직원 참여도를 높이기 위한 2025년 최고의 내부 뉴스레터 소프트웨어 10선

소통은 번영하는 조직의 근간입니다. Teams를 최신 정보로 업데이트하고, 목표를 일치시키며, 참여도를 유지하려면 지속적인 노력이 필요합니다. 특히 오늘날 배포된 일 환경에서는 더욱 그렇습니다.

내부 뉴스레터는 내부 커뮤니케이션의 주요 수단으로 계속해서 인기를 끌고 있습니다.

회사 소식 공유나 직원 성과 축하 등 어떤 목적이라도, 잘 구성된 내부 뉴스레터는 투명성을 높이고 조직 내 공동체 의식을 강화하며 참여도를 촉진합니다.

따라서, 커뮤니케이션을 개선하기 위해 내부 뉴스레터 소프트웨어를 찾고 계신다면, 저희가 최고의 10가지 옵션을 준비했습니다!

내부 뉴스레터 소프트웨어를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

다음 기능을 갖춘 내부 회사 뉴스레터 소프트웨어를 추천합니다:

/AI 기반 콘텐츠 생성*: AI 글쓰기 tools가 내장된 소프트웨어 플랫폼을 찾아 매력적인 뉴스레터를 작성하고, 제목을 생성하며, 직원 선호도에 따라 콘텐츠를 개인화하세요

콘텐츠 일정 관리 및 자동화*: 내장형 일정 관리 시스템을 갖춘 뉴스레터를 선택하여 Teams 간의 소통을 원활하게 하세요. 자동화 기능에는 반복 메시지 전송 및 트리거 기반 업데이트 전송 기능이 포함되어 있습니다

다중 플랫폼 배포*: 이메일, 모바일 앱, 인스턴트 메시징, 회사 인트라넷 등 다양한 커뮤니케이션 채널을 지원하는지 확인하세요. Slack이나 Microsoft Teams와 같은 외부 채널과의 통합을 통해 팀원들이 선호하는 채널로 메시지를 전송할 수 있습니다

참여도 추적 및 분석*: 내부 커뮤니케이션 tool은 오픈율, 클릭률, 읽기 시간 등 참여도 메트릭을 측정해야 합니다. 이러한 실행 가능한 인사이트는 뉴스레터 성능을 최적화하는 데 도움을 줍니다

직원 세분화 및 개인화*: 소프트웨어 솔루션은 내부 커뮤니케이션 전략을 맞춤형으로 설계할 수 있어야 합니다. 역할, 위치, 부서 등에 따라 다양한 직원을 대상으로 맞춤형 경험을 제공할 수 있어야 합니다

인터랙티브 멀티미디어 지원: 내부 커뮤니케이션 tool은 이미지, 비디오, GIF, 설문조사, 피드백 양식 등 풍부한 멀티미디어 콘텐츠를 지원하여 뉴스레터를 흥미롭게 만들어야 합니다

🔍 알고 계셨나요?: 제목에 이모티콘을 포함한 이메일은 이모티콘이 없는 이메일보다 오픈율이 56% 높고 클릭률이 96% 높았습니다.

