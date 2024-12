フィンテック会議：2024年のグローバルイベントガイド

金融業界の皆さん!今年のカレンダーにフィンテック・カンファレンスを追加する準備はできていますか?私たちはあなたをカバーしています。

フィンテックに没頭する絶好のチャンスです。世界の金融テクノロジー・セクターの収益は着実に上昇しており、革新的なソリューションが次々と市場に登場している。

フィンテック・カンファレンスは、業界のリーダー、先見者、破壊者と接続する素晴らしい機会を提供し、ネットワーク(と知識ベース)を広げることができます。新たなアイデアやパートナーシップ、戦略がいつの間にか生まれていることでしょう。

本記事では、2024年に注目すべき世界的なフィンテック・カンファレンスのリストを紹介する。また、これらのイベントがもたらす変革のパワーと、金融のデジタル・トランスフォーメーションをどのように推進しているのかについても掘り下げる。

フィンテック・カンファレンス概要

フィンテック・カンファレンスは、大手金融サービスプロバイダー、オピニオンリーダー、新興企業、起業家、意思決定者、規制当局が一堂に会する場である。

彼らは一堂に会し、金融テクノロジーの最新トレンドと課題を探求し、フィンテック・エコシステムと以下のようなトピックについて包括的な理解を提供します:

人工知能

暗号取引

ブロックチェーン

組み込み金融

参加者は、以下のようなことを通して、市場機会、技術の進歩、規制の動向についての洞察を得ることができます:

フィンテック・リーダーによる基調講演

Web3トピック(ブロックチェーン、暗号通貨、NFTなど)のハンズオンワークショップ

機械学習などホットな話題に関するパネルディスカッション

最先端のデモAIツール その他

ネットワーキングの機会と知識交換を促進することです。

参加者は、志を同じくするプロフェッショナルと接続し、パートナーシップを構築し、今後数年間の革新と成長を促進するコラボレーションの基礎を築くことができる。

フィンテック・カンファレンスでの知見の共有は、革新的なソリューションの開発に貢献し、今日の重要な課題を追跡する。 金融KPI グローバルな金融サービス産業の発展に貢献する。

世界トップのリストフィンテック会議 2024年に出席する。

ロンドンからドバイ、そして世界各地でイベントが開催される2024年は、フィンテック・カンファレンスにとって素晴らしい年となる。フィンテックの未来を知るのに最適なイベントをご紹介します。

1. FinovateEurope*

いつ: 2024年2月27-28日

場所: 英国、ロンドン

費用: $2,790

参加方法: 対面式、デジタル式、またはハイブリッド式 フィノベート・ヨーロッパ は、2024年に開催される欧州最大級のフィンテック・カンファレンスである。参加者は何百ものグローバル金融機関のリーダーと接続し、今日のフィンテック・イノベーターから話を聞き、何十もの最先端のフィンテック・デモに参加することができる。

Fintech Meetup 2024に参加することができます。

いつ: 2024年3月3-6日

Where:米国ネバダ州ラスベガス

費用: $3,495

参加方法: 対面式 フィンテック・ミートアップ は、フィンテック業界の見出しを探る基調講演、スピーカー、デモが行われる、未来のフィンテック・イベントとして宣伝されている。参加者は、このエキサイティングな3日間のカンファレンスで、ネットワークを構築し、併設イベントに参加し、志を同じくする何千人ものプロフェッショナルから学ぶことができる。

このエキサイティングな3日間のカンファレンスで、参加者は同じ志を持つ何千人ものプロフェッショナルのネットワークを構築し、共同開催のイベントに参加し、学ぶことができる。

いつ: 2024年3月6-7日

場所: 英国、ロンドン

費用:$2,799(早期割引価格)

参加方法:直接参加

参加方法 マネーライブ・サミット は、ヨーロッパで最も長い歴史を持つ支払い・銀行イベントです。このフィンテックカンファレンスは、金融業界のリーダーやデジタルバンキングの専門家を集め、画期的なパートナーシップを築き、革新的なアイデアを加速させるプラットフォームを構築します。

FUTURE DIGITAL FINANCE* (未来のデジタル・ファイナンス)」。

開催時期: 2024年4月2日~3日

場所: 米国ルイジアナ州ニューオーリンズ

費用: $2,499

参加方法:直接参加 フューチャーデジタルファイナンス は、あらゆるサイズの組織向けの中規模フィンテックカンファレンスです。参加者はケーススタディ、プレゼンテーション、上級幹部によるパネルディスカッションを楽しみ、2024年までの道しるべとなる革新的なアイデアを手にすることができる。

ニューヨーク* フィンテック・ウィーク* 2024

いつ: 2024年4月8日~12日

WHERE: 米国ニューヨーク州ニューヨーク市

料金:イベントによって異なる

参加方法:直接会場へお越しください。 ニューヨーク・フィンテック・ウィーク2024 ニューヨーク・フィンテック・ウィーク2024 /%ref/)は、無料でコミュニティに公開されるイベントから、150ドル以上する招待者限定の円卓会議まで、様々なイベントが開催される包括的なカンファレンスである。このシリーズはスタートアップエコシステム向けにデザインされており、今日のフィンテックへの取り組みにスポットを当てている。

ニューヨーク・フィンテック・ウィークは、1週間を通して参加するのではなく、個々のイベントを選んで参加することで利益を得ることができる。この4月に1日か2日しか時間が取れない人のために、見逃せない2日間を以下に紹介する(うち1日は無料)。

6.バンキングとフィンテック・イノベーション ラウンドテーブル 2024

いつ: 2024年4月9日

When:* April 9, 2024 *Where: New York City, New York, USA

費用:無料

参加方法:直接会場へお越しください。

参加方法 バンキング&フィンテック・イノベーション・ラウンドテーブル2024 は、ニューヨーク・フィンテック・ウィークの最初の機能イベントである。この1日フォーラムでは、専門家、オピニオンリーダー、起業家が一堂に会し、2024年、そしてその先の未来を見据えた専門家と金融機関のコラボレーションを促進する。

Empire Fintech Conference* (エンパイア・フィンテック・カンファレンス

いつ: 2024年4月10日

場所: 米国ニューヨーク州ニューヨーク市

費用: $1,095(超早割価格)

参加方法:直接参加

参加方法 エンパイア・フィンテック会議 は、ニューヨーク・フィンテック・ウィークからの2番目の機能です。今日のフィンテック業界のリーダーたちが一堂に会し、ファイヤーサイドチャット、魅力的な基調講演、有益なパネルディスカッション、ゲームショー(フィンテックファミリーファイト、誰かいる?

**8.シームレス中東

開催時期: 2024年5月14-15日

WHERE: UAE、ドバイ

費用: $750(早期割引価格)

参加方法:直接参加

参加方法 シームレスな中東 シームレス・ミドル・イーストは、フィンテック、支払い、銀行、小売、デジタルマーケティング業界において、最も革新的な頭脳が集う場として24年前から開催されている。参加者は3日間のカンファレンスを楽しみ、500人以上の専門家がデジタル世界を形作る最新のトレンド、テクノロジー、ディスラプターについて議論する。

9.グローバル レグテック サミット2024

いつ: 2024年5月16日

場所: 英国、ロンドン

費用: $754(超早割価格)

参加方法:直接参加

参加方法 グローバル・レグテック・サミット は、フィンテックとレグテック(規制技術)に関するあらゆることを網羅したイベントである。参加者はフィンテック・リーダーの世界的な聴衆と接続し、業界の上級レベルの専門家とネットワークを作り、金融サービスの最新のイノベーションを直接見ることができる。

FinovateSpring FinovateSpring FinovateSpring FinovateSpring FinovateSpring

日時: 2024年5月21-23日

場所: 米国カリフォルニア州サンフランシスコ

費用: 2,498ドル(早期割引価格)

参加方法: 対面式、デジタル式、またはハイブリッド式

FinovateEuropeにお越しになれない方は、こちらをご覧ください。見出し フィノベート・スプリング 西海岸で最も著名なフィンテック・カンファレンス。参加者は、大勢の専門家、体験型デモ、フィンテック界の大物とつながるネットワーキング・イベントなど、時代の最先端を行くために必要なものをすべて手に入れることができる。

**11.コンセンサス2024

開催時期: 2024年5月24日~31日

場所: 米国テキサス州オースティン

費用: $1,399

参加方法:直接参加 コンセンサス は、ブロックチェーン、Web3、暗号通貨の世界で最も長い歴史を持つ集まりです。このイベントは、2024年に向けて業界に影響を与える課題を解決することを目的とした、有意義な会話、先見性のある講演者、実践的なワークショップでインパクトを与えることを約束する。

12.2024 米国フィンテック・シンポジウム 米国フィンテック・シンポジウム

いつ: 2024年6月4-6日

場所: 米国イリノイ州シカゴ

費用:* $895(早期割引価格)

参加方法:直接参加

第6回 米国フィンテック・シンポジウム は北米で最も期待されているフィンテック・イベントのひとつです。このカンファレンスは、有意義なディスカッション、ネットワーキングの機会、パネルディスカッションなど、フィンテック業界のリーダーたちの接続方法に革命をもたらします。

マネー20* /20 ヨーロッパ 2024

いつ: 2024年6月4-6日

場所: オランダ、アムステルダム

費用: 3,132ドル(超早割価格)

参加方法:直接参加 マネー20/20 は、世界の金融エコシステムをリードするイベントであり、フィンテックと金融サービスの次なる展開に焦点を当てた独自の機能を特徴としている。参加者はワールドクラスの洞察、ネットワーキングの機会、基調講演で一歩先を行くことができる。

14.Fintech + Insurtech Generations

いつ: 2024年6月12-13日

WHERE: 米国ノースカロライナ州シャーロット

費用:ドル

参加方法:直接参加 フィンテック+インシュアテック世代 フィンテック+インシュアテック・ジェネレーションズ」(Fintech Generations Insurtech)は、現実の問題についての率直な会話を約束する。参加者は、今日のフィンテック業界の第一人者から、誰もが口にしているトピックについて話を聞き、インシュアテックおよびフィンテック業界の第一人者と末永い接続を築くことができる。

FinTech World Forum 2024

いつ: 2024年6月20-21日

When:* June 20-21, 2024 Where:* London, England, U.K.

費用: $628(早期割引価格)

参加方法:直接参加

参加方法 フィンテック・ワールド・フォーラム は、金融テクノロジーの未来を形づくるディスカッションを行う業界のリーダーやイノベーターが集う世界的なイベントです。参加者は専門家とのネットワークを構築し、金融セクターのトップ・プロフェッショナルと接続し、今日の世界経済におけるフィンテックの影響を探る。

16.FinTech Connect アジア 2024

いつ: 2024年8月27-29日

場所: シンガポール、ラッフルズ

費用:未定

参加方法:直接参加

毎年開催されるFinTech Connect Asiaサミットは、アジアのトップ金融機関やリーダーが集うミーティングの場です。刺激的な基調講演、インタラクティブなワークショップ、楽しいネットワーキング・イベントなど、エキサイティングなイベントです。

17.第3回 金融イノベーション フォーラム

いつ: 2024年9月19日

WHERE: イギリス、ロンドン

費用: $756

参加方法: 対面式、バーチャル、またはハイブリッド式

今年の

/参照 https://www.qubevents.com/3rd-financial-innovation-forum 金融イノベーション・フォーラム /%href/

は、金融業界の専門家がフィンテック分野における最新のベストプラクティス、トレンド、開発、規制上の留意点について議論するためのプレミアム・プラットフォームです。参加者は、意思決定者やソートリーダーがアイデアを共有し、他の専門家とつながることを目的としたインタラクティブなフォーラムを楽しむことができます。

マネー 20 /20 米国 2024

いつ: 2024年10月27-30日

場所: 米国ネバダ州ラスベガス

費用: 2,899ドル(超早割価格)

参加方法:直接参加

今年はアムステルダムに行けない?次のサイトをご覧ください。 マネー20/20アメリカ .金融サービスとフィンテックのリーダーが集う、北米最大かつ最も影響力のあるイベントのひとつ。参加者は新たな接続を作り、ビジネスに不可欠な洞察を得て、このセクターの最新の革新について学ぶことができる。

19. Fintech Talents Festival

開催時期:年11月11-12日

場所: イギリス、ロンドン

費用: $381

参加方法:直接参加

参加方法

/参照 https://www.fintechtalents.com/events/europe/festival-london/ フィンテック・タレント・フェスティバル /%href/

は、英国で最も影響力のあるフィンテック・カンファレンスである。先見の明と革新者がアイデアを共有し、金融セクター全体の問題を解決するための見逃せない2日間のイベントだ。

Fintech Retreat* ヨーロッパ

開催時期: 未定

費用:未定

場所:未定

方法: 対面式

今年のカリフォルニア・フィンテック・リトリートに参加できなかった方は、以下のウェブサイトをご覧ください。 フィンテックリトリート・ヨーロッパ 2024年後半に開催されるFintech Retreat Europeでは、イノベーションとネットワーキングの機会が提供される。この会合がいつ、どこで開催されるのかについての詳細はまだ仕事中だが、金融テクノロジーのリーダーや専門家のためのグローバルなフォーラムが機能することを約束している。

カンファレンスで議論されるフィンテックの新たなトレンド ## Emerging Trends in Fintech Discussed at Conferences

フィンテック・カンファレンスは、参加者がその年の業界動向を探り、理解するのに役立つ。

各カンファレンスでは、様々なトピックに関するユニークな基調講演、パネルディスカッション、フォーラム、ディスカッションなどが行われる。しかし、2024年のカンファレンスの多くは、以下のようなトピックに焦点を当てている:

人工知能とAIを活用したものプロセス自動化ツール ブロックチェーン

暗号通貨

分散型金融(DeFi)

機械学習

規制法に関する議論も見られる、 プロセスの標準化 サプライチェーン管理、本人検証、金融システムへのデジタル通貨の統合など。

さらに、フィンテックにおけるベンチャー・キャピタルの役割についての議論も期待できる。いくつかのカンファレンスでは、フィンテックにおけるベンチャーキャピタルの役割と、それが世界の状況をどのような形にしているかを探ることに時間が割かれることになりそうだ。

2024年のほとんどのフィンテック・カンファレンスで強調されるであろうもう一つのことは、イノベーションとディスラプションの精神である。これには、個人、新興企業、起業家がいかにしてフィンテックを活用して斬新なソリューションを開発し、デジタル金融の状況全体で価値を創造できるかという議論も含まれる。

その他にも、以下のようなトピックが期待される:

AIを活用したフィンテック・ツールの役割プロセスの合理化 業界全体

デジタルバンキングとオープンバンキングが銀行とフィンテックをどのように結びつけるか

金融損失と詐欺を防止するためのサイバーセキュリティの主要戦術

どのようにアカウント向けAIツール リソース管理 ## 金融の未来 を形づくる フィンテックコンファレンスの役割について



フィンテック・カンファレンスは、業界リーダー間のイノベーション、コラボレーション、知識交換を促進することで、金融の未来を形づくる。これらのプラットフォームでは、ソートリーダー、投資家、技術者、政策立案者が新たなトレンドを探り、規制上の課題について議論し、最先端のデジタル・ソリューションを紹介することができます。

フィンテック・カンファレンスは、世界経済フォーラム(WEF)のような権威あるイベントにも大きな影響を与えており、フィンテック・カンファレンスでの議論や洞察が政策決定に反映され、アジェンダが形づくられ、このセクターに関連する優先度が強調されます。

フィンテック・カンファレンスを最大限に活用するためのプランニングのヒント

フィンテック・カンファレンスには、参加するだけではありません。カンファレンスを最大限に活用するために、イベント参加前、参加中、参加後にやることをプランニングしてみましょう。

以下のようなツールがあります。

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /参照

を使えば、このプランニングと実装が想像以上に簡単になることをお約束します。

ClickUpは、フィンテック・カンファレンスへの参加に関連するすべてのイベントやタスクのプランニングをお手伝いします。2024年のイベントでの使用例を簡単にご紹介します。

フィンテック・カンファレンスの前に

フィンテック・カンファレンスへの参加は、チケットの購入、宿泊先の確保、フライトの予約などから始まります。ここで ClickUpのカレンダービュー が輝いている。

プロジェクトを管理、整理し、柔軟なカレンダービューでタスクをスケジュールし、チームの同期を保つ。

カレンダービューを使えば、各イベントを取り巻く数日、数週間、数ヶ月を拡大表示できます。必要なチケットや予約を獲得するために、自分用のタスクや期限を作成しましょう。

