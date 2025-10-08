Salesforce Agentic AIソリューションの詳細解説

/AIを導入しカスタムに創造的なソリューションを提供する企業は数多く存在しますが、Salesforceはその中でも際立った存在です。
Salesforce Agentforceは、企業が自律型AIエージェントを展開できるようにすることでデジタル労働を再定義します。このエージェントはデータを分析し、意思決定を行い、営業、サービス、マーケティングのタスクを推進します。
Atlas推論エンジンとData Cloudを基盤とした統合エコシステムにより、企業向け自動化に革新的なアプローチを提供します。
まず、Salesforceは実際にエージェント型AIのプロバイダーなのでしょうか？
主な鍵
- Salesforce Agentforceは自律型AIをビジネスオペレーション全体に展開します。
- インテリジェントな意思決定自動化を実現するAtlas Reasoning Engineを採用。
- Data Cloudは、統合されたゼロコピーの企業データ統合を提供します。
- モジュラー型エージェントAIアーキテクチャによる包括的な監視とセキュリティを実現。
Salesforceはエージェント型AIを提供していますか？
はい、SalesforceはAgentforceプラットフォームを通じてエージェント型AIを提供しています。Salesforce Agentforceは、企業が自律型AIエージェントを大規模に構築・展開できるデジタル労働プラットフォームです。*
2024年9月にリリースされ、2025年6月に更新されたAgentforceは、Atlas推論エンジン、Data Cloud、事前構築済みアクション、ローコードのAgent Builderを統合。これにより、営業・サービス・マーケティングのワークフロー全体でデータを分析し、意思決定を行い、タスクを実行できるエージェントを実現します。
この包括的なスイートにより、Salesforceは企業向けエージェント型/AIのリーダーとしてポジション。単純なチャットボットを超え、真のデジタルワーカーを提供します。
次に、この高度なシステムが内部でどのように動作しているのかを検証しましょう。
機能概要：Salesforce Agentic Suite
Salesforce Agentic Suiteは複数の技術コンポーネントを統合し、統一されたエージェント開発・展開プラットフォームを提供します。
各機能が相互に連携し、自律的な運用を実現する統合されたエコシステムを構築します。
|機能*
|詳細
|プランナー＆オーケストレーション
|モジュラー型プランナー、アクションセレクター、リフレクションモジュールを備えたAtlas推論エンジン
|メモリ＆コンテキストストア
|CRM、ERP、サードパーティデータへのゼロコピーアクセスを実現するData Cloud統合データレイヤー
|ツール起動
|Salesforce Flow、MuleSoft、Slack、MCPサーバーへのコネクター経由で100以上の事前構築済みアクションを提供
|ガードレールとポリシー
|設計段階から安全性を考慮したアーキテクチャ：ツールホワイトリスト、出力バリデータ、アイデンティティタグ付け
|可観測性と監視
|ステップ単位のトレース、メトリクス、OpenTelemetryサポートを備えた指令センター
この包括的な機能セットにより、企業は既存のビジネスシステムとシームレスに連携する、本番環境対応のエージェントを構築できます。
Salesforce Agentforceの内部で仕事する仕組み
Salesforce Agentforceの技術アーキテクチャは、自律エージェント機能を実現するために連携して仕事を行う6つの統合レイヤーを通じて動作します。
- Atlas Reasoning Engineはモジュール型オーケストレーションによりタスクシーケンスのプランを実行します*
- アクションセレクターは利用可能なコネクタライブラリから適切なツールを選択します*
- *Data Cloudはコピー不要のアクセスで統合された企業のデータプロバイダーです
- *事前定義アクションでSalesforce Flow、MuleSoft、サードパーティサービスを呼び出し
- ガードレールはツールのホワイトリストと出力バリデータを通じてコンプライアンスを強制します*
- *指令センターがリアルタイムのパフォーマンスを監視し、ステップ単位のトレースを実現
この多層的なアプローチにより、エージェントは複雑なビジネスシナリオを推論しながら、企業レベルのセキュリティと可観測性基準を維持できます。
価格とライセンス：SalesforceがAgentic AIに対して請求する料金
Salesforce Agentforceの価格は非公開となっており、単独製品として販売されるのではなく、Einstein 1およびCustomer 360プランにバンドルされる見込みです。
通常、企業は初期テスト用に無料の開発者組織を提供していますが、Agentforceの機能は試用版ではリミットされる場合があります。
想定される価格モデルは、エージェントごとの実行コストとData Cloudの利用料金を組み合わせたものとなります。また、パートナーコネクタには別途サブスクリプションが必要な場合があります。
2025年6月のアップデートでは、追加費用の明示なしに指令センター、100以上の新アクション、MCPコネクターが導入されました。