내부 뉴스레터 소프트웨어 한눈에 보기

*tools 키 기능 가장 적합한 가격 ClickUp – AI 기반 콘텐츠 생성– 작업 자동화– 다중 플랫폼 배포– 참여도 추적 및 분석 프로젝트 관리, 내부 뉴스레터, 팀 협업을 위한 올인원 솔루션을 필요로 하는 Teams Free Plan 이용 가능; Enterprise 맞춤형 가격 책정 Connecteam – 모바일 우선 커뮤니케이션– 직원 설문조사– 실시간 채팅– 문서 공유를 위한 지식 기반 모바일 우선 내부 커뮤니케이션이 필요한 데스크리스 또는 배포 근로자 집단 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 30명 기준 월 $35부터 시작됩니다 SnapComms – 긴급 메시지 알림– 데스크탑 알림– 사용자 정의 가능한 스크린 세이버 및 티커– 세분화를 위한 배포 목록 고효율 내부 커뮤니케이션과 긴급 업데이트가 필요한 Teams 맞춤형 가격 Staffbase – 다채널 메시징– 직원 앱 및 인트라넷 솔루션– 맞춤형 배포 목록– 분석 및 보고 브랜드화된 다채널 내부 커뮤니케이션이 필요한 Enterprise 조직 맞춤형 가격 HubEngage – 게임화 기능– 다채널 참여– 상호작용형 설문조사 및 피드백– AI 기반 콘텐츠 개인화 개인화되고 게임화된 커뮤니케이션을 통해 직원 참여도를 높이고자 하는 기업들 맞춤형 가격 워크숍 – 드래그 앤 드롭 에디터– 맞춤형 템플릿– 분석 tools– 일정 관리 및 배포 플랜 내부 뉴스레터를 작성하고 일정 관리할 수 있는 협업 tool이 필요한 Teams 기본: 250명 직원 기준 월 $250; 고급 및 프리미엄: 맞춤형 가격 Nectar – 직원 인정 및 보상– 시각적 뉴스레터– 맞춤형 보상 카탈로그– 동료 간 인정 내부 뉴스레터와 직원 인정 및 참여를 결합한 조직들 맞춤형 가격 Cerkl Broadcast – AI 기반 뉴스레터 배포– 모바일 접근성– 실시간 참여 분석– 코드 없이 간편한 설정 자동화되고 AI 기반의 내부 뉴스레터를 통해 맞춤형 콘텐츠 전달을 원하는 Teams을 위한 솔루션입니다 $799/월; 방송 + 모바일: $799 + 월 20% PoliteMail outlook 통합– 최적화를 위한 A/B 테스트– 직원 세분화– 오픈율 및 참여도 추적 내부 이메일 커뮤니케이션과 상세한 분석을 위해 Microsoft Outlook을 사용하는 Teams $0.50/월 직원당 (프로페셔널); $0.35/월 직원당 (코퍼레이트); $0.20/월 직원당 (Enterprise) 첫 번째로 – AI 기반 콘텐츠 배포 – 다채널 배포 (이메일, 모바일 앱, Slack 등) – 참여도 분석 맞춤형 다채널 내부 커뮤니케이션에 AI 기반 콘텐츠 전달이 필요한 Enterprise들 맞춤형 가격

2025년 최고의 내부 뉴스레터 소프트웨어 10선

다음은 2025년 최고의 내부 뉴스레터 소프트웨어 10가지입니다:

*clickUp (최고의 올인원 프로젝트 관리 및 내부 뉴스레터 tool)

ClickUp은 일을 위한 강력한 모든 것 앱으로, 풍부하고 편리한 업무 경험을 위해 다양한 커뮤니케이션 채널을 설정합니다.

내부 커뮤니케이션을 관리하거나 진행 중인 작업을 추적하거나 마케팅 캠페인을 진행하든, ClickUp은 몇 번의 클릭만으로 모든 것을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

마케팅 Teams을 위한 ClickUp을 사용하여 팀을 위한 커뮤니케이션 채널을 생성하세요

마케팅 Teams을 위한 ClickUp을 사용하면 전체 내부 커뮤니케이션 전략을 관리할 수 있습니다. 뉴스레터 전용 목록이나 프로젝트를 생성하고, 작성 및 디자인 작업을 할당하며, 마감일을 설정하고, 맞춤형 상태를 사용하여 검토 주기를 관리하며, 커뮤니케이션 달력을 시각화할 수 있습니다.

팀 회원들에게 뉴스레터 승인 대기 중 사항과 마감일을 알릴 수 있습니다. 이를 통해 적시에 피드백을 받고 필요에 따라 회사 뉴스레터를 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp 문서 스페이스를 주요 생성 공간으로 활용하세요. 내장된 이미지, 비디오, 테이블, 형식 옵션으로 시각적으로 풍부한 뉴스레터를 작성할 수 있습니다. 동료들과 실시간 협업, 댓글 남기기, 텍스트 내에서 직접 작업 항목 할당, 버전 이력 관리가 가능합니다.

*ClickUp 문서를 사용하여 풍부하고 상호작용이 가능한 뉴스레터를 제작하세요

뉴스레터의 섹션을 문서 내의 페이지나 하위 페이지로 구성하여 구조를 명확하게 할 수 있습니다. 또한 형식 tools를 사용하여 뉴스레터를 시각적으로 매력적이고 읽기 쉽게 만들 수 있습니다.

