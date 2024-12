コッターの8ステップ変革モデルをマスターし、効果的な実行につなげる

ビジネス・エグゼクティブが理解していることがひとつあるとすれば、それはこれだ:過去にうまくいった仕事は、将来はうまくいかないかもしれない。

率直に言って、変化を起こせなければ、悲惨な結果を招きかねない。例を挙げよう。2023年だけでも 3,200のプライベート・ベンチャー企業が倒産する。 -たとえ270億ドルの資金があったとしても。

いつまでも同じツール、テクノロジー、組織構造、社内プロセスを利用すれば、確かに仕事は(そして人生も!)楽になるだろうが、それは成功への強い道ではない。その代わり、企業のリーダーは時代の変化に適応し、潜在的な改善点を継続的に見出していく必要がある。👊

全社的な改革を実施するのは決して簡単なことではなく、だからこそ組織は試行錯誤を重ねたモデルに頼るのである。最も選ばれている手法の1つに、コッターの8ステップ変革モデルがある。 ジョン・コッター博士 が1995年に発表し、その後何度も改訂されている。

以下では、コッターのモデルの各ステップ、その長所と短所、そしてあなたの組織でこのモデルを導入する方法について掘り下げていく。

コッターの8ステップモデルとは?

組織内の変化を促すのは、微妙なバランスである。あまりに迅速に変化を起こすと、障害や反発、不満を抱えた従業員とのミーティングになる可能性が高い。しかし、変化の導入が遅すぎれば、オブジェクトのミーティングに間に合わないかもしれない。

コッターの8ステップ変革モデルの出番はまさにここにある。🙌

このモデルは、ハーバード・ビジネス・スクールの教授であり、複数の著書を持つジョン・P・コッターによって開発された。

チェンジをリードする』、『アクセラレート』、『チェンジ』などの著書がある。

コッターは、変化を経験した100の組織を調査し、どの戦略がうまくいき、どの戦略がうまくいかなかったかを観察した。彼が発見した結果は、8つのステップからなるプロセスに結実し、組織を成功に導いた。 新しいプロセスを導入する 技術、その他の変更を実施する。

コッターのモデルは、チェンジマネジメント、すなわち、個人と企業が変化を採用するのを支援するフレームワークにおいて、頼りになるリソースとみなされている。他のチェンジマネジメント・モデルと同様、コッターの8ステップ・チェンジ・モデルは、次のようなことを実行するのに役立つ。 プロセス改善 (1)プロセス改善、(2)従業員の準備とサポート、(3)変革に向けた必要なステップの特定。

コッターの変革モデルにおける8つのステップ。

コッターの8ステップ・モデルは、企業が、やることが何であれ、変化を効果的に実行するためのステップ・バイ・ステップのガイドを提供する。 リーダーシップ ツールや技術、あるいは製品ラインなどである。8つのステップには次のようなものがある。

1.切迫感を生み出す。

企業環境で最も繰り返し聞かれる文章のひとつは、"まあ、これはいつものやり方なんだけどね "というものだ。🙅

社員は人間であり、人間には快適なことをやるという習慣がある。組織全体に真剣な変化を促すには、説得力のあることをやる必要がある。社員に行動を起こさせる必要がある場合は、次のような行動をとることを検討しよう:

対話の開始: なぜ変革が必要なのかについて、利害関係者、ベンダー、カスタム、従業員と、オープンで正直な会話をする。

なぜ変革が必要なのかについて、利害関係者、ベンダー、カスタム、従業員と、オープンで正直な会話をする。 新しい目標を設定する: 変化の反対側にはどのような機会が待っているのかを説明し、将来の明確なビジョンを作成する。

変化の反対側にはどのような機会が待っているのかを説明し、将来の明確なビジョンを作成する。 業界のデータを収集する: 定量的・定性的な測定値を収集することで、変革の必要性を裏付ける。

**2.指導的連合を構築する

変革は一人で完了するものではない。その代わり、あなたの組織で変革の担い手となる、あなたの将来のビジョンに献身的な人々のグループが必要です。

チェンジ・エージェントは、変化を実現するためのプロジェクト管理者と考えてください。彼らは、すべての利害関係者とコミュニケーションをとり、タスクを割り当て、経営陣の賛同を得、アイテムを期限内に完了させる。一言で言えば、チェンジ・エージェントは、変革プロセスのあらゆるステップを通じて組織を導くのだ。

このようなリーダーを選出するときは、次のことを考慮しよう:

**7.加速を維持する

初期フェーズで成功を収めた後、勢いを維持するためにはどうすればいいでしょうか?

