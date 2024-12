チームをやる気にさせる10のヒント

チームのモチベーションとパフォーマンスを高める方法を探しているのは、あなただけではありません。どのリーダーも、チームのモチベーションを高めるという課題に直面することがあります。

しかし、モチベーションはボーナスや豪華なオフィス特典だけの問題ではありません。モチベーションは、ボーナスや豪華なオフィス特典だけの問題ではないのです。

この記事では、従業員のモチベーションが重要な理由、モチベーションの種類、チームを鼓舞するための10の実践的なヒントを明らかにする。

さっそく見ていこう!🏊

なぜチームのモチベーションが重要なのか?

メンバー一人一人が日々の課題に意欲的に取り組み、熱意と意欲が当たり前のチームを想像してみてください。それがチームのモチベーションの力です。

チームモチベーションは、チームメンバー一人ひとりが貢献し、卓越したいという根強い意欲を感じるような、前向きな企業文化を生み出します。✨

チームのモチベーションが高まれば

私の仕事はより速く、より賢く、より短い時間でより多くのことを成し遂げます。

細部にまで気を配り、質の高い仕事をする。

チームワークが良くなり、衝突が少なくなる

仕事への満足度が高く、あなたの会社にとどまる可能性が高くなる

私の仕事に積極的に参加するため、欠勤率が低い。

新しいことに挑戦し、その成果を発揮しやすい。

自分自身やビジネス全体のためにやることが多い

モチベーションの種類

モチベーションには、主に内発的なものと外発的なものの2種類がある。どちらもチームメンバーが自分の役割を果たし、生き生きと働き、職場で輝くために重要です。それぞれのカテゴリーを詳しく見てみよう。

1.内発的モチベーション

内発的動機づけとは、チームメンバーがある活動に取り組むときに感じる個人的な喜びや挑戦です。ここでは、チームを動かしている可能性のある、さまざまなタイプの内発的動機づけをいくつか紹介します:

コンピテンス・モチベーション:* 外的な称賛のためではなく、個人的な成長や自己満足のためにスキルを向上させたり習得しようとする意欲

外的な称賛のためではなく、個人的な成長や自己満足のためにスキルを向上させたり習得しようとする意欲 達成動機: これは、挑戦的な個人目標を設定し、それを達成したときの栄光に浸ることから生まれる。

これは、挑戦的な個人目標を設定し、それを達成したときの栄光に浸ることから生まれる。 創造的動機:* 主体性を持ち、既成概念にとらわれず、斬新なものを創り出したいという欲求。

主体性を持ち、既成概念にとらわれず、斬新なものを創り出したいという欲求。 態度の動機づけ:* 個人的な信念、倫理、原則に沿った方法で行動しようとする意欲。

個人的な信念、倫理、原則に沿った方法で行動しようとする意欲。 アフィリエーション・モチベーション:* 他者と接続し、協力し、帰属意識を感じたいという欲求

2.外発的動機づけ

外発的動機づけは、外的な報酬を得たり、結果を回避したりすることから生まれます。あなたのチームではどうだろうか:

報酬に基づくモチベーション:* ボーナスや贈り物、あるいはマネージャーや他のチームメンバーからの好意的なフィードバックなどのインセンティブによる仕事への意欲。

ボーナスや贈り物、あるいはマネージャーや他のチームメンバーからの好意的なフィードバックなどのインセンティブによる仕事への意欲。 恐怖に基づく動機づけ: 失業や降格の恐れ、あるいは同僚の前で業績不振による否定的なフィードバックを受けることによる行動への意欲。

失業や降格の恐れ、あるいは同僚の前で業績不振による否定的なフィードバックを受けることによる行動への意欲。 権力に基づく動機づけ:* 権威、影響力、支配力を得るために仕事をし、出世しようとする原動力。

