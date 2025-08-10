2025년 최고의 크루 스케줄링 소프트웨어 10선

스프레드시트에서 12명의 직원들의 일정을 조정해본 적이 있으신가요? 교대 근무, 갑작스러운 결근, 겹치는 휴가 등 여러 가지 일이 발생하지만, 모든 직원은 월요일까지 일정이 완벽하게 정리되기를 기대합니다.

이것이 바로 크루 스케줄링 소프트웨어가 필요한 단계입니다.

사람을 업무나 교대 근무에 수동으로 배정하는 데 몇 시간을 소비하는 대신, 이 소프트웨어가 그 힘든 작업을 대신 해줍니다. 이 도구는 누가 근무 가능하고, 자격이 있으며, 업무에 필요한 것이 무엇인지 확인한 후 가장 정확한 일정을 자동으로 작성합니다.

다음은 업무를 더 편리하게 만들어줄 최고의 크루 스케줄링 소프트웨어 10가지입니다. 💁

크루 스케줄링 소프트웨어를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

교대 근무를 모두 커버하는 것도 중요하지만, 평소의 혼란 없이 모든 것을 체계적으로 관리하는 것도 또 다른 문제입니다. 올바른 크루 스케줄링 소프트웨어를 사용하면 이러한 모든 것이 가능하지만, 실제로 필요한 기능이 포함되어 있어야 합니다.

자세히 살펴보겠습니다. ⚓

스마트 자동 스케줄링 가용성, 역할 및 비즈니스 규칙에 따라 크루 스케줄을 생성합니다

실시간 충돌 감지 이중 예약, 초과 근무 문제 또는 자격이 없는 업무 배정이 문제가 되기 전에 표시합니다

재사용 가능한 템플릿 및 반복 근무 시간을 절약하고 주간 또는 월간 플랜을 쉽게 작성할 수 있습니다

내장된 규정 준수 검사 지속적인 모니터링 없이 현지 법률, 노조 규칙 및 휴식 요건을 준수할 수 있도록 지원합니다

인증 추적 라이선스 만료 또는 역할별 자격 요건으로 인해 예기치 않은 상황에 직면하지 않도록 지원합니다

초과 근무 알림 직원이 최대 근무 시간에 도달할 때 알려주어, 과로 및 법적 문제를 방지할 수 있습니다

크루 스케줄링 소프트웨어 한눈에 보기

크루 스케줄링 소프트웨어의 주요 기능과 그 용도에 대해 간략하게 설명해 드립니다.

Tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 올인원 업무 관리 및 스케줄링 도구를 찾고 있는 모든 비즈니스 또는 팀 작업 관리, 문서, 목표 및 커뮤니케이션을 통한 유연한 프로젝트 및 크루 스케줄링 Free Forever 플랜; 기업용 맞춤 설정 Sling 중소 기업 간단한 교대 근무 일정 관리, 시간 추적 및 팀 커뮤니케이션 무료, 월 2달러부터 시작 Connecteam 모바일 및 필드 팀 배포 팀을 위한 모바일 우선 크루 스케줄링, 시간 추적, 교대 근무 교환 및 규정 준수 무료, 사용자당 월 35달러부터 시작 Deputy 교대 근무 기반 비즈니스 소매, 접객업 및 의료 분야를 위한 자동화된 직원 스케줄링, 시간 추적 및 HR 관리 월 $4.50부터 시작합니다 When I Work 교대 근무 기반 비즈니스 레스토랑, 소매점 및 의료 기관을 위한 간편한 스케줄링, 시간 추적 및 팀 메시징 무료, 사용자당 월 3달러부터 시작 7shifts 레스토랑 및 호텔 산업 노동력 예측, 자동 스케줄링 및 규정 준수 도구를 갖춘 레스토랑 직원 스케줄링 무료, 위치당 월 $31.99부터 시작 인류 대규모 조직 복잡한 교대 근무가 필요한 기업을 위한 AI 기반의 동적 스케줄링 및 규정 준수 맞춤형 가격 BuildOps 필드 서비스 및 건설 서비스 및 건설을 위한 승무원 파견, 업무 배정 및 진행 추적 맞춤형 가격 Buddy Punch 간단한 시간 추적 및 스케줄링 원격 또는 사무실 내 팀을 위한 사용자 친화적인 교대 근무 일정 관리 및 출석 추적 사용자당 월 $5.49부터 시작 + 월 기본 요금 $19 Planday 시간제 근로자 및 교대 근무 팀 시간제 직원을 위한 인력 스케줄링, 시간 추적 및 인건비 관리 맞춤형 가격

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

최고의 크루 스케줄링 소프트웨어

적합한 크루 스케줄링 소프트웨어를 찾는 것은 원활한 운영과 막바지 프로젝트 결과물의 차이를 결정짓는 중요한 요소입니다.

