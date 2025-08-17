2025년 Google Meet을 위한 최고의 AI 노트 작성기 10가지

Google Meet 통화 도중, "잠깐, 그 작업 항목이 뭐였죠?"라는 말이 들립니다. 채팅을 빠르게 스크롤해도 도움이 되지 않고, 아무도 제대로 노트를 하지 않은 것 같습니다. 이제, 일을 진행하기보다는 모든 것을 정리하는 데 시간을 낭비하게 되었습니다.

Google Meet용 AI 노트 작성기는 혼란을 방지하고 회의를 원활하게 진행할 수 있도록 도와줍니다. 키 포인트, 결정 사항, 실행 항목 등 모든 것을 캡처하므로 사용자가 직접 기록할 필요가 없습니다.

회의의 생산성을 높이고 노트를 쉽게 작성할 수 있는 최고의 앱을 살펴보세요. 🧑‍💻

Google Meet용 AI 노트 작성기에서 확인해야 할 사항은 무엇일까요?

좋은 노트 작성자는 회의를 더 생산적으로 만들어야 하며, 추가적인 업무를 생성해서는 안 됩니다. 적합한 것을 선택하는 것은 회의를 진행하는 방식과 필요한 노트 유형에 따라 다릅니다.

회의 노트에 적합한 AI 도구에서 찾아야 할 몇 가지 주요 기능은 다음과 같습니다.

전사 정확도: 대화를 명확하게 캡처하고 오류를 최소화합니다

연사 식별: 회의 참가자를 구분하여 노트를 정리할 수 있습니다

요약 기능: 향후 회의에서 빠르게 참조할 수 있도록 주요 포인트와 조치 항목을 강조 표시합니다

사용자 지정 설정: 개인화된 형식, 요약 및 키워드 태그 지정 가능

내보내기 및 공유 기능: 다양한 형식으로 노트와 회의 요약을 저장하여 협업을 더 쉽게 진행할 수 있습니다

보안 및 프라이버시: 암호화 및 규정 준수 조치를 통해 민감한 회의 데이터를 보호합니다

🔍 알고 계셨나요? Google Meet는 한때 초대 전용이었습니다. 2017년에는 'Google Hangouts Meet'라는 이름으로 G Suite 사용자만 사용할 수 있었습니다. 2020년에야 Google이 모든 사용자에게 무료로 제공하기 시작했습니다. 원격 근무가 급증하기 시작하기 직전이었죠.

한눈에 보기: Google Meet에 가장 적합한 10가지 AI 노트 작성 앱

워크플로우에 가장 적합한 도구가 무엇인지 모르시겠나요? Google Meet AI 노트 작성기 중 가장 인기 있는 제품, 각 제품의 장점 및 대상 사용자를 간략하게 소개합니다.

Tool 주요 기능 가장 적합한 가격 ClickUp – 작업 + 문서 통합 기능이 있는 AI 노트 작성기 – 작업 항목 추출 – 회의에서 작업으로의 자동 워크플로우 회의에서 실행까지 전체 워크플로우가 필요한 프로젝트 팀 영구 무료, 기업용 맞춤 설정 가능 Gemini – 기본 Google Workspace 통합 – 직접 Google Docs 동기화 – 글로벌 팀을 위한 다국어 지원 원활한 노트 작성 및 통합이 필요한 Google Workspace에 통합된 Teams Google Workspace Enterprise에서만 제공, 맞춤형 가격 Tactiq – 다중 플랫폼 지원 (Meet, Zoom, Teams) – 실시간 트랜스크립션 태그 – 크로스 플랫폼 팀 지원 여러 비디오 회의 플랫폼에서 크로스 플랫폼 팀이 토론을 추적 무료, 프로: 사용자당 월 12달러, 팀: 사용자당 월 20달러 tl;dv – 타임스탬프가 표시된 하이라이트 – AI 기반의 후속 조치 – 영업 팀을 위한 비디오 하이라이트 빠른 비디오 하이라이트 및 작업 항목 추적이 필요한 영업 및 고객 성공 팀 무료, Pro: 사용자당 월 29달러, Business: 사용자당 월 98달러 Scribbl – 학습에 적합한 노트 – 퀴즈/질문 생성기 – 교육을 위한 타임스탬프가 포함된 트랜스크립트 학습 자료로 변환할 수 있는 회의 노트가 필요한 교육자 및 교육 팀 무료, 프로: 사용자당 월 20달러, 팀: 맞춤형 가격(연간 청구) Bluedot – 코드 스니펫 추출 – 기술적 결정 태그 지정 – 프로젝트 관리 통합 코드 및 아키텍처 논의를 추적해야 하는 기술 및 엔지니어링 팀 무료, 기본: 사용자당 월 18달러, 프로: 사용자당 월 25달러 AI 읽기 – 빠른 회의 요약 – 하이라이트 모음 – 작업 항목 분류 빠르고 이해하기 쉬운 회의 요약 및 실행 항목 추적이 필요한 팀 무료, Pro: 사용자당 월 $19.75, Enterprise: 사용자당 월 $29.75 Otter. ai – 다국어 텍스트 변환– 실시간 협업– 연사 인식 실시간 협업을 통해 다국어 회의 지원이 필요한 하이브리드 및 글로벌 팀 무료, Pro: 사용자당 월 16.99달러, Business: 사용자당 월 30달러 MeetGeek – 회의 효율성 분석 – 감정 추적 – 역할별 요약 데이터 기반 팀이 회의 문화 및 고객 상호 작용 추적을 최적화합니다 무료, Pro: 사용자당 월 19달러, Business: 사용자당 월 39달러, Enterprise: 사용자당 월 59달러 Fathom – 클라이언트 관계 추적 – 자동 결과물 매핑 – 상호 작용 기록 추적 자세한 클라이언트 상호 작용 이력이 필요한 클라이언트 대응 팀(컨설팅 회사, 대행사) 무료, 프리미엄: 사용자당 월 19달러, 팀 에디션: 사용자당 월 29달러, 팀 에디션 프로: 사용자당 월 39달러

