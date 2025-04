業界の洞察に役立つ15のベストプロダクトマネジメントブログ

プロダクトマネジメントは常に変化しています。ある日はロードマップの改善を行い、翌日はステークホルダーの同意を得るためにセキュリティ対策を行う。その間も、最新のトレンド、ツール、ベストプラクティスに遅れずについていく必要があります。

多くのことを同時にこなさなければならないため、情報を収集し続けるのは大変な作業に感じられるかもしれませんが、適切なリソースがあれば、すべてが変わります。

戦略の改善からコミュニケーションの向上まで、優れたブログは、専門家による洞察、実行可能なアドバイス、実世界のケーススタディを提供し、PMとしての成長を支援します。

ベテランでも初心者でも、プロダクトマネージャーが読んでおくべきトッププロダクトマネジメントブログをまとめました。

これは、テクノロジー業界のトップクラスの頭脳から学ぶチャンスです!

⏰60秒で読める要約 以下は、最新情報を入手し、スキルを磨き、製品戦略と意思決定の向上に役立つ実践的な洞察を得るのに役立つ、優れたプロダクトマネジメントブログの一部です。 ClickUp: 製品管理に関する洞察を備えたオールインワンの生産性向上ツールとして最適 製品管理に関する洞察を備えたオールインワンの生産性向上ツールとして最適

Lennyのニュースレター: 製品開発、成長促進、キャリアアップに関する毎週のアドバイスに最適

プロダクトマネージャー: プロダクトマネージャーのコアスキルをステップバイステップで解説したガイドやベストプラクティスに最適

Roman Pichler: 製品戦略とアジャイル手法に関する洞察に最適

SVPG: 製品リーダーシップと戦略に関する専門家の見解に最適

The Product Folks: コミュニティ主導の洞察と厳選されたPM知識に最適

Mind the Product: 実世界のケーススタディに基づく包括的な製品洞察に最適

First Round Review: プロダクトマネジメント、リーダーシップ、スタートアップの拡大に関する創業者レベルのレッスンに最適

製品部門: 製品エンジニアリングの技術的な側面に関する洞察に最適

ギブに質問: 製品管理に関する率直なアドバイスが欲しいときに最適

Inside Intercom: カスタマー中心の製品管理戦略に最適

ドーナツを持ってくる: 経験豊富なプロダクトマネージャーによるリーダーシップのレッスンに最適

Product Coalition: 製品コミュニティからの多様な視点に最適

Pendo: 製品に関する意思決定のためのデータ主導の洞察に最適

Product Talk: 継続的な発見とユーザー調査の戦略に最適

2025年にフォローすべきプロダクトマネジメントブログトップ15

1. ClickUp

ClickUpのプロダクトマネジメントブログは、すべてのプロダクトマネージャーにとって必読のリソースです。プロダクトマネジメントの基本から、チームの調整やステークホルダー管理に関する高度なヒントまで、ClickUpは幅広いトピックをカバーする詳細な記事を提供しています。

プロダクトマネジメントを始めたばかりの方も、スキルを磨きたい方も、鍵となるテーマに関する洞察を得ることができます。

自社製品の「AHA」な瞬間を見つける

プロダクトの旅を管理する

優先順位付けのフレームワーク

明確な受入基準の定義

アジャイル、スクラム、SAFeの手法を理解し、適用する

ClickUpでチーム内のコミュニケーションと知識を1か所に集約し、スプリントサイクルを簡素化しましょう。

洞察力に富んだブログに加え、ClickUpは製品管理プロセスを合理化するよう設計された強力なツール群を提供しています。

特にプロダクトマネージャーの効率性を高めるために作られたClickUpプロダクトマネジメントソフトウェアを使用すれば、チームのワークフローを簡単に管理し、機能の優先順位付けを行い、スプリント管理を合理化し、利害関係者を常に同じ方向に向かせることなど、すべてを1つの集中管理プラットフォーム内で実行できます。

その方法とは:

合理化されたスプリント管理: ClickUpのスプリントは、効率的なスプリントの編成、進捗状況の追跡、波及管理を促進し、効果的な利害関係者のフィードバックループをサポートします。

整理された製品ロードマップ: ツールの階層構造により、製品ロードマップが明確に整理され、プロジェクト管理とコミュニケーションが一元化され、重点的なアクションアイテムに集中することができます。

柔軟なエピックとサブタスクの管理: サブタスクにより、エピック内のタスクを詳細に分割できるため、エピック全体を移動させることなく柔軟なスプリント割り当てが可能になり、ユーザーストーリーのプランニングが向上します。