문서에서 @멘션을 사용하여 섹션을 할당하거나 팀 회원들에게 피드백을 요청하세요. 댓글 기능을 활성화하여 콘텐츠에 직접 피드백과 제안을 수집할 수 있도록 합니다.

효과적인 커뮤니케이션을 위해 매력적인 내부 뉴스레터를 작성하는 것이 키입니다. 이를 위해 ClickUp Brain이 귀하의 가이드가 되어 드립니다.

ClickUp Brain은 조직의 요구사항에 맞춰 뉴스레터에 효과적인 아이디어를 제공하는 내장형 /AI 기반 글쓰기 보조 도구입니다. 뉴스레터를 어떻게 작성해야 할지 고민이라면, Brain은 아이디어 구상부터 실행까지 모든 과정을 지원합니다.

단순히 Brain에게 귀사의 업무 내용과 현재 직면한 문제를 알려주시면, Brain이 몇 초 만에 도움을 드릴 수 있습니다! 다음은 Brain이 단 한 번의 프롬프트만으로 생성한 뉴스레터입니다:

ClickUp Brain을 사용해 간단한 프롬프트만으로 몇 초 만에 영향력 있는 뉴스레터를 작성하세요

*ClickUp 채팅을 통해 내부 팀과 다양한 플랫폼에서 원활하게 소통하세요

ClickUp은 내부 팀을 한 페이지로 모아주는 다양한 기능을 제공합니다. ClickUp 채팅은 이메일, 즉각적인 메시징, 댓글, 공지사항, 그리고 상상할 수 있는 모든 커뮤니케이션 방식을 통합한 차세대 커뮤니케이션 플랫폼입니다.

내부 커뮤니케이션의 통합은 부서 간 장벽을 허물고 모든 구성원이 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이로써 내부 뉴스레터를 배포하는 것이 클릭 한 번으로 가능해집니다!

ClickUp Automations를 활용해 배포 플랜 및 후속 조치를 간소화하고, 검토가 필요한 초안 준비 완료 시 이해관계자에게 알림을 전송하거나 게시 일정에 대한 알림을 설정하세요. ClickUp은 전용 이메일 플랫폼처럼 대량 이메일을 직접 전송하지는 않지만, 콘텐츠 생성 및 승인 워크플로우를 원활하게 관리한 후 Zapier와 같은 자동화 통합이나 ClickUp 채팅 또는 ClickUp 내 이메일 기능을 통해 타겟팅된 공유나 공지사항을 전송할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 우리 회의 효율성 설문조사 결과, 응답자의 18%가 비동기식 커뮤니케이션에 이메일 스레드를 의존하고 있습니다. 이메일은 실시간 회의 없이 상세한 논의를 가능하게 하지만, 너무 많은 스레드는 관리하기 어렵고 추적하기 힘들어집니다. ClickUp의 이메일 프로젝트 관리로 이메일 혼란을 체계적인 행동으로 전환하세요. 중요한 이메일을 추적 가능한 작업으로 즉시 변환하고, 우선순위를 설정하며, 책임을 할당하고, 마감일을 설정하세요—모든 작업을 플랫폼 간 전환 없이 수행할 수 있습니다. ClickUp으로 이메일함을 관리하고 프로젝트를 원활하게 진행하세요!

clickUp의 주요 기능*

프로젝트 관리, 내부 뉴스레터, 팀 협업을 단일 플랫폼에 통합하세요

ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠 생성, 작업 자동화, 인사이트 생성 등을 수행하세요

ClickUp 채팅을 사용하여 즉시 피드백을 공유하거나 팀과 즉시 연결하세요

문서, @멘션 및 기타 커뮤니케이션 양식을 실행 가능한 작업으로 변환하세요

다양한 커뮤니케이션 및 생산성 플랫폼과 통합하여 대화가 흐르는 상태를 유지하세요

ClickUp 수신함을 사용하여 작업, 댓글, 알림을 통합해 효율적인 커뮤니케이션을 실현하세요

내부 뉴스레터 템플릿 라이브러리에 액세스하여 시간과 노력을 절약하세요

ClickUp 대시보드를 사용하여 오픈율과 클릭률 등 참여도 메트릭을 분석하세요

clickUp의 한도*

신규 사용자는 플랫폼의 확장된 기능을 숙달하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

자주 업데이트되는 플랫폼은 엄격한 워크플로우를 가진 사용자에게 방해가 될 수 있습니다

clickUp 가격*

clickUp 평가 및 리뷰*

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

다트머스 대학의 웰빙 프로그램 코디네이터인 시드 바블라( Sid Babla)가 ClickUp에 대해 다음과 같이 언급했습니다:

clickUp은 이메일 커뮤니케이션의 필요성을 줄이고 콘텐츠 생성 팀의 협업을 효율화했습니다. 이제 아이디어 구상/브레인스토밍 단계에서 첫 번째 초안까지 2~3배 더 빠르게 진행할 수 있게 되었습니다. *

clickUp은 이메일 커뮤니케이션의 필요성을 줄이고 콘텐츠 생성 팀의 협업을 효율화했습니다. 이제 아이디어 구상/브레인스토밍 단계에서 첫 번째 초안까지 2~3배 더 빠르게 진행할 수 있게 되었습니다. *

2. Connecteam (모바일 우선 직원 커뮤니케이션 및 참여도 향상에 가장 적합한 도구)

via Connecteam

원격 근무 환경에서 일하는 직원들과 항상 연결되어いたい가요? Connecteam은 책상 없이 일하거나 배포된 팀을 위해 설계되었습니다. 모바일 우선 플랫폼을 통해 뉴스레터, 업데이트, 설문조사, 교육 자료를 직원들의 스마트폰으로 쉽게 전송할 수 있어, 위치에 관계없이 모든 직원이 연결되어 있을 수 있습니다.

Connecteam은 스마트 게시, 상호작용형 업데이트, 실시간 참여 추적을 통해 내부 뉴스레터를 효율화합니다. 이는 배포된 Teams를 보유한 산업에 필수적인 도구입니다.

connecteam의 주요 기능*

뉴스레터에 대한 신속한 업데이트를 위해 실시간 채팅을 통해 즉각적인 연결을 지원합니다

내부 티켓팅 시스템을 통해 직원 뉴스레터 관련 쿼리를 효율적으로 관리하세요

설문조사를 통해 직원들로부터 뉴스레터 아이디어에 대한 피드백을 수집하세요

중요한 문서와 리소스를 중앙 집중화된 지식 기반을 통해 공유하세요

Connecteam의 한도 사항

모바일 기기에 대한 의존성이 크기 때문에, 책상 중심의 조직에는 한도가 있을 수 있습니다

한도 있는 실시간 비디오 커뮤니케이션

Connecteam 가격

소규모 비즈니스 플랜 : 무료

기본 : $35/월

고급 : $59/월

전문가 : $119/월

*enterprise: 맞춤형 가격

*connecteam 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (2,260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,220개 이상의 리뷰)

3. SnapComms (고영향력 직원 알림 및 긴급 메시지에 가장 적합)

via SnapComms

긴급한 메시지를 즉시 전달해야 하나요? 중요한 업데이트 및 공지사항에 SnapComms를 사용하세요.

SnapComms는 전통적인 이메일 마케팅 소프트웨어를 우회하여 뉴스레터 알림을 실시간 알림으로 전달합니다. 목표된 업데이트부터 전사적 공지사항까지, 직원들은 뉴스레터를 즉시 수신합니다.

세분화 옵션을 통해 사용자는 알림을 특정 팀이나 부서에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이로써 적절한 뉴스레터가 적절한 시점에 적절한 대상에게 전달됩니다. 뉴스레터를 전송하는 기능 외에도, 이 도구의 강점은 이메일 혼잡을 피하고 긴급 메시지를 전달하는 데 효과적인 고가시성 형식(데스크톱 알림, 스크롤링 티커, 스크린 세이버, 팝업 알림 등)에 있습니다.

