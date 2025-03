Facebook Workplace vs Slack：どちらのコミュニケーションツールが優れているか？

適切なコラボレーションツールを追跡することは、適切なチームメイトを見つけることと同じです。

もしかしたら、MetaのWorkplaceを使っていて、そのプラットフォームが読み取り専用バージョンに移行したため、新しいものを探す時期に来ているのかもしれません。ちょっと頭痛の種ですよね?ツールを切り替え、新しいものをテストし、全員をボードに乗せるのは、圧倒されるかもしれません。

もしSlackがあなたのレーダーに映っているなら、あなただけではありません。多くのチームが次のステップとして検討しています。

しかし、踏み出す前に、Facebook WorkplaceとSlackを比較し、優れた代替手段を紹介しよう:

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /%href/

.

Facebook Workplaceとは?

経由 職場Facebook Workplaceは、チームが効率的にコミュニケーションをとり、仕事を進めるためのコラボレーションツールだ。Meta社によって開発され、Facebookのインターフェイスを反映しているため、ソーシャルメディアに慣れ親しんだユーザーでも簡単に操作できる。

このプラットフォームは、グループチャット、ビデオ通話、プロジェクトアップデートなどの機能を通じてチームメンバーを接続する。

🤎 Fun Fact: Workplace by Metaは当初、コミュニケーションとコラボレーションを改善するためのFacebook従業員向け社内ツールとして開発された。社内での成功に触発され、2016年に一般公開された。

Facebook Workplaceの機能。

Workplaceには、組織内のコミュニケーションと生産性を高めるツールが満載だ。その鍵になる機能のいくつかを詳しく見てみよう。👇

機能1:ライブビデオ

/動画 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/live-sessions.jpg Facebookのワークプレイス:ライブビデオ機能 :Facebook WorkplaceとSlackの比較 /%img/

組織全体でライブセッションを簡単に開催できる

ライブビデオは、企業が最新情報を共有し、イベントを開催する方法を変えます。会社の発表であれ、パネルディスカッションであれ、ライブビデオはそのプロセスをインタラクティブでアクセスしやすいものにします。

複数のホストで放送

公開前にライブセッションを練習

外部のサードパーティアプリを使用してライブストリームを強化する

アクセシビリティを高めるために閉じた字幕を追加する

ライブイベント中に投票やQ&Aセッションを含める

ビデオをチャプターに分割してナビゲーションを容易にする

Workplace は、ライブビデオストリーミングを導入した最初の企業ツールの 1 つです。

機能その2:グループ

組織全体に作成されたグループに参加する

グループは、チームがプロジェクトについて議論し、ブレーンストーミングを行い、フィードバックを共有するための専用スペースを提供することで、コラボレーションを促進します。

グループ内の学習機能は、教材を構造化されたガイドに統合するのに役立ちます。これらのガイドには次のようなものがあります:

トレーニングリソース

開発コンテンツ

自己評価のためのクイズ

📖 📖あわせてお読みください。 チームをセキュアに接続するイントラネットソフトウェア10選#### 機能その3:ニュースフィード

ニュースフィードでチームメイトの投稿やアップデートをビューする

ニュースフィードは、最も重要な人々やグループからの投稿を優先することで、あなたの体験をパーソナライズします。

機能には以下が含まれます:

最初に表示する投稿のカスタム

無関係な投稿を非表示にしてフィードを洗練

アクティビティに基づくグループ推薦の受信

同僚や役員をフォローし、彼らが組織全体で共有する投稿をビューできます。個人をフォローまたはフォロー解除することで、いつでもフィードを調整できます。

💡 Pro Tip: チームで用語集や文書システムを共有することで、投稿を減らすことができます。 職場のコミュニケーションギャップ 専門用語や不明確な用語によって引き起こされる。更新のための優先チャネルや期待される応答時間など、クリアされたコミュニケーション規範もまた、効果的にギャップを埋めることができる。

機能その4:ナレッジ・ライブラリー

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Knowledge-Library.jpg 会社の全リソースに一か所からアクセス /%img/

会社の全リソースに一か所からアクセス

ナレッジ・ライブラリーには、人事ポリシー、入社資料、チームガイドなど、会社の重要なリソースが集約されています。

鍵機能です:

コンテンツをカテゴリーとサブカテゴリーに整理

読みやすくするためのフォーマットツールの使用

コンテンツをさまざまな言語に自動翻訳

さらに ナレッジ・マネジメント・システム 埋め込みビデオ、テーブル、画像、リソースリストやカバーページのようなあらかじめ設定されたテンプレートを使用します。

フェイスブック・ワークプレイスの価格

コアプラン:* ユーザーあたり月額4ドル

ユーザーあたり月額4ドル アドオン: アドオン: アドオン: アドオン: アドオン: アドオン Enhanced admin and support: $2/月/ユーザー * 企業ライブ:ユーザーあたり2ドル/月

アドオン: アドオン: Enhanced admin and support: 企業ライブ:ユーザーあたり2ドル/月 ワークプレイス・フォー・グッド:非営利慈善団体は無料

Slackとは?

