Slackボットをゼロから作る方法

Slackのようなバーチャルなワークスペースは、私たちの仕事文化の大きな部分を占めるようになった。

チームメイトとコミュニケーションが必要ですか?Slackでダイレクトメッセージを送ればいい。プロジェクトでコラボレーションしたい?Slackはチャンネル、統合、簡単なファイル共有であなたをカバーします。

Slackの最も優れた機能の1つは自動化ボットで、Slackグループやチャンネルに統合すると、タスクの自動化、通知の送信、質問への回答という3つの主要な役割を果たします。

まるで救世主のようでしょう?この記事では、チームのニーズに合った完璧なSlackボットを作成する方法を探ります。

❗メモ:*始める前に、Slack CLIをインストールし、新しいワークスペースを認証する必要があります。Slack auth listを実行して確認してください。

Slackチャットボットの作り方 を作成するために必要なステップを説明しよう。

簡単にできるように、新規ユーザーに歓迎テキストを送信するSlackボットの書き方を例として説明します。やることは、他のボット機能と多かれ少なかれ似ています。

各ステップではいくつかのコードが必要です。しかし、ご心配なく-このガイドでは、手間をかけずにチャットボットを作成できるよう、細部まで説明します。

ステップ1:CLIを使ってSlackアプリを作成する

Slackボットを作成する前に、適切なツールが必要です。最初のステップでは、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使ってSlackアプリを作成します。

このコマンドを使用して、Slack CLIで空のアプリを設定することから始めます:

slack create welcome-bot-app -template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot。

このコマンドを実行すると、Slackアカウントにリンクされているアプリフォルダが作成されます。新しいアプリフォルダの中に、Slackボットの基盤となる3つの鍵ディレクトリを作成します:

機能

ワークフロー

トリガー

これらのフォルダと許可が揃えば、Slackアプリを作り始める準備は完了です!

また、すべてのコードを自分で書く代わりに、以下のコマンドを使って直接Welcome Botアプリを作成することもできます:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

プロジェクトが作成されたら、プロジェクトディレクトリに移動してSlackボットをカスタムします。

ステップ2: アプリを作成する。

アプリ マニフェストは、Slack ボットの設計図です。ようこそボットの場合、マニフェストには以下が含まれます:

ワークフロー:。

メッセージ設定ワークフロー

ウェルカムメッセージ送信ワークフロー

データストア:

ウェルカムメッセージデータストア

スコープ

チャット:書き込み

チャット:write.public

データストア:読み込み

データストア:書き込み

チャンネル:read

トリガー:write

トリガー:読み込み

これらのコンポーネントをすべてまとめると、manifest.tsファイルは次のようになります:

// /manifest.ts

deno-slack-sdk/mod.ts" から { Manifest } をインポートします;

インポート { WelcomeMessageDatastore }(ウェルカムメッセージデータストアfrom "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupワークフロー } from "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "./workflows/send_welcome_message.ts";

エクスポートデフォルトマニフェスト({)

name: "ウェルカムメッセージボット"、

説明:

"作業スペースのチャンネルに自動化されたウェルカムメッセージをセットアップする簡単な方法"、

icon:"assets/default_new_app_icon.png"、

ワークフロー:[MessageSetupワークフロー、SendWelcomeMessageワークフロー]、

outgoingDomains:[],

データストア[WelcomeMessageDatastore]、

botScopes: [

"chat:write"、 "chat:write.public"、 "datastore:read"、 "datastore:write"、 "channels:read"、 "トリガー:書き込み"、 "トリガー:リード"、

],

});

ステップ 3: ウェルカムメッセージを設定するワークフローを作成する。

まず、ワークフローを定義する:

ファイルを作成する:ワークフロー・フォルダに create_welcome_message.ts という名前の新しいファイルを追加する。

ワークフローを定義する:このファイルで、ボットユーザーがフォーム経由でウェルカムメッセージを設定できるように、 MessageSetupWorkflowを定義します。

ワークフロー定義は以下のようになります:

// /workflows/create_welcome_message.ts

インポート { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } from "../functions/create_welcome_message.ts";