Google Meet에 가장 적합한 10가지 AI 노트 작성 앱

Google Meet용 AI 노트 작성기는 많지만, 모든 노트 작성기가 제대로 작동하는 것은 아닙니다. 일부는 정확성에 문제가 있고, 다른 일부는 노트 공유나 정리가 필요 이상으로 복잡합니다.

모든 것을 테스트하는 번거로움을 덜어주는 10가지 옵션입니다. 🙌🏼

1. ClickUp (AI 회의 노트 및 워크플로우 관리에 가장 적합)

오늘날의 업무는 무너져 있습니다.

프로젝트, 지식, 대화가 서로 연결되지 않은 여러 도구에 흩어져 있어 팀의 업무 속도가 느려지고 있습니까? ClickUp은 프로젝트 관리, 문서화, 커뮤니케이션을 한 곳에 통합한 업무를 위한 모든 것을 갖춘 앱으로 이러한 문제를 해결합니다. AI를 통해 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 지원합니다.

회의가 잃어버린 노트, 놓친 작업 항목, 끝없는 후속 조치로 혼란스러워질 필요가 없습니다. ClickUp은 모든 점을 연결하여 추가적인 노력 없이 대화를 결과로 전환합니다.

ClickUp AI 노트 작성기

ClickUp AI 노트 작성기가 회의 노트를 처리하는 동안 토론에 집중하세요

ClickUp AI Notetaker는 대화를 자동으로 트랜스크립션하고, 구조화된 요약을 생성하며, 작업 항목을 추출하는 동시에 모든 것을 작업 및 문서에 연결합니다.

Google Meet 통화에서 다음 캠페인을 논의하는 마케팅 팀은 모든 결과물을 수동으로 목록으로 작성할 필요가 없습니다. AI는 광고 크리에이티브의 마감일, 새로운 태그라인 아이디어, 재검토할 가치가 있는 경쟁사 전략 등 주요 포인트를 자동으로 강조 표시하고, 적절한 담당자에게 후속 조치를 할당합니다.

ClickUp AI 노트 작성기를 사용하여 추가 단계 없이 회의 토론을 작업으로 변환하세요

그러나 ClickUp AI Notetaker는 트랜스크립션에 그치지 않습니다.

작업 항목은 ClickUp 작업으로 변환되므로 후속 작업이 누락되지 않습니다. 계약 협상을 진행하는 영업 팀은 ClickUp을 사용하여 결제 조건 조정이나 특정 조항 추가와 같은 주요 클라이언트 요청을 자동으로 추출하여 법무 팀에 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 별도의 할 일 목록 없이도 업무를 체계적으로 정리할 수 있습니다.

ClickUp Brain

ClickUp Brain 사용 시작 ClickUp Brain을 사용하여 회의 기록, 작업 및 노트에서 즉각적인 답변을 얻으세요

ClickUp Brain을 사용하면 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 팀은 노트를 일일이 검색하는 대신 AI에 "지난달 회의에서 클라이언트가 요청한 사항은 무엇입니까?" 또는 "제품 출시에 대한 주요 우려 사항은 무엇입니까?"와 같은 직접적인 질문을 하고 즉시 답변을 받을 수 있습니다.

후속 전화를 준비하는 제품 관리자는 특정 기능 요청에 대한 모든 멘션을 즉시 검색할 수 있습니다.

