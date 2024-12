ClickUp, Excel, Wordで使えるスプリント回顧の無料テンプレート10選

継続的な改善 はゲームの名前である。 アジャイルチーム は、常に時代の先を行くことを目指す。

..._そして、曲線の先を行く秘訣は?

効果的 スプリント・レトロスペクティブ スプリントレトロスペクティブとは、過去の失敗を二度と繰り返さないようにしながら、勝利を祝うものである。正しく完了することで、スプリントレトロスペクティブは、チームがよりよく協力し、批判的に考え、次のスプリントに先駆けてインパクトのある変更を実施する力を与えます。

簡単なことのように聞こえますが、次のようなことがあります。 実際には、大量のレトロスペクティブフォーマット のオプションから選択することができる。幸運なことに、あなたは スプリントプランニング あなたのチームに最適なフォーマットを選択する専門家-成功のためには、カスタマイズ可能なテンプレートが必要なだけだ。

このガイドを、スプリントレトロスペクティブに関するあらゆるニーズの出発点としてご活用ください。よくある質問に対する回答、必須のテンプレート機能、Excel、Word、ClickUp用の10種類のダイナミックなテンプレートへのアクセスをご覧いただけます。

スプリントレトロスペクティブとは?

後悔先に立たずとはよく言ったもので、スプリントレトロスペクティブを頻繁に行う背景には、このような考えがあります。

スプリントレトロスペクティブとは、次のようなものです。 アジャイルイベント スクラムチームが将来の前向きな変化を起こすために、過去のパフォーマンスをオープンに正直に振り返る場である。このミーティングは、何がうまくいき、何がうまくいかなかったかを評価するために、スプリントの終わりに開催される。

/IMG/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image3-1400x945.png ClickUp ホワイトボードをあらゆるニーズに対応するビジュアルコラボレーションツールとして使用する。 /%img/

クリックアップホワイトボードは、スプリントレトロスペクティブやブレーンストーミングセッションなど、あらゆるミーティングのビジュアルエイドとして使用できます。

スプリント・レトロスペクティブは、以下のような用途におすすめです。 スクラムチーム スプリントレトロスペクティブは、頻繁な改善を継続し、継続的な進捗に集中するために、必要に応じて何度でも行うことができる。次回のスプリントレトロスペクティブでは、以下のような質問をするとよいでしょう:

何がうまくいったか?

もっとうまくいったことは?

繰り返してはいけないことは何か?

次のスプリントでは何に集中すべきか?

これらの質問は、チームや業界によって異なるかもしれないが、正しい方向で議論を進めることができるだろう。エンゲージメントがすべてである。 振り返りミーティング -建設的で正直な会話がなければ、チームは同じ利益を得ることはできない。

*私たちのをチェックしてください。

をご覧ください。*スプリント・レビュー・ミーティング・ガイド* !

レトロスペクティブを最大限に活用するには、他にどのような方法があるでしょうか?お見せしましょう。 🙂⬇️

10の無料スプリントレトロスペクティブテンプレート

スプリントレトロスペクティブ チーム用のテンプレートが作成された。 テンプレートは、まさにこのユースケースを想定してチームのために作られたもので、どんなフォーマットにも合うようにカスタムできます。ミーティングを生産性の高いものにするための土台作りをやることであり、簡単な編集で一般的なものにも複雑なものにもできます。

テンプレートは、スプリントレトロスペクティブを毎回最大限に活用できるように設計されており、そのほとんどが無料で使用できます。

スプリントレトロスペクティブのテンプレートは、定期的なミーティングの準備時間を節約するだけでなく、プロジェクト管理の機能をよりよくナビゲートし、毎週のプロセスを合理化するのに役立ちます。