SnapComms의 주요 기능

데스크탑 알림, 스크롤링 티커, 전체 화면 알림을 통해 긴급 메시지를 전달하세요

배경 화면과 스크린 세이버를 맞춤형으로 설정하여 내부 커뮤니케이션을 배경에 자연스럽게 통합하세요

배포 목록을 활용해 목표 관련성 높은 뉴스레터를 전송하여 참여도를 높여보세요

*snapComms의 한도 사항

과도한 사용은 직원들의 알림 피로도를 유발할 수 있습니다

기술적 전문성이 필요하며, 이는 관리자에게 추가 교육이 필요합니다

SnapComms 가격 정보

참고 : 맞춤형 가격 책정

참여*: 맞춤형 가격 설정

SnapComms 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

*실제 사용자들은 SnapComms에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 의 SnapComms 리뷰:

SnapComms는 간편한 커뮤니케이션을 가능하게 해주었습니다. 이메일보다 두 배 더 많은 직원들에게 메시지를 전달할 수 있게 되었습니다. ”

SnapComms는 간편한 커뮤니케이션을 가능하게 해주었습니다. 이메일보다 두 배 더 많은 직원들에게 메시지를 전달할 수 있게 되었습니다. ”

*4. Staffbase (Enterprise급 내부 커뮤니케이션 및 브랜드 구축에 가장 적합한 도구)

via Staffbase

Staffbase는 Enterprise 내부 커뮤니케이션 tool입니다. 브랜드화된 내부 커뮤니케이션 이메일 플랫폼, 직원용 앱, 인트라넷 솔루션을 제공하여 내부 커뮤니케이션을 효율화합니다.

맞춤형 배포 목록을 활용해 뉴스레터 배달을 개인화하여 직원들이 관련성 있는 콘텐츠를 받아 최대의 참여도와 정보 유지율을 달성하세요.

Staffbase는 다중 채널 메시징을 지원하여 중요한 업데이트가 직원들이 어디에 있든 전달되도록 보장합니다. 직관적인 인터페이스는 내부 뉴스레터 템플릿을 생성, 배포, 관리하는 과정을 간편하게 만들어줍니다.

staffbase의 주요 기능*

다른 업무 tools와 통합하여 원활한 내부 커뮤니케이션을 실현하세요

맞춤형 배포 목록을 통해 뉴스레터 배달을 개인화하세요

분석 및 보고를 통해 뉴스레터의 효과를 평가하세요

Staffbase의 한도

대규모 투자가 필요하기 때문에 소규모 조직에는 접근이 어렵습니다

기술적 및 디자인 전문성이 필요로 하며, 자원이 많이 소요됩니다

Staffbase 가격 정보

비즈니스 : 맞춤형 가격

Enterprise: 맞춤형 가격

staffbase 평가 및 리뷰*

G2 : 4.6/5 (230개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (70개 이상의 리뷰)

5. HubEngage (개인화된 직원 참여와 게임화 측면에서 가장 우수)

via HubEngage

HubEngage는 내부 커뮤니케이션을 간소화하고 직원 참여를 촉진하여 조직이 연결된 업무 환경을 구축하도록 돕습니다. 다양한 커뮤니케이션 tools를 단일 플랫폼으로 통합함으로써 뉴스레터 관리가 간편해지고 팀 협업이 강화됩니다. 또한 중요한 업데이트가 혼잡한 정보 속에서 놓치지 않도록 보장합니다.

AI 기반 개인화 기능을 통해 뉴스레터 콘텐츠가 개별 직원에게 맞춤형으로 제공될 수 있습니다. 또한 모바일 앱, 이메일, 텍스트 메시징, 디지털 사이니지 등 다양한 채널을 통해 다채로운 참여를 지원합니다.

hubEngage의 주요 기능*

포인트, 보상, 리더보드 등을 활용해 내부 커뮤니케이션을 게임화하세요

다양한 플랫폼을 통해 소통 범위를 확장하여 내부 커뮤니케이션 전략을 다각화하세요

뉴스레터에 펄스 설문조사, 퀴즈, 피드백 등 상호작용형 기능을 추가하세요

HubEngage의 한도

설정 및 높은 사용자 채택률을 달성하는 데 시간이 소요될 수 있습니다

강력한 모바일 중심 전략은 모든 조직 구조에 적합하지 않을 수 있습니다

HubEngage 가격

맞춤형 플랜 및 가격

hubEngage 평가 및 리뷰*

G2 : 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

* 의 실제 사용자들은 HubEngage에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 의 HubEngage 리뷰:

우리 직원 중 많은 수가 주요 사무실에서 일하지 않습니다 – HubEngage는 모든 직원이 모든 위치에서 발생하는 일을 공유함으로써 서로의 성과를 알 수 있도록 합니다. 또한 이 앱은 정책 정보와 직원 이벤트 일정 등 다양한 정보를 제공하는 자료로도 활용됩니다.