/

MessageSetupワークフローは、ユーザーがメッセージを作成するフォームを開きます。

フォームを開きます。このワークフローのトリガーは

/triggers/welcome_message_trigger.ts`にあります。 */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({)

callback_id:「message_setup_workflow"、

タイトル「ようこそメッセージを作成します、

説明" チャネルに新しいユーザーを歓迎するメッセージを作成します、

input_parameters:{

プロパティを指定します:{ 対話性:{ タイプ:Schema.slack.types.interactivity、 }, チャンネル{ type:Schema.slack.types.channel_id、 }, }, 必須:["interactivity"]、

},

});

次にフォームを追加する:

OpenFormを使用します:OpenForm機能を使ってフォームを追加し、ボット・ユーザーの入力を収集します。

create_welcome_message.tsワークフローにOpenForm機能を追加する方法は次のとおりです:

// /ワークフロー/create_welcome_message.ts

/

このステップではOpenForm Slack機能を使います。フォームには2つの

入力 -- ウェルカムメッセージと、そのメッセージを送るチャンネルID。

です。 */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm、

{

タイトル"ウェルカムメッセージフォーム"、 submit_label:"送信"、 description:":wave:チャンネルのウェルカムメッセージを作成する"、 interactivity:MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity、 フィールド{ 必須:["channel", "messageInput"]、 要素:[ { name: "messageInput"、 タイトル「ウェルカムメッセージ"、 type:Schema.types.string、 long: true、 }, { name: "channel"、 タイトル「このメッセージを投稿するチャンネルを選択してください、 type:Schema.slack.types.channel_id、 デフォルト:デフォルト:MessageSetupWorkflow.inputs.channel、 }, ], },

},

);

そして、確認を加える。

以下のステップをcreate_welcome_message.tsワークフローに追加します:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

このステップはフォームの出力を受け取り、それをカスタムの

関数に渡し、ウェルカムメッセージを設定します。

詳細は /functions/setup_function.ts を参照してください。 */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

メッセージSetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput、

channel:SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput, channel: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput、

著者MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.ID、

});

/

このステップではSlackのSendEphemeralMessage機能を使います。

エフェメラルな確認メッセージがユーザーに送信されます。

に送信されます。

フォームを送信した後、ウェルカムメッセージを作成したユーザーにエメラル確認メッセージが送信されます。 */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {.

channel_id:SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel、

user_id:MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.ID、

メッセージ

このチャンネルのウェルカムメッセージは成功しました!white_check_mark:`、

});

エクスポートデフォルト MessageSetupWorkflow;

ステップ 4: データストアを使用してウェルカムメッセージを保存する

データストアの作成から始めます。

ファイルを作成します:データストア・フォルダに、messages.tsという名前のファイルを作成します。

Define structure:ウェルカムメッセージを格納するデータストアの構造を設定します。

このファイルでは、テキスト・フィールドのウェルカム・メッセージが格納されるデータストアの構造を定義します:

// /datastores/messages.ts

deno-slack-sdk/mod.ts" から { DefineDatastore, Schema } をインポートする;

/

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({)

name: "メッセージ"、

primary_key:"ID"、

属性:{

ID: { タイプ:Schema.types.ストリング、 }, チャネル{ type:Schema.slack.types.channel_id、 }, メッセージ{ 型:型:Schema.types.string、 }, 著者{ タイプ:Schema.slack.types.user_id、 },

},

});

ステップ 5: ウェルカムメッセージをデータストアに保存するカスタム機能を作成する。

まず、カスタム機能を定義します。

ファイルを作成する:functionsフォルダに、create_welcome_message.tsという名前のファイルを作成する。

関数を定義する:以下のコードを追加して、ウェルカムメッセージを保存する機能を定義する。

以下はカスタム関数を定義するコードです:

// /functions/create_welcome_message.ts

deno-slack-sdk/mod.ts" から { DefineFunction, Schema, SlackFunction } をインポートします;

import { SlackAPIClient } from "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageワークフロー } from "../workflows/send_welcome_message.ts";

インポート { WelcomeMessageDatastore } ".from "../datastores/messages.ts";

/

このカスタム機能は、最初のフォーム入力を受け取り、それを保存します。

をリッスンするイベントトリガーを作成します。

イベントトリガーを作成します。 */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({)

callback_id:"welcome_message_setup_function"、

タイトル「歓迎メッセージのセットアップ」、

説明「ウェルカムメッセージを受け取り、データストアに保存する、

source_file:"functions/create_welcome_message.ts"、

input_parameters:{

プロパティ:{ メッセージ{ 型:型:Schema.types.string、 説明:"歓迎メッセージ"、 }, チャネル:{ type:Schema.slack.types.channel_id、 説明「投稿するチャンネル }, 著者{ タイプ:Schema.slack.types.user_id、 説明 "ウェルカムメッセージを作成した人のユーザーID"、 }, }, 必須:[メッセージ", "チャンネル"]、

