 계획을 정리할 때 Motion은 다중 작업 공간, 맞춤형 상태, 템플릿을 지원하여 일정 관리와 프로젝트 설정이 항상 동기화됩니다.

Motion의 주요 기능

칸반 보기를 통해 프로젝트를 시작부터 완료까지 시각화하세요

작업들을 다양한 단위로 나누어 유연하고 엄격한 마감일을 설정하세요

ICloud, Outlook, 및 Google 캘린더와 연결하세요

Booking 기능을 사용하여 회의 일정을 잡고 이벤트에 게스트를 초대하세요

모션 한도

달력 보기만으로는 작업 조직화에 한도가 있을 수 있습니다

작업은 내부 팀 외부에 공유할 수 없습니다

일부 사용자는 예상치 못한 우선순위 변경을 보고했습니다

동적 가격 정책

무료 체험판 이용 가능

/AI Workplace: *$29/월 (연간 결제)

aI Employee Light: *$148/월

aI 직원 표준: *$446/월

AI Employee Plus: $894/월

enterprise: *맞춤형 가격

동영상 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들이 Motion에 대해 말하는 내용:

현재 G2 리뷰는 없지만, G2에서 작성된 리뷰를 참고하세요:

AI 시간 자동 채우기 기능이 정말 좋습니다. 회의 취소나 여유 시간이 생길 때, 해당 스페이스에 수행해야 할 프로젝트나 작업이 완료됨으로 채워집니다. 팀에 도입하기 비교적 쉽고, 모든 팀원이 참여하고 달력을 연결하는 것도 간편합니다. 우리는 일상적으로 사용하고 있으며, 팀 플랜에서 개인 플랜으로 전환하는 과정에서 발생한 문제를 지원팀에 문의했더니 문제 없이 해결해 주었습니다. 추천합니다.

AI 시간 자동 채우기 기능이 정말 좋습니다. 회의 취소나 여가 시간이 생기면 해당 스페이스에 수행해야 할 프로젝트나 작업이 완료됨 상태로 채워집니다. 팀에 도입하기 비교적 쉽고, 모든 구성원이 참여하고 달력을 연결하는 것도 간편합니다. 우리는 일상적으로 사용하고 있으며, 팀 플랜에서 개인 플랜으로 전환하는 과정에서 발생한 문제를 지원팀에 문의했더니 문제 없이 해결해 주었습니다. 추천합니다.

💡 전문가 팁: Motion에서 작업의 우선순위가 변경되면, 달력 내에서 작업을 드래그 앤 드롭으로 이동하지 마세요. 이는 작업이 잠기게 됩니다. 대신 작업에 클릭하여 속성을 변경하는 방식으로 우선순위를 수동으로 조정하세요.

4. SkedPal (적응형 작업 일정 관리 및 스마트 달력 기능에 가장 적합)

via SkedPal

끝없는 메모를 명확하고 간결한 작업 목록으로 변환해주는 스마트 달력 앱을 찾고 계신가요? Skedpal은 지능형 시간 블록킹 기능을 통해 작업, 우선순위, 커밋을 고려해 몇 주간의 일정을 최적화합니다. 이 앱은 유연하게 조정 가능한 일정을 원하는 사용자를 위해 설계되었습니다.

Triage 기능을 사용하여 우선순위를 설정하고, 마감일을 지정하며, 예상 기간을 할당할 수 있습니다. 작업 관리 tool은 이후 달력에 현실적인 마감일을 자동으로 일정표에 반영합니다.

