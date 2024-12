この本を読むまでは、ベッドメイキングという行為は、完了したときに達成感を呼び起こすような充実したタスクには思えないかもしれない。せいぜい平凡な家事だ。

しかし、ウィリアム・マック・レイヴン提督は著書『Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World』の中で、そうではないと述べている。彼は、小さな意図的な行動が、いかに規律ある、回復力のある、充実した人生への窓となりうるかを語っている。

本書は読者を自己啓発の旅へと誘い、逆境に打ち勝つための秘訣を解き明かす手助けをする。

この本の要約では、世界で最も過酷な軍事訓練プログラムであるSEAL訓練から得た人生訓の宝庫から、重要な学びのナゲットをピックアップする。

その前に、もっと本の要約を読みたいという利息があれば、私たちのキュレーション・コレクションをチェックしてほしい。 生産性向上に関する必読書25冊要約 (「Make Your Bed」を含む)を一箇所に。保存、編集、ブックマーク、さらに後で使うためにエクスポートすることもできます。

生産性向上のための必読書25冊の要約

Make Your Bed:一目でわかる本*

あなたのベッドを作りましょう

_アマゾン_。

本書『Make Your Bed』は、ウィリアム・H・マクレイヴン提督による卒業式スピーチに端を発している。テキサス大学オースティン校の卒業生を前に、海軍退役軍人である彼は、シールズの訓練から得た洞察と、それが文字作りにどのように貢献するかを共有した。この本は、人生の試練を乗り越える際の成功、回復力、粘り強さの価値を強調した、インスピレーションに満ちたガイドブックである。

メイク・ユア・ベッド』の要約に入る前に、この本の概要を簡単に紹介しよう:

著者 :ウィリアム・H・マクレイヴン提督

:ウィリアム・H・マクレイヴン提督 ページ数 :144ページ

:144ページ グッドレッズ評価 : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 出版年2017年4月4日(初版)

出版社グランドセントラルパブリッシング

見積もり時間 : 2.5時間

: 2.5時間 リスニングの長さ2時間

ウィリアム・H・マクレイヴン著『ベッドメイク』からのエッセンシャル・レッスン

この本では、ウィリアム・マクレイヴン提督がネイビーシールズの訓練中の経験から得たインスピレーションをもとに、人生の貴重な教訓を共有している。

以下は、この本から得た10の教訓である。 仕事上の目標 :

1.一日の始まりはベッドメイキングから。

マクレイブンはまず、シールズの戦闘経験者である教官が朝一番にベッドを点検したことを話す。よくできたベッドは、角が四角く、カバーがしっかりしていて、枕がヘッドボードの真下にポジションし、余分な毛布がラックの根元にきちんとたたまれていた。

その 日々の習慣 は、ネイビーシールズになるための過酷な6ヶ月の基礎訓練を受けることを厭わない者たちにとっては、何の挑戦でもなかった。しかし、それは彼らの精神に永続的な影響を与えた。

ベッドを設定することで、彼らの一日はポジティブなトーンになる。一日の始まりと同時にタスクを完了するのだ!明るく早い達成感は、1日が完了するまで次のタスクを克服するモチベーションになる。

生産性の波及効果を実感できない悪い日でも、ベッドメーキングをして戻れば、明日はきっといいことがあると安心できる。

ClickUpテンプレートを使って習慣を追跡しよう。

ベッドメイキングを正しく行うという単純な行為が、いかに優秀で前向きな姿勢の土台となり得るかを浮き彫りにしている。小さなタスクを正確に、一貫性を持ってコミットすることは、私たちの生活のより大きな側面に影響を与える習慣を培う。

2.漕ぐのを手伝ってくれる人を見つける。

マクレイブンは次に、チームワークの重要性に焦点を当てる。

彼は、海軍特殊部隊の学生たちが7人のボートクルーに分かれ、西海岸を何マイルも下る小さなゴムボートを漕いだことを話す。左右3人ずつの計6人がパドリングを担当し、1人が操舵手として指揮を執った。