製品概要の作成を一元化: ClickUpドキュメントは、エンジニアリングチームや利害関係者とのコミュニケーションを改善するための要件を統合した包括的な製品概要の作成をサポートします。

強化されたデータ可視性: ClickUpとClickUpダッシュボードのカスタムフィールドは、テスト、開発、スクラムポイントの詳細なデータ管理を提供し、スプリントの進捗状況と毎日のスタンドアップミーティングのための実行可能な洞察を提供します。

シームレスなコミュニケーション: タスクに割り当てられたコメントからClickUpチャットを介した統合メッセージングまで、このプラットフォームは、仕事と仕事に関連する会話をすべて1つのプラットフォームに集約できます。

製品ロードマップを合理化する時期が来たら、ClickUpの製品ロードマップテンプレートを使用すると、エピック、スプリント、優先度を共有スペースで視覚化することができます。

このツールは、マイルストーンに関する最新情報を利害関係者に提供したり、タイムラインが変更された際に優先度を調整したりする際に特に役立ちます。

当社のエンジニアとプロダクトマネージャーは、Jiraと他のツール間のステータス更新を手動で行うのに苦労していました。ClickUpを導入してからは、重複するタスクに費やしていた無駄な時間を数時間取り戻すことができました。さらに、QA、テクニカルライティング、マーケティング間の仕事の引き継ぎを改善することで、製品リリースを加速させることができました。

ClickUpによるトッププロダクトマネジメントブログ: 製品ロードマップ:例と作成方法

戦略的洞察を得るためのプロダクトSWOT分析の実施方法

長期的な成功のための製品ライフサイクルの管理方法

自社製品の「Aha! モーメント」を見つける方法(+例)

2. レニーのニュースレター

レニーのニュースレター経由

このSubstackブログは、Lenny Rachitskyの発案によるものです。Lennyは、エンジェル投資家および製品コンサルタントとして活躍しており、AirbnbやNeustarで仕事をした経験があります。Lennyのニュースレターでは、以下のような幅広いトピックを取り上げています。

カスタマー獲得のヒント

製品ロードマップの例

製品と市場の適合戦略

製品エンジニアリングのコラボレーション

共有される洞察はデータ主導であり、最も複雑な製品管理上の課題でさえも実行可能な成果に変えることができます。

Rachitskyは、Lenny’s Podcastのホストも務めており、スタートアップ企業の創業者やプロダクトマネージャーにインタビューを行い、彼らの経験や教訓を聴衆のための実践的なアドバイスにまとめている。

執筆やポッドキャストに加え、彼は有料購読者専用のSlackコミュニティ「The Friends of Lenny’s Newsletter」を管理しています。このコミュニティでは、以下を提供しています。

ライブAMA

ブッククラブ

メンターシッププログラム

インタラクティブなワークショップ

🌟 USP: Lennyのニュースレターは、ネットワーキングと継続的な学習の宝庫です。 理論にとどまらず、現実の製品管理上の課題に直接適用できる、具体的なデータに基づく戦略とフレームワークを提供しています。

3. プロダクトマネージャー

The Product Manager経由

実績のあるSaaS製品の拡張という課題に取り組んでいるなら、『The Product Manager』は必要なリソースとなるでしょう。ハンナ・クラークが創設したこのプラットフォームは、初心者向けPMコンテンツを超えたもので、プロダクト・マーケット・フィットを達成した後に成長を加速させたいと考えているデジタル製品リーダーを対象としています。

プロダクトマネージャーブログでは、あらゆるレベルのプロダクトマネージャーを対象に、洞察力に富んだ実行可能なコンテンツを提供しています。

UXとAIの最新トレンド

スクラムとアジャイルの方法論

SaaSの成長戦略と価格戦略

🌟 USP: 検証済みの製品の拡張に重点的に取り組むこのブログでは、PMがMVPを微調整し、製品戦略を最適化し、シリーズBの資金調達を自信を持って乗り切るためのツール、フレームワーク、洞察を提供しています。

4. Roman Pichler

Roman Pichler氏のブログは、製品管理の分野における鍵となるリソースであり、製品戦略、ユーザーエクスペリエンス、バックログ管理に関する深い専門知識を提供しています。『Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age』の著者であるPichler氏は、製品管理者がアプローチを洗練し、インパクトのある製品開発を推進するのに役立つ、実践的で実行可能な洞察で知られています。