SkedPal의 주요 기능

작업 목록을 보드 보기로 보시고 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 작업을 이동하세요

무한한 중첩 목록을 생성하여 큰 작업을 관리하기 쉬운 하위 작업으로 분할하세요

작업 노트에 이미지, 아이콘, 또는 파일(100MB 미만)을 추가하여 더 상세하게 작성하세요

SkedPal의 한도 사항

작업 워크플로우를 맞춤형으로 설정하는 데 시간을 투자하세요

작업들을 단일 목록으로 분류하기 위해 수동 노력이 필요합니다

반복 작업 설정을 직관적이지 않게 만드는 것

복잡한 알고리즘과 설정으로 인해 학습 곡선이 가파르게 됩니다

SkedPal 가격

기본 요금제: $14.95/월 (사용자당)

Pro: $21.95/월 사용자당

SkedPal 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.6/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 SkedPal에 대해 말하는 내용:

레딧 리뷰에 따르면,

와우, SkedPal 추천해 주셔서 정말 감사합니다. Motion, Reclaim, Asana 등 다른 tools들도 시도해봤지만 SkedPal이 처음으로 완전히 만족스러운 결과를 보여주었어요. 학습 곡선이 가파르지만 결과는 정말 보람차네요. 이건 정말 파워 사용자를 위한 tool입니다!

와우, SkedPal 추천해 주셔서 정말 감사합니다. Motion, Reclaim, Asana 등 다른 tools들도 시도해봤지만 SkedPal이 처음으로 완전히 만족스러운 결과를 보여주었어요. 학습 곡선이 가파르지만 결과는 정말 보람차네요. 이건 정말 파워 사용자를 위한 tool입니다!

🧠 흥미로운 사실: 평균적인 근로자는 8시간 일 중 4시간 12분을 적극적으로 일합니다. 근로자의 39%는 시간을 때우기 위해 추가로 화장실을 방문하며, 47%와 45%는 인터넷 서핑과 소셜 미디어를 확인합니다.

5. Amie (미적 작업과 달력 관리에 가장 적합)

via Amie

Amie는 작업, 일정, 이메일(읽기 전용)을 한눈에 볼 수 있는 미니멀한 인터페이스를 제공합니다. 작업 목록에 영어로 직접 입력할 수 있으며, 예를 들어 ‘4:00 p.m.에 세탁물을 수거해 다음 수요일로 이동’과 같이 입력하면, Amie가 자연어 처리(NLP)를 통해 이를 달력 작업으로 자동 변환합니다.

AI 채팅은 비교적 새로운 기능입니다. 이는 사용자의 의도를 더 잘 이해하도록 설계된 업그레이드된 자연어 처리(NLP) 시스템입니다.

예시, Amie’s AI 채팅에 ‘일요일에 신발 선반을 만들라’고 입력하면, 달력이 자동으로 여러 시간을 블록합니다, 이 작업이 수 시간이 소요될 것이라는 것을 알고 있기 때문입니다.

Amie의 주요 기능

메뉴 막대에서 포모도로 타이머를 시작하고 시간이 끝나면 소리로 알림을 받으세요

이메일을 다양한 작업이나 할 일 목록으로 변환하세요

사용 가능한 시간 슬롯을 공유할 수 있는 링크를 생성하세요

Amie의 한도 사항

팀 관리 tools와 내장형 노트 기능이 부족합니다

주말 시작일을 토요일로 설정하지 못하도록 달력 맞춤형 설정을 제한합니다

사용자가 애플리케이션 내에서 이메일 응답을 방지합니다

Amie 가격 정책

프로: $25/월 사용자당

비즈니스: $50/월 사용자당

enterprise: *가격 문의

Amie의 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들이 Amie에 대해 말하는 내용*

레딧에서 한 사용자의 리뷰입니다:

Aime를 정말 좋아합니다. 디자인이 아름답고 제 요구사항에 잘 맞습니다. Notion, 달력, To-do 기능을 모두 갖추고 있습니다. iOS의 인터랙티브 인터페이스는 매우 혁신적이지만, 안드로이드 버전이나 모바일 브라우저에 최적화된 웹페이지가 없다는 점이 정말 안타깝습니다. 안드로이드 사용자는 컴퓨터 모드에서만 접근할 수 있어, 사실상 안드로이드 사용자를 완전히 배제하는 것과 같습니다.

Aime를 정말 좋아합니다. 디자인이 아름답고 제 요구사항에 잘 맞습니다. Notion, 달력, To-do 기능을 모두 갖추고 있습니다. iOS의 인터랙티브 인터페이스는 매우 혁신적이지만, 안드로이드 버전이나 모바일 브라우저에 최적화된 웹페이지가 없다는 점이 정말 안타깝습니다. 안드로이드 사용자는 컴퓨터 모드에서만 접근할 수 있어, 사실상 안드로이드 사용자를 완전히 배제하는 것과 같습니다.

