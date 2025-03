35の愉快なChatGPTのミームが楽しめる

1億人以上のユーザーを利用したいとお考えですか?ご説明しましょう。

ミームは今日のソーシャル通貨となっており、ChatGPTのユーザーベースは以下の通りです。 億人以上 .

秘訣は?ChatGPTにAの結果を求めると、Bの結果が返ってくるような、日常のフラストレーションを表現したChatGPTミームを作成することです。

親近感のあるユーモアを含むChatGPTミームは、素早く笑いを誘い、ターゲットオーディエンスとの接続を促進し、ターゲットオーディエンスがあなたのブランドを楽しいと感じ始め、ブランドエンゲージメントとコミュニティ構築を促進します。

始める準備はできていますか?必要なのは、生産性、ウィット、信頼できる /AI の相棒(ミームをインスパイアする)、そして次のような素晴らしい生産性ツールだけです。 ClickUp をクリックして、ミーム世界征服のプランを立てよう。

まず、ChatGPTミームとその人気の理由を理解しましょう。

ChatGPT ミームとは?

ChatGPTとミーム?ええ、彼らはずっと昔にさかのぼります。

2024年8月に流行したInstagramのチャレンジを見てください。31万人以上の人々がチャットボットによって愉快に「ロースト」されるために参加しました。

このチャレンジは" ChatGPTにフィードを焼いてもらう ChatGPTにあなたのフィードをローストしてもらう /%ref/"は、ユーザーが自分のInstagramプロフィールについてChatGPTに巧妙な侮辱やダジャレを言わせるよう促し、ミームカルチャーをチェーンメールの新しいフォームに変えた。

私の仕事はこうだ:Instagramのユーザーは、友達が再共有したり、自分で試したりできるようにするボタンが付いたストーリーテンプレートを共有した。

ChatGPTアプリをダウンロードし、「Roast my Instagram feed in one paragraph」というプロンプトとともに自分のInstagramフィードのスクリーンショットを送り、チャットボットに創造的な批評をさせるだけでよかった。

印象に残った批評は?

"自発的であろうとしすぎる"

「InstagramのプロフィールのLinkedIn"

"アイデアが尽きたピンタレストボード"

その後、ユーザーは焙煎結果とフィードを共有し、AIが支援する笑いを世界に広めた。

ソース: オーストラリアン・バレエ ご存知ですか?OpenAIは非営利団体としてスタートしたが、今ではマイクロソフトという強力な味方がいる!マイクロソフトだ! 49%を出資する最大の投資家 OpenAI LPに49%出資しているマイクロソフトは、ChatGPTを自社製品に統合しています。つまり、気の利いたChatGPTの返答の裏には、それを実現するためのMicrosoftマジックがあるのです!

ChatGPTミームが流行った理由

インターネットは、ChatGPTをリミットまで押し上げ、AIの "本性 "を暴こうとするユーザーで賑わっている。

質問攻めから荒らしまで、人々はChatGPTのテクノロジーがどこまで進化できるのか、そして正直に言うと、どこで愉快につまずき、ミスを犯すのかを見るのが大好きだ。

AIが世界の覇権をプランしているかどうかは別として、AIが人間の会話に対してやることがあるのは間違いない。その一例として、下の画像を見てほしい。

via

/参照 https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/chatgpt-ai-fails-funny バズフィード /%href/

このChatGPTミームを楽しめましたか?まだまだ面白いChatGPTミームがあります!

PS: あなたのミームがChatGPTを傷つけていないか気になる方は、こちらを見てください:

バイラルといえば: あなたのブランドをバイラルにする10のTikTok成長ハック

35 Popular ChatGPT Memes

AIならではのユーモア、奇抜さ、驚きを捉えた35の面白いChatGPTミームです。

ChatGPT ロースト

1.ハードワークではなく私の仕事

_ソース: ロコブズ

AI vs. 人間

1.仕事の引き継ぎ

{cH0000ffff}その通りだ。

/参照 https://in.pinterest.com/pin/644648134192325241/ ピンタレスト /%href/

1.境界線は重要

出典:

/参照 https://in.pinterest.com/pin/1035265033080120430/ ピンタレスト /%href/

1.プロンプトエンジニア

ソース:

/参照 https://chameleonmemes.com/22-chatgpt-memes-ai-meets-humor/ シャメロン・ミーム /%href/

AIの世界征服は後回しだ。

1.年齢差

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Will-ChatGPT-Make-Us-Lose-Our-Jobs.jpeg 年齢差 /%img/

ソース:

/参照 https://in.pinterest.com/pin/90846117478050239/ ピンタレスト /%href/

1.医師役

ソース: バズフィード 1.サポートに感謝?