カンファレンスが近づいたら、アジェンダをチェックし、各日の旅程をプランしましょう。どのアクティビティやスピーチが優先度が高いか、また、スキップするプランがあるかを確認し、それをClickUpカレンダーに入力しておけば、カンファレンスに参加する際に、次に何が予定されているかを常に把握することができます。

ClickUpのカスタマイズ 大会アジェンダ テンプレートを使い、カンファレンス参加者として自分のプランをマップする。

これを簡単にするテンプレートが欲しい場合は ClickUp会議アジェンダテンプレート .このテンプレートは会議を裏方からプランニングするためにデザインされていますが、他のClickUpテンプレートと同様、あなたのニーズ(この場合は主催者ではなく参加者として)に合わせて簡単に変更できます。

フィンテック・カンファレンス開催時

カンファレンスでは、メモが山積みになり、書き留めたり議論したりしなければならない情報がさらに頭の中に残ることがよくあります。そこで ClickUp メモ帳 が市場に出回っているのには理由がある。

例として ClickUpのファイナンス機能 財務目標を追跡し、アカウントを監督し、利益を計算し、経費を管理する。会議出席から日常業務、プロジェクト予算まで、様々なコストに役立ちます。

ClickUpの財務管理テンプレートを使えば、財務データを一元化し、簡単に管理することができます。

/グリーン https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688 テンプレートのダウンロード /%ctaBtn/

ファイナンス機能を ClickUp 財務管理テンプレート 財務データを整理し、経費を追跡し、予算配分を監視します。

また、ClickUpには財務に関する数千ものテンプレートがあります、 ビジネスプロセス自動化 プロジェクト管理、そして ITテンプレート (中略)時間とお金を節約する。

ClickUpの効率的なプロセス作成テンプレートで一貫性のあるワークフローを作成しましょう。

/緑 https://app.clickup.com/signup?template=t-205427112 テンプレートのダウンロード /%ctaBtn/

インスタンスンス プロセス改善テンプレート集 には ClickUp 効率的にプロセスを作成するテンプレート 構造化されたワークフローとタスクリストを提供します。

簡単に説明すると、ClickUpには次のようなすべてを支援するツールがあります。 リソーススケジューリング からオンボーディングまで。ClickUpがお手伝いします。

よくある質問

**1.フィンテック・カンファレンス」とはどういう意味ですか?

フィンテック・カンファレンスは、業界の専門家、起業家、投資家、政策立案者が一堂に会し、業界内のイノベーション、トレンド、課題を紹介し、議論を促進するイベントです。これらのカンファレンスはまた、金融の未来を形づくるためのコラボレーション、ネットワーキング、知識の共有を促進します。

**2.フィンテック・エクスポとは?

フィンテックエキスポはフィンテックカンファレンスに似ている(あるいはカンファレンスの一部として含まれることもある)。このような展示会には、自社の製品、サービス、イノベーションを紹介したいフィンテック企業、新興企業、投資家、その他の関係者が一堂に会する。フィンテック・エキスポでは通常、展示ブース、製品デモ、基調講演、ネットワーキング・イベント、パネル・ディスカッションが行われる。

**3.フィンテック・サミットとは?

フィンテック・サミットとは、業界のリーダーたちが一堂に会し、フィンテック業界における重要な問題、トレンド、機会について議論するハイレベルの会合である。従来のフィンテックカンファレンスとは異なり、サミットでは一般的に、オープンエンドのフォーマットに従うよりも、最終目標を念頭に置いた戦略的な議論が重視されます。サミットでは通常、ネットワーキング・イベントやソートリーダーシップ・プレゼンテーションも機能する。

ネットワーキングからナレッジ共有へ。

2024年のカレンダーをエキサイティングなフィンテック・カンファレンスのラインナップで埋め尽くしながら、効率的な組織とシームレスなコラボレーションが、経験と洞察を最大化するために重要であることを忘れないでください。

ClickUpはフィンテック・カンファレンスのナビゲートに革命をもたらし、イベントのプランニング、タスク管理、新しい知識の活用を効率化します。

クリックするたびにインスピレーションを行動に変える準備はできていますか? 今すぐClickUpに登録する -無料です!