ClickUp 문서

ClickUp Docs를 사용하여 모든 토론을 문서화하고 액세스할 수 있도록 보관하세요

ClickUp Docs는 모든 회의 기록을 한 곳에 중앙 집중화하고 정리합니다. 대본과 요약이 자동으로 저장되므로 팀이 중요한 대화를 놓치지 않습니다.

계약을 마무리하는 법무 팀은 과거의 협상 내용을 빠르게 참조하고 특정 섹션에 태그를 지정하여 시간의 경과에 따른 변경 사항과 결정을 쉽게 추적할 수 있습니다.

마찬가지로 ClickUp 메모장은 구조화된 작업으로 전환하기 전에 빠른 아이디어를 메모할 수 있는 개인 스페이스를 제공합니다. 예를 들어, 웹사이트 개선을 위한 브레인스토밍을 하는 디자이너는 클라이언트의 전화에서 받은 피드백을 노트에 기록한 다음, 나중에 실행 가능한 플랜으로 다듬을 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

Google Meet 및 Zoom과 원활하게 동기화: ClickUp에서 회의를 녹음, 트랜스크립션 및 ClickUp에서 회의를 녹음, 트랜스크립션 및 관리하여 플랫폼을 전환하지 않고도 인사이트에 액세스할 수 있습니다

키 디테일을 즉시 찾으세요: 키워드로 트랜스크립션을 검색하고, 화자를 필터링하고, 녹음 파일을 재생하지 않고도 대화를 다시 확인할 수 있습니다

회의 노트를 쉽게 표준화: 사용자 지정 가능한 사용자 지정 가능한 노트 작성 템플릿을 사용하여 회의 요약, 실행 항목 및 주요 요점을 일관성 있게 구성하세요

즉각적인 요약 생성: 긴 회의를 키 포인트로 요약하여 팀이 빠르게 내용을 파악할 수 있도록 지원합니다

노트와 채팅 통합: AI로 생성된 요약 및 작업 항목을 AI로 생성된 요약 및 작업 항목을 ClickUp 채팅에 직접 게시하여 대화와 후속 조치를 한 곳에서 관리하세요

회의 및 일정을 연결된 상태로 유지: ClickUp 달력 보기 및 ClickUp의 Google 캘린더 통합을 통해 회의 노트를 동기화하여 토론을 마감일 및 우선순위와 일치시킬 수 있습니다 ClickUp 달력 보기 및 ClickUp의 Google 캘린더 통합을 통해 회의 노트를 동기화하여 토론을 마감일 및 우선순위와 일치시킬 수 있습니다

ClickUp의 한도

현재 노트 작성기는 영어를 지원하며, 트랜스크립션 및 요약에 사용할 수 있는 언어 옵션은 제한되어 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,040+ 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

ClickUp에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자가 ClickUp 사용 경험에 대해 다음과 같이 공유했습니다.

ClickUp은 제 생산성을 최소 10배 이상 향상시킨 매우 다재다능한 소프트웨어입니다. 개인 작업 관리, 비즈니스 지식 관리, 빠른 노트 기능이 잘 조화를 이루고 있으며, AI ClickUP 브레인은 정말 훌륭합니다. 컨텍스트를 놀랍도록 잘 인식하고, 말 그대로 최고의 조수입니다. 중첩된 문서, 작업 계층, 사용자 지정 필드, 고급 필터링 등 이 앱에는 모든 것이 포함되어 있으며, 사용하기에도 너무 복잡하지 않습니다. 또한 표준 비즈니스 플랫폼과 유용하게 통합되어 있어 정말 좋습니다.

🧠 재미있는 사실: Meet 배경에 공룡이 등장한 적이 있었다고 합니다. Google이 가상 배경을 처음 도입했을 때, 초기 옵션 중 하나는 공룡이 자유롭게 돌아다니는 선사 시대의 정글 장면이었습니다. 안타깝게도 이 배경은 오래 사용되지 않았습니다.

2. Gemini (Google 작업 공간 기본 사용자에게 가장 적합)

google 작업 공간 업데이트를 통해

Google은 Gemini가 지원하는 AI 노트 작성 기능을 Meet에 직접 추가했습니다. 이 내장 도구는 추가 앱이나 확장 프로그램 없이도 대화를 캡처합니다.

노트는 Google Docs에 직접 저장되므로, 팀이 Google Workspace 도구를 매일 사용하는 경우 매우 유용합니다.

Meet 창을 떠나지 않고도 작업 항목을 확인하고, 회의 요약을 받고, 노트에 대해 협업할 수 있습니다. 노트 작성기는 여러 언어를 지원하므로 글로벌 팀이 선호하는 언어로 요약을 받을 수 있습니다.