인력을 최적화하고, 충돌을 줄이며, 모든 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있도록 도와주는 최고의 옵션을 정리해 보았습니다. 🎯

1. ClickUp (작업 및 교대 추적이 가능한 맞춤형 크루 스케줄링에 가장 적합)

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 모두 하나의 플랫폼에 통합한 업무용 앱으로, 차세대 AI 자동화 및 검색 기능으로 속도가 더욱 빨라졌습니다.

운영 관리자, 팀 리더 및 스케줄러에게 크루의 일관성 유지, 작업 진행 및 교대 근무를 위해 필요한 모든 것을 제공합니다.

ClickUp 달력

ClickUp 달력을 사용하여 프로젝트의 시작부터 완료까지 모든 직원의 업무를 계획하세요

먼저, 팀의 스케줄링을 위한 중앙 지휘 센터인 ClickUp 달력이 있습니다. 이 도구를 사용하면 여러 위치에서 교대 근무를 조정하거나 프로젝트 팀의 마감일을 고정하는 등 모든 것을 한 곳에서 정리할 수 있습니다. 일별, 주별, 월별 레이아웃을 전환하여 원하는 수준의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭으로 작업을 변경하고 이벤트를 색상으로 구분하여 긴급한 작업, 보류 중인 작업, 완료된 작업을 한눈에 파악할 수 있습니다.

팀의 Google 캘린더와 동기화해야 합니까? 문제 없습니다. 양방향 동기화를 통해 플랫폼 간에 업데이트가 원활하게 흐름을 유지합니다. 이러한 가시성은 현장 방문, 교대 근무 변경 및 클라이언트 회의를 관리하는 직원들에게 매우 유용합니다.

또한, 내장된 알림 기능과 작업 공간에서 바로 회의에 참여할 수 있는 기능으로 원활한 커뮤니케이션을 유지하고 프로젝트 일정을 준수할 수 있습니다. 물론, 스케줄링은 전체의 일부에 불과합니다. 팀의 시간 사용을 추적하는 것도 마찬가지로 중요합니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적

이것이 바로 ClickUp 프로젝트 시간 추적의 장점입니다.

ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 팀이 마감일을 준수할 수 있도록 하세요

크루가 노트북, 모바일 기기 또는 무료 Chrome 확장 프로그램으로 일하는지는 중요하지 않습니다. 크루는 언제든지 타이머를 시작하고 중지할 수 있습니다. 작업이나 작업 현장을 전환하는 필드 팀에 적합합니다. 누군가가 '시작'을 누르는 것을 잊은 경우에도 수동으로 시간을 기록할 수 있습니다

지난주 설치 프로젝트에 소요된 시간이 예상 시간과 비교하여 얼마나 되는지 알고 싶으신가요? ClickUp의 사용자 지정 가능한 타임시트 템플릿과 시각적 대시보드를 사용하면 일, 주, 프로젝트 또는 사람별로 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

또한, 이 플랫폼은 모든 것을 투명하게 유지하면서(은밀한 모니터링은 없습니다) 관리자가 일정과 업무량을 미세 조정하는 데 필요한 보고 기능을 제공합니다.

ClickUp Brain

크루 관리를 한 단계 더 발전시키고 싶으신가요? ClickUp Brain을 사용해보세요.

ClickUp Brain을 사용하여 어려운 작업을 대신 수행하세요

이 내장된 AI 엔진은 승무원 스케줄링 노력을 적극적으로 지원합니다. 여러 작업 현장의 상태 보고서를 빠르게 가져와야 합니까? Brain의 AI 프로젝트 관리자가 이를 자동화할 수 있습니다.

폴더를 뒤지지 않고도 신입 회원들을 위한 교육 문서를 찾고 싶으신가요? AI Knowledge Manager가 즉시 가져옵니다.

예를 들어, 여러 현장에서 건설 인력을 관리하는 경우 Brain에 자연어로 즉각적인 프로젝트 업데이트를 생성하도록 요청할 수 있습니다. '승인 대기 및 차단 요소를 포함하여 프로젝트 알파에 대한 모든 활성 작업 팀 작업을 요약해줘'라고 요청하세요. 작업, 댓글 및 문서에서 실시간 정보를 가져와 진행 상황, 지연 및 다음 단계를 강조 표시합니다.

ClickUp 팀 일정 템플릿

매번 워크플로우를 처음부터 만들지 않으시겠습니까? ClickUp 팀 일정 템플릿을 사용해보세요. 👇

무료 템플릿 받기 ClickUp 팀 일정 템플릿을 사용하여 직원에게 과도한 업무가 부과되지 않도록 하세요

운영의 명확성을 위해 설계된 ClickUp 팀 일정 템플릿은 팀의 업무량을 예약, 추적 및 조정하기 위한 동적인 도구입니다. 각 작업에는 클라이언트 프로젝트와 할당된 팀이 명확하게 라벨로 표시되어 팀 간 조정이 원활하게 진행됩니다.

또한, 시각적인 구성과 맞춤형 태그 시스템이 뛰어납니다. 클라이언트, 프로젝트 또는 역할별로 작업을 즉시 필터링할 수 있으며, 색상으로 구분된 라벨을 통해 배포 상황을 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다.