この統合アプローチは、Salesforceが広範なプラットフォームエコシステム全体にエージェント機能を統合する戦略を反映しています。
Salesforce Agentic AIの鍵となる強みと重要な課題
Salesforce Agentforceは、エージェント型AIの領域において他社を圧倒する数々の強みを発揮します。
アトラス推論エンジンは高度なモジュール式プラン機能を提供し、統合されたデータクラウドは企業システムへのゼロコピーアクセスによりデータサイロを解消します。
ローコードのエージェントビルダーがエージェント作成を民主化し、指令センターは詳細なステップトレースによる企業グレードの可観測性を実現します。
ただし、Atlas推論エンジンの独自性は、オープンフレームワークと比較して透明性とカスタムをリミットする可能性があります。
さらに、パートナーのMCPサーバーへの依存関係は統合タイムラインを遅延させる可能性があり、初期フェーズのエコシステムは依然として成熟を必要としています。
データはSalesforceエコシステム内に閉じ込められたままであり、外部データベースへのアクセスにはMuleSoftまたはサードパーティ製コネクタが必要です。
技術的な意思決定を行う際には、これらのリミットをプラットフォームの強みと慎重に比較検討すべきです。
Salesforce Agentic AIの8ステップ導入ガイド
最初のSalesforceエージェントを構築するには、複数のプラットフォームコンポーネントにわたる体系的なプランと設定が必要です。
ほとんどのチームは、この体系的なアプローチに従うことで、導入後2～4週間以内に初期運用を実現しています。
- Einstein 1アクセス権限付きのSalesforce開発者組織に登録する*
- *既存のCRMおよびERPシステムとのData Cloud接続を設定
- 設計 低コードのエージェントビルダーインターフェースでエージェントワークフローを設計
- 100種類以上のコネクタライブラリから、あらかじめ用意されたアクションを選択可能*
- アイデンティティ管理を通じてガードレールとコンプライアンスポリシーを実装する*
- 初期テスト用にエージェントをサンドボックス環境にデプロイ*
- パフォーマンスを監視*コマンドセンターの可観測性ダッシュボードを通じて
- 成功したエージェントを適切なガバナンス管理のもとで本番環境にスケールアップ
この導入タイムラインは、適切なテストとガバナンス手順を確実に遵守しながら、本番環境への展開に向けた現実的な道筋を示します。
Salesforce Agentic AIのロードマップと競合展望
Salesforceはエージェント型AI機能への投資を継続し、Anthropic Claude、Gemini、AI21を含む追加の大規模言語モデルの統合をプランしています。
今後のロードマップアイテムには、強化されたエージェントの記憶機能とプラン能力に加え、2026年に予定されているより詳細な価格体系が含まれます。
30以上のパートナーMCPサーバーによるオープンエコシステムの拡大により、AgentforceはAWS Bedrock AgentCoreやMicrosoftのAgent Frameworkに対して競争力を有し、ポジションを得ています。
よくあるご質問
Agentforceエージェントはクエリ対応だけでなく、ビジネスシステム全体で自律的なアクションを実行可能。プラン立案と意思決定にはAtlas推論エンジンを活用します。
Salesforceプラットフォーム上にネイティブ構築されたAgentforceは、Data Cloudを通じて既存データにアクセスし、Salesforce FlowおよびMuleSoftコネクタを介してシームレスにアクションを実行します。
Agent Builderは基本的なエージェント向けにローコードインターフェースを提供しますが、複雑な実装にはプロコード開発とプロンプトエンジニアリングの専門知識が必要となる場合があります。
はい、MCPサーバーおよびパートナーコネクターを通じて可能です。AWS、Box、Google Cloud、PayPal、Stripeとの連携はAgentExchangeマーケットプレイス経由で利用できます。
指令センターは、ステップ単位のトレース、パフォーマンスメトリクス、OpenTelemetry統合を提供し、エージェントの行動と成果を包括的に監視します。
次のステップとアクションチェックリスト
Salesforce Agentforceは、高度な推論能力、包括的なデータ統合、堅牢な可観測性機能を備えた自律型/AIエージェントを展開するための、成熟した企業対応プラットフォームです。
本プラットフォームの強みは、Salesforceとのネイティブ連携とローコードによるアクセシビリティにあります。ただし、ベンダーロックインの懸念や外部システムとの統合複雑性については、組織が慎重に評価する必要があります。
評価を進めるには、以下の必須タスクを完了する
- Agentforce機能を備えたSalesforce開発者組織へのアクセスをリクエストする
- Data Cloud向けに既存のデータソースと統合要件を調査する
- 利用可能な事前構築済みアクションに沿った初期ユースケースを特定する
- ローコードとプロコードのエージェント開発アプローチにおけるチームのスキルを評価する
- 予想されるエージェントの使用状況とデータ消費量に基づいて、プロジェクトコストを算出します
- 自律型エージェント運用におけるガバナンスとコンプライアンス要件を評価する