彼のブログは、以下のような幅広い製品管理のトピックをカバーしています。

さまざまなタイプのプロダクトマネージャーの効果的な管理

製品チーム内の共感の構築と育成

強力な製品ライフサイクルビジョンボードの作成

利害関係者の支持と連携の確保

また、ピヒラー氏はデジタル時代の課題に対処するためのベストプラクティスを共有し、俊敏性、明確なコミュニケーション、強力な製品戦略の必要性を強調しています。

🌟 USP: オーディオ・ビジュアルコンテンツを好む方には、Pichlerが録画したビデオやポッドキャストを提供しており、さまざまなフォーマットで簡単にアクセスして専門知識を得ることができます。そして、一番の利点は? 彼の貴重なコンテンツはすべて無料で利用できます。

5. シリコンバレー製品グループ(SVGP)

SVPG経由

SVPGの記事は、プロダクトマネジメントのプロフェッショナルにとって必読です。SVPGは、HP、ネットスケープ、eBayといった企業で重要な役割を担ってきた、プロダクトマネジメントの伝説的人物であるマーティ・ケーガン氏によって設立されました。SVPGは、プロダクトマネジメントの思想リーダーシップの最前線に立っています。

SVPGは、特にチームやプロジェクトの規模拡大に際して、デジタル製品の世界の複雑な状況を切り抜けているプロダクトマネージャーの皆様に深く共感していただける、非常に実践的かつ戦略的なコンテンツを提供することで知られています。このブログでは、以下のような幅広い重要なトピックを取り上げています。

プロジェクトの変革: 製品チームの拡大と進化の道のりを理解する

製品モデルのテスト: ビジネス上の仮説を検証するための製品モデルの作成と反復方法

製品運用: 生産性の高いチームをサポートする運用フレームワーク構築のベストプラクティス

SVPGは、創設者および貢献者による合計50年以上の経験に基づき、CEO、製品リーダー、あるいは製品最前線で仕事をする人など、さまざまな製品関連の役割を担う人々にとって不可欠なガイダンスを提供しています。

🌟 USP: より深い洞察を得るには、マーティ・ケーガンとSVPGチームが著した洞察に満ちた4冊のシリーズ『PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,』をご覧ください。これらの書籍では、以下の洞察を提供しています。

マーケティング技術製品

製品中心のオペレーティングモデルへの移行

6. プロダクト・フォークス

The Product Folks経由

The Product Folksは、ボランティア主導のプロダクトマネージャーのコミュニティです。ベンガルールで設立され、10万人以上のメンバーがおり、そのコンテンツは約100万人にリーチしています。

このブログは、プロダクトマネージャーを目指す方や、プロダクトマネージャーとして経験の浅い方にとって価値ある情報源であり、プロダクトマネジメントの世界にユニークな「人間第一」の視点をもたらします。理論の詰め込みは抜きにして、スキルを向上させるための実践的なコンテンツをお届けします。

この組織は、500件以上のキャリア転向を支援し、200件以上のイベントを開催しており、50人以上のボランティアチームがサポートしています。

主なテーマは次の通りです。

PMのケーススタディと求人ガイド

製品管理戦略

キャリアロードマップ

🌟 USP: 実戦で鍛えられた洞察、体系化された学習方法、そして製品管理を極めるための実用的なアプローチをお届けします。

7. 製品に注目

Mind the Product経由

Mind the Productは世界最大級のプロダクトマネジメントコミュニティであり、そのブログはプロダクトマネジメントに真剣に取り組む人にとって必読のものです。このブログでは、専門家の貢献者や製品リーダーシップに関する深い洞察を多数紹介しており、戦術的および戦略的な洞察を組み合わせた内容を提供しています。

しかし、コンテンツだけがすべてではありません。Mind the Productのイベントは、プロダクトマネジメントコミュニティへの貢献の要であり、中でも旗艦イベントである#mtpconは、最高の集まりとして際立っています。ロンドンやサンフランシスコなどのグローバルハブで開催される#mtpconには、初心者からベテランまで、多様なプロダクトマネージャーが集まり、学習とネットワーキングのプラットフォームを提供しています。

主なトピック:

成長と実験のテクニック

プロダクトマネジメントのトレンド



🌟 USP: また、成功する製品チームの形作る戦略、教訓、創造的なプロセスを探求するバーチャルインタビューシリーズ「Product Unplugged」もあります。

8. ファーストラウンドレビュー

First Round Review経由

First Round Capital(シードステージのベンチャーキャピタル)のコンテンツ部門であるFirst Round Reviewは、スタートアップの創業者やプロダクトマネージャーにとって信頼のおける情報源として知られています。

「スタートアップ企業のハーバード・ビジネス・スクール」となることを使命として設立されたこのブログでは、PM、創業者、投資家が一堂に会し、次のようなトピックに関する個人的なストーリーや貴重な経験を共有しています。