ソース:

/参照 https://www.reddit.com/r/ChatGPTMemes/comments/18kbi9v/satire_rasite/#lightbox レディット /%href/

💡 プロのヒント:反復することを恐れないでください。ChatGPTはブレインストーミングの仲間だと思ってください。プロンプトが1回目でヒットしなくても、改良を続けてください。

1.ボンジュール ル モンド

ソース:

/参照 https://9gag.com/gag/aGyj4L6 9ギャグ /参照

1.とても明白だった

ソース:

/参照 https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/chatgpt-ai-fails-funny バズフィード /%href/

ミームにパンチの効いたキャプションをつけよう: ソーシャルメディアとビデオコンテンツのキャプションを生成するAIツール10選 1.じゃんけんAI

ソース:

/参照 https://chameleonmemes.com/22-chatgpt-memes-ai-meets-humor/ シャメロン・ミーム /%href/

こちらもお読みください 楽しい仕事文化を作るための50の面白い仕事ジョーク 1.GPTのGはGen Zの略

フランスの首都 ヤフー 1.スクラッチより

出典:

/参照 https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/chatgpt-ai-fails-funny バズフィード /%href/

1.幸せな妻、幸せな人生

ソース:

/参照 https://www.reddit.com/r/ChatGPTMemes/comments/13uq48d/here_it_goes/#lightbox レディット /%href/

こちらもお読みください

/参照 https://clickup.com/ja/blog/123954/tiktok-marketing-tools/ ビジネスを成長させるTikTokマーケティングツール10選 /%href/

1.言葉は子供向けだが、コンテンツはそうでない場合

ソース:

/参照 https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/chatgpt-ai-fails-funny バズフィード /%href/

1.どうだ?

ソース: バズフィード こちらもお読みください ビジネスにおけるChatGPTの活用事例(プロンプト例と使い方の提案付き)

AIではない、人間だ。

1.原点を忘れる

{cH00ffff}私たちのルーツを忘れてしまった。

/参照 https://www.memedroid.com/memes/detail/4387052/Sorry-lil-buddy?refGallery=tags&page=1&tag=chatgpt メメドロイド /%href/

1.同じようで違う

ソース:

/参照 https://www.engati.com/blog/chatgpt-memes エンゲージ /参考文献

こちらもお読みください

/参照 https://clickup.com/ja/blog/225886/chatgpt-alternatives-for-marketing/ 10ベストChatGPT代替マーケティング /%href/

1.AIアシスタントと呼ばれる理由

ソース:

/参照 https://locobuzz.com/blogs/chatgpt-memes/ ロコブズ /参考文献

1.添付ファイルの問題

ソース:

/参照 https://in.pinterest.com/pin/1029002214846894465/ ピンタレスト /%href/

1.Ctrl+c, Ctrl+v

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ctrlc-Ctrlv.png Ctrl+c, Ctrl+v /%img/

ソース:

/参照 https://locobuzz.com/blogs/chatgpt-memes/ ロコブズ /参考文献

1.投資家にやさしい

出典:

/参照 https://www.engati.com/blog/chatgpt-memes エンゲージ /参考文献

1.人類を守る

{cH00ffff}人類を守る

/参照 https://locobuzz.com/blogs/chatgpt-memes/ ロコブズ /参考文献

楽しい事実: MITの脳・心・機械センターのイライザ・コソイによれば、機械はすでにかなり印象的な方法で人間を凌駕している。チェスや囲碁のような戦略ゲーム、外科手術の処理、飛行機の操縦、そして自動車の運転まで、機械は人間を凌駕している!