太平洋沿岸を航行するのは、ベッドを作るのとは違って簡単なことではなかった。私の仕事は、全員が協力しなければならなかった。パドルを漕ぐ者は、ボートのバランスを保ち、前進させるために同等の努力を払わなければならなかった。同様に、操舵手(ボートの責任者)はすべてのパドルストロークを同期させ、巧みに海を航海しなければならなかった。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Surf-passage.png ネイビーシールズのサーフパッセージ /%img/

海軍特殊部隊のためのサーフ・パス

"海軍特殊部隊のサーフィン航路 https://www.businessinsider.in/surf-passage-is-one-of-the-most-iconic-and-formidable-parts-of-navy-seal-training-heres-what-it-looks-like/articleshow/65122510.cms。 ビジネス・インサイダー /%href/

パドルを漕ぐのを手伝ってくれる人を見つけなければならないという考えは、人間の普遍的な経験の証である。世界を変えようとする人々は、航海をより扱いやすくするために、強い関係やサポートネットワークに頼らなければならない。

チームで仕事をするためには、信頼、コミュニケーション、そして個人的・職業的な複雑さを乗り越えるための相互依存が必要だ。このようなときに助けを求めることが、勝利の可能性を高め、旅の重荷を軽減する。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif ClickUp ドキュメントでの共同ライブ編集 /クリックアップ・ドキュメントでの共同ライブ編集

チームと一緒にClickUpを使おう。

だから、できるだけ多くの友人を作り、彼らがあなたを助けるように彼らを助けてください。結局のところ、真の強さは団結にある。

3.心のサイズで人を測れ。

上記の逸話に引き続き、ウィリアム・マクレイヴン提督は、150人の生徒がいた海軍特殊部隊の訓練が、わずか数週間でわずか42人にまで減ってしまったことについて語る。たった7隻のボートクルーが残っただけで、誰もが背の高いバフガイのいるクルーに属したがった。

しかし、最も優秀だったのは、マンチキン・クルーと呼ばれる "不適合者 "の集団だった。

マンチキン・クルーには、アメリカン・インディアン、アフリカ系アメリカ人、ポーランド系アメリカ人、ギリシャ系アメリカ人、イタリア系アメリカ人、そして中西部出身の2人の子供が含まれており、全員が1メートル15インチ以下だった。しかし、彼らはパドリング、水泳、ランニングで他のチームを圧倒した。

この海軍特殊部隊の訓練は、大男たちにとって屈辱的な経験だった。大男たちはマンチキンたちが履く小さなフリッパーを馬鹿にし、後でその埃をかぶるだけだった。外見や社会的パラメーター、表面的なメトリクスでは、その人の気概や持久力、意志の強さを評価することはできないということを、マクレイブンは思い知らされた。

成功は大胆さによって大きく左右され、マンチカンたちは、心のサイズだけがヒレのサイズを劇的に凌駕することを証明した。

**4.シュガークッキーを乗り越えて、前進し続けよう。

ネイビーシールズのトレーニングの次は、教官が毎週ユニフォームの検査を行うパートだ。その評価は綿密で厳しく、それに見合った非常に高い基準が設けられていた。

この検査に合格するためには、学生は完璧に糊付けされた帽子、完璧にアイロンがけされたユニフォーム、汚れのないピカピカのベルトのバックルを持っていなければならなかった。生徒たちは全力を尽くしたが、指導者たちは彼らの仕事にもかかわらず、何か不都合を発見するのである。

罰の出番だ。

"シュガー・クッキー "を乗り越えろ

"シュガー・クッキー https://www.facebook.com/TheOnlyEasyDay/photos/a.112523770864/10158262235500865/?type=3 _フェイスブック {cH0000ffff}ヴェンディ