},

});

次に、必要な機能を追加する。

データを保存する:ウェルカムメッセージの詳細をデータストアに保存し、ボットイベントのトリガーを設定するコードを含めます。

// /functions/create_welcome_message.ts

エクスポートデフォルト SlackFunction(

WelcomeMessageSetupFunction、

async ({ inputs, client }) => { ウェルカムメッセージを設定する。

const { チャンネル、メッセージ、著者 } = inputs; const uuid = crypto.randomUUID(); // ウェルカムメッセージの情報をデータストアに保存する。 const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ データストア:WelcomeMessageDatastore.name、 アイテム:{id: uuid, channel, message, author }、 }); if (!putResponse.ok) { { { if (!putResponse.ok) return { エラー: `ウェルカムメッセージの保存に失敗しました:putResponse.error}` }; } // ウェルカムワークフローの既存のトリガーを検索する const triggers = await findUserJoinedChannelTrigger(client, channel); if (triggers.error) { { トリガーを検索します。 return { error: `既存のトリガーの検索に失敗しました: ${triggers.error}` }; } // user_joined_channelトリガーが存在しない場合は、新しいトリガーを作成します。 if (!triggers.exists) { // 新しいトリガーを作成する。 const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, channel); if (!newTrigger.ok){。 リターン エラー: `ウェルカムトリガーの作成に失敗しました: ${newTrigger.error}`、 }; } } return { outputs:{}};

},

);

次に、Slackボットをワークフローに統合します。

ワークフローを更新する: create_welcome_message.tsファイルに、カスタム機能を呼び出すステップを追加する。

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

このステップはフォームの出力を受け取り、それをカスタムの

関数に渡し、ウェルカムメッセージを設定します。

詳細は /functions/setup_function.ts を参照してください。 */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

メッセージSetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput、

channel:SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput, channel: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput、

著者MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.ID、

});

エクスポートデフォルト MessageSetupWorkflow;

このステップで、ワークフローは以下のことができるようになります:

ボットユーザーがフォームからウェルカムメッセージを入力し、送信できるようにする。

ウェルカムメッセージ情報をデータストアに保存する

新規ユーザーが指定されたチャネルに参加したときにウェルカムメッセージが配信されるようにトリガーを設定する。

ステップ 6: ワークフローを起動するトリガーを作成する

まず、リンクトリガーを作成します。

ファイルを作成する:トリガーフォルダで、create_welcome_message_shortcut.tsを作成する。

コードを追加する:ボットユーザーが特定のリンクをクリックしたときに、MessageSetupWorkflow を開始するリンクトリガーを定義する。

コードは次のようになります。

// トリガー/create_welcome_message_shortcut.ts

import { Trigger } from "deno-slack-api/types.ts";

import MessageSetupワークフロー from "../workflows/create_welcome_message.ts";

import { TriggerContextData, TriggerTypes } from "deno-slack-api/mod.ts";

/

このリンクトリガーは、MessageSetupWorkflow ワークフローをプロンプトします。 */

const welcomeMessageTrigger:トリガー = {

タイプTriggerTypes.ショートカット、

name: "ウェルカムメッセージのセットアップ"、

説明"指定されたチャンネルの自動化されたウェルカムメッセージを作成します。"

ワークフロー:ワークフロー: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} 、

inputs:{

対話性:{ 値:TriggerContextData.Shortcut.interactivity、 }, チャネル:{ 値:TriggerContextData.Shortcut.channel_id、 },

},

};

エクスポート default welcomeMessageTrigger;

次に、イベントトリガーを作成します。ここで、ボットを起動するイベントを有効にします。この例では、ボットユーザーのイベントトリガーは、新しいユーザーがチャンネルに参加することです。

イベントトリガーを create_welcome_message.ts に追加して、新規ユーザーがチャンネルに参加したときにウェルカムメッセージを送信します。

追加するコードは以下のとおり。

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTriggerは、user_joined_channelトリガーが指定された場合に返します。

が存在するかどうかを返します。 */

export async function findUserJoinedChannelTrigger(

クライアントSlackAPIClient、

channel: ストリング、

):Promise<{ error?: string; exists?: boolean }> { {.