ClickUpで個人目標を作成し、進捗を追跡するためのターゲットを設定します。

内発的動機づけと外発的動機づけは、どちらもさまざまな点で有益です。あなたのマネジメントスタイルが両者を考慮したものになるよう、両者を念頭に置いてください。

チームのモチベーションを高める10のヒント

個人的な充実感や情熱に突き動かされるチームメンバーもいれば、外的な報酬や仕事に対する評価に反応しやすいチームメンバーもいる。

この10のステップを参考に、両方のモチベーションが認められ、奨励されるような、バランスの取れた健全な仕事環境を作りましょう。

1.明確な目標を設定し、チームで共有する。

チームのやる気を高める最も簡単で効果的な方法の1つは、次のことです。

明確なチーム目標を設定することである。

短期的・長期的な会社の価値やオブジェクトに沿った、明確なチーム目標を設定する。大局観が一致したら、チームメンバー全員がこの大目標をよく理解し、その実現に自分がどのように貢献しているかを理解するようにする。

明確でなければ、チームメンバーは特定のタスクを見落としたり、その重要性を過小評価したりするかもしれません。しかし、チームメンバーが自分のやることの背後にある「理由」を明確に理解していれば、タスクを完了しようという意欲が高まる。良い仕事をするために余計なことまでするようになり、ビジネスが目標達成に近づくかもしれない。🎯

ClickUpでSMART目標を作成し、進捗を追跡して目標を達成しましょう。

ビジネス目標やチーム目標を作成するには

SMART目標フレームワーク

-具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限(Time-bound)。これをチームと共有するには、適切な

目標設定

そして

目標追跡ツール

.

これらのツールでできること

カスタマイズ 目標設定テンプレート プロセスを合理化する

大きなマイルストーンを、途中でより小さく管理しやすい目標に分解する

各目標をチームメンバーに割り当てられたタスクに直接接続する

目標に対する進捗を追跡する 途中の小さなマイルストーンを祝う

2.チームメンバーに仕事をやることの自主性を与える

マネージャーやチームリーダーとしてのあなたの主な役割は、明確な期待を設定し、チームに必要なツールを提供し、定期的なチェックインの場を設けることだ。それが確立されたら、一歩下がって、彼らに仕事を任せることだ。

ClickUpのワークロードビューで、個々の貢献者や各チームに割り当てられた仕事量を可視化。

選択したコラボレーションツールには、次のような機能があるはずです。

作業負荷ビュー

チームメンバーに割り当てられたタスクを可視化し、再配分を管理します。これにより仕事が効率化され、新規クライアントの獲得、新規タスクのデリゲート、新規プロジェクトの開始の適切なタイミングを判断する際の戦略的意思決定に役立ちます。

理想的なツールには

自動化機能

を使い、繰り返しタスクを処理することができます。これにより、チームメンバーがコア業務に集中する時間を無料にすることができます。

6.チームにフィードバックを与え、チームからフィードバックを受ける

建設的なフィードバックも、丁寧かつ明瞭に伝えられれば、モチベーションを高めることができます。

なぜか?それは、あなたがメンバーの成長に投資していることを示すからです。メンバーをより高いパフォーマンスへと導くことで、あなたはメンバーの能力を信頼していることになります。その結果、彼らは自然とチャレンジしたくなるのです。🏆

反面

チームからのフィードバック

も同様に重要である。

70% of employees say they would be more motivated at work if they knew their opinions mattered

チームメンバーが自分の考えを自由に共有できるようになると、自分の役割や会社のミッションとの接続がより強く感じられるようになる。さらに、彼らの意見を価値あるものとして評価し、実行に移すことは、信頼と尊敬を示すことになり、それは次のような効果をもたらします。

チームの士気を高める

を高め、協力的な企業文化をプロモーションする。

7.チームの貢献を評価し、報酬を与える

有名な作家であり講師でもあるデール・カーネギーはこう言っている:人はお金のために仕事をするが、承認、賞賛、報酬のためには、さらに1マイル余分に動く」。

大小にかかわらず、チームの努力はビジネスマシンを回す歯車です。こうした努力を、「ありがとう」や「よくやった」といった肯定的なフィードバックで認めることは、単に良い気分にさせるだけでなく、もっとやること、もっと良くすることを後押しするのである。🙌