その後、生徒たちは全裸でサーフゾーンに挑んだ。見出しからつま先まで濡れると、砂まみれになるまでビーチを転げ回らなければならなかった。これをシュガークッキーと呼んだ。シュガークッキーは一日中この状態を保たなければならなかった。冷たく、濡れ、砂でギトギトになった。

もちろん、どうやってもシュガークッキーになってしまう何人かの生徒にはがっかりさせられた。彼らは、誰もがシュガークッキーになれるようなシステムが作られていることを理解していなかったのだ。教訓は、失敗も人生の一部であり、パンチを受け流す方法を学ばなければならないということだ。自己憐憫を乗り越え、前進し続けることがオブジェクトである。

**5.サーカスを恐れるな。

努力の結果として起こりうる失敗を受け入れるというテーマを続け、マクレイブンはサーカスリストについて語る。

海軍特殊部隊の訓練は肉体的にも精神的にも厳しい。学生は、長距離走、障害物コース、長時間の水泳、何時間もの体操などの活動に参加しなければならない。

それぞれのアクティビティには、決められたスケジュール内でミーティングをこなさなければならない基準が定められている。これをやることができなければ、サーカスリストに載る結果となる。リストは一日の終わりに掲示され、候補に残った者はさらに2時間の体操をしなければならなかった。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Navy-SEALS-training.png クロスフィットをやること。 /%img/

Navy SEALs special ops doing CrossFit via クロスフィットをやること。

"海軍特殊部隊のクロスフィット https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2014/0401/SEALFIT-training-takes-crossfit-to-the-extreme-but-it-may-be-too-intense-for-many _クリスチャン・サイエンス・モニター "海軍特殊部隊のクロスフィット

サーカスに入るということは、二つの意味がある:

その日の成績が振るわなかったこと。

翌日、疲労が蓄積し、翌日のサーカスリストに載るほどパフォーマンスが低下する可能性がある。

誰もサーカスリストに載りたがらなかったが、何人か繰り返し名前が挙がった。余分な2時間の柔軟体操は、彼らをさらに強化した。痛みは強さと回復力を鍛えた。

マクレイブンは、人生にはサーカスがたくさんあり、失敗すれば痛みを伴うものだと信じている。しかし、失敗は私たちに回復力と粘り強さを教え、私たちをより強くし、成功に一歩近づけるのだ。

6.障害物を真っ先に滑り降りる。

海軍特殊部隊の訓練中、学生たちは毎週少なくとも2回は障害物コースを走らなければならなかった。

障害物コースには、10フィートの壁、30フィートのカーゴネット、鉄条網など25の機能があった。しかし、その中で最も威圧的だったのは、「命のスライド」だった。

端に3段の30フィートのタワー、もう端に1段のタワーがあり、その間に長さ200フィートのロープが張られていた。訓練生は大きい方のタワーを登り、ロープをつかんでもう一方の端に到達しなければならなかった。ロープの下に体を吊り下げ、体重を手で引っ張りながら、じりじりと渡っていくのだ。

ある日、一人の勇敢な訓練生がロープの上に乗り、頭からロープの下に飛び降りた。この一見愚かで危険な方法で、彼はこの障害の記録を塗り替えた!

を経由して、真っ先に課題に挑む。

{cH0000ffff}このようなことはない。 https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2002148087/。 米国国防総省 アメリカ国防総省

アプローチの仕組みやロジスティックスはさておき、成功への道筋を描くには、課題に真正面から積極的に取り組む方が効果的であることは明らかである。

恐怖や不確実性によって判断をクラウド化させるのではなく、私たちは次のことをしなければならない。 課題を可視化する 成長し、学ぶ機会として。このような困難に見出し立ち向かうことで、レジリエンスとグリットが培われ、人生のどんな困難にも対応できるようになる。

7.サメから身を引くな。

シールズの基礎訓練の陸戦の段階では、学生はサンディエゴの沖合にあるサンクレメンテ島に空輸される。ここの海域はホホジロザメの繁殖地である。

シールズ訓練に合格するためには、学生は長い水泳を完了しなければならず、なかには夜の真っ暗闇の中で完了することもある。この旅に出発する前に、インストラクターはこの海域に生息するさまざまな種類のサメについて生徒たちに説明する。