// アプリによって作成された全ての既存のトリガーを収集します。

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner: true });

if (!allTriggers.OK) { // 既存のトリガーを収集します。

return { error: allTriggers.error };

}

// "ウェルカムメッセージを送信" の user_joined_channel トリガーを見つける。

// のワークフローを探す。

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((trigger) => (

トリガー.ワークフロー.callback_id===0 SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && (トリガ.ワークフロー.定義.コールバック) トリガー.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && トリガー トリガー.channel_ids.includes(チャンネル)

));

// 一致するトリガーがあれば返す

const exists = joinedTriggers.length > 0;

exists } を返します;

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger は、新しい user_joined_channel トリガーを作成します。

を作成します。 */

export async function saveUserJoinedChannelTrigger(

クライアントSlackAPIClient、

channel: ストリング、

):Promise<{ ok: ブール値; エラー?: ストリング }> {」。

const triggerResponse = await client.ワークフロー.トリガー.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

type:「イベント"、 name: "ユーザーがチャンネルに参加しました、 説明"ユーザーがチャネルに参加したときにメッセージを送信する"、 ワークフロー: ワークフロー: `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`、 イベント{ event_type:"slack#/events/user_joined_channel"、 channel_ids: [channel]、 }, inputs:{ チャンネル{値: channel }、 triggered_user:{ value:"{{data.user_id}}"}, },

});

if (!triggerResponse.OK) { {.

return { ok: false, error: triggerResponse.error };

}

return { ok: true };

}

結果

リンクトリガー :ボットユーザーがリンクをクリックしてウェルカムメッセージを設定し、MessageSetupWorkflowを開始できるようにする。

:ボットユーザーがリンクをクリックしてウェルカムメッセージを設定し、MessageSetupWorkflowを開始できるようにする。 イベントトリガー:イベントトリガー:新しいユーザーが指定されたチャネルに参加したときに、保存されているメッセージとチャネルの詳細を使用して、自動化メッセージを送信します。

ステップ 7: ウェルカムメッセージを送信するワークフローを作成する。

フォルダに移動します:ワークフローフォルダに移動します。

ファイルを作成する:ファイルを作成する : send_welcome_message.tsという新しいファイルを作成する。

: send_welcome_message.tsという新しいファイルを作成する。 コードを追加する:データストアからウェルカムメッセージを取得して送信するワークフローを定義する。

// /workflows/send_welcome_message.ts

インポート { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } from "../functions/send_welcome_message.ts";

/

SendWelcomeMessageWorkFlowはウェルカムメッセージを取得します。

を取得し、指定されたチャネルに送信します。

に送信します。 */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({)

callback_id:"send_welcome_message"、

タイトル「歓迎メッセージの送信」、

説明

"新規ユーザーがチャンネルに参加したときに、エフェメラルな歓迎メッセージを投稿する。"

input_parameters:{

プロパティ:{ チャネル:{ type:Schema.slack.types.channel_id、 }, triggered_user:{ タイプ:Schema.slack.types.user_id、 }, }, 必須:["channel"、"triggered_user"]、

},

});

このワークフローは、保存されているウェルカムメッセージを取得し、新規ユーザーの参加時に適切なチャネルに送信することで、エンゲージメントを高め、オンボーディングプロセスを自動化します。

ステップ8: ウェルカムメッセージを送信するカスタム機能を作成する。

1.カスタム機能を定義する:

フォルダに移動する: functionsフォルダに移動する。

functionsフォルダに移動する。 ファイルを作成する: send_welcome_message.tsという新しいファイルを作成する。

2.機能定義を追加する:

// /functions/send_welcome_message.ts 関数定義を追加する。

deno-slack-sdk/mod.ts" から { DefineFunction, Schema, SlackFunction } をインポートします;

インポート { WelcomeMessageDatastore } "../datastore" からfrom "../datastores/messages.ts";

/

このカスタム機能は、データストアから保存されたメッセージを取り出します。

のエフェメラルメッセージとして参加ユーザーに送信します。

指定されたチャネルの */

エクスポート const SendWelcomeMessageFunction = DefineFunction({

callback_id:「send_welcome_message_function"、

タイトル「歓迎メッセージの送信"、

説明"ウェルカムメッセージをプルし、新しいユーザーに送信する"、

source_file:"functions/send_welcome_message.ts"、

input_parameters:{

プロパティ:{ チャネル:{ type:Schema.slack.types.channel_id、 説明"イベントがトリガーされたチャンネル"、 }, triggered_user:{ タイプ:Schema.slack.types.user_id、 description:"イベントをトリガーしたユーザー"、 }, }, 必須:["channel"、"triggered_user"]、

