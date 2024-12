Togglレビュー：長所と短所：2024年のTogglトラックの切り替え

やることなすこと、気が散り、サイドクエストに追われ、時間のかかるタスクに追われ、平日がブラックホールと化したように感じることはないだろうか。私たちは皆、そういう経験がある。時間管理は気の弱い人のためのものではありませんが、自分の時間を取り戻し、生産性を高め、仕事を本来あるべき場所、つまりオフィスに置いておくためには欠かせません。

プロジェクト管理者であれ、個人貢献者であれ、Toggl Trackのような時間追跡ソフトウェアは画期的です。Togglは、プロジェクト管理、プランニング、さらには雇用に合わせた様々な機能を提供しています。

他のツールと同様、Togglにも長所と短所があります。このTogglレビューでは、Togglの最も人気のある機能を詳しく見て、長所と短所を比較します。Togglを試してみよう!

Togglは標準的なタイムトラッカー以上のものです。これは、以下を組み合わせたソリューションです:

プロジェクト管理

請求書作成

ワークフローの最適化

ユーザーはこのプラットフォームの多様性を気に入っています。Togglは、請求可能な仕事を追跡している独立したフリーランサーや、次のことが必要なチームリーダーにも有効です。 プロジェクト時間の管理 と収益性を管理します。タスク、業種、日々のToDoに関わらず、Togglのオールインワンソリューションは正確なタイムキーピングに最適です。

Toggl の鍵機能。

Togglは、WindowsとMac用のデスクトップアプリ、iOSとAndroid用のモバイルアプリ、Chrome用のブラウザ拡張機能を提供しています。どこでもアクセスでき、いつでもどこでも自由に仕事ができます。Togglプラットフォームには、一連のソリューションに非常に多くの機能が含まれています。

1.Toggl Track

経由 切り替え 仕事用のノートパソコンやスマートフォンなど、あらゆるデバイスで使える、あらゆるサイズのチームのためのタイムトラッカーアプリ。

切り替えには、以下のような便利な機能があります:

**2.切り替えプラン

経由

/参照 https://toggl.com/ 切り替え /参照

Toggl Trackは素晴らしいが、プロジェクト管理者に役立つ視覚化、作業負荷のバランス、その他のツールが欠けている。そこでTogglプランの登場だ。このツールには、PMとそのチームのためのより多くの機能が搭載されている。プランと追跡はシームレスに統合されているので、ツールを切り替える必要はありません。

Toggl プランには以下の機能があります:

プロジェクト、時間、タスクをガントチャート、カレンダー、その他の便利なビューで可視化する。

チームメンバーのスケジューリング

作業負荷のバランス調整

3.Toggl Hire.

経由 切り替え 時間を節約し、バイアスを減らすことができます。テクニカルスキルとソフトスキルの両方に対応した、カンニング防止のアセスメントテンプレートがあらかじめ用意されています。採用プロセスを視覚的にマップし、スクリーニングや面接の招待など特定のタスクを自動化することで、より多くの時間を節約できます。Toggl Hireは候補者発見ビデオもサポートしており、何百通ものカバーレターを読むよりずっと楽しいです。👀

Toggl 追跡 価格設定 採用プロセス

無料

スタータープラン: $9/月/ユーザー、年払い

$9/月/ユーザー、年払い プレミアムプラン* : ユーザーあたり月額18ドル、年払い

ユーザーあたり月額18ドル、年払い エンタープライズプラン: 料金はお問い合わせください。

切り替えを使用するメリット

チームの時間追跡を本格的に支援する必要がある場合でも、勤務時間を最適化したい場合でも、Togglには気に入る点がたくさんあります。私たちのTogglレビューでは、ユーザーがいくつかの理由でこの生産性アプリを絶賛していることがわかりました。

総合的時間追跡。

Toggl Trackが人気なのは、無料バージョンがシンプルで効果的な時間追跡を提供しているからです。オンラインでもオフラインでも、リアルタイムで追跡することも、遡って時間エントリーを編集することも無料です。このソリューションは、請求可能な秒単位で追跡し、正確な請求書を作成します。ポモドーロ・タイマーとアイドルタイム検出ツールは、集中力を高めるのにも最適です。気が散る仕事時間とはおさらばし、収益性を高めましょう。

使いやすさ

Togglは、より直感的でユーザーフレンドリーな時間追跡ツールの一つとして知られています。シンプルでクリーンなインターフェイスで、クリックするだけでタイマーを開始したり、時間を手動で入力することができます。Togglは、タイムシート、プロジェクト管理ツール、チームメンバー追跡の機能により、複雑な作業負荷を効率化します。

クロスプラットフォーム互換性。

Windows、Mac、iOS、Android用アプリとChrome用ブラウザ拡張機能により、Togglはほとんどどこからでもアクセスできます。仕事で使っているデバイスに関係なく、簡単に時間を追跡できます。

印象的な* 統合* 機能

Togglには、Asana、Trello、Jira、Slack、ClickUp(ahem)といった人気のソリューションとの切り替え機能があり、プラットフォームをさらに使いやすくしている。これらの統合により、複数のプラットフォーム間でタスクや時間追跡を簡単に同期することもできる。

カスタマイズ可能なレポート作成。

アプリの無料バージョンでは、カスタマイズはそれほどできませんが、それでもToggl Trackのレポートはかなり役に立ちます。自分の時間の使い方を理解するために、日次レポート、カスタムレポート、週次レポートの作成を依頼しよう。Togglを使えば、タイムエントリーとプロジェクト時間を簡単に分析し、仕事のパターンを突き止め、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

Toggl ユーザーが直面する一般的な問題点。

Togglのレビューでは、このプラットフォームが絶賛されているのと同様に、Togglの欠点もいくつか見つかりました。

オフライン 同期問題。

Toggl追跡ではオフラインが可能 時間管理 .しかし、雇用主がTogglを従業員の監視ツールとして使うのは嫌だという。🕵️

別のユーザーは、Togglを最大のタスクのポモドーロ式トラッカーとして扱い、大成功を収めた。「私はTogglを使って、25分の集中セッション(ポモドーロ)の追跡に集中しています。私にとってTogglは、私に "カエルを食べる "ように仕向け、やりたくないことをやらせる手段としてうまく機能しています。私はただX分を作らなければならないのです」。 と言う。 .