インストラクターはまず、サメが人を食べたことはないと生徒に断言する。そして、サメが自分のポジションを旋回し始めたら、その場で立ち止まるなどのサバイバル・スキルを共有する。

インストラクターは、サメは恐怖を察知するので、泳いで逃げたり、怖がったりしないようにと生徒に言う。最後に、もしサメが襲ってきたら、生徒たちはサメの鼻を思い切り殴るように教えられる。そうすれば、サメは向きを変えて泳ぎ去る。

この知識を習得した生徒たちは、サメのいる海を泳ぎ、タスクを完了する。

ネイビーシールズのナイトスイム。

海軍特殊部隊 https://sofrep.com/news/2-mile-night-ocean-swim-stun-grenades-and-a-florida-man-welcome-to-navy-seal-hell-week/。 "海軍特殊部隊の夜間水泳 /%href/

その中で、マクレイブンは勇気と不屈の精神を教えてくれる。人生で何度かサメに出くわすことは避けられない。目標は、これらの手ごわい試練に立ち向かいながら、冷静さを保つことである。

**8.最も困難なときこそ、ベストを尽くせ。

Make Your Bed_」の次のパートで、マクレイブンはネイビーシールズがどのように水中攻撃を行うかについて背景を説明する。一組のシールズ・ダイバーが敵の港の外に降ろされる。このダイバーたちが持っているのは、水中2マイルを泳ぎながらターゲットまで誘導するためのコンパスとDEFゲージだけである。

この泳ぎの大部分では、月明かり、環境光、周囲の街灯が道を照らしてくれる。さらに、外洋を泳いでいるという安心感もある。

水中攻撃を行う海軍特殊部隊。

"海軍特殊部隊 https://www.businessinsider.in/international/news/all-us-special-operators-train-for-combat-diving-but-navy-seals-take-it-to-another-level/articleshow/80320240.cms。 _ビジネスインサイダー "海軍特殊部隊

しかし、ターゲット船に近づくにつれ、船は光をブロックしてしまう。演習のオブジェクトは船のキールを見つけることなので、ダイバーは最深部に到達しなければならない。

光がなく、船の機械の大きな音に圧倒されながら、船の最も暗い部分へと向かうのは、この任務で最も不安な瞬間のひとつである。その影響は、任務を危うくするほど精神的に不安定になることもある。

しかし、こうした最も暗い瞬間に、ネイビーシールズは次のことを忘れてはならない。 集中する 集中し、落ち着いている。このような暗黒の瞬間からステップを踏むことで、彼らは身体能力、戦術的スキル、そして内なる強さを思い出し、勝利者として浮上することができるのだ。

この痛烈な教訓は、暗い瞬間がいかに私たちの真の文字に光を当てるかを浮き彫りにしている。困難な時でもベストを尽くそうと努力することで、逆境に負けない忍耐力が培われる。

**9.泥まみれになってから歌い始めなさい。

シールズ訓練の第9週はヘル・ウィークと呼ばれる。この7日間の耐久テストでは、睡眠も休息もなく、肉体的にも精神的にも嫌がらせを受け続ける。

ヘルウィークの水曜日、訓練生は干潟と呼ばれる湿地帯に連れて行かれる。彼らは干潟で15時間、吹きすさぶ風、凍えるような寒さ、教官からのSEAL訓練をやめろというプレッシャーと戦いながら耐えなければならない。

マクレイブンのヘルウィークでは、彼のクラスは冷たい泥を深く掘り、日が暮れ始めるとこの穴の中に座らされた。泥は生徒全員を閉じたまま、彼らの見出しだけが地面から出ていた。

教官は、5人が辞めたら全員を泥から出すと言った。まだ8時間ほどの訓練が残っており、夜の寒さにも耐えなければならない。当然、何人かの訓練生は今にもやめそうな顔をしていた。