},

});

3.機能を追加する:

Implement Code: send_welcome_message.tsの機能定義の下に、以下のコードを追加する:

// /functions/send_welcome_message.ts

export default SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{入力、クライアント }、

) => {

// データストアに保存されているメッセージをクエリする。

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

データストア:WelcomeMessageDatastore.name、 expression:"#channel = :mychannel"、 expression_attributes:{ "#channel":"channel" }、 expression_values:{ ":mychannel": inputs.channel }、

});

if (!メッセージ.ok) {.

return { error: `ウェルカムメッセージの収集に失敗しました: ${messages.error}` };

}

// 格納されたメッセージをエフェメラルに送信する

for (messages["items"] の const アイテム) { // 格納されたメッセージをエマージェリーに送信する。

const message = await client.chat.postEphemeral({) channel: item["channel"]、 テキスト: item["message"]、 ユーザー: inputs.triggered_user、 }); if (!message.ok) {. return { エラー: `ウェルカムメッセージの送信に失敗しました:${message.error}` }; }

}

を返す。

を返す:{},

};

});

4.カスタム機能を組み込む:

Add to the workflow: send_welcome_message.tsワークフローファイルに戻り、カスタム機能をステップとして追加する:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, { })

チャネル:SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel、

triggered_user:SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user、

});

このカスタム機能を使用すると、Slackアプリの設定で、特定のチャンネルでプライベートまたはパブリックチャンネルに参加したユーザーにメッセージが送信されるようになります。

ステップ9: Slackアプリを使う

1.ローカルでSlackアプリを実行する

ローカルにインストールする ターミナルを開き、アプリのルートフォルダに移動する。

実行:slack run

ターミナルのプロンプトに従って、ローカルサーバーを設定します。 リンクトリガーを起動する。 新しいターミナルタブを開く

リンクトリガーを作成する: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

作業スペースにトリガーをインストールし、Local環境を選択する。

提供されたショートカットURLをコピーする。

このURLをSlackチャンネルに投稿して、ワークフローを開始し、ウェルカムメッセージを作成する。

アプリマニフェスト ワークスペース "myworkspace "に "welcomebot (local) "のアプリマニフェストを作成します。

⚠️ 送信ドメイン 許可された送信ドメインが設定されていません 機能がネットワークリクエストを行う場合、発信ドメインを許可する必要があります。 発信ドメインに関する今後の変更の詳細はこちら: https://api.slack.com/changelog

作業スペースのインストール welcomebot (local)」アプリを「myworkspace」ワークスペースにインストール。 1.5秒で完了

トリガー作成 トリガー ID: Ft0123ABC456 トリガータイプ:ショートカット トリガー名ウェルカムメッセージのセットアップ ショートカットURL: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2.Slackアプリの起動

Slackをデプロイする。 * 実行: slack deploy トリガーを再作成する。 * デプロイしたアプリのトリガーを作成する: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts デプロイオプションを選択する デプロイされた環境で使用する。 新しいショートカットURLをコピーする。

Slackワークスペースで使う

ステップ10:Slackボットの準備ができました!

Slackボット構築の最終ステップに到達しました!これでボットが自動的に新しいユーザーにメッセージを送信するようになります。パブリックチャンネルできちんと仕事しているか、テストしてみてください。

Slackボットによるコミュニケーションのリミット

ここまでで、Slackボットが以下のような利便性をもたらすことがお分かりいただけたと思います。 職場でのコミュニケーション .結局のところ、自動化のちょっとした手助けが嫌いな人はいないだろう。

しかし、注意しなければならないリミットもいくつかある。

このようなリミットを知っておくことで、どの自動化システムを選ぶべきか、十分な情報を得た上で決断することができる。

/について、十分な情報に基づいて決断することができる。 https://clickup.com/ja/blog/53181/undefined/ 職場コミュニケーションプラットフォーム /%href/

