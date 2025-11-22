2025年版 無料給与予算テンプレート15選

現代の財務リーダーは単なる給与管理の追跡にとどまらず、その最適化に取り組んでいます。
1ドル単位で予算が厳しく、人員配置の判断が重要となる経済環境では、簡易計算に頼る余裕はありません。給与プランの遅延の大半は「ワークスプロール」に起因します。給与データ、勤務時間、評価、承認プロセスが複数のスプレッドシートやツールに分散している状態です。
戦略的で迅速、かつ拡張性に優れた給与管理ツールが必要です。スタートアップの運営から企業の従業員管理まで、この15種類の給与予算テンプレートがそれを実現します。
給与予算テンプレートとは？
組織全体の給与関連経費をプラン・追跡・管理したいですか？給与予算テンプレートは、その実現を支援する事前構成済みの文書またはスプレッドシートです。
これらのツールは、賃金・給与・賞与・税金・控除など関連する給与データを一元管理し、正確な計算・プラン・レポート作成を可能にすることで給与処理を簡素化します。さらに以下の機能もご利用いただけます：
- 総給与コストの見積もりと管理を支援し、従業員関連経費のすべてに十分な資金が割り当てられるよう確保します
- 従業員名、部署、時給、ボーナス、税金、その他の報酬要素などの主要な詳細を含める
- 週次、月次、年次フォーマットを用意し、様々な給与サイクルに対応します
- エラーを減らし、時間を節約し、税務規制への準拠をサポートします。
優れた給与予算テンプレートの条件とは？
一般的な給与予算テンプレートは賃金や給与を記録するだけですが、優れたテンプレートには組み込みのロジックが備わっており、より正確に給与経費を計算・予測・追跡できます。
それだけではありません。理想的な給与予算テンプレートが際立つ特徴をいくつかご紹介します：
✅ 税金・控除・残業時間の割合を自動計算する機能で、静的な表を超えた設計✅ 昇給・新規採用・方針変更などの将来シナリオに基づく給与コスト予測ツールを内蔵✅ 会計システムとの連携で手動エントリー削減、プラットフォーム横断での給与データ同期を実現✅ 様々な給与体系・期間・ビジネスニーズに対応するカスタマイズ可能なテンプレートを提供 視覚的なダッシュボードやレポート作成ツールを搭載し、管理職や財務チームが傾向を把握し、実績とプランされた予算を比較できるように支援
給与予算テンプレートの概要
ClickUpおよびサードパーティ製給与予算テンプレートの全要約テーブルはこちら：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|フォーマット/プラットフォーム
|ClickUp 給与明細レポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|リアルタイムの給与追跡が必要な人事・運営チーム
|給与データを一元管理し、視覚的なレポート作成とフォローアップのためのタスク割り当てを実現します
|ClickUpワークスペース
|ClickUp 給与明細要約レポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|監査対応可能な給与要約の作成を希望するTeams
|給与サイクルごとに給与・福利厚生・控除・税金を集計
|ClickUpワークスペース
|ClickUp サービス用タイムシートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|サービス提供チーム向け：請求可能時間の追跡
|サービス/クライアント別に時間を記録し、リソースプランニングをサポートします
|ClickUpワークスペース
|ClickUp 支払い履歴テンプレート
|無料テンプレートを入手
|給与/ベンダー支払いの明確な監査証跡が必要なチーム
|支払い記録を一元管理し、支払先/プロジェクト/日付でフィルタリング可能
|ClickUpワークスペース
|ClickUp シンプル予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|中小企業・チームリーダー向け給与・運営コストの予算管理
|実績とプロジェクトコストの追跡、視覚的な予算管理を実現