勇敢な地獄の一週間、歌とともに via _ミリタリー・コム 一人の大きな歌声が響き渡るまで。その歌は調子が悪かったが、熱狂的であった。どういうわけか、この単純な反抗はすべての不快感を消し去り、干潟に耐える希望を人々に与えた。

マクレイブンは、私たちもいつかは泥に首まで浸かることになることを思い出させてくれる。しかし、成功は人々に希望を与えるかどうかにかかっている。勇気ある者は希望に火をつけ、世界を変える力を持つ。

**10.絶対にベルを鳴らすな。

メイク・ユア・ベッド」の最後の教訓は、決してベルを鳴らしてはいけないということだ。

シールズの訓練キャンパスでは、施設の中央に真鍮の鐘がぶら下がっている。それは、訓練をやめ、ベッドメーキングのコードに従ったり、シュガークッキーになったり、サメと泳いだり、泥の中に首まで浸かったりする必要のない生活に戻るための鍵なのだ。ベルを鳴らせば出られるのだ。

"鐘を鳴らすな

{cH0000ffff}この鐘を鳴らすな https://www.facebook.com/SealforaDay/photos/a.949932815100020/1040791929347441/?type=3 _フェイスブック {cH0000ffff}鈴を鳴らすな

毎日が我慢の試練でなくなる平凡な生活の魅力にもかかわらず、マクレイブンは鐘を鳴らさないように忠告する。結局のところ、鐘を鳴らすことは、降参すること、試練に服従すること、目標を放棄することの比喩なのだ。ベルを鳴らすことを拒否することで、個人は次のことができる。 不動の目標を設定することができる。 .保存、編集、ブックマーク、そしてエクスポートも可能です。

Popular Quotes from *Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the Worldより。

以下は、本Make Your Bedからの人気のある引用です:

私が人生で達成したことはすべて、私を助けてくれた他の人たちの結果だと知っています。

庶民も偉人も、人生の不公平にどう対処するかで決まる:ヘレン・ケラー、ネルソン・マンデラ、スティーブン・ホーキング、マララ・ユサフザイ、そしてモキ・マーティン。どんなに努力しても、どんなに優秀でも、シュガークッキーのようになってしまうことがある。文句を言うな。不幸のせいにするな。背筋を伸ばして、未来を見つめて、走り続けろ!」。

庶民も偉人も、人生の不公平にどう対処するかで決まる:ヘレン・ケラー、ネルソン・マンデラ、スティーブン・ホーキング、マララ・ユサフザイ、そしてモキ・マーティン。どんなに努力しても、どんなに優秀でも、シュガークッキーのようになってしまうことがある。文句を言うな。不幸のせいにするな。背筋を伸ばして、未来を見つめて、走り続けろ!」。

希望は宇宙で最も強力な力である。

ベッドメイキングは褒められるようなことではなかった。それは私に期待されたことだった。その日最初のタスクであり、きちんとやることが重要だった。それは私の規律を示すものだった。そして一日の終わりには、それがどんなに小さなタスクであっても、私が何かをきちんとやり遂げたこと、誇りに思うべきことを思い出させてくれる。

やめることで何かが楽になることはない。

クリックアップで「ベッドメイクの本」から学んだことを適用する方法

タスクを完了した状態で1日を始める

A プロジェクト管理者の一日 プロジェクトマネージャーの一日は、アジェンダの設定、活動の整理、チームミーティングの実施、バックログの棚卸し、電子メールやメッセージの確認から始まる。これらは日常的なタスクだが、ベッドメイキングと同じくらい重要なことだ!

ClickUpで生産性の高い一日を始めましょう。

使用方法 ClickUpで毎日の目標を設定する を使えば、チーム同士がリアルタイムでコミュニケーションを取ることができます。 ClickUp 電子メール管理 をクリックして、詳細はこちら!