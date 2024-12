チームの5つの機能不全』要約：要点 & レビュー

オーケストラのメンバーはそれぞれ楽器の名手だ。しかし、オーケストラの成功は個々の才能だけに依存するものではない。聴衆を魅了するシンフォニーを作り上げるには、アンサンブルの努力と協調行動が必要なのだ。

オーケストラは、高機能チームの最良の例のひとつである。ビジネスリーダーは、オーケストラの指揮者からヒントを得て、個人の才能を価値あるものとし、集団の努力を価値あるものへと導くチームを構築することができる。

しかし、機能的なチームを構築することは、チームに影響を与えうる機能不全を意識することでもあり、それを理解するのに、パトリック・レンシオーニによる伝説的な仕事、The Five Dysfunctions of a Teamを分解する以上の方法があるだろうか。この「The Five Dysfunctions of a Team」の要約では、チームリーダーとして重要なポイントと、この本のお気に入りの部分をいくつか紹介する。

を一箇所にまとめる。

チームの5つの機能不全:一目でわかる本の要約

パトリック・レンシオーニは、マネジメントに関する数多くの著書で知られるアメリカの作家である、

エグゼクティブ・チーム・ダイナミクス

と組織の健康について研究している。また、エグゼクティブチームがより健全な組織と結束力のあるチームを構築できるよう支援することに主眼を置いたマネジメント・コンサルティング会社、テーブル・グループの創設者でもある。

The Five Dysfunctions of a Team_』では、シリコンバレーの若手企業デシジョンテックの新CEOに任命された57歳の幹部、キャサリン・ピーターセンという架空の文字が登場する。

このリーダーシップの寓話の中で、キャサリンはベテラン経営者でありながら、並外れたチームビルディングの才能を持っている。レンシオーニは、キャサリンを通して、チームの努力を消耗させ、従業員のやる気を削ぎ、チームが潜在能力をフルに発揮して結果を出すことを妨げる、チームの5つの機能不全について教えてくれる。

主人公は、チームの5つの機能不全を、5つのレベルが相互に結びついたピラミッドのフォームで提示する。

著者は、チームの機能不全のレベルを評価するために、ビジネスリーダーが自問すべき5つのシンプルな質問をリストアップしている:

チームメンバーは自分の意見を率直に述べているか?

チームミーティングは説得力があり、生産性が高いか?

チームは迅速に意思決定を行い、コンセンサスや同調圧力に振り回されないか?

チームメンバーは互いの欠点について対立しているか?

チームメンバーは、チームのために個人的な利 益を犠牲にしているか?

経由

Amazon

パトリック・レンシオーニ著『チームの5つの機能不全』からの鍵

1.チームダイナミクスの重要性

チームは優秀な人材で構成されているかもしれないが、それが成功を保証するわけではない。本書では、高機能チームを構築するための重要な要素として、才能よりもチームの結束力の高さを強調している。

2.リーダーシップの役割

キャサリンは、分裂したチームを高いパフォーマンスを発揮するチームに変えるために、リーダーの役割を担う。リーダーとしてのあなたの責任は、最初の数週間で、チームメンバーの間に信頼関係を築き、アカウントと

チームコラボレーション

.

3.建設的な対立

本書は、対立はチームのパフォーマンスにとって有害であるという考えに異議を唱えている。実際、コンフリクトが建設的に処理され、メンバーそれぞれが自由に意見を述べたり、健全な反対意見を述べたりすることができれば、コンフリクトはチームにとって生産的であり、より良い意思決定やイノベーションにつながる。

4.コミットメントは全員の責任

チーム目標

チーム全員がビジョンと目標にコミットしていれば、達成は容易です。共通の目標を達成するために全員のモチベーションを高めるには、ブレーンストーミングのプロセスにチームを参加させることで、チームの賛同を得るようにしましょう。

5.双方向コミュニケーションは必須

機能不全のチームでは、オープンに議論したり、ブレーンストーミングでアイデアを出し合ったりする余地がないため、従業員の潜在能力を最大限に引き出すことができない。成功するチームは、社員が自分のアイデアや弱さを気兼ねなく共有する、誠実でオープンなコミュニケーションによって成長する。チーム内、社員間、関係者間の関係を改善し、自分の意見が評価されていることを全員に伝えるために、双方向コミュニケーションを活用しましょう。