ClickUp、Excel、Word用の最高のスプリントレトロスペクティブテンプレート10個に直接アクセスできます。🙌🏼

1.ClickUp スプリント回顧テンプレート

ClickUpスプリントレトロスペクティブテンプレート

ClickUpのスプリント振り返りテンプレート は、チームとの共同フィードバックのための初心者に優しいデジタルホワイトボードです。うまくいったこと、プラン通りにいかなかったこと、変更が必要なことを可視化します。

また、日々のスクラム、振り返りミーティング、あるいは スプリントプラン .各チーム内の人数にリミットがないことにメモしておくことが重要です。さらに、異なるペインをどれだけカスタマイズできるかは、あなたが完全にコントロールできることに注意してください。

使用方法 ホワイトボードテンプレート を使えば、デジタル付箋メモをクリックしてテキストを入力するだけです。その後、適切なカテゴリにドラッグ&ドロップします。 このテンプレートをダウンロードする

2.ClickUp 開始、停止、続行テンプレート

ClickUp 開始、停止、続行テンプレート

ClickUpの開始、停止、続行テンプレート は、チームが前回のスプリントやプロジェクトに関する考えやフィードバックを共有するのに役立ちます。このテンプレートには、2つのステータスと2つのビュータイプがあります。

このテンプレートは、スクラムチームに次のような質問をすることをガイドします。 始めるべきか、止めるべきか、続けるべきか .フィードバックから、最終的にプロセスやアプローチを改良するために活用できるアイデアのマスターリストができるはずだ。

ホワイトボードから直接実行可能なタスクを作成し、テンプレートを再利用して今後のスプリントを効率化しましょう! テンプレートのダウンロード

3.ClickUp 基本レトロスペクティブテンプレート

ClickUp ドキュメントを使用してスプリントレビュー中のフィードバックを記録する

スプリント・レトロスペクティブを実施するのが初めてであれば、次のようにしてください。 ClickUpの基本的なレトロスペクティブテンプレート は手始めに最適です。このテンプレートでは、ベストコラボレーションプラクティスのリストとアジェンダ例が提供されます。

これは、関連する会話を1つの共同仕事ハブに整理するのに最適です。このクイックレトロスペクティブテンプレートで特筆すべき機能は、アクションアイテムを解決するためにチームメンバーにコメントを割り当てることができることです。

プロのヒントこの同じ回顧ドキュメントを今後のスプリントに使用し、重要なポイントを個別のページで文書化しましょう! このテンプレートをダウンロードする

4.ClickUp アジャイルスプリントイベントテンプレート

ClickUpアジャイルスプリントイベントテンプレート

アジャイルチームで アジャイルスクラム 方法論、 ClickUpのアジャイルスプリントイベントテンプレート は、ミーティングのメモ、決定、イベントを文書化する簡単な方法を提供するので便利である。チームは、ターゲットやミーティングの目的、ミーティングが開催された日付、期間、出席者をリストアップできます。

テンプレートには3つのページが機能する:スプリントプランニング、アジャイルスプリントイベント、デイリースタンドアップです。ミーティングプロセスを開始し、アジャイルチームにスプリントを計画し、継続的に改善するためのフレームワークを提供するのに役立ちます。

ユーザーは、次のイテレーションを作成するために、アクションアイテムをいくつでも追加し、優先度に基づいて並べ替えることができます。最後に、プロセスのより良い同期のために、このテンプレートを既存のツールと統合するオプションがあります! このテンプレートをダウンロードする

5.ClickUp レトロスペクティブによるアジャイルスクラム管理テンプレート

ClickUp レトロスペクティブテンプレートによるアジャイルスクラムマネジメント

ClickUpのアジャイル・スクラム・テンプレート には要点が詰まっている: バックログ、スプリント テスト管理、そしてレトロスペクティブ。このテンプレートを初めて使用する場合は、How to Get Started ドキュメントを開き、ベストプラクティスのヒントを得てください!