さらにアクセルを踏み込むことで、会社の成功を確かなものにしよう。コッターの8つのステップの一環として、次のことを実行し、成功を積み重ねましょう:

修正と見直しのセッション: 各ミニウィンの後、立ち止まってプロセスの弱い部分を振り返る。そこから、今後のプロジェクトプランを改善することができる。

各ミニウィンの後、立ち止まってプロセスの弱い部分を振り返る。そこから、今後のプロジェクトプランを改善することができる。 あなたの連合を切り替える: アイデアを新鮮に保つために、変更エージェントを切り替えることによって強力な連合を構築します。

アイデアを新鮮に保つために、変更エージェントを切り替えることによって強力な連合を構築します。 意思決定プロセスをいかに効率化できるかによって、素早くピボットすることを学ぶ。

**8.変化を導入する

プロセスの最後のステップは?あなたが一生懸命働いた変化を、実際に定着させること。

変化が今後も組織文化の一部であり続けるようにするために、以下の行動をとる:

幹部や上層部は、1対1のチェックイン、社内リトリート、全員ミーティングなどで、従業員に 組織の変化をリマインダーする必要があります。

成功ストーリーを簡略化する。

価値観とビジョンに立ち返る: 変化を確実に定着させるために、ビジョンに立ち返る。そうすることで、チームはなぜ最初にこのような変更を行ったのかを忘れることはない。

コッターの8ステップ変革モデルを使うことの利点と落とし穴 ## Benefits and Pitfalls of Using Kotter's 8-Step Change Model

コッターの8ステップ変更管理モデルには、利点と欠点がある。このモデルが自分の組織に適しているかどうかを判断する際には、その両方を考慮することが重要である。

コッターのモデルの長所には、次のようなものがある:

モデルの理解が比較的容易である。

変化を実施するための明確で構造化されたロードマップを提供する。

このモデルは、長期的な目標に向かって団結することを強調する一方、その過程で短期的な勝利を祝うものである。

このモデルは、影響力のある人や若手スタッフを含め、会社全体から賛同を得ることに重点を置いている。

変化を企業文化に根付かせることに重点を置いている。

8ステップ変革モデルの落とし穴は以下の通り:

主に大企業向けに構築されており、中小企業の所有者には適さない可能性がある。

通常、厳格な組織階層に適している。

このモデルはかなり厳格であるため、組織変革の複雑な性質に合わない可能性がある。

モデルは直線的なタイムラインに従っている(一方、変化は複数の反復によってより不安定になりうる)

変化に伴う心理的・感情的要因に対応していないため、チームメンバーにとって困難が伴う可能性がある。

コッターの8ステップ変革モデルを導入するためのヒント

組織全体の変革を実施する前に、適切なツールが必要である。変化に向けたシームレスなプロセスを確実に構築するために(そしてその変化を確実に定着させるために)、以下のヒントに従いましょう。🤩

プロセスの改訂を恐れない。

私の仕事は、プロジェクトの中間段階や最終段階ではうまくいかないかもしれません。あなたの組織でこのようなことが起こったら、それを受け入れましょう。プロセスをより良いものに修正する絶好の機会なのだ。

仕事をゼロから始める必要はありません。テンプレートセンターからあらかじめ用意されたオプションを選択するか、チームが使用できる独自のテンプレートを構築してください。

利用を検討する ClickUpのプロセス改善テンプレート を利用して、変更プロジェクトプランを効率化しましょう。

優先度をクリアされたものにする。

優先順位 ClickUpマイルストーン を使えば、どんなに気の重い変更プロジェクトプランでも、達成可能な一口サイズにまとめることができます。

ClickUpのガントチャートビューでプロジェクトのマイルストーンを可視化する

重要なタスクは太字テキストとダイヤモンドアイコンで識別できます。これにより、重要なターゲットが何かを全員が同じページで確認できます。

また、マイルストーンがプロジェクト目標にどのように接続し、貢献しているかもビューできます。

プロジェクトを複数のフェーズに分けることができます。

プロジェクトを複数のフェーズに分ける アジャイル方法論 は、エグゼクティブが大規模プロジェクトをスプリントと呼ばれる小さなフェーズに分割する一般的な戦術である。この戦略を実行することで、チームのモチベーションを維持し、小さな勝利のたびに祝い続けることができる。

完璧な

と柔軟なカンバンシステムを構築して仕事を可視化し、ClickUpのボードビューでプロジェクト管理を改善しましょう。

ClickUpのボードビューを使用すると、プロジェクトをフェーズまたはスプリントに分割し、視覚的なワークフローを作成することで、アジャイル手法を実装できます。

プロセスのビジュアルを作成します。

クリックアップの高度なコラボレーションとビジュアルで

を使えば、チームはタイムラインに合意し、進捗を監督し、プロセスを合理化できる。

ClickUp Whiteboardsは、チームのアイデアを協調的な行動に変えるための、一元化されたビジュアルハブです。

機能が最適です。チームが視覚的にブレインストーミングをしたり、戦略を練ったり、プロセスマップを作成したりするのに役立ちます。さらに、ボード上で全員がリアルタイムでコラボレーションできます。

階層ガイドを作成します。

ClickUpの階層を利用することで、社内のチームやプロジェクトを整理することができます。

階層

ClickUpのプラットフォームは、全体像から細部に至るまで整理された状態を保つように設計されています。スペース、フォルダ、リストを使って、チームやプロジェクトの構造ビューを作成することができます。そこから、タスク、サブタスク、ネストされたサブタスク、チェックリストを追加して仕事を整理し、途中のステップを追跡して割り当てることができる。

チームがいる場所でミーティングができます。

チームメンバーによって、情報の吸収方法は異なります。幸い、カスタマイズ可能な クリックUpビュー を使えば、全員が変更管理プロセスについて最新情報を入手できるようになります。

ClickUpの15種類以上のビューは、あらゆるチームに壁一面のソリューションを提供します。

ClickUpビューは、情報、タスク、優先度を把握するための15以上の方法を提供します。リストビューでその日のタスクを確認したり、カレンダービューで進行中のプロジェクトを確認したり、ボードビューで各プロジェクトのフェーズを把握することができます。

ゼロから始める必要はありません。

変更管理プロセスの初期段階は、圧倒されることがあります。を活用することで、ボールの回転を助けます。 ClickUpの変更管理テンプレート .

このわかりやすいガントテンプレートで、組織内の変更を簡素化して管理しましょう。

例 変更管理プランテンプレート by ClickUp ClickUpの変更管理計画テンプレートは、組織全体の変更をプランし、監視し、実施することができます。明確なタイムライン、リスクマネジメント分析、利害関係者とのコミュニケーションプランがあれば、重要な変更を成功させるために必要なツールを手に入れることができます。

よくある質問

**1.看護におけるコッターの8ステップモデルとは何ですか?

医療フィールドにおける変革の実施は、デリケートなプロセスです。コッターの8ステップモデルを用いれば、看護師は技術、プロセス、手順、職務の変化を実施することができる。

**2.コッターの変革モデルにはいくつのフェーズがありますか?

コッターの変革モデルには8つのフェーズがある:危機感を醸成する、指導的連合を構築する、戦略的ビジョンをフォームする、ボランティア軍団を参加させる、障壁を取り除くことで行動を可能にする、短期的な勝利を生み出す、加速を維持する、変革を実施する。

**3.なぜコッターの8ステップ変革モデルを使うのか?

コッターの8ステップ変革モデルは、組織内のチェンジマネジメントに最適なフレームワークである。このステップを使用して、多様なチームメンバーを集め、目標を設定し、戦略を策定し、必要な変更やプロセス改善を実施することができます。

クリックアップを使って実施するコッターの8ステップモデル変革のためのステップ

コッターの「変革のための8ステップモデル」は、組織全体の変革を実現するための、試行錯誤の末に実証された手法です。このモデルは、企業のリーダーが明確なビジョンを設定し、優先度を定め、陣頭指揮を執る情熱的な人材を採用し、小さなマイルストーンを祝うことを奨励しています。

チェンジマネジメントプランを成功させるには、ClickUpを活用しよう。 ClickUpは、チームの仕事を効率化するオールインワンの生産性プラットフォームだ。クリックアップには、マイルストーン、階層ガイド、カスタマイズ可能なビュー、プロセスマップテンプレートなどの必須ツールが完了し、変更を定着させることができます。👏👏

ClickUpは、数千のテンプレート、数百の自動化に対応し、変更管理プランを成功に導きます。その方法をご覧ください、