さまざまなコミュニケーション目的のチャンネルを作る

チャンネルは、チームワークの大部分が行われる場所です。あらゆるトピック、プロジェクト、目標について作成されるグループ会話と考え、関連する会話やリソースを一か所にまとめておくことができます。

例として、新しいウェブサイトの立ち上げや新しいモバイルアプリケーションの開発専用のチャンネルを作成することができます。

Teamsはまた、必要に応じてチームメンバーを追加したり削除したりすることができ、アップデートの共有、マイルストーンのお祝い、グループでの意思決定をサポートします。

機能その2:接続

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Connect-1400x1051.png 社外のパートナーや同僚とのコラボレーション:Facebook WorkplaceとSlackの比較 /%img/

外部パートナーや同僚とのコラボレーション

Slack Connectを使えば、ワークスペースに完全にアクセスさせることなく、外部のチームや組織と簡単にコラボレーションできます。この機能により、チームとクライアント、コンサルタント、その他のパートナーをリンクしているチャンネルを作成できます。

チャンネルが組織間で接続されると、双方が会話に参加したり、同じスペース内の過去のディスカッションを参照したりできます。

また、外部の共同作業者は必要なチャンネルにしかアクセスできないため、社内のワークスペースはセキュリティで保護されます。

Slack」は「Searchable Log of All Conversation and Knowledge(すべての会話と知識の検索可能なログ)」の略です。

機能その3:ハドル

Slack内で音声通話やビデオ通話ができる。

ハドルは、チャンネルやダイレクトメッセージ内でオーディオ/ビデオ通話をすることで、チーム間の接続をサポートします。

画面を共有したり、楽しいリアクションを使って明るいムードを保ったり、ハドル中に共有されているリンクやドキュメントを保存して後で参照したりできます。

ハドルは音声のみの通話として始まりますが、必要に応じて簡単にビデオ通話に移行できます。デスクトップ、モバイル、iPadで利用できるため、どこにいてもディスカッションに参加できます。

機能その4:Atlas(アトラス

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Slack-workspace.png Slackワークスペースから従業員情報をビュー : Facebook Workplace vs Slack /%img/

Slackワークスペースから従業員情報をビューする

Slack Atlasは、名前と役割だけでなく、同僚を理解するのに役立つ社員名簿です。

スキル、プロジェクト、チーム目標を表示するリッチで検索可能なプロフィールを提供し、誰が何に取り組んでいるのか、どのように彼らと接続すればよいのかをよりよく理解できます。この機能には、会社の構造を簡単にナビゲートするダイナミックな組織チャートも含まれています。

貴社の人事システムと同期し、プロフィールデータを最新の状態に保つことができます。

Slack価格です。

無料

プロ: 月額$8.75/ユーザー

月額$8.75/ユーザー Business+: $15/月/ユーザー

$15/月/ユーザー 企業向けグリッド: カスタム価格

* 📖あわせてお読みください:

/参照 https://clickup.com/ja/blog/1964/free-project-management-software/ 無料プロジェクト管理ソフト25選 /%href/

**Facebook Workplace Vs.Slack:機能の比較

Facebook WorkplaceとSlackには共通点がありますが、それぞれのプラットフォームには異なるチームのニーズに合わせた独自の機能があります。

どちらがあなたの目標に最適か、それぞれの優れた機能を比較してみましょう。🎯

機能|*Facebook Workplace|Slack 目的|Facebookのようなソーシャルコラボレーション|グループコミュニケーションと生産性 ユーザーインターフェイス|ソーシャルメディアユーザーにとって直感的|クリーンで、整理され、カスタマイズ可能||。 メッセージング インスタントメッセージ、グループチャット、スレッド リアルタイムメッセージ、チャンネル、プライベートチャット ビデオ通話|ライブビデオ放送、グループ通話|1:1およびグループでの音声/ビデオ通話 ファイル共有: プレビュー付きのシンプルなファイル共有、サードパーティアプリとの統合による高度な共有 統合機能|リミット|2,000を超える[]( セキュリティ|企業グレードのセキュリティとGDPRコンプライアンス|暗号化とSSOによる強固なセキュリティ)

より良いチームワークのためにClickUp and Away

チームコラボレーションといえば、Facebook WorkplaceやSlackのようなツールがそのスペースを切り開いてきた。

しかし、どちらもプロジェクト管理、タスク追跡、深いコラボレーションツールのバランスを1つの屋根の下で実現する真のオールインワン・ソリューションを提供していない。

ClickUpはその両方の長所を生かし、さらに進化させています。ClickUpは、非同期のビデオ更新、AIを活用したアシスト、カスタマイズ可能なプロジェクト管理ワークフローなどの包括的な機能により、チームがよりハードにではなく、よりスマートに仕事ができるよう支援します。

1つのプラットフォームですべてをこなせるのに、複数のアプリを使いこなす必要はありません。思い切って 今すぐClickUpに登録しよう。 !