アジャイル レトロスペクティブ テンプレートでは、保留中、進行中、完了、辞退などのステータスをプロバイダーから選択できます。さらにカスタマイズするには、タグとカスタムフィールド機能を使用すると、ごちゃごちゃせずに追加のコンテキストを提供できます。

整理しやすいように、カンバン ボードやリストなど 6 種類のビューが用意されています。

スクラムマスターとして、開発者からの問い合わせ、カスタマーフィードバック、テストの回答でいっぱいの受信トレイと格闘する必要はもうありません。すべてのスプリントを一箇所でプラン、追跡、管理できます!

スプリントの途中でチーム構成が変更になった場合でも、このテンプレートを使えば、新しい基準ポイントで新しいスプリントを柔軟に設定できます。データの再入力や貴重な背景情報を失うことなく、未完成のプロダクトバックログアイテムを簡単に進めることができます。

ボーナス *スクラム・テンプレート* このテンプレートをダウンロードする

6.ステークホルダーマップによるExcelスプリント振り返りテンプレート

経由 ステークホルダー地図 スターフィッシュ・レトロスペクティブのテンプレートがお好みなら、エクセルのこのテンプレートが最適だ。各プロジェクトのハイライト、ローライト、改善策を追跡するのに役立つ。このテンプレートの利点は、すぐに印刷できるシートであることだ。

Excelのスプリントレトロスペクティブテンプレートの条件付きフォーマットと電卓を統合して、より計算されたプロジェクト追跡を行うことで、テンプレート体験を次のレベルに引き上げましょう。さらに、Excelでプロジェクトの進捗を簡単に追跡できるため、プロジェクトの進行中により良い意思決定ができるようになるはずです。 このテンプレートをダウンロードする

7.Googleスプレッドシートスクラムレトロスペクティブテンプレート

Googleシート経由

Google SheetsのScrum Retrospectiveテンプレートは、チームメンバーがうまくいったこと、うまくいかなかったこと、やることを振り返ることを可能にする。チームは共同でメモを作成・編集しながらタスクを作成することができ、過去の教訓を将来のプランに反映させることができる。

このテンプレートで際立っているのは、その適応性である。アウトラインは、チーム独自のアプローチに合わせて簡単に修正できる。その上、誰もが自由に利用できることで、全員が要点を一致させることができる。

このテンプレートを組織のワークフローツールに接続できることもメモしておきたい。これによって、チームが割り当てられたアクションに取り組む方法に革命が起こり、仕事環境により良い整合性がもたらされる。 このテンプレートをダウンロードする

8.Microsoft Wordスプリント振り返りテンプレート by Template.net

テンプレート.net経由

Microsoft Wordのスプリントレトロスペクティブテンプレートは、スプリントレトロスペクティブミーティングを組織するシンプルで効果的な手段を提供します。この使いやすいアジャイルプロジェクト管理ツールは、日々のスクラムやスプリントのプランニングに役立ちます。インストールが不要で、すぐに使えるのも魅力です。モバイル、タブレット、デスクトップなど、どのデバイスにも適しているため、リモートチームにもおすすめだ。

このテンプレートは、データ収集の支援から始まる。レトロな時間と参加者を入力できるスロットが用意されている。そして、アイデアを5つの行に整理し、開始、中止、継続、相乗効果、またはやることを減らす必要がある活動を詳細に記入することができる。一番下にはメモ行があり、ディスカッションのポイントを記録し、フォローアップのアクションを割り当てることができる。 このテンプレートをダウンロードする

9.Microsoft Word製品スプリント振り返りテンプレート by Template.net

テンプレート.net経由

Microsoft Wordの プロダクト・スプリントの振り返りテンプレートはプロダクト・マネジャーに役立つ スプリントの後、何がうまくいき、何がうまくいかず、何をもっとうまくやることができたかを理解したいプロダクトマネジャーに役立ちます。

このテンプレートに従うことで、過去の失敗から学んだり、問題を早期に特定することができるため、問題を予測することがますます容易になります。ミーティングの管理者は、長期的にチームのパフォーマンスを向上させるために、さらなる反復のためのコミットメントのリストを把握することができるはずである。