⚙️ 보너스: 효과적인 인력은 생산성을 극대화합니다. 목표를 달성하기 위해 ClickUp 직원 업무량 템플릿을 사용하면 모든 팀 회원의 용량을 측정하고, 책임과 의존성을 명확하게 개요로 정리하고, 기대치를 설정할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

반복적인 작업을 간소화하세요: ClickUp 자동화를 사용하여 수동 개입 없이 교대 근무 상태를 자동으로 업데이트하고, 크루 회원을 배정하고, 알림을 보낼 수 있습니다 ClickUp 자동화를 사용하여 수동 개입 없이 교대 근무 상태를 자동으로 업데이트하고, 크루 회원을 배정하고, 알림을 보낼 수 있습니다

크루 문서를 중앙 집중화: 신입 사원 교육 자료, 표준 운용 절차 (SOP) 및 프로젝트 지침을 저장하고 신입 사원 교육 자료, 표준 운용 절차 (SOP) 및 프로젝트 지침을 저장하고 ClickUp 문서로 실시간 협업

외부 도구 연결: ClickUp 통합을 통해 Zoom 및 Google 캘린더와 같은 앱에서 일정, 커뮤니케이션 및 업데이트를 가져올 수 있습니다 ClickUp 통합을 통해 Zoom 및 Google 캘린더와 같은 앱에서 일정, 커뮤니케이션 및 업데이트를 가져올 수 있습니다

일정 시각화 및 조정: ClickUp 달력 보기를 사용하여 작업을 드래그 앤 드롭하고, 교대 근무를 색상으로 구분하고, 팀 간 이벤트를 동기화하여 명확한 타임라인을 만들 수 있습니다 ClickUp 달력 보기를 사용하여 작업을 드래그 앤 드롭하고, 교대 근무를 색상으로 구분하고, 팀 간 이벤트를 동기화하여 명확한 타임라인을 만들 수 있습니다

ClickUp의 한도

신규 사용자는 다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰는 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표 및 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 통합합니다. 2018년부터 이 소프트웨어를 사용하고 있으며, 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트를 모두 관리하는 데 매우 유연합니다. 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 달력 등)와 자세한 자동화 옵션을 통해 매주 몇 시간의 시간을 절약할 수 있습니다. 또한, 기능을 자주 업데이트하는 것을 보면 플랫폼 개선에 진지하게 임하고 있음을 알 수 있습니다.

ClickUp은 모든 작업, 문서, 목표 및 시간 추적을 하나의 통합된 작업 공간으로 통합합니다. 2018년부터 이 소프트웨어를 사용하고 있으며, 내부 워크플로우와 클라이언트 프로젝트를 모두 관리하는 데 매우 유연합니다. 사용자 지정 가능한 보기(목록, 보드, 달력 등)와 자세한 자동화 옵션을 통해 매주 몇 시간의 시간을 절약할 수 있습니다. 또한, 기능을 자주 업데이트하는 것을 보면 플랫폼 개선에 진지하게 임하고 있음을 알 수 있습니다.

📮 ClickUp Insight: 월요일이 우울하신가요? 월요일은 주간 생산성에서 가장 취약한 날로 드러났습니다(의도적인 말장난은 아닙니다). 35%의 근로자가 월요일을 가장 생산성이 낮은 날로 꼽았습니다. 이러한 침체는 월요일 아침에 업데이트와 주간 우선순위를 확인하는 데 소비되는 시간과 에너지 때문이라고 할 수 있습니다. ClickUp과 같은 모든 일을 위한 앱이 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 모든 중요한 업데이트와 우선순위를 몇 초 만에 '알려줍니다'. 또한 통합 앱을 비롯한 업무에 필요한 모든 것을 ClickUp의 연결된 검색으로 검색할 수 있습니다. ClickUp의 지식 관리 기능을 사용하면 조직을 위한 공유 참조 지점을 쉽게 구축할 수 있습니다! 💁

2. Sling (간단한 교대 근무 일정 관리에 가장 적합)

via Sling

Sling은 특히 빠르게 변화하는 소매, 접객업 및 의료 산업에 적합한 신뢰할 수 있는 스케줄링 도구입니다. 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 교대 근무를 쉽게 설정할 수 있습니다. 또한 팀 회원들은 휴대폰에서 바로 근무 일정을 확인할 수 있으므로, 끝없는 연락 없이도 쉽게 계획을 세우고, 교대 근무를 변경하거나, 휴가를 신청할 수 있습니다.

관리자는 반복되는 교대 근무를 위해 재사용 가능한 일정 템플릿을 만들어 주간 계획에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 여러 작업 위치를 지원하여 여러 사이트에서 쉽게 일정 관리 및 커뮤니케이션을 할 수 있습니다.