Gemini의 최고의 기능

회의 토론을 Google 작업에 자동으로 동기화되는 작업 항목으로 변환하여 작업 공간 전체에서 후속 조치를 추적할 수 있습니다

대화의 원래 문맥과 뉘앙스를 유지하면서 여러 언어로 맞춤형 회의 요약본을 생성하세요

복잡한 토론을 주제별로 정리된 섹션으로 나누고, 쉽게 참조하고 탐색할 수 있도록 타임스탬프를 추가하여 완료하세요

Google Docs를 통해 회의 노트를 실시간으로 공동 작업하여 팀 회원이 회의 중에 댓글과 제안을 추가할 수 있습니다

Gemini 제한 사항

노트 형식 및 구성에 대한 맞춤 설정 옵션이 제한적입니다

Google Workspace Enterprise 사용자만 사용할 수 있습니다

실시간 처리를 위해서는 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다

고급 분석이나 회의 인사이트는 필요 없습니다

Gemini 요금제

Google Workspace 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있으며, 맞춤형 요금이 적용됩니다

Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Gemini에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰 에 따르면:

Gemini에서 가장 마음에 드는 점은 직관적인 인터페이스와 함께 사용하기 쉽다는 점입니다. 복잡한 작업을 빠르게 실행할 수 있으며 초보자와 전문가 모두에게 적합합니다. 워크플로우를 자동화하고 정보를 정리하는 데 특히 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 다른 플랫폼과의 통합이 간단하고 고객 지원도 매우 신속합니다.

⚙️ 보너스: Google Docs 회의 아젠다 템플릿을 사용하여 토론을 구조화하고, 주요 주제를 요약하며, 회의를 집중적이고 생산적으로 진행하세요.

3. Tactiq (여러 회의 플랫폼을 사용하는 팀에 가장 적합)

tactiq를 통해

Tactiq는 Google Meet을 넘어 Zoom, Microsoft Teams 및 기타 비디오 플랫폼에서도 작동합니다. 이 도구는 브라우저에 조용히 상주하며, 회의를 시작하면 바로 사용할 수 있습니다.

버튼을 클릭하거나 키보드 바로 가기를 사용하여 통화 중 중요한 부분을 강조 표시할 수 있으므로, 급하게 타이핑할 필요가 없습니다. 팀은 주제 태그를 사용하여 과거 회의를 검색할 수 있으므로, 지난 달의 특정 대화를 쉽게 찾을 수 있습니다.

실시간 트랜스크립션이 회의 창 바로 옆에 표시되므로 흐름을 방해하지 않고 말한 내용을 스캔할 수 있습니다.

Tactiq의 최고의 기능

주제 태그를 사용하여 회의 기록을 검색하고, 대화를 중단하거나 방해하지 않고 라이브 통화 중 중요한 순간을 표시하세요

회의 스니펫을 Jira, Trello, Asana와 같은 프로젝트 관리 도구로 직접 작업으로 변환하여 즉시 조치를 취할 수 있습니다

주제 기반 검색을 사용하여 다양한 비디오 플랫폼에서 과거의 토론 및 결정을 회상할 수 있는 회의 메모 기능을 이용하세요

고객의 피드백과 기능 요청을 제품 팀과 영업 팀을 위해 별도의 섹션으로 자동 추출하세요

Tactiq의 한도

무료 플랜에서는 과거 트랜스크립트에 대한 액세스가 제한됩니다

음질은 텍스트 변환 정확도에 크게 영향을 미칩니다

일부 통합 기능은 상위 플랜이 필요합니다

Tactiq 가격

Free

Pro: 사용자당 월 12달러

팀: 사용자당 월 20달러

Business: 사용자당 월 40달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Tactiq 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Tactiq에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰어의 한 사용자가 다음과 같이 평가했습니다:

Tactiq는 회의, 통화, 인터뷰 등을 녹음하고 트랜스크립션하는 데 도움이 됩니다. 저는 위의 모든 용도로 이 앱을 사용했습니다. 클라이언트, 잠재 고객 및 파트너와의 통화를 녹음하는 데 적합합니다. 또한 후속 이메일 및 할 일 목록을 작성하는 데도 도움이 됩니다. Tactiq의 자동 제안 기능을 통해 더 나은 이메일을 작성할 수 있습니다.

4. tl;dv (영업 및 고객 성공 팀에 가장 적합)

tl;dv는 고객과의 대화를 더욱 가치 있게 만드는 데 중점을 두고 있습니다. 이 도구는 통화 중에 노트나 반응을 추가할 때 중요한 순간에 타임스탬프를 찍어줍니다.