|ClickUpワークスペース
|ClickUp ビジネス予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|財務プランと給与計算を連携させるビジネス
|収入、支出、部門予算を追跡
|ClickUpワークスペース
|ClickUpプロジェクト予算（WBSテンプレート付き）
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトチームが人件費を成果物にリンクされている
|仕事分解構造、タスク別コスト追跡
|ClickUpワークスペース
|ClickUp予算提案テンプレート
|無料テンプレートを入手
|予算要求において給与を提示するチーム
|構造化された入力、視覚的要素、フィードバック管理
|ClickUpワークスペース
|ClickUp イベント予算テンプレート
|無料テンプレートを入手
|変動する給与/ベンダー費用を管理するイベントチーム
|人員配置、ベンダー手数料、支出上限を追跡
|ClickUpワークスペース
|ClickUp財務管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|Teamsが給与計算を全体的な財務プランと整合させる
|キャッシュフロー、予測、共同作業のための視覚的ツール
|ClickUpワークスペース
|Microsoftキャッシュフロー計算書テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|給与支払いの収入・支出を追跡する財務チーム
|12か月分の追跡、視覚的なチャート、キャッシュフロー分析
|Microsoft Excel
|Template.net 提供の給与台帳テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|給与データと控除を記録するTeams
|総支給額／手取り額、税額控除、給与期間を記録
|Template.net スプレッドシート
|Template.net 提供 給与明細テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|給与明細を問題する給与チーム
|詳細な給与、控除、残業代、福利厚生を明記
|Template.net スプレッドシート
|テンプレートによる給与変更ログ
|このテンプレートをダウンロード
|人事・財務チームが給与変更を追跡
|給与・職務変更、賞与、退職を記録
|Template.net スプレッドシート
|Template.net 提供 雇用主向け給与報告書
|このテンプレートをダウンロード
|財務チーム／経営陣向け役員給与レポート作成
|給与、賞与、福利厚生、控除額を記録します
|Template.net スプレッドシート
トップ15の給与予算テンプレート
それではリストを始めましょう。これらのテンプレートは、各給与期間における従業員報酬の追跡のための明確なカテゴリーをプロバイダーすることで、給与計算プロセスを簡素化します。
1. ClickUp 給与明細レポートテンプレート
複数の部門にまたがる給与管理の結果、時給、税金、控除額が様々なスプレッドシートに分散するため、データの整理が困難になりがちです。人事と財務チームは、数値の再確認や修正の追跡に何時間も無駄に費やすことがよくあります。
その結果？レポート作成の遅延、意思疎通の齟齬、給与計算のエラーが従業員の信頼を損ない、月末業務を遅延させます。
ClickUp給与レポートテンプレートは、すべてを1つのワークスペースに集約することでこの課題を解決します.
従来の固定型給与テンプレートとは異なり、本テンプレートではユーザーが以下のことを可能です：
- ClickUpのプロジェクトシステム内で賃金、税金、給与関連経費を追跡
- 給与期間別、チーム別、個人別に視覚的で共有可能なレポートを作成
- 不整合をフラグ付けし、フォローアップをタスクとして割り当てれば、問題が埋もれることはありません
- すべての給与コストを実際の仕事タイムラインと責任範囲に紐づけて管理
✨ こんなチームに最適：スプレッドシートでは対応しきれない規模に成長した人事・運営チームで、給与追跡をリアルタイムで把握する必要がある方。
📖 こちらもご覧ください：ビジネス経費のプラン・管理に役立つ運営予算テンプレート