우리 직원 중 많은 수가 주요 사무실에서 일하지 않습니다 – HubEngage는 모든 직원이 모든 위치에서 발생하는 일을 공유함으로써 서로의 성과를 알 수 있도록 합니다. 또한 이 앱은 정책 정보와 직원 이벤트 일정 등 다양한 정보를 제공하는 자료로도 활용됩니다.

6. 워크숍 (협업형 뉴스레터 생성 및 팀 참여에 최적화)

워크숍을 통해

Workshop은 뉴스레터 생성 시 협업 기능을 추가한 내부 커뮤니케이션 이메일 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 내부 커뮤니케이터들을 한 자리에 모아 부서를 대표하고 이메일 커뮤니케이션을 다양화할 수 있도록 지원합니다.

사용자 친화적인 인터페이스를 통해 코드 한 줄 없이도 아름다운 내부 커뮤니케이션 뉴스레터를 쉽게 만들 수 있습니다.

내장된 템플릿을 통해 Teams는 회사 브랜드와 일치하는 전문적인 뉴스레터를 빠르게 디자인할 수 있습니다. 또한 팀 협업 기능들은 원활한 팀워크와 효율적인 콘텐츠 생성을 보장합니다.

워크숍의 주요 기능*

Tools의 직관적인 드래그 앤 드롭 에디터를 사용하여 뉴스레터 디자인을 간편하게 관리하세요

내장된 분석 tools를 사용하여 뉴스레터의 참여도 메트릭을 추적하세요

뉴스레터를 플랜하고 일정 관리하여 적시에 전달되도록 보장하세요

브랜드 이미지를 반영한 커뮤니케이션 플랜과 내부 뉴스레터 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요

*워크숍 한도 사항

내부 이메일 배포를 위한 자동화 기능이 부족합니다

기본 분석 데이터를 생성하지만, 상세한 분석에는 부족할 수 있습니다

워크숍 가격

필수 : $250/월

강화됨*: 맞춤형 가격 설정

프리미엄: 맞춤형 가격

워크숍 평가 및 리뷰*

G2 : 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. Nectar (직원 인정 중심의 내부 커뮤니케이션에 가장 적합한 도구)

via Nectar

Nectar는 내부 커뮤니케이션과 강력한 직원 인정 및 보상 플랫폼을 결합합니다. 이 플랫폼은 동료 간 인정을 가능하게 하여 직원들이 서로의 성과를 실시간으로 축하할 수 있도록 합니다.

이것은 조직 내 커뮤니티 의식을 키우고 직원들이 회사 소식을 지속적으로 접할 수 있도록 합니다. 내부 뉴스레터는 직원들의 마일스톤과 기여를 강조함으로써 회사 문화를 전달하고 강화하는 전문적인 소셜 플랫폼이라고 생각하시면 됩니다.

Nectar의 주요 기능

회사 브랜드, 이미지, 풍부한 미디어를 활용한 시각적으로 매력적인 뉴스레터를 제작하세요

회사 문화와 값에 맞게 보상 카탈로그를 맞춤형으로 설정하세요

직원 인정 프로세스에서 상 수상 후보 추천 및 투표를 허용하세요

보고서와 분석을 생성하여 인정 트렌드에 대한 통찰력을 얻으세요

Nectar의 한도 사항

한도 있는 확장성은 대규모 조직에서 문제가 될 수 있습니다

소통 기능은 인정 플랫폼에 비해 부차적입니다

뉴스레터 디자인/분석에 대한 집중도가 전용 tools보다 낮습니다

Nectar 가격

인정 및 보상*: 맞춤형 가격 설정

내부 커뮤니케이션: 맞춤형 가격

네クター 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (6,550개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (290개 이상의 리뷰)

*실제 사용자들은 Nectar에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 의 Nectar 리뷰:

동료들에게 존중과 감사를 표현하는 재미있고 매우 쉬운 방법이라는 점이 좋습니다. Nectar를 통해 즉각적인 감사의 표현을 구현하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 또한 회사 재직 기간과 교육 비디오 완료에 대해 보상받을 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 월별 포인트 할당량을 통해 과거보다 훨씬 더 자주 감사의 마음을 공유하고 동료들을 인정하게 되었습니다.