もちろん、太陽とバラばかりではない。 あるユーザーのレポート作成 Togglの統合に関する問題を報告している。「Togglの統合は、私のAndroid携帯に常に可視性のスタート/ストップ・ウィジェットを提供してくれるので、楽しみにしていた。試してみると、統合には不満があるようだ。"

別のユーザーは、Togglが最も安定したソリューションではないことに同意した。"Is it only me or Toogl [sic] became very unstable for the last year, with disconnects and sync issues almost every day?"(Togglが去年から非常に不安定になり、ほとんど毎日切断と同期問題があるのは私だけ? ユーザー曰く .

全体的に、RedditはTogglの基本機能にはかなり満足しているが、サードパーティとの統合など派手なことをしようとすると、その体験はそれほど良いものではない。

Toggl の代わりに使える時間追跡ツール ## Alternative Time Tracking Tools to Use of Toggl

Togglは、TogglプランとTogglハイヤーを製品群に加えることで、すべての人にすべてを提供しようとしている。私たちはそれを尊重するが、ユーザーはこのプラットフォームの機能がまだ十分でないと言っている。

そこで デジタルノマド ClickUpは、プロジェクト管理、時間管理、そして雇用までを1つのプラットフォームに統合した、まさにオールインワンの仕事プラットフォームです。他にもIT、セールス、カスタムサービスなど、数え上げればきりがありません。🛠️

作業負荷を効率化するあらゆる機能を備えたTogglの代替機能をお探しなら、ClickUpの機能は見逃せません。

汗をかかずにプロジェクトを管理。

タスクを合理化し、適応性の高いClickUpビューを使用して、あらゆるタイプの仕事を整理および監視することで、生産性を向上させます。

切り替えプランにもプロジェクト管理の機能はありますが、柔軟性に欠けます。より柔軟で強力なものをお探しなら、ClickUpをお勧めします。 当社のプロジェクト管理機能 のカスタマイズされたビューを構築するのは簡単だ。 機能横断チーム とプロジェクト。作業の自動化、カスタムレポートの作成、複数のビューによる作業量の迅速な可視化が可能です。世界中で愛用されているプロジェクト管理ソリューションとして、私たちが力仕事を引き受けますので、お客様はビジネスに集中することができます。

簡単で気楽な時間管理。

ClickUpの時間追跡で、時間をその都度記録したり、手入力したりできます。

プロジェクト管理は私たちの重要な仕事ですが、クリックアップは時間管理にも適しています。 時間追跡機能 を使えば、複数のデバイスで時間の追跡、見積もり時間の作成、メモの追加、レポート作成が簡単にできます。

しかし、どうしてもTogglのようなサードパーティツールを使いたいのであれば、私たちはそれを止めません。実際、ClickUpはToggl、Clockify、その他数え切れないほどの時間追跡アプリと統合し、お気に入りのツールを1つのプラットフォームに統合します。

テンプレートで時間を節約。

仕事をゼロから始める必要はありません。テンプレートセンターからあらかじめ用意されたオプションを選択するか、チームが使用できる独自のテンプレートを構築してください。

ClickUpは無限のカスタマイズが可能です。しかし、自由度が高すぎると感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで、プロジェクトの実行、スケジュール管理、一日のプランニングにかかる時間を短縮できるよう、ClickUpテンプレートをご用意しました。

テンプレートを使う ClickUpタイムマネジメントスケジュールテンプレート を使って時間の使い方を調べ、改善の機会を見つけましょう。 ClickUp時間分析テンプレート は、アイドル時間のレポートを作成し、その芽を摘むステップを踏むのにも役立ちます。もし タイムブロック を使用する。 ClickUp デイリータイムブロックテンプレート を使用して、生産性の高い時間帯にタスクを合わせることができます。

クリックアップ 価格設定

FreeForever (永久無料

(永久無料 無制限: ユーザーあたり月額7ドル

ユーザーあたり月額7ドル ビジネス: $12/月/ユーザー

$12/月/ユーザー 企業向け* : 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:すべての有料プランで、ワークスペースメンバー/月$5でご利用いただけます。

ClickUp:時間追跡アプリ* やること全部

このToggl Trackのレビューでは、Togglのツールによる時間追跡の良い点、悪い点、醜い点を分解しました。このプラットフォームの詳細なレポート作成、充実した無料プラン、シンプルなウェブアプリはユーザーに好評です。Togglはシンプルな時間追跡のための堅実な選択肢ですが、時間管理と生産性を統合したオールインワンのソリューションをお探しなら、ClickUpをお勧めします。

プラットフォームからプラットフォームへ移行している時間はありません。時間追跡データ、レポート作成、コミュニケーション、テンプレート、タスクのすべてを1つの場所に集約し、より良い仕事をすぐにやることができるようにしましょう。

しかし、私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。ClickUpのパワーを直接お確かめください: 今すぐ無料ClickUpワークスペースを作成する。