Sling의 최고의 기능

프로젝트 인건비를 실시간으로 추적하여 초과 지출을 방지하고 초과 근무를 관리하세요

작업에 직접 교대 근무를 할당하여 책임을 명확히 하고 책임감을 확보하세요

SMS 또는 앱 알림을 통해 자동 알림을 전송하여 지각을 최소화하세요

직원 문서를 안전하게 보관하여 인증 및 규정 준수 기록에 쉽게 액세스할 수 있습니다

Sling 제한 사항

단일 교대 근무를 복사하여 다른 곳에 붙여넣기 할 수 없습니다

귀하가 참여하지 않은 채팅에 대한 알림을 보냅니다

Sling 가격

Free

프리미엄: 사용자당 월 2달러

Business: 사용자당 월 4달러

Sling 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sling에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어는 다음과 같이 요약했습니다:

반복되는 교대 근무를 생성하고, 주어진 근무가 어떻게 보일지 시각화할 수 있으면 교대 근무 일정을 계획할 때 많은 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 때때로 사소한 문제나 버그가 발생합니다. 하지만 심각한 문제는 없었습니다. 일부 작업은 완료하기 위해 비교적 많은 클릭이 필요합니다. 이 소프트웨어는 사용자가 원하는 작업을 매우 "지능적으로"추측한다고 생각합니다.

반복 근무를 생성하고, 주어진 근무가 어떻게 보일지 시각화할 수 있으면 근무 일정을 계획할 때 많은 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 때때로 사소한 문제나 버그가 발생합니다. 하지만 심각한 문제는 없었습니다. 일부 작업은 완료하기 위해 비교적 많은 클릭이 필요합니다. 이 소프트웨어는 사용자가 원하는 작업을 매우 "지능적으로"추측한다고 생각합니다.

🔍 알고 계셨나요? 글로벌 직원 스케줄링 소프트웨어 시장은 2033년까지 13억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 12.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

3. Connecteam (모바일 크루 관리에 가장 적합한)

via Connecteam

데스크가 없는 인력을 관리하면 실수, 업데이트 누락, 비효율성이 발생할 수 있습니다. Connecteam은 건설, 필드 서비스, 소매 및 접객업 업계를 위한 인력 관리 플랫폼입니다.

이 도구를 사용하면 자세한 체크리스트, 마감일 및 첨부 파일을 통해 특정 작업을 쉽게 할당할 수 있으므로, 현장에 있든 이동 중이든 모든 사람이 일관된 업무를 진행할 수 있습니다. 사전 예방적인 커뮤니케이션을 보장하기 위해 내부 채팅, 업데이트 피드 및 즉각적인 설문조사를 진행할 수 있으므로, 중요한 정보가 적시에 적절한 팀에 전달됩니다.

Connecteam의 최고의 기능

비디오, 이미지, PDF 및 공지 사항과 같은 흥미로운 콘텐츠를 공유하여 직원 참여도를 높일 수 있습니다

사용자, 역할 및 그룹에 대한 액세스 권한을 맞춤 설정하여 적절한 사람이 적절한 정보를 볼 수 있도록 하세요

직원들이 휴가 관리 및 회사 정책 접근과 같은 일반적인 인사 관련 업무를 스스로 처리할 수 있도록 지원합니다

동료의 인정과 피드백 기능을 통해 성과를 축하하고 마일스톤을 달성하며 긍정적인 문화를 조성하세요

Connecteam의 한도

코스, 텍스트 및 퀴즈를 만들기 위한 제한된 도구

폰트는 맞춤 설정할 수 없습니다

Connecteam 가격

Free

기본: 사용자당 월 35달러

고급: 사용자당 월 59달러

전문가: 사용자당 월 119달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Connecteam 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Connecteam에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다.

교대 근무를 그룹 보기로 설정하면 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다. 트레이너들이 자신의 교대 근무를 확인했는지 확인하고 싶을 때 녹색으로 표시된 확인 또는 수락 도트가 매우 유용합니다. 실수로 교대 근무가 삭제된 경우, 이를 복구할 수 있는 백업 영역이 있다면 도움이 될 것입니다.

교대 근무를 그룹 보기로 설정하면 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다. 트레이너들이 자신의 교대 근무를 확인했는지 확인하고 싶을 때 녹색으로 표시된 확인 또는 수락 도트가 매우 유용합니다. 실수로 교대 근무가 삭제된 경우, 이를 복구할 수 있는 백업 영역이 있다면 도움이 될 것입니다.

💡 전문가의 팁: 파레토 스케줄링은 훌륭한 방법입니다. 스케줄링의 80%는 가장 신뢰할 수 있는 팀 회원에게 집중하여 핵심 업무량을 처리하고, 20%는 신입 직원이나 유연한 직원에게 배정하여 공석을 메우세요. 위험을 최소화하고 높은 품질을 유지할 수 있습니다.

4. Deputy (자동 교대 근무 스케줄링에 가장 적합)

deputy를 통해

Deputy는 AI 기반의 자동 스케줄링 기능이 내장된 종합적인 인력 관리 플랫폼입니다. 수요 예측, 영업 팀의 트렌드, 계절적 변동, 노동법을 활용하여 한 번의 클릭으로 최적화된 스케줄을 자동으로 생성합니다.