6.エゴより結果

健全な職場にはエゴが入り込む余地はない。リーダーとして、エゴよりも部門の利息やチームの成功が優先されることを強化しなければならない。の文化を築く。

作業スペースでのコラボレーション

とチームメンバーに前向きな見通しを保つよう促す。

7.良いチーム文化を築くには時間がかかる

協力的な文化と相互信頼の環境を築くには、特に新しいチームでは時間がかかる。一貫した努力、透明性のあるコミュニケーション、強いコミットメントが、望ましい結果を達成する鍵である。

8.絶え間ない改善

改善すべき点を特定するために、常にプロセスと活動を監視する必要がある。チームの力関係を常に評価し、正しい方向に進んでいるかどうか、緊密なチームを作るためにもっとうまくやることは何かを知る。

各機能不全を分解する:チームの5つの機能不全」要約

機能不全1:信頼の欠如

レンシオーニが強調する最初の機能不全は、脆弱性に基づく信頼の欠如である。職場における信頼は、従業員が自分のアイデアや考えを共有し、チームの前で弱音を吐き、同僚のサポートに自信を持てるかどうかで決まると彼は主張する。

チームメンバーが互いに十分な信頼関係を築けていないと、自分の弱点やミスについて心を開いて弱音を吐く気にならない。信頼関係がなければ、従業員は同僚に好印象を与え、自分のリミットをごまかすことに集中する。

この機能不全を克服するには

一朝一夕に脆弱性に基づく信頼関係を築くことはできない。経験を共有し、チームメンバーそれぞれの長所と短所をよく理解する必要がある。しかし、チームはいくつかの簡単な練習を通じて、そのプロセスを加速させることができる:

個人史演習: これは20分間の簡単なチームビルディング演習である。チームはまず、趣味や家族、子供時代など、お互いの人生について質問し、最初の絆を築く。

チーム有効性エクササイズ: チームメンバーに、同僚が最もよくやっている分野と、大いに改善が必要な分野を1つずつ挙げてもらう。こうすることで、各チームメンバーが、どこを改善すればよいかがわかる。

性格・行動嗜好プロフィール: マイヤーズ・ブリッグスのようなツールを使って、チームメンバーはアセスメントに参加し、互いの性格タイプをより詳細に理解することができます。同僚の性格タイプを知ることで、互いの性格に共感できるようになる。 仕事スタイル そして、彼らの状況をよりよく理解することができる。

**360度フィードバックチームメンバーが交代で、自分、同僚、直属の部下、リーダーを評価する。フィードバックは平等に共有される。

信頼構築におけるリーダーの役割

その リーダーシップチーム は、自分の弱さをチームと共有し、フィードバックや提案を求め、これが学習であることを強化すべきである。チームリーダーは、弱さが罰せられることなく、オープンなコミュニケーションが奨励されるような信頼環境を築くべきである。

機能不全2:衝突を恐れる

レンシオーニは、イデオロギー的対立と個人的対立という2つのタイプの対立について深く掘り下げている。

イデオロギー的対立は、問題解決に対する意見やアプローチの違いがあるときに起こる。人格的対立とは、敵意を持った個人的な攻撃である。

どちらのタイプの対立も、感情的で論理的でない場合、チームの目標達成を妨げる可能性がある。

一方、チームメンバー間に建設的でイデオロギー的な対立がないと、人為的な調和が生まれます。対立を避けようとすることは、将来的にさらなるトラブルを招くようなものだ。ここで必要な根本的な変化は、恨みを抱くことなく、健全な議論を行い、率直に問題を話し合うことである。

この機能不全を克服するには

レンシオーニは、リーダーがチームが対立を受け入れられるようになるためのさまざまな方法を提案している:

チームメンバーの間に埋もれている意見の相違を調査して引き出し、全員が生産的で健全な対立を行えるように表に出す。

リアルタイム許可: チームメンバーの中には、議論のレベルに不快感を覚える者もいる。そのような場合、他の参加メンバーは全員、彼らの話を遮り、セッションには生産的な理由があることを思い出させる権利がある。

その他のツール:The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrumentは、人々が対立をどのように扱うかを理解するための一般的なツールである。このテストの結果は、チームメンバーが対立に対する互いの態度を理解し、より良い仕事をするのに役立つ。

対立の恐怖を克服するためのリーダーの役割

リーダーとしてのあなたの役割は、チームメンバーの対立を止めようとする誘惑に負けないことです。その代わりに、生産性のある対立を促すアイデアを考えましょう。また、チームメンバーは、自分自身の葛藤に対する行動を模範として、どのように葛藤に臨むべきかを示すことができます。

機能不全3:コミットメントの欠如

3つ目の機能不全は、チームのコミットメントを左右する重要な要因として、明確さと納得感を強調しています。チームが目標を明確にし、アイデアを共有させ、健全な討論に参加させることで、彼らの賛同を得たとき、コミットしていると感じるでしょう。