2. 給与経費管理用 ClickUp 給与明細要約レポートテンプレート
要約レポートは、企業環境において本来受けるべき注目を十分に得られていないことが多い。多くの企業は、何か問題が発生するまで給与処理そのものに注力し、その内容を確認することには重点を置かない。控除漏れ、古い給与額、税務上のエラーが表面化すると、突然、正確で統合されたデータを急いでまとめる事態に陥る。
信頼できる要約ビューがなければ、財務チームは異なる情報源から情報を寄せ集める作業に何時間も費やすことになります。
ClickUp給与明細要約レポートテンプレートは、各給与期間ごとに整理され監査対応済みの全給与経費を、チームが明確かつ一元的なビューで把握できるようにすることでこの課題を解決します。
このテンプレートは給与サイクルごとに給与・福利厚生・控除・税金を集約し、財務・運営チームが通常手作業で構築する必要がある可視性を提供します。ClickUp内で構築されているため、ツールを切り替えたり文脈を喪失することなく、不整合をフラグ付けしフォローアップが可能です。
✨ こんなチームに最適：事後対応で給与問題を修正するのではなく、早期に問題を発見したいチーム。
💡 プロの秘訣：請求書や散らかった明細書に埋もれていませんか？『How to Organize Finances』では、支出の追跡、債務の削減、そしてついにコントロール感を取り戻すための正確なシステム構築法をご紹介します。
3. ClickUp サービス用タイムシートテンプレート
サービスビジネスにおける給与計算の基盤は請求可能時間です。しかし、時間追跡が複数のツールで行われる場合（あるいは全く行われない場合）、正確な給与計算が困難になります。
このような状況では、給与計算はデータではなく推定値に依存することになります。
そこでClickUpサービスタイムシートテンプレートが真の価値を発揮します。プロジェクトベースまたはクライアント対応チーム向けに設計されたこのテンプレートは、記録された時間を請求可能なタスクに直接リンクされているため、給与計算をより迅速に、より正確に、そして完全に透明性をもって行えます。
タイムログと手計算を切り替える代わりに、チームは作業時間を直接ワークスペースに記録し、特定のサービス、クライアント、または内部プロジェクトに紐付けることができます。
このテンプレートはリソースプランニングとプロジェクト配分もサポートするため、管理者は給与コストを管理しながら作業負荷を調整できます。
✨ こんな方に最適：想定ではなく、追跡された労働時間に基づいて給与を計算するサービス業チーム。
🧠 ご存知ですか？ 世界のIT支出は5兆ドルを超える見込みです。その効率的な管理は、より賢い予算編成から始まります。支出の合理化、可視性の向上、財務計画の強化方法を学ぶため、IT予算編成戦略による財務管理の改善 をご覧ください。
4. ClickUp 支払い履歴テンプレート
残念ながら、給与チームは依然として電子メールのスレッドに依存して支払いの出入りを追跡しており、これにより給与関連費用の照合や、従業員・契約社員・ベンダーへの最終支払い時期の確認が困難になっています。
ClickUpの支払い履歴テンプレートは、すべての支払い記録を1つのアクセスしやすく整理されたスペースに集約することで、ビジネスがそのプロセスを再び管理できるように支援します。このテンプレートは、内部給与と外部支払いの両方を管理する運用チームにとって特に有用であり、受取人、プロジェクト、日付でフィルタリング可能な過去のトランザクションの信頼できる記録を提供します。
銀行明細や複数のシステムをくまなく探す代わりに、チームは支払い履歴を迅速に記録・確認・参照できます。
さらに、並べ替え機能、カスタムビュー、リアルタイム更新により、給与期間の照合から遅延支払いの捕捉まで、テンプレートはすべてを効率化します。
✨ こんな方に最適：給与、ベンダー、サービスに関連する支払いの明確な監査証跡が必要なチーム。
💡 プロの秘訣：自社のビジネスの財務状況をクリアなビューで把握したいですか？『貸借対照表の作成方法』では、会計士に完全に依存せずに賢明な意思決定ができるよう、貸借対照表作成のステップを解説します。
5. ClickUp シンプル予算テンプレート
多くのチームにとって、給与プランは一つの疑問から始まります：これだけの費用を賄えるのか？
