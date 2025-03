仕事の気分を明るくする私の50のジョーク

職場はストレスフルなものだ。

野心的な目標、迫り来る締め切り、仕事における複雑なチーム力など、時間が経つにつれて、少し圧倒されそうになることがある。しかし、ユーモアは完璧な解毒剤となる!

あなたが人事担当者であろうと、笑いを求めているただの従業員であろうと、これらの人事ジョーク(目からウロコの人事ダジャレにも注意!)は、気分を明るくし、士気を高め、接続を築き、さらには生産性を向上させるのに役立つ。

愉快なHRジョークをチェックして、同僚と共有しましょう。📢

笑う準備はできた?

A 前向きな仕事環境 は、従業員の満足度と生産性にとって不可欠である。

アイスブレーキング・ジョークを

に追加するにしてもバーチャルチーム構築活動

または単に毎日のミーティングを明るくしたいだけなら、この50のHRジョークでやることが完了する。

1.なぜ人事チームは仕事にはしごを持ってきたのか?彼らは従業員エンゲージメントにおいて新たな高みを目指したかったのだ。 2.私の受信トレイがいっぱいになって、ここで仕事をしているのか、それともスパムメールを整理しているだけなのかわからなくなりました」。 3.人事部:「この仕事をやることのできる、責任感のある人が必要です:前職では、何かあるたびに、「この仕事には責任感がある人が必要だ」と言われました!前職では、何か問題が起きると、誰もが私に責任があると言っていました 4.新入社員はなぜ人事部の面接にマップを持参したのか? 人事部のやっかいな質問をすべてナビゲートしたかったからだ。 5.なぜ人事担当者は美術学校に行くのか? 彼らは境界線を引くのが得意だからだ 6.人事部は私に3人の紹介者を要求した。私はセラピスト、猫、ネットフリックスのアカウントを紹介すると伝えました 7.人事部長はカレンダーに何と言ったか? 「あなたの日々はもう限界です!」 人事部長はカレンダーに何と言ったか? 8.私は昇進できるかどうか人事部長に尋ねた。彼は「もちろん!カスタマーのところにね」_私は人事部長に昇進できるか尋ねた。 9.前職の新入社員が『この辺に問題解決者なんているんですか』と聞いてきたので、当然、虫眼鏡を渡して幸運を祈りました」!

1.ボスとリーダーの違いは?ボスは「行け!」と言うが、リーダーは「行くぞ!」と言う。 2.上司は "行け!"と言うが、リーダーは "行くぞ!"と言う。残念ながら、私の上司は宇宙服を "適切な仕事着 "だとは思っていなかった。 3.上司:「今週3回目の遅刻だぞ。やることわかってる?「今日は水曜日か? 4.上司からテキストが来た:「あなたの面白いジョークを送って!」 私は彼にテキストを返した:「仕事が忙しいんだ。後で送るよ」「面白いね。「もう一回送って! 5.上司は同僚が私に威圧的だと言ったので、私は彼が謝るまでただ彼を見つめた」私は同僚に威圧的だと言った。 6."そして忘れるな "と上司は怒鳴った。上司は怒鳴りつけた。 7.私の上司に、今日は遅くまで仕事をしてもいいかどうか尋ねたら、"夢を見なさい "と言われた。彼は最高だろう? 8.人事考課のとき、上司が言った。「とても優秀な医師として、金曜日の午後の休みを減らすよう処方する」。

1.なぜ同僚はオフィスに磁石を持ってきたのか?注目を集めるためだ 2.なぜ同僚はミーティングに鉛筆を持ってきたのか? 彼らは深刻な結論を出したかったからだ! 3.チームワークは重要だ。誰かに責任を押し付けるのに役立つ 4.同僚のアーニーが辞めることになった。私たちは皆、彼のために仕事をすることが本当に恋しくなっています_私たちの同僚アーニーが去ることになりました。 5.どんなオフィスでも、いつも堂々としたデスク・ジョッキーを見つけることができる、眠いけれども機能的で、コーヒーをかすめながら、書類仕事の生息地で生き延びている。

1.なぜその従業員は机の下に時計を置いたのか? 彼は残業したかったのだ 2."この辺で育っているのはうちの工場だけだ。そしてそれはプラスチックでできている 3.パワーポイントはなぜ道路を横切ったのか? 他のスライドに行くこと! 4._なぜコンピューターはプリンターと別れたのか? 5.なぜHRは私を追い出したのか?彼らはハロウィンの練習をしているだけだと判明した!

