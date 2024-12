時間管理ゲーム：入門編

調査によると 約49%の労働者が生産性の低下を感じている。 パンデミック以前にやることよりも現在の方が生産性が低いと感じている。同時に、71%のエグゼクティブがチームの生産性を向上させなければならないというプレッシャーを感じている。

この生産性パラドックスを克服することは可能なのだろうか?

最も基本的なレベルでは 手帳テンプレート インスタンス、あるいは 優先度リスト チームのために。

しかし、生産性を高めるための従来の戦略を取り入れる代わりに、チームと時間管理ゲームをすることを検討してみてはどうだろう。その方が楽しそうだろう?そして、その結果に驚くことだろう。

チームの生産性を向上させるタイムマネジメントゲームベスト10の詳細をまとめた。 タイムマネジメントスキル を、楽しくインタラクティブな方法で身につけよう。さあ、始めよう!

時間管理ゲームとは?

タイムマネージメントゲームは、プレイヤーがクリティカルシンキングとコミュニケーションスキルを使って、設定されたリミット内でタスクを完了するジャンルです。

プレイヤーは特定の時間枠内で複数のタスクをこなし、限られたリソースを管理して最高得点を目指します。時間管理能力を開発し、向上させるための素晴らしい、低プレッシャーの方法です。

タイムマネジメントゲームをプレイすることで、以下のことが可能になります:

仕事時間を上手に管理し、タスクを素早く完了する。

自分の時間の使い方や作業負荷への対処をより意識できるようになる

チームと協力し、効果的な練習をする。リソーススケジューリング 楽しくストレスレベルを下げる



締め切りを守るにせよ、新たな課題に取り組むにせよ、ゲームを1つや2つプレイすることで、効率的な時間管理についてはるかに理解が深まります。

タイムマネジメントゲームを日課にするメリット

最近、注意力がかつてないほど低下していることは周知の事実だ。仕事では、アプリの通知、電話、電子メールのアラート、時折訪れる水飲み場でのゴシップセッションなど、人々は常に気が散るものと格闘している。

集中力と生産性は危機に瀕している。

そこで時間管理ゲーム。

レクリエーション的なゲームでも、時間管理能力を向上させ、リソースを効果的に管理するのに有効なのだ。

このようなゲームはチームのマインドセットを変え、仕事のやり方を変え、仕事以外の時間も含めて時間を適切に使えるようにします。

最高得点を獲得したときのアドレナリンラッシュも忘れてはならない!

時間管理ゲームをすることには、他にもメリットがあります:

生産性の高いチームに共通するのは、時間管理活動である(詳細は後述)。

タイムマネジメントゲームの人気タイプ

最も人気のある時間管理ゲームの中には、現実の状況を模倣し、自分の足で考え、生産性の高い仕事をさせるものがある。

時間管理ゲームには、オンラインとオフラインの2種類があります。

オンラインゲームは、チームで参加して目標を達成するマルチプレイヤーゲームです。レストランや農業のチャレンジから、Clash of Clans、Game Dev Story、Youtuber Lifeのような人気ビデオゲームまで、すべてが含まれる。

オフラインのタイムマネジメントゲームは、特定のビデオゲームプログラムを必要とせず、どこでもチームと一緒に開催できる楽しいアクティビティです。

オフラインのタイムマネジメントゲームの例を紹介し、時間を賢く使う方法をあなた(とチーム)に教えてくれる方法を見てみましょう。

チームと一緒に遊べる最高の時間管理ゲーム10選 ## 10 Best Time Management Games to Play with Your Teams

ここでは、あなたのチームがよりスマートに仕事をし、より多くのことを達成できるように訓練し、次の人事考課を有利に進めることができる無料の時間管理ゲームを10個紹介します:

ゲームその1:昨日やること」。

理想的な対象: 業績と活動がどのようにリンクされているかを理解する。

遊びのルール

選手に、昨日仕事でやったことを10個書き出してもらい、緊急度と重要度に応じて順位をつけてもらう。その際 ClickUpタスクチェックリスト を使って、アイテムをドラッグ・アンド・ドロップすることで、簡単にやることリストを作ることができる。

ClickUpでチェックリストを整理し、タスクを効率的に片付けましょう。

次に、次のパフォーマンス・レビューで期待することを5つ書いてもらいます。

各個人の2つのリストを比較し、2つのリスト間のリンクされているものを導き出す。

学習:この時間管理ゲームは、プレーヤーが時間を費やす活動が自分のパフォーマンスに直接影響するかどうかを確認するのに役立ちます。ギャップがあれば、方向性を変え、望ましい結果を達成するのに役立つタスクに集中することができる。

ゲーム#2:概日リズム***。

仕事に最適な時間を特定する。

プレイのルール:

チームに、起床から就寝までの日課を時間割として概説してもらう。使う ClickUp カレンダービュー -タイムラインを視覚化し、他の人と共有するための柔軟なカレンダー。

クリックアップカレンダーを日別、週別、月別に表示します。

次に、その日の特定の時間帯とその横にエネルギーレベルを書き込んでもらいます。

次のエネルギーレベルチャートを参考にしてください: A - 非常に活気がある B - 自動操縦状態 C - エネルギーレベル(75) D - 気が散った状態 E - 怠惰、空腹 F - 消耗している

各チームメンバーは、1時間ごとにブロックを割り当て、仕事時間を管理する。

以下の質問で会話を促し、選手の思考を助ける:

どの時間ブロックが最も活動的か? 1日のうち、何時にタスクを完了しやすいですか? 複雑で重要なタスクを完了できるのは何時ですか? 日中、気が散ると感じるのはどんなときですか? どのようなときに休憩したくなりますか?