동료들에게 존중과 감사를 표현하는 재미있고 매우 쉬운 방법이라는 점이 좋습니다. Nectar를 통해 즉각적인 감사의 표현을 구현하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 또한 회사 재직 기간과 교육 비디오 완료에 대해 보상받을 수 있다는 점도 마음에 듭니다. 월별 포인트 할당량을 통해 과거보다 훨씬 더 자주 감사의 마음을 공유하고 동료들을 인정하게 되었습니다.

💡 전문가 팁: 회사 소식, 업계 뉴스, 직원 소개를 결합한 내부 뉴스레터를 제작하세요. 이 형식은 일반적으로 가장 높은 참여도를 기록합니다.

8. Cerkl Broadcast (/AI 기반 맞춤형 뉴스레터에 가장 적합한 도구)

via Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast는 인공지능을 활용해 목표된 배포 목록을 인구합니다. 이후 직원들의 이자와 역할에 따라 맞춤형 내부 뉴스레터를 전송합니다.

적절한 콘텐츠가 적절한 대상에게 전달되도록 보장하는 것은 정보 과부하를 줄이고 참여도를 향상시킵니다.

예시, 지원팀은 기술 뉴스레터를 받고, 마케팅팀은 최신 전략을 전달받습니다. 이러한 맞춤형 접근 방식과 내부 커뮤니케이션 자동화를 결합하면 이메일 캠페인의 효과를 극대화할 수 있습니다.

Cerkl Broadcast의 주요 기능

AI 기반 개인화 기술을 통해 뉴스레터 생성 및 배포를 자동화하세요

실시간 분석을 통해 뉴스레터 참여도와 효과를 모니터링하세요

코드 없이 간편하게 설정하고 맞춤형으로 맞춤화할 수 있는 노코드 구현을 활용하세요

모바일 접근성을 통해 언제 어디서나 뉴스레터를 확인하세요

Cerkl Broadcast 한도 사항

/AI 알고리즘은 직원 요구사항을 이해하고 조정하는 데 시간이 조금 걸릴 수 있습니다

관리자는 고급 기능을 잘 이해하기 위해 교육이 필요합니다

드래그 앤 드롭 에디터보다 뉴스레터 디자인에 대한 수동 제어 감소

Cerkl Broadcast 요금제

Broadcast : $799/월

방송 + 모바일: $799 + 월 20%

Cerkl Broadcast 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 47%의 사람들이 스마트폰으로 이메일을 확인합니다. 따라서 뉴스레터를 이러한 기기에서 원활하게 보기를 위해 최적화하세요!

9. PoliteMail (Outlook과 통합된 내부 이메일 분석에 가장 적합한 도구)

via PoliteMail

PoliteMail은 Microsoft Outlook 환경에서 일하는 사용자를 위한 내부 커뮤니케이션 이메일 플랫폼입니다.

이메일 캠페인 관리 tool은 오픈율, 읽기 시간, 참여도 등 메트릭을 측정하여 내부 커뮤니케이션 전략의 효과를 분석합니다.

직원 뉴스레터 소프트웨어는 직원 세분화를 지원하여 뉴스레터가 역할, 부서, 이자에 따라 직원들에게 전달됩니다. 이 데이터 기반 접근 방식은 조직이 메시지를 최적화하여 더 넓은 대상에게 효과적으로 전달하고 영향력을 극대화할 수 있도록 돕습니다.

