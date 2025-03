優先順位を高める「今・次・後」のロードマップの作り方

あなたは、十人十色の方向に引っ張られるプロジェクトの真っ只中にいる。誰もがアップデートを求め、優先度は日々変化し、何が緊急なのか判断できない。

now-next-laterロードマップは、あなたの仕事を明確なフェーズに分けることで、プロセスを簡素化します。

シンプルで適応性が高く、複雑なプロジェクトのプランニングに最適です。

このブログでは、このロードマップの仕事ぶり、なぜ効果的なのか、そしてプロジェクトの計画と実行を改善するためにどのように活用できるのかを探ります。🗂️

⏰60秒要約

🛣️ 「Now-Next-Later」ロードマップは、タスクの優先順位をつけ、チームの集中力を高めるのに役立つ。

🛣️ 適応性、明瞭性、戦略的整合性を高める。

🛣️ 目標、タスク、リストビュー、ボードビュー、タイムラインビューなどのClickUpツールはタスク管理を効率化する。

🛣️ 定期的な見直しにより、ロードマップが常に適切で目標に沿ったものとなる。

**Now-Next-Laterロードマップとは?

ナウ・ネクスト・レター・ロードマップとは、タスクやプロジェクトを3つの明確なカテゴリーに整理する柔軟な優先順位付けのフレームワークである。

優先度の変化に素早く対応する必要がある生産チームに最適です。

Now-next-later フレームワークは、2000年代後半に概念化され、さまざまな業界で徐々に採用されるようになりました。

この仕事を成功させる鍵になる要素を分解してみよう。

今

今」のセクションには、早急な対応が必要なタスクが含まれる。これらはチームの現在の目標に直接影響する重要な優先度です。

例:ユーザーに影響を与えるシステム障害の解決や、今週のスプリントで約束した機能の提供。

次

次」のセクションでは、直近のタスクに続くタスクに焦点を当てる。これらのタスクは重要ですが、すぐに注意を払う必要はありません。

例:📌 次回機能のためのワイヤーフレームの準備や、フィードバックのためのユーザーインタビューの実施など。

後回し

later'セクションは、価値があるがリソースが利用できるまで待つことができるタスクを整理します。これには通常、長期的な目標やまだ十分に開発されていないアイデアが含まれます。

例:サードパーティツールとの統合の可能性を調査したり、将来の製品リリースのための新しいデザインコンセプトを検討する。

💡 プロヒント: 今-次-後のロードマップに移行するには、製品管理言語を調整し、利害関係者を教育する必要があるかもしれません。消極的なチームメンバーには、プレゼンテーションやトレーニングモジュールを使って、その利点を理解してもらいましょう。

ナウ・ネクスト・レター・ロードマップを使うメリット

ビジネスタスクやプロジェクトを管理するとき、何をいつまでに完了させる必要があるのか、明確なビューを持つことで大きな違いが生まれます。Now-Next-Laterロードマップは、物事を細分化する方法を提供し、すべての人の追跡を維持します。

ロードマップがうまく機能する理由を見てみよう。🎯

順応性と柔軟性

ナウ・ネクスト・レイト・ロードマップの最大の利点のひとつは、その柔軟性です。これによって、チームは簡単に次のことができるようになる。 優先度を調整できる。 を使うことで、全員が自分のタスクリストの内容を把握できるようになります。

例:*📌 製品チームは、'now'セクションでメジャーアップデートをまとめる一方で、'next'セクションで機能強化の準備をしているかもしれません。

各フェーズを整理しておく。

now-next-laterロードマップは、チームが日々のタスクを長期的な戦略目標に整合させるのに役立ちます。

これにより、緊急タスクが重要な長期目標に影を落とすことがなくなります。この戦略的アライメントにより、予定外のタスクであれ、将来を見据えたタスクであれ、各タスクが全体的なビジョンに貢献することが保証される。

例:*📌カスタマーサポートチームは、「今」のフェーズで重要なエスカレーションチケットを解決する一方、「後」のフェーズでナレッジベースの更新を戦略化し、繰り返し発生する顧客の問題により積極的に対処している。

ᔍ Did You Know? Now-Next-Laterフレームワークは、チームがビジネスや顧客のニーズの変化に適応するのを助けます。これは、このメソッドがリリースの日付や順序を厳密に指示しないため、チームが状況の変化に基づいてピボットできるようにするためです。