/参考文献 https://www.template.net/editable/96615/product-retrospective このテンプレートをダウンロードする /%href/

10.Microsoft Wordタイムラインスプリントレトロスペクティブテンプレート by Template.net

via Template.net

Microsoft Wordのタイムラインスプリントレトロスペクティブテンプレートは、通常1スプリントよりも長い期間をチームで振り返ることができます。このテンプレートは、共有された現実を構築し、現在の経験に声を与え、認め、前進する行動を収集することで、チームを導きます。

このテンプレートは、ミーティングの管理者がミーティングの参加者やトピックなど、ミーティングの情報を記録するためのスロットを提供します。 このテンプレートのダウンロード

良いスプリントレトロスペクティブの条件

スプリントレトロスペクティブミーティングの成功は、ディスカッションの内容にかかっています。

各メンバーは、スプリントレトロスペクティブに...

チームと関わる準備ができているオープンな心

質問とディスカッションのプロンプトを事前に共有する。

前のスプリントに関するフィードバックやメモ

潜在的な解決策

を準備してくること。 ミーティングのアジェンダ または デジタル・ホワイトボード をミーティングの補助として使えば、ディスカッションを正しい方向に導き、目標(継続的改善)に集中させることができる。さらに、すべての主要な論点がカバーされ、誰も答えのない質問を抱えたままミーティングを終えることはない。

アジェンダはまた、会話に視覚的な要素を加え、チームが新しい視点を得たり、コンセプトをより明確に理解するのに役立ちます。ホワイトボード・ソフトウェアが本当に役に立つのはこの点です!

ClickUpホワイトボードで形をタスクに変換し、次のステップを即座に設定しましょう。

レトロスペクティブでは、ミーティングでもオンラインでも、ホワイトボードをリアルタイムで更新できます。こうすることで、次のスプリントでも新鮮なディスカッションを続けることができ、ミーティングが終わる頃には次のステップがすべて明確に文書化されています。

しかし、新しいホワイトボードや文書から始めるのではなく、テンプレートから始めましょう!

レトロスペクティブテンプレートでゴールラインを超えるスプリント

アジャイルチームは、反復ごとに改善する効率性に依存しており、スプリントレトロスペクティブテンプレートで始めることは、最高の生産性です!

あなたのチームがどのようなフォーマットを好むかにかかわらず、完璧なスプリントレトロスペクティブテンプレートがあります!しかし、ドキュメントエディターやデジタルツールから選ぶのではなく、スプリントレトロスペクティブテンプレートを活用しましょう。 ホワイトボードソフトウェア !

ClickUpの15以上のユニークなビューから、ニーズに合わせてワークフローをカスタムできます。

ClickUpは、以下の機能を備えた唯一の生産性プラットフォームです。 15以上のユニークビュー を使用して、あらゆるワークフローを開発し、視覚化することができます。と 何百ものカスタマイズ可能な機能 そして 1,000の統合 ClickUpは、アプリを横断してすべての仕事を1つのコラボレーションハブにまとめます。これは、スプリントレトロスペクティブの価値を毎週高めるだけでなく、プロセスを継続的に合理化したいアジャイルチームに最適です。

機能 ダッシュボード コラボレーション クリックアップホワイトボード , ドキュメント と、膨大な テンプレートライブラリー ClickUpは、予算を無駄にすることなく、チームが思い通りに仕事ができるよう支援します。

豊富な機能、無制限タスク、無制限メンバーなど、スプリント・レトロスペクティブを最大限に活用しましょう。 ClickUpのFree Foreverプラン .さらに、わずか5ドルからの有料プランでは、さらに高度な機能で生産性を向上させることができます!

あなたのレトロを次のレベルに引き上げる準備はできましたか? ClickUpに登録する 今日🏆