しかし、チームが予算を追跡するためにランダムなドキュメントを追いかけなければならない場合、明確な答えを得るのは困難です。マネージャーや財務責任者は、予算配分を実際に決定するよりも、数字を組み立てることに多くの時間を費やすことがよくあります。
ClickUpシンプル予算テンプレートは、チームがより広いビューで予算管理を行う手段を提供します。特に給与、運営費、プロジェクトベースの支出など複数のカテゴリーを管理する方にとって、予算編成をより身近に感じられるよう設計されています。
このクライアント予算管理テンプレートは、実際のコストと予測コストを比較して追跡し、給与計算をより広範な財務目標と整合させるのに役立ちます。
チームは給与関連経費を他のビジネス経費と併せて記録・確認でき、過剰支出を早期に発見し、番号が制御不能になる前に配分を調整できます。
✨ こんなビジネスやチームに最適：給与予算を他の運営コストと並行して、シンプルで視覚的な方法で管理したい中小企業やチームリーダー。
6. ClickUp ビジネス予算テンプレート
ビジネスは、給与支払いが全体予算にどれほど依存しているかを過小評価しがちです。採用延期、残業削減、ボーナス承認の判断は、単なる給与問題以上の要素に左右されます。キャッシュフロー、収益ターゲット、そして社内の競合する経費が鍵となるのです。
これらの番号がバラバラのファイルや曖昧な予測に埋もれていると、給与プランは事後対応的になります。チームは予算編成ではなく推測を始め、その結果、承認が急がれたり、予算超過が発生したり、不適切な時期に採用凍結を余儀なくされたりします。
ClickUpビジネス予算テンプレートは、給与を含む全ての収入・支出・部門別予算を一元追跡できるワークスペースを提供することで、こうしたボトルネックの発生を防ぎます。
予想される給与関連経費をマップし、月ごとの支出傾向を監視し、新たな費用が発生した際にはリアルタイムで調整できます。その結果、人事カレンダーだけでなく、組織の財務戦略に適合した、より情報に基づいた給与プロセスが実現します。
✨ こんなビジネスに最適：チーム横断で給与決定を財務プラン・キャッシュフロー・コスト管理と連動させる必要があるビジネス。
📖 こちらもご覧ください：支出管理に役立つFree月次予算テンプレート
7. ClickUpプロジェクト予算（WBSテンプレート付き）
プロジェクト予算が破綻するのは、支出超過のためではなく、資金の行き先が誰にも把握されていないことが原因であることが多い。
詳細な作業分解構造（WBS）がないと、時間給を含む実際の給与支出と範囲を接続することが困難になります。
ClickUpのWBS付きプロジェクト予算テンプレートは、チームに、プロジェクトの各段階をプラン・見積もり・監視する体系的な手法を提供することで、この課題を解決します。
このテンプレートは仕事を管理可能な単位に分割し、各タスクにコスト見積もりを割り当て、チームが実績と予測を比較して進捗を追跡できるようにします。これにより、プロジェクトタスクに関連する給与コストが見落とされることはありません。
✨ こんなチームに最適：予算の予期せぬ変動を回避するため、タスクプランと人件費がリンクされている必要があるプロジェクトベースのチーム。
💡 プロの秘訣：競争の激しい人材市場で差別化に苦労していませんか？『従業員の満足度向上につながるパーソナライズされた福利厚生と特典の提供方法』では、基本的な福利厚生を超え、実際に定着率を向上させる特典プログラムの構築方法を解説します。
8. ClickUp予算提案テンプレート
オフィスではこんな光景がよく見られるかもしれません：Teamsが新企画を提案したり追加リソースを要求すると、すぐに給与支払いが最も説明の難しい部分になるのです。
ソフトウェアや設備のコストを見積もるのは一つのことですが、意思決定者が理解しサポートできる形で給与、残業時間、または新規採用人数を説明するのはまた別のことです。
ClickUp予算提案テンプレートは、給与経費を含むプロジェクトコストを整理し、追跡しやすく承認を得やすいフォーマットにまとめることで、こうした失敗を防ぎます。
このテンプレートは、チーム拡大や報酬体系の変更を含む提案に特に有効です。構造化された入力欄と組み込みの視覚的要素により、給与内訳を明確に提示し、成果と結びつけ、全てのフィードバックを一元管理できます。
✨ こんな方に最適 : より大きな予算要求の一部として給与コストを提示する必要があり、明確さや信頼性を損なわないチーム。