が最も効率的です。

1.Slackボットは邪魔になることがある

Slackボットは、集中力に関しては諸刃の剣となり得る。

確かに、簡単なクエリで素早い情報を提供し、タスクを助けてくれる。しかし、ボットのトークン更新からチームメッセージまで、通知の嵐もやってくる。

このように常に気が散っていると、仕事の妨げになる。ボットのノイズが増えることで、従業員が仕事に優先順位をつけることが難しくなることも多いのです。

2.Slackは高価であり、ボットも高価である。

に関して言えば、これはおそらく最大の確率の問題だ。

/について言えば、これが最大の問題だろう。 https://clickup.com/ja/blog/53047/undefined/ Slackのようなコミュニケーション・ツール /%href/

のようなコミュニケーション・ツールは、すぐに高くつく。

Slackにはさまざまなプランがあり、それぞれに機能があるが、チームが大きくなればなるほど、SaaS製品の所有権にかかる総コストも大きくなる。

例えば、Proプランはユーザー1人あたり月額7.25ドルで、最初はリーズナブルに思えるかもしれない。しかし、チームが大きくなると、このコストはすぐに膨れ上がり、毎月の出費がかさむことになります。この価格では

Slackの代替サービス

より良い機能を提供する。

3.Slackボットのメンテナンスが必要

Slackボットは、他のチャットボットと同様に、学習済みのデータに依存しています。ボットユーザーがボットのシステムに統合されていない情報を要求した場合、満足のいく回答を提供できない可能性が高い。

これは、あなたのSlackボットが適切かつ有用であり続けるためには、常に更新が必要であることを意味します。

最も一般的な質問を追跡し、定期的にSlackボットに新しい関連情報を提供する必要があります。この継続的なメンテナンスは、特にSlackワークスペースが大きくなるにつれて、かなりの作業負荷になる可能性があります。

4.ボットはスペースを食うことがある

Slackには最小限のストレージ容量しかなく、このキャパシティに達すると、Slackは自動的に古いファイルやメッセージを削除して新しいファイルのためのスペースを確保します。

このプロセスは、特に多くのデータを生成するタスクの自動化にボットを使用している場合、重要な文書やコミュニケーション履歴を意図せず失うことにつながります。

5.Slackボットはクリエイティブではない

これは当たり前のことだが、ボットは通常、最も賢いツールではない。クリティカルシンキングや、異なる視点から状況にアプローチする能力が欠けている。

そのため、問題解決が必要な厄介な状況では、ユニークな解決策を提供するSlackボットに頼ることはできません。

クリックUpとSlackでチームコミュニケーションを強化しよう

Slackが効率的なコミュニケーションツールだとお考えなら、ClickUpとSlackを統合するまでお待ちください。

/との統合を待ってみよう。 https://clickup.com/ ClickUp /クリックアップ

.

一緒に、 SlackとClickUpが究極のドリームチームを結成 を形成する。

Slackのエチケットを念頭に置きながら、さまざまなチームがこの統合からどのような恩恵を受けることができるかを探ってみましょう。

SlackとのClickUpアクティビティ同期を有効にする。

一度

/参照 https://clickup.com/ja/blog/27034/undefined/ ClickUpとSlackを統合する。 /をクリックします。

ClickUpをSlackワークスペースと同期させることができます。

ClickUpのアクティビティは自動的にSlackチャンネルにメッセージとして送信されます。ClickUpがこれらの通知にアクセスできるパブリックまたはプライベートチャンネルを選択できます。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-with-Slackbot.png ClickUpをSlackチャンネルに同期します。 /%img/

ClickUpをSlackチャンネルに同期し、受け取りたいテキストの種類を選択します。

ClickUpにプライベートチャンネルへのアクセスを許可するには、/invite @ClickUpコマンドを使用します。

Slackの統合ページの「アプリを追加」セクションでClickUpを検索し、プライベート・チャンネルにアクセスできるようにする。

やることは?