Now-Next-Later Roadmapを実装する

Now-Next-Laterロードマップを作成することは、集中力を維持するために非常に重要ですが、複数のチームや無数のタスクにまたがって管理することは困難です。

そこで

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /をクリックしてください。

が入る。🤩

仕事のすべてアプリとして、 製品チーム向けClickUp は、ロードマップをプラン、管理、追跡するための一元化されたプラットフォームを提供します。

ClickUpを使って、効果的な「今」「次」「後」のロードマップを作成し、実施する方法を探ってみましょう。

1.目標を定義し、中核となる取り組みを特定する。

ロードマップを成功させる最初のステップは、目標を定義することです。

新しい製品機能の立ち上げ、ユーザーエクスペリエンスの向上、カスタマーサポートの強化など、達成したいことを明確にすることから始めましょう。これらの目標は、より広範なビジネス目標に沿ったものでなければなりません。

目標が定まったら、それをチームが集中できる中核的な取り組みに分解します。

/%href/

ClickUp Goalsで測定可能な目標を設定し追跡する クリックアップ目標 を作成し、現在と将来の長期戦略を調整します。

**2.ロードマップの適用

目標とイニシアチブを定義したら、「今」「次」「その後」のロードマップを適用することができる。

より広範な戦略ビジョンとの整合性を確保しながら、各フェーズでタスクを整理する。このフェーズでは、次のことに集中する:

優先順位付け: 次に来る目標や長期目標をプランニングしながら、今この瞬間に直ちに注意を払う必要があることに集中する。

次に来る目標や長期目標をプランニングしながら、今この瞬間に直ちに注意を払う必要があることに集中する。 実行: 既存のリソースに見合ったタスクや活動に優先順位をつけていることを確認する。

既存のリソースに見合ったタスクや活動に優先順位をつけていることを確認する。 ロードマップは、優先度の変化や新たな洞察の出現に合わせて調整できるよう、適応性のあるものにしておく。

/ロードマップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tasks-.png ClickUpタスクで各タスクに期限、担当者、追加情報を追加する /クリックアップタスク

ClickUpタスクで各タスクに期限、担当者、追加情報を追加する

/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /参照

タスクは

/タスク https://clickup.com/blog/project-roadmap// プロジェクト・ロードマップ /%href/

.

新製品を発売するとしよう。ロードマップは、リサーチ、デザイン、テスト、発売準備など、さまざまな部門に分けることができる。

カテゴリの準備ができたら、それぞれのタスクを作成します。

例:*📌「リサーチ」カテゴリのタスクには、次のようなものがあります:

現在: 基礎データを収集し、緊急の知識ギャップに対処し、フィールドの専門家に相談する。

基礎データを収集し、緊急の知識ギャップに対処し、フィールドの専門家に相談する。 次: 競合分析、ユーザーインタビューやアンケート、市場動向分析を行う。

競合分析、ユーザーインタビューやアンケート、市場動向分析を行う。 後期:フィールドにおける新機軸の研究、長期的ビジョン、拡張性の研究、将来のプロジェクトの実現可能性

/参照 https://clickup.com/features/views ClickUp ビュー /%href/

はあなたの優先度を視覚化する完璧な方法です。それぞれのビューは、タスクを整理し追跡するユニークな方法を提供します。

クリックアップ リストビュー

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-List-View-2.png ClickUpリストビューを使って緊急度別にタスクを整理する /%img/

ClickUpリストビューを使って緊急度別にタスクを整理する

その

/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310260883351-Intro-to-List-view ClickUp リストビュー /%href/

はシンプルで直線的なレイアウトを好むチームに最適です。タスクのリストを作成し、カスタムカテゴリーに整理します。必要に応じて、簡単なドラッグ&ドロップのインターフェイスで移動させることができます。

さらに、担当者、期日、タスクの説明が一目でわかりやすく表示されます。

クリックアップ ボードビュー

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Board-View-2-1400x971.png ClickUp Board Viewのシンプルなドラッグ&ドロップ・インターフェースでロードマップをビジュアル化 : now next later roadmap /%img/

ClickUpボードビューのシンプルなドラッグ&ドロップインターフェースでロードマップを視覚化します。

チームがより視覚的なアプローチを好む場合、ClickUp Board Viewを使用することができます。

/参照 https://clickup.com/features/kanban-board をご利用ください。 ClickUp ボードビュー /クリックアップボードビュー

が正しい選択です。カンバンボードにインスパイアされたこのボードには、ロードマップの各フェーズを表す列があります。優先度の変化に合わせて、タスクを簡単にフェーズからフェーズにドラッグ&ドロップできます。

クリックアップ・タイムライン・ビュー」。

ClickUpタイムラインビューで時系列にタスクをプランし、明確なロードマップを作成しよう。

その

/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310399909143-Add-a-Timeline-view ClickUp タイムラインビュー /タイムライン