🧠 흥미로운 사실: 밤에 7.5~8시간의 수면은 생산성을 20배나 높일 수 있습니다.

6. BeforeSunset AI (일일 플랜 및 시간 추적에 가장 적합)

via BeforeSunset AI

친구에게 내 일이 얼마나 많은지 투덜대지 말고 BeforeSunset AI에게 메시지를 보내세요. 다음 몇 개의 작업에 대한 모든 것을 전달하면, 해당 tool의 AI 어시스턴트가 정보를 분석하고 실행 가능한 작업으로 전환하며, 완료에 가장 적합한 시간대를 제안합니다. 이는 당신의 일일 플랜 보조 tool입니다.

주간 일정을 만드는 방법을 배우기 전에, 해당 tool은 정보를 분류하여 일정을 자동으로 설정해 드립니다.

이 제품은 시간 추적과 생산성 분석과 함께 기분 추적 기능을 독특하게 포함합니다. 예시, 하루 동안 완료되지 않은 작업이 자동으로 다음 날 플랜으로 이동되면 ‘기분이 정말 좋아요’라고 업데이트할 수 있습니다.

BeforeSunset AI의 주요 기능

타이머를 설정하거나 Focus Mode 를 사용해 일 중 방해를 제거하세요

시작 휴식 옵션을 사용하여 건강한 휴식을 계획하세요

중요한 할 일을 북마크 기능으로 저장하세요

플랜된 시간 vs 실제 시간에 대한 분석을 통해 일의 완료됨에 따른 생산성을 분석하세요

BeforeSunset /AI의 한도

사용자가 tool을 이해하는 데 도움을 주는 내장형 튜토리얼이 없습니다

포커스 모드에서 한도의 맞춤형 옵션

주로 일일 플랜 수립을 위해 설계되었으며, 장기 프로젝트 일정 관리에는 적합하지 않습니다

BeforeSunset AI 가격 정책

프로: $18/월 사용자당

팀 프로: $20/월 사용자당

BeforeSunset AI 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들이 BeforeSunset AI에 대해 말하는 내용:

A G2 리뷰 내용:

개념의 단순함이 마음에 듭니다. 과도한 기능으로 복잡하지 않으면서도 핵심에 집중되어 있으며, 생산성을 극대화하기 위해 자신의 방식으로 활용할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.

개념의 단순함이 마음에 듭니다. 과도한 기능으로 과부하되지 않고, 핵심에 집중되어 있으며 유연성 있어 생산성을 극대화하기 위해 자신만의 방법을 찾을 수 있습니다.

7. Timely (자동 타임시트 생성 기능이 가장 우수합니다)

via Timely

다음 여행을 위해 추가 프로젝트를 맡고 싶지만 무료 슬롯을 찾을 수 없나요? Timely를 사용해 보세요! 그 용량 계획 기능은 프로젝트와 작업 간 자원 배분을 이해하고 최적화하며, 내 일 Free Plan을 명확한 보기로 확인할 수 있습니다.

메모리 트래커는 하루 종일 일한 내용을 기억해 주어, 작업을 타임시트에 드래그 앤 드롭으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 정확한 데이터로 시간 결제를 시작하세요!

Timely의 주요 기능

이 tool을 달력, 프로젝트 관리 tools, 이메일과 통합하여 데이터를 동기화하고 완료한 타임시트를 생성하세요

타임시트 입력을 편집하거나 삭제하면서 노트를 남겨 명확성을 높일 수 있습니다

각 작업 블록에 맞춤형 색상을 선택하세요

시간 한도

변경 사항을 저장할 때 작은 오류가 발생할 수 있습니다

미래의 작업을 현재 주로 드래그 앤 드롭으로 이동하는 기능이 없습니다

일정 관리 시 다른 시간대를 계정에 포함하지 않습니다

적시 가격 책정

빌드: $26/월 사용자당

Elevate: $37/월 사용자당

혁신: $43/월 사용자당

실시간 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Timely에 대해 말하는 내용:

G2 리뷰에 따르면,

Timely는 수동으로 기록할 때 놓칠 뻔한 청구 가능한 시간을 회수하는 데 도움을 주었습니다. 또한 매일 빠르게 시간을 기록할 수 있도록 도와주어, 몇 날이 지나서야 무슨 일이 있었는지 파악하려고 노력하는 대신 효율적으로 시간을 관리할 수 있게 되었습니다. 또한 Zapier를 통해 통합하여 시간을 청구 시스템에 자동으로 반영되도록 설정해 모든 것이 원활하게 진행됩니다.

Timely는 수동으로 기록할 때 놓칠 뻔한 청구 가능한 시간을 회수하는 데 도움을 주었습니다. 또한 매일 빠르게 시간을 기록할 수 있도록 해주어, 나중에 무슨 일이 있었는지 파악하려고 노력하는 대신 즉시 처리할 수 있게 되었습니다. 또한 Zapier를 통해 통합하여 시간을 청구 시스템에 자동으로 반영되도록 설정해 모든 것이 원활하게 진행됩니다.

8. Arcush (자동으로 정리되는 할 일 목록에 가장 적합)

via Arcush

Arcus h는 iOS 전용 일일 플랜 앱으로, 하루를 단순화하기 위해 설계되었습니다. 깔끔하고 직관적인 타임라인 인터페이스의 기능을 통해 작업을 정리하고 과부하 없이 집중력을 유지할 수 있습니다.

가장 돋보이는 기능인 Inbox Zero는 일정표에서 미스케줄링된 작업을 자동으로 숨겨 현재 중요한 작업만 표시합니다. 또한 집중 일용 특정 시간대를 예약하고 색상 코딩을 통해 일정표를 시각적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

Arcush의 주요 기능

다양한 색상 코드를 적용하여 작업을 체계적으로 구조화하세요

다양한 빈도로 반복되는 반복 작업을 생성하세요

시간, 날짜, 또는 주 단위로 타임라인 보기를 조정하여 플랜 스타일에 맞게 조정하세요

Arcush의 한도 사항

IOS 16 이상을 실행하는 아이폰에서만 사용 가능합니다

달력 이벤트 생성 기능을 지원하지 않습니다

하위 작업 및 검색 기능과 같은 키 기능이缺如되어 있습니다

Arcush 가격 정책

*free Forever

Pro Monthly: $3.99/월

Pro 연간 요금제: $9.99/년

Pro Lifetime: $29.99 일회성 결제

Arcush 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들이 Arcush에 대해 말하는 내용*

G2 리뷰는 아직 없지만, Apple Store의 리뷰를 참고해 보세요:

프라이버시 침해가 과도하지 않은 모든 시간 블록 앱을 시도해봤는데, Arcush가 그 중 가장 우수한 인터페이스를 제공했습니다. 인스턴스, 시간 블록의 시작 시간과 기간을 입력하는 것이 가장 효율적이었고, 디자인도 깔끔하며 가격도 합리적입니다. 좋은 일을 계속해 주세요!

프라이버시 침해가 과도하지 않은 모든 시간 블록 앱을 시도해봤는데, Arcush가 그 중 가장 우수한 인터페이스를 제공했습니다. 인스턴스, 시간 블록의 시작 시간과 기간을 입력하는 것이 가장 효율적이었고, 디자인도 깔끔하며 가격도 합리적입니다. 좋은 일을 계속해 주세요!

9. 일반 작업 (Google 캘린더 사용자에게 가장 적합)

via 일반 작업

간단하고 비용이 전혀 들지 않는 작업 관리 도구를 찾고 계신가요? 마감일과 우선순위를 쉽게 관리할 수 있는 General Task를 사용해 보세요. Focus Mode와 같은 기능을 통해 시간을 낭비하지 않고 다양한 달력 이벤트에 대한 모든 정보를 추적할 수 있습니다.

