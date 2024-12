2024年ヘッドレスCMSソフトウェア・プラットフォーム ベスト10

コンテンツ管理システムは、最も重要なもののひとつである。 ウェブデザインツール を自由に使うことができる。しかし、現代のデジタルコンテンツが必要とする柔軟性と俊敏性を構築するには、従来のCMSでは不十分なことが多い。

そこで、ヘッドレスCMSの登場です。

ヘッドレスCMSは コンテンツ管理ツール コンテンツ作成プロセスと、そのコンテンツを掲載するデジタルプラットフォームを分離する。

従来のCMSよりも複雑に聞こえるかもしれないが、一度そのコンセプトを検討すれば、ビジネスを成功に導くためのコンテンツやデジタル資産を提供する柔軟な方法であることがわかるだろう!

ヘッドレスCMSとは?

ヘッドレスCMSとは、コンテンツを特定のデジタルチャンネルに投稿する前に管理できるコンテンツ管理システムです。これにより、モバイルアプリからキオスクやその他のモノのインターネットデバイスなどのデジタル体験まで、あらゆるものにフィードインする構造化されたコンテンツを生成し、配信することができます。

これを実現するために、コンテンツ管理はウェブサイトのバックエンドとは別のデータベースに存在します。コンテンツ管理には、コンテンツを表示し、複数のチャンネルに配信するためのプレゼンテーションレイヤーが含まれます。

ヘッドレスCMSには、次のような異なる名称が使われることがある:

デカップルドCMS

オープンデータプラットフォーム

ヘッドレスアーキテクチャ

コンテンツ・アプリケーション・プログラミング・インターフェース

その名称にかかわらず、ヘッドレスCMSには考慮すべき利点がいくつかある:

大きな調整なしに複数のプラットフォームにコンテンツを配布できる。

リッチテキストエディターを含む、柔軟で高度にカスタマイズ可能なコンテンツ管理を提供します。

コンテンツリポジトリとして、ウェブサイトやモバイルアプリケーション、その他の場所で公開する前にコンテンツを提示することができます。

画像管理など、プレーンテキストを超えた包括的な資産管理を提供します。

コンテンツを再構築することなく、ウェブホスト間で素早く移行できます。

従来のCMSとヘッドレスCMSの比較

従来型、 ウェブサイトプロジェクト管理 は、プログラマーがサイトを構築するセントラルCMSに依存してきた。しかし、このアプローチでは、ヘッドレスCMSが得意とする柔軟性を最小限に抑えてしまう。

従来のCMSでは、デジタルコンテンツは「What you see is what you get」(見たままが得られる)、つまりWYSIWYGエディターで作成し、ウェブサイトに直接公開する。

それに比べ、ヘッドレスCMSやデカップリングCMSでは、その接続はそれほど直接的ではありません。コンテンツの公開先を決定する前に、コンテンツをコントロールすることができ、コンテンツの中核となるDNAを維持しながら、コンテンツの公開先となるさまざまなプラットフォームに応じて簡単にカスタマイズすることができます。

2024年のヘッドレス・コンテンツ管理システム10選

適切なヘッドレスCMSは、コンテンツを再利用するだけではない。ここでは、ヘッドレスCMSが従来のCMSよりも優れている機能や能力をリストアップし、最終的にビジネス全体に利益をもたらす。

1.サニティ。

Via サニティ コンテンツを管理するマネージャーや、コンテンツをカスタマイズして適切な場所に公開したい開発者など、チーム全体でリアルタイムにコラボレーションできます。拡張機能により、任意のアプリケーションに簡単に移行できます。

最高の機能です。

静的サイトジェネレーターとの直接統合により、Jamstackサイトなどのフロントエンドに直接接続し、コンテンツモジュール管理を簡素化。

シームレスなフロントエンド配信のために、アプリが保存するあらゆるコンテンツを動的環境でプレビューできる。

クラウドネイティブなアーキテクチャにより、場所を選ばずコンテンツの管理・編集が可能。

コンテンツ開発を長期的に最適化する高度なデータ分析機能

制限事項

一部のモジュールの柔軟性がリミットで、同じコンテンツを複数のチャネルに配信することが難しい。

特に開発者の専門知識が豊富でないビジネスにとっては、学習曲線が険しい。

サニティ価格

無料。

プロ: $99/月/プロジェクト

$99/月/プロジェクト チーム: $499/月/プロジェクト

$499/月/プロジェクト カスタム: 価格についてはお問い合わせください。

**2.ストラピ

Via ストラップ Strapiは業界をリードするヘッドレスCMSプラットフォームで、そのシンプルなインターフェイスと完全なカスタマイズ性が光ります。この100%JavaScriptベースのプラットフォームは、プレゼンテーションレイヤーからコンテンツが生きる最終的なチャンネルへと簡単に移行するコンテンツリッチな体験を可能にする。