이 도구는 직원의 근무 가능 여부, 자격, 인건비 예산을 고려하여 관리 업무를 최소화하고 불필요한 인건비를 절감합니다. Deputy를 사용하면 일정을 처음부터 새로 만들거나, 이전의 업무 일정 템플릿을 복제하거나, 막바지 변경 사항에 맞게 일정을 조정할 수 있습니다.

Deputy의 최고의 기능

일정 충돌을 방지하기 위해 승인된 휴가 및 인증서를 참조하세요

직원들이 모바일 기기, 웹 브라우저 또는 생체 인식 얼굴 인식을 사용하여 출퇴근을 기록할 수 있도록 지원하세요

통합 급여 시스템에 디지털 타임시트를 원활하게 승인, 편집 및 내보내기

내장된 뉴스피드 또는 메시징 도구를 사용하여 중요한 공지 사항이나 업데이트를 전달하세요

Deputy의 제한 사항

이전 버전을 지우지 않고 일정을 작성하는 것은 어려운 일입니다

'사람' 탭에는 관리자와 그 상사가 포함되지 않습니다

Deputy 가격

스케줄링: 사용자당 월 4.50달러

시간 및 출석: 사용자당 월 4.50달러

프리미엄: 사용자당 월 6달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Deputy 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Deputy에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰어의 의견을 확인하세요:

저는 Deputy를 업무의 일정 관리 및 시간 관리에 정기적으로 사용하고 있으며, 정말 유용합니다. 인터페이스가 직관적이어서 교대 근무 계획 및 팀과의 커뮤니케이션이 정말 쉽습니다. 때때로 모바일 앱이 충돌하거나 예기치 않게 로그아웃됩니다.

저는 Deputy를 업무의 일정 관리 및 시간 관리에 정기적으로 사용하고 있으며, 정말 유용합니다. 인터페이스가 직관적이어서 교대 근무 계획 및 팀과의 커뮤니케이션이 정말 쉽습니다. 때때로 모바일 앱이 충돌하거나 예기치 않게 로그아웃됩니다.

💡 전문가의 팁: 일정을 쉽게 확인할 수 있도록 만드세요. 예를 들어, 프론트 데스크는 파란색, 기술자는 빨간색, 관리자는 녹색으로 표시하세요. 시각적으로 명확하면 혼동이 줄어듭니다.

5. When I Work (쉬운 교대 근무 및 업무 추적에 가장 적합)

via When I Work

교대 근무 팀을 관리하는 경우, When I Work를 사용하면 스케줄링이 훨씬 쉬워집니다. 편리한 스케줄 템플릿을 사용하여 업무 플랜을 만들고 조정할 수 있으므로 직원의 스케줄을 손쉽게 관리할 수 있습니다. 반복 근무 및 근무 가능 여부에 따른 자동 스케줄링과 같은 기능으로 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

가장 좋은 점 중 하나는 무엇일까요? 직원들이 자신의 일정을 직접 관리할 수 있다는 것입니다. 앱에서 직접 휴가를 요청하고, 교대 근무를 교환하고, 근무 가능 여부를 업데이트할 수 있습니다. 교대 근무는 디지털 보드를 통해 자동으로 이루어지므로 막바지 당황을 줄일 수 있습니다. 또한 이 플랫폼에는 메시지 기능이 내장되어 있어 커뮤니케이션이 매우 쉽습니다.

When I Work의 최고의 기능

모든 기기에서 액세스 가능한 디지털 시계로 시간 관리 및 출석을 추적하세요

출근, 지각, 결근을 모니터링하고 인건비 및 추세에 대한 자세한 보고서를 생성하세요

다가오는 근무, 일정 변경 및 기타 주요 이벤트에 대한 자동 알림을 받습니다

ADP, Gusto, Paychex와 같은 제공자와 근무 시간을 동기화하여 급여를 원활하게 통합하세요

When I Work의 한도

과거 및 미래의 주 일정에 대한 복사/붙여넣기 옵션이 없습니다

채팅 기능이 불안정하고 느립니다

When I Work 가격

단일 위치 또는 일정: 사용자당 월 3달러

여러 위치 또는 일정: 사용자당 월 5달러

When I Work 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

When I Work에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

실제 사용자의 짧은 리뷰:

앱은 훌륭하지만 인터페이스가 다소 투박하고 직관적이지 않은 경우가 있습니다. 시간 추적 기능은 작동하지만 항상 원활하지는 않으며, 일부 사용자는 시간 동기화에 문제가 있다고 보고합니다. 또한 알림이 지연되는 경우가 있어 교대 근무 변경에 대한 혼란이 발생할 수 있습니다.

앱은 훌륭하지만 인터페이스가 때때로 약간 투박하고 직관적이지 않을 수 있습니다. 시간 추적 기능은 작동하지만 항상 원활하지는 않으며, 일부 사용자는 시간 동기화에 문제가 있다고 보고합니다. 또한 알림이 지연되는 경우가 있어 교대 근무 변경에 대한 혼란이 발생할 수 있습니다.

