Brain²：次なる波

Brain²の発表を大変嬉しく思います。

本日、当社のAI機能に飛躍的な進化をもたらす新機能をリリースいたします。これはClickUp Brainの提供開始以来、最大規模のアップグレードであり、ナレッジワーカーの可能性を大きく広げるものと確信しています。

Brain²は、最新の最先端モデルを搭載し、仕事コンテキストグラフと密接に連携する、最先端のエージェントです。 まるで、自社に天才たちの軍団を採用したかのような感覚です。

適切なツールとコンテキストさえ整えば、フロンティアモデルが知識労働においてどれほど優れた性能を発揮するかは、正直言って驚異的です。プロジェクト管理、個人事務、詳細な調査、ドキュメント編集、プレゼンテーションなど、一連の仕事タスクが今や単に「解決」されるようになりました。

これは、人々のナレッジワークの在り方を根本から変え、チームの生産性を（文字通り！）100倍に高めるものになると考えています。

きっと気に入っていただけると思われる機能をいくつかご紹介します：

コンテキストエンジン：ClickUpの圧倒的な強み

他のAIツールは、会話のたびにゼロから始めます。「プロジェクトについて教えてください」「目標は何ですか」「ステークホルダーは誰ですか？」まるで記憶喪失の人と話しているかのようです。

Brain²はすでに、深く理解しています。

タスク、ドキュメント、チャット、スプレッドシート、ミーティング、ホワイトボード、ダッシュボード。あらゆる情報が単一のコンテキストエンジンに集約されます。Brain²は、どのタスクの担当者が誰か、2週間も停滞しているタスクは何か、昨日デザイナーがチャットで何を言っていたか、そしてこれらすべてがどのOKRにつながっているかを把握します。

「ローンチの進捗はどう？」と尋ねたとき、別途概要を提示する必要はありません。Brain²そのものが、まさにその概要なのです。

そして、その効果は積み重なっていきます。毎日、あなたの仕事をより深く理解していきます。3ヶ月も経つと、まるでチームで最も鋭い頭脳を持つ人物とブレインストーミングをしているかのような感覚になるでしょう。

フロンティアエージェント：その構成

Brain²は単一のモデルではありません。あらゆる最先端モデルを網羅しており、各タスクが最適なモデルに割り当てられるようルーティングが最適化されています。深い推論や文章作成にはClaudeモデル。高速な生成や大規模なワークフローを正確に実行するにはGPT。マルチモーダル処理にはGemini。手動でモデルを選ぶ必要はありません。ただリクエストするだけです。

しかし、モデルだけでは不十分です。Brain²はさらに以下の要素も活用しています：

1,000以上のツールとスキル： オンデマンドで利用可能なパッケージ化された専門知識に加え、MCPを通じてその他あらゆる機能も利用可能です。

適応する記憶機能： Brainはユーザーの基準や作業の好みを学習します。また、他のAIツールから記憶データをインポートできるため、一から始める必要はありません。

サンドボックス環境での演算： 実際のデータに対して実際のコードを実行し、計算を行い、検証済みの回答を返します

手間いらずの自動化： 繰り返しのワークフローが、自動的に実行されるパイプラインへと変わります

ワークグラフ： タスク、ドキュメント、チャット、意思決定などの情報を取り込むことで、AIは導入初日から御社の仕事を把握します

企業レベルの信頼性： RBAC、ワークスペースの分離、監査証跡。誰が何を閲覧できるかを適切に管理するAI

モデル × ツール × コンテキスト × コンピューティング × 自動化 = ワークスペースに展開されるエージェント・ワークフォース。

ナレッジワーク：ただ、うまくいく

飛躍的な進化。仕事の日を埋める日常的なタスクを、最初から最後まで一貫して処理します：

ディープリサーチ： 複数の情報源からの調査結果を統合・要約し、出典を明記します。ワークスペース全体のデータに加え、リアルタイムのウェブ情報や接続アプリの情報も指先ひとつで利用可能。すぐにアクションに移せる形でパッケージ化されています。ClickUpのコンテキストエンジンは、ワークスペースの知識をAIが容易に処理できる形で効率的に要約・圧縮し、コストを削減しながら出力の品質を向上させます。

プロジェクト管理： プラン、進捗更新、ステータスレポート。作成から実行まで。Brain²が「ベロシティが18%低下した」と報告する場合、実際のデータに基づいて本格的な分析を行い、その計算過程も提示します。

専属のチーフ・オブ・スタッフ： かつては午前中を丸々費やしていた雑務。電子メールの選別、カレンダーの準備、フォローアップ。すべてお任せください。

プレゼンテーション：「木曜日の全社ミーティング用の資料を作って」。リアルなタイポグラフィ、スマートな配色、見ていて気まずくならないアニメーション。テンプレートを選ぶのを終える前に、もう完了しています。

マルチプレイヤーコラボレーション：人間とエージェントが、一つのスレッドで連携

Brain²は、アプリに後付けされたサイドバーのようなものではありません。チームがすでに作業しているのと同じスレッド上で動作します。チームメイトとあらゆる場面でコラボレーションするように、どこからでもBrain²にタグ付けできます。PMが質問を投げかけ、エンジニアがそれに応え、Brain²がデータを取得して修正案を作成し、デザイナーが確認します。1つの会話で、コンテキストの切り替えは一切不要です。

バックグラウンドで24時間365日稼働するエージェントは、CRMの監視、バグの優先順位付け、週次レポート作成などを行います。ユーザーが指示を出すのを待つことはありません。ユーザーが必要とする前に、重要な情報を提示します。

MCPを介してあらゆるものを接続

Google Drive、GitHub、Salesforce、Datadog、Amplitude、Gmail、Google カレンダー、その他MCP対応のあらゆるサービス。タブ番号47などではなく、ワークスペースそのものが唯一の信頼できる情報源となります。

開発チームではこれを社内で活用しており、分析データのクエリや共有の方法が根本から変わりました。

個人的な余談：迫り来る波

私たちがこれほど期待を寄せている理由を率直にお話ししましょう。AIはすでにソフトウェアエンジニアリングのあり方を一変させました。AIの導入は業界全体に広がり、この職業は根本から変わりました。AIを活用する開発者は、単に少し優れているというレベルではありません。彼らが成し遂げられることにおいて、根本的に異なる存在なのです。

他の知識労働者も皆、同じ曲線上にいますが、ただ時間が少し遅れているだけです。マーケティング、法務、経理、金融サービス、広報、業務部門。その波が押し寄せています。

私たちがBrain²を開発したのは、ClickUpこそが人間とエージェントが協働するオペレーティングシステムの理想的な基盤であると確信しているからです。すべてが一か所に集約され、単一のコンテキストエンジン、そして御社をすでに熟知しているエージェントチーム。 「これ、誰か手伝ってほしいな」という瞬間から「もう完了している」という瞬間までの時間が、わずか数秒にまで短縮されています。

これは、これまでに見たことのないほど画期的な生産性のロック解除です。そして、これはまだ始まりに過ぎません。

Brain²は現在ご利用いただけます。