👀 豆知識： 「給与計算（payroll）」という言葉は、従業員への支払い詳細を手書きの給与台帳（pay rolls）に記録していた初期の慣習に由来します。文字通り、誰にいくら支払うべきかを記した巻物や紙の束でした。これらのリストが唯一の正確な情報源だったため、雇用主は慎重に保管していました…紛失や破損があれば、誰も給与を受け取れなかったのです。
9. ClickUp イベント予算テンプレート
イベントプランニングは、人件費が大きく変動する数少ない分野の一つです。
給与は、時間給スタッフ、ベンダー契約、社内チームの残業代など様々な要因により、リアルタイムで追跡するのが最も難しい経費の一つです。
問題は？チームは問題に気づく前に予算をオーバーしてしまうことが多いのです。
ClickUpのイベント予算テンプレートは、スタッフ配置、ベンダー費用、給与関連コストなど、すべてのアイテムを一箇所で整理することで、チームがこうした問題に先手を打つのを支援します。
1日限りのサミットでも複数日開催のカンファレンスでも、このテンプレートを使えば支出上限の設定を行い、コミットメントを追跡し、プランの進展に合わせて配分を調整できます。
✨ こんな方に最適：複数のベンダーやタイムラインで変動する給与ニーズと厳しい予算を管理するイベントチーム。
10. ClickUp財務管理テンプレート
給与はあらゆる組織にとって最大の経常経費の一つですが、財務活動全体における位置付けに対する完了する可視性がなければ、正確なプラン立案は困難になります。
その結果、短期的な思考に陥りがちです：不況期には給与削減、成長サイクル中は承認を急ぐといった対応が取られがちですが、どちらの措置も裏付けるデータが不足しています。
ClickUp財務管理テンプレートは、給与計算をより大きな財務計画に組み込むことで、この状況を変えます。
このテンプレートには、業績追跡、キャッシュフロー管理、予測のための視覚的ツールが含まれています。ClickUpのタスクおよびリソースプランニング機能と連携しているため、財務チームは人事部門や部門責任者と直接連携し、すべての給与調整がタイムリーに行われ、財務目標に沿ったものとなるよう確保できます。
✨ 最適な対象：給与計算を上位の財務プランと接続し、部門横断的な予算可視性を向上させる必要があるチーム。
📖 こちらもご覧ください：ExcelとClickUpで使える無料プロジェクト予算テンプレート
11. Microsoftキャッシュフロー計算書テンプレート
多くのビジネスは、資金繰りが逼迫するまで給与支払いの問題に気づきません。仕入先への支払いが遅れたり、大クライアントが請求書の支払いを遅らせたりすると、突然今月の給与支払いを賄う資金が不足する事態に陥ります。
これは必ずしも過剰支出の結果ではありません。時として、単に可視性の低さが原因である場合もあります。
だからこそ、Microsoftのこのテンプレートのようなものは見た目以上に重要です。チームに収入と支出の内容、時期の明確なビューを提供するからです。
キャッシュフロー計算書テンプレートは12か月間の追跡用に設計されており、収入、支出、貯蓄、自由裁量支出を分析するスペースが設けられています。
視覚的なチャートにより、傾向を把握しやすくなり、給与支払いが財務サイクル全体の中でどのように位置づけられるかを理解できます。
✨ こんなチームに最適：給与支払いをスムーズに運営するための先見性を高めたい財務チーム——予期せぬ事態やストレスを回避できます。
💡 プロの秘訣：優秀な人材を失う代償は時間だけではありません。「従業員離職がビジネスに与える真のコスト」では、放置された離職が士気・収益・成長に与える影響と、その悪循環を断つためのやることが解説します。
12. Template.net 給与台帳テンプレート
今月の給与計算を閉じた直後、従業員から給与明細に誤りがあるとの連絡が電子メールで届く。スプレッドシートを確認すると、控除項目が更新されておらず、番号が一致せず、最終金額の算出方法すら不明だった。適切な給与台帳があれば防げたはずの混乱だ。
今や、法令遵守を維持しようとしながら、つぎはぎの対応に追われている状態です。
こうした状況こそ、明確で体系的な給与台帳が重要な理由です。Template.netの給与台帳テンプレートは、各従業員の総支給額、税額控除、手取り額を給与期間別に整理し、記録・確認するシンプルな方法を提供します。
また、税金の納付概要も含まれており、チームが源泉徴収額を再確認し、経時的な継続的納税義務を追跡するのに役立ちます。