영업 팀은 회의의 키 부분을 클립으로 잘라 팀원과 공유하거나 나중에 다시 볼 수 있습니다. 트랜스크립션이 영상 통화 옆에 표시되며, 대화의 각 부분을 표시하기 위해 빠른 태그를 추가할 수 있습니다. 스니펫 공유는 몇 초 만에 완료되므로, 회의에 참석하지 못한 다른 팀원에게 정보를 전달해야 할 때 유용합니다.

tl;dv 최고의 기능

통화 중에 중요한 부분을 표시하고 내부 팀이나 이해 관계자와 직접 공유하여 즉석에서 비디오 하이라이트를 만들 수 있습니다

AI 기반 대화 인텔리전스 도구를 사용하여 고객의 감정과 주요 논의 사항을 추적하세요

영업 교육을 위해 주제, 계정 또는 거래 단계별로 정리된 회의 내용을 검색할 수 있는 라이브러리를 구축하세요

사용자 지정 가능한 템플릿을 사용하여 회의 토론 및 작업 항목을 기반으로 자동화된 후속 이메일 생성

경쟁사의 멘션과 가격 관련 대화를 CRM 시스템으로 자동 추출하세요

tl;dv 제한 사항

비디오 처리는 회의 시간이 긴 경우 시간이 오래 걸릴 수 있습니다

하위 플랜에는 회의 녹음 저장소 한도가 있습니다

tl;dv 가격

Free

Pro: 사용자당 월 29달러

Business: 사용자당 월 98달러

Enterprise: 맞춤형 가격

tl;dv 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (330개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

tl;dv에 대한 실제 사용자의 평가

한 G2 사용자는 다음과 같이 말했습니다.

TLDV는 회의 관리 방식에 큰 변화를 가져왔습니다. 자동 트랜스크립션과 요약 기능 덕분에 특히 특정 부분을 다시 확인하거나 팀과 노트를 공유해야 할 때 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 중요한 순간에 태그를 달고 긴 녹음 파일을 빠르게 탐색할 수 있는 기능도 정말 마음에 듭니다. 인터페이스가 깔끔하고 사용하기 쉬우며, 기존에 사용하던 도구들과도 잘 통합됩니다.

5. Scribbl (원격 교육 및 훈련에 가장 적합)

via Scribbl

Scribbl은 학습 환경에 초점을 맞춰 회의 노트에 새로운 변화를 가져옵니다. 이 도구는 노트를 학습에 적합한 형식으로 자동으로 정리합니다.

교사와 강사는 세션 중에 중요한 학습 포인트를 표시할 수 있으며, 학생들은 흐름을 방해하지 않고 노트를 추가할 수 있습니다. 노트는 녹음에 타임스탬프와 동기화되므로, 설명이 있었던 정확한 시점으로 돌아갈 수 있습니다.

또한 라이브 세션을 놓친 사람은 구조화된 노트와 녹음 조합을 사용하여 내용을 확인할 수 있습니다.

Scribbl의 최고의 기능

라이브 세션에서 중요한 개념과 설명을 표시하여 회의 녹음에서 학습 가이드를 자동으로 만드세요

비디오 타임스탬프에 직접 연결된 대화형 트랜스크립트를 사용하여 회의의 여러 부분을 자유롭게 이동할 수 있습니다

논의된 주제를 기반으로 빠른 지식 확인 및 퀴즈 질문을 생성하여 학생들의 즉각적인 이해를 돕습니다

회의 콘텐츠를 코스 구조 또는 교육 모듈에 맞게 챕터와 하위 섹션으로 구성하세요

다양한 학습 스타일에 맞는 학습 카드 및 요약 시트 등 다양한 형식으로 노트를 내보낼 수 있습니다

Scribbl의 한도

처음 사용하는 사용자는 학습이 필요합니다

사용자들은 그룹 협업 기능이 개선되어야 한다고 말합니다

Chrome 확장 프로그램은 다른 도구와 충돌할 수 있습니다

Scribbl 가격

Free

Pro: 사용자당 월 20달러

팀: 맞춤형 가격 (연간 청구)

Scribbl 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (320개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Scribbl에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰 에 따르면:

Scribbl은 정말 놀랍습니다. 예전에는 몇 시간이 걸리던 작업을 자동화하고, 일정 관리 및 콘텐츠 계획 기능도 최고 수준입니다. 모든 소셜 계정을 쉽게 연결하고 모든 것을 원활하게 실행할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 게시물을 개선하기 위한 AI 제안도 매우 유용합니다. 마치 디지털 비서가 있는 듯합니다. 정말 최고, 훌륭한 앱입니다!