또한 Quick Command tool을 사용하여 인터페이스를 더 빠르게 탐색할 수 있습니다. 충분한 연습을 통해 지침 없이도 인터페이스를 자유롭게 사용할 수 있게 됩니다.

일반 작업의 주요 기능

GitHub와 동기화하여 PR을 추적하세요

Slack에서 직접 작업을 생성하세요

달력에 작업을 드래그 앤 드롭하여 일정 관리와 시간 블록을 설정하세요

일반 작업 한도

Apple 또는 Outlook 달력과 통합되지 않습니다

하위 작업, 반복 작업, 태그와 같은 필수 기능이缺如되어 있습니다

일반 작업 요금

Free

일반 작업 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

*실제 사용자들이 General 작업에 대해 말하는 내용

Product Hunt 리뷰에서 General 작업에 대해 다음과 같이 언급했습니다:

이 앱을 약 일주일 동안만 사용했지만, 사용 기간 동안 정말 훌륭했습니다. 사용을 중단한 유일한 이유는 제 팀이 Linear를 사용하지 않게 되어 Asana로 전환했는데, Asana에는 통합 기능이 없었기 때문입니다.

이 앱을 약 일주일 동안만 사용했지만, 사용 기간 동안 정말 훌륭했습니다. 사용을 중단한 유일한 이유는 제 팀이 Linear를 사용하지 않게 되어 Asana로 전환했는데, Asana에는 통합 기능이 없었기 때문입니다.

10. Planimo (아이폰 사용자들에게 가장 적합한)

planimo를 통해

Planimo는 개인적인 일상과 업무 계획을 연결하고 싶은 아이폰 사용자들에게 이상적인 tool입니다. 이 tool은 목표, 선호도, 일일 루틴을 입력하여 맞춤형 플랜을 생성할 수 있습니다.

자동 작업 분할 기능은 사용자가 정의한 시간 블록에 따라 관리하기 쉬운 단계로 작업을 분할하여, 하루 중 언제든지 해야 할 일을 정확히 파악할 수 있습니다.

Planimo의 주요 기능

큰 마일스톤을 45분 단위로 세분화하세요

무제한 작업 공간을 생성하고 각 작업 공간에 작업을 자동으로 할당하세요

시간 관리에 대한 맞춤형 인사이트를 받아 생산성을 향상시키세요

Planimo의 한도 사항

IOS 기기에서만 이용 가능합니다

핵심 프로젝트 관리 기능이 부족합니다

Free 버전에는 광고가 포함되어 있으며, 이는 사용자 경험을 방해할 수 있습니다

개인용으로만 사용 가능합니다(팀 기능 없음)

Planimo 가격 계획

소개: 첫 3개월은 $9.99, 이후 $9.99/월

소개: 첫 3개월은 $15.99, 이후 $15.99/월

enterprise: *맞춤형 가격

Planimo 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

👀 알고 계셨나요? 프로젝트 매니저의 20%는 '문서화' 작업을 버리고 싶어합니다. 예를 들어 주간 보고서 작성, 진행 상황 업데이트, 파워포인트 프레젠테이션, 또는 맞춤형 관련 기록 등이 포함됩니다.

ClickUp을 사용하여 작업과 프로젝트를 플랜하세요

효과적인 작업 관리는 단순히 해야 할 일이 완료됨의 목록으로 작성되는 것 이상입니다. 이는 지능적으로 우선순위를 정하고, 현실적으로 일정을 수립하며, 플랜이 변경될 때 유연하게 적응하는 것을 의미합니다.

이것이 AI 일정 관리 도구의 약속입니다. 하나의 워크플로우를 관리하기 위해 세 개의 별도 AI tools를 사용하는 것은 명확성보다 혼란을 더할 수 있습니다. 대신 ClickUp은 여러 달력 계정을 통합된 공간에 결합하고 작업 및 프로젝트 관리 요구사항을 해결하기 위한 AI 기능을 제공하여 플랜 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

팀 플랜이 필요하시든 개인용 일정 관리 tool이 필요하시든, ClickUp이 해결책이 될 수 있습니다!

clickUp에 Free로 가입하고 오늘 바로 체험해 보세요.