✨ こんなチームに最適：給与データを記録し、給与関連の疑問を解決するためのシンプルで信頼性の高い方法が必要で、毎回一から始める手間を省きたいチーム。
💡 プロのヒント：煩雑なワークフローで人事業務が多すぎる？『HRプロセス改善』では、効率性を高め、従業員と新入社員の双方にとってより良い体験を提供するヒントと戦略を探ります。
13. Template.net 給与明細テンプレート
従業員が給与明細を開くと、予想外の番号が記載されていることに気づきます。前回より減額されていたり、説明なしに新たな控除項目が追加されていたりするかもしれません。
突然、給与チームは既に明確であるべき内訳を組み立てている。
適切な給与明細書は、まさにそのような混乱を防ぐことを目的としています。Template.netの給与明細書テンプレートは、特定の給与期間における各従業員の収入、控除、および手取り額を明確かつ詳細に記録するプロバイダーです。
このテンプレートには、残業時間、源泉徴収税、福利厚生拠出金などの重要情報が含まれています。さらに、プロフェッショナルなレイアウトと編集可能なフィールドにより、各給与支払日ごとに給与明細書を簡単に作成・配布できます。
✨ こんなチームに最適：給与内訳を明確かつ透明性高く伝え、従業員とのやり取りを最小限に抑えたい給与チーム。
📖 こちらもご覧ください：Excel & ClickUp用Free給与計算テンプレート
14. Template.net 給与変更ログ
月半ばの給与変更は見落とされがちです。
プロモーションが承認されても次のサイクルに反映されない。解雇処理が遅れて過剰支給がトリガーされる。明確な一元管理ログがなければ、Slackでの更新が見落とされ、給与精度の低下を招く。
Template.netの給与変更記録テンプレートは、まさにこうした場面のために設計されています。財務チームと人事チームが、給与調整、役職タイトル変更、ボーナス支給、解雇といったあらゆる人事異動を、その発効日と理由とともに体系的に記録する手段を提供します。
記憶や散在するメッセージに頼る代わりに、チームは全ての変更を一箇所で追跡でき、変更が正しく適用され監査記録が明確に保たれることを保証します。
✨ こんなチームに最適：頻繁な給与変更を管理し、内部調整や監査のための信頼できる記録が必要な人事・財務チーム。
👀 豆知識：毎年3社に1社の小規模ビジネスが給与計算のミスで罰則を受けています。その原因は主に誤った税務申告です。
15. Template.net提供 雇用主向け給与レポート作成書
経営陣の報酬は、投資家、内部関係者、コンプライアンス監査などからより厳しい監視を受けることが多い。
適切な記録がなければ、次のような単純な質問に答えることさえ困難になります——前四半期のボーナス配分は？給与の傾向は収益実績と一致しているか？
そこでTemplate.netの「雇用主向け給与レポート作成書」が真価を発揮します。経営層向けの給与支出を明確かつ体系的なフォーマットで記録・提示するよう特別に設計されています。
財務チームは、別々のファイルから手動で詳細をまとめる代わりに、基本給、賞与、福利厚生、控除、手取り給与を個人別・カテゴリ別・給与支払期間別に詳細に分類した単一のレポートを受け取ります。
✨ こんなビジネスに最適：経営陣の給与・福利厚生を明確かつ透明性高く把握し、レポート作成・評価・戦略立案に活用したい財務チームや所有者の方。
📖 こちらもご覧ください：人事チームのための課題と解決策
ClickUpで給与テンプレートの管理を安定させよう
結局のところ、チームや企業は給与支払いを基盤に運営されており、これは経済にとって不可欠です。小さな問題も、準備を怠ればすぐに大きな問題へと発展します。
静的なスプレッドシートや分断されたソフトウェアとは異なり、ClickUpは給与データ、予算テンプレート、チームコラボレーションを統合し、コンバージドAIワークスペースを実現します。
財務責任者が給与コストを追跡する場合も、人事部門が給与記録を更新する場合も、業務部門が給与期間ごとの支出を監視する場合も、全員がリアルタイムで連携を保てます。
カサグランデのCTO、ジュリアーノ・ペレッシーニが言うように、
ClickUpは、複数の人が同時に情報を共有する必要がある場合や、異なるビューから同じ課題に取り組むチームが複数存在する場合に、常に優れた選択肢です。