6. 7shifts (레스토랑 직원 작업 관리에 가장 적합)

7shifts를 통해

7shifts는 레스토랑 업계를 위해 특별히 설계된 크루 스케줄링 및 인력 관리에 적합한 플랫폼입니다. 관리자는 직원의 근무 가능 여부와 인력 요구 사항에 따라 스케줄을 더 빠르게 작성할 수 있습니다. 직원은 모바일 앱을 통해 근무 일정을 확인하고, 휴가를 요청하고, 팀과 연결을 유지할 수 있는 간단한 방법을 이용할 수 있습니다.

또한 7shifts는 인기 있는 POS 및 급여 시스템과 잘 연동되어 레스토랑의 관리자 업무를 줄여줍니다. 레스토랑 팀의 고유한 일상적인 요구 사항에 집중하기 때문에 일반적인 스케줄링 도구와 차별화됩니다.

7shifts의 최고의 기능

직원들이 관리자의 승인을 받아 근무 교대, 제안, 요청을 할 수 있도록 하며, 일정이 자동으로 업데이트되고 관련 직원에게 알림을 전송합니다

지오펜싱 및 얼굴 인식과 같은 기능을 통해 직원의 근무 시간, 휴식 시간 및 초과 근무를 정확하게 추적하세요

예상 영업 팀을 기반으로 노동 목표를 설정하여 인건비를 모니터링하고 관리하세요

스케줄링, 출석 및 노동 메트릭에 대한 자동 보고서를 생성하여 월별 또는 필요에 따른 분석을 쉽게 수행할 수 있습니다

7shifts의 한도

개방된 근무 시간을 관리하는 것은 어려운 과제입니다

사용자들은 직원들이 이 도구를 사용하기 어려워하고, 때로는 도구에 접속이 차단된다고 불평합니다

7shifts 가격

비교: 무료

입문: 월 31.99달러/위치당

작업: 위치당 월 69.99달러

Gourmet: 위치당 월 135달러부터 시작

7shifts 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 7shifts에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

이 앱이 정말 마음에 듭니다. 관리자 간에 가져오기 노트를 기록하고, 영업 팀과 인건비 비율을 확인하고, 직원들에게 공지 사항을 전달할 때 유연성이 매우 뛰어납니다. 하지만 브라우저를 닫지 않으면 내용이 저장되지 않으므로 주의해야 합니다. 여러 사람이 일정을 작업할 경우, 원래 템플릿으로 쉽게 되돌릴 수 있기 때문에 어려움이 있습니다.

이 앱이 정말 마음에 듭니다. 관리자 간에 가져오기 노트를 기록하고, 영업 팀과 인건비 비율을 확인하고, 직원들에게 공지 사항을 전달할 때 유연성이 매우 뛰어납니다. 단, 브라우저를 닫지 않으면 내용이 저장되지 않으므로 주의해야 합니다. 여러 사람이 일정을 작업하는 경우, 원래 템플릿으로 쉽게 되돌릴 수 있기 때문에 어려움이 있습니다.

🤝 친절한 알림: 과잉 커뮤니케이션 > 부족 커뮤니케이션. '모르겠습니다'라는 드라마를 피하기 위해, 앱 알림, SMS 및 이메일을 통해 교대 근무 업데이트 또는 변경 사항을 항상 보내주십시오.

7. Humanity (복잡한 기업 스케줄링에 가장 적합)

via Humanity

Humanity는 신뢰할 수 있는 직원 스케줄링 시스템으로, 인력 수요를 예측하고 규정 준수 스케줄을 작성하며 인건비를 절감하는 데 도움을 줍니다. 직원들은 스마트폰을 통해 근무 교대 요청, 휴가 신청, 근무 가능 시간 업데이트를 직접 진행할 수 있습니다.

이 플랫폼은 검사를 자동화하여 비즈니스가 노동법 및 노조 규칙을 준수하도록 지원하는 동시에, 내장된 작업 관리 템플릿, 시간 추적 및 휴가 관리 기능을 제공하여 모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 또한, 자세한 보고 및 인사이트를 통해 인력의 성과와 인건비를 더 잘 이해할 수 있습니다.

Humanity의 최고의 기능

영업 팀 및 고객 서비스 팀의 KPI를 기반으로 AI 기반 예측을 사용하여 인력 수요를 예측하고 일정을 최적화하세요

직원의 기술, 근무 가능 여부 및 휴가 요청을 포함한 프로필을 관리하여 교대 근무 배정 및 일정을 간소화하세요

데스크탑 및 모바일에서 자동 이메일, SMS, 푸시 알림 및 인앱 채팅을 통해 직원들과 소통하세요

인간의 한계

다운로드 후 내보내기 형식을 조정해야 합니다

시간 스케줄링 이상을 용납하지 않습니다

인간 중심의 가격 정책

맞춤형 가격

Humanity 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Humanity에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 Humanity에 대해 남긴 리뷰는 다음과 같습니다.

