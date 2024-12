ターゲットを絞ったアウトリーチのための効果的なユーザーペルソナの作成（テンプレートと例を含む）

ソーシャルフィードをスクロールしていて、まるで自分のために作られたような広告に出くわしたことはないだろうか?おそらくそうだろう。🤓

ご心配なく。この記事は、あなたの携帯電話の中に住んでいるCIAエージェントについてではありません。もっと言えば、あなたが購入して絶対に気に入った商品についてです。

あなたはそれらの製品を知っている。あらゆるニッチな問題を解決し、学ぶのに時間がかからず、あなたの仕事をとても楽にしてくれるものだ。あなたの考えを打ち砕くわけではないが、あなたがその広告を見る背後には、マーケティングチーム全体がいたのだ。そして、そのチームは、あなたが彼らのユーザーペルソナの1つと一致することから、おそらく1マイル先からそれを予測した。🫱🏼‍🫲🏾

ユーザー・ペルソナはあなたの マーケティングプランニングプロセス マーケティング・プランニング・プロセス /%ref/ マーケティング・プランニング・プロセス /%ref/ マーケティング・プランニング・プロセス /%ref/ マーケティング・プランニング・プロセス /%ref/基本的には、あなたの理想的なターゲットオーディエンスを表す架空の人物である。

マーケティングチームだけでなく、組織全体のデザインチーム、セールス、クリエイティブにとっても重要な情報です。ターゲットユーザーを理解することは、顧客の製品体験を向上させる鍵であり、今後の製品開発やメッセージに大きな影響を与えます。

ユーザーペルソナの作成が初めての方にも、古くなったリソースをリフレッシュしたい方にも、この記事はお勧めです!この記事では、競争力のある効果的なユーザーペルソナを作成するために必要な、定義、要素、テンプレート、例をすべてご紹介します。

ユーザーペルソナとは?

ユーザーペルソナとは、あなたの製品の最も重要なユーザーグループを表す、多少架空の、そして現実的な文字です。多少架空の人物というのは、この人物が最終的に作り上げられたものである一方で、その属性、役割、動機、日常的な問題は実際のユーザー調査とデータに基づいているためです。 つまり、人事部長のバーブはあなたのチームによって技術的に想像されたものであっても、彼女の経験は同じような役割を担う実際のユーザーに語りかけ、あなたの製品からどのような利益を得られるかを示すことになるのです。そして、これが共感を生むのです!

ユーザーは、自分が見られていると感じ、ある意味、あなたがユーザーを知っているように感じるでしょう。だからこそ、これらのリソースはあなたが思っている以上に詳細なのです。

徹底的なペルソナは、ユーザーの年齢、場所、ライフスタイル、日常的な活動、そしてもしかしたらあなたのユーザーペルソナが言うかもしれない名言まで定義します。バーブの幼少期の傾向を詳しく説明する必要があるとは言いませんが、彼女が技術に精通した37歳の3児の母であり、年中旅に出ながらリモートで上級職の役割をこなしていることをメモしておくことは、間違いなく鍵になります。

なぜユーザーペルソナは有用なのか?

ユーザーペルソナ(バイヤーペルソナと呼ばれることもある)は、すべての潜在顧客が求めている "What's in it for me? "の要素を理解するための最初のステップである。それは、彼らのニーズ、彼らがどのように話しかけられるのが好きなのか、どこに到達できるのか、そして彼らの興味をそそるフックを知ることです。

さらに、やみくもに広告を打ちまくるよりも、統計的にみて製品やサービスが気に入るであろう、選ばれた人たちに努力を集中させたほうが、製品や戦略は成功する。

また、ユーザーペルソナはメッセージングにも反映され、ターゲットがあなたのコンテンツや製品に接したときに、ユーザーによりパーソナライズされた体験を提供することができます。そして、ユーザーを知れば知るほど、彼らが本当に望んでいる機能や特徴について、より貴重な洞察を得ることができます。

ここでは、ユーザーペルソナをマーケティング戦略全体に活用するための鍵をいくつかご紹介します:

そこから、製品のユーザーエクスペリエンスをさらに向上させ、カスタマーを喜ばせることができます。別名、無料マーケティング。😍

効果的なユーザーペルソナの要素

どのようなカスタムも、自分が単なる番号であるかのように感じたくはない。そのため、ユーザーペルソナを作成する際には、以下の鍵から始め、徹底して熟考することが重要なのです:

ユーザーペルソナのヘッダーを作成する。

ヘッダーは基本的にユーザーペルソナの第一印象となるため、印象に残るものである必要があります。ユーザーの画像、名前、専門職のタイトル、引用やペルソナの説明でリードし、この人物がどのような人物であるかをもう少し詳しくチームに伝えましょう。

この簡単な経歴は読みやすく、1~2文を超えないようにします。例えば、あなたが美容・ウェルネス業界のメディア・広告代理店を経営している場合、一般的なユーザーペルソナは、ケリーのような人物、つまり小さなヘアケアブランドの共同設立者兼CEOで、「新製品やビジネスの成長に集中できるよう、デジタルマーケティング面を担当する人材を必要としている」というような人物でしょう。