学習: チームの概日リズムについて詳細はこちら、個々の仕事パターンを特定し、最も生産性が高いのはいつかを評価します。自己認識を高めることで、チームの時間管理能力を高めることができます。

ゲーム#3:時間の2乗」を行う。

理想的な対象: 時間の浪費者を特定し、生産性を高める方法を学ぶ。

プレイのルール:

参加者に、それぞれ24のマスが印刷された色の異なる3つのページを渡す(24は1日の時間を表す)。

最初のページに、プレイヤーは1日のルーチンを記入する。例:8時間寝る=8マス、3時間食べる=3マスなど;

を使うこともできます。 ClickUp ホワイトボード みんなで協力してアイデアをマップする

視覚的にコラボレーティブなClickUp Whiteboardsで、ブレインストーミング、戦略立案、ワークフローのマップを作成。

2ページ目に、トイレ休憩、コーヒーブレイク、電話など、非生産的な行動について書いてもらいます。

3ページ目に、最初の2ページの活動をすべてアドオンし、集計する。

数えてみて、最後に残ったマスが生産性の高い時間であることを示す。

学習:このシンプルな時間管理ゲームは、プレーヤーが自分の時間をどのように生産性高く使い、どのように最適に使うかを理解するのに役立ちます。

ゲーム#4: 全体像への挑戦

明確な目標を持つことで、チームがいかに速く仕事を進めることができるかを学ぶ。

遊びのルール:

選手にジグソーパズルのピースを渡し、最終的な絵はまだ見せない。

チームで協力してパズルを合わせるように指示する。

できるだけ早くタスクを完了するよう促す。

3分経ったら、参加者を止め、この活動の難しさは何なのかを尋ねます。

通常、パズルの完了が見えないという答えが一般的である。

この時点で、完了した画像を見せ、パズルを完了するよう求める。

学習: この時間管理ゲームは、プレーヤーがグループで仕事をすることで、チームワークのスキルを向上させます。また、問題解決能力、決断力、目標設定能力も磨かれる。このゲームの最大の利点は、チームが一致団結できる目標を明確に定義することがいかに重要であるかを皆に示すことである。

は、チームが追跡可能な目標を作成し、明確なタイムラインで軌道を維持するのに役立ちます。

クリックアップ目標でのターゲットの設定は簡単で、素早く、結果重視です。

ゲーム#5: マヨジャー活動

最も重要なことを最初にやることを理解する。

遊びのルール

参加者を小グループに分ける。

各グループに空の瓶(マヨネーズの瓶のようなもの)、ゴルフボール/岩、砂利、砂を渡す。

チームメンバーに、用意された材料を好きなように瓶に詰めてもらう。

最初にゴルフボールや大きな石を入れ、次に砂利を入れ、次に砂を入れる。砂を先に入れると、砂利や石を入れるスペースがなくなってしまう。

最後に、それぞれの材料が何を表しているかを説明して、活動を終了する:

壺=私たちの日常生活 大きな石/ゴルフボール=健康、仕事、家族など優先度の高いタスク。 砂利=車を所有すること、小さなコミットを守ることなど、あまり価値のないもの。 砂=重要でないもの



この時間管理アクティビティは、選手たちの日々の活動と教材を関連付けるものです。重要なことを優先することで、優先度の高いタスクにどのようにエネルギーと時間を使うべきかを理解させる!時間を最大限に活用するもう一つの方法(時間を使うこととは別に 時間管理のコツ )のようなツールを使うことである。 ClickUp AI 繰り返しのタスクを処理し、より大きなことに集中するための無料ツール。

ClickUp AIのプロンプトで重要なタスクに最初に取り組もう。

ゲーム#6:スペードのエース

理想的な対象:優れた整理整頓のスキルが、時間管理のスキルにリンクされていることを学ぶ。

プレーのルール:

参加者2人に2つのカードの山札を渡す(山札の違いは教えない)。

一方の参加者は、シャッフルされたランダムな山札を手に入れる。

もう一人のプレイヤーは、順次整理された山札を手に入れなければならない。

スペードのエースを先に見つけることを競う!