を使えば、タスクを時系列で俯瞰できます。このビューは、開始日と終了日を指定してプロジェクトをプランニングする必要があるチームに最適です。

開始日と期日を割り当ててタスクをマップできるので、イベントの順序を明確にすることができます。

例:*📌 3ヶ月後に新機能を立ち上げる必要があるとします。その場合、「バックエンドインフラの構築」(今)、「ユーザーインターフェイスの設計」(次)、「機能のテスト」(後)といったタスクをプロジェクトのタイムラインに沿って配置することで、効率的に作業を進めることができます。 ロードマップの可視化 .

3.タスクや活動に優先順位をつける。

タスクを各フェーズに分類したら、次は各フェーズでの実行順序を決めます。効果的に優先順位をつけることで、チームは最も重要なタスクから取り組むことができ、リソースと時間を効率的に使うことができます。

ClickUpのすべてのタスクに具体的な詳細を追加します。 各タスクには、期限、緊急度、影響度、担当メンバー、進捗状況などの詳細を含めることができ、全員がやることを明確に理解できます。

💡* タスクの説明を追加し、その目的、期待される成果、全体目標への貢献について概説してください。

ClickUpタスクの依存関係を設定し、タスクが正しい順序で実行されるようにする

タスクの概要が決まったら、以下の手順に従います、

/参照 https://clickup.com/features/dependencies ClickUpタスクの依存関係 /参照

を使うと、タスク間のリレーションシップを設定できます。これにより、他のタスクが完了するまで、特定のタスクを開始できないように指定できます。

例えば ITロードマップ には、「パフォーマンスの問題を特定するために利害関係者にインタビューする」(Now)というタスクと、「インフラのアップグレードに優先順位をつけるためにフィードバックを分析する」(Next)というフォローアップタスクが含まれる。

を設定できる。 プロジェクトの依存関係 .

マーケティングキャンペーンからアジャイル開発、イベントプランまで、特定のニーズに合わせてテンプレートをカスタムできます。今後の機能のリリースプランの進捗を追跡したり、フィードバックに基づいて各リリースの戦略や優先順位を決めたり、関係するすべての社内チームとコラボレーションしたりできます。

例えば、あなたのチームが次のようなイベントを管理しているとしましょう。

/を管理しているとします。 https://clickup.com/ja/blog/132658/product-backlog/ 生産性バックログ /%href/

新しいアプリのバックログを作成します。テンプレートを使って、タスクを効果的に整理し、優先順位をつけることができます。

ロードマップでは、バックログアイテムをNow、Next、Laterのカテゴリーにグループ分けします。例

Now: 重要なバグを修正し、ユーザー認証のようなコア機能を実装する。

重要なバグを修正し、ユーザー認証のようなコア機能を実装する。 次: ダークモードオプションの開発とソーシャル共有機能の追加

ダークモードオプションの開発とソーシャル共有機能の追加 後日: AI主導のレコメンデーションの検討と言語サポートの拡大

**4.定期的に見直し、調整する

ロードマップをダイナミックに保つには、進捗を定期的にレビューし、フィードバックに基づいて反復することが不可欠です。これによって、優先度の変化、予期せぬ課題、新たな機会にもかかわらず、軌道を維持することができる。

以下は、あなたが含めることができるいくつかの尺度です:

完了率、障害、タイムラインの変更を継続的にモニタリングする。

利害関係者やチームメンバーからのレビューを収集するための フィードバックループ 。

。 優先度を再評価し、新たな市場動向、カスタマーの洞察、またはリソースの制約に基づく変更に適応する。

これらのインプットとフィードバックを一元管理するために、ClickUpは強固なツールを提供しています。

/参照 https://clickup.com/features/chat クリックUpチャット /参照

!🤩

ClickUpチャットで会話の文脈を保つ

チャットは会話と仕事管理を統合し、重要な情報にいつでもアクセスできるようにします。すべてのディスカッション、タスク、フィードバック、リサーチ、プロジェクトが一箇所に集まるので、重要なアップデートを見逃すことがなくなります。

会話をそれぞれのタスクに接続することで、文脈を明確に保つことができます。例えば、「新機能の立ち上げ」イニシアチブのような特定のタスクについて議論している場合、チャットをタスク自体にリンクされているため、関連する議論や決定を簡単に再確認することができます。

以下は、他の機能の一部です:

同期スレッド: チャットとタスク間で会話のスレッドを一貫した状態に保ちます。

チャットとタスク間で会話のスレッドを一貫した状態に保ちます。 投稿: チャットのスレッドで直接更新やお知らせのような長文のコンテンツを作成できます。

チャットのスレッドで直接更新やお知らせのような長文のコンテンツを作成できます。 チームメイトのプロフィールとスケジューリング: チームメイトの優先度をビューし、チャットのインターフェイスを離れることなくミーティングを予約できます。

チームメイトの優先度をビューし、チャットのインターフェイスを離れることなくミーティングを予約できます。 AI搭載機能: AIを使用して、短い要約で聞き逃した会話をキャッチアップし、メッセージから直接アクションアイテムを作成します。

インスタンスンス、AIキャッチアップを使用して、見逃した重要な会話に素早く追いつくことができます。重要なトピックとアクション・ポイントをまとめてくれるので、個々のメッセージに目を通す必要はありません。

/画像 https://lh7-rt.googleusercontent.iT5QlgGuLuOfJimB1LYYxob8ezJ36Rh6j4MjdGiJqR8FkyIeXuNSO8CoHyVunFpkCM43erDKyYAsV--5EIepZke16be1xTZduZCwsqhDrCI ClickUpでチームメンバーに必要なアクションを通知 コメントを割り当てる : 今すぐ次へ 後でロードマップ /%img/

ClickUpでチームメンバーに必要なアクションを通知 コメントを割り当てる

さらに

/参照 https://clickup.com/features/assign-comments ClickUp コメントを割り当てる /%href/

はコラボレーションを強化し、全員がタスクやフィードバックを把握できるようにします。Teamsでチームメンバーに特定のコメントを割り当てたり、@メンションを使用して、メンバーの意見やアクションが必要なときに通知したりできます。

🤝 フレンドリーリマインダー: カスタマニーズや市場調査をプランニングや

/﹑ フレンドリーなリマインダー:顧客ニーズや市場調査を計画や https://clickup.com/ja/blog/67180/priority-management/ 優先度管理 /%href/

プロセス。顧客データを定期的にレビューし、市場の要求とのズレを防ぐために、ペインポイントに基づいてロードマップを調整する。

ロードマップを使うためのベストプラクティス

ロードマップの作成は始まりに過ぎない。ロードマップを最大限に活用するためのベストプラクティスを見てみよう。👀

結果に焦点を当てる。

終わりを念頭に置いて始める。

何を達成したいかをクリアされ、すべてのタスクとマイルストーンがそのオブジェ クトに沿うようにする。このアプローチにより、チームは、影響力の低い活動に振り回されることなく、結果に集中することができます。

進捗状況を定期的に確認し、目標達成に向けて順調に進んでいることを確認する。

明確にコミュニケーションする。

ロードマップは、そのコミュニケーションがあってこそ効果的です。簡潔な言葉、視覚的な要素、定期的な更新を使い、全員に情報を伝えましょう。

ロードマップをすべての利害関係者と共有し、課題を克服し、潜在的な懸念に早期に対処するためのフィードバックを促す。こうすることで、チーム間の整合性を確保し、誤解を最小限に抑えることができる。

✅ シンプルに保つ。

シンプルであることは、今・次・後のロードマップを成功させる鍵です。細部まで盛り込みたい衝動に駆られずに、上位の優先度と鍵 となる成果物に集中しましょう。

合理化されたロードマップは、更新、共有、フォローが容易で、関係者全員にとってより実行しやすいものとなる。

✅ テーマベースのプランニングを使う。

特定のテーマや目標を中心にロードマップを整理しましょう。これは、タスクをより広いオブジェ クトに接続する論理的な構造を作るのに役立ちます。

例えば、マーケティングのロードマップは、ブランド認知度、リードジェネレーション、カスタマーリテンションなどのテーマに焦点を当てるかもしれません。

クリックUpでプロジェクトの成功を「今」優先する

仕事の優先順位付けは、推測ゲームである必要はありません。

Now-Next-Laterロードマップは、集中力を維持し、チームの足並みを揃えるためのわかりやすい方法です。オブジェクトを管理可能なタスクに分割することで、大局的な視野を保ちながら当面のニーズに取り組むことができます。

強力なプロジェクト管理ツールであるClickUpは、このフレームワークをシンプルかつ効率的に実行します。ClickUpの目標、タスク、リストビュー、ボードビュー、タイムラインビューのような直感的なツールは、タスクを視覚的に整理し、進捗を簡単に追跡するのに役立ちます。

自動化やClickUpチャットのようなコラボレーション機能を加えれば、汗をかくことなく優先度を維持するために必要なすべてが揃います。