🔍 알고 계셨나요? Dialpad의 설문조사에 따르면, 대부분의 사람들은 주당 근무 시간의 3분의 1을 회의에 보냅니다. 약 46%는 회의에 4시간 미만을, 37%는 4~12시간을 보냅니다. 또 다른 12%는 12~20시간의 회의에 참석하고, 5%는 20시간 이상을 회의에 보냅니다. 토론에 많은 시간이 소요되는 것입니다!

6. Bluedot (기술 회의 및 개발자 팀에 가장 적합)

bluedot을 통해

Bluedot은 기술적인 토론을 다르게 처리하는 것으로 두각을 나타냅니다. 이 도구는 회의에서 코드 스니펫, 기술 용어 및 아키텍처 토론을 인식합니다.

개발자는 집중력을 잃지 않고 중요한 기술적 결정을 표시할 수 있습니다. AI는 토론 내용을 바탕으로 기술 문서를 직접 정리하여 나중에 문서를 작성할 때 시간을 절약할 수 있도록 도와줍니다.

회의 노트는 기술 스택 문서 및 프로젝트 관리 도구에도 자동으로 연결될 수 있습니다.

Bluedot의 최고의 기능

회의에서 코드 스니펫과 기술적 결정을 개발 문서로 직접 추출하세요

아키텍처 결정을 태그로 표시하고 지식 기반의 기존 기술 문서에 자동으로 연결하세요

관련 컨텍스트를 첨부하여 회의 토론에서 바로 Jira 티켓 또는 GitHub 문제를 생성하세요

여러 팀 회의에서 기술 부채에 대한 논의와 개발 우선순위를 추적하세요

Bluedot의 한도

주로 기술 팀에 중점을 둔 앱입니다

Google Meet용 일반 노트 작성 앱에 비해 가격이 높음

맞춤형 통합을 위해서는 설정 시간이 필요합니다

Bluedot 가격

Free

기본: 사용자당 월 18달러

Pro: 사용자당 월 25달러

Business: 사용자당 월 39달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Bluedot 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Bluedot에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰 에 따르면:

Bluedot의 가장 큰 장점은 사용하기 쉽고 인터페이스가 매우 사용자 친화적이라는 점입니다. 어디서나 사용할 수 있다는 점도 Bluedot의 또 다른 장점입니다. 이 앱이 가져다주는 참여도는 최고 수준입니다.

🧠 재미있는 사실: 영원히 지속되는 Google Meet 링크를 본 적이 있으신가요? Google Meet 링크는 기술적으로 만료되지 않으며, 일부는 수년 동안 활성화되어 있습니다! 따라서 무작위로 오래된 초대장을 클릭하면 유령 회의에 참석하게 될 수도 있습니다.

7. Read AI (빠른 회의 요약에 가장 적합)

read AI를 통해

Read AI는 한 문장 분량의 요약에 집중하여 회의 노트에 새로운 변화를 가져옵니다. 이 도구는 1시간 동안의 회의를 스캔할 수 있는 의미 있는 하이라이트로 나눕니다.

모든 것을 긴 대본으로 내보내는 다른 노트 작성기와 달리 Read는 몇 분 만에 핵심 사항을 파악할 수 있도록 도와줍니다. Teams는 작업 항목과 결정을 검토하기 쉬운 요약으로 깔끔하게 정리하는 기능을 좋아합니다.

이 앱의 진정한 장점은 일반 노트에서는 놓치기 쉬운 중요한 부수적인 대화를 포착하는 기능입니다.

AI의 최고의 기능 읽기

긴 회의를 빠르고 이해하기 쉬운 요약으로 분할하면서 원본 토론의 중요한 문맥과 미묘한 차이를 그대로 유지하세요

회의 중 우선순위 수준에 따라 작업 항목을 표시하고 분류하세요

AI가 생성한 개요를 사용하여 회의 녹음 파일을 탐색하고 관련 토론 항목으로 바로 이동할 수 있습니다

키 모멘트를 선택하여 맞춤형 회의 하이라이트 릴을 만들어, 회의에 참석하지 못한 이해 관계자와 업데이트를 공유하기에 적합합니다

AI 제한 사항 읽기

요약의 품질은 오디오의 선명도에 따라 달라집니다

노트 정리를 위한 옵션이 제한적입니다

사용자들은 이 도구가 매우 기본적인 통합 기능을 제공한다고 보고합니다

요약 형식에 대한 최소한의 맞춤 설정

AI 가격 보기

Free

Pro: 사용자당 월 19.75달러

Enterprise: 사용자당 월 29.75달러

Enterprise+: 사용자당 월 39.75달러

AI 평가 및 리뷰 읽기

G2: 3.9/5 (25개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Read AI에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰 에 따르면:

Read에서 가장 마음에 드는 점은 Zoom 회의 트랜스크립션을 자동화할 수 있다는 점입니다. 실시간 트랜스크립션과 스마트 스케줄링 기능은 커뮤니케이션을 간소화하고 회의의 효율성을 높이는 데 매우 유용합니다.