사용자가 달력에서 일정을 편집하는 방법을 배우면 사용이 간단합니다. 달력에서 시간을 블록으로 설정하는 데는 몇 번의 클릭만 필요하며, 계속 업데이트됩니다... 앱이 웹사이트와 잘 동기화되지 않았습니다. 앱에 입력한 내용이 웹사이트에서 찾을 수 없었습니다...

사용자가 달력에서 일할 수 있는 시간을 편집하는 방법을 배우면 사용이 간단합니다. 달력에서 시간을 블록으로 지정하는 데는 몇 번의 클릭만 필요하며, 계속 업데이트됩니다... 앱이 웹사이트와 잘 동기화되지 않았습니다. 앱에 입력한 내용이 웹사이트에서 찾을 수 없었습니다...

💡 전문가 팁: 3C 규칙을 적용하세요. 일정 최종 확정 전에 다음 세 가지를 확인하세요: 범위: 모든 교대 근무가 채워졌습니까? 규정 준수: 노동법, 휴식 시간 및 초과 근무 한도를 준수하고 있습니까? 커뮤니케이션: 모든 것을 명확하게 전달했습니까?

8. BuildOps (필드 서비스 디스패치에 가장 적합)

via BuildOps

BuildOps는 상업용 계약업체 및 현장 서비스 비즈니스를 위해 맞춤 제작된 인력 스케줄링 소프트웨어입니다. 또한 사용자 지정 가능한 보고 및 분석 기능을 제공하여 기업에 KPI, 인건비, 프로젝트 진행 상황 및 서비스 수익성을 명확하게 보여줍니다.

BuildOps의 두드러진 기능 중 하나는 기본 필드 기술자 앱입니다. 기술자는 스마트폰이나 태블릿에서 오프라인 상태에서도 작업 주문, 고객 이력, 장비 데이터 및 작업 세부 정보에 액세스할 수 있습니다. 또한 서명을 캡처하고, 사진을 업로드하고, 작업을 문서화하고, 현장에서 인보이스를 생성할 수 있어 청구 속도를 높이고 오류를 줄일 수 있습니다.

BuildOps의 최고의 기능

기술자와 작업을 추적하여 필드 운영에 대한 가시성을 확보하고 리소스 할당을 최적화하세요

통합 대시보드에서 작업 주문, 견적, 계약 및 일일 로그를 관리하세요

QuickBooks와 같은 회계 시스템과 통합하여 청구, 송장 발행 및 재무 추적을 간소화하세요

BuildOps의 한도

플랫폼에서 고객에게 직접 청구서를 보낼 수는 없습니다

사용자 지정 가능한 양식 작성은 어려운 작업입니다

BuildOps 가격

맞춤형 가격

BuildOps 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 BuildOps에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰에 따르면:

Build Ops는 현재 대규모 조직을 위해 설정되어 있습니다. 이는 소규모 조직이 수년에 걸쳐 규모를 확대할 것이라는 생각에 따라 의도적으로 완료된 것이라고 합니다. 이 아이디어는 이해할 수 있지만, 그 단계에 도달할 때까지는 특정 영역에서 관리 업무가 실제로 증가할 것으로 보입니다. Build Ops는 워크플로우를 충족하기 위해 특정 좌석에 특정 직원을 배치할 것을 예상하고 있습니다.

Build Ops는 현재 대규모 조직을 위해 설정되어 있습니다. 이는 소규모 조직이 시간이 지남에 따라 규모가 커질 것이라는 생각에 따라 의도적으로 완료된 것이라고 합니다. 이 아이디어는 이해할 수 있지만, 그 단계에 도달할 때까지는 특정 영역에서 관리 업무가 더 늘어날 것으로 보입니다. Build Ops는 워크플로우를 충족하기 위해 특정 좌석에 특정 직원을 배치할 것을 예상합니다.

💡 프로 팁: 직원들이 근무 가능 여부를 다음과 같이 라벨로 표시할 수 있도록 하세요. ✅ 녹색: 완전히 사용 가능

🟡 노란색: 필요한 경우 작동 가능

🔴 빨강: 사용 불가 색상 코드와 시각적 대기열은 직원의 일정을 한눈에 볼 수 있는 좋은 방법입니다. 또한 빠르고 확실한 스케줄링 결정을 내리는 데도 도움이 될 수 있습니다.

9. Buddy Punch (기본적인 직원 시간 추적에 가장 적합)

via Buddy Punch

Buddy Punch는 간단하지만 효과적인 직원 시간 추적 및 스케줄링 솔루션으로, 특히 중소기업에 인기가 많습니다. 다양한 출퇴근 기록 옵션이 특징입니다. 직원은 웹 브라우저, 모바일 앱, 심지어는 고유한 QR 코드 시스템을 통해 출퇴근을 기록할 수 있습니다.