資金調達

スタートアップPRプランニング

プロダクトのSWOT分析

チーム内の共感を高める

First Round Reviewの有名なブログには、Molly Grahamによる「Give Away Your Legos」があります。これは、チームの拡大におけるデリゲート済みの重要性を強調したものです。Rahul Vohraによる「How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit」では、PMFへのデータ主導型のアプローチが紹介されています。または、Figmaのスケーリング戦略。

🌟 USP: First Round Reviewは、プロダクトマネジメントにおける「人」の側面に焦点を当て、個人の成長と企業内での成功を支援することで際立っています。

9. プロダクト部門

製品管理部門経由

The Department of Productブログは、製品主導のニュース、解説記事、製品エンジニアリングに関する洞察に満ちたブログです。

Spotify、Netflix、Apple、Amazonなどの企業で活躍する45,000人以上のプロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニア、ベンチャーキャピタリストから信頼されているこのブログでは、次のようなコンテンツをお届けしています。

製品ポジショニングとマーケティングのヒント

エネルギーに基づくタスク管理

非同期プランニング

それは、思考のリーダーシップと実行可能なアドバイスが完璧にブレンドされたものです。

🌟 USP: このブログでは、webhook、マイクロサービス、APIドキュメント、SaaSデザイン許可などをカバーしており、より技術的な理解を必要とするPMにとって価値のあるものとなっています。

10. ギブに質問する

Ask Gib経由

ギブに質問しようは、Netflixの元プロダクトマネジメント担当副社長であるギブソン・ビドルによるユニークなブログです。

しかし、何がそれをユニークなものにしているのでしょうか?

体系だったアドバイスというよりも、率直な考察、魅力的なQ&Aセッション、そして製品管理の変化する状況に関するビドルの個人的な考察や逸話が中心です。また、彼は会話調で簡潔なタイトルを使用しており、ブログを楽しく読めるようになっています。

Biddleは、以下のような難しい質問にも正面から取り組んでいます。

製品開発と戦略

建設的なフィードバックの与え方と受け取り方

製品チームとデザインチームのコラボレーション

🌟 USP: Ask Gibを読むと、ユーモアと知恵に満ちたメンターとの親しみやすく洞察に満ちた会話を楽しんでいるような気分になります。このブログはどなたでも無料でアクセスできます。

11.

SaaS製品の世界におけるリーダーとして、Intercomのブログ「Inside Intercom」は、プロダクトマネージャー、カスタムサクセスのチーム、そしてテクノロジー製品に関わるすべての人にとって重要なリソースとなっています。

業界の変化に対応し、このブログは焦点を広げ、ML、AIエージェント、自動化が製品に与える影響も含めることで、革新の最前線であり続けることを確実なものとしています。

AI主導の製品管理についてお読みになりたいですか?Intercomがカバーしています。製品原則をお探しですか?それに関するブログもあります。

その他の主なトピック:

SaaSの成長とスケーリング

製品開発プロセスのフレームワーク

カスタマーサポートの未来と成功

🌟 USP: Inside Intercomは、示唆に富む洞察力に満ちた記事で、ユーザーの問題を真に解決する製品開発を支援することに専念しています。

12. ドーナツを持ってくる

viaドーナツを持ってきて

Google ドキュメント、Google カレンダー、Google モバイルマップなどの製品イニシアティブを主導したケン・ノートンによるプロダクトマネジメントブログ「Bring the Donuts」では、以下のようなテーマについて新鮮な視点を提供しています。

優れたプロダクトマネージャーがプロセスよりもコミュニケーションに重点を置く理由

権限がなくてもチームを導き、チームの同意を得る方法

なぜ自己認識がキャリアにおける最大の強みとなるのか

それから、この名前について疑問に思っている方へ。これはノートンが残した有名なアドバイス「ドーナツを常に持っていきなさい」を引用したものです。信頼を築くには、ちょっとした心遣いが大きな効果をもたらすからです。

🌟 USP: ノートンは、フレームワークや戦略について語るだけでなく、実際にリーダーシップを発揮するために必要なこと、製品管理の現実を乗り切る方法、そして、難しい会話に対処しながら、製品と同様に自分自身を管理し、チームとの信頼関係を築く方法についても語っています。

13. プロダクト連合

Product Coalition経由

Product Coalitionは、世界トップクラスのプロダクトマネジメントの専門家であるジェイ・スタネルが運営するSubstackおよびMediumのブログです。このブログの使命は、プロダクトマネジメントの知識を世界中で利用できるようにすることです。