ストラピの最大の機能は以下のとおりです。

コンテンツエディターからプレゼンテーションレイヤーまで、ボード全体にわたる直感的なインターフェイス

シンプルに始まり、ユーザーの役割に応じて複雑になっていく、開発者ファーストのアプローチ。

ユーザーと開発者のコミュニティが活発で、ツールやヘッドレスCMSソリューション全般について、継続的かつ即座に洞察を得ることができる。

ヘッドレスコンテンツを構築する能力を継続的に最適化し、改善する頻繁なアップデート。

ストラピのリミット

Freeプランには、複雑で構造化されたコンテンツを管理することを困難にする拡張機能制限がある。

WYSIWYGエディターが比較的制限されているため、基本的なコンテンツをより没入感のあるデジタル体験に変換することが難しい。

ストラピの価格

無料 セルフホスト エンタープライズ・セルフホスト

セルフホスト エンタープライズ・セルフホスト Enterprise self-hosted: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 クラウドプロ: $99/月

$99/月 クラウドチーム: $499/月

$499/月 クラウドカスタム: 価格についてはお問い合わせください。

**3.コンテンツスタック

Via コンテンツスタック 企業向けのヘッドレスCMSプラットフォームに特化したContentstackは、複雑さから逃げない。また、俊敏性にも優れており、あらゆる主要なデジタルプラットフォームに対して十分な柔軟性を持ちながら、効率的にコンテンツを管理することができる。

Contentstackの主な機能は次のとおりです。

より包括的なコンテンツ管理を可能にするコンテンツスケジュール機能とリポジトリ機能

幅広いグラフィック・ユーザー・インターフェースへの出力を簡素化する RESTful API の拡張機能。

複雑化するデジタル環境を管理するためのコンテンツとコードの強力な検索機能

ヘッドレスCMSを構築するための「白紙の状態」アプローチにより、高度な開発チームによる完全なカスタマイズが可能。

コンテンツスタックのリミット

テンプレートが不足しているため、小規模チームでは白紙の状態での導入が難しい。

バージョン管理が完了していないため、プラットフォーム上でのリアルタイムのコラボレーションが困難な場合がある。

Contentstack の価格設定

開始: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 成長: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 規模: 価格についてはお問い合わせください。

dotCMS*

経由 ドットシーエムエス dotCMSは、複数のプラットフォームでの公開を検討している組織や企業のデジタルコンテンツの管理と配信を支援します。柔軟なワークフローと強力なエディターにより、コンテンツ作成者はあらゆるタイプのコンテンツを自分好みにカスタマイズできる。

dotCMS の主な機能。

オンプレミスでのホスティングが可能なため、クラウドオンリーのCMSに比べて柔軟性が高い。

コンテンツエディターのドラッグ&ドロップ機能により、高度なコンテンツモデリングやページレイアウトが可能。

包括的なオンボーディングシステムには、複数のCMSを組み合わせて統合する機能が含まれています。

コンテンツデプロイメントのワークフローに開発者やシステム管理者を必要としないため、プロセスが効率化されます。

ドットCMSのリミット

インターフェースは必ずしも直感的ではなく、導入に時間がかかる場合がある。

一部のユーザーから、コンテンツ管理ワークフローを妨げるクラッシュの報告がある。

ドットコム価格

無料 です。

です。 企業向け:* 価格についてはお問い合わせください。

**5.コンテンツ

経由 コンテンツ コンテンツ・アズ・ア・サービスのソリューションとして、Contentfulは完璧なヘッドレスCMSモデルを持っている。ドイツを拠点とするこのソフトウェアは、純粋なヘッドレスプラットフォームであり、中心となるのはコンテンツ編集ツールとプレゼンテーションレイヤーだけで、構造化されたコンテンツをあらゆるデジタルフロントエンドにプッシュすることができる。

Contentfulの主な機能

APIベースのビルドにより、無限に拡張できる強力なインテグレーション

コンテンツとコードを安全に保つための拡張機能によるデータセキュリティ測定

小規模な組織でもコンテンツを構築・管理できるスターターテンプレート

カスタマイズ可能な検索機能。大規模コンテンツエコシステム コンテンツフルのリミット

コンテンツのプレビューは、このリストにある他のオープンソースのヘッドレスCMSシステムと比べると、ややリミットあり。

ログ機能がリミットされているため、大規模チームでは変更の照合が難しい。

コンテンツ・プレビューは、他のオープンソースのヘッドレス CMS システムと比較すると、やや制限されています。

無料 。

。 基本: $300/月

$300/月 カスタム: 価格についてはお問い合わせください。

6.Kontent.AI

Via コンテンツ.AI Kontent.aiは「コンテンツを完全にコントロールする」ことを約束し、一元化されたヘッドレスCMSプラットフォームを通じて、世界最大級のブランドがデジタル体験を構築するのを支援している。その拡張ガバナンス機能により、ヘッドレスアプローチを採用する大企業に特に適している。