チャットビューはClickUpにすべてのコメントを保存し、チームを認識したり、会話を素早く見つけることができます。

私たちの言葉を鵜呑みにしないでください:によると

ハーバード・ビジネス・レビューの調査によると

の調査によると、認知度下位10%のリーダーは従業員のエンゲージメントが27%だったのに対し、上位10%のリーダーは69%に達している。

しかし、なぜ言葉で終わらせるのだろうか?ボーナス、ギフト、休日といった目に見える報酬は、従業員のモチベーションをさらに高める。達成可能なことを示し、それを達成した人にスポットライトを当てるのだ。そうすることで健全な競争が生まれ、他のチームメンバーもステップアップすることができるのです。

8.チームの専門能力開発に投資する

チームの成長を優先させるということは、あなたが彼らの可能性を信じ、将来を見据えているということです。会社が自分の成長にコミットしていることがわかった社員は、前向きな姿勢を持ち、定着し、自分の役割で優秀な成績を収める可能性が高くなります。💪

ClickUpのテンプレート

考える

チームのトレーニング

ワークショップ、ウェビナー、オンラインコース、あるいはメンタリングセッションなどを通じて、ハードスキルやソフトスキルのトレーニングを行う。チームメンバーは、新しいスキルを身につけると、それを応用したがります。単に能力が向上するだけでなく、より積極的に、より熱心に取り組むようになるのです。

ClickUpでさらに生産性を高めるために、数百ものコース、トレーニング、ウェビナーであなただけのワークスペース・エキスパートになりましょう。

チームのスキルアップと成長により、ビジネスではより熟練した適応力のある従業員から利益を得ることができます。

9.チームにとって居心地の良い快適なワークスペースを作りましょう。

快適なワークスペースは美観だけではありません。考えてみてください:あなたはどこで仕事をするのが生産性が高く、最高の仕事ができるでしょうか?窮屈で暗いスペースか、風通しがよく明るいスペースか。

基本的なことから始めましょう。人間工学に基づいた家具、サポートチェア、十分なデスクスペースを用意しましょう。そうすることで、チームの健康を優先しながら、腰痛に悩まされることなくタスクに集中できるようになります。

照明は非常に重要です。自然光を取り入れることで、気分やエネルギーレベルが高まります。室内観葉植物などの緑を取り入れると、空気の質が向上し、快適な雰囲気になります。

食べ物は重要です。無料のコーヒーや飲み物、スナックを提供することで、違いが生まれます。ちょっとしたコーヒーブレイクや軽食でチームのエネルギーがチャージされ、前向きで意欲的な仕事環境が育まれます。☕

10.チームビルディング活動に参加する

チームビルディング活動

は仲間意識を高め、チームメンバーのモチベーションを維持します。チームメンバーが通常のタスク以外で協力し合うと、ユニークな方法で絆が深まります。個人的なレベルでお互いを知ることができ、仕事中も協力しようという意欲が高まります。

やることとは?チームの利息に合った活動を考えてみましょう。読書会でもいいし、トリビアナイトでもいいし、リモートチームのためのバーチャル・エスケープルームでもいい。鍵は、全員が楽しんで参加できるものを選ぶことです。🤩

以下をチェック *チームビルディング・ツール* !

チームのモチベーションを高め、コラボレーションとビジネスの成長を促進しよう

チームのモチベーションを高める方法を知ることが、チームのパフォーマンスと従業員の定着率を高めることは間違いありません。これらの戦略を試してみて、チームに最も響くものを見つけ、必要に応じて改良してください。そうすることで、チームはモチベーションの高い、パフォーマンスの高い集団へと変貌を遂げるでしょう。