1.今日、私の仕事のコンピュータがダウンしたので、すべて手動でやることになった。ソリティアのカードをシャッフルするのに20分かかったよ。 2.過去、現在、未来が バーに入った時何が起こったか? 少し緊張しました 3.人事部はなぜ医者に行ったのか? 彼らは少し「人員不足」を感じていた! 4._電球を変えるのに、何人のリクルーターが必要なんだ? 5.人事部長はなぜオフィスに自転車スタンドを持って行ったのか? 従業員がその日のために「ギアアップ」することを助けるためだ! 6.私のHRマネージャーは、私のコミュニケーションスキルを磨くべきだと言うので、それについてのミームを送りました」 「私のHRマネージャーは、私のコミュニケーションスキルを磨くべきだと言うので、それについてのミームを送りました。 7.上司に「いってらっしゃい」と言われたので、家に帰った。だからホームに帰った 8.私は上司に、今日はお休みなさいと言われたので、家に帰りました」 「なぜ社員はかくれんぼをしないのですか」 「電子メールから隠れるのは幸運だからです」 「私は上司に、今日はお休みなさいと言われたので、家に帰りました 9.私の平日はコーヒーで始まり、電子メールを避けることで終わる 10.私の仕事はプレッシャーに弱い...プレッシャーがないと仕事もできない 11."なぜオフィスでは秘密を言わないのか?" "スプレッドシートが多すぎる

1.なぜミーティングはジムに行ったのか? 細かい仕事をするためだ! 2.電子メールでもよかったミーティングをやること? 時間の無駄! 3.今日のミーティングでは、みんな何が起きているか知っているふりをしよう。準備完了! 4.ミーティングと人質事件の違いは何ですか? 人質事件でも交渉はできます 5.{pos(100,190)}午後5時のミーティングで 仕事と生活のバランスについて話し合うああ、皮肉だ! 6.ミーティング中の私の脳:アジェンダについて考えること10%、注意を払っているように見せようとすること90%。 7.ある戦略会議で、誰かが『現在の雇用市場をどう思うか』と尋ねた_私は答えた、『他のミーティングと同じだ。 8.ミーティングで最も生産性が高いのは、たいていは終わったときだ!」 「ミーティングが終わったときが、最も生産性が高い。 9.「会議:会議:議事録が保管され、時間が失われる場所

1.プログラマーはなぜ仕事を辞めたのか? 配列(昇給)をもらえなかったんだ! 2.電球を変えるのに何人のプログラマーが必要か? 誰もいない、ハードウェアの問題だ! 3.{cH00ffff}なぜプログラマーは キャンプを楽しめなかったのか? {cH00ffff}バグが多すぎた {cH00ffff}プログラマーは キャンプを楽しめなかったのか? 4.誰かサイバーセキュリティチームを見ませんでしたか? 私が知っているのは、彼らがソフトウェアを走らせたということだけです 5.エクセルの専門家がバーに入って...2つのテーブルを結合した

1.給与計算担当者は魔法使いのようだ! 2.HRビジネスパートナーは「私たちは一緒にやっている」と言うのが好きだが、あなたはまだミーティングから抜け出せない。 3.人事担当者のお気に入りのスポーツは何ですか? ドッジボールです。彼らはいつも難しい質問をかわしているからだ! 4.HRマネージャーはストレス管理に関する電子メールを送ってきたが、今は締め切り前に読むことにストレスを感じている」 「HRマネージャーはストレス管理に関する電子メールを送ってきたが、今は締め切り前に読むことにストレスを感じている」 「HRマネージャーはストレス管理に関する電子メールを送ってきたが、今は締め切り前に読むことにストレスを感じている 5.マーケティング担当者はどうやって漁師の副業を手に入れたのですか?彼は素晴らしい釣り針を持っていた 6._造園業で働く従業員を何と呼ぶ?ブランチ・マネージャーだ! 7.ある会社の経営者が熱気球で砂漠を飛んでいるとき、道に迷っていることに気づいた。彼は下でラクダに乗っている男に声をかけ、どこにいるのかと尋ねた。 男は答えた、「北緯42度12分21.2秒、西経122度10分、海抜212メートル、北東真東見出しです」。 ありがとう」と気球乗りは答えた。ところで、あなたはデータ分析者ですか? "そうです "と男は答え、"どうしてわかったんですか?"と気球乗りは言う。 気球乗りは言う、「あなたが私に言ったことはすべてまったく正確で、必要以上の情報をくれました。 ラクダ乗りのアナリストは言う。「ところで、あなたは会社の経営者ですか? 気球乗りは言う、「どうして知ってるんですか? 自分がどこにいるのか、どういう見出しで向かっているのかもわからない。熱風を吹かせることでこのような事態に陥ったのだ。