Kontent.ai最高の機能

複数のチャネルだけでなく、静的サイトジェネレーターや複数のウェブサイトへのオムニチャネルコンテンツ配信

ウェブ・スポットライトにより、著者は視聴者が異なるチャネルでコンテンツをどのように消費するかを正確に把握することができる。

小規模ビジネス向けのユーザーフレンドリーさと、大企業向けのスケーラビリティを併せ持つ稀有な存在。

マイクロサービスアーキテクチャにより、ほとんどのヘッドレスCMSや従来のCMSよりも高速で無駄のないソフトウェアを実現

Kontent.aiの制限事項

このリストの他のヘッドレスCMSよりも拡張機能を必要とするカスタムもある。

バックエンドのサポートが英語のみであるため、国際的なビジネスにとっては難易度が高い。

Kontent.aiの価格設定

開発者: 無料

無料 規模:* 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

**7.マグノリア

Via ブルームリーチ このリストで最初の業界特化型ヘッドレスCMSプラットフォームであるBloomreachは、製品群である。Bloomreach Experience Cloud」、「Bloomreach Search & Merchandising」、「Bloomreach Experience Manager」によって、eコマースマーチャントは包括的で説得力のあるオンライン体験を創造することができる。

ブルームリーチの機能

オーディエンスに最適な体験を提供するコンテンツ管理ソリューション「Bloomreach Experience Manager

静的なプラットフォームから没入型の会話へとオーディエンスを移行させるマーケティング自動化に対応

レスポンシブテンプレートにより、デバイスを超えた体験を提供します。

ブルームリーチ・アカデミーは、新規および既存ユーザー向けの拡張機能です。

ブルームリーチのリミット

イベント数が多いため、データ過多になることがある。

実装が難しく、一般的なヘッドレスCMSユーザーのコアなニーズをはるかに超えた機能があり、時には邪魔になることもある。

ブルームリーチの価格について

エンゲージメント:* 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ディスカバリー:* 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 コンテンツ:* 価格についてはお問い合わせください。

9.アジリティ CMS*

Via バターCMS Butter CMSの目標は、マーケティング担当者が必要とする唯一のコンテンツプラットフォームになることだ。これは、高速コンテンツ起動システムからマーケティングダッシュボード、パーソナライズの機会など、そのすべての機能に見ることができます。

Butterの主な機能は以下の通りです。

コンテンツカレンダーをより簡単に実行できるコンテンツスケジューリングオプション

ブランドを管理する中央メディアライブラリによるデジタルアセット管理

アプリ統合、テンプレート、スターターセットなどを含む拡張機能マーケットプレイス

ダイナミックで魅力的なランディングページを作成するコンポーネントベースのコンテンツ構築

バターのリミット

このリストの他のヘッドレスCMSオプションと比較すると、インタラクティブコンテンツやコンテンツ分析の作成機能の欠如など、いくつかの機能が制限されている。

APIがエラーメッセージを返すことがあり、その解決にはサポートチームのメンバーが必要である。

Butterの価格

マイクロ: $99/月

$99/月 スタートアップ: $199/月

$199/月 スモールビジネス: $375/月

$375/月 企業:* 代理店:* 価格についてはお問い合わせください。

ヘッドレスCMSと一緒に使える他のツール

どんなに優れたヘッドレスCMSでも、いきなりマーケティングの悩みをすべて解決できるわけではありません。コンテンツのプランニング、管理、コラボレーションを効果的に行うための追加ツールが必要です。そこでClickUpの出番です。

クリックアップ

ClickUpをヘッドレスCMSと組み合わせれば、強力なコンテンツおよびプロジェクト管理システムが実現します。

ClickUpには特定のヘッドレスCMS機能はありませんが、ヘッドレスCMSを真に成功させるために必要なパワフルな機能はすべて揃っています。無料トップクラスの

/参照 https://clickup.com/ja/blog/1964/undefined/ プロジェクト管理ソフトウェア /%href/

は、ドキュメント、ビュー、テンプレートなどの機能がすべて1つのハブに集約されており、マーケティング戦略や

/を強化する。 https://clickup.com/ja/blog/41221/undefined/ コンテンツ作成ワークフロー /%href/

.

ClickUpの最大の機能 .