책임감을 더욱 높이기 위해 Buddy Punch는 GPS 추적, IP 주소 잠금, 출근 시 사진 촬영 기능도 제공하므로 관리자는 팀 회원이 언제 어디서 출근했는지 항상 알 수 있습니다. 또한 자동 알림 및 알림 기능을 통해 모든 사람이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

Buddy Punch의 최고의 기능

실시간 출근 , 초과 근무 알림을 모니터링하고 직원이 초과 근무 한도에 도달하면 알림을 받습니다

유연하게 조정 가능한 적립 규칙과 직원들이 휴가, 병가, 개인 휴가 등을 요청하거나 입력할 수 있는 셀프 서비스 옵션을 통해 유급 휴가(PTO)를 관리하세요

자세한 프로젝트 및 작업 추적을 위해 작업 및 부서 코드를 할당하여 고객, 작업 또는 위치별로 인건비를 분석할 수 있습니다

Buddy Punch의 한도

과도한 이메일 알림은 다소 부담스럽습니다

이 앱은 근무 시간에 로그인 또는 로그아웃을 알리는 알림을 제공하지 않습니다

Buddy Punch 가격

스타터: 사용자당 월 $5.49 + 월 기본 요금 $19

Pro: 사용자당 월 6.99달러 + 월 기본 요금 19달러

Enterprise: 사용자당 월 11.99달러 + 월 기본 요금 19달러

Buddy Punch 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Buddy Punch에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다.

이 앱이 요점을 잘 파악하고 있어, 여러 번 클릭하지 않아도 기능을 이해할 수 있다는 점이 정말 마음에 들었습니다... 개인화 항목이 좀 더 필요하다고 생각하며, 앱을 좀 더 보기 좋게 만들면 더 좋을 것 같습니다.

이 앱이 요점을 잘 파악하고 있어 정말 마음에 들었습니다. 즉, 여러 번 클릭하지 않아도 기능을 이해할 수 있습니다... 개인화 항목이 좀 더 필요하다고 생각하며, 앱을 좀 더 보기 좋게 만들면 더 좋을 것 같습니다.

10. Planday (시간제 근로자 관리에 가장 적합한)

planday를 통해

Planday는 관리자에게는 강력하고 직원에게는 사용하기 쉬운 최신 솔루션입니다. 이 솔루션은 계약 관리, 휴식 시간 시행, 문서 추적 등의 작업을 자동화하여 비즈니스가 노동법 및 내부 규칙을 준수할 수 있도록 지원합니다. 이는 엄격한 노동 규정이나 노조 협약이 있는 산업에 특히 유용합니다.

또 다른 뛰어난 기능은 Planday가 인건비 관리에 중점을 두고 있다는 점입니다. 일정을 수립할 때 실시간 인건비 예측을 제공하여 비즈니스가 예산을 준수할 수 있도록 지원합니다. 이 플랫폼은 ADP, Xero, QuickBooks 등 다양한 급여, POS 및 HR 시스템과 통합됩니다. 또한 개방형 API를 통해 비즈니스에 맞는 맞춤형 연결을 만들 수 있습니다.

Planday의 최고의 기능

직원들이 교대 근무를 교환하고 휴가 신청을 하며, 자기 관리 포털을 통해 자신의 근무 가능 시간을 관리할 수 있도록 지원합니다

실시간 분석을 모니터링하고 맞춤형 보고서를 생성하여 인력에 대한 더 나은 통찰력과 의사 결정을 내리세요

중요한 문서를 안전하게 저장하고 계약 및 신입 사원 교육에 전자 서명을 사용할 수 있습니다

Planday의 한도

모바일 앱의 로딩 시간이 길다

유연성이 떨어지고 고객 서비스가 좋지 않아 문제가 쉽게 해결되지 않습니다

Planday 가격

맞춤형 가격

Planday 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (50개 이상의 리뷰)

💡 프로 팁: 24시간 운영을 위해서는 교대 근무 일정을 사용하세요. 4일 근무, 4일 휴무와 같은 반복 가능한 패턴을 만들고, 매주 또는 격주로 팀을 다른 교대 근무로 순환시키세요.

ClickUp으로 성공을 계획하세요

적합한 크루 스케줄링 소프트웨어를 선택하면 팀이 일정을 얼마나 효율적으로 관리하는지에 큰 차이가 생길 수 있습니다.

소규모 팀을 관리하거나 대규모 운영을 감독하는 경우, 올바른 소프트웨어를 사용하면 프로세스를 간소화하고, 업무의 수익성을 높이며, 오류를 줄이고, 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

유연하고 확장 가능한 옵션을 찾고 있다면 ClickUp이 최고의 후보입니다.

스케줄링을 위한 강력한 키 기능, HR, 건설 비즈니스 소프트웨어 및 급여 시스템과의 통합, 근무 시간 추적, 작업 및 리소스 관리 기능 등을 갖춘 이 소프트웨어는 크고 작은 모든 팀의 요구에 맞게 설계되었습니다.

지금 ClickUp에 무료로 등록하세요! ✅