あなたがマーケティングチームの一員として、締め切りの厳しいキャンペーンに取り組んでいるとしましょう。この統合により チームメンバーを更新する必要がなくなります。 と部署を越えて効果的にコミュニケーションをとることができます。ClickUpを使えば、コミュニケーションはより合理的、効果的、直感的になります。 さらに詳しく見ていきましょう。

チャットビューによるリアルタイム会話

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/slackbot-2-1.png Slackボットの作り方:Slackと同期してClickUpを使う /%img/ ClickUpのチャットビュー を使えば、チームで

/を行うことができます。 https://clickup.com/ja/blog/45625/undefined/ リアルタイム会話 /リアルタイム会話

プラットフォームから離れることなく

ITチームが緊急の問題をトラブルシューティングしている場合でも、営業チームが新しいリードについて議論している場合でも、チャットビューはすべてのコミュニケーションを一元管理します。

マーケティングチームは特に、異なるアプリ間で散在する会話に苦労しています。ClickUpでは、アイデアのブレーンストーミング、クリエイティブブリーフの共有、迅速な意思決定がすべて同じワークスペース内で行えます。

そして、そのアイデアを行動に移すとき、クリックアップならチャットからすぐにやることができます。タスクを割り当て、期限を設定し、会話から離れることなくプロジェクトを進めることができます。

コラボレーション、ブレーンストーミング、ホワイトボード

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-362.png Slackボットの作り方:Slackと同期してClickUpを使う /%img/

ClickUpのホワイトボードでタスクを可視化しよう。

ブレーンストーミングやプロジェクトのプランニングが必要ですか?

ClickUpのホワイトボード

は、チームが視覚的にコラボレーションできるバーチャルスペースを提供します。

Slackでは、テキストベースのディスカッションを通じてチームメイトとブレインストーミングを行うことができますが、ClickUpホワイトボードは、チームがボード上に絵を描いたり、注釈を付けたり、アイデアを実行可能なタスクに変換したりすることで、プロジェクトを次のレベルへと導きます。

ワークフローをマップする必要があるエンジニアリングチームや、複雑なプロジェクトタイムラインを扱うプロジェクトマネージャーの一員なら、これはあなたの新しいお気に入りツールになるでしょう。

割り当てコメントによるタスク管理

ClickUpチャットビューのコメントでタスクを割り当てて、問題にすぐに対処しよう。

ClickUpの優れた機能の1つは、@メンションを使ってコメントを特定のチームメンバーに割り当てる機能です。チャットビューで重要なアップデートについて議論している場合、即座にチームメンバーをタグ付けし、そのコメントをタスクに変えることができます。

例:製品開発ミーティング中に、エンジニアリングリードがチャットから直接バグ修正を割り当てることができます。

ClickUp Clip によるビジュアルコミュニケーション

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-42.gif Slackボットの作り方:ClickUpをSlackと同期して使う クリックアップクリップ /%img/

重要なイベントを記録して、ClickUp Clipsでリソースにしよう。

あなたは視覚学習者ですか?もしそうなら

ClickUpクリップ

を使うと、録画や録音ができるようになり、あなたの体験が10倍になります。

画面録画の共有

.

ITチームが一般的な問題のトラブルシューティングのためのステップバイステップのガイドを録画することを想像してみてください。チームメンバーはいつでもこのクリップにアクセスできるので、理解しやすく、変更を実行しやすくなります。

テンプレートを使ってアクションを戦略化する

ClickUp 社内コミュニケーション戦略とアクションプランテンプレート

結局のところ、ClickUpやSlackのようなツールはコミュニケーションを可能にするものです。これらのツールが役に立ち、実際に社内コミュニケーションに注文をつけるためには、戦略が必要です。そこで

/参照 https://clickup.com/templates/internal-communication-strategy-and-action-plan-t-127240564 ClickUpの社内コミュニケーション戦略とアクションプランテンプレート /となる。

が便利です。

このテンプレートを使えば、既存のコミュニケーション戦略を評価し、新しいアプローチとそれに関連する目標をチャート化し、戦略の目標とオブジェクトを設定し、首尾一貫したアクションプランを作成することができます。

ボーナス

Freeプロジェクトコミュニケーションプランテンプレート15選

クリックアップでコミュニケーション向上

Slackは素晴らしいツールですが、ClickUpの統合でさらに良くなります。

しかし、SlackのメッセージとClickUpのテキストを同時にこなすのではなく、1つのプラットフォームですべてをやることの方が理にかなっています。

ClickUpのリアルタイムの会話、1つのダイレクトメッセージを詳細なタスクに変える利便性、ディスカッションを可視化する機能、これらすべてがClickUpを総合的なプロジェクト管理アプリにしています。

Slackのプロジェクト管理

機能がある。

実際に使ってみて、その違いを実感してください。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUp無料アカウントを作成する。 /%href/

を作成し、ワークフローを簡素化しましょう!