経験豊富なPMや業界リーダーが執筆した洞察力に富む記事の膨大なライブラリを提供しています。

PMのオンボーディング

ユーザーテストのテクニック

業務プロセス図

🌟 USP: 知識を深めたい方には、Product Coalitionが有料購読者向けの修了証取得につながる一口サイズのコースを提供しています。Stansellは、ポッドキャストやライブイベントも定期的に開催しています。

14. Pendo

Pendo経由

Pendoは、製品体験プラットフォームであり、強力な分析、セッション再生、アプリ内ガイダンスを通じてデジタル体験を向上させます。予想通り、Pendoのブログは、データとユーザーフィードバックを活用しようとしているPMにとって貴重な洞察を提供しています。

ブログでは、以下のような鍵となるトピックを取り上げています。

製品のパーソナライゼーションとガバナンス

CPOのためのAIロードマップ

製品ベンチマーク

また、製品ベンチマークに関する記事は、役立つ比較情報を提供しており、PMが自社製品が市場でどのような位置づけにあるかを把握するのに役立ちます。

🌟 USP: Pendoは、堅牢なデータ主導型戦略と実用的な洞察を組み合わせたブログを提供しています。 ブログでは、トムソン・ロイターやLexisNexisなどの一流ブランドに関する詳細なホワイトペーパーやケーススタディを公開しており、単なる製品機能にとどまらず、PMが実際のアプリケーションや実証済みの結果から学ぶことができます。この分析の深さと事例研究に基づく学習の組み合わせにより、Pendoのブログは、製品分析やユーザー体験の向上に関心のあるPMにとって、欠かせないプラットフォームとなっています。

15. プロダクトトーク

Product Talk経由

テレサ・トーレスが創設したProduct Talkは、プロダクトマネージャー、UXデザイナー、そして製品開発プロセスの改善を目指す創設者にとって、非常に有益なリソースです。トーレスは、優れたテクノロジー製品の開発における複雑性を追求し、データと実験の活用に関する明確な指針を提供しています。

役立つコンテンツが見つかります。

前提条件テストのテクニック

継続的な発見をUXに適用する

効果的な顧客インタビューの実施

🌟 USP: トレスは、プロダクトチームのレベルアップを目的としたコースや企業向けワークショップを提供するプロダクト・トーク・アカデミーも運営しています。

プロダクトマネージャーの1日は、さまざまな経験でいっぱいです。1日が直線的に進むことはなく、その日その日で変化していくものです。さまざまな視点からプロダクトマネジメントをカバーするブログのリストを入手していたとしても、クリエイティブなプロフェッショナルであれば、それだけでは十分ではないことはご存じでしょう。

新しいアイデアを生み出し、創造性を高め、物事を違った角度から捉えたい。では、なぜブランチアウトしないのでしょうか? 物事を変えることができる2つの追加ブログを紹介します。

1. ファーンマ・ストリート

Farnam Street経由

まずはFarnam Streetです。

このブログは、より良い決断を常に下したいと考えるリーダーにとって、隠れた逸品です。無料であり、意思決定、継続的な学習、読書習慣の改善、目的の発見など、時代を超えたトピックを取り上げています。

投稿は読みやすく、すぐに実践できる貴重な洞察に満ちています。

2. ストラテジー

viaStratechery

次は Stratechery です。

ビジネス戦略、テクノロジー、プロダクトマネジメントの交差点であり、テクノロジービジネスモデル、競争戦略、製品と市場の力学を理解するための信頼できる情報源として評価されています。

アナリストのベン・トンプソン氏によって設立されたこのブログは、PMが単にフレームワークや実行だけに注力するのではなく、経営陣や投資家のような考え方を手助けします。まずは、Apple、Google、Microsoft、新興企業などの企業がどのように競争し、差別化を図り、ビジネスを維持しているかを理解することから始めましょう。

また、Stratecheryでは、AI、SaaS、マーケットプレイス、メディアにおける主な変化を、PMにやさしい視点で分析しています。

ClickUpで必要なリソースをすぐに利用可能に

優れた製品管理とは、構築と同じくらい学習が重要です。

共感できるブログを見つけたら、ためらわずに購読し、読み、その洞察を応用しましょう。自分のスキルを向上させるための知識、フレームワーク、インスピレーションは尽きることがありません。

ClickUpのブログは、そんなお宝ブログのひとつであり、見逃すわけにはいきません。このツールは、よりスマートに仕事をし、日々の生産性を向上させたいと考えているプロダクトマネージャーのために作られているため、さまざまなトピックに関する貴重な洞察やエキスパートのアドバイスを見つけることができます。まずは、こちらをクリックしてください。

しかし、すでに画期的な製品の開発に取り掛かりたい方は、仕事のためのすべてが詰まったアプリ、ClickUpにサインアップしてください。