PoliteMail의 주요 기능

Outlook에서 별도의 소프트웨어 없이 뉴스레터를 작성, 전송, 추적하세요

반응형 디자인을 지원하여 다양한 기기에서 이메일 내용이 정확히 표시되도록 보장합니다

A/B 테스트를 제공하여 이메일 콘텐츠 및 전략을 최적화하세요

기업급 암호화를 통해 데이터 보안 및 규정 준수 확보

PoliteMail의 한도

Microsoft Outlook에서 작동하므로 다른 이메일 플랫폼에서는 사용할 수 없습니다

독립형 이메일 마케팅 소프트웨어가 제공하는 포괄적인 분석 기능이 부족합니다

PoliteMail 가격

월 $639부터 시작됩니다

PoliteMail 평가 및 리뷰

G2 : 4/5 (110개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

*실제 사용자들은 PoliteMail에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰: PoliteMail에 대한 평가:

작성한 템플릿에 쉽게 접근하고 배포된 이메일의 메트릭을 생성할 수 있으며, 배포 목록을 업로드하는 기능도 제공합니다. O365로 전환 후 문제가 발생했을 때, 문제 해결을 위한 빠른 응답과 상세한 지원을 받았으며, 문제의 원인이 신속히 파악되어 해결을 위한 권장 조치도 제공되었습니다.

작성한 템플릿에 쉽게 접근하고 배포된 이메일의 메트릭을 생성할 수 있으며, 배포 목록을 업로드하는 기능도 제공합니다. O365로 전환 후 문제가 발생했을 때, 문제 해결을 위한 빠른 응답과 상세한 지원을 받았으며, 문제의 원인이 신속히 파악되어 해결을 위한 권장 조치도 제공되었습니다.

10. Firstup (다중 채널을 통한 AI 기반 콘텐츠 배포에 가장 적합)

via Firstup

Firstup은 내부 커뮤니케이션에 인공지능을 적용해 높은 맞춤형 경험을 제공합니다. 다양한 출처의 콘텐츠를 통합하고, 직원들의 행동과 선호도에 의존하여 콘텐츠를 지능적으로 선별 및 배포합니다.

이 도구는 이메일, 모바일 앱, 인트라넷 및 Microsoft Teams와 Slack과 같은 다른 협업 tools를 지원합니다. 이를 통해 직원들은 가장 활발히 활동하는 곳에서 업데이트를 받을 수 있습니다.

적절한 시기와 장소에 맞춤형 콘텐츠를 제공함으로써 Firstup은 정보 유지율을 향상시키고 내부 커뮤니케이션의 효과를 극대화합니다.

첫 번째로 추천하는 주요 기능*

뉴스레터 배포를 자동화하세요. /AI 기반 개인화 기술을 활용해

실시간 분석 및 보고를 통해 참여도 메트릭을 분석하세요

다양한 출처의 콘텐츠를 선별하여 통합된 내부 커뮤니케이션을 구현하세요

메시지 전송 시점을 최적화하여 최대 도달 범위와 참여도를 달성하세요

Firstup의 한도 사항

설정 및 통합에 상당한 노력과 시간이 필요합니다

학습 곡선이 가파르며, 특히 자동화 설정을 할 때 더욱 그렇습니다

Enterprise 중심의 접근 방식과 이에 따른 복잡성과 비용

첫 번째 고객 특별 가격

필수 : 맞춤형 가격 책정

전문용 : 맞춤형 가격

프리미엄 : 맞춤형 가격

직원 인트라넷 (애드온)*: 맞춤형 가격

Firstup 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

ContactMonkey : 개인화된 내부 뉴스레터를 전송하고 실시간 직원 참여도를 추적하는 데 가장 적합합니다.

ContactMonkey는 Outlook과 Gmail과 통합되어 이메일 내에서 설문조사를 삽입하고 개인별 읽기 기록을 추적하며, 부서나 위치별로 콘텐츠를 세분화할 수 있습니다.

Simpplr: 전체 조직을 위한 소셜 인트라넷 설정을 통해 직원 참여도를 높이는 데 가장 적합합니다.

Simpplr는 내부 커뮤니케이션을 중앙화하여 Teams에게 맞춤형 뉴스 피드, 목표 공지사항, 피드백 tools를 갖춘 브랜드화된 인트라넷 경험을 제공합니다.

Guru: 팀의 워크플로우 내에서 맥락에 맞는 지식과 회사 소식을 전달하는 데 가장 적합합니다.

Guru는 팀이 일하는 곳—Slack, Chrome, 또는 CRM 등—에서 필수 정보를 제공하여 모든 구성원이 맥락 전환 없이 최신 정보를 확인할 수 있도록 합니다.

clickUp으로 연결 유지하기*