ユーザーのイメージについては、現実的で、あなたの理想とする顧客の基本的な特徴、性格、トーンにマッチしている必要があります。そうすることで、ユーザー・ペルソナに人間味が生まれ、ステークホルダーがターゲットとするユーザーに共感しやすくなります。

ユーザーのイメージを念頭に置いて、ペルソナのこの要素をシンプルかつ要点を押さえたものにするために、オープンライセンスまたはストック画像を検索することをお勧めします。

徹底した人口統計学的プロフィールと背景

ヘッダーの情報は架空のものかもしれませんが、すべて調査に基づいたものです!そして、そのリサーチは、ユーザーペルソナのデモグラフィックのセクションで輝きを放ちます。カスタマーの個人的、職業的背景、ユーザー環境、ライフスタイルや選択に影響を与える可能性のある心理的変数などを考慮し、必要なだけ詳しく説明するのは無料です。

デモグラフィック・プロフィールに含めるべき内容を正確に知りたいですか?それは以下の通りです:

個人的背景

この人物の架空の人生に深く入り込む必要はありません。架空の個人的な詳細を通して、その人物がどのような人物であるかを描いてください。ペルソナの年齢、性自認、民族や人種、教育レベル、結婚しているかどうかなど、仕事に影響を与える重要なステータスを定義しましょう。

例えば、ケリーという女性はアリゾナ州スコッツデールに住む43歳のワーキングマザーで、有機化学の博士号を持っているとします。

職業経歴

ここでは、仕事面をもう少し掘り下げます。現在の市場調査を利用して、ユーザーのタイトル、現実的な収入レベル、仕事歴、ワークライフバランスを見極めましょう。

ユーザー環境

あなたのユーザーペルソナは、社会的、物理的、または技術的な背景の中で、仕事をやるためにどのような日常的な必需品に依存していますか?

ユーザーの潜在的な技術スタックを考えてみましょう。オフィス勤務かリモートワークか、一緒に仕事をする従業員の数、ミーティングに費やす時間、日中のオンラインの頻度など、これらの詳細は重要です。

ケリーは、週の大半はオフィスで仕事をしているが、チームとアイデアを出し合ったり、イベントの準備で忙しいため、ほとんどデスクに座っていないかもしれない。

サイコグラフィックス

サイコグラフィックスとは、オーディエンスの行動パターン、態度、利息、意見、痛点、動機などを包括的に表す言葉です。基本的には、ケリーをケリーたらしめるものすべて。💜

ニッチなユーザーをターゲットにするために、創造的で本当に具体的なものにするのは無料です。もしあなたのカスタマーの一人が、あなたの製品を使って問題を解決しているなら、同じような方法で利益を得ることができる人が何千人もいるはずです。

ケリーのサイコグラフィックスをいくつか紹介しよう:

ケリーは20年以上前、学校を卒業するためのサイドビジネスとしてヘアケア会社を立ち上げたが、ここ7年でフルタイムのキャリアとなった。

ケリーは、以前は製品開発にもっと手をかけていたが、今は展示会に出たり、ブランドの認知度を高めるために潜在的な小売の機会を訪ねたりすることに多くの時間を費やしている。

彼女はデジタルマーケティングやアフィリエイトマーケティングに多くの価値を見出しているが、何から始めればいいのかわからない。彼女の生産性は地元では高いが、もっと多くの州で販売をブランチしたいと考えている。

ケリーは仕事以外の時は子供との時間を優先し、仕事時間以外はほとんど携帯をチェックしない。彼女は従業員にも同じことをやるように勧めている!

ユーザー・ペルソナの最終目標とモチベーション

これは、ユーザーペルソナの行動や意思決定を促す大きな「なぜ」です。

このセクションでは、ユーザーペルソナがあなたの製品を使うことで何を得たいのか、つまり、「自分にとって何が必要なのか」を説明します。適切な最終目標を固めることは、ユーザーペルソナが何を満たそうとしているのかを理解し、彼らのビジョンに共鳴する製品やメッセージを生み出す鍵です。

さらに、彼らの日常的な動機と、彼らが直面している問題に対する専門的な最終目標を明確にすることは、あなたの製品に適したユーザーを見つけたかどうかを判断する鍵になる。 ケリーにとって、彼女の目標は、ブランディングとオンラインプレゼンスを最初から最後まで担当してくれるクリエイティブエージェンシーを見つけることかもしれない。

ここで彼女の目標を動機づける要因を説明することで、これを拡大することもできます。ケリーは、ビジネスのデジタルマーケティングのプロセスを社内で管理するポジションにはいないが、他の人を加えることなく、ビジネスのこの分野を成長させたいと考えているのかもしれない。 やることリスト を彼女のスケジュールに追加する。ユーザーが何を達成したいのか、なぜそれをやることなのかをしっかりカバーすれば、いい形になるはずだᙂ。

よくある痛みと課題

ユーザーペルソナの生産性を知ることは、彼らが現在の製品で直面している共通の課題、そして彼らに変化を促すものへと容易に移行します。