8. Otter. ai (다국어 및 다기능 팀에 가장 적합)

Otter.ai는 실시간 협업과 언어 처리에 중점을 둔 독특한 회의 노트 작성 방식을 제공합니다. 참가자들이 언어를 전환하거나 즉각적인 번역이 필요한 회의에 가장 적합합니다.

하이브리드 팀은 이 회의록 소프트웨어가 발언자를 구분하고 부수적인 대화를 정확하게 캡처하는 기능에서 특히 많은 이점을 누릴 수 있습니다. 자동 요약 생성기는 빠른 스탠드업 회의부터 긴 전략 세션에 이르기까지 다양한 회의 유형에 맞게 조정됩니다.

기본적인 트랜스크립션 기능을 넘어, Otter. ai는 팀이 회의에서 대화 패턴과 반복되는 주제를 파악할 수 있도록 지원하여, 프로젝트의 진행 상황을 시간별로 쉽게 추적할 수 있게 해줍니다.

Otter.ai의 최고의 기능

각 토론 스레드의 발화자 정보와 컨텍스트를 유지하면서 여러 언어로 진행되는 대화를 동시에 캡처하세요

대화 시간 배포, 주제 빈도, 참여 패턴 등 자세한 회의 인사이트를 생성하세요

업계별 용어를 위한 맞춤형 어휘 목록을 만들고, 일관된 문서를 위해 트랜스크립트에서 이러한 용어를 자동으로 표시하세요

스마트 개요 생성을 통해 회의 토론을 구조화된 문서로 변환하세요

여러 회의에 걸쳐 관련 대화를 연결하여 팀의 결정 및 프로젝트 진행 상황에 대한 포괄적인 지식 기반을 구축하세요

Otter.ai의 한도

실시간 텍스트 변환 시 높은 프로세서 사용량이 발생합니다

긴 회의에는 저장소 한도가 있습니다

맞춤형 어휘 훈련에는 시간이 걸립니다

Otter.ai 가격

Free

Pro: 사용자당 월 16.99달러

Business: 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (290개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (90개 이상의 리뷰)

Otter에 대한 실제 사용자의 평가. ai

G2 리뷰 에 따르면:

요약 기능, 편집 기능, 그리고 사이드바를 사용하여 세부 정보의 요약에 기반한 후속 이메일 스타터를 만들 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 시간을 정말 많이 절약할 수 있습니다. 모든 노트를 웹사이트에서 검색할 수 있고 검색도 쉽다는 점이 정말 좋습니다. 주초에 Otter가 회의에 참여하도록 일정을 쉽게 예약할 수 있습니다. 팀과 노트를 쉽게 공유할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 원래 Google Meet 로고는 카메라 모양이었는데, 사람들이 YouTube와 혼동했습니다! Google은 결국 구별을 명확하게 하기 위해 현재 익숙한 녹색과 노란색 아이콘으로 로고를 재설계했습니다.

9. MeetGeek (데이터 기반 회의 분석에 가장 적합)

meetGeek을 통해

MeetGeek은 데이터 분석의 관점에서 회의 문서를 접근합니다. 이 도구는 회의의 역학, 참가자의 참여도, 토론 패턴을 분석하여 기본적인 트랜스크립션보다 더 심층적인 정보를 제공합니다.

Teams는 자세한 분석을 통해 회의 문화가 어떻게 진화하고 있는지 추적할 수 있습니다. 이 플랫폼은 다양한 유형의 회의를 자동으로 분류하고 그에 따라 노트 작성 스타일을 조정합니다. MeetGeek은 또한 생산적인 토론과 시간 소모적인 여담을 구분하여 팀이 회의 일정을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

MeetGeek의 최고의 기능

참가자의 참여도, 토론의 흐름, 의사 결정 패턴을 추적하는 포괄적인 분석을 통해 회의의 효율성을 모니터링하세요

팀원별로 관련 정보를 강조한 역할별 회의 요약본을 생성하세요

감정 분석 및 주제 모델링을 사용하여 회의 전반에 걸친 고객 상호 작용 트렌드를 추적하여 일반적인 문제점과 기능 요청을 파악하세요

토론 주제와 언급된 프로젝트를 기반으로 관련 이해 관계자에게 회의 인사이트를 자동으로 배포하세요

MeetGeek의 한도

분석 기능을 사용하려면 장기간 지속적으로 사용해야 합니다

맞춤형 보고를 위한 복잡한 설정

한정된 소급 분석 옵션

MeetGeek 가격

Free

Pro: 사용자당 월 19달러

Business: 사용자당 월 39달러

Enterprise: 사용자당 월 59달러부터

MeetGeek 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (430개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