GPTのいたずら

1.セーター日和

ソース:

/参照 https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/chatgpt-ai-fails-funny バズフィード /%href/

こちらもお読みください 技術マーヴェルの進化を読み解くChatGPT統計 1.ユーモアを失わない

{cH00ffff}ユーモアを失わない

/参照 https://www.engati.com/blog/chatgpt-memes エンゲージ /参考文献

35.プロンプトはあといくつ?

[ソース:_][ソース:_][ソース:_][ソース:_]

/参照 https://www.theinsaneapp.com/2023/05/chatgpt-memes.html 非常識 /%href/

ChatGPTミームが /AIの知覚に与える影響

今や、ChatGPTのミームが、生意気な返信から、終わりのない「これを定義しろ」「あれをやること」コマンドのミームまで、ユーザーがAIとの葛藤を訴えるための常套手段になっていることは明らかだ。

AIを冷淡で計算高く、人間の仕事を脅かす存在とみなす人もまだいるが、ChatGPTのミームは、多くの人がこうした認識を和らげるのに役立っている。ユーモアを通じて、AIは威圧的な力から、風変わりで誤りを犯しやすいアシスタントに変身し、より親しみやすく感じられるようになる。この二面性によって、ブランドや個人はAIについての会話を弾ませながら、感情的なレベルでオーディエンスと接続することができる。

どのようにして独自のAIミームを作成し、あなたのブランドのためにインターネットを獲得することができるのだろうか?具体的に見てみよう。

面白いChatGPTミームを作ろう

ChatGPTの面白いミームはたくさんありますが、自分で作ればもっと楽しく、親しみやすいものになります!

と クリックUp は、ChatGPTの古典的なミックスアップから、記憶に残る瞬間を考えるのに最適です!

お気に入りのChatGPTミームやジョークをClickUpチャットで共有しましょう。

クリックアップチャットでミーム共有専用チャンネルを作成するか、どのチャットにもミームをドロップして、すぐに仲間意識を高めましょう。チャットでは、リアルタイムメッセージ、@メンション、添付ファイル、絵文字リアクションで簡単に面白い瞬間を共有できます。

手早くミームで休憩を取るだけで、みんなの接続が維持され、活力が湧いてきます!

仕事でミームを共有するときのベストプラクティス

ミームでオフィス中に笑いを広げることは素晴らしいことです。誰もがポジティブで包括的な環境を楽しめるように、以下のベストプラクティスを心に留めておきましょう:

😊 トーンに気をつける:明るくフレンドリーなミームを選びましょう。あらゆる背景、信条、個性を尊重し、攻撃的または分裂的と解釈されるようなものは避けましょう。

明確なガイドラインを設定する:性別、人種、宗教、民族、その他の個人的特徴をターゲットにしたユーモアを禁止し、職場の方針が尊重を強調していることを確認する。

🎓 新しいチームメンバーには思慮深く接する:職場でユーモアを使う際の注意点を明確にリストアップし、企業文化を紹介するための職場行動トレーニングを含める。

🎉 積極的なユーモアの役割モデルを奨励する:リーダーはトーンを設定します!リーダーが積極的で包括的なユーモアに取り組むことで、すべての人に健全な基準が示されます。

💬 参加は任意にする:ユーモアはプレッシャーではなく、チームスピリットを高めるものであるべきです。参加するかしないかの選択を尊重し、誰もが心地よくサポートされていると感じられるようにする。

こちらもお読みください

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/203972/funny-project-management-memes-and-videos/ 100のプロジェクト管理ミームと面白いビデオ /%href/

ClickUpでメモに残るChatGPTの笑いを作ろう

ペンシルバニア大学ウォートンスクール教授 ChatGPTを試す を実際のMBA試験で試してみましょう。

ChatGPTのスコアはB-とBの間で、ビジネス用の頭脳を持っているか、少なくとも既に存在するものを再利用していることが証明された。

しかし、おふざけの瞬間もあり、人気のあるAIツールをミームに値するものにしている。

あなた自身の経験を、愉快なChatGPTミームに変える準備はできていますか?ClickUpを使えば、ブレインストーミング、整理、アイデア(そして最高品質のミーム)の共有が簡単にできます。

ちょっと楽しもう ClickUpに登録する に無料登録しよう!