順番に整理されたデックの方が早く目標に到達することができ、整理整頓の重要性が強調されます。

学習:最も簡単なカードゲームの1つであるこのゲームは、整理整頓された仕事がいかに速く効率的な結果をもたらすかを浮き彫りにする。

カードゲームだけでなく、ClickUpメモ帳でも整理整頓ができます。

ClickUpでやることリストとチェックリストを即座に作成_メモ帳機能

ゲームその7:人生のリボン

チームメンバーがタスクを完了するまでの時間を測定する。

遊びのルール:

長さ100cmのリボンを用意する。ここで1cmは1年を表していることにメモする。

人間の推定寿命(一般に75~85歳)に合わせてリボンを切る。

次に、グループ内の参加者の平均年齢に合わせてリボンを切りそろえる。

家族の時間、睡眠、食事、その他の個人的な義務などの活動に合わせてリボンを切り続ける。

最後に、短いリボンの束が残る。

このシンプルなゲームは、タスクを完了し目標を達成するための時間がいかに少ないかを教えてくれる。平均すると、私たちには6~7年しかない。このゲームは、時間をうまく管理する必要性に焦点を当てるのに役立つ。時間の価値と迅速な意思決定を知っているチームは、次のような使い方をする。 ClickUpで最適な時間管理を行う .

時間追跡の努力を簡素化し、ClickUpで仕事を素早くアウトプットしましょう。

ゲーム#8:1分は何分?

理想的な用途: 同じチームでも、人によって時間のとらえ方が異なることを確認する。

遊びのルール:

チームを時計のない部屋に集合させる。

チームの時計、携帯電話、ノートパソコンを集める。

チームメンバーにスタンドアップして目を閉じるように指示する。

60秒経ったら目を開けるように指示する。

学習: 1分経過する前に目を開ける選手もいれば、反応が遅れる選手もいるかもしれない。

この時間管理アクティビティで、チームメンバーが時間をどのように認識しているかを理解し、その洞察を時間をより深く理解するために役立てることができます。時間の使い方をきめ細かく理解した上で、次のような使い方をしましょう。 クリックアップマインドマップ を使えば、タスク、プロジェクト、アイデア、そしてもちろん時間の整理ができます:

ClickUpで、時間とタスクの接続を描き、仕事をスマートにこなそう。

ゲーム #9: 色ブロック

優先順位の重要性を強調する。

遊びのルール:

異なる色のブロックをテーブルの上に並べる。

ブロックに色によって数値を割り当てる(インスタンスンスンス:赤=1、青=2、オレンジ=3など

利き手でないほうの手で、1分間にできるだけ多くのブロックを集めるように指示する。

優先度を設定することは、時間管理を成功させる基本である。このタイムマネージメントゲームは、チームで最も重要なことから取り組むことを学びます。仕事をしやすくするために、以下のものを使用します。 ClickUp ガントチャート 仕事の進捗状況を常に把握しながら、優先度を管理することができます。

ClickUpガントチャートビューで優先度の並べ替えができます。

第10試合:86,400ドル獲得

時間の賢い使い方を理解する。

プレーのルール:

チームメンバーに白紙を渡す。

日以内に86,400ドルを使うことを想像するよう伝える。

ルールを説明する:ユーザーは1日以内に使わなかった分を持ち越すことはできない。

このお金を何に使うか、全員に書いてもらいます。

全員が書いたものについて話し合い、その理由を尋ねます。

最後に、86,400ドルと1日に使える86,400秒の関係について説明します。

学習: この時間管理活動は、時間を賢く使うことの重要性と、一秒一秒が無駄にするにはあまりにも貴重であることを強化する。

チームに強力な権限を与える 仕事スケジュールアプリ のような時間に優しい機能や ClickUpユニバーサル検索 機能を使って、私の仕事を加速させよう。

この機能により、ユーザーはファイルやドキュメントなどの検索に費やす貴重な時間を節約できます。

お気に入りのアプリ、ファイル、ドキュメントなどをClickUpですぐに検索。

クリックアップで私の仕事とチームマネージャーの時間管理スキルを向上させましょう。

ペースの速い現代社会では、マネージャーやチームは複数の締め切りをこなしながら、常にターゲットへの追跡を続けなければなりません。

組織的なマインドセットがなければ、これは困難な課題となります。

しかし、適切な時間管理戦略と選び抜かれた時間管理ツールを使えば、仕事をうまく整理し、生産性を向上させることができる。時間管理を始める最善の方法は、何に時間を使っているかを追跡することだ。失われた時間を取り戻し、より多くのことをやり遂げましょう。 ClickUpのプロジェクト時間追跡 の機能です。

ClickUpのグローバルタイマーで、どこからでも時間の追跡、見積もり時間の設定、メモの追加、時間のレポート作成ができます。

デスクトップ、スマートフォン、ウェブブラウザから時間を記録し、各タスクにどのように時間が費やされたかを把握できます。タイムエントリに個人メモを追加し、何に時間を費やしたかを正確に参照できます。

時間追跡の手間が省け、最も重要なタスクに集中できます。

グローバルタイマーを使えば、どのデバイスからでも時間の開始と停止ができ、タスク間のジャンプも可能です。また、過去にさかのぼって時間を追加したり、手動による時間追跡で日付範囲ごとにエントリーすることも可能です。

ClickUpのプロジェクトと時間追跡機能により、チームは追跡された時間をClickUpで作業しているタスクに簡単にリンクさせることができます。 よりスマートに仕事をし、仕事時間を最大限に活用しましょう。 ClickUp -生産性のためのオールインワンプラットフォーム。