MeetGeek에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰 에 따르면:

노트 작성이나 가능한 한 많은 정보의 캡처에 대해 걱정할 필요 없이 고객의 말에 집중할 수 있다는 점이 정말 좋습니다. 이미 모든 것이 완료되어 있기 때문입니다. 또한, 후속 조치 사항을 간결하게 요약해 놓을 수 있어 회의가 끝난 후 연락할 때 필요한 사항을 모두 확인하기 위해 다시 참고할 수 있어 매우 유용합니다.

🔍 알고 계셨나요? Google Meet에는 숨겨진 이스터 에그가 있습니다! 채팅에 '/pitchforks'를 입력하면 모든 사람의 화면에 작은 갈퀴 이모티콘이 가득 나타납니다. (가짜) 분노를 표현하는 재미있는 방법입니다.

10. Fathom (클라이언트 대응 팀에 가장 적합)

fathom을 통해

Fathom은 관계 중심의 접근 방식으로 회의 문서를 관리합니다. AI 회의 도구는 클라이언트의 상호 작용을 캡처하고 정리하여 컨설팅 회사, 대행사 및 고객 성공 팀에 유용합니다.

자세한 상호 작용 기록을 유지하여 시간의 경과에 따른 관계의 발전 상황을 추적할 수 있습니다. 팀은 끝없는 회의 녹음 파일을 뒤지지 않고도 과거의 대화 및 결정에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

Fathom의 최고의 기능

회의 노트, 작업 항목 및 관계 마일스톤을 결합한 포괄적인 클라이언트 상호 작용 타임라인을 구축하여 계정 관리를 개선하세요

대화의 문맥과 우선순위 수준을 유지하면서 클라이언트의 요구 사항과 피드백을 대화에서 자동으로 추출하세요

회의 상호 작용을 기반으로 관계 건강 점수 카드를 만들어 팀이 추가적인 주의가 필요한 계정을 파악할 수 있도록 지원하세요

약속을 실제 결과물에 자동으로 연결하여 여러 클라이언트 회의에서 약속 이행 여부를 추적하세요

한도 확인

이 도구의 핵심 기능은 주로 클라이언트 상호 작용에 중점을 두고 있습니다

제한된 내부 회의 기능을 제공합니다

의미 있는 관계 데이터를 구축하는 데는 시간이 걸립니다

통합 설정에는 기술적 전문 지식이 필요합니다

Fathom 가격

Free

프리미엄: 사용자당 월 19달러

팀 에디션: 사용자당 월 29달러

팀 에디션 프로: 사용자당 월 39달러

Fathom 평가 및 리뷰

G2: 5/5 (4,508개 이상의 리뷰)

Capterra: 5/5 (630개 이상의 리뷰)

Fathom에 대한 실제 사용자의 평가

G2 리뷰 에 따르면:

Fathom은 사용이 매우 쉽고 사용자 친화적이며 매우 직관적인 플랫폼을 갖추고 있습니다. 영어와 스페인어로 진행되는 회의에서 메모를 작성할 때 항상 사용하는 도구로, 메모를 검토한 후에도 오류가 전혀 없습니다. 할 일 목록, 체계적인 메모 작성, 매우 쉬운 플랫폼 덕분에 Fathom을 매우 즐겁게 사용하고 있습니다. 이 도구가 도움이 될 것이라고 생각되는 모든 사람에게 추천하고 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 레오나르도 다빈치는 스케치, 아이디어, 과학적 관찰로 7,000페이지가 넘는 노트장을 채웠습니다. 그는 노트를 개인적으로 보관하기 위해 거울 글씨로 쓰기도 했습니다.

스크립트 작성은 그만, ClickUp을 시작하세요

훌륭한 회의는 통화가 끝난다고 끝나는 것이 아닙니다. 적합한 AI 노트 작성기는 모든 것을 정리하고, 실행 항목을 추적하며, 아무것도 놓치지 않도록 해줍니다. 명확한 요약과 검색 가능한 트랜스크립트를 통해 흩어진 노트를 뒤지는 일은 이제 과거의 일이 됩니다.

ClickUp은 한 단계 더 나아갑니다. AI 기반 회의 노트 외에도 대화, 작업, 문서 및 팀 채팅을 모두 한 곳에서 연결합니다. 모든 회의는 달력에 또 다른 입력 사항이 아닌 생산적인 다음 단계로 이어집니다.