コミットメント不足の最も大きな原因は、以下の2つである:

コンセンサス: 機能不全のチームは、あらゆる決定についてコンセンサスを得ようとするあまり、時間をかけすぎる傾向がある。一方、効果的なチームは、コンセンサスとバイインの違いを理解している。意見の相違があっても、全員の意見を聞くことで、チームの賛同を得ることは可能です。

確実性: 組織はしばしば、確実な結果が得られるという安心感がないまま、行動をコミットしなければならないことがある。優れたチームは、決断を遅らせたり、プランのニュアンスを完璧にしようとしたりするのではなく、決断することの重要性を理解している。

この機能不全を克服するには

クリアされたメッセージ: すべてのミーティングの後、チームメンバー全員が期待されていることを明確にし、タスクの実行に責任を持つよう、議論を要約する。

プロジェクト完了やミーティング目標達成のためのマイルストーンや期限を設定する。

不測の事態と最悪のシナリオ: 意思決定に苦慮しているチームは、意思決定の最悪のシナリオについて話し合うことで、明確にし、恐怖に向き合うことができる。さらに

/を話し合うことは、恐怖を明確にし、それに向き合う助けとなる。 /ブログ?p=57766 コンティンジェンシープラン は、チームの失敗を回避する方法があることをチームメンバーに示すことで、提案されたプランに自信を持たせるのに役立ちます。 を高める。

結果に集中させるリーダーの役割

クリアされたリーダーは、日々の行動の中で、結果重視を明確にすべきである。リーダーは、個人の利息よりもチームの仕事を優先し、チームメンバーに対する評価と報酬を保証すべきである。

Popular Five Dysfunctions of a Teams Quotes (チームの5つの機能不全)

The Five Dysfunctions of a Team_(チームの5つの機能不全)』からお気に入りの5つの言葉をご紹介します:

アカウントの敵は曖昧さである。

チームは、自分の責任とチームからの期待が明確であるときにのみ、より高い水準の説明責任を果たす。

信頼とは、チームメンバーがあなたを追い込むことをするとき、彼らがチームのことを思ってやっていることを知ることである。

チーム内で互いを押し合うことは、しばしば難しい会話につながるが、それは彼らがチームを気にかけていることの表れである。この行動は、チームのためになるという信頼を築く。

優れたチームは互いに遠慮しない。彼らは臆することなく、自分たちの汚い部分をさらけ出す。報復を恐れることなく、ミスや弱点、懸念を認める。

偉大なチームは、信頼のある環境において卓越する。弱点やミスなど、自分たちの弱さを見せることを恐れない。透明性が高いため、チームは問題を議論し、解決策を共同で見つけることが容易である。

財務でもない。戦略でもない。テクノロジーでもない。究極の競争優位性であり続けるのはチームワークである。

競争優位を築くには、ビジネスリーダーはサイロで仕事をするのではなく、チームワークに集中しなければならない。一緒に仕事をすることで、皆の努力が正しい方向へと結びつき、それは強力で、組織ではめったに見られないことだ」。

組織内のすべての人を同じ方向に行かすことができれば、どんな業界でも、どんな市場でも、どんな競争相手に対しても、いつでも支配することができる。

全従業員がひとつの目標に向かって仕事をすれば、どんな市場でも、どんな業界でも、どんな競争相手にも簡単に勝つことができる。

この「チームの5つの機能不全」の要約をお読みになった方は、以下もお読みください。

/参照 /ブログ?p=131320 エクストリーム・オーナーシップ」の要約もお読みください。

/%href/

チームの5つの機能不全をClickUpで学習しよう

パトリック・レンシオーニは本書を通して、チームにおける5つの機能不全を克服するためのアイデアやツールを提案している。

本書は、成功とは主にチームワーク、目標の明確化、結果への集中であることを示している。今日の組織は、チームの結束力を高め、グループの努力から結果を出すために役立つツールを活用することができる。

ClickUpで高業績チームを作ろう

The Five Dysfunctions of a Team(チームの5つの機能不全)」の要約がお役に立てたなら幸いです。本書でレンシオーニは、生産性を低下させ、チームのダイナミクスに悪影響を与える、チームに共通する5つの問題に触れています。

ClickUpのプロジェクト管理ツールを使って、より良いコミュニケーションを確立し、チームワークを強化し、目標や結果を明確にすることで、これらの機能不全を回避し、チームが最高のパフォーマンスを発